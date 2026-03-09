09 MAR 2026
dibattiti

Officina repubblicana. Cantiere politico e programmatico

DIBATTITO | - Milano - 18:30 Durata: 2 ore 10 min
A cura di Valentina Pietrosanti e SI
Organizzatori: 
Officina Repubblicana
Registrazione video del dibattito dal titolo "Officina repubblicana. Cantiere politico e programmatico", registrato a Milano lunedì 9 marzo 2026 alle 18:30.

Dibattito organizzato da Officina Repubblicana.

Sono intervenuti: Giorgio La Malfa (economista, presidente della Fondazione Ugo La Malfa), Arianna Brandolini (docente Liceo Ginnasio "B.CAIROLI" Vigevano), Tommaso Masciovecchio (studente), Olimpia Castelbarco (laureata in relazioni internazionali), Ginevra Perciò (laureata in filosofia), Andrea Ricciardi (professore di Storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano), Chiara Valori (magistrato), Elisabetta Todisco (medico), Lorenzo Pacini (assessore municipio 1 Milano), Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Centro, Costituzione, Csm, Democrazia, Destra, Elezioni, Giustizia, Governo, Lavoro, Magistratura, Maternita', Meloni, Politica, Referendum, Riforme, Salute, Sanita', Separazione Delle Carriere, Sinistra, Sorteggio, Unione Europea.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 10 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Mi hanno appena prima che di cominciare io volevo ringraziare l'ultimo per questa
Per costarci nella sua casa diciamo quando abbiamo pensato di fare la presentazione qui a Milano troppo omone dopo Venezia di questa Pippi con l'officina repubblicana
Gli amici non detto vediamo se fosse libero il Teatro Parenti allora
Telefonato con grande generosità ultimogenito va bene io voto sì
Ma a me che le voci si più a certe condizioni
Sì per certi aspetti della legge ci sono degli aspetti purché io stesso non considero negativamente il complesso della del del referendum che richiedono ha risposto
E non è non soltanto di questo se ne vogliamo parlare questa sera
Io adesso faccio la parola Arianna che dirà che il senso di questa nostra cosa molte grazie l'ultimo a più tardi a conclusione cercherò di dire ancora una volta perché siamo insieme Cacitti
Buonasera buonasera a tutti allora io sono Arianna Brandolini sono un'insegnante di filosofia e storia alla liceo classico scientifico di vigevano e sono stata coinvolta in questo progetto e e mi è stato chiesto appunto di fare un po'dal filo conduttore di questa serate di a illustrare brevemente i punti fondamentali gli elementi fondamentali di questo Progetto che io ho trovato interessantissimo officina repubblicana è intanto vi ringraziamo per essere qui presenti così numerosi perseguire questa iniziativa e ringrazio da subito gli esponenti delle forze politiche a cui dopo daremo la parola ringraziamo ovviamente ancora come ha già fatto Giorgio il Teatro Franco Parenti e Ruth Shammah per questa possibilità che ci ha dato
Allora officina repubblicana un'iniziativa molto recente è nata a gennaio a Roma
Con l'ambizione di estendersi nelle città più importanti
Le caratteristiche di questa iniziativa sono tre
Innanzitutto
Officina repubblicana non è un partito politico che si aggiunge ai grandi o piccoli partiti del centrosinistra
E invece un movimento di opinione ed è perciò aperto alla collaborazione
Alla partecipazione di chi condividendo le nostre intenzioni voglia dare una mano
Le origini politiche culturali di Officina repubblicana si collocano idealmente nella tradizione politica e culturale della sinistra democratica italiana
Il nostro movimento
Alle sue lontane radici nell'Unione Democratica Nazionale di Giovanni Amendola
Uno dei martiri del fascismo di cui sette di aprile prossimo ricorre il centenario della morte
Una morte avvenuta a seguito della violenta aggressione subita da parte di una squadra cha fascista per mettere a tacere colui che in quel momento dopo la morte di Matteotti era il più fermo oppositore del regime fascista
Officina repubblicana si richiama anche a Giustizia e Libertà al Partito d'azione e al Manifesto di Ventotene di Spinelli E. Colorni
Erede degli amici del Mondo e del Partito Repubblicano Italiano di Ugo la Malfa e Giovanni Spadolini
Officina repubblicana vuole essere un'iniziativa politico culturale che interviene con contributi di idee di iniziative momenti di incontro e discussione nel dibattito politico italiano
Con l'ambizione di aiutare le forze dell'attuale opposizione a presentarsi con un programma efficacia alle prossime elezioni per determinare una svolta politica di cui il Paese ha assoluto bisogno
Le ormai imminenti elezioni politiche saranno cruciali per l'Italia su tre grandi questioni
La collocazione internazionale ed europea
L'assetto costituzionale e le prospettive economiche
Il nostro giudizio sull'azione del governo in questi tre campi è negativo
Sia per quanto è stato fatto nel corso di questa legislatura sia e soprattutto in prospettiva
Officina repubblicana si propone di dare un contributo alla definizione di un programma credibile convincente ed efficace per la prossima legislatura su queste tre grandi questioni
A questi tre punti
Non si può non far seguire il tema drammatico della guerra che suscita enormi preoccupazioni in tutti noi proprio anche negli ultimi giorni
Ce ne parlerà Giorgio la Malfa nel suo discorso conclusivo che oltre all'analisi dei sulla situazione economica del Paese ci aiuterà a leggere gli scenari del conflitto in atto i possibili sviluppi l'impellente necessità che l'Europa unita prenda in mano le proprie responsabilità
L'Europa è nata sulle macerie delle guerre civili europee che hanno diviso il continente per secoli
L'integrazione europea non è solo un fatto economico
Certo è stato consentito la ricostruzione economica del continente e la nascita di un grande mercato mondiale
Ma soprattutto ha consolidato la democrazia in Paesi che l'avevano persa come l'Italia la Germania la Spagna la Grecia il Portogallo
E ha permesso di acquisirla a Paesi che erano stati sottomessi dalla Russia all'indomani della guerra
L'Europa ha garantito pace libertà e benessere per oltre cinquant'anni
Il processo di integrazione politica non è ancora completo ma è stato avviato oggi in tutti i maggiori Paesi europei vi sono forze contrarie al processo di integrazione
Il problema è aggravato dall'aperta volontà degli Stati Uniti della seconda presidenza Trump di scendere pesantemente in campo contro le istituzioni sovranazionali europee ed intervenire anche a sostegno delle forze di estrema destra
Questa posizione degli Stati Uniti sembra essere particolarmente miope di fronte all'esistenza ai confini dell'Europa di un paese come la Russia
Che non nasconde la sua volontà di estendere il controllo ai paesi limitrofi e appartenenti all'Unione Europea
L'Europa deve rispondere riprendendo il cammino dell'integrazione della politica estera della difesa della politica economica e della politica industriale
Nel corso del dopoguerra l'Italia è stata sempre nel gruppo di testa di questo processo oggi non lo è e bisogna che torni a esserlo
Abbiamo forti preoccupazioni per i propositi della destra in materia costituzionale
Notiamo una grande reticenze ambiguità sui suoi propositi
All'inizio della legislatura è stato detto che la riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio è necessaria per guarire il problema storico dell'instabilità politica
è lo stesso governo Meloni con la sua longevità a indicare che non c'è un problema costituzionale di stabilità
Teniamo che il problema riguardi rafforzamento del potere esecutivo nei confronti degli altri poteri
Ne abbiamo visto dei sintomi nella cosiddetta riforma della Corte dei Conti
E ne troviamo conferma nell'idea ben norme di un forte premio di maggioranza da inserire nella legge elettorale che metterebbe nelle mani di una minoranza degli italiani un immenso potere
Quanto al referendum sulla giustizia la posizione di Officina repubblicane per il no per motivi sia politici che di contenuto come vedremo nel discorso di questa sera nel corso di questa sera
L'Italia è in stagnazione
Non è bastata la generosità europea del piano Next Generation Europa sia per il governo
Sia perché il governo non è riuscito a spendere le risorse ricevute nei tempi previsti sia soprattutto perché è mancata una visione complessiva su quale fosse il problema italiano e come affrontarlo
Le sue conseguenze si continuano a vedere nella perdita del potere d'acquisto del ceto medio nella fuga dei giovani verso Paesi con retribuzioni più adeguate e così via
Officina ritiene che per fare uscire l'Italia dalla stagnazione ormai pluridecennale serva una svolta radicale nella politica economica
Con la manifestazione di oggi vogliamo presentare a Milano il Progetto già reso noto a Roma e a Venezia e sollecitare le adesioni in tutta Italia
Intendiamo costituire comitati promotori di affidi officina ovunque sia possibile
Faremo una seconda riunione tra maggio e giugno nella quale sarà completato il programma e saranno eletti gli organi di officina che sostituiranno l'attuale organizzazione informale
Tra i nostri obiettivi c'è quello di richiamare al voto la quota crescente di elettori che tendono a disertare le urne
Molti dei quali sono giovani
Per questo vogliamo sentirli
Noi siamo sicuri che condividere una passione politica come quella che ci anima possa essere lo strumento migliore per recuperare la voglia di votare
Quindi diamo la parola a tre giovani
Ho forse due non so se è arrivata la terza nel frattempo comunque cominciamo con i primi due che con le loro brevi testimonianze rappresentano la punta dell'iceberg di un malessere sociale che investe profondamente le basi della nostra società
Ringrazio per voler per aver voluto portare qui le loro idee
Arianna Castelbarco Tommaso macho vecchio che inizia per primo
Perfetto Tommaso macho vecchio Arianna Castelbarco e dovrebbe arrivare Ginevra perciò vediamo se arrivare per tempo
Buonasera a tutti
E a tutte io
Mi chiamo Tommaso Mascio vecchio la Malfa ciò ventidue anni dico a Bologna
Dove sto conseguendo una laurea magistrale mi sono trasferito un mese fa e a partire da lunedì scorso frequento il quartiere del pilastro esso sostengo il Comitato mo'basta
Avete forse sentito parlare del quartiere del comitato per i violenti scontri che stanno avvenendo in questi giorni
Il comitato è nato in opposizione alla cementificazione del principale polmone verde del quartiere
Il progetto prevede la costruzione di un museo dei bambini che dimensionale dimensioni di questo parco situato nel cuore del quartiere
I questi giorni il movimento composto da abitanti del quartiere anziani e giovanissimi lavoratori e attivisti ha subito una violenza inaudita da parte delle forze dell'ordine
Che con un uso indiscriminato e spropositato di lacrimogeni vibrante di ma anche nelle ha provato più volte a sgomberare il presidio che ogni giorno porta socialità dibattiti e supporto a tutto il quartiere
Sabato un corteo che ha percorso le strade del rione partecipato da circa mille persone ha indicato chiaramente il sentimento popolare e la via da percorrere
Il quartiere che attraversato da fragilità economiche sociali non vuole un Progetto imposto dall'alto che realisticamente non potrà frequentare per i residenti il parco è spesso l'unico luogo di svago
Ci sono fan molte famiglie con gravi difficoltà economiche
Che non possono permettersi il costo dei biglietti di un museo privato
L'amministrazione comunale che vorrebbe definirsi di sinistra e progressista segue pedissequamente le linee guida repressive dei decreti sicurezza varati dal governo
Dimostrando nel migliore dei casi di incapacità di costruire un'opposizione leale
E nel peggiore dei casi un sostegno al sistema autoritaria hanno che si sta avvenendo imposto in Italia
L'opposizione politica parte dal popolo e da chi abita e anima le città i quartieri e il territorio
Non da chi ringrazia le forze dell'ordine per la violenta repressione del dissenso
Condannando chi ti batte si confronta e lotta per un percorso democratico e partecipativo che abbia come priorità le necessità dei cittadini di ogni classe sociale
Prima del museo che senza dubbio può essere virtuoso se fatti in termini radicalmente diversi
I bambini e gli adolescenti del Pilastro hanno bisogno di servizi opportunità investimenti nell'integrazione che invece ha ricevuto dei tagli in bilancio per finanziare questa opera
