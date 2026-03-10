10 MAR 2026
dibattiti

Oltre le appartenenze. Il terzo settore come pilastro di coesione sociale.

CONVEGNO | - Roma - 15:30 Durata: 2 ore 23 min
A cura di Francesca Rosini
Su iniziativa del Senatore Lucio Malan.

Apertura: intervento del Senatore Lucio Malan e di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali con delega al Terzo settore.

Modera la giornalista Katia Arrighi.

Intervengono: tra gli altri: Antonino Viti (ACSI), Pina Esposito (AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), Claudio Barbaro (ASI), Oscar Bianchi (AVIS), Rosario Valastro (Croce Rossa Italiana), Bruno Molea (FICTUS – Federazione degli enti culturali, turistici e sportivi), Domenico Giani (Confederazione Nazionale delle Misericordie), Francesco Piemonte (MODAVI), Emanuele Buffolano (MODAVI Protezione Civile), Antonio Affinita (MOIGE), Juri Morico (OPES) e Antonino La Spina (UNPLI).

Se che è il terzo settore
Prima di entrare nel vivo del pomeriggio di oggi io volevo chiedere al senatore Marland di raggiungere il podio perché lui è il padrone di casa colui il quale ha promosso questa iniziativa quindi accogliamolo con un applauso
Grazie
Ringrazio la moderatrice Cati Arrighi Kenia chi mi ha dato la parola do il benvenuto a tutti al Senato
Sono particolarmente onorato di avere la iniziativa dal punto di vista formale di questo incontro ma l'iniziativa vera viene da voi
Che è stata sollecitata questa questa giornata a questo evento
Il viceministro Maria Teresa Bellucci arriverà avrebbe dovuto essere qui adesso ma ora impegnata in un incontro presso la Presidenza del Consiglio poi essendo anche deputata deve votare un provvedimento come delle aspetti proceduralmente delicati ma coi arriverà perché sapete quanto viceministro Bellucci sia impegnata su questo in questo campo il terzo settore fondamentale adesso
è fondamentale per le cose che fa
E per l'apporto importantissimo che da alla la vita della nostra Società della nostra nazione
Con uno slancio che ha effetti positivi su entrambi i lati coloro che sono beneficiati dalle iniziative
Delle tante realtà del terzo settore e coloro che le fanno queste iniziative perché il fatto questo davvero crea come dice il titolo di questo evento crea coesione sociale perché la coesione sociale
Che
Ti interessi della sorte degli altri ti interessi di quello che delle delle difficoltà che possono avere altri oppure dell'importanza dell'impegno in determinati settori ci sono anzi credo quasi tutte le associazioni gruppi la realtà del terzo settore che sono ritenute dai cittadini delle vere e proprie istituzioni al pari e spesso molto più delle istituzioni vere e proprie delle istituzioni dello Stato
Della dell'intero dell'intero apparato pubblico e dunque e davvero una diede per importante avere questo questo incontro la sala la più prestigiosa sala del del Senato
Con questi affreschi di che sono anche molto significativi ci sarebbe da fare una un'analisi di ciascuno che hanno anche a che fare con l'impegno con l'impegno per gli altri che è la la la
La spinta alla base della della sita e della realtà del terzo settore per cui io non mi mi di lungo oltre perché ci sono tanti interventi che saranno di estremo interesse ringrazio davvero ciascuno dei relatori che sono già al tavolo di coloro che parteciperanno dopo ciascuno dei presenti perché davvero importante avere questa avere questa realtà qui al Senato il governo affatto
Preso provvedimenti a favore di questo settore molto resta ancora si può evidentemente si può e si deve fare molto altro anche io dico ricordo leggi passate nel Rachel degli anni scorsi che hanno introdotto eccessi a mio parere di carattere burocratico obblighi di obblighi onerosi e certamente tutti i settori anche il terzo settore
Dette adempiere determinati determinate le regole e e norme però bisognerebbe come anche per tutti gli altri settori ma in particolare su questo bisognerebbe ridurle il più possibile partiva dal presupposto da che chi si impegna in questa attività lo fa per gli altri se poi c'è qualcuno che usa come copertura per fare qualcosa di strano da questa è l'eccezione e come tale deve essere trattata e non sottoporre a controlli pressanti tutti coloro che si danno da fare per il prossimo
Senza a titolo del tutto volontario e dunque perdendoci perché non esiste nulla che si faccia che si faccia da sé per cui le ore impiegate il tempo le giornate le serate
L'impegno di viaggi questo e sono tutte cose a carico dei singoli dunque ci vuole la parte dello Stato
La gratitudine facilitare queste attività e e appunto partiva dal presupposto che il fine è sempre positivo se poi ci sono le eccezioni come tale vanno trattate grazie e buona Buonconvento grazie
Grazie senatore il senatore ha accennato l'importanza di questi due tavoli perché sono due blocchi differenti potete guardare nella locandina che avete ricevuto che avete di fronte l'importanza delle persone che partecipano a questi tavoli non tanto come loro come persone fisiche ma per ciò che rappresentano alle loro spalle rappresentano organizzazioni rappresentano associazione di importanza fondamentale per il nostro Paese
Nel settore sportivo che nel settore sociale nel settore culturale
Per cui io inizio se mi permettete con il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana intanto avviso che quando arriverà l'onorevole Bellucci ovviamente le cederemo immediatamente la la parola
Allora Rosario Valastro presidente nazionale della Croce Rossa Italiana le chiedo di raggiungere cortesemente il il leggio in modo da portare la sua testimonianza su non c'è bisogno di spiegare che cosa fa la Croce Rossa nel nostro Paese
Ma è un buon viatico per iniziare a parlare di terzo settore prego
Grazie grazie buonasera buon pomeriggio a tutto e a tutti grazie senatore Malan per questa iniziativa grazie a tutti gli organizzatori per aver o imbottito la Croce Rossa Italiana tutte le organizzazioni
Qua presenti e grazie anche per il tema che è stato scelto oltre le appartenenze il tetto settore come pilastro di coesione sociale
Perché la cosa più importante credo che stia proprio in questo nel fatto che siamo diversi per storia per attività che rendiamo al territorio prima
Cati Arrighi sottolineava ci sono stati nove rappresentanti di aspetti diventi il terzo settore a vocazione sportiva sociale ambientale e culturale
Ma oltre questo c'è la poltiglia di spenderci per il nostro territorio e avere una voce unica e quello che può aiutare le nostre istituzioni
Come primi invocava il senatore Malan a superare quella che è la burocrazia
Lui le organizzazioni del terzo settore sono assolutamente a favore degli adempimenti di legge quando gli adempimenti di legge sono una garanzia per le persone sono una garanzia per la tutela e il prezzo d'attore quando dà garanzia da adempimenti
Diventano lacci e burocrazia fanno semplicemente allungare il tempo di stare appresso alle carte e in onda appresso alle persone che quello che è il terzo settore vuole fare e perché il terzo settore
Per a mio avviso insomma anche un po'per l'esperienza che che che porto e un pilastro almeno per tre ragioni la prima il senso di appartenenza
Il senso di appartenenza che lega tutti gli enti tutti tutti i colori i quali sono iscritti agli Enti effetto lettore alle loro comunità locali
Ha fatto di fare qualcosa per la propria comunità locale
Qualcosa per lo sport qualcosa e chi sta male qualcosa per l'ambiente qualcosa per per l'educazione ecco questo è
Il il primo diciamo delle e la prima delle peculiarità che ci caratterizza fare qualcosa
Per la comunità in cui siamo
E appartenenza e anche
Sposare i principi per cui noi abbiamo deciso di farlo e questo crea anche continuità del tempo nette
Il secondo punto che volevo sottolineare e l'azione non è soltanto voglia di fare qualcosa per la propria comunità locale ma è farlo con con concretamente e farlo dando dei risultati
Insomma noi qui rappresentiamo una serie di enti e il terzo Ettore sappiamo che nella situazione odierna
Avere persone che vogliono partecipare iscriversi essere soci degli enti del terzo Ettore è perché portano a casa a fine giornata qualcosa di concreto
Per cui hanno dato il loro tempo e sono orgoglioso di averlo dato
A Roma la concretezza nell'azione è essenziale e questa è un'ulteriore caratteristica e poi c'è la terza
Che la partecipazione
Noi non siamo all'interno degli enti del terzo settore per fare qualcosa tornare a casa
Noi alla vita dei nostri enti partecipiamo
Abbiamo le nostre assemblee abbiamo in oscuri di confronto di luoghi di crescita questo fa andare avanti le comunità queste la coesione
Il fatto che già al nostro interno con le nostre differenze e poi tutti assieme con le nostre ulteriori differenze riusciamo a trovare quello che ci unisce
E l'interesse per le nostre comunità questo è importante affinché nelle nostre realtà locali riusciamo a creare più coesione e se mi permettete visto che qua
Vedo fra gli altri fra tutte le varie presenze la presenza del presidente del segretario generale del Consiglio nazionale dei giovani queste qualche cosa che fornisce e consente ai nostri giovani di sentirsi parte del nostro comunità e ti cresce nelle nostre comunità
E quindi su questi tre aspetti io ritengo che il nostro costato la nostra comunità nazionale debba sempre di più vedere che con gli enti del settore ha una grandissima ricchezza una ricchezza unità
Se mi posso permettere ogni tanto un che un po'di orgoglio fa bene un una ricchezza unica a livello europeo
Tant'è vero che l'Unione europea grazie all'azione del governo fatto un riconoscimento anche nel campo della fiscalità eccetera perché il resto dei paesi non riuscivano a comprendere qual è il valore economico e sociale
Degli enti del terzo settore come noi lo abbiamo
In Italia è come a man mano ma non stiamo cercando di farlo comprenderà anche nelle sedi istituzionali avendo le rappresentative nel CNEL nel Cesa eccetera quindi cercando negli organismi dove ci sono le parti sociali anche di difendere quella che una presenza essenziale delle nostre comunità
Io vi ringrazio per l'attenzione ho voluto sottolineare tre ambiti non voglio rubare altro tempo a chi viene dopo e intendo scusarmi in anticipo se a un certo momento dopo lasciare i lavori per un impegno pregresso ma senza
Primari avere nuovamente ringraziato gli organizzatori è e aver avuto il piacere oggi di rivedere vecchi amici e nuovi amici e colleghi grazie
Stiamo aspettando c'hanno avvisata che sta arrivando l'onorevole Bellucci è in arrivo
Se avete un secondo la pazienza di aspettare così ascoltiamo direttamente la sua testimonianza mi è piaciuto molto il discorso della concretezza dell'azione pensi che la persona dopo di lei intanto che aspettiamo l'onorevole proprio la persona
Anche della concretezza ha fatto la sua ragione di vita
Che il presidente dite che rappresenta
Un ente di promozione sportiva ce ne sono presenti ben quattro oggi sono accorsi a ai cesti secondo Bruno mole anche se oggi e rappresentanza ictus il dottor Morico con Opel sei e Claudio Barbaro con alzi sta arrivando
Ok allora
Enda salsicce anche PGS scenda saprà fra il pubblico io citavo sono le persone erano sedute ai tavoli non volevo offendere assolutamente nessuno perché li conosco li conosco tutti
Allora adesso arriva l'onorevole Bellucci che tutti voi conoscete conoscete per l'apporto che ha dato nel terzo settore per l'apporto sia strutturale che normativo
Che da questo settore che è in continuo sviluppo anche da un punto di vista poi per la gestione delle associazioni ecco accogliamo l'onorevole Ventucci con un applauso
Onorevole benvenuta
L'attendiamo direttamente a leggi io le prendo la corsa così poco dare il suo contributo
Vado ok benissimo allora buon pomeriggio a tutti grazie per questo invito al ringrazio anche il
Senatore Malan per aver promosso l'organizzazione di questa iniziativa Piera verrà aperto le porte del Senato a così tante realtà che dimostrano ogni giorno
Un servizio alla nazione soprattutto la protezione ai più fragili
Che hanno ancor più bisogno di vedere lo stato e di vedere in realtà come quelle del terzo settore italiano non solo in campo perché voi lo siete ogni già
Porno ma soprattutto vedere che le istituzioni sono capaci di poter favorire la libera iniziativa dei cittadini quando si organizzano per costruire il bene comune che poi lo spirito che ha riportato nella nostra Costituzione
Ecco quindi per me è un piacere essere qui con voi è un piacere vedere la voglia che c'è di continuare a partecipare in tanti modi diversi anche con l'organizzazione di incontri come questi
Per me il terzo settore è sempre stato un punto di riferimento lo sapete bene perché ritengo che sia una leva strategica quando ne parliamo di politiche sociali quando parliamo della capacità dello Stato di arrivare ad affrontare temi complessi tra l'altro mai così complesse come in questo tempo
Intanto come diceva Papa Francesco caratterizzato non non solo da cambiamenti d'epoca ma un reale cambiamento di questo momento storico
Che purtroppo è caratterizzato da tante problematiche compreso i conflitti che stiamo vivendo in questa fase così dolorosa nelle pagine della nostra storia
E allora per governare la transizione demografica
Soprattutto in Europa quindi con una speranza di vita una longevità aumenta sempre di più ma con una bassa natalità
Per governare la transizione tecnologica e quindi anche tutte le occasioni ma anche problematicità che possono esserci se non giustamente gestita per governare il proprio questo tempo così Complesso io ho sempre ritenuto l'ho detto tante volte in altri consensi in qual modo la possibilità di incontrarvi
Che l'unica soluzione possibile è quella di favorire l'alleanza tra pubblico e privato sociale
