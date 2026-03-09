Registrazione video del dibattito dal titolo "Officina repubblicana. Cantiere politico e programmatico", registrato a Milano lunedì 9 marzo 2026 alle 18:30.



Dibattito organizzato da Officina Repubblicana.



Sono intervenuti: Giorgio La Malfa (economista, presidente della Fondazione Ugo La Malfa), Arianna Brandolini (docente Liceo Ginnasio "B.CAIROLI" Vigevano), Tommaso Masciovecchio (studente), Olimpia Castelbarco (laureata in relazioni internazionali), Ginevra Perciò (laureata in filosofia), Andrea Ricciardi (professore di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano), Chiara …

Valori (magistrato), Elisabetta Todisco (medico), Lorenzo Pacini (assessore municipio 1 Milano), Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Centro, Costituzione, Csm, Democrazia, Destra, Elezioni, Giustizia, Governo, Lavoro, Magistratura, Maternita', Meloni, Politica, Referendum, Riforme, Salute, Sanita', Separazione Delle Carriere, Sinistra, Sorteggio, Unione Europea.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 10 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

