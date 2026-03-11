Puntata di "Speciale Giustizia" di mercoledì 11 marzo 2026 , condotta da Sergio Scandura .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 29 minuti.
8:30 - PARLAMENTO
Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello Speciale giustizia un cordiale saluto da Sergio Scandurra la nostra rubrica di cronaca giudiziaria come già stiamo facendo un paio di mercoledì a questa parte ritorna all'ascolto del processo che ha visto condannato Maurizio Belpietro per diffamazione aggravata alle ONG il processo si è tenuto al tribunale di Milano Belpietro è stato condannato con risarcimenti per sessantasette mila euro in totale sessanta mila euro da ripartire alle ONG di mare operam se Emergency si Voces mediterranee Louis Michel le Mediterranean service Newman
Sette mila euro alla a ori che l'associazione delle ONG italiane
Come c'è finito Belpietro condannato sul banco degli imputati del processo che torniamo ascoltare questa sera nel novembre del due mila e del ventidue del Pietro dal direttore del settimanale Panorama pubblica una copertina con un grosso titolo coscritto i nuovi pirati additato appunto aiuto gli operatori umanitari delle ONG a quel punto son partite le denunce dello energiche questo processo ovviamente sono costituite parti civili
Questo processo di primo grado davanti al tribunale presieduto dalla dottoressa Cristina danni
Si è celebrato in poche udienze sempre in un paio di udienze ma abbastanza lunga per le testimonianze abbiamo già evaso l'ascolto delle dei rappresentanti legali delle ONG che sono quindi sia parte civile che sono stati anche testimoni
Delle ONG che vi abbiamo già citato abbiamo sentito anche la l'imputato nel nello speciale di mercoledì scorso
Un testimone a difesa dell'imputato che era nella giornalista Fausto vi lo slavo stasera proseguiremo con il documento che legherà la parte finale dell'udienza del ventisette dovrebbe scorso a Milano sempre e la prima parte l'udienza del diciotto dicembre
Chi ascolteremo tra i testimoni allora come testa difesa di Belpietro l'ammiraglio Nicola definisce poi Oscar Kamps fondatore della ONG open arms una volta conclusa la fase dibattimentale si è dato corso alla discussione finale con l'inizio della requisitoria del pubblico ministero Silvia Miccoli
Della prima arringa di parte civile dell'avvocatessa Francesca cancellarlo prima di lasciarli all'ascolto del documento
Vi segnaliamo appunto il personaggio Nicola De Felice che ascolteremo testimone appunto nella lista della del collegio difensivo di Maurizio Belpietro Nicola De Felice è un ammiraglio in congedo ma riservista della Marina militare italiana
Diciamo
Uno dei punti di riferimento della destra nelle campagne avverso ovviamente alle ONG autore peraltro di un libro dal titolo fermare l'invasione le ragioni del blocco navale con la prefazione pure Di Pietrangelo Buttafuoco
Una e anche una postfazione di Fabio Amendolara cronista della della verità se andiamo a memoria
Perché è singolare l'ammiraglio Nicola De Felice perché poi insomma ascoltando la sua la sua escussione testimoniale si apprende che è stato anche candidato alle ultime regionali del Lazio delle disse di Fratelli d'Italia ma soprattutto c'è un passaggio di questa escussione testimoniale che lascia un po'
Nell'imbarazzo ovviamente tutti gli assunti del testimone sono stati diciamo così smentiti dai fatti smentiti anche tutta la campagna giudiziaria
Contro le ONG che poi sono state archiviate prosciolta assolte riconosciute anche con importanti sentenze della Corte Suprema di Cassazione c'è un passaggio che veramente poi è indicativo quando a un certo punto durante la parte il controesame l'avvocatessa Francesca cancellarono
Le chiede sul tema ricorrente sul tema ricorrente del cosiddetto pool fatto del famoso la bufala sulla fattore di attrazione dell'attività di soccorso in mare per immigrati che sono in fuga dalla Libia
C'è un pochi imbarazzo nella risposta del testimone
Provocatoriamente l'avvocatessa cancellarlo chiede se l'ammiraglio Nicola De Felice è a conoscenza dell'esistenza dell'agenzia Frontex ma poi lì si ferma
Perché questa domanda c'è anche un po'di diciamo di risposta piccata perché poi il testimone De Felice risponde l'avvocatessa cancellarono me lo dica lei cosa ha detto Frontex
Sul sul pool fa torna l'avvocatessa cancellarlo risponde qui le domande le faccio io giustamente