Con una pari dignità tra pubblico e privato sociale con quella che nelle carte e quindi nelle leggi viene chiamata amministrazione condivisa ma certamente tutti gli uomini e le donne di buona volontà laddove mettono tra le priorità della propria vita la costruzione del bene comune devono essere riconosciuti per il valore che hanno e devono essere quindi aiutati dallo Stato a farlo sempre di più e sempre meglio
Garantendo la trasparenza
Ma anche la semplificazione delle regole
Perché quando i meccanismi di gestione e di amministrazione di rendicontazione diventano troppo lontani da le dimensioni di un'organizzazione che cosa si rischia si rischia di spendere quella speranza quella magia del dono quella voglia di donarsi all'altro spesso con un'azione volontaria e questo non è una perdita soltanto per l'organizzazione chi la presiede io poi volontari che la
Animano questa è una perdita per tutta l'Italia è la perdita per oltre cinquanta milioni di cittadini e certamente è una perdita per il governo
è sulla base di questa consapevolezza e sapere in questi tre anni e mezzo abbiamo avviato tanti tipi di correttivi e riforme diverse abbiamo riformato
E iniziato a riformare il codice del terzo settore inserendo le giuste regole di rendicontazione per le realtà più piccole quelle sessanta sotto i sessanta mila euro e trecento mila euro di bilancio
Abbiamo messo in garanzia una fiscalità agevolata attraverso l'autorizzazione dell'Europa abbiamo aumentato il tetto del cinque per mille arrivando a seicentoventicinque milioni di euro il luogo dei cinquecentodieci milioni ben più di quanto e gli italiani scelgono proprio per rispettare la scelta degli italiani quando danno
Un riconoscimento alle realtà del terzo settore abbiamo sostenuto il volontariato attraverso la certificazione delle competenze dei volontari perché lo Stato non basta che ti dice bravo deve anche riconoscere il valore che tu ai e porti avendo una premialità un titolo di preferenza quando ti misuri con un concorso pubblico
E a pari punteggio chi fa volontariato è più meritevole di entrare in una istituzione pubblica perché ha dimostrato di essere un servitore della
Patria di difendere la patria con uno spirito nobile e libero
Fra l'altro AG qui c'è il presidente di misericordia e il dottor Gianni mi permetto di nominarlo fra tutti solo per un motivo perché quando ha parlato di volontari
Alla memoria e rispetto al dono che fanno di volontari del loro tempo non ha potuto non ricordare la perdita anche della vita
Di persone che fanno volontariato mentre fanno volontariato
Ecco mi permetto di citare soltanto lui e la sua organizzazione perché ho avuto questo tra i miei ricordi tra l'altro misericordia non è l'unica che ha perso suo volontari nell'esercizio del loro prova della loro opera di dono quindi volontari sono persone che donano veramente tutte se stesse talmente tanto che a volte donano
La propria vita
Per portare soccorso per aiutare il prossimo per e facendolo in Italia e anche all'estero
Qui c'è anche Croce Rossa quindi presidente Valastro insomma nel suo non voglio aggiungere altri nomi perché poi Novo sembrerebbe che non mi ricordo altri invece io sono qui
Per stringermi mi permetto di dire in un unico abbraccio
Perché questa Italia il mondo sarebbe meno giusto meno sicuro meno protetto se non ci fossero i volontari e gli operatori del terzo settore italiano
Che fra l'altro è un opera di testimonianze di servizio di solidarietà sociale
Devo dire di cui dobbiamo essere molto orgogliosi perché unica non soltanto in Europa ma anche nel mondo
Questa moltitudine di volontari in Italia circa cinque milioni
Gli operatori oltre un milione e mezzo insomma rappresentano un patrimonio di ricchezza e di valori e come Governo abbiamo avuto sin dal primo momento l'intenzione di poter
Aiutare a continuare a fare quello che fanno sentendo che l'istituzione è al loro fianco
Allora in questi tre anni fa tante cose ho cercato di racconta bene alcune però per dare la misura di come il nostro dire grazie
Non sia stato soltanto un grazie a parole ma abbiamo cercato in ogni momento di poterlo unirà quel grazie dei fatti concludenti per testimoniare quest'opera di riconoscimento
Poi oggi siete siete qui con un titolo fra l'altro particolarmente bello perché oltre le appartenenza del terzo settore come pilastro di coesione sociale ecco il terzo settore è libero
Glielo dicono i loro atti costitutivi loro statuti ma ancora di più non glielo dice la carpa glielo disse la natura stessa li radici profonde di questo mondo
E come tutto io ho certamente il compito di poter sostenere l'espressione di questo sentimento di libertà
E quindi di poter liberare le migliori energie e di renderle quindi sempre di più un valore per questa nazione
Quindi ho accolto il vostro invito grande piacere sapete che in questi tre anni e mezzo gli incontri promossi da me stessa come presidente del consiglio nazionale del terzo settore sono stati tanti e numerosi al ministero del lavoro e delle politiche sociali quell'assise ma anche insomma negli incontri invece con ciascuna realtà
Le porte del ministero del lavoro e delle politiche sociali sono assolutamente aperte per continuare a costruire questo cammino sempre meglio e sempre più insieme
Perché il Governo non basta da solo
Il governo non basta a se stesso il Governo ha bisogno di uomini e donne come voi per poter a poter raggiungere quelli che sono gli obiettivi che
Dichiara parole
Quindi la mia presenza è per rinnovarvi la mia disponibilità a dialogare su tutti i temi che voi riterrete importanti approfondire
Ovviamente tutti quelli che io condividerò saranno diciamo attenzionati con la giusta cura e soprattutto il giusto rispetto quello che abbiamo fatto in questi tre anni e mezzo devo dire che io
Guardandomi indietro sono soddisfatta sono orgogliosa di quello che abbiamo potuto mettere in sicurezza e ho citato soltanto alcune cose per non fare le lenti o
E la lista della spesa che sarebbe molto più numerosa ma ritengo che si può fare sempre di più e sempre meglio
Evitando che il cammino non si sia concluso anzi che abbiamo certamente tutta la fine della legislatura quindi fino al due mila ventisette e che abbiamo un tempo buono
Per fare anche altre cose rispetto a quelle che abbiamo messo insicurezza fino ad oggi la mia disponibilità è quella di continuare a farlo insieme
Cito una focosa fra tutte la legge che sapete che abbiamo approvato la prima legge di semplificazione riforma del Codice del terzo settore la centoquattro del due mila ventiquattro
è stata costruita insieme e per questo devo dire che acconto
Non esito positivo non soltanto tra le organizzazioni del terzo settore che ovviamente hanno partecipato in ogni momento
A poterla sostenere ma anche in Parlamento perché non ha avuto neanche un voto contrario e questo vuol dire era una cosa buona era una cosa giusta
E che insieme siamo riusciti a raccontarla e a con Boggi ore
Tutti quelli che avevano delle responsabilità di rappresentanza all'interno della Camera e il Senato che non hanno contrastato in alcun modo neanche con un voto contrario
E penso che questo sia un buon esempio di buona politica di una politica del servizio di una politica che su alcuni temi non si divide ma realtà si unisce
Ecco il sentimento di unità
Però non è qualcosa che lo si raggiunge e poi non deve essere più alimentato
Quel sentimento di unità di coesione è qualcosa che ciascuno di noi alla responsabilità di rinnovare di costruire di poter mettere in sicurezza
Come tutte le conquiste
Nella vita della storia anche politiche
Non possiamo mai mai pensare che siccome è stato fatto da qualcuno prima oggi siamo in sicurezza lo vediamo se stesso insomma in questi giorni proprio con le tematiche anzi in questi anni con le tematiche della guerra no avevamo vissuto una stagione lunga di pace ma non per questo oggi non siamo vivendo invece delle guerre che flagella nel mondo
Quel che lo spirito di unità di coesione
Deve essere alimentato da ciascuno di noi in una logica di superamento dei conflitti ma anche per dare voce a tutti a ciascuno in un assetto giustamente democratico
Nessuno può essere silenziato
Ma anche
L'Obiettivo infanzia l'obiettivo è quello di far sì che le tante voci delle tante anime possano trovare luogo per poter essere ascoltare perché soltanto attraverso questa ricchezza non mettiamo in sicurezza massetto democratico noi mettiamo in sicurezza la coesione di questa nazione noi mettiamo insicurezza
Il guaio far e la sua capacità di poter aiutare tutte le persone in in funzione certo della loro necessità dei loro bisogni nella condizione di essere vite e
Libere di autobus di potersi autodeterminare libere di poter costruire la propria dita libere di poter partecipare
Alla crescita di questa nazione voi sapete bene che come delegata alle politiche sociali di questo governo il mio impegno oltre che a favorire la
La l'attività del terzo settore è stata quella di superare una logica meramente assistenzialista nell'ambito delle politiche sociali non sono quelle le politiche sociali in cui noi crediamo fatti di sussidio fatte
Di risorse economiche che saranno sempre insufficienti se vengono unicamente erogate dallo Stato per lasciare le persone nello stato di afflizione in cui si trovano per noi l'unica strada non è quella del mero assistenzialismo ma quello di un percorso di accompagnamento verso il recupero della propria libertà i poteri sì auto determinante
E quindi cittadini devono essere liberi liberi di parlare di Barry di potersi rappresentare liberi di potersi esprimere liberi di appartenere ad una lezione libera quindi nel momento in cui voi organizzato un convegno e lo dedicate alla coesione sociale il governo non può certo che servì vicino e poter apprezzare quello che state facendo
Per la gratitudine che ha e che ha espresso sin dal momento del suo insediamento quindi buon lavoro a tutti buon proseguo dei lavori io purtroppo mi dovrò dare
Ci sono le votazione alla Camera è necessario garantire il voto e la presenza come sapete io sono anche un parlamentare e quindi comunque
Voto alla Camera dei deputati e quindi devo garantire il il mio voto per far sì che i provvedimenti possano avere il giusto riconoscimento il giusto sostegno quindi mi scuso con voi se non posso rimanere fino alla fine
Cercherò di verificare qualche altro minuto e pochi dovrà salutare quindi buon lavoro a tutti greca al ministero del lavoro quando vorrete noi ci saremo
Ma perché dopo però c'è qualcuno che si è sentito male se
Che c'era un medico insalata signori
C'è un medico
Venerdì
Va be'
Stata una ragazza che ha avuto un mancamento
Salutiamo l'onorevole Bellucci che ci lascia giusto perché deve raggiungere i lavori parlamentari
E nel frattempo anche il senatore Varlan Nacciah a ci ha salutato
Allora adesso continuiamo i lavori del pomeriggio e chiedo alla regia se per favore può mettere in collegamento il dottor Oscar Bianchi presidente nazionale di Apis che ci raggiunge da remoto
Buongiorno dottore
Un giorno voi con uno strumento in più opere la sentiamo venisse mai le chiediamo cortesemente di portare il suo contributo ai lavori di questo pomeriggio prego
Allora intanto grazie ringrazio o le autorità in primis il senatore Marano per avermi dato la possibilità di vuole anche da remoto
E tutti gli amici che insieme oggi provano a a riflettere su cosa vuol dire
S terzo settore ma mi permetterete ripartire tardare Mitolo di questo incontro che era un poco e il cuore e l'accento su cosa vuol dire andare oltre le appartenenze
Soprattutto in un'epoca dove la polarizzazione estrema sembrerebbe essere un comizio Cizio utopico vanno invece in realtà noi associazioni di volontariato e il Pd Terzo settore che genera aree
Provano a a dire che questa è un'attività a operativa Copponi data ormai esperienziale che fa del nostro dire quotidiano uno stile di vita
Voglio dirvi che ha visto suo milione e mezzo di donatori attivi
Opera tutti i giorni in questa direzione
Soprattutto ancora essere imparziali garantire a chiunque la solidarietà per sono
Proprio per garantire uno stile di vita e per garantire una burattini affettivamente bisogno lo facciamo tutti i giorni per trecentosessantacinque giorni all'anno
Poi sempre riprendendo un po'titolo dal nostro incontro quotidiano voglio porre l'accento su sul termine di pilastro perché viene viene definito il terzo settore come pilastro
Dal punto di vista anche nell'istituto potremmo pensare che concerto di fila sia proprio quella cosa su cui Patsy falsa la struttura punto malaffare costruita quindi veramente al terzo secolo perché deve essere inteso come bene sociale filastrocche coesione sociale
Garanzia di fiducia e di attenzione all'altro con ogni dinamo sappiamo questo spirito veniamo esprimere queste considerazioni così importanti contabilità soprattutto entro ha un'architettura di convivenza civile
Essere un pilastro di poesia sociale significa sicuramente non provare a dare capacità di integrazione nelle nelle diversità
E e soprattutto aprire ha possibilità di generare mi integrare le varie differenze dentro un concetto più dinamico soprattutto dentro
Situazioni in cattedra onestà suddetti e in più persone
Ecco credo questo valore sia dentro a un autista coprogettazione dico coprogrammazione esattamente come sta cercando di fare insieme al ministro peducci che oggi ci ha onorato suo saluto e che credo sia veramente qui rispetto io le grazie tanto lavoro tanto rifare tempo una teorizzazione così complessa quadre secondo o del terzo settore
Azioni di questo genere devono significare un'azione democratico un'azione democratica che ha l'obiettivo di rendere parte del sistema Lupo terzo settore
Credo che il vero valore sia lo stare insieme è una considerazione che è uno più uno non faccia due ma faccia addirittura tre se non quattro