Il PD specificamente la Giunta Lepore
Dovrebbero concentrarsi su questo forse solo così potremmo iniziare immaginarci una reale opposizione politica a questo governo assolutamente inadatto e ferocemente violento grazie
Buonasera a tutti a tutti
Io mi chiamo l'Inter Castelbarco mi sono laureata in Relazioni internazionali fino a poco tempo fa ho lavorato come assistente parlamentare
Ma stasera vi vorrei parlare di un tema che per troppo tempo è stato appannaggio del centrodestra ma che è in realtà una delle sfide più rigide
Ti del nostro tempo e che ci riguarda tutti
Ovvero il tema dell'inverno demografico in Italia
Mi riferisco quindi al progressivo e continuo declino della popolazione italiana
I dati raccolti dall'Istat negli ultimi anni sono a dir poco eloquenti
Rinascita in Italia diminuiscono senza sosta dal due mila otto e nel due mila dal e nel due mila ventiquattro sono un attimino di trecentosettanta mila bambini
Con un numero medio di figli per donna che ormai raggiunto il suo minimo storico di uno virgola diciotto
Ecco spesso agli ai giovani italiani si dice fate figli
Ma forse la domanda vera che ci si dovrebbe porre perché i giovani italiani non fanno figli o nel migliore delle ipotesi ne fanno uno quasi a trentadue anni
Da giovane donna che vive in Italia oggi la risposta mi sembra del tutto evidente
Spesso abbiamo lavori mal pagati contratti precari viviamo ancora in una società in cui già in deroga salariale consistente in quel lavoro di cura e scaricato in modo sproporzionato sulle donne
Perché i mutui son sempre più difficile a sostenere e perché in tante città italiane ci sono poche misure sociali di supporto come asili nido o servizi per l'infanzia pubblici
A questo inverno demografico si è si aggiunge poi un altro fenomeno di cui si parla sempre troppo poco
Ovvero l'emigrazione dei giovani italiani
Secondo un'analisi del Sole ventiquattro Ore tra il due mila undici del due mila ventiquattro sono emigrati in seicentotrenta mila giovani spesso laureati informati
Questi dati ci restituiscono un quadro molto chiaro del trend demografico del nostro Paese
Viviamo in un Paese che fa sempre meno figli e che non ha tra i giovani ma che anzi spesso li spinge ad emigrare è un Paese che invecchia e che non riesce a integrare no forza lavoro insomma un Paese sempre più a forma di passato e sempre meno forma di futuro
La sfida demografica lo sappiamo non è soltanto italiana ma europea con la differenza però che gli altri Paesi europei stanno provando ad affrontare questi nodi in modo strutturato e complessivo pensiamo alla Spagna dove negli ultimi anni è stata fatta una riforma complessiva del mercato del lavoro che ha limitato fortemente i contratti a termini è ridotta la precarietà del lavoro giovanile
O alla Svezia che offre un congedo parentale retribuito all'ottanta per cento con una forte enfasi sulla parità di genere
E da noi invece da noi il centro lega il centrodestra ormai governo da quattro anni e ha dato grande attenzione retorica alla natalità organizzando ad esempio gli Stati generali per la natalità o introducendo il famoso bonus da ma la natalità non può essere trattata come la bandierina identitaria in più di quattro anni di governo abbiamo visto soprattutto delle misure sporto di breve periodo
Nessuna riforma strutturale complessiva e purtroppo continuità agli dai fondi del Pnr RR destinati proprio la costruzione di nuovi asili
Anche noi del centrosinistra purtroppo dobbiamo fare autocritica ci siamo resi conto del problema troppo tardi ma oggi almeno stiamo cercando di affrontarlo partendo dalle cause reali e proponendo alcune risposte concrete
Dal congedo di paternità recentemente purtroppo bocciato alla Camera alla lotta alla precarietà giovanile
Ecco spesso ci nascondiamo dietro la bella cartolina dell'Italia dove si vive bene dove c'è una delle aspettative più alte al di vita più alta al mondo
Ma questa è soltanto una facce della medaglia
L'Amsa purtroppo è quella di un Paese che invecchia rapidamente con un sistema pensionistico sempre più costoso un welfare sotto pressione è un peso crescente sulle generazioni più giovani
Invertire questa tendenza non è impossibile ma è necessario affrontare il tema in modo approfondito e concepire delle politiche sociali ed economiche più strutturate
Dovremo costruire un Paese dove fare un figlio sia un desiderio realizzabile e realistico delle giovani generazioni non un atto di eroismo economico
Dovremo costruire un Paese che investe davvero nei giovani perché un Paese che non lo fa è un pene è un Paese che purtroppo ha smesso di guardare al proprio futuro
Grazie
Buona sera io se ne Ginevra mi sono appena laureata in filosofia attualmente lavoro in un'azienda di consulenza in attesa di iniziare la magistrale
Scusate
Ecco
Dicevo ministro e Ginevra mi sono appena laureato in filosofia lavora in un'azienda di consulenza in attesa di iniziare la magistrale sempre in filosofia stasera vorrei parlare di un tema
Della mia percezione del perché i giovani sono sempre più disincentivati soprattutto nel centrosinistra ad andare a votare io voto da quattro anni compiuto diciott'anni circa quattro anni fa
E ogni volta che sono andata a votare negli ultimi anni sono andato a votare molta Franca non ha mai trovato
Un partito una persona un qualcuno che mi convince strapieno andando nel centrosinistra mentre dall'altro lato Dido
Purtroppo perché purtroppo per me compattezza carisma qualcuno che parte le sfide in modo convinto e convince le persone
Vorrei per questo Paese che la sinistra si unisse e credo che siamo in un periodo storico in cui non possiamo discutere sul dettaglio dobbiamo riprendere in mano quelli che sono i valori della nostra del nostro Paese per difenderci in qualche modo da quella che la prospettiva delle elezioni due mila ventisette
Vorrei trovare nella sinistra italiana e questo è un sentimento che trovo tra tanti miei amici entranti nei colleghi tante persone della mia età
Che intorno
Di dover andare a votare centro che si scelgono di andare a votare e votano il meno peggio votano per combattere qualcosa non perché poter in qualcosa in cui credo no e allora preferiscono non farlo
Che ha bagnato perché io sono cresciuta quell'idea che il diritto di voto sia forse prima un dovere che un diritto
Quindi
Vorrei che questo Paese e questa sinistra diventasse qualcosa in cui tornare a credere davvero perché
Mi spaventa quello prendiamo incontro e per quanto io non non sente la necessità fortunatamente di andarmene da dal nostro Paese per motivi di lavoro di studio senta la necessità di farlo perché questo Paese non mi rappresenta più non rappresentati nei valori ma rappresenta per la costituzione in cui credo fortemente
Piero tra un anno e mezzo di andare a votare con convinzione di andare a votare con qualcuno che mi rappresenta profondamente e non solo perché parte dei valori perché non credo che la sinistra di questo Paese abbia perso i valori in cui crede ma che sappia portarli in maniera coerente unità convincente
Rispetto ai giovani ma non solo perché credo che il sentimento di andare a votare con difficoltà sia qualcosa che ci riguarda tutti
Ringrazio Tommaso e Arianna Ginevra che veramente hanno dato una un apporto partecipato del del loro sentire del loro essere credo che sia proprio una bella cosa vedere dei ragazzi così giovani che vogliono un futuro
Allora Andrea Ricciardi il nostro primo relatore e professore di Storia contemporanea gli abbiamo chiesto di ricordare Giovanni Amendola e gli articoli e gli altri martiri della lotta per la democrazia
Prego
Una sera
Mi si sente spero di sì
Allora io cercherò di illustrarvi alcune cose senza appesantirvi tentando di trovare un ponte tra passato e presente
Quest'anno è l'anno del centenario della scomparsa di due importantissimi esponenti dell'antifascismo italiano Giovanni Amendola che è stato appena citato e Piero Gobetti
Da che cosa sono accomunati questi due signori il primo che quando è morto in Francia aveva quarantaquattro anni
Era un liberale aperto alla democrazia di formazione monarchica
L'altro Piero Gobetti quando morì non aveva compiuto ancora venticinque anni era un giovane intellettuale
Torinese fondatore prima di energie nove poi rivoluzione liberale poi del Baretti tutte riviste antifasciste che testimoniavano la sua intransigenza e la sua lotta contro il nascente regime che proprio cento anni fa con il completamento le delle leggi fascistissime si affermava in via definitiva si passava cioè dal governo Mussolini ottobre ventidue figlio dalla marcia su Roma
Concesso sostanzialmente dal re Vittorio Emanuele terzo al totalitarismo fascista
Rivolgendomi soprattutto ai giovani tre hanno parlato adesso
Voglio dire che
L'antifascismo che non gode di straordinaria salute e che è un po'banalizzato o delegittimato
Continua a essere la radice della nostra Repubblica democratica perché la nostra Costituzione è nata dalla lotta antifascista
Questo deve essere chiaro bisogna ricordarlo fu una resistenza lunga non solo i venti mesi della lotta armata dall'autunno quarantatré alla primavera del quarantacinque ma anche una lotta ventennale di coloro che dissero no e che ebbero la forza di combattere spesso in solitudine dentro i confini nazionali e fuori dei confini nazionali
E quindi l'esilio politico
Ci furono altri che dovettero rimanere per varie ragioni in Italia e conobbero il carcere per lunghi anni o il confino o il silenzio forzato
Questo è stato il fascismo dalla sua genesi alla sua scomparsa avvenuto nella violenza di cui sono morti Gobetti Amendola tra gli altri il suo tratto principale
Il fascismo non ha fatto cose buone studiare il fascismo ci significa capire cosa è stato realmente e quindi ricordare il passato per capire il presente e provare a progettare il futuro
Sono tante le vittime del fascismo a fianco a Gobetti e Amendola voglio ricordarne solo qualcuna i fratelli Rosselli
Don Minzoni
Giuseppe Di Vagno
Antonio Gramsci ma anche
Matteotti che è stato già citato segretario del Psv schiera come i due signori che ho citato un avversario pericolosissimo per Mussolini perché aveva anche il torto di studiare
Di documentarsi e di lottare contro la propaganda che lo strumento principale di ogni regime autoritario o totalitario a seconda delle opzioni
E molti sono i martiri che morirono durante la Resistenza ne cito qualcuno leone Ginsborg Bruno Buozzi Curriel Colorni ma la lista purtroppo sarebbe lunga
Oggi c'è il fascismo domanda
La risposta e no
Lasciamo la manipolazione delle parole e la propaganda ad altri
Noi siamo in democrazia una democrazia che zoppica sì sicuramente
Ecco perché a mio parere e opportuno ricordare la storia del fascismo e dell'antifascismo e tornare alla Costituzione i cui principi non sono riformabile
E sono figli di quella lotta che vi ho detto
Se però non c'è il fascismo e noi alziamo la testa e guardiamo anche fuori dei nostri confini vediamo che appunto la democrazia non gode di grande salute
E allora io vi voglio soltanto
Dire qualcosa su alcune parole chiave
Sopra Nismo nazionalismo
Populismo
Bellicismo
Criminalizzazione dell'avversario politico e contemporaneo vittimismo
Tutti questi elementi
Si possono ritrovare un secolo fa
Nella fase di ascesa del fascismo che poi diventa regime
Quindi se oggi non c'è il fascismo a livello internazionale comunque qualche atmosfera inquietante si respira
Ci sono degli restringimento degli spazi di libertà
C'è appunto la criminalizzazione dell'avversario politico ci sono concetti che abbiamo studiato l'antina aziona alle l'antipatriottico sono tutte cose che noi conosciamo e di cui oggi perché le parole sono importanti viene fatto un uso molto insidioso
è stato citato un filone dell'antifascismo che voglio ricordare nella fase finale del mio breve intervento
E il filone che parte con il movimento Giustizia e Libertà fondato proprio dei fratelli Rosselli a Parigi dove morì Gobetti
Nel mille novecentoventinove
Con Lussu con Salvemini e con altri
Quel filone
Che
Andrà a
Arricchire il Partito d'Azione
Che con le Brigate Giustizia e Libertà sarà una parte importante della Resistenza italiana
Hanno però tra i suoi rappresentanti alcuni importanti esponenti delle prime classi dirigenti uno e Ferruccio Parri che presiedette il primo governo dopo la Liberazione
Tra gli altri mi limito a citare Leo Valiani ugola
Vittorio Foa Riccardo Lombardi Piero Calamandrei