La il suo momento di contesa il testimone ma
E cosa ha detto Frontex lo ricordiamo perché la bufala del Furlo del Pool Factory è stata mai smentita sui fatti lo ricordiamo
Quando non ci sono state per mesi le navi ONG a Lampedusa sono arrivate in autonomia anche fino a Mila un migliaio di persone in ventiquattro ore si pensi per esempio quando c'è stato il blocco dello da un quello più estremo in tutto il mondo
Quindi le navi sono rimaste ormeggiate nei vari Paesi europei
Quelle ONG e quindi comunque persone partivano dalla Libia lo stesso arrivando comunque in autonomia Paul Factor alla fine sempre stato geografico siamo vicini alla alla Libia e quindi non possiamo certo spostare
L'Italia le sue isole minori in un altro e mistero del globo terracqueo
Ma la la provocazione importante sul punto di Frontex che è un espediente che poi ovviamente l'avvocatessa francese Francesca cancellarlo riserverà nella sua arringa
Di di parte civile e dovuta alla memorabile
Audizione in Commissione parlamentare del direttore della gestione ove a Frontex anzi Lakers che anche anche lui ha smentito l'esistenza di un pool fatto horror dovuto alle attività di soccorsi ma
A quanto pare insomma il testimone su questo non riesce a dare una una risposta ma rivediamo è stata una tecnica a diciamo dell'avvocatessa cancellarlo che poi ha sfruttato in punto argomentativo nella nell'arringa difensiva però questi sono tutti i segmenti che ovviamente ha appartengono sono appartenuti per per anni a destra sul sul caso delle ONG con pubblicazioni sui sui giornali diciamo che non sono poi così distanti
Dalla dal piglio della Coop di questa famosa copertina oggetto del processo i nuovi pirati
Che fu pubblicata nel settimanale
Panorama ma val la pena di ascoltare perché voi peraltro in queste in questi esami testimoniati spesso emergono dati magari mai
Dati e notizie mai apparse diciamo nella nella cronaca sul tema Mediterraneo Libia soccorsi delle noi regia Commenda come sempre non resta che dare la parola
Alla presidente Cristina danni che introduce
Appunto questo testimone della della difesa che la la minando Nicola De Felice poi per consentire appunto Oscar Kamps la requisitoria del nella dottoressa Silvia Miccoli Pubblico ministero eh l'arringa
Parte civile dell'avvocatessa Francesca cancellarlo Guasco responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità tutta la verità non nazional non nascondere nulla quanto è a mia conoscenza
Allora lei
Scese negli anni cioè generalità
Ti chiamo Nicholas riferisce sono amica giurisdizione della riserva
Sì quaranta anni di servizio in Marina
Ottimo andato diverse unità navali della Marina Militare
Per quanto riguarda la materia diciamo interesse sono stato anche addetto militare a Tunisi
Dall'altro il sette elettrici stock option italiana alcuni sì
Il poi nel due mila e quindici due mila diciotto sono stato responsabili della Marina militare in Sicilia
Quindi è incominciata grassa manager quando
Dal dal due mila diciotto
Nel due mila diciotto
Quindi è nato a fine due mila dieci
E le ha chiesto pane Natta perché ci serve per la semplificazione nato a Roma il quattro agosto mille novecentocinquantotto
Va bene è un teste della difesa
Buon pomeriggio ammiraglio dunque la già detto alla giudice prima vorrei che però specificasse
I suoi incarichi quello in Tunisia e quello in Sicilia più nello specifico
Dunque Sicilia corresponsabile diciamo quella da parte militari costruzione e di cooperazione
La controparte tunisino rinvia è venite Nidia principalmente Messina notizia
Mentre per quanto riguarda c'era anche attività diciamo
Troncone dei carabinieri c'era anche attività diciamo di sicurezza collegata anche
Eventuali
Diciamo e subito parte migranti che viali dalla Tunisia verso appena s'è occupato anche di resta c'è questa materia
Senta rispetto alle e invece alle questioni di salvataggio in mare e quindi di operazioni condotte
Daniela Guardia costiera italiana lei che tipo di attività ha svolto se la svolta
No io ero responsabile c'è una parte militare della vacca essi erano nella parte diciamo gestione che porti navate interventi invece come militare no intaccare
Poi nell'annata solamente un'attività di diciamo di recupero però il coordinatore responsabile si occupa d'un barcone ha fondato diciotto aprile del due mila e quindici con molti subsahariani a bordo
Recuperato davanti alle coste tipiche da parte della Marina Militare che io sono stato responsabile diciamo a terra del recupero del barcone e del recupero delle salme