E il valore degli incontri di oggi ringraziando tanti amici che stanno intervenendo anche dopo di me sta proprio in questo costruzione percorso dimenticanza il bene comune di coesione sociale al servizio del Paese
Dio concludo ringraziano Doni rimpiazzando lì con tutti voi e soprattutto corna appunto il senatore Banana se il ministro Bellucci per questo vita
E metto certamente a disposizione per sistema esattamente come
Abitudine fare da parte di qualunque donatore di sangue che tutti i giorni dona sangue ebbe una vita ai l'effettivamente bisogno grazie ancora e con lavori assembleari e tutti
Grazie a lei presidente
Quindi i signori abbiamo parlato della testimonianza dei due realtà nel terzo settore molto molto grande come la Croce Rossa come aprirsi e che sono realtà che tutti noi conosciamo
E il terzo settore come diceva la viceministra Bellucci un insieme di uomini e di donne che si mettono ogni giorno a disposizione per una cosa importante che è il bene comune a questo tavolo
Ci sono delle rappresentanze estremamente importanti per questa progettualità di bene comune per il nostro Paese avete notato che anche quando fanno i collegamenti da remoto accanto al gagliardetto di ogni singola associazione c'è sempre la bandiera d'Italia proprio perché è un qualcosa che unisce in il nostro il nostro Paese
E uno del settore del nostro paese molto importante nel settore dello sport e quindi chiedo al Presidente Antonino viti di raggiungere leggio
Riporterà la testimonianza su un altro aspetto del terzo settore
Una socialità fatta di promozione fatta di aiuto ai giovani fatta di inserimento
Ai giovani fatta di di di lotta contro quello che può essere anche un un problema giovanile molto forte come può essere il bullismo e cyberbullismo poi ne parleranno anche altri testimoni prego presidente
Buon pomeriggio a tutti grazie Cadia grazie al senatore Galan alla viceministra soprattutto per le parole che sono state dette in funzione del terzo settore è la cosa che mi è piaciuta più di tutti è che il Terzo settore libero
Qui terzo Ettore è libero di agire volontariamente sulle questioni che posero che pone in essere la moderatrice prima richiamato un po'alla concretezza
E io mi vorrei ispirare un po'alla grande e concretezza per non perdere un po'la linea per essere più concreto
Perché stare qui in una sala istituzionale vuol dire che le istituzioni hanno preso tutte le strutture una responsabilità pubblica vera e propria e quindi il titolo del convegno che è quello oltre le appartenenze
Secondo me ci invita a una riflessione molto profonda
L'avrebbe detto l'abbiamo detto lo sappiamo viviamo in una fase storica veramente difficile con cui le appartenenze tendono spesso a diventare confini
Identità che essi irrigidiscono posizioni e stimolare il Giano comunità che si richiamano che si frammentano
In questo scenario il terzo attore rappresenta davvero uno spazio completamente diverso ma non è uno spazio neutro
è uno spazio generativo un luogo in cui le persone si incontrano prima di definirsi
Come erano prima di contrapporsi costruiscono prima di rivendicare per troppo tempo il terzo settore è stato descritto come una realtà di supplenza qualcuno di supplenza allo Stato come se intervenisse soltanto dove lo Stato non arriva
Quindi questa però è una lettura parziale molto parziale del Terzo Settore terzo questure non nasce per sostituire nasce per intercettare i bisogni nasce per leggere il territorio per cogliere i segnali deboli per prevenire disgregazioni sociali prima che diventino emergenze
Quindi è un laboratorio permanente di coesione
L'ho già detto prima la moderatrice sia un ente di promozione sportiva aderente anche alla pittura che collabora all'organizzazione di questo contro ma quotidianamente
Cd battiamo in questa dimensione operando nella cultura nello sport e nel tempo libero tocchiamo spesso ambiti che talvolta vengono considerati marginali
In altre realtà per lui queste cose sono fondamentali che lo sport di base è educazione alla regola a rispetto la cultura diffusa e accesso alla conoscenza e valorizzazione delle identità sociali
Il tempo libero organizzato è presidio contro l'isolamento e contro la marginalità queste non sono attività accessorie sono infrastrutture sociali
Quando l'associazione apre le sue porte non offre solo un servizio costruisce completamente relazioni sociali e le relazioni sono il primo a un titolo alla solitudine e al conflitto
La coesione sociale non si realizza soltanto attraverso politiche redistributive o interventi normativi
La coesione sociale si costruisce nel tessuto quotidiano nella comunità nel volontariato nell'associazionismo e nelle reti territoriali
Il terzo settore deve essere capace ed è capace di una cosa che spesso le strutture più grandi faticano a fare ascolta pare prima di agire e guidato quindi da bisogni concreti delle persone non dalla logica dell'emergenza ma dalla cultura della prevenzione non dall'appartenenza ideologica ma dalla responsabilità condivisa
Oltre le appartenenze dice il titolo del convegno di oggi significa superare la logica della B reca
Non pubblico contro privato non competizione di ruoli ma alleanza strutturale
Lo Stato garantisce tutti il testo settore attiva la partecipazione e quindi senza partecipazione i diritti rischiano di restare astratti
In un tempo in cui crescono la sfiducia il disorientamento credo che il Terzo settore svolge una funzione essenziale quella di ricostruire la fiducia la fiducia tra generazioni
La fiducia tra istituzioni e cittadini la fiducia all'interno delle comunità sociali e di quelle soprattutto comunità locali dove il terzo settore le comunità sociali e di quelle soprattutto o
Unità locali dove il terzo settore più presente
E dove c'è la fiducia alla fine ce la coesione
Non dobbiamo chiederci se il terzo settore possa sostituire le istituzioni dobbiamo chiederci come le istituzioni possono riconoscere e valorizzare pienamente la sua funzione pubblica
Questo perché il terzo settore non è una supplenza come dicevamo prima è il luogo in cui la cittadinanza si esercita in cui i bisogni diventano Progetti in cui le comunità si tengono insieme permettetemi per concludere una riflessione
Oggi parliamo di terzo settore di coesione sociale di diritti di comunità ma mentre noi siamo qui a riflettere su questi temi
E in molte parti del mondo le bombe continuano a cadere distruggendo città spezzando le vite seminando paura e disperazione
Questo ci ricorda una cosa essenziale la coesione sociale non è solo una questione interna ai nostri territori
E anche una responsabilità culturale che guarda il modo con cui guardiamo il mondo
Di diamo in Italia sicuramente ma siamo parte di una comunità umana più ampia e proprio per questo lavoro quotidiano del terzo settore acché il terzo vettore assume un significato ancora più profondo
Ogni associazione che costruisce relazioni
Ogni comunità che include invece di escludere ogni progetto che promuove partecipazione Soresa contribuisce nel suo piccolo a rafforzare quella cultura della convivenza che è l'antidoto più forte alla violenza e alla distruzione
La coesione sociale non nasce per decreto
Nasce quando qualcuno apre una porta costruisce una Rete crea fiducia
E dove cresce la fiducia tra le persone nasce anche la possibilità di un mondo più giusto e più umano grazie
Grazie presidente per la sua testimonianza tra l'altro durante un passaggio lei ha citato qualcosa di estremamente importante nella vita sociale di ognuno di noi che sono i genitori
In sala credo che ci siano tanti papà a tante mamme sappiamo perfettamente quanto è difficile riuscirà a far conciliare tutto quanto c'è un uomo l'organizzazione che si occupa proprio dei diritti dei minori in e dei sostenere per quello che fanno i genitori chiamo alle giro in questo momento il dottor Antonio Affinita anche al direttore generale di Monicelli
Prego
Se ha sbagliato era però non c'è adesso andare le chiedo scusa correttissima Comerio Pegasus Airlines è ovvio per i re rincari in grazie a tutti voi in modo particolare anche il presidente molto buone Morico
Appunto di Opel Saab ma nello stesso tempo portò avanti una riflessione su quanto riguarda il sette al suo settore
Che si muove e che lavora prevalentemente verso quel nucleo fondamentale della società che la famiglia
Quindi consentitemi innanzitutto al di là delle attività che ognuno di noi svolge come realtà associativa di dire grazie per quello che fate per le famiglie
Fate periti ragazzi fatte per i genitori per perché questo nucleo mai come oggi ha bisogno di essere sostenuto aiutato è una questione di civiltà fondamentale è una questione di valori è un avallo vero questioni di coesione sociale fondamentale ancora di più come diceva il viceministro Bellucci dinanzi a una problematica così acuta
Di denatalità in un momento in cui stiamo lentamente andando verso una situazione di estinzione
Abbiamo bisogno di tutti e quindi questo momento e questo confronto rimane un elemento fondamentale su cui conviene lavorare
E di impegnarsi perché aveva veramente del futuro della nostra della nostra Italia le famiglie italiane oggi attraversa una fase di profonda fragilità le difficoltà economiche
Incidono sulle scelte educative sulle opportunità che possono essere offerte ai nostri figli a questo si aggiunge la pressione sempre più intensa che le famiglie vivono su tutto il tema dei nuovi media che creano forte forti problematiche sui nostri ragazzi una pressione non occasionale è una pressione sistemica
Che noi abbiamo e quindi abbiamo bisogno di un terzo settore autenticamente forte deciso attivo che non sappia ridere davanti ai problemi della società ma che sappia invece
Sbracciarsi sporcarsi le mani sentire l'odore delle pecore come diceva Papa Francesco l'odore della gente della povertà della debolezza della difficoltà e questo chinarsi verso l'altro che è un valore fondamentale
Fondamentale per chi crede e per chi non crede
Quello di essere Samaritani in questa società che crede di risolvere i problemi buttando bombe a destra e a manca
E noi dobbiamo dire no a questo e credo che la nostra testimonianza il nostro essere ogni giorno si portava prima la testimonianza di alcuni volontari che muoiono nel dare la loro la loro presenza la loro testimonianza dobbiamo tenerlo molto
Molto presente e deve essere anche un incitamento forte e deciso per sviluppare questo e quindi come famiglie ci troviamo in questo duplice ruolo terzo settore quindi il luogo
In cui le fragilità trovano risposta non attraverso la supplenza delle istituzioni non è questo il nostro ruolo ma quella presenza di prossimità capaci di ascoltare di orientare e di accompagnarsi
E di chinarsi sulla povertà
Di chinarsi
Perché questo è l'aspetto fondamentale siamo noi che ce ne dobbiamo prendere cura
E dobbiamo dirlo denunciare quanto la situazione va male
Ma in attesa della denuncia che si risolvano dei problemi quella di sbracciarsi e sporcarsi le mani
E la sfida forte che come terzo settore sento il dovere di condividere con tutti voi
E di ringraziare per tutto quello che fate che facciamo nel pluralismo nella diversità distingui e metodi grazie a voi tutti grazie
Grazie a lei per il suo contributo è molto interessante la riflessione su pluralità e diversità perché ognuno di noi ha un universo assestante meraviglioso da scoprire
E ritorno sono universo molto molto bello molto colorato molto dinamico che il l'universo dello sport prima ha parlato il presidente nazionale di Azzi
Adesso parla il presidente nazionale di Opel sa chiedo al dottor non ricco di raggiungere leggi o per la sua testimonianza al dottor Morico è tra le altre cose anche il un membro di giunta del Coni quindi questo universo
Molto variegato dove viene fatto fare sporta e viene dato un valore educativo molto forte ai nostri giovani ma anche ai nostri anziani prego presidente grazie grazie miei saluti subiscono qui dei miei predecessori
Per le autorità che ci hanno ha colto ospitato salutato per cui Presidente malanno il viceministro Bellucci
Per tutti gli intervenuti i presenti gl'operatori del settore i volontari collaboratori dipendenti
Mi sento di ringraziare citando la Giulia che quella ragazza che lavora in segreteria di presidenza da me che poco fa svenuta qui in prima fila
Perché un'altra singoli applauso per giunta
Che si vergogna era potranno quindi non verranno a lavorare e perché perché è evidente che
Quando le cose si fanno con il cuore a volte non ci si rende conto perché se ci si spinge un po'più in là a volte anche del proprio potenziale quando sia un una missione comune quando si hanno degli obiettivi
Per ambiziosi come quello di essere realmente sussidiari di di intercettare bisogni fragilità di essere di generare valore per generare valore bisogna avere il coraggio di mettersi in relazione con gli altri bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione provare a capire
Se le cose che ci piacciono
Che ci piace fare sono quelle che ci riescono e poi se quest'le che ci riescono sono quelle che servono agli altri bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione smettendo di guardarsi solo allo specchio questa iniziativa mi mi sento di tratta tutti gli intervenuti ripeto non smetterò mai di ringraziare abbastanza
è stato resa di varata in una conversazione fra amici
E fra operatori fra perché poi anche anche dei i dirigenti non sono volontari per cui io o lo l'onere e l'onore di essere un volontario della Giunta nazionale del Coni ma ci sono qui dei volontari del Consiglio nazionale terzo settore al CNEL Cuccia nazionale Coni ci sono volontari ovunque