Cosa voleva il Partito d'Azione una rivoluzione democratica incentrata sui comitati di liberazione nazionale voleva promuovere cioè la vera democrazia perché prima come disse Parri a croce non c'era stata la democrazia durante l'Italia liberale
Una democrazia laica con elementi ti socialismo che nulla c'entrano con la collettivizzazione
Un'attenzione su due aspetti il rapporto tra etica e politica senza fare del moralismo e la questione meridionale che è una questione nazionale ancora oggi irrisolta
Ora se noi non approfondiamo e non ricordiamo questi elementi
Difficilmente riusciamo a costruire non solo a mio avviso il futuro e a dare ai giovani che hanno appena parlato qualche risposta convincente perché il problema non sono loro spesso si dice beh questi giovani non sanno sono distratti sociali d'accordo ma chi ha costruito per loro questo mondo dove la democrazia zoppica non sono stati loro sono stati i cosiddetti adulti
Quindi cerchiamo di non distrarci e cerchiamo di considerare la centralità del passato per avere coscienza del presente e provare a costruire il futuro grazie
Ringrazio Andrea Ricciardi per questa per questo intervento importantissimo dal punto di vista storico poeta da un insegnante di storia chiaramente particolarmente sentito
E condiviso allora ilare ferendo un confermativo della riforma che introduce la separazione delle carriere dei magistrati e la modifica sostanziale il CSM si terrà come sappiamo il ventidue il ventitré marzo
Abbiamo qui con noi Chiara Valori giudice per le indagini preliminari a Milano e membro del Comitato giusto di Renault
La ringraziamo per la sua partecipazione e le chiediamo di illustrare le ragioni per un convinto no alla riforma Nordio
Grazie
Ringrazio innanzitutto dell'invito
Mi trovo un po'come un fra pesci fuor d'acqua oggi i magistrati sapete non sono abituati a intervenire
A incontri di questo tipo e per tutti noi è uno sforzo particolare quello che ci sta muovendo in questi giorni ma nel corso degli ultimi due anni ci siamo sentiti interpellati direttamente tutti noi abbiamo giurato sulla Costituzione
E illa la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricordato come sia diritto di ogni magistrato partecipare al dibattito quando si era in discussione riforme che toccano la giustizia o il loro status professionale ma sia invece un preciso dovere dei magistrati partecipare al dibattito democratico quando invece sia in discussione lo Stato di diritto
Ecco noi crediamo che oggi sia in discussione lo Stato di diritto crediamo che la riforma costituzionale
Per cui andremo a votare al referendum i prossimi ventidue ventitré maggio sia una riforma che compromette l'equilibrio tra i poteri dello Stato e che Totti nel profondo la nostra democrazia
Non vogliamo sentirci prendere in giro la separazione delle carriere è una foglia di fico che è stata inizialmente sbandierata per accalappiare il consenso di una parte del mondo forense
E che oggi ha già mostrato la corda tant'è che il dibattito sia spostato nettamente su altri piani
Noi come magistrati abbiamo promosso appunto la costituzione di un comitato per il no e ci stiamo impegnando personalmente per incontrare i cittadini nei luoghi che frequentano abitualmente stiamo girando parrocchie
Circoli comitati di quartiere associazioni stiamo cercando di arrivare ovunque per spiegare le persone come siano i contenuti della riforma a evidenziare qual è lo scopo ultimo di questa riforma
Non possiamo contemplare che qualcuno vada a votare a referendum pensando di votare sì o no sulla famiglia del bosco
Vogliamo che i cittadini siano consapevoli di qual è il contenuto della riforma di come questo questo intervento si ponga su una percorso che parte da lontano
E che vede prima abbattere uno per uno i controlli di legalità è già stato ricordato prima la riforma della Corte dei conti che è intervenuta tra Natale e Capodanno nella disattenzione generale e che invece rappresenta un vulnus
E estremo della dei percorsi di controllo nel nostro Paese
E accompagnato anche da riforme precedenti ricorderete l'abolizione dell'abuso d'ufficio ricorderete la modifica del regime delle intercettazioni telefoniche ricorderete tutta una serie di interventi che cercano di restringere sempre di più i controlli
E si pone in una linea di continuità anche o con le altre riforme costituzionali anche nell'introduzione è stato fatto cenno alla riforma del premierato e anche alla legge elettorale che ovviamente non è costituzionale ma che interviene in modo netto e tutti questi interventi nell'ottica di accentrare quanto più possibile il potere nelle mani dell'esecutivo
Allora questa la ragione della nostra fortissima preoccupazione e le il tentativo è proprio di spiegare le persone come queste preoccupazioni non siano soltanto dettate da campagne propagandistiche o da paventati timori che qualcuno si è inventato ma siano ricavabili dal testo stesso della riforma
L'accentramento nelle mani dell'Esecutivo si ricava direttamente dall'indebolimento dell'organo che i padri costituenti hanno voluto a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura
Lo spacchettamento di un unico consiglio superiore della magistratura in te tra i soggetti comporta ovviamente un indebolimento generale indebolimento è reso ancora più evidente dal sorteggio un sorteggio differenziato che renderà la componente oppure ancora maggioritaria togata
Debole e inadatta a realtà ardente resistere alle pressioni sempre più forti che proverranno dalla componente laica di Diretta di indicazione ancorché mascherata da sorteggio temperato
Dalla parte politica e soprattutto da la sola maggioranza senza nemmeno più
La necessità di
Contemperare con una presenza delle forze di opposizione
La minaccia poi aggravata dei procedimenti disciplinari
Non è una spauracchio che voi ipotizziamo ma comincia a farsi concreto soltanto se si tiene conto presenti gli interventi che negli ultimissimi giorni si stanno registrando sempre di più viene additata la magistratura come la responsabile del fatto che l'azione di governo si rivela inefficace e i magistrati sarebbero colpevoli di non collaborare all'azione dell'esecutivo come se questo fosse un compito
Loro quando sappiamo tutti che non è così e precisa una precisa volontà punitiva nei confronti dei magistrati
Non collaborativi viene sbandierata
Questa è la ragione per cui tutti noi siamo a preoccupatissimi e siamo ben contenti di rappresentare questa deb nostra preoccupazione nei consessi come questo in cui ci sembra ritrovare ascolto
Perché è la tutela della democrazia ci riguarda tutti e abbiamo per primi giurati sulla Costituzione su quella vogliamo continuare a contare
Grazie
Ringrazio Chiara Valori per questo importantissimo intervento
E invito a salire sul palco Elisabetta Tudisco
Direttore della struttura complessa di ematologia e trapianto di cellule staminali presso l'Ospedale di Busto a S. S. t. Valle Olona e direttore del Dipartimento oncologico interaziendale
Crediamo sia importante sentire la sua esperienza nell'ambito della sanità pubblica uno dei temi che ci stanno particolarmente a cuore
Allora buona sera ringrazio gli organizzatori in particolare Andrea La Malfa Nicolò giunta per questo invito ovviamente è un argomento molto difficile parlare di sanità
è molto complesso e quindi io cercherò di fare una fotografia del mio fisso Uto
Io ho sempre lavorato in Lombardia quindi mi ritengo una privilegiata perché sicuramente la sanità lombarda
Insomma ecco tra gli diamanti della sanità nella sanità italiana
E tuttavia purtroppo il nostro sistema pubblico a una serie di problematiche di cui appunto vorrei parlare però vorrei iniziare con qualcosa di fondamentale ovvero l'articolo trentadue della Costituzione italiana
Che recita così
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
E interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti
Dunque è un sistema di cui davvero dobbiamo esserlo orgogliosi perché mette al centro l'essere umano e la sua dignità
E in pratica significa che ogni persona ha diritto alla salute ricca o povera che essa sia Giovanni o anziana
E accesso e ha accesso alle cure senza discriminazioni la salute dunque non è un privilegio in Italia ma un diritto universale che lo Stato
Di che garantire
Ed è proprio questo il cuore pulsante e l'anima ovvero l'essenza fondante del nostro sistema sanitario nazionale e inoltre lo stato tutela oltre che le malattie anche la la prevenzione e quindi vaccini screening assistenza gratuita per chi non può pagare
E questa cosa non la vediamo ogni giorno nel sistema sanitario nazionali pubblico in ospedali nel mio reparto ad esempio che è un reparto ad alta intensità dove facciamo io mi occupo di leucemie linfomi di Lomi quindi ci sono pazienti anche i giovani che fanno chemioterapia intensiva u trapianto di cellule staminali ematopoietiche
Vediamo all'interno della stessa stanza spesso dall'atto di la finestra magari grande implicante imprenditore quello che ha creato l'azienda e che vive nella più grande benessere e dall'altra parte magari si indigente la persona
Povera che non ha un caregiver che ha solo che fai fatica anche a dimettere
E spesso tra queste due persone si crea un legame umano perché il loro obiettivo è la malattia la malattia quindi il fatto di riuscire a combattere per la vita
Al di sopra di ogni è stato socio economico o culturali
E questo ti fa capire come a volte il rapporto tra le persone e la solidarietà si basa sull'empatia sull'intelligenza pura inulina sullo stato socio economico e questa è una cosa bellissima bellissima poter offrire
La stessa cura ad entrambe queste persone così differenti cosa che io ho lavorato tanto anche nel privato nel privato purtroppo non è ovviamente così quali altri aspetti positivi alla nostra sanità noi abbiamo delle ottime università i nostri Neuro laureati EMV specializzati pubbliche dico anche private ma le pubbliche sono la maggioranza ovviamente sul territorio
E i ragazzi neolaureati neo specializzandi sono ragazzi motivati e preparati
Che scelgono di lavorare con passione e consapevoli della finalità filantropica del loro mestiere in cui il malato deve essere al centro
E quindi dobbiamo credere il sistema sanitario nazionale anche si devo necessariamente sottolineare alcune criticità che dobbiamo su cui dobbiamo riflettere e dobbiamo imparare a superare
Pensiamo per esempio al personale medico e infermieristico è carente e mal distribuito il particolarmente gli infermieristico è sottopagato rispetto a molti altri Paesi europei come dicevano
I nostri Giove giovani speaker se prima e questo comporta da un lato la fuga dei giovani dei cervelli e dall'altro la carenza sempre più profonda di affiliazioni ad una struttura sanitaria
Per rincorrere più denaro vedi per esempio il numero sempre crescente di libero professionisti sia tra gli infermieri che tra i medici che quindi guadagnano di più hanno più libertà non fanno turni
E lavorano quando scelgono di lavorare un po'di qua un po'di là
Senza però considerare che è il lavoro di équipe che valorizza ed omogenei in lizza le competenze che sono quelle di cui il malato veramente ha bisogno
Altro problema di cui si parla continuamente su tutti i giornali le liste di attesa è vero sono troppo lunghe spesso mesi per una visita specialistica o un'indagine diagnostica motivo per cui alla fine il cittadino ricorre alle strutture private ma quali sono le cause
Sì da una parte il personale è insufficiente ma soprattutto c'è una elevatissima inadeguatezza prescrittiva ovvero i medici di base o gli altri specialisti spesso prescrivono visite specialistiche ed esami urgenti quando potrebbero essere programmabili sappiamo che esistono quattro tipi di impegnative
Le prime le urgenti librerie e poi ci sono impegnative invece di visite differibile a trenta giorni o programmabili a centoventi centosessanta giorni ovviamente
Se il medico di base prescrive una visita urgente nel caso in cui il problema possa essere gestito per esempio con delle con dei preliminari esami
Del sangue possa essere Daloui interpretato la visita potrebbe magari non risultare più urgente ma deve essere è programmabile quindi il motivo principale è la scarsa integrazione tra l'ospedale il territorio e tra gli specialisti i medici di medicina generale e sì infatti hanno troppo mutua hanno troppi mutuati per un numero di ore di lavoro limitato
E poi non dispongono di linee guida che consentano di pilotare adeguatamente le loro prescrizioni
