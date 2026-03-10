Oltre le appartenenze. Il terzo settore come pilastro di coesione sociale.

Apertura: intervento del Senatore Lucio Malan e di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali con delega al Terzo settore.
Modera la giornalista Katia Arrighi.
Intervengono: tra gli altri: Antonino Viti (ACSI), Pina Esposito (AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), Claudio Barbaro (ASI), Oscar Bianchi (AVIS), Rosario Valastro (Croce Rossa Italiana), Bruno Molea (FICTUS – Federazione degli enti culturali, turistici e sportivi), Domenico Giani (Confederazione Nazionale delle Misericordie), Francesco … Piemonte (MODAVI), Emanuele Buffolano (MODAVI Protezione Civile), Antonio Affinita (MOIGE), Juri Morico (OPES) e Antonino La Spina (UNPLI).