Alla nel coordinamento di protezione civile piuttosto che nella Consulta Nazionale servizio civile universale questo solo per citare quelle cinque cose con ricordato ma ognuno di voi è impegnato attentare di dare una dignitosa rappresentanza tutti quelli che credono in lui con lei ecco questo dal nostro punto di vista è stato l'obiettivo che abbiamo a mio avviso già centrato e considerate che insomma pensare a un intervento sarà sempre peggio per i miei successori dopo le illustre relazioni che abbiamo ascoltato e anche e anche molto questo ha un obiettivo ambizioso però dicevo in particolar modo con l'amico Bruno Molena
E con l'amico Emilio Minucio ci siamo confrontati ragionando sul senso di questa iniziativa cioè sul senso sull'opportunità di trovare ad innovare ulteriormente provare a dare un contributo e l'abbiamo fatto anche partendo da da alcuni dati parlo dei dati perché i dati coi sono una cosa molto importante ed ero qui in questa sala portare un saluto a settimana scorsa e qualcuno ha ha inaugurato il suo intervento dicendo
Che i dati servono a trasformare degli uomini con delle opinioni no in delle posizioni da condividere e su cui assumere delle scelte strategiche di governo consapevoli e allora è è evidente che tutti noi ci confrontiamo con la maturità di un contesto di un terzo settore che è patrimonio condiviso pare pensiamo alle oltre centoquaranta mila organizzazioni che sono all'interno del registro nazionale del terzo settore nel dicembre due mila venticinque
Per dare alcuni dati
Erano sessantasette mila circa quelle trasmigrate parlando di APS e oggi di per cui abbiamo circa cinquantadue mila organizzazioni che si sono iscritte Abruzzo che hanno quindi fatto questa scelta maturata e consapevole quindi una media che era prima di circa mille duecento
Al mese poi è calato un pochino sotto gli ottocento ma anche fisiologicamente visto che oramai più o meno tutto
Il il mondo no profit censito dall'Istat entrato all'interno del terzo settore
E questo significa che evidentemente la riforma del terzo settore non ha soltanto messo un po'd'ordine dove serviva oltre evita a a a normare no e a elencare quell'attività di interesse generale che finalmente riempiono di contenuto quella definizione residuale di terzo settore e dice sono sono altro rispetto al primo al secondo
E anche qui l'orgoglio che ho sentito che rinnovo con la mia partecipazione
Perché farà presso delle parole dell'ex presidente del chip che utilizzava queste spetta al mondo paralimpico è evidente che il terzo settore pur se è una specificità tutta italiana e quindi a livello europeo internazionale
Da Barbie stata loro un'anomalia vista da parte nostra un'eccellenza evidente che questo terzo dove non va immaginato sul secondo piano e quindi non lo immaginiamo con un monte come un mondo a parte
Ma comunque ante del mondo che viviamo lo immaginiamo dobbiamo immaginare come uno strumento ancor più performanti perché mette a sistema ciò che di meglio c'è Leo aggregare che sia da una comunità e nella capacità di far di gestire inefficienza inefficacia processi di produzione di beni e servizi da distribuire sul mercato del terzo settore fa tutto questo con uno spirito di condivisione
Nasce come sussidiarietà allo stato io di Goggi anche un po'qui si allena per un nuovo modello di sussidiarietà orizzontale nel privato sociale
Cioè ci stiamo ponendo la domanda di come me essere più performanti nell'essere percepiti eccetera come generatori di valore fra i nostri compagni di viaggio un viaggio perpetuo un viaggio che a sempre nuovi punti di partenza mai punti di arrivo
Ed è da questo punto di vista che allora ci siamo abbiamo chiesto a voi intervenire in questa iniziativa
Perché ci siamo chiesti come poter dare un contributo un contributo che fosse l'ho detto poco fa di valore è un contributo che fosse che fosse ho detto poco fa di valore un contributo che fosse di investimento
Il contesto generale
Nazionale e internazionale è estremamente preoccupante lo ha raccontato qualcuno loro accederà qualcun altro nelle nostre organizzazioni vivono oggi una situazione quasi di privilegio
Perché abbiamo avuto il la fortuna di essere protetti da qualcuno che ha difeso il nostro perimetro che ha saputo riconoscere le nostre specificità e da un punto di vista di organizzazione e da un punto di vista di diritto ad una fiscalità alternati
Ma chiamiamola così no per dire che essa va intesa non come un privilegio ma come uno strumento indispensabile per essere performanti
E questo tra l'altro un un tema che ci siamo trovati a difendere anche in ambito sportivo pure un un ampio dibattito su sul tema tema che oggi che molto più facilmente difendibile con l'inserimento dello sport all'interno
Della nostra Costituzione ed soprattutto del riconoscimento del suo palo valore educativo sociale di promozione del benessere psicofisico
Il governo ha ottenuto un grande risultato Pato a Bruxelles quindi con questo riconoscimento
Questo ha dato al comparto una maturità
Una maturità che però evidentemente non deve farla ritenere semplicemente e quindi una opportunità di cassa perché in termini di di lavoratori perché in termini di fatturato in termini di gettito è evidente che il contributo a un contributo importante e significativo ma il valore generato il valore percepito
è anche quel valore che viene riconosciuto ai volontari o ai dipendenti quando prestano volontariato è quel valore che inizia ad essere pensato come è misurabile anche qui l'idea del dato è sempre dietro dietro l'angolo perché tutto ciò che non è misurabile
Rischia di essere troppo opinabili e allora l'importanza di valutare l'impatto sociale di misurarsi su dinamiche che sono state prese specifiche del mondo se vogliamo profit nazionale multinazionale come la sostenibilità
Economica in primis ma ambientale sociale e di governance Iris
In un mondo dove le persone sono naturalmente il centro
Sono sempre state Centazzo settore e antropocentrismo di natura forse per eccellenza se vogliamo e quindi portare il terzo tra al centro delle delle agende di governo di tavoli di dibattito evidente che ruota verso l'aspirazione dirlo pare nuovi modelli di proposta e di generazione di valore un privato sociale che diventa quindi una leva strategica
Applicando questa sussidiarietà orizzontale rafforzando la capacità delle organizzazioni di collaborare e di sostenersi reciprocamente pur nel raggiungimento dei propri obiettivi specifici e strategici da qui una proposta
Che abbiamo ragionato che abbiamo deciso di aprire che abbiamo deciso anche di promuovere come sostenibile perché
Lo lo lo diranno anche i gli amici colleghi di Fitoussi e di Asi
Abbiamo ci rendiamo disponibili permetterci le mani per primi a sostegno quindi sotto il tavolo per tenerlo su e proporre un nuovo un nuovo laboratorio
Ma ora brodo di idee informale non oneroso un laboratorio
Che cercherà di confrontarsi con la realtà dei ceti più confrontarsi con il mondo reale e con gli obiettivi specifici intercettando dinamiche Trend e e tendenze
Vecchie e nuove
E quindi un nuovo osservatorio la proposta è questa la proposta di un osservatorio nel terzo settore ci sarà uno prima della nascita del Consiglio nazionale terzo settore proprio presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali
E pensiamo che questo osservatorio possa essere un uovo che apra al dibattito che avrà ad una rappresentanza è una proposta di termini ad una proposta
Di
Problemi e la ricerca proposta di soluzioni pratiche quindi una capacità un osservatorio di potersi confrontare non con la grande passione che mettiamo le nostre idee
Ma con la cruda realtà dei risultati che si producono quando le difendiamo l'espressi amo nel mondo reale
Questo è un tema che è molto caro dopo essere un tema molto caro a chi ha l'abitudine a conseguire di collaborare con noi e confrontarci con il mondo accademico per cui ripartire dalle università
Per essere analizzati da soggetti terzi e non apparire autocelebrativo i apparire aperti e
Disponibile ad essere messa in discussione
Oltre le appartenenze è un modello
Che presuppone
La capacità di rinunciare un pochino a se stessi
Di rinunciare un pochino alla strada che sia percorsa o meglio attaccamento che sia alla propria tradizione che resta lì non è mai stata messa in discussione arse forse andare oltre l'appartenenza significa essere un po'più forti perché non avete il timore di dover per forza sempre ribadire ricordare da dove si viene chi si è che cosa si si è pensato che cosa si è detto ma il coraggio di mettersi in discussione di giocare la partita del nostro tempo allora oltre le appartenenze significa a vivere la capacità di non essere sicuri di avere le risposte
Ma saperci fare le domande soprattutto farlo in trasparenza farlo in condivisione perché abbiamo delle delle sfide del nostro tempo molto importanti
Sì abbiamo tenuto una fiscalità e adesso dobbiamo continuare a ragionare su molte altre declinazioni della nostra specificità
Ma c'è un piano nazionale per l'economia sociale che deve essere varato riconosciuto che dobbiamo sentire il nostro che dobbiamo discutere eventualmente che dobbiamo contribuire a ad applicare e credo che se questa questo tavolo oggi
Che si confronta nel merito che si confronta partendo dalle proprie esperienze male offre come libera offerta di ricchezza e di condivisione
Se questo tavolo che tra l'altro avevo no mi sono reso conto a proposito anche numeri che non abbiamo avuto tempo e modo ringrazio tutti per la pazienza disponibilità visto che tre settimane fa non avevamo né ancora neanche frequenza fermato la sala non abbiamo avuto il modo ne parlavo poco fa corresponsabili comunicazione Dio avesse di censire
Il livello di rappresentanza che c'era oggi a questo tavolo ma soprattutto di quello che c'è oggi in questa sala
Ecco credo che questo però sia invece anche lobby un un obiettivo raggiunto cioè quello di sapere mettere la priorità sui contenuti invece sulle mostrine oggi non ce le siamo messe oggi abbiamo cercato di aprire un ragionamento condiviso e se una parte degli intervenuti di oggi deciderà di contribuire attivamente a questo osservatorio che da domani può iniziare il proprio lavoro sono certo che faremo di tutto per generare valore che probabilmente qualche piccolo risultato saremo anche in grado di ottenerlo graziato
Grazie presidente grazie per la testimonianza di della necessità di questo di questo tavolo di questo osservatorio mi è piaciuto particolarmente la riflessione
Suo andare oltre le appartenenze partendo ovviamente ognuno dalle proprie storie e guardando verso il futuro perché il mondo del terzo settore lo sappiamo tutti è in continuo divenire non è mai nulla di di Stati come un qualcosa che si adegua
E si adatta al tempo e poi un ringraziamento personale perché lei ha citato a un certo punto una cosa che mi sta particolarmente a cuore che il Comitato Italiano Paralimpico
C'era papa Giovanni che diceva quando tornate a casa ha dato una carezza ai vostri figli io vi dico quando tornate a casa guardate le gare che adesso ci sono camminano Cortina perché sono qualcosa di assolutamente bello anche da un punto di vista proprio energetico ho avuto la fortuna di assistere a molte di quelle gare devo dire che è un qualcosa che cresce in maniera molto molto forte adesso un'altra realtà proprio perché lei Presidente ha parlato dei numeri di rappresentanza presenti a questi tavoli parliamo di realtà tra le più importanti del nostro Paese
C'è una realtà che ha una storia centenaria che nella realtà
Che riguarda poi le le miss Perico ore di a chiedo per favore l'intervento del dottor Domenico Giani presidente della Confederazione delle misericordia che signori risale se vado a memoria al mille duecento mille trecento giusto Presidente prego grazie buonasera a tutti
Anch'io mi associo ai ringraziamenti
E che sono stati fatti ringrazia appunto
Il senatore Malan e la viceministra Bellucci per Hospital ci quest'oggi
In questo luogo così sacro per le nostre istituzioni mille duecentoquarantaquattro otto secoli di sconfinata carità come mi piace dire a me otto secoli
In cui donne e uomini giorno dopo giorno perpetuano questo servizio alla carità
E cento mila volontari i numeri seicento mila soci che oggi siamo presenti in Ucraina in a Betlemme io e abbiamo fatto delle grandi attività Gaza
In Albania in Polonia e anche in Africa ma non dico questi numeri per esaltare il mondo delle misericordia perché prima di me hanno parlato atti ma lo dico perché
L'ha detto l'ha accennato prima la viceministra no
Questi numeri il valore io parlo sempre del valore del volontariato
Cioè ha citato la viceministra cinque milioni di volontari e si parla di volontariato attivo poi un milione quelli cioè c'è quello di quelli che ne fanno parte un milione circa quelli che sono al volontariato attivo consigliamo tutti quei volontari che invece arrivano penne nere agenzie poi si disperdono
Qual è il valore economico del valutaria circa ottanta miliardi cinque per cento del PIL
Qual è il valore morale e del volontariato
Non c'è non è non è misurabile
Perché non è misurabile perché quando noi voi ci incontriamo facciamo attività di volontariato educhi amo induciamo chiamiamo deve è una professoressa
All'università di psicologia e pedagogia quando essa parla agli educatori dei centri sportivi dice sempre voi non fate solo un'attività di formazione di insegnata a giocare a calcio dicevo gli fate fare
E pallavolo ho ho carattere no voi educati e quindi quello che noi facciamo e poi come diceva Papa Francesco Giovanni anzi nonni e nipoti ancora è un valore in questo qui è un valore che noi esprimiamo allora questo valore così grande oltre le appartenenze pilastro e coesione sociale
Credo che davvero questa sia una cosa che vada tenuta il binding prima in prima come dire in prima valutazione non siamo un pilastro della società siamo un corpo intermedio della società
Il nostro ruolo il ruolo dette le nostre associazioni svolgono non è quindi solo di offrire un servizio ma e ben venga la proposta del presidente Morico cioè in un ambito democratico
