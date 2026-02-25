25 FEB 2026
intervista

Le dinamiche nel mondo conservatore statunitense: intervista a Natale D'Amico

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:04 Durata: 43 min 29 sec
A cura di Guido Mesiti
Il discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente Trump.

"Le dinamiche nel mondo conservatore statunitense: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese con Natale D'Amico (economista, consigliere della Corte dei Conti).

L'intervista è stata registrata mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 19:04.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Bilancio, Commercio, Corte Suprema Americana, Destra, Economia, Elezioni, Esteri, Federalismo, Parlamento, Partiti, Politica, Presidenziale, Protezionismo, Tariffe, Tasse, Trump, Usa.

La registrazione audio ha una durata di 43 minuti.