De non asterisco sulle mo'cromo visite ematologiche o gente senza però effettuare degli esami è di primo livello quindi secondo me una proposta potrebbe essere quella con cui stiamo lavorando anche con la nostra direttore e socio sanitaria con quel fare Lombardia di creare dei tavoli
Mi quali dare delle indicazioni più precise cioè creare delle linee guida che consentano di a ridurre inadeguatezza prescrittiva
Però a a causa di queste liste a di queste problematiche entra in gioco la sanità privata che nasce per colmare le lacune del pubblico offre strutture moderne cure rapide e tecnologie avanzate ma a caro prezzo
E allora se la sanità privata cresce sulle lacune del pubblico chi ci guadagna veramente non certo i cittadini
Invero investimento dovrebbe essere il sistema sanitario nazionale così da renderlo moderno efficace e competitivo come quello privato e garantire a tutti le cure che meritano
Un'altra criticità a mio parere è rappresentata dalla governante sa delle aziende sanitarie
Infatti i manager sono spesso nominati attraverso scelte politiche e il loro mandato è spesso troppo darete insufficiente a volte per capire il contesto territoriale poi intervenire commedia modifiche migliorative sostanziali
Nei medici diciamo metaforicamente di essere le stazioni del treno mentre e si i treni
E quindi l'azienda sanitaria è l'unico esempio in cui convivono due squadre che parlano linguaggi differenti ma che sono ugualmente importanti ovvero quella degli amministrativi e quella dei sanitari e e sono due pilastri fondamentali per l'azienda ma la comunicazione parlano due linguaggi diversi quindi facilitare un linguaggio comune sarebbe molto importante per andare nella stessa direzioni quindi il potenziamento del sistema semina taglio nazionali
Inoltre dal punto di vista curricolare formativo questi dirigenti operano quasi sempre all'interno del settore pubblico e Sempre sanitari quindi raramente hanno esperienze gestionali
Nel privato o in altri contesti differenti pur trovandosi a gestire risorse economiche molto ingenti
E questo rende il loro compito ancora più complesso e spesso non condivisibile con i sanitari poi c'è una burocrazia nel pubblico davvero spesso così farraginosa e paralizzante e i tempi di realizzazione di piccoli progetti sono anacronistici alla fine
Ti passa proprio la voglia di proporgli oggi realizzarli a questo poi si aggiunge che le strutture gli ospedali sono vecchi mentre quelli privati sono nuovi
Manca la tecnologia la digitalizzazione gli uffici sono tantissimi con funzioni differenti ed è difficile comprendere chi fa che cosa e spesso non comunicano fra di loro
Di faccia ad esempio un esempio concreto avevo chiesto la preside del liceo artistico di Busto Arsizio se alcuni ragazzi della quarta e della quinta potessero venire nel mio degli hospital oncologico cioè gestite da me
A decorare i muri con delle polizie dei messaggi incoraggianti un piccolo precetto che avrebbe però portato gioia e pazienti e poi sarebbe stato di insegnamento anche ai ragazzi che le quarte dire Quintet
Eppure ed è più di un anno che l'ho chiesto ma non è stato possibile perché l'ospedale non era convenzionato con l'alternanza scuola-lavoro di quel liceo che alla fine alla fine talmente tante regole e cavilli burocratici che diventa impossibile trovare una soluzione perché si ha sempre i timori di prendersi delle responsabilità che potrebbero poi essere foriere di problemi di problemi legali
E un altro esempio io come avete sentito prima mi occupo di leucemie di malattie nato oncologiche e in particolare appunto di leucemie che necessitano chemioterapia intensiva e un trapianto di midollo
Procedure molto immunosoppressiva e che espongono i pazienti a gravi infezioni soprattutto se non vengono eseguiti all'interno di reparti strutturalmente adeguati secondo norme stabilite dall'accordo Stato-Regioni
E dunque l'associazione italiana delle leucemie acute distretto varesino ha provveduto ad un'area al nostro ospedale perché noi abbiamo un terzo settore che ci aiuta moltissimo tutte le associazioni dei pazienti
Proprio sia economicamente che come progettualità proprio all'interno dell'ospedale i volontari sono di fondamentale importanza
E quindi ai ha donato all'ospedale settecento mila euro per la costruzione di un reparto trapianti soldi dei cittadini dotati per migliorare la possibilità di sopravvivenza di tante persone
La donazione è stata fatta due anni fa eppure i lavori inizieranno forse il mese prossimo ci vorranno sei mesi poi tra collaudi permessi mancanza di personale infermieristico medico bisogna fare il concorso insomma ancora non so
Quando riuscirò ad aprire il nuovo reparto io penso che un progetto di riavere un inizio è un affine la Time nell'anime deve essere tracciata il crono programma e bisogna rispettarlo
Perché se no non si riesce mai a finalizzare ecco nello stesso tempo allo Ieo che è una struttura privata no-profit lo stesso reparto è stato costruito in un anno quindi ecco questo è un po'quello di cui a cui cita John lavorato sia nel pubblico che nel privato quindi questo posso dirlo con cognizione di causa nel privato ci sono altri problemi però sicuramente la realizzazione e la burocrazia e molto membro complessa c'è però una luce in fondo al tunnel allora il Pnr ripiano nazionali di riprese resilienza
Tanti soldi europei che in sanità sono stati investiti per l'informatizzazione la telemedicina la modernizzazione tecnologica ma soprattutto per implementare la medicina territoriale di prossimità in parte per risolvere i problemi di cui ho ho parlato prima
Quindi comunque per quanto riguarda la medicina territorio di prossimità idee portare sir vizi vicino ai cittadini gestire quindi meglio le cronicità abbiamo parlato prima di inversione la piramide demografica di una paese che ha sempre ti anziano quindi in poco pazzi di gestire pazienti cronici fragili alleggerire gli ospedali e concentrare qui e concentrarci solo sulle emergenze sono state aperte quindi decine di case di comunità in ospedali di comunità in Lombardia
Che è un territorio ove però in effetti c'è già un ospedale ogni venti chilometri
E quindi bisogna essere realistici abbiamo davvero le risorse umane per far funzionare questi nuovi servizi
E spostando funzioni svolte ritorno rischiamo di svuotare gli ospedali centrali
Sono domande difficili ma necessarie se vogliamo difendere il diritto alla salute di tutti e in conclusione vorrei tornare all'articolo trentadue la salute è un diritto fondamentale non un privilegio
Il sistema sanitario nel nostro sistema sanitario nazionale è la base il questo diritto ma serve coraggio Investimenti innovazioni
Semplificazione burocratica per far sì che tutti possano davvero accedere alle cure
E se riusciremo a riunire questi elementi il diritto alla salute smetterà di essere un ideale e diventerà realtà concreta per ogni cittadino ricco o povero giovane o anziano che esso sia
Grazie per la
Grazie Lisa Betta Tudisco per questo contributo
Altrettanto importante
Che ci riguarda tutti
Alessandro Pacini assessore agli spazi pubblici politiche giovanili al municipio uno di Milano e presidente dell'associazione una cosa di sinistra con piacere sentiamo parlare di politiche del territorio
Lorenzo facilissimo
Pagava
Ci mancherebbe
Buonasera e grazie davvero per l'invito grazie per l'opportunità di parlare
Da qui ed grazie anche per l'opportunità di aver ascoltato alle persone prima di me su temi così importanti e centrali
Spero di portare un altro tema altrettanto importante centrale che secondo me rientra anche in quelli che sono i pilastri annunciati rispetto al Progetto per cui siamo qui stasera c'è la questione economica
Con uno sguardo particolare su Milano
Patrimonio e invita oggi battono reddito e lavoro
Lavorare in Italia non conviene più
Conviene ereditare possedere speculare ma lavorare non conviene più
E in una città come Milano che ha fatto del suo successo c'ha fatto insuccesso la sua ricchezza grazie al fatto che gente che lavora arrivi qui e ha sempre attratto lavoratori
Nella storia
Eccedente e neanche tanto recente questa cosa oggi che è un enorme problema il problema che oggi vive a Milano e che per i lavoratori costa troppo abitare a Milano
Di conseguenza tutte quelle persone
Non poveri perché lavorano e hanno un reddito normale
Che vada un netto del a mille trecentocinquanta euro al mese a due mila cento due mila e due anche di più
E sono casualmente quella curatori che svolgono quei servizi essenziali non solo per una città ma per una qualsiasi comunità per uno Stato
Insegnanti poliziotti dipendenti pubblici infermieri
Il novanta per cento dei lavoratori in Italia
La vita costato la città costa atto
La conseguenza immediata di questo costo della vita e l'allontanamento dalla città di questi lavoratori soprattutto quando i lavoratori diventano poi famiglia e quindi il costo aumento ancora di più
Se si allontanano i lavoratori dalla città
Peggiorò la la loro vita lavorativa perché sono costretti a fare i pendolari sono costretti a doversi svegliare prima a tornare più tardi a casa la sera ma certo punto peggiorano anche i servizi
L'azienda dei trasporti milanesi tagli alle corse perché non abbastanza autisti
Quando un servizio pubblico come il trasporto viene tagliato
Chi subisce la conseguenza di questo taglio
è un altro lavoratore
La faccio semplice se salto una corsa del bus
A migliorare o che si sposta e ne ne Cicci o in taxi non cambia niente all'infermiere che invece deve arrivare in tempo in ospedale cambia eccome
E quindi abbiamo questo parallelo per cui aumenta il costo della vita e diminuisce la qualità della vita per la stessa categoria di persone
E sono quelle persone troppo povere per accedere al mercato libero principalmente immobiliare ma troppo ricche per accedere per esempio al sistema di case popolari perché hanno Ulisse che gli fa superare diciamo l'aiuto garantito da parte dello Stato della Regione e del Comune
E quindi oggi ci troviamo di fronte a un'intera classe lavoratrice che è sostanzialmente fregata
E sono quei lavoratori che pagano le tasse più di tutti gli altri perché spesso sono dipendenti salariati che non possono neanche volendo evadere un Euro della busta paga che gli arriva in tasca a fine mese
Ora perché succede questo
Sono fenomeni che non accadono sola Milano non accadono sull'Italia cadono in tutta Europa in tutto il mondo occidentale
Io Tovo una delle cause di questo di questo fenomeno nell'ossessione per l'attrattività
Che spesso nelle città anche governate dal centrosinistra di cui io faccio fieramente parte a troppo condizionato le scelte politiche e di visione anche ideologica
L'attrattività la città internazionale
Senza chiedersi attrattiva per chi
Senza chiedersi internazionale petti
Milano è una città internazionale per gli studenti tantissimi studenti stranieri vengono a Milano molto bello
Ma le città come qualsiasi fenomeno geografico umano hanno spazi limitati
Se ha tra i troppi studenti stranieri disposti a pagare molto di più la prima conseguenza che avrai e che per i dissidenti italiani diventa troppo costoso vivere e studiare a Mila
Quindi avremo sì studenti americani cinesi ma non avremo più studenti del sud
Non avremo più studenti del resto d'Italia
Perché il costo per vivere a Milano sarà semplicemente insostenibile per gli stipendi dei geni
Ore di quegli studenti
La stessa cosa identica accade per i lavoratori
Il sistema immobiliare in tutto questo è la prima a causa dell'innalzamento del costo della vita da cui poi derivò a tutti gli altri
Chi può alza i prezzi
I lavoratori non possono alzarsi lo stipendio da soli
E infatti sono i primi che subiscono le conseguenze di tutto ciò
Il Comune di Milano le amministrazioni in generale cercano di trovare delle risposte molto importanti molto faticose anche molto cara Joseph a Milano si fa il piano casa
L'idea di costruire dieci mila alloggi a prezzo calmierato palo per quei lavoratori che oggi non riescono ad accedere alle case popolari dieci mila
Un ottimo numero dieci anni è il tempo che ci metteremo a realizzarle se riusciremo ecco non basta
Si tratta di tovaglie ogni volta dei piccoli accorgimenti per risolvere le storture del sistema
Ma il problema è che il sistema che estorto
Sistema che non funziona
Perché se noi attacchiamo
Troppa per esempio investor investimento immobiliare la conseguenza immediata e che le persone semplicemente non possono più permettersi di vivere
Milano oggi a all'interno dei suoi confini cittadini il quarantaquattro per cento della compravendita immobiliare italiana