Più noi possiamo mettere a fattor comune esperienza in più possiamo mettere a fattor comune
Sensibilità anche diverse ecco perché andare oltre le appartenenze ecco perché crede davvero che in un momento storico come quello che stiamo vivendo guardate io mi scuso che poi fra poco vado io mi sto occupando in questo momento tantissimo della crisi
A casa e della crisi che c'è perché sono
Tra le altre cose anche ambasciatore dell'ordine di Malta Cipro in Gambia e Cipro oggi in una situazione molto grave e e sto partecipando a dei tavoli ma voglio dire
Questa attività che noi facciamo queste vicinanza che noi offriamo questo modello di servizio questo modello che è un modello antropologico al di là della questioni di fede o non differibili ma noi noi che siamo anche italiani in questo senso che abbiamo a cuore la personal di lari Bach ribadisco dell'aspetto
Della fidi
Però noi offriamo un modello antropologico che mette al centro la persona e quindi questo modello secondo me va garantito il Governo effettivamente ha fatto un grande sforzo un grande una grande attività cioè c'è venuta incontro ma al di là ha poi del governo noi dobbiamo lavorare insieme alla politica
Insieme alla società civile perché questo servizio che non ci possiamo offrire questa questo bene che noi diamo questa possibilità di attirare i soprattutto i giovani ma senza dimenticarsi delle persone più fragili guardate
La vice ministeri cordati due giovani che sono morti in un incidente stradale ve lo ricordate durante l'estate io
Voglio anche ricordare un nostro volontario che è stato malmenato un un signore ultraottantenni che stava dando da da mangiare in una mensa per i poveri
A ad Empoli è stato malmenato massacrato da un utente tuttora eh Intini
In gravi condizioni in seno all'UE ricordo quanti nostri volontari ogni giorno delle misericordia che vengono purtroppo fatti oggetto di aggressioni
Durante il loro servizio ma ripeto queste persone continuano a fare il loro servizio ma non questi noi perché noi siamo qui a fare questa allora concludo ringraziando ripeto da parte mia è importante questo
Dare voce dare voce al alla al nostro servizio e credo in questo senso che ben venga questa proposta che possa consentire alla a questo sterza settori questo discorso di questo né sociali e appunto oltre le appartenenze nel senso che nella
Vito proprio che in di diede dove noi operiamo di poterci mettere a confronto e lavorare insieme grazie
Grazie a lei presidente
Tra l'altro sorridevo perché leggendo alla sfera delle misere corde leggevo che il fondatore fiorentino eccetera suo accento immagino anche lei di quelle terre giusto
Allora adesso abbiamo finito la prima parte di questa di questo pomeriggio
In ciò adesso passiamo al secondo blocco alla fine del secondo blocco qua ci sono delle persone che hanno chiesto l'intervento porteranno anche le loro testimonianze nel frattempo signori vi chiedo di raggiungere i vostri posti
In modo che possiamo cambiare i cavalieri
E possiamo chiamare al tavolo
Claudio Barbaro
Emanuele Buffon l'anno
Lui Bruno Molena
Pina Esposito
Francesco Piemonte
E Antonino la spina per favore grazie grazie remata
Adesso iniziamo questo secondo questo secondo momento di riflessione come potete vedere perché li conoscete
Grazie Vicevo adesso possiamo iniziare questo secondo momento di riflessione o perché li conoscete personalmente o qualche potete vedere sulla locandina che avete in mano le le le realtà e le associazioni di importanza delle associazioni
Che rappresentano dei rendetevi conto che anche il questo parterre estremamente importante in quel progetto di coesione e di futuro di cui parlava prima anche grossi tempo temo ricco per iniziare questo secondo gruppo io chiedo al dottor Bruno Molena di raggiungere il il leggio per Bruno prego per il suo contributo
Bruno Molena lo conoscete tutti lui è in veste di presidente di Fitto serata è anche il presidente di dieci anzi è un ente di promozione sportiva se mi permetti anche il presidente ci tengo particolarmente di scritta perché ci siamo visti a Losanna l'ultima volta
E se Dio fa la grazia della fine della guerra probabilmente ci vedremo Baku perché purtroppo Burio ci sono dei problemi prego Bruno
Grazie Pettenò pagata e poi per fare conoscendo l'ambiente grazie Katia grazie al senatore Malan grazie alle istituzioni che ci hanno ospitato
E dire che oggi le cose che sono immerse
Ancor di più mi convincono delle chiacchierate che ho fatto con
Con l'amico mi Nunzio con Yuri Morico
Sull'opportunità di accendere un riflettore
Sul terzo settore
Ho scritto l'intervento ma ve lo risparmio anche perché nel corso della prima parte di questo convegno sono arrivate tutta una serie di sollecitazioni che poi in parte ripercorrono proprio doveva essere il mio intervento e mi piace invece partire da da un concetto emerso oggi no credo che si possa tutto tondo fermare che oggi il Terzo settore rappresenta un'infrastruttura civile il primo ordine nel Paese
E questo è il dato di di fatto di partenza
Mi è piaciuto il presidente De Nardis quando prendendo il termine pilastro al ha definito il pilastro con una struttura portante nostro una forte che regge un'impalcatura ma di questo stiamo parlando questo il volontariato in Italia
Nel mondo del terzo settore di fatto rappresenta una grande struttura forte di una grande impalcatura sorretto da un pilastro del terzo settore un
Un pilastro fatto di volontari molti lo hanno detto lo voglio ripetere
Volontari che donano
Che sentono necessita di donare il proprio tempo la propria opera
Al prossimo
Ai fragili
Bisognosi a coloro che per calamità per guerre anime
Stanno vivendo momenti di grande difficoltà
è stato detto anche che questo è
Di fatto
Una situazione unica in Europa
Perché l'Europa finalmente se n'è accorta però che esiste questa grande peculiarità pugliese
è vero ma è anche una grande ricchezza che questo Paese oggi dimostra di avere nei confronti delle organizzazioni ci europee che si occupano di sociale
La viceministra onorevole Maria Teresa Bellucci
Ha detto una cosa importante nel suo intervento ha detto che le strutture
Che crescono che si dimensione o no che funzionano comunque sono strutture che non devono essere poi proprio perché hanno raggiunto quel livello lasciate
In quella dimensione ma devono essere aiutate a continuare a crescere
E non essere supportate questo messaggio per me estremamente importante perché vedete
Perché decide volontariamente di prestare la propria opera nei confronti del prossimo dei fragili
Sapere di avere comunque alle spalle il supporto delle istituzioni il riconoscimento del ruolo da parte delle istituzioni questo è sicuramente un elemento fortemente incentivante
E ancor di più
Favorisce l'azione che il volontariato in questo Paese mette in campo
E allora
Abbiamo parlato anche di numeri
E abbiamo visto che sono numeri impressionanti quelli che il volontariato oggi nel nostro Paese rappresenta numeri
Che devono essere rappresentati
Perché questo è uno dei punti importanti che voglio evidenziare nel mio breve intervento
Il volontariato ha bisogno di rappresentanza Galan il volontariato ha bisogno di una rappresentanza che sia capace di evidenziare tutte le piccole Rita che lo compongono indipendentemente dalle appartenenze
Questo è un altro elemento sul quale invito a fare riflessione
Non c'è volontariato
Che appartiene a qualcuno il volontariato e diffuso nel territorio
E oltre le appartenenze
Non a caso non a caso questo titolo
Non si può
Targare un'azione volontaria
I volontari non hanno colore non hanno appartenenze hanno solo una missione
Quella di essere di supporto di aiuto e contribuire affinché la società civile sia sempre più coesa e migliore
E allora per fare questo
Ben venga la proposta che è stata appena fatta dall'amico Yuri quella di aprire un osservatorio però di avere un luogo dove
Ci sia la possibilità di analizzare il fenomeno fin dove è arrivato ma capire anche dove questo fenomeno potrebbe arrivare se ancor di più supportato nella sua azione la sua capacità di incidere nel tessuto sociale del Paese
Aprire un osservatorio vuol dire darci restituirci quella consapevolezza di ruolo
E stiamo
Giorno dopo giorno accrescendo con le nostre azioni col nostro modo di agire normalmente
Giani diceva prima non lo vedo adesso ma diceva prima che la sua signora che insegna all'università quando parla e volontari dice voi non capite quello che state facendo voi non state Sorin segnando un gesto atletico è stata educando
Ed è vero io lo dico sempre mi istruttori
L'Associazione italiana cultura e sport che ho l'onore di presiedere
Ma educare vuol dire anche dare la possibilità contribuire insieme alla scuola insieme alla famiglia Preare una nuova società una società più tollerante più coesa più disponibile verso gli altri
Questo è il grande ruolo che talvolta senza neanche rendercene conto il movimento del volontariato tutto
Ho riesce a generare in termini di valore sul Paese
E allora influire a fotografare questa situazione riuscirà a fare emergere a tutto tondo
Che cosa il volontariato è capace di fare può solo accrescere ancora di più in termini di valore il ruolo del volontariato
E Rete
Il problema della rappresentanza e mi avvio alla conclusione
Non è un problema di secondo livello
Il problema della rappresentanza di un movimento così
Probabilistico
è importantissimo
Chi si addossa l'onere di rappresentare il movimento
O l'Ontario nel mondo del terzo settore deve essere una persona che ha la capacità e la volontà
Il rappresentarlo a tutto tondo dal primo all'ultimo volontario dalla prima all'ultima associazione
Questo è il punto scale
E non ci possono all'interno di un movimento così libero essere gruppi o appartenenze di gruppo perché agirebbero negativamente alla possibilità di questo movimento di esprimersi al massimo
è importante dialogare col Governo ce lo siamo detti l'hanno detto chi mi ha preceduto
Ma farlo in termini di utilità per il movimento che viene rappresentato
Senza targhe senza appartenenze politiche
I governi che sono sensibili
Al movimento al terzo settore a questa grande ricchezza che il Paese ha sono meritevoli dell'attenzione del movimento del terzo settore
Quindi io al
Che al di là
Dei numeri al di là dei lavori
Al di là della quantità
Di attività che il servizio del terzo settore svolge nel Paese
Da questa ricerca emergano anche chiaramente quelli che sono gli indicatori
Più opportuni perché questo movimento sia in maniera chiara rappresentato in maniera chiara evidenziato e aggiungo ma non per ultimo sostenuto perché c'è bisogno anche di sostegno
Perché oggi non possiamo più considerare il terzo settore soltanto un gruppo di amici
Che hanno deciso di far del bene agli altri persone Ettore ed è diventato un pilastro lo abbiamo scritto nel titolo ma perché ne siamo convinti un pilastro che funzionale a reggere l'impalcato paese grazie
Grazie presidente dalle sue parole e e e chiara ma l'abbiamo già detto più volte o cene più interventi l'importanza del governo l'importanza di quello che viene fatto per per decidere che aiutare il Terzo settore abbiamo la fortuna di avere con noi come come ospite come rappresentante a questo tavolo il senatore Claudio Barbaro
Cui chiedo di raggiungere le giro qui in veste di rappresentante di un altro ente di promozione dell'IVA e sociale che ha Zeman non dimentichiamolo sottosegretario al ministero dell'Ambiente prego
Grazie
Grazie Katia io devo dire che era venuto con le idee un po'confuse perché oggi è sana giornata convulsa e lo dico senza mezzi termini perché sono passato da riciclo della carta al alla cabina leggerà il tavolo Mattei e a un certo punto mi sono ricordato
Qualcuno verrà segnalato che dovevo raggiungere il prima possibile il convegno era stato organizzato oggi
Sul terzo settore e mi sono ricordata nessuna Crazy niente lasciamo dimentico mai abbattuta chi mancherebbe altro
E e ci tenevo a portare il mio contributo anche se ero e sono ben rappresentato qui dal mio vice presidente Emilio minuziose diciamo così
In maniera un po'grossolana Sisto Mazza la quotidianità del problema e poi mi passa il testimone ogni volta che c'è la necessità di dare un contributo di carattere politico ma ve lo posso dire senza timore di essere smentito ogni volta che questa necessità è ricoperta direttamente da Emilio
L'ASI fa sempre bella figura per cui grazie mille per quello che fai
Per il tuo rapporto con dagli atti unici ne vedo acquistati a partire dagli odi moriva attribuiti Ciro bisogno ho appena ascoltato Bruno Morea
Io cercherò di dare un taglio al mio intervento un pochino diverso se mi è consentito tra l'altro
Avevo ho a cuore un problema in particolare prima di venire qui
Capire se il mio intervento era successivo o prima di quello di Yuri perché l'aspetto legato allora tema Gallo introdotto con l'osservatorio avevo paura disputeranno se ne avessi parlato ha parlato Yuri posso
Di condurmi tranquillamente a quella che è stata la sua sottolineatura sul tema voglio cercare però di contestualizzarlo voglio cercare di contestualizzarlo di dico con estrema franchezza che per quelli che mi conoscono fare un po'il Pierino se mi è consentito perché io o danni ricopro l'incarico di presidente dell'ASI qualcuno dica troppi però questo lo lascio giudicare agli atti che sono tanti sesso
No pochi
E danni partecipò a quelle che sono le iniziative che riguardano sia il mondo dello sport e del terzo settore
Dove
Da sempre noi dirigenti del mondo associativo sì appunto sportivo del terzo settore veniamo sempre limpidi di Lodi vediamo sempre riempiti in termini affermazioni di principio di complimenti
Abbiamo sempre invece noi fatto fatica a capire come le istituzioni si ponessero da questo punto di vista in termini di concretezza
Per andare a cercare di modificare quelle che erano le nostre quotidianità che credetemi sono ancora abbastanza difficoltose al di là di tutto quello che ho che si dice