Grazie dopo un anno che erano stati
Diciamo
Affrontati in mare
E quindi è stato un'attività abbastanza importante perché ha coinvolto circa centocinquanta persone tra vigili del fuoco
Autorità sanitarie giudiziarie
Croce Rossa Italiana
E in particolare anche le reparto di antropologia forense dell'Università di Cataldi Milano con la dottoressa lei viene preparato una breve detenzione diretta filiazione e poi per la sepoltura delle stesse
In tutta la Sicilia anche parte in Calabria perché uno ritrovate circa ottocento salme
Maschili questo a questo a questa attività mi ha un posto mi ha un po'colpito armi anche portato alta affrontare il tema la tematiche anche dopo il servizio attivo in Marina
Scrivendo un libro con il quale gli ho cercato di proporre una soluzione accomuni sopra il problema delle morti in mare ok
Senta nell'ambito di questa sua attività anche successiva a questo punto lei ha avuto modo di approfondire le a attività le modalità diciamo operative delle organizzazioni non governative che operano in mare
Io peraltro diciamo o constatato che nel momento in cui lena e vigore né ci si presentano di fronte alle coste vicine e tipiche questo si può del trattamento tramite atto che sono disponibili su internet potesse fa anche appunto
Presso il fallito tutto come ad essere nel senso di fascia non avevo al Molise ci si aspetta
Bob constatato che anche gli stessi scafisti o comunque mercanti di esseri umani in Libia in crisi avevano la stessa facoltà disponibilità di poter individuare posizionamento delle unità ONG in mare e quindi organizzarsi in tal modo
Ecco perché i battelli che partivano dalla costa libica otto mesi ma erano diciamo
Equipaggiate per il suo tardivo non verso l'Italia ma soltanto fino al punto di all'epoca avevano individuato la posizione della nave ONG per cui c'era poca benzina scarso vettovagliamento comuni abbastanza usurati
E questo comportava quindi il passaggio voi
In Europa diciamo proprio sul salendo a bordo da parte di questi impianti apporto di queste navi unici cito in Europa
Perché secondo me
A quel punto siamo già in territorio europeo in quanto pena invece come sappiamo utilizzano
Sono diciamo pubblicate aderiremo bandiera non molti anni fa che individua la giurisdizione da cui dipendono le stesse unità navali
ONG e giorni di pace comandante ed equipaggio questo comporta secondo me
Che è un una relazione diretta
Tra il territorio delle navi Miccichè in quel caso se parte male Sempio bandiera tedesca era Germania o se battevano bandiera olandese era Olanda
In quel caso
Al in applicazione del Regolamento di Dublino
Terzo numero seicentoquattro del due tredici all'articolo tredici
ICI si vedesse la postura il fatto che queste stesse persone che passano poi a richiedere asilo protezione internazionale o l'asilo politico avrebbe dovuto rivolgersi strettamente allo stato di bandiera che in quel caso la Germania la rispettivamente Germania Olanda o Spagna se o Italia sapevano la bandiera di queste nazioni ecco che queste cose effettivamente non vanno non non sono state eseguite e
E chi che che che cosa successe in genere succede invece penali vengono direttamente l'Italia attento e quindi non c'è non c'è c'è questa secondo me incongruenza
Del territorio europeo
Che invece e c'ha è già presente su queste navi perché la bandiera la bandiera individua il territorio lo Stato dipende giurisdizionalmente
Quella nave quelli di pagina il comandante e i passeggeri che che sono a bordo quindi il compito e la responsabilità
Di di dover attivarsi
E a superare la competenza per brevettuale posizione internazionale e l'eventuale
Accoglimento dell'asilo politico verbale a carico
Ed è responsabile lo stato di bandiera di quella nave ok questo è scritto sia nel Regolamento di Dublino
Sia nel
Nella convenzione
Delle Nazioni Unite per il diritto del mare così detto anche l'osso che ratificato dall'ottanta nostro Parlamento nel novantaquattro sul con una legge che ha ratificato così com'è stato ratificato da circa duecento Stati
Questa convenzione che è diventata legge quindi anche anche in questo caso
Le nuove leggi avrebbe dovuto ottemperare sulla base delle indicazioni
Le navi unici o lo stato di bandiera adrenalinici avrebbero dovuto ottemperare al svolge queste funzioni che la stessa Unione Europea chiede con il Regolamento Tito prima
Ecco scusi per tornare invece a questo è quello che avrebbe dovuto essere quello che invece era che cos'era credibile ci conduce al brano bisogna fare