Il quarantaquattro per cento in una città da un milione quattro anzi quest'anno siamo scesi sotto il milione e quattrocento mila abitanti dati dell'anagrafe sette mila in meno rispetto all'anno scorso
Allo stesso tempo però siamo attrattivi per esempio per i milionari stranieri
Perché grazie al sistema fiscale per cui conviene venire in Italia con il proprio patrimonio ma soprattutto conviene morire in Italia con i propri grandi patrimoni perché si pagano dell'imposta di successione
Ridicole e sono di fatto da paradiso fiscale rispetto a qualsiasi altro paese europeo non certo di stampo socialista ma come dire semplicemente più civile del nostro questa cosa è ancora più immediata
E la sostituzione non è la sostituzione etnica
Che si immagina la destra urlando in tv o nei comizi è una sostituzione economica divise ed è quello che sta avvenendo in una città come Milano
I lavoratori famiglia e giovani eccetera eccetera
Ora
Vedendo un po'le soluzioni a mio parere
Certamente la città deve pensare d'ingrandire sì immaginare oggi Milano solo all'interno dei suoi confini comunali è sbagliato ma non è mai stata così
Questo però necessità non solo di riforme di governo che superano totalmente quella disgraziata riforma delle io che oggi mette a capo della città metropolitana un sindaco che ha votato solo dalla metà dei cittadini perché lo votano solo i cittadini di Milano
E gli altri centoquarantatré comuni della provincia non eleggono i loro sindaco di Città Metropolitana qualcosa che interne sarebbe totalmente incostituzionale ma va be e così non solo questa riforma qui ma una riforma che prevede poi la realizzazione di infrastrutture che costano un sacco di soldi and I treni efficaci i collegamenti tra il centro e l'area metropolitana efficaci
Di collegamenti tra le periferie senza ogni volta dover per forza passare dal centro efficaci cosa che ancora oggi manca in una città come la nostra
E le soluzioni per fare tutto questo sono le più vecchie del mondo chi ha di più deve pagare un po'di più perché Milano è la città più ricca d'Italia ma anche la più disuguali d'Italia
E il problema non è che abbiamo troppi ricchi
Il problema è che i ricchi sono troppo ricchi rispetto a tutti gli altri
E questo oggetto
è aumentato negli ultimi anni in modo vertiginoso insostenibile
Non solo perché è sbagliato se siamo di sinistra la pensiamo così ma perché è proprio disfunzionale
E porta una città a non funzionare più a non rispondere più alle esigenze anche basilari dei suoi cittadini che l'abitano per non parlare poi del disagio giovanile della criminalità giovanile di interi quartieri ghetto abbandonati
Dove il salto da una casa popolare attraversando il marciapiede non è più quello
Di un figlio del proletariato attraversa la strada e incontra un figlio del ceto appena sopra di lui ma il salto di cinquanta mila euro l'anno di cento mila euro l'anno ed è lì che si crea poi anche
Quella rabbia che si trasforma in criminalità
E tornando alle soluzioni a mio parere come forza di sinistra progressista come coalizione di centro sinistra di centro centrosinistra di cento cento centotrentuno sinistra
Esiste solo un'idea possibile che davvero ci porta a cambiare un po'le cose
Rivede il sistema ideologico alla base della nostra scelta amministrativa quotidiana
Globale e locale pensare globale e agire locale
E quindi non vedere più
Per forza nell'attrattività inteso come profitto immediato la scelta verso cui andiamo quando governiamo le nostre città
Ma vediamo invece nella persona
Tutto quello che noi facciamo
Non più nel raggiungere il record di turismo annuale perché non ci interessa non è quello che poi davvero ci porta ricchezza alle nostre cittadine e cittadini ma vedere invece nelle persone che vivono e lavorano a Milano
L'unico obiettivo concreto
Che è quello di rendere la vita più felice
Più facile
E da lì
Immaginare che i lavoratori a Milano non sono qua solo perché le aree del profitto di cui un po'gli ritorna loro ma per il resto finisce in grandi capitali e multinazionali ma vediamo invece in quelle persone
Il loro futuro e le loro famiglie abitare qua e rendere Milano una città più bella più gentile e più giusta grazie
Allora ringrazio Lorenzo Pacini mi scuso ancora per l'errore e ora dò la parola ad Alessandro Onorato Assessore ai Grandi eventi del Comune di Roma ma anche coordinatore del Progetto Civico Italia una delle componenti importanti dello schieramento che vogliamo che vinca le prossime elezioni
Allora buona sera buonasera tutte buonasera a tutti
Ringrazio Giorgio per l'invito a una seconda volta anche o l'opportunità di partecipare
A questo tipo di iniziative officina repubblicana veramente complimenti perché escono tantissimi spunti preso un treno per venire qui perché ci tenevo ci tenevo ascoltare il ritorno domani mattina l'Albania e obblighi amministrativi insomma
Allora
Provano ad essere super rapido
Anzitutto che cosa Progetto Civico Italia ecco mettiamola così
Siamo convintamente nel campo progressista
Considerava beh è un altro partito sì
Un'altra forza politica da creare da fare per fare cosa
Ulteriori litigi no sulla sinistra son bravi da soli non è che c'è bisogno di aggiungere ulteriore
Formati come si discussione sterile però crediamo
Centinaia tra poco migliaia di amministratori in tutt'Italia che innanzitutto ci sia un gatto gigante
Tra chi sta sui territori ormai chi sta in Parlamento lo so abbastanza demagogico e populista dirlo però i negli ultimi vent'anni non soltanto l'economia italiana è saltata rotta l'ascensore sociale associasse tantissime cose
Che sappiamo che avete descritto magnificamente nei vari interventi questa sera
Però si è rotta una di quelle cose più gravi che potevano ma è credere che alla base della Costituzione cioè la rappresentatività delle persone attraverso il Parlamento
Non esiste una categoria perfetta né negli amministratori né parlamentari evidente che ci saranno una serie di eccezioni che però sta dal mio punto di vista
Rischiano di confermare una regola come avviene statistica perché se poi alla fine tu sei eletto ma sei realtà nominato da qualcuno da qualcosa non si capisce da chi ma soprattutto se tu non devi mai dar conto a nulla proviamo a immaginare per esempio l'Italia come sarebbe stata con una legge elettorale diversa senza liste bloccate
Qualcuno può dire ora sarebbe cambiato nulla proposito diconomia immaginiamo la dei distrutti industrializzazione dell'Italia no sui luoghi quando chiudono le fabbriche quando chiudono le filiere produttive
Io sto girando molto l'Italia sul suo nei fine settimana
Dalle Marche all'Umbria leggevo l'articolo qualche giorno fa di Giorgio Fabriano una cittadina che era sostanzialmente una Silicon Valley realtà non Silicon Valley come i Pitti ma insomma dalla carta
Agli elettrodomestici in vent'anni e passa da cinquantotto mila abitanti a ventotto mila
Poi vaglielo a spiegare gli abitanti di Fabriano alle elezioni regionali di questioni alle quale noi teniamo tutti come la strage di Gaza o quant'altro riti votavano perché nelle Marche
La destra l'anello riportava la Zeiss cioè che cosa vuol dire invece di parlare di sviluppo
Il governo diventa una sorta di curatore fallimentare che per prendere tempo offre come dire
Un incentivo
A tirare a campare
Ecco allora il tema della rappresentatività e fondamentale se non altro gli amministratori se non li vota qualcuno non li trovate voi dove devono stare quindi non dico che siano tutti Santa Maria Goretti o abbiamo una grande vocazione ma hanno questo obbligo elettivo
E e credo che il nostro campo quello progressista abbia commesso una serie di errori il primo e lasciare tutti quei temi
Che toccano la Francia alla destra
Perché è evidente qui c'è bisogno di immaginare un'Italia da qui a vent'anni
Ma il problema che la politica non dà risposte neanche sull'immediato
E quindi se tu non dà risposta all'immediato nell'immediato un po'Complesso dare una sensazione che tu possa cambiare possa dare delle soluzioni a grandi questioni come sono state attaccate qui oggi dall'economia alla giustizia tanti altri discorsi
E allora mesi fa con un po'di coraggio
Un po'di amministratori delle grandi città ma anche delle piccole ci siamo detti va be siamo utili a far vincere il nostro campo politico alle elezioni
Amministrative siamo utili e magari a governare ci auguriamo bene ma quello lo decideranno i cittadini ma forse è il caso che anche noi proviamo a dare una mano per aggiungere
Rappresentatività consenso proposte soluzioni da lì nasce Progetto città d'Italia
Che oggi viene organizzato in quattordici regioni sabato saremo a Napoli con Manfredi faremo il quindicesimo coordinamento regionale contanti sia amministrato più voglio lasciare solo due tre spunti perché immagino che sarete anche stanchi è tardi
Lo spunto è voglio lasciare
Caro Giorgio è l'ultimo incontro l'abbiamo fatta a Roma dove io a un certo punto detto all'Italia è una gigantesca RSA di anziani e qualcuno si è offeso allora chiarisco un po'meglio
Nulla contro CIA come dire e più grande stanze o prova in tutti i modi a coccolare né mia madre a riguardo ma vorrei chiarire il concetto l'Italia oggi è una città
Appunto dove non si produce più reddito è più facile vivere di rendita
Dove scappano
Tutti i giovani o comunque chi può scappare
E l'esodo non è più dal Sud considerato improduttivo perché l'Istat ci dice per esempio
Che i giovani laureati la prima regione dalla quale vanno via è la Lombardia
La seconda il Veneto cioè per arrivare alla Sicilia e alla Campania anche storicamente erano primi arrivi al terzo e quarto posto sa quindi socialmente vanno via quelli che dicono io nel mio Paese ci vorrei stare
Ma tra stipendi troppo bassi tassazione troppo alta una mancata i bisogni del futuro preferisco cercare soddisfazione al mio impegno di studio alla mia sana ambizione
Fuori dall'Italia e poi sempre questo sito ci dicono che non vanno lontanissimo vanno in tutti i Paesi più o meno attorno l'italiano dalla Svizzera al Belgio alla Francia alla Spagna e Inghilterra come siti dice Soros cambiate qualcosa torniamo rapidamente e vediamo che il turnover invece non c'è perché provano via non torna la stessa cifra di ragazzi formati e l'Italia perde come sapete due volte perde nella formazione l'investimento che lo Stato fa nella scuola e università perdono le famiglie
Che accudiscono e formano questi giovani e allora il concetto di dire l'Italia è una RSA di anziani vuol dire cosa vuol dire che peraltro questi anziani che stanno sempre più anziani diventerò anch'io anziano mi auguro di poterci arrivare
Non saranno curati dallo Stato
Ma saranno curati dall'unico ammortizzatore sociale che funziona Italia che sono le famiglie
Quindi il paradosso è proprio questo un'economia basata sulla rendita come veniva descritta prima
Un Paese che non ha una visione di futuro
E anziani che non sono appunto accudire a nessuno e sono sempre più impauriti e l'elettorato più giovane
Che sempre più lontano dalla politica e quindi è una politica che dispone disposta per far passare una riforma a dire sostanzialmente qualunque cosa
Che ormai se domani piove non è più colpa del Governo ladro ma dei magistrati insomma potrebbero dire qualunque cosa pur di far passare questa riforma
E figuriamoci se al coraggio di immaginare la politica di oggi una visione da qui a vent'anni perché una politica qui e bontà anni vuol dire rimettere in gioco tutto
Ecco io credo che serva una forza politica in questo nel campo progressista nostro campo quindi non una visione terzopolista perché i terzi poli
Io credo che ormai nel mondo non esistano più ostacoli Trump o stai contro l'idrante o stare da una parte sta da un'altra però abbia il coraggio anche di fare un po'di
Autocritica allo stesso tempo immaginare una direzione perché se tutti veramente crediamo nella Costituzione e ci crediamo
E questa Costituzione dev'essere reale perché se poi viene un testo fantastico
Sul quale tutti ci dichiariamo come direbbe volti ma poi ogni cosa che c'è scritta
è una sorta di gratta e vinci forse c'è
Forse non c'è alla sanità pubblica ma in realtà è una roulette russa
Il diritto al lavoro il diritto alla casa hanno aggiunto pure diritto allo sport ne sono fieri ma poi
A Milano ma in tutte le grandi città italiane italiane settore due stipendi normali due figli non ti puoi permettere lo sport per tutti e due e poi Cirami ci meravigliamo che la gente non va a votare quindi chiudo
Evidente che serve un'economia del futuro come scriveva Giorgio la Malfa