Da questo punto di vista non vuole assolutamente smentire il titolo oltre le appartenenze io però devo partire dei ringraziamenti
E ringraziamenti in questo caso sono rivolti al senatore Lucio Malan che ha permesso di organizzare questo convegno e permettetemi di indulgere un attimo in una parte scusate il gioco di parole partitica
Perché il fatto che il mio partito di riferimento abbia manifestato una particolare sensibilità sul tema mi riempie di gioia mi riempie di gioia perché io nel corso degli anni anche all'interno della mia stessa parte politica ho sofferto non dico l'abbandono perché poi comunque le tematiche del terzo settore dello sport sono sempre stato in qualche modo attenzionato e però sentivo che la nostra materia soffrisse l'attribuzione di una dignità che faticava ad essere attribuita oggi lo dico con estrema franchezza è il fatto che Lucio Malan abbiamo sentito questa sensibilità
è sicuramente legato a tanti altri episodi che si sono succeduti nel corso degli anni che ci danno la possibilità di poter dire con estrema franchezza almeno per quello che riguarda la mia parte politica e questo ripeto non vorrei essere un qualcosa che vada a smentire il tema oltre le appartenenze però permettermi da uomo di parte perché comunque io sono un uomo di parte in alcune circostanze in cui sono però di essere almeno possibile permettetemi e motivo
Di estrema soddisfazione aggiungo è in grazia mente anche quelli nei confronti del vice ministro Bellucci perché
Da quando abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con il viceministro
Quel ragionamento su oltre le appartenenze è andato ben oltre al significato anche la possibilità di concertare
Quasi quotidianamente quelle che sono le dinamiche del terzo Dettori che dava la possibilità di avere un valido punto di riferimento ci ha dato la possibilità di incutere questo il motivo per il quale oggi noi siamo qui cercare la massima così da possibile cercando di calarlo però all'interno di contesti normativi e comportamentali e soprattutto politici che possono darci delle risposte e vado a cercare di dare un contributo parto e i numeri
In questo caso non posso che riferirmi e numeri dell'Asi
Sono numeri che per il terzo settore almeno sino a qualche anno fa Beatles nostro direttore persecutori Simone avanti che ringrazio perché poi mi ha fornito lui questo i numeri sono numeri che sino a qualche anno fa erano impensabili almeno per una sua canzone come la nostra che aveva fatto dello sport il proprio core business
Numeri importanti numeri che fanno riferimento ai tesserati
Circa cento mila tesserati del terzo settore qualcosa di spaventoso rispetto a non numeri in assoluto ma quelli che abbiamo governato come associazione che si è sempre distinta in campo sportivo
E all'incirca mille duecento associazioni che hanno scelto il nostro ente
Però c'è un però
Se gli andiamo a rapportare in termini percentuali il numero dei tesserati è all'incirca il cinque per cento
Del la platea complessiva dei tesserati in uomo dalle associazioni
All'incirca il dieci per cento quindi dal punto di vista la percentuale c'è un dato dissimile ma che cercherò di spiegare perché ha un significato non solo numerico ma anche politico e che si riferisce a quelle che sono le problematiche per le quali c'è necessità
Di una quotidianità che vada oltre quella già esistente e che francamente pur avendo il massimo rispetto di quelli che sono gli organi ad oggi esistenti mi riferisco al consiglio nazionale del terzo settore necessità di ulteriore messa a fuoco
Perché i problemi ci sono sono tanti e hanno bisogno di un ulteriore strumento qual è quello che l'Osservatorio di appostamenti Aci nelle condizioni di dare risposte immediati e torno un attimo indietro ai numeri dell'Aci
Quelli in quelle mille duecento associazioni alle quali ho fatto poc'anzi riferimento
In termini percentuali non ho ancora fatto
La percentuale all'interno di questa stretta di mano è un numero molto elevato la percentuale dei si ricava in un attimo
Perché quelle astrazioni sono associazioni
Semplici associazioni che fanno riferimento e due articoli del Codice civile non hanno avuto la necessità di costituirsi in APS e questo è un aspetto importante oserei dire fondamentale
Perché a differenza del mondo dello sport che ha saputo dotarsi di uno strumento giuridico che oramai la fa da padrone sono pochissime le associazioni che nel mondo dello sport non si costruiscono in forma dilettantistica
All'interno del terzo datore c'è ancora un deficit da questo punto di vista perché il cogliere del terzo settore che sicuramente sarà la piattaforma dalla quale ripartire anzi la quale partire ha dato delle indicazioni importanti ma non ancora attecchito culturalmente all'interno del nostro tessuto al suo arrivo perché i numeri e io parlo di quelli della sì ma credo che all'esterno dell'Asi la situazione si è abbastanza simile non hanno minimamente fatto crescere e il numero del PS
è un dato importante questo è un dato sul quale bisogna riflettere perché i legacci burocratici enormi che fanno riferimento al codice del terzo settore
Ancora non ci hanno permesso di dare una svolta radicale all'interno del sistema associazionistico
Quindi osservatorio osservatori all'interno del quale io mi auguro anzi ne sono certo che questo tipo di dinamiche potranno trovare ospitalità così come potranno trovare ospitalità altri aspetti che riguardano la vita del terzo settore io prima di venire qui mi sono io ho detto non so ancora come ho fatto dove ritagliato il tempo necessario
Non vi dico però se a Palazzo Chigi in un altro contesto mi sono riletto un passaggio importante
Del manifesto dell'ASI del terzo settore un manifesto che i molto ben fatto che mi inorgoglisce rispetto a quelle che sono le dinamiche però mi ha colpito una frase in particolare
Che poi voglio di condurre a quello che è il secondo aspetto sul quale voglio richiamare l'attenzione ed è questa frase non tutto e merce non è non tutto è un contratto economico magari saranno frasi risentire vostro interno chissà quante altre volte però questa mi ha fatto veramente piacere perché scritta in maniera semplice e diretta nel mondo c'è anche il dono cioè l'affetto c'è il sentimento e la gioia della solidarietà umana c'è l'esperienza esaltante di far parte di una comunità
Ergo il volontariato
Bene e volontariato se vogliamo introdurre anche principi di carattere giuslavoristico in un contesto che fa esplicito
Continuo riferimento alle forme di lavoro che sono subordinato e parasubordinato corre il rischio non dico di sparire ma di entrare in crisi e questo è un altro aspetto sul quale richiamo l'attenzione dell'amico Yuri di coloro che faranno parte dall'offerta
Vado a concludere perché
Poi ovviamente debbo anche riferirmi a quelle che sono ed ematiche sono state introdotte all'interno di questo contesto oltre le appartenenze significa che noi dobbiamo essere più inclusivi possibile abbiamo cercare di andare oltre le appartenenze politiche perché il tesoro
Il dono che noi possiamo di trovare all'interno del contesto del terzo settore è un qualcosa che appartiene a tutti nessuno escluso fatto brutto ha detto bene
Bruno Morea ha fatto benissimo a sottolinearlo che non è possibile di condurre una comunità politica piuttosto che a un'altra questo donando loro dobbiamo coltivare tutti quanti insieme è un idolo e qui torno duramente quello che ha detto amico bromo Lea
Per il quale e qui è stata brava la nostra viceministra
L'Unione Europea ha riconosciuto nitida del sistema italiano è un qualcosa che ci inorgoglisce ulteriormente è un qualcosa che ancora di più ci dimostra quanto questa appartenenza a questo mondo acque Sass era associativa
Patrimonio di tutti nessuno escluso e noi oggi da qui dobbiamo ripartire per cercare di creare le condizioni affinché questo patrimonio del Paese questo patrimonio di tutti possa trovare la collocazione più dignitosa che merita ultima considerazione mi riferivo all'Europa
L'Europa è vero che ha riconosciuto l'unicità ma sono convinto che al più presto viceministro Bellucci saprà trovare i modi i termini affinché l'Europa possa affrontare in maniera più concreta quest'argomento perché è impensabile che in un contesto di molte rarità come quella rappresentata dall'europea un argomento così importante non possa essere oggetto di politiche comunitarie
è un qualcosa sul quale richiamo fortemente l'attenzione di tutti ma sono convinto che da questo punto di vista la viceministro dell'uccisa da dare risposte più che soddisfacenti io vi ringrazio
Mi scuso se che ho sottratto o comunque aggiunto un po'di pepe alla discussione
A Bosso buon cuore
Grazie
Mentre lei torna a posto senatore io volevo un intermezzo di amicizia un applauso ami Nunzio che ha citato così poi
Oltre che ricorda a tutti che appartiene fa parte del CNEL
Si occupa di di terzo settore da tanto da tanto tempo ma in realtà dietro ad ogni persona che ha parlato molti li conosco personalmente ci sono degli uomini e delle donne incredibile eccezionali
Che supportano l'attività dei vari Presidenti detto il segretario di Azzi per quanto riguarda viti ci sono i rapporti che c'era il RAI collaboratore di mole prima ci sono dopo ammine donne che realmente si impegnano ogni giorno in questo settore
Adesso chiede invece l'intervento della dottoressa Pino Esposito che la segretaria nazionale pia Isla AISLA si occupa l'Associazione italiana di sclerosi laterale Amiotrofica
E un suo contributo grazie
Buona sera buon pomeriggio a tutti e soprattutto grazie per questo confronto per l'opportunità di questo confronto quindi in parte titolare il senatore Malan il nostro viceministro Bellucci e tutti quanti voi
Abbiamo parlato tutti coloro che sono intervenuti prima hanno a vario titolo approfondito degli aspetti e colto di colto degli aspetti particolari rispetto al terzo settore
E quindi parole come come enti come associazioni come volontariato come servizi come Guelfa
Sulla necessità che non sia che il Terzo settore ma abbia un valore supplente gentile al sistema
Possiamo immaginare anche altre parole e tra tante noi scegliamo scelgo la parola cura
E poi che ci occupiamo di sala sembrerebbe semplice pensare che la cura qui facciamo riferimento sia quella sanitaria
Invece in un senso più ampio completo la cura delle persone delle comunità per preservarle
La cura delle relazioni quando sistemi rischiano di frammentarsi perché ci sono delle logiche di appartenenza o di apparenza Bozzi aggiunge
Che non uniscono e da questo punto di vista la nostra esperienza come a Isla va in questa direzione l'ASL ha è una malattia che mette a nudo una verità molto semplice potente mi su una risposta è sufficiente da sola
Perché la slava ma come tantissime altre patologie
E clinica e famiglia e sanitari e socio sanitaria e aspetto del sociale economica organizzazione
E tutto tutto questo contemporaneamente e in un tempo ristrettissimo senza appello
E quindi questo va proprio nella direzione no di contenuti di tutti voi
E avete rappresentato dimostra di alta e quindi per noi questa è un'occasione importante qualcuno potrebbe sempre cioè immaginare lo sport movimento las la ci paralizza
E pure
Crediamo fortemente nel ruolo e nelle connessioni perché chi si occupa degli altri non fa solo assistenza realizzava una cosa importante le connessioni
Le connessioni tra lo stato in una società civile e quando lo fa credendo in quello che fa significa che riesce a come dire a fungere davvero da ponte in un modo etico e costruttivo significa che i bisogni individuali diventano conoscenze collettive quelle conoscenze collettive
Animano le politiche
Di buon esito quelle che funzionano
Quelle politiche che si sono durevoli perché le cose cambiano quando diventano durevoli quando si ha il coraggio di investire a medio lungo termine sacrificando i risultati diciamo quegli immediati
Il solo diciamo noi che viviamo lo scotto del tempo insomma per noi è molto significativo
E quindi il volontariato come vicinanza come prossimità il volontariato che che chi conosce si avvicina ma determinata comunità
Ma prima di tutti gli altri cosa funziona e cosa non funziona
Quali possono essere i cui vuoti che possono creare emergenza e quindi in quel caso significa prevenire significa offrire quella testimonianza e metterlo al servizio della delle nostre comunità
E quindi di riflesso che verrà il nostro paese
E quindi da questo punto di vista accerto il titolo e fondamentale
Il terzo settore con un'infrastruttura
Portante del nostro paese e che può funzionare e deve funzionare meglio lo diceva il viceministro quando guardiamo un Guelfa Harkins liberale dal sistema di pensare di essere appunto senza dico ma guarda in un modo dinamico
E soprattutto durevole per creare valore e quindi da questo punto di vista per la nostra rappresentanza per la comunità che rappresentiamo ma che ovviamente come principesse saudite esteso a tutti e in quel momento che non significa fare un gesto di solidarietà
Ma significa garantire che quella comunità contribuisce insieme agli altri a costruire eticamente il proprio paese a contribuire a costruirlo ecco noi ci siamo siamo disponibili a farlo
Quando soprattutto si mette al centro del ragionamento la difesa delle comunità
Sotto qualsiasi tipo di aspetto e quindi oltre che a appartenenze e oltre le apparenze grazie grazie
Grazie per il suo contributo presidente matricole sta perfettamente che a me piace giocare con le parole
Se uniamo il suo contributo il contributo del senatore Barbaro il contributo della dottoressa Esposito esce con l'azione oltre gli schieramenti precostituiti e credo che sia un sottotitolo un sottopancia molto molto interessante