Le attività di identificazione di protezione internazionale di eventuali richieste di asilo politico venivano demandate all'Italia una volta arrivati nei porti italiani principalmente la Sicilia la Sardegna la Sicilia esatto
Senta torno un attimo alla alla sua a attività invece in Tunisia
Ok per chiederle questo che che ti se ovviamente nei limiti di questa materia quindi se ha interessato anche la problematica della migratoria e quindi di queste
Diciamo organizzazioni i così illegali che
Si caricano di di queste narrazioni fare solo solo in minima parte anche perché in quel periodo sono parlando degli anni due mila sette due mila dieci non c'era questo grande flusso una Ernest attinto inizia nel due mila sette due mila dieci si il messaggio due mila dieci al canone alla reggenza siamo capito male quindi due mila sette due mila dieci in Tunisia fine Duemila quindici due mila diciotto in Sicilia Sica e mi mentre a Roma
Un altro incarico docente lo stato maggiore della Difesa
Ho solo segnalato i punti salienti della mia carriera senza dire tutto Cana no stasera giusto per capire il
Quando come quello cariche informalmente ci si è illusi si trasferì beh con un'altra cosa che volevo chiederle rispetto a quello che ha detto prima lei diceva di questa applicazione bassa del
Del settore ecco standard
Abbiamo scoperto ce ne sono altre oggi
Questa disponibilità di questa di questa applicazione
Che tipo di
Conseguenze porta
Rispetto al numero di queste di queste partenza
Dunque innanzitutto lei ha in tempo reale la rotta d'uscita e posizione della della nave che le vuole
Cercare con il nome lo cerca metti rimandando al nome ci si mette un so deve operare s'Auchan Packing San
Nave Doria che lei ha dato che queste non gli hanno l'obbligo per l'etica del sistema pur tutti rilevamento di identificazione che sia mai l'avesse autentiche o automatica identification system
Questo sistema permette in tempo reale a me a lei a qualsiasi persona che anch'accesso a internet
Peraltro unitamente di aprire in tempo reale la posizione hanno rotto e la politica dell'analisi interesse quindi c'è l'affetto attrattivo non so come definirlo attentati preso senz'altro perché
Avendo disponibilità di navi io per io posso anche segnalare il fatto che quanto la marina militare ha avviato l'operazione Sophia
E presso il si presentava davanti alle coste libiche fettuccine però al di fuori delle acque territoriali anche se furono oggetto di diciamo di pur Factor così di attrazione da parte
Degli immigranti che pagavano Heathcliff trafficanti di esseri umani per essere accompagnati sotto bordo delle navi o militari o certa quella che avevo o voleva rimanerci Luca tant'è che addirittura ma Marina inglese conosciamo Estella Marino abbastanza
Insomma marinara se possiamo dire abbandonato operazioni Sofia dichiarando ufficialmente proprio questo fattore qui di fattore attrattivo delle navi militari
Dell'operazione suo figlia che era una versione della dell'Unione europea che cercava di risolvere il problema del della lotta contro i mercanti di esseri umani
Un'operazione che non è andata avanti
Diciamo se se non al secondo step di prevedeva la presenza di navi militari
Nelle acque internazionali e non nelle acque territoriali
Il signor libiche perché non ci fu l'avvallo politico dell'Unione Europea a dare questa autorizzazione a procedere alla oltre ad andare oltre vincolerà la tavolata c'era la disponibilità passano la sapienza
Da quale altro cioè se io devo cioè le acque internazionale poi iniziano le acque territoriali rimandare le acque Catricalà ed avere il consenso il consenso alla parte della corte esatto anche cosa che ad esempio se voglio fare un esempio
Due esempi se se vuole di dei attività questo tipo dove invece c'è l'autorizzazione sia del go dello Stato costiero che techno europea nell'operazione Atalanta in un oceano indiano
Dove c'è un'operazione europea navale si chiama Atalanta appunto dove le navi militari che partecipano a questo per azioni sul mare dell'unione europea
Hanno l'accesso nelle le acque territoriali somale perché il governo somalo lei acconsentì a pazienti
Senta stessa cosa se vuole insisto su questo termine perché
Del due mila
E otto come puntare in Tunisia
Ci fu il Trattato di amicizia tra il governo italiano