è evidente che bisogna cogliere anche io credo le opportunità nella situazione drammatica che viviamo perché Trump dal mio punto di vista un dramma che noi viviamo e come l'amico Bullo ritenuto tutti immagino da giovani Damietta amico Bullona a quello che che no ti ti caccia nei guai
Però alla fine l'America comunque
Nostro amico un po'bullo oggi po'Bullo lo dico in maniera simpatica per tanta ma drammatico in un'economia drammatica come quella occidentale allora per esempio questo amico Bull oltre in realtà è un problema serio potrebbe spingere gli europei
Nella quale cosa io credo fortemente nell'Unione Europea pagare fare autocritica e capire trent'anni persi per egoismo delle singole nazioni e quindi l'emergenza capire qual è la direzione insomma io credo che gli ingredienti ci sono tutti
Parlare alla quotidianità immaginare un futuro tornare a parlare di Europa come unione non burocratica folle incomprensibile che ti allontana ma come gente che è abituata veramente a stare insieme guardano in questo le nuove generazioni e non mi riferisco la mia che ho quarantacinque anni quasi quarantasei quelle coi più giovani
Sono già pronti per esempio a una vera unione di popoli europei
Perché altro che confini
è talmente semplice studiare appunto con ragazzi di un'altra lingua già per me all'epoca era una cosa assurda i voli costato tantissimo allora
Riformuliamo una proposta chiara su cinque concetti veri sicurezza che debba essere un tema nostro la burocrazia son venticinque anni che distrugge qualunque forma di possibilità di snellimento e di impresa individuale la formazione cinque per cento sulla difesa e non puoi Omen Tare i fondi sull'istruzione
E ultimo ma non ultimo la tassazione quanto il più il campo progressista e chiudo davvero su questo almeno negli ultimi vent'anni lasciamo perdere prima che era un altro tema
Al continuato sulla lotta tra capitale e lavoro
O meglio chi faceva ogni impresa il lavoratore che era sfruttato senza accorgercene gli ultimi quindici anni in Italia è saltato il capitalismo inteso come investimento creazione lavoro lavoro rimettere in circolo i soldi nel frattempo è nato l'ultra il capitalismo
Dove fra un po'i comuni dovranno aprire i negozi
Dovranno favorire proprio aprire direttamente gli artigiana gli artigiani cioè saltato tuttora in Italia abbiamo un'illusione data dalle multinazionali
Di almeno quaranta miliardi di Euro ogni tanto sentiamo che una serie di procure giustamente intervengono per richiedere almeno parte dell'IVA che loro non pagano
E non la tassazione che dovrebbero pagare allora anche lì concentrarci dove veramente i soldi non arrivano certo un po'complesso quando ormai la politica per esempio dell'America rispetto centocinque
Multinazionali che noi abbiamo in Italia
Che non pagano le tasse come le pagano le altre imprese
E diventa una politica che in realtà imperiale chi glielo va a chiedere i soldi a loro quale governo potrebbe avere la forza di poter richiedere in un'economia basata su chi è più duro su chi è più forte ecco son tanti temi dove io credo che con grande equilibrio ci dobbiamo confrontare ma avere anche il coraggio di iniziare ed indirizzare un'azione molto chiara e netta sul poche proposte grazie
Allora ringraziamo Alessandra una rata è con grande piacere invito l'onorevole Giorgio la Malfa salire sul palco per concludere questo nostro incontro
Grazie cari amici
Intanto grazie Arianna
Credo che non abbia un mazzo di fiori dice deve
Perché agli amici io sono molto
Sono impressionato da questa
Da questa Assemblea da questo evento perché io non conoscevo tranne mio nipote Tommaso c'è stato il primo che ha parlato anche di cui non sapevo che fosse facesse parte della come posso dire
Per l'opposizione della sinistra alla giunta all'epoca a Bologna tutti gli altri
Che hanno parlato non li conoscevo gli ascoltati controlli no mentre avesse sono veramente molto grato
Per quest'occasione
Io voglio rispondere a questa
Prima domanda probabilmente Lecce
Molti che sono qui presenti ma ma perché avete costituito questa cosa che non è un partito che può
Perché ciò che cosa
Ha mosso io sono fuori dalla politica non dalla passione politica un'altra dalla vita politica attiva da molti anni
Perché durante il due mila venticinque
Vi siete messi alla fine avete messo in piedi questa cosa a Roma doveva tenersi a Milano spero a Torino a Napoli
E la risposta è
Perché l'evoluzione politica internazionale
Rende
Indispensabile
Un rafforzamento della lotta alle posizioni democratiche in Italia
Cioè quando potete immaginare con quale animo
A cent'anni dalla marcia su Roma
Lei ottobre del ventidue queste pubblica ha dovuto dare l'incarico per la formazione del governo all'onorevole Meloni
Quella
Non ho pensato per un istante
Come dice leggerezza dei giudizi ma si quell'annata trent'anni fa cosa vuoi che centri fascismo una se c'è una cultura se c'ha una cultura
Quella è una cultura che viene dall'estrema destra
Se l'onorevole Meloni ha letto dei libri se ha letto dei libri solo i libri della destra
Siamo degli avvoltoi
Sono le voi della destra
Norme poppa può non parlarne ma la loro cultura allora lì quando nel ventidue
Nel due mila ventidue ha vinto le elezioni ha vinto le elezioni ha sbagliato
Hanno sbagliato la sinistra la Meloni ha vinto le elezioni con tre mila e tre milioni di voti meno della somma dei tre tronconi che sono andati alle elezioni Renzi e calendario
Il Pd
E i veneti e i Cinquestelle la somma di queste tre componenti
Fatemi milioni in più dei voti con cui Roberto aprirà presso la maggioranza assoluta quelli Lemieux e l'abbiamo fatto voi ha vinto la democrazia è questo ha governato
Non mi ha fatto piacere ma detto qua vediamo fa
Può darsi che si stando al governo si responsabilizzano
Ma le condizioni internazionali nelle quali
Ha vinto la destra italiana nel due mila ventidue sono molto diverso e delle condizioni del due mila due gennaio ventisei in questo momento febbraio in cui lo stiamo parlando perché nel ventidue
I due grandi punti di riferimento del problema italiano la politica estera evidentemente poi parliamo anche delle cose di casa nostra che freme ma il grande problema del mondo e dell'Italia e la politica estera i due grandi come posso dire punti di riferimento della politica italiana del dopoguerra l'Europa e l'alleanza occidentale
E quindi nel ventidue col
Il presidente degli Stati Uniti baite
E con un Europa
In cui i partiti socialisti partiti popolari avevo ancora la guida delle istituzioni
Che cosa poteva fare di pericoloso la destra italiana poteva fare niente
Avrebbe non non avrebbe certo mantenuto quello che aveva detto tabellari al dottor al governo dice Brivio escono dall'europea appena vinciamo usciamo dal PACS
è chiaro che non non aveva nessuna possibilità di farlo e se ne è dimenticato
Ha detto l'ex fascia debole dopo naturalmente non lo fa certo niente
Perché c'erano due punti di riferimento
E nel corso di questi tre anni
La politica estera italiana avuto queste caratteristiche questi connotati
E statura politica legata
Cioè non entra la posizione atlantica
E quindi sul problema dell'Ucraina ha tenuto una posizione il più che non possiamo condividere sul problema della NATO
Perché
Nella storia del movimento sociale da cui viene l'onorevole Meloni
E commenta sociale l'Atlantico
Le componenti di estrema destra ideologica ritirare utiliori e così via erano anti antiamericani ma Almirante che era un uomo realista nella politica italiana era per le opere la NATO
Quindi per le parentele al per Meloni
Collocare l'Italia su una posizione atlantica
Non è stato difficile e per noi non è stato difficile riconoscere che bene o male e quello che avrebbe fatto anche l'onorevole letta quando era presidente del Consiglio l'onorevole Conte cioè la politica
Dove invece si è vista la differenza fin da subito è stata subito
Cioè
Non ha non è siamo usciti dall'euro ma il maestro non l'abbiamo fatto il rafforzamento delle istituzioni europee non c'è stato cioè l'Italia è venuta meno nel corso di questi anni al problema europeo
Anche se non lo ha cercato di sfasciare
Ma ha mantenuto una linea atlantica cosa successe
E che cosa c'è di diverso di cui dobbiamo tenere conto
E la rielezione di Taranto
Cioè nel gennaio del del due mila ventisei è andato al governo
Per la seconda volta però
E c'è un altro in una posizione di grande forza
Perché ha rivinto le elezioni ha sbaragliato
I democratici e qui ci ha dato con la possibilità di di far valere fino in fondo le sue idee
E lo abbiamo visto subito i dazi e i Tanzi
Sì e sono salvo la rottura di una negli Stati Uniti nel dopoguerra sono stati il Paese che amo difeso il libero commercio
Eletto nel secondo dopoguerra è stato costruito a Bretton Woods nel quarantaquattro da un accordo che prevedeva un sistema monetario internazionale che doveva so leggere l'espansione del commercio libero
Il il
Diciamo così le le istituzioni internazionali erano volte a smantellare il sistema dei dazi doganali perché c'era un'idea e il nella tradizione democratica americana c'era Linate il commercio è anche una via della Pace e dello sviluppo economico
E quindi questa era l'impostazione da arriva tanto naturalmente Companion questi di e poi
E poi ho un pacco un attacco un percolato comincia dilemma io non so se l'articolo cinque vincola gli Stati Uniti
E poi da manda il suo vicepresidente noi dobbiamo ricordare ha ridotto il vicepresidente degli Stati Uniti è andato a parlare in Germania
A una conferenza
Che si svolge ogni anno a Monaco che si chiama sulla sicurezza europea che si svolgeva l'anno scorso durante le elezioni per il Parlamento per il parlamento tedesco invece Presidente degli Stati Uniti è andato
Alla conferenza di Moro e ha detto ma devo vuota fa orrore le istituzioni europee solo
Cosa peggiore noi siamo contro appena finito il discorso è andata all'incontrario il capo del partito nazista tedesco in campagna elettorale dicendo quasi solo i nostri alleati
E meno male che ieri nelle elezioni nella più grande avete peggiori industriali statunitensi hanno avuto un successo hanno preso il diciassette per cento
Ma prima di lei oggi sta a livelli con il trentuno ai cattolici popolari con il trenta per cento è quindi nazisti sono stati fermati alla faccia degli americani che con i nostri amici
Allora
Quando la signora Veronica ha detto ma io sono d'accordo con Vance
Ha detto io sono d'accordo con Vance
E allora mi pare invece allora il problema non è più
Sì è giovane che ho dimenticato i suoi antenati sia una direttiva dell'altra
Ma su quelli che sono gli odori del fascismo di oggi di cui parlavo il mio amico onorato
è stata lì allora al all'ONU a possiamo permetterci amici cittadini di Milano
Ma alle prossime elezioni che vengono tra un anno
Poi possiamo permetterci
Di andare in una situazione in cui in Francia
C'è il rischio che vinca la signora tengo uovo olio o qualcuno di quegli in Germania
In euro anzi si stanno al dodici per cento in Austria in Ungheria in una condizione di questo genere possiamo considerare
Spiega il problema insomma quando ci dice delle cose però tutto sommato tutto sommato un cavolo
Cioè perché è l'avete reso vado letteratura
Sì la guerra io dico ho colto in corso la guerra scoppiata domenica scorsa
In Europa sono state prese due posizioni
Che è stata la posizione che io condivido
Il carcere
Che io condivido
è stata quella di io quello là è un'azione
Il legale sul piano internazionale e dunque sbagliata
E poi c'è una posizione diversa più prudenti che hanno preso talmente appreso Myers
Che ha preso Michael
Che io ci andai insomma sono state violate le regole internazionali
Però
Il regime dall'Ayatollah Luigi degli assassini sapevo
Non è che qui qualcuno di noi
Dimentica che tre settimane fa ammazzato trenta mila giovani che protestavano chiedendo maggiore libertà è un regime di assassini
Ma la domanda complessa noi non possiamo fare domande semplici dobbiamo fare domande compresa la domanda conclude complesse
Mai più importante
Difendere l'ordine internazionale o più importante liberarci di un regime dittatoriale
Gli americani hanno trentotto molte volte in questi ultimi decenni fare dei cambiamenti di regime
Rapporti in Iraq rubati in Afghanistan i cambiamenti di regime non sono facili
è diventato molto più difficile tubo bar di un Paese
Cioè se serio o voi uno di voi forse della resistenza iraniana
Non sarebbe grato agli americani e agli israeliani di avere
Bombardato in questo maniera l'Iran in questi perché questo rafforza un regime che invece nella coscienza dei suoi giovani ha travolto in accettato allora forzato