Adesso invece chiedo per cortesia di raggiungere rileggi il dottor Antonino la spina presidente nazionale di un primo l'associazione che riunisce delle realtà molto interessanti che sono le pro loco sparse in tutto il territorio italiano prego il buonasera a tutti
Mi accodo pure io ai ringraziamenti al senatore Malan che ovviamente alla nostra viceministra la l'onorevole
No onorevole il CSM
Scusate
L'onorevole Bellucci su cui ecco vorrei
Ovviamente dire due cose
Importanti perché oggi ci troviamo in un momento abbastanza interessante perché dal due mila e diciassette ad oggi abbiamo vissuto un un percorso abbastanza intenso
Passando da quello che erano le preoccupazioni della riforma del terzo settore
Alla fine di questo percorso con diciamo l'ultimo passaggio che è quello della circolare per quanto riguarda il decreto fiscale quindi una nuova un nuovo fisco per gli enti del terzo settore
Una trasformazione
Totale di quello che il mondo del terzo settore che oggi ha una propria identità chiara che vive di un segmento specifico
E una a un quadro normativo che riguarda esclusivamente il terzo settore lo diceva prima a Yuri e oggi abbiamo un'identità chiara
Pian piano ci stiamo facendo riconoscere per quello che valiamo in un contesto in cui operiamo in questo vorrei ringraziare veramente la la viceministra perché
è stata lì veramente il perno di questa attuazione della riforma in questi tre anni ha dato una svolta molto molto importante
Creando veramente le condizioni di dialogo tra la il Governo e le gli enti del terzo settore seguendo in modo veramente attento un po'quello che erano le esigenze e degli enti di terzo settore quindi credo che grazie a questo contributo attento che ha avuto la viceministro e il Governo rispetto a quello che era un po'all'aspetto magari iniziale di paura rispetto alla riforma ecco pian piano siamo riusciti a venirne a capo adesso arriva o anche per tutti il passaggio di svolta perché pertanti la riforma fiscale
Può essere un'opportunità può essere anche un rischio ma questo lo valuteremo nel corso di questo primo anno di attuazione
E credo che in questo dobbiamo essere ovviamente sempre tutti uniti perché quello che oggi è emerso in modo chiaro perché qui si sono ora presentati mondi assolutamente diversi tra di loro da quello dello sport quello delle assistenze a quello
Dell'aiuto a malati edilizi lama che rappresentano ecco tutto un mondo di tempi di terzo settore che riguardano
Realmente l'aiuto diretto a persone che hanno notevolmente bisogno di qualcuno che li seguo al mondo della cultura e dell'animazione territoriale che quello che rappresentiamo noi ecco però tutte queste organizzazioni
Di fondo
Vediamo che hanno gli stessi spiriti lo stesso ideale che quello di donare agli altri quello di poter mettere a disposizione il proprio tempo la propria attenzione le proprie risorse a favore degli altri ecco questo e qualcosa di stupendo per chi ovviamente lo fa quotidianamente importantissimo per questo Stato che senza il terzo settore
Non potrebbe sicuramente riuscire a soddisfare tutte le esigenze
Per
Divenne le comunità
Questo credo che sia ormai
E sicuramente oppure ATO da da tutti i vari sistemi del della nostra istituzione dalle piccole realtà dai Comuni ai grandi
Il ministeri perché quando succede qualche cosa nei dalle piccole realtà dai Comuni ai grandi il ministeri perché quando succede qualche cosa ecco il riferimento immediato è quello
Legato al mondo del terzo settore perché poi aiutare i momenti che poi aiuta nei momenti
Dei disastri aiuta nei momenti in cui il Paese ne ha realmente bisogno allora tutto questo ovviamente
Far ragionare nell'ottica dello stare insieme e qui credo
Che questo tavolo abbia rappresentato questa volontà di di mettersi insieme di voler rappresentare mondi diversi ma idee
E spirito uguale che possa essere un cammino di di costruzione di quello che saranno le nostre sfide future che possono portare ovviamente a cambiamenti che possano portare ad adattamenti che possano portare sicuramente a vivere il terzo settore
Con lo spirito giusto ci vogliono ore risorse ci vuole l'attenzione ci vuole uno Stato che riconosca con fermezza
La necessità di poter essere supportato dalla terzo settore un
Terzo settore che
Sì senta rappresentato in tutti i tavoli appunto da da quello che noi facciamo quindi io credo che sia stata una serata molto molto interessante molto importante costruttiva
E credo che da qui possano nascere sicuramente qualcosa che per il futuro apposta darci sicuramente ancora molto di più grazie
Grazie presidente interessante la frase che lei ha detto a vivere le comunità e chi meglio delle pro loco può dire un qualcosa del genere io poi girando tantissimo l'Italia ci sono delle diversificazioni cose interessanti
Da da luogo a luogo
Adesso gli ultimi due interventi chiedo cortesemente al dottor Francesco Piemonte presidente nazionale dei Morabito associazione del volontariato italiano di portare un suo contributo quasi a chiusura della giornata di oggi
Se buonasera anzitutto grazie
Per concesso la parola come rappresentante del movimento della situazione reaganiano
Ringrazio il senatore Malan è viceministro Bellucci per aver portato i saluti e per aver espresso anche la volontà politica
Attuale di lavorare a quello che oltre le appartenenze è un qualcosa che rappresenta il terzo questo è il terzo settore
Che lo possiamo definire anche un terzo pilastro insieme alla pubblica amministrazione al mondo del pro
è normale che un terzo pilastro ha bisogno di ragionare con la pubblica amministrazione e c'è un qualcosa no un Codice di terzo settore che parla proprio di rapporti tra la pubblica amministrazione terzo settore B
Io cerco di essere un pochino innovativo rispetto a quello che ho sentito e poi sono il penultimo quindi è complicato c'è troppa un attimo l'attenzione a quest'ora
Nel semplice da temere però arriva che cosa succede in nel Codice sappiamo bene che si parla di coprogrammazione coprogettazione tutti quelli che sono poi le attività che ridono attraverso l'amministrazione condivisa il dialogo tra o meglio sedi dalla stessa parte pubblica amministrazione terzo settore bene se ne parla sicuramente questo governo da uno decreto legislativo il centrino sarebbe Micia sette partito no con la legge-delega centosei del due mila sedici
Da tre anni ha fatto molto in quanto ha lavorato su una serie di riforme bigiato in codice che probabilmente non era del tutto innovativo
è normale che come ti terzo settore rappresentate anche i di un'entità al settore parlando anche con i colleghi abbiamo trovato tante difficoltà bene sicuramente
Nello scorso nel giugno del due mila ventiquattro il decreto in qualche la legge che prima è stata anche richiamata dal viceministro agevolato quello che è la fase soprattutto di rendicontazioni di rendiconto economico o di bilancio per quanto riguarda le
Getti dal settore che ne possiamo classificare tra medio-grandi
E poi giugno scorso siamo arrivati a quello che è il decreto sulla volontariato e quindi sul riconoscimento delle competenze sul volontariato che risulta fondamentale ma
Ma
Quando noi ci troviamo a parlare incasso settore insieme al pubblico insieme al privato devi fare un qualcosa per la comunità locale regionale e nazionale
Bisogna soprattutto lavorare sulla competenza bene
Competenze di conosciamo le competenze dei volontari sicuramente sì è un qualcosa che va in più ma oltre quello che è stato lavora ad esempio della del ministero delle politiche giovanili rispetto a No alla riconoscimento di determinate
Qualifiche ha che ha fatto un'attività di servizio civile universale quindi volontariato si allarga la fonte devono tra consolata ma io pongo una questione oggi no qui sono presenti entità su settori piccoli medi grandi grandissimo io ci amiamo definire trasversali chi si occupa di ricerca che si occupa di sport chi si occupa di sociale chi si occupa di protezione civile
Ma ma le competenze e questo ovviamente
è un pochino anche una provocazione le competenze devono essere solo dei volontari
Cerco di spiegarmi le competenze i i dirigenti colo Oro che lavorano quotidiana lavoravamo far montare perché purtroppo ragazzi
Sì sicuramente il sistema di al settore si regge sul volontariato il Codice latenti chiarito per tutti ma c'è bisogno anche di esperto c'è bisogno di professionisti c'è bisogno di qualcuno che riesca a favorire ad esempio quel dialogo che primo richiamato con la pubblica amministrazione
Oggi quanti pubblico quanti di noi hanno lavorato con la pubblica amministrazione nella famosa coprogrammazione coprogettazione tutti noi
Una domanda che pongo probabilmente no
E allora che cosa perché Miroglio portare anche al dalla valorizzazione delle
Risorse umane che operano quotidianamente il lavoro no nel modo del terzo settore
Perché noi ci rendiamo
Ci dobbiamo rendere conto che sì non abbiamo qualcuno o un qualcosa che riconosce il valore e le competenze che mettiamo in campo
E complicato lavorarci allora prima il l'amico Yuri Arpava di un osservatorio ne abbiamo parlato informalmente con Yuri anche con altre persone che sono qui oggi sicuramente l'osservatorio è fondamentale
E fondamentale i non basta al terzo settore in questo Salvatore c'è bisogno di una mano da parte di qualcun altro probabilmente del mondo accademico di come è stato già detto prima
E probabilmente quel mondo accademico che sarà anche inserito nel riconoscimento del le competenze del volontariato tutto il colore dei certificati ma io me la sono me la canto io ho Mogol volontarie fatto sessanta ore
Certificò quella persona è pronta a recidere un riconoscimento una spilletta perché ha fatto quella roba no c'è bisogno anche del mondo accademico di un ente certi
I catture
E quando si parla di ente certificatore vuol dire che che che che nel momento in cui io sono un operatore devo essere certificato devo essere di riconosciuto e capace di poter interfacciarmi ad esempio con la pubblica amministrazione quindi c'è bisogno molte di quelle competenze trasversale del volontariato di approfondire le competenze le competenze specifiche
Perché parliamoci chiaro senza competenze specifiche il mondo del terzo settore
Non si può passare esclusivamente sul volontariato signori non può e allora c'è bisogno di lavorare anche in questo perché e poi mi taccio
Nel momento in cui io sono sempre stato di un'idea da vent'anni da quando cioè verso settore da quando dovuto esperienze di vario genere nel mondo del terzo settore
Il terzo settore E U e comunità educante
E comunica educante dopo sicuramente la famiglia in primis c'è la famiglia voce l'istituto formale c'è la scuola
E poi c'è il terzo sesto settore ciò attraverso lo sport attraverso lo sconfisse attraverso l'aggregazione quei momenti informali non formali come li volete definire se hanno una struttura metodologica Mina quella differenza
Ma chi vanno riconosciuti e che vanno nutriti Mazzini diceva no educazione il pane dell'anima
Se noi non alimentiamo sì non formiamo se non andiamo avanti come entità strutture e per il volontariato e dal punto di vista professionale
Sarà complesso e allora ben venga la volontà di metterci insieme ben venga la volontà di creare un osservatorio poi un nome lo si troverà sicuramente e ben venga che noi gli enti del settore allarghiamo le maglie a collaborare con altri enti come quello appunto di ateneo e accademici grazie
Grazie per il suo contributo presidente
Adesso all'ultimo contributo Emanuele Buffon la rotta lasciato per ultimo perché conosco le le competenze del presidente nazionale di moda di protezione civile e poi perché qualcuno che ultimo deve sempre esserci
Quindi il tuo contributo per favore le riflessioni finali di questa giornata per realtà
Ci sono quattro persone che hanno chiesto come era stato anche comunicato in locandina un piccolo intervento quindi sforiamo il tempo di circa dieci minuti e ringrazio tutti i relatori perché siete stati perfettamente nei tempi prego
Allora grazie grazie ovviamente sia promosso questo evento eretti mi ha chiesto di partecipare quindi l'onorevole è una manna
E ringrazio la presenza del viceministro Bellucci
Se era difficile intervenire come
Come penultimo pensate come ultimo
E quindi io provo a lanciare uno qualcosa dove spesso veniamo visti come un terzo settore che fondamentalmente eroga servizi prego credo che invece se noi puntiamo
Ad essere un terzo settore che sia un pilastro dobbiamo avere una visione anche di medio lungo termine su quello che saranno le generazioni che verranno dopo di noi
Oggi siamo il compositore lady un po'con capelli bianchi ma dobbiamo immaginare anche a chi dopo di noi dovrà guidare i nostri enti e e seguire i nostri percorsi e allora io dico che oggi noi non siamo solo esclusivamente erogatori di servizi ma noi siamo coloro che trasmettono e che portano in dote né all'interno dei propri enti valori ideali hanno una mission
Ben precisa che nasce dai percorsi che quotidianamente mettiamo in campo
E quindi rappresentiamo quei percorsi di citerà Cittadinanzattiva
E fanno parte della nostra democrazia
Oggi io ringrazio anche l'intervento che ha fatto il mio viceministro Bellucci perché il tema della certificazione delle competenze perché da venti anni fa parte degli organi di rappresentanza del terzo settore se ne parlava da molto tempo era un obiettivo al quale tendere
In tanti organi di rappresentanza oggi questo governo
Una persona che proviene dal Nord ai nostri mondi dal terzo settore ha messo in campo quella misura io credo che questa possa essere una leva che debba essere utilizzata da noi come una leva insieme al servizio civile universale comunque per avvicinare i giovani e per trasmettere loro
I nostri valori i nostri ideali e la nostra mission
Io sabato ero proprio insieme grazie al viceministro a
Pitagora Franca per qualcuno di voi non non dirà niente per lo invece un pezzo di cuore perché è una delle sessantanove frazioni di Amatrice colpite dal sisma per il ventiquattro agosto