Perché se avesse avuto il coraggio che tra l'altro non ha
Che tanto non una
E e andare il Vate come fecero con l'Iran
Intanto devo dire holding oltre etica cerchiamo di cambiare il regime non solo hanno bombardato ucciso et non qualche giorno e il signor tanta diranno e abbiamo vinto
E se ne torna a casa
E lascia utile e lasciano un regime che è quello di prima perché non è cambiato quelle leggi
Con una legittimazione dovuto alla violenza con la quale è stato fatto l'attacco perché è stato perché cose successe
La mia opinione ma qui
Bisognerebbe parlarne
Con qualcuno
Che chiude due posizioni in Europa
Quella che dice è stato un errore e dobbiamo scegliere se
Se c'è Sanchez oppure l'alterigia è un errore temperato
Dall'uovo per il regime degli atti degli Ayatollah che la posizione poi c'è una terza posizione che è quella del governo italiano
Io non c'ero
Dormivo
Ma qui io credo che sia il solo Paesi in Europa in cui il Presidente del Consiglio non è andato davanti al suo Parlamento
Guardate otto giorni di azione Palaverde Alloni lei può andare tutti i giorni in televisione specialmente due misure
E dei suoi amici ma il coraggio di andare in Parlamento
Malpensa disprezzo del Parlamento
E Paolo Rosa
Nelle voci dell'opposizione e il Governo deve andare a parlare ma se si io credo che
Stamattina io ho letto il Corriere della Sera stamattina
A pagina nove
Ecco
La posizione dell'onorevole Meloni
Tra virgolette
Cosa pensa gli ha chiesto l'artista la quarta rete di quel una rete di Berlusconi ha detto parli pure
Poi ha detto il ministro
Sentito come bella questa frase
Condivido
Quello che ha detto il ministro Crosetto
Ma una volta il Presidente del Consiglio avrebbe detto ho mandato il ministro costretto a dire quello che penso io
Quindi ha un'opinione
Cioè noi abbiamo un Presidente del Consiglio che condivide le opinioni del ministro della Difesa
Io avevo un Presidente del Consiglio che dicesse quali sono le opinioni sui del suo governo permanga Appiano era il ministro Crosetto quando in Italia il ministro Crosetto perché se invece vanno in zona di guerra non si sa per quale motivo
Ma lo e questo il primo giugno io ho letto stamattina sono trasecola forse perché venduto tra il secolo scorso amico Roberto sa devo essere coetaneo della mamma di Onorato
Ma l'idea che il Presidente del Consiglio Erika anche la sua posizione coincide con quella del ministro della Difesa abita vestito di nero a seconda cadesse ordinari
Esce
Siamo dalla parte degli USA Israele o no
Dice virgolette non ci sono gli elementi per farlo
Nessun Paese europeo tranne la spagnolo ha fatto non è valido
Perché Michael ha detto
In certa misura son d'accordo in certa misura non sono d'accordo
E chissà Angelo ha detto
Non è vero che nessun Paese l'ha fatto non è che siamo di fronte a un disastro ferroviario in cuor loro dicevano ancora gli elementi
Quando la commissione d'inchiesta avrà stabilito se è stato tempo del conduttore fosse stato un un masso sulla Feltri avete mangiato
E il treno dell'Italia e dell'alleato e il governo non sa di latte che cosa sta succedendo non c'è un giudizio politico ma perché non c'è un giudizio politico perché
Ma perché allora Meloni
Si trova di fronte a un dilemma terribile
Perché se dice che ha ragione Taranto
E l'Italia ne c'è un sondaggio ieri qui c'è Renato Mannheimer c'è un sondaggio ieri che dice che il settantadue per cento degli italiani compresa la maggioranza per il partito dell'onorevole Meloni il settantadue per cento Italia e continua l'operazione di Netanyahu
E di tanto il settantadue per cento quindi lei non può dire ha ragione tra
Perché rischia di compromettere
Il suo consenso
E nello stesso tempo non può dire neanche atto tutta perché con un personaggio che quando il presidente leader inglese ha detto ma io non vi do le basi
Per fare operazioni datato luglio rispose tu non sei mica Churchill
E allora però le dicesse quello si sveglia e dice che proseguito a Mussolini
E lei come se la cava
Questo è il problema allora amici
Esercitati possiamo avere un governo afasico
Gelosia aveva un vano che scappa
E davanti ai problemi di questa portata con un'angoscia profonda che c'è nel Paese
E consente di prendere i responsabili io dico con
Con
Con grande dolore questa guerra secondo me
Non è la guerra di Taranto
E ne vuole di Netanyahu
Mi ha molto colpito molti di voi avranno visto domenica dopo l'attacco
Netanyahu è andato in televisione
E ha detto una frase molto infelice ha detto
Scortato ibrida ha detto
Io ho solo trent'anni che penso che bisogna fare la guerra all'Iran
E finalmente ci siamo arrivati
Ma che cosa vuol dire questa frase
Condire gli ho parlato per trent'anni in cui tutti i presidenti degli Stati Uniti
Che sono stati tre i democratici Clinton
Bush
Per Clinton Obama e bande
E ho parlato con i presidenti repubblicani gli USA di Bush padre e Bush cinque
Tutti gli hanno detto no all'attacco contro l'Iran
Perché gli americani sanno che l'Iran è un grande Paese come come la Francia non è che tu opportuno poi bombardare
Non può essere vuol controllare cosa fare dopo intuire
E che cosa succede al terrorismo internazionale
Il giorno in cui tu occupi un grande paese con una visione religiosa così profonda come quella che lega e quindi cinque presidia venga non ha dubbi nome italiano ha trovato
Un uomo vanitoso come tanto che evidentemente bisogna sapere
Per cui bisogna parlare dicendo tu meriti il premio del se se non compiamo insieme Milano citeremo il premio Nobel per la pace o qualcosa di questo gioco quel forbici milanesi questa è una guerra di Netanyahu
Perché Netanyahu guadagna qualunque siano gli sviluppi
Perché Ariele coinvolto gli americani in questa palude perché questo di questo si tratta
Significa che nel frattempo e io lo dico con dolore perché la mia vita politica trascorsa con due punti fermi che erano l'amore per Israele e l'amore per gli Stati Uniti dove sono cresciuto negli Stati Uniti
è tutto al nostro pensiero è stato di difendere Israele ha composto democratico nell'Occidente intanto in un mondo terribile
Oggi io debbo dire che non mi sento di dare solidarietà
Dopo quello che è successo a Gaza io non mi sento membro giuste le azioni ventisei
E non mi sento di
Di accettare l'idea che Israele debba debba fare contrario di quello che dicevo i palestinesi un unico paese dal Giordano al mare se differenze che quello volevo senza israeliani pendolo conoscersi palestinesi ma questi due disegni
Gioco di violenza noi non li possiamo accettare
Tutto questo in una situazione di questa pericolosità il ci possiamo permettere ci possiamo permettere il governo
Ecco tocchiamo naturalmente la sinistra complessa divisa
Ha bisogno del programma e quindi modestamente modestamente
Con le nostre forze
Cercheremo di dimettersi insieme ma a quella amica giovane che ha detto
Io non vedo buone ragioni per votare in per votare dovete dare la sinistra mi deve dare finalmente delle buone ragioni proprio da guarda che la politica internazionale che l'Italia ha fatto
Un'ottima ragione
Era peggiore delle coalizioni di centro sinistra la più estrema
Secondo me porta all'Italia più vicina all'Europa l'Occidente di quanto lo la facoltà un'Italia al traino dita
Naturalmente questo non non basta fino in fondo tolto molte altre cose che vanno aggiunte sui
E vengo io voglio
Sto cercando di parlare poco scusa
Non vi voglio agevolare di un di un lungo discorso io vengo alle questioni del referendum
Intanto ringrazio molto colto Shammah perché cerchio ospite in questo posto bellissimo vi ringrazio il giudice per aver dato le ragioni
Io faccio due osservazioni
Su questo che fra la prima è questa
Dice state politicizzato il no politici se il referendum e dopodiché da cosa lo si deduce
Nel nuovo
Ci sta un sacco di gente compreso qualche amico che qui persone che votano per il centrosinistra
A che punto si
E Pomes Hubbard era il più celebre
Presidente dalla Corte Costituzionale deputato del Pd
Quale
Tutti i giorni dice che gli USA quindi
Il centrosinistra
Come in tante altre cose diviso
Perché molti di nuovo pensano che
Io stesso
Prendo solo un minuto per dirvi
Il quesito referendario c'è tre capitoli come sapete la divisione delle carriere
Il sorteggio
E la nostra amica giudice ha detto perché sono cattive tutte queste queste soluzioni io personalmente
Penso da molti anni dopo lo scandalo Palamara
Che il correntismo dentro la magistratura è peggio che il correntismo nel Parlamento
E quindi non nella forma che è stata scelta
Che è ipocrita che prevede il sorteggio per i magistrati ma non per i membri laici dove c'è un imbroglio
Io personalmente sul sorteggio l'ho niente in contrario
Info dei magistrati sono sette otto mila persone tutti di alta qualificazione
Sorteggiare i venti o venticinque che guidano per tre anni il Consiglio superiore non la considererei un errore o un la violazione della Costituzione già acquisito bisogna cambiare
Quello non è un pregiudizio considera invece un errore catastrofico un errore catastrofico proprio la parte che piace di più agli amici che vogliono votare il sì che la divisione delle carriere
Spazio rotto dai singhiozzi strabica magistrata visiva che che sbaglia ma divisione delle carriere qual è l'accusa che viene mossa alla magistratura
L'accusa viene mossa la magistratura
è che la musica la sua vino i pubblici ministeri
E che i giudici istruttori ai giudici
Impauriti dai pubblici ministeri di Seguro quindi il Pubblico ministero chiede di arrestare lui che è innocente è il giudice lo lo arresta
Quindi l'accusa che viene fatto di un eccesso di potere dei pubblici e vedo che considero questa accusa
E questa riforma peggiorò la situazione
La pensione perché era peggiore ma perché se voi dite negli né che avviene solo se pagate definitivamente
Oggi sono già largamente separati là se uno dice tutto al concorso di un giovane
Fa il concorso degli fa il concorso per il giudice dopo il Pubblico ministero e truffa in concorso il Pubblico ministero che è un accusato
E la cui carriera sarà regolata da un CSM dei pubblici ministeri beh
Che cosa farà questo Pubblico ministero se non fare da accusatori
Cioè scrivente l'anno non Pubblico ministero equanime come prevede la legge
Ma diventerà un una specie di Torquemada ricordate il nome del capo dell'Inquisizione spagnola cioè una magistratura in cui il Pubblico ministero rimanga pubblico ministero a vita
è una magistratura in cui il Pubblico ministero diventerà pericolosissimo molto di più di quanto lo è oggi dall'esperienza che viene lamentata
E che cosa succederà dopo
Succederà che ci si rendeva conto che questa è una riforma sbagliata da questo punto di vista e si farà il passo successivo sedeva va be'ma questi pubblici ministeri
Che sono diventati così irresponsabili dobbiamo dire ai novità politica il Parlamento si dirà prevederli quali sono i reati importanti
E allora si dirà il Parlamento dà un indirizzo ai pubblici ministeri quest'anno sono importanti i furti di auto sono meno importanti dalla corruzione
Dette da Pubblica amministrazione quindi perseguiamo i ladri di auto ai colletti bianchi lasciamoli stare Quercia vuol dire prequel saranno peggiori dei magistrati quando dico al fondo
Per la vittoria del sì c'è la subordinazione della magistratura al potere politico
Cioè la subordinazione del pubblici ministeri o al potere politico perché questa riforma concepita Franco alcolici e trenta in maniera da rendere più pericolosi
I pubblici ministeri
E questo è sbagliato
E dice
Ma e tuttavia Giron ma bisogna due altri argomenti
Più politicizzati il referendum
Poi
Sapete uno di voi farne il nome
Di un esponente della destra intellettuale
Deputato ministro
Che faccia campagna per il no
Cioè il professor Barbera fa campagna per il sì
Posa per il centrosinistra a campagna per il sì
Mi sapete dire
Se c'è sorpresi entrerà bussa del Senato vige ma se ritenesse io credo che sia sbagliato pensate che sei mesi fa
Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia mi pare si chiami del vasto
Ha fatto un'intervista al foglio
E qui ha detto quello che ho detto io
C'è una riforma del pubblico ministero è una stupidaggine
Ecco palliativisti ma
Quando il tuo il Foglio ha pubblicato a luglio ha smentito il foglio
Il fondo non è il fatto un giornale ha detto bene abbiamo la registrazione delle parole del sottosegretario del mais è io credo a Giuliano Ferrara si dice Goracci evasa
Il signor Del Mastro io è che sta facendo campagna per il no
Fa campagna per il sì
Cioè si è politicamente compatto la battaglia politica sposa una bella
Si renda conto che questo ente l'anticipazione delle elezioni era campagna elettorale preliminare alle elezioni politiche
Ci va perché dice queste
Scusate
è una riforma importante dell'onorevole Meloni per dare una giustizia più giusta per ebbene per dare una
Vi faccio una domanda
E perché cavolo avete aspettato quattro anni da quando gli hanno nominato a far passare questa riforma così giusta
Ci sono voluti nove mesi
Per farlo approvare
La facevano approvare il primo gennaio del ventitré entro diventava legge a novembre del ventisei facevamo il referendum al ventiquattro riceve si vince nell'oggi avevamo
Left
E invece questa riforma così indispensabile così urgente
Così fondamentale per dare ai cittadini la giustizia giusta quei essi bagliore che è quello di rito sto citando tra virgolette il Comitato del Sì ci aspettiamo quattro anni la facciamo
Come si diceva una volta a babbo morto perché ci solo tra sei mesi ci sono lezioni non Cernan con il tempo per fare le leggi applicative
Allora
Tale da Franco non ti viene il dubbio
Che l'obiettivo non fosse la giustizia
Ma forse la campagna elettorale
Perché i sondaggi
Una o non più non un anno fa i sondaggi davano
E questa riforma passa da sessanta a quaranta
Sì avrebbe vinto a sessanta ancora
Allora se l'appello di del ventiquattro
La sera con Lotito il ventisei
Quando le elezioni saranno a fine anno magari virtù presenti una legge elettorale
Che fa veramente schifo perché assomiglia alla legge Acerbo
Ma nella citazione di aver vinto il sì il referendum passa pure quella e quindi fai come dicono quelli che giocano a biliardo fare filotto cioè fai il referendum la legge elettorale è vicino all'azione
Quel se ha ragione per cui noi oggi affrontiamo il referendum oggi Leon Milano nel due mila ventitré quando un governo che volesse dare la giustizia giusta gli italiani avrebbe voluto avvenuta che intensiva
Dove il pericolo è lodevole Shai
No perché opposizione ha tenuto non ho potuto fare niente
Quattro voti di fiducia ai nove mesi è passata
Allora questo il referendum lo dico all'urto
Shammah il referendum non è il referendum sulla giustizia
Ai referendum sulla seconda legislatura dell'Italia
Dobbiamo avere altri cinque anni di governo di centrodestra
Oggi giudico italiane ma lo giudicano italiani col traino deve essere
Lo giudichino sulla parte dell'economia e io Parma
Non degli sulla base del PNR e ne ha parlato la nostra amica Ruju dentro
Sì tante cose
Promesse
Sulle politiche demografiche di cui parlava all'inizio non sarà mica
Il gol governo parlate che o non ha fatto niente cioè si giudichi il governo questo è stato il tentativo ma non è tutto io poi
Perché c'è qualcosa di peggio
Io
Quando
L'onorevole Meloni è stata
Chiamata a formare il governo
Ha detto nel discorso lo cito perché
Non vorrei
Che si pensasse che mi invento le cose nel discorso
Novembre del ventidue ha detto parole testuali
La ragione per la quale
E questa disse siamo fermamente convinti
Del fatto
Che l'Italia
Abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale
Che garantisca stabilità eccetera una riforma che consente all'Italia di passare da una democrazia interna quinte a una democrazia decidente
Ci confronteremo ma se non ci danno né opposizione non so noi andremo avanti da soli
Ed è ed era coerente con la storia del partito se non è l'unico
Che è sempre stato presidenzialista
Quand'è che cominciato
Ad avere dei sospetti
Su che cosa stessero architettando
Quando nel ventitré
Tutto perché ventiquattro invece della riforma presidenziale
è emersa
La riforma del premierato
Che è un pasticcio di cui costituzionalisti perfino dico Scooby escluso dico perfino l'onorevole la Russa ha detto che non le forche via
E se lo dice lui ci sarà pure perché è una cosa che vorrei non esiste nessun costituzionalista considera questo hanno detto ma questi circa perché
Ha detto e prenderne le uniche difficoltà ha incontrato
Cioè perché non perché dopo aver detto queste parole che io ho letto perché non è andata avanti
E perché la sostituisce con una Porche viola cioè l'elezione del presidente e parla lascia cadere perché son passati quattro anni non c'è niente
Non è che hanno in mente un'altra cosa
E siccome
Un po'di sospetto giusto dirlo
Gli altri tutti o che avesse in mente un progetto diverso
Che questo penso vi dico
Noi vinciamo le elezioni
Dopodiché del venti ventinove scade secondo ultimo mandato del presidente Pastorello che in quel momento
L'onorevole Meloni a cinquantadue anni
E viene proposta
Presidente della Repubblica
Tenete presente ci camici specialmente quei giovani che se vi avvicinate alla politica che nel dopoguerra
La Democrazia Cristiana che aveva meriti e demeriti non han mai
Consentito
Ha un leader politico di occupare il Quirinale
Non c'è andato modo
Non ci ha dato Fabio Ciani
Non c'è andato Andreotti
Non ci ha dato
Forlani
Sono andate figure su cui si possono dare giudizi
Migliori peggiori Leone
Cossiga Mattarella tutte figure generalmente di uomini rispettosi della Costituzione ma non decisi ad alterare l'equilibrio delicato dei poteri
Ma supponente perché la Costituzione italiana
Ha dei poteri immensi
Nel capo dello Stato al capo delle forze armate
E il capo del Consiglio superiore della magistratura ora se questi poteri vengono
A Linz amministrati col con la prudenza e il senso del limite di cui dà prova ma Napolitano dico da appoggiato a Mattarella è una
Fazio opponente che lì e mi faccio questa descrizione supponente che del ventinove
La Meloni venga
Eletta Presidente della Repubblica essendo ritenuto il suo partito non credo che c'è un altro limite
E nominano Presidente del Consiglio
Sul suo cugino suo nipote e un suo amico
Figura scadente Baceno la maggioranza
E supponi che la Meloni dica quel giorno a quel presidente sai cosa ti dico
Mi è venuta un'idea
Tra una settimana c'è un g trenta un G7 urgenti un incontro internazionale dodici vanno capi di governo che ne dice caro
Amico compagno camerata che dice se ci vado io
Così a quel Malcolm
Così gravi certo eccetera
Cioè è chiaro che se oggi se il presidente Repubblica mattarello il Presidente Napolitano avesse detto un Governo di destra o di sinistra
Vado io a rappresentare l'Italia il governo gli avrebbe detto no perché è l'esecutivo che rappresenta la politica del Paese e se tu insisti passa davanti alla Corte costituzionale e chiedo un conflitto di attribuzione e la Corte costituzionale dà ragione a noi che difendiamo le prerogative del governo e il quale risponde al Parlamento
Ma se il governo non solleva questo problema
Se il non ci credo né io né voi possiamo ricorrere alla Corte costituzionale a difesa di prerogative di un governo che non si non le vuole difendere e quindi noi avremmo la trasformazione in senso norme è quella riforma di cui parlava l'onorevole Meloni non sarà dimenticata
La messa nell'aria più facile per lei cioè non la riforma costituzionale con il giudizio dei cittadini italiani sul calcio e sul attraverso il ragionamento ma una riforma di fatto basata sulla legge elettorale truffaldina
Preceduta da un referendum che si pensava avrebbe agevolato Nwankwo omissione verso questo precipizio come storia
Di questo referendum
Può chiedere alla gente come alternativa all'organo al quale al microfono Beria dove rivoltare l'ebreo
No perché non avrei più rispetto per le tue idee per le quali io ho il massimo dell'impegno
Ma perché non ti puoi fare prendere per il naso davanti a destra c'era pericolosa e ieri che diventa un è un torneo proprio cosa oggi che ci sono tanto piacere cioè che ci sono i fascisti Giammaria l'Alitalia non si può permettere tutto questo
Ecco il mio appello
Cari amici
Anche le ci ho detto che deposimetri sceso si debba
Io voglio finire
Questo lungo discorso
Non abbiamo bisogno
Di un governo nuovo
Mettiamo insieme con pazienza
Sì a un governo
Che in qualche modo si possa riferire a quella storia Tyco prelato Ricciardi
Che difenda la Costituzione
Non tanto perché la Costituzione antifascista
Perché la Costituzione
Le costituzioni sono
Il vincolo entro il quale i paesi si muovono in quanto il quando le costituzioni e qui la la sinistra ha fatto degli errori terribili quando si trattò le costituzioni che se fossero delle leggi ordinarie che alla maggioranza dei campi
Quando si usano leggi elettorali dicendo che ora cambia perché a me conviene così
Cioè la vogliono cambiare la legge elettorale perché era voglio cambiare perché se la sinistra lo sbaglia le elezioni diciamo noi
L'abbiamo già vinta bassa che evidenzi
Non calendario non so dove cavolo vada credo non sappia nemmeno lui a Birago che non lo segue nessuno
Meglio uno che dice divaga Belloni credo che dice di non mi spiego
Ma io uno che dice mi sono persuaso che meglio la Meloni Occhiobello lasciai
Ho incontri che uno che dica io non mi schiero ma come si fa a non schierarsi di fronte ai problemi interni e internazionali ne possiamo dire sono uguali vero cuore la Russa
Allora ci potesse essere presidente del senato della cava è uguale alla Meloni
All'alternarsi alla Shoah Ennio ma non è vero non è così
Beh
Noi dobbiamo avere un governo
Che riprende il cammino del gioco
E io
Voglio non ha facoltà di una volta al Parlamento europeo
Nel mille novecentonovantacinque sapete che c'è una
Una consuetudine ai presidenti della Repubblica
Che lasciano
Al momento di lasciare l'incarico
Fare un discorso che ha fatto Ciampi l'ha fatto dopo il taglio io ebbi la fortuna ci ascoltare Mitterrand che lasciava nel novantacinque venne a parlare al Parlamento europeo
Rivoli
Il tema era malato morì dopo qualche mese
Di una di quelle malattie che cura la nostra amica
Alluce mia
E fino discorso
Io non non mi commuovo facilmente
Condizione sulle mi commosse profondamente DS io sono nato all'inizio del secolo
Per l'altissimo
In una famiglia borghese francese
Nella quale disse
C'era
Un
Idolatria per tre cose tedeschi
La filosofia tedesca
La polizia tedesca
E la musica tedesca
Ma dove lui sapeva poco
Che nel corso della sua vita ne avremmo combattuto
Con i nostri coetanei Tethys
E nell'ex corridori del Parlamento europeo
C'è una fotografia
Chiudo la guarda dice sì vedo due vecchi
Dove chi paga i peggiori di me con professore anziane
Prese da dietro il camion uomini camminano mano nella mano
Con una guarda e dice perché ecco sì
Adesso del gol e Adenauer
Cioè poi capite che cose
La storia dell'Europa
Una storia di appunto di cultural comune
Una grande cultura comune e le cure
E mite valdese del nazionalismo sfida che
è bella se la dizione che
Se vincono i tedeschi della F di
Chissà se l'Europa SuperG
E se la Bellorini vince
Ma noi dobbiamo crede e con quali contrappesi non c'è il contrappeso di Baj Del
E se domani non è il contrappeso dell'Europa ma l'Italia scivola e non nazionalismo vieto ci ha portato ai lutti del ventesimo sia in Corea Germania e la Francia
Allora abbiamo almeno nel nostro piccolo del nostro Paese
Almeno in Italia marziano la bandiera vinciamo le prossime elezioni mettiamo l'Italia nel gruppo di testa dei paesi che voglio difendere la costruzione dell'Europa
Popolo in grande spazio di civiltà di democrazia il rispetto dei diritti il rispetto delle minoranze il rispetto del diritto internazionale
Dobbiamo fare
Amici repubblicani e amici
Manca
Allora officina repubblicana e ringrazio molto ciabatte ha detto che un bellissimo
Manifesto effettivamente molto bello
Manca il morto
Cioè non l'abbiamo mai c'è il tuo
Un morto
Allora io vorrei io mediano in testa uno
E lo vorrei sentire
Ricciardi lo sa da dove viene
Leo Valiani unite le coscienze più alte dell'antifascismo fu
Per alcuni anni
In un terribile campo di concentramento in Francia
Sui Pirenei quando dopo l'occupazione tedesca per cui quel campo
In questo concentramento accanto il concentramento di Terni terribile
Come quello tedesco
Qui conobbe cresciute un altro
Dei dannati della terra scultore del Buio a mezzogiorno ungherese
Il quale gli disse un proverbio
Ungherese
Che io vorrei dir viste spero di non commuove mese
Non so se ci commuove sicuri questa ponendo un mese dice queste parole
La più piccola candida
Mostra
Che per un po'di luce
Vale la pena
Di consumarsi fino in fondo
Ebbene
Sì i nostri giovani
Potessero capire che nella nostra storia
Certo questo
Fanno
L'impegno della passione
Del sacrificio
Cioè la ricerca di un futuro più giusto per tutti domani questo io credo che potrebbe essere il motto dell'officina ripubblicato