Dove come sabato abbiamo inaugurato una struttura che punta a ricreare quei momenti di convivialità e di comunità tra le persone tra i giovani e gli anziani
Tra le comunità che magari hanno resistito tanti anni in quei territori che ancora oggi credono nella ricostruzione
Ebbene lì quella giornata io avevo tanti ragazzi perché è una nostra peculiarità noi ci puntiamo tanto sulla loro crescita sulla loro impiego
Facciamo parte di quel sistema nazionale ne siamo orgogliosi che era la la macchina della Protezione civile nostra peculiarità obiettivo principale del nostro Ente
E questo ente oggi
Da anni più che altro scusate ci sostiene sistematicamente nell'attività di previsione prevenzione nelle attività con le giovani generazioni
Ebbene io sabato ero con cinque ragazzi che da quei campi scuola che il Dipartimento organizza che si chiamano anch'io sono la Protezione civile
E che vengono gestiti dalle organizzazioni nazionali ma anche dalle realtà territoriali tutte le estati insieme alla nostra attività ordinaria di
Su supporto nell'attività antincendio bene io cinque di quei ragazzi provenivano e che oggi sono nostri volontari provenivano da quei campi estivi una ragazza fa parte del tavolo nazionale dei giovani
Una ricchezza incredibile che è stata messa in campo dal prefetto siciliano oggi capo dipartimento della Protezione civile nell'aver voluto aprire un tavolo di confronto con i giovani al di fuori di ogni logica di appartenenza di rappresentanza dei nuovi enti
Sono stati selezionati ventinove ragazzi su quattrocento domande
Ma io reputo che sia importante invece che qua quei quattrocento ragazzi vengono comunque coinvolti in momenti successivi con i loro rappresentanti che sono stati selezionati ma anche di confronto con le istituzioni
Noi oggi dobbiamo credere fortemente in questi ragazzi che si candida a non essere rappresentativi vere e proprie generazioni di coloro che vogliono trasmetterci dei valori perché purtroppo il sistema valoriale che oggi ci circonda
E anche il purtroppo i social network mettono in campo dei sistemi di valori sinceramente estremamente bassi e che io sinceramente mi vergogno che qualcuno di noi ancora
Li continua a trasmettere ritrasmettere ancora
Queste generazioni devono crescere con i valori insiti nelle nostre organizzazioni con gli ideali con degli livida sani
E su questo noi dobbiamo assolutamente puntare per loro
Fare in modo che siano degnamente dei giovani del futuro
Nostro impegno lo conoscete lo sapete quello di intervenire
Nell'attività particolarmente in emergenza ma anche la consegna di quel bene che abbiamo fatto sabato è un'attività tipica di protezione civile per il superamento dell'emergenza il ripristino per normali condizioni di vita e non lo facciamo con un messaggio
Con una frase di un poeta
D'Annunzio Io ho quel che ho donato perché nella vita ho sempre amato grazie
Grazie presidente chiudere un Collagna non è mai facile male c'è riuscito in maniera molto molto anche coinvolgente per riguarda con le persone che con attenzione ascoltavano le le sue testimonianze
Abbiamo chiuso e terminato l'incontro di oggi come era stato dichiarato anche in locandina dagli organizzatori insistono accreditate quattro persone per poter portare un contributo io chiedo
Una brevità d'intervento dato anche l'orario che abbiamo fatto il primo intervento da parte dell'avvocato a curdi del network di Talos sui tetti grazie avvocato alla cogliamo con un applauso
Direi che è molto difficile parlare dopo questa ricchezza di interventi e di contributi
Mi associo anch'io inizialmente ai ringraziamenti per il viceministro Bellucci il senatore Malan per la loro presenza
Ringrazio anche il presidente morì coi tutti gli organizzatori per quest'invito sono onorata
Questa sera di portare i saluti del network di te lo sui tetti e in particolare del nostro presidente coordinatore l'avvocato Domenico Minorello netto al perito ero sui tetti una realtà nata da da qualche anno una realtà però divenuta significativa in quanto riunisce oltre cento associazioni impegnate in vari settori della società civile che hanno deciso di condividere la mission di dire pubblicamente apertamente quindi sui tetti
Quale Antropologia si voglia oggi di promuovere attraverso le riforme legislative su temi cruciali quali la vita la famiglia l'educazione il lavoro le fragilità economiche sociali nell'ottica di favorire quel cambiamento culturale che ponga al centro delle politiche pubbliche la persona nella sua integralità
Il nostro proposito condiviso e quindi quello di dare corpo a un nuovo luogo del prepolitico in cui vi sia spazio per un dialogo e un confronto soprattutto con le istituzioni
Su prospettate decisioni politiche normative e quindi sotto il profilo anche dell'incidenza delle stesse nel ritenuto valore o disvalore della vita
Ambito all'interno del quale si concentrano tutte le sfide riferibili alla concezione dell'umano tutto intero di oggi e di domani
E proprio in questa prospettiva hanno in questi anni abbiamo elaborato numerose proposte normative per l'umano tutto intero
E sulla base di questo lavoro frutto anche delle diverse sensibilità delle varie associazioni
Sono state recepite in questi anni oltre cinquanta disposizioni di legge tra cui ad esempio ricordo le ultime quel le in tema di promozione delle cure palliative
E del buono scuola
In questo percorso né crediamo fra Parma mente che il Terzo settore rappresenti un pilastro essenziale di coesione sociale
Per cui oggi il nostro auspicio e che l'incontro tra istituzioni capaci di ascoltare e società civile capace di prossimità e cura possa generare attuare quella cultura della relazione nella quale la centralità della persona diventi criterio
Concreto per orientare scelte politiche e azioni a favore dell'intera società e del bene comune grazie
Grazie avvocata per la sua testimonianza adesso chiedo cortesemente di raggiungere le giro il dottor Leonardo Stamate Luís il segretario generale del Consiglio nazionale dei giovani che hanno citato
In qualche intervento precedente prego
Buonasera buonasera a tutti grazie di avere voluto il Consiglio nazionale dei giovani qui oggi che
L'ente a cui è demandata la rappresentanza dei giovani e in senso lato quindi di tutti i giovani nel consiglio siedono enti di terzo settore
Enti datoriali sindacati movimenti
Politici movimenti universitari
è il luogo fisico in cui i giovani partecipando alla vita della società e la caratterizzano con una a con tutte le attività che quotidianamente svolgiamo proprio al sostegno anche del del Governo rispetto al nostro ruolo consultivo
Grazie di averci voluto qui perché il terzo settore ovviamente un pilastro della Società ma soprattutto caratterizzerà anche quella che è la vita dei giovani no se pensiamo a
U
Le le occasioni di incontro che hanno i ragazzi sono quasi sempre occasioni che vengono che che che accadono in in nei luoghi dello sport ad esempio dei luoghi nell'ovvia associativi nelle parrocchie e negli oratori
Vediamo quotidianamente quotidianamente i telegiornali leggiamo la carta stampata oggi i giovani vanno all'onore delle trovando l'odore delle cronache purtroppo non per atti per meriti ma per demeriti
Ovviamente questo non caratterizza tutta tutta la nostra generazione che che che oggi qui che oggi qui rappresento Marsia una generazione che ha voglia di fare che ha voglia di crescere ha voglia di di caratterizzare
Il il proprio percorso all'interno della della comunità nazionale sono molto molto breve grazie come dicevo per averci per averci voluto qui perché il consiglio sarà sempre a supporto
Di ogni tipo di attività organizzata dagli enti di terzo settore come l'Osservatorio di cui di cui agli interventi agli interventi precedenti per portare la voce dei giovani
In tutti i contesti
Necessari che so
Ho veramente tutti perché impossibile pensare ad una società che non non ragioni non ragioni dei di ragazzi che vanno dai da da da Melo dei trentacinque anni grazie
Grazie a lei dottor sa mai grazie a quello che fanno i giovani anche per il terzo settore per la crescita di questo nascente osservatorio perché il punto di vista dei giovani è assolutamente fondamentale in un'epoca che sta cambiando completamente
E a una velocità incredibile adesso chiedo cortesemente l'intervento del dottor Simone forte che rappresenta facciamo labbra nella sua qualità di segretario generale prego
Alla intanto grazie mille grazie mille per questo evento molto molto importante sono quinto che aveste una come segretario generale Decio Lab l'altra come consigliere di presidenza del Consiglio nazionale dei giovani con l'atto la delega allo sport e al terzo settore grazie al Presidente morivo grazie a tutti quelli che si sono messi in campo affinché questo evento abbia avuto un senso e faccio solo un piccolo appunto
Si parla di appartenenza di partecipazione la realtà che quando poi si parla di giovani c'è una cosa da sottolineare noi ovviamente come ce l'abbia facciamo prevalentemente cultura a me piace sempre citare la storia del rally Karamazov dell'inquisitore quando noi arriviamo e soprattutto il sistema l'intero nelle periferie
Ci vediamo un po'Comedy finale di quel racconto quando Gesù viene un'altra volta così fissato hanno detto gli renda liberare perché molto difficile raccontare quanto il terzo settore sia fondamentale anche dalla crescita personale di ogni ragazzo che all'interno l'avevo dedicano riesce a concepire qualcosa che vada al di fuori del mero lavoro
E soprattutto senza pensare che poi ci siano delle tigri nazioni del Terzo settore può dare all'interno della persistenza
Che riempiono a trecentosessanta gradi e la priorità e poi noi penso che tutti siamo in grado poi di dimostrare con la misurabilità che diceva anche prima il presidente Morico
Quanto sia fondamentale anche ai fini lavorativi il terzo settore per dare non solo una prospettiva ma anche sotto alcuni punti di vista una nuova narrazioni che sia del lavoro quindi io sarò brevissimo ringrazio grazie mille per la beatificazione ed era simile per allora
Quindi i due interventi di quelli che saranno sostanzialmente al nostro futuro l'ultimo intervento il dottor Antonio Turco prego
Sapeste quanto è bello fare l'intervento per ultimo
Perché fare intervento per ultimo soprattutto quando tu devi parlare degli ultimi di cui abitualmente parlo che sono gli ospiti delle degli istituti di pena
Non i detenuti non i carcerati che sono termini decisamente
Poco umani
Persone tirare dare libertà
Ho ospiti e di gran lunga più significative
Mi permetta il dottor Piemonte
Di
Parzialmente modificare la cronologia
Del dei meccanismi che incidono
Sulla crescita personale dei nostri ragazzi
Da dove vengo io
Non è la famiglia non è la scuola non è il terzo settore
E la sera
Un pochino più complessa
La strada insegna
Purtroppo in termini decisamente negativi alla maggior parte dei nostri ragazzi quelli che vi io non gli istituti penali minorili quelli che vivono in comunità
Quanto sia difficile riuscire ad avere un posto in questa società
E mi fa decisamente piacere il calore che hanno messo gli ultimi due interventi a rappresentanza dell'importanza della modifica
Collettiva che dovrebbe esserci questo sistema sociale rappresentata appunto dalla forza dei giorni
Ho tre cose velocità di libri
Il primo
Il venticinque di questo mese il venticinque marzo partirà
Quella che viene definita petizione nazionale dell'indulto
Ho la mente e del tutto
Individuale di vedere come ognuno di voi la pensa al come a penso le associazioni terzo settore rispetto a questo gravissimo problema che è quello del sovraffollamento carcerario
Il secondo tema è legato in particolare
Ha una parola che empatica
Aristotele
Definirà con grande chiarezza
Questa duplicità di termine che N
Dentro
Pathos anima
La capacità degli operatori resta è quella di entrare nell'anima
Dei ragazzi otite detenuti o delle persone che gli vengono affidate
Io ho l'onore di lavorare da trent'anni con un grandissimo Presidente
Sicuramente io sono un tifoso e quindi non potete anche cassare il trenta per cento di quello che dico
Io ho il piacere di lavorare con brulé
E da un anno ho il piacere di lavorare con
Emilio mi Nunzio all'interno della presidenza
Che si occupa delle del segretario nazionale per il recupero dei sociale dei detenuti
Ad entrambi va scritta questa capacità
Quella di possedere empatia
Empatica non è una cosa
Che la compianta indicato o ti nasce dall'interno è un fatto che ti cresce con la tua capacità sociale di leggere
In modo completamente diverso quella che è la realtà di tutti i giorni
E la realtà di tutti i giorni
Ci si impone
E questa è una cosa che
è fondamentale che piace settore continua a fare io fino a ieri sera e mi auguro che
Questa notte non gli vengano strane idee al nuovo portavoce
Ma da domani dovrei tornare a essere il coordinatore nazionale
Della Consulta persone private della libertà
E continua a fare quello che ho sempre fatto
Quello di tentare di spiegare
All'interno delle nostre strutture all'esterno delle nostre strutture
Che le persone che stanno dentro un carcere
Hanno la titolarità
Di essere aiutati non una non due e non tre tutte le volte in cui è necessario pure tempo presidente da due ho avuto nasce dal dio aumentare il livello
Delle volte in cui è necessario intervenire per favorire questo processo
Terzo Settore e carcere è una cosa di cui non vi potete assolutamente indimenticabile
Anzi nei limiti del possibile all'interno dello Staggia Inter portale né un po'perché quando dentro
Una società le cose non funzionano chi ne paga sulle persone che finiscono in questo posto maledetto che si chiama caccia
Ignari siamo giunti a conclusione del pomeriggio un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che credono in questo progetto e buona serata a tutti