E il Governo libico che permise alla guardia di finanza col proprio motovedette di andare verrà la nostra le ha di andare nelle acque territoriali tipiche con equipaggi congiunti misti Italo libici che permesso di fare un attività di controllo sorveglianza nelle acque territoriali libiche evitando quindi le partenze
Che secondo me il problema si risolve se si riducano si si riducono si minimizzano le partenze per evitare quindi le morte e morti in mare Sat se uno poi va a vedere
Statisticamente quanti Barchi Fantetti quante persone sono arrivate in Italia in quegli anni si rende conto che le cifre
Di quegli anni parla del due mila otto due mila e nove sono estremamente basse rispetto a quelle successive ci fu poi il crollo del governo di Gheddafi
In cui lo Stato
A proposito della Libia scusi mi viene a questa domanda noi abbiamo sentito oggi di operazioni condotte dalla cito testualmente cosiddetta Guardia costiera libica
Commesse fosse un un un qualche cosa di nonno
Non so di dirla in altri termini idoneo
Deputato ecco diciamo a questa tipologia di operazione non so se ressa rispondermi a questa domanda ma le autorità libiche intese quelle che governano il mare mi passi il termine un po'così
Da parte sono state ritenute idonee Cherson idoneo sono del dell'agente tirata su
Allora nel Preston istituzionali ma faccia io non ho niente da anni no ma c'è opposizione a questa domanda che si sta chiedendo se al teste se l'attività della Guardia costiera libica cioè non o non credere compresa la domanda
La domanda è se nell'ambito della sua attività ha potuto riscontrare che queste a otto unità libiche
Che non hanno niente in zone Chargers in concerto dal due mila diciotto quando gli in linea
Lo Stato libico aveva un governo chi sceglie
Siamo ufficiale
Faceva capo io posso posso rispondere posso
Posso dire che nel due mila diciotto la Libia a lo Stato libico rappresentato all'ONU
La sua disponibilità ad assumere le sue responsabilità le sue competenze nell'area SAR
Della Libia perché Abraxas significa search and rescue quindi nella relazione salvataggio
Li nonché l'International Marita in organisation che l'ordinazione della dell'ONU ha detta
Al diciamo alle competenze che sono che sono in mare
Ha dato a ben preso nota e ha dato quindi nulla osta affinché la Libia
Giunta assumesse il suo ruolo SAR search and rescue nell'aria sarda di competenza pedonalizzato attesa infatti se mi posso permettere c'è stato il caso
Della si Watch tre che nel giugno del due mila diciannove
Fece fu fece diciamo chiese alla Libia di individuare un porto più vicino per poter
Far scendere militante a risalire che aveva recuperato la India rispose dandole il porto di Tripoli Caravà racchette comandate della minacce se invece non ha accettato questa proposta è andata invece a Lampedusa
Ok
Senta lei anche successivamente diciamo alla sua congedo si dice giusto
Sì ma non sono in contrasto nel nella riserva perché il con ad una sua amica dopo circa cinque anni fa garantisce l'allarme affinché cominciando Athena è avvengono anche a Trieste ha richiamato
Potrebbe essere richiamato
è invece a avuto le dicevo scritto anche un libro quindi immagino abbia avuto modo di documentarsi insomma sulla tema che ci occupa oggi e innanzitutto come
Allora in tal seduto
Il libro è stato scritto sulla base della mia esperienza Colin famoso barcone che le dicevo che la gestione di circa ottocento salme che ho dovuto recuperare sistemare Insiel Sicilia che in Calabria con le giuste in sei
Questo mi ha convinto di cercare di trovare una soluzione
Delle evitare sulla rete le morti in mare questa era il mio obiettivo
Come come fare secondo me l'unica cosa evitare le partenze le partenze si evitano trovando
Il giusto al di là della sua scusi tanto non vai lontano l'amore capisco sta per no volevo arrivare all'assoluzione perché noi qui discutiamo di diciamo modalità operative eventuali irregolarità eccetera quindi la mia domanda era se per la scrittura di questo libro che proporrà la soluzione che alla fine non gli ho fatto dire va bene
Mi spiace
Avuto modo di accedere a documenti barra testimonianza non lo so come si è documentato per la stima per la per la Scrima certificare questo non lo dico fosse col ho attivato una serie di studi tirano
Ha avuto un anch'io ho avuto modo di avviare tramite lettura di giornali oppure di siti su internet che mi hanno permesso di identificare
Nelle modalità del muro ritrovato il più grosso che ho capito in costruzione senta invece torna un attimo alla questione del degli Stati e di bandiera delle navi
Lei diceva che un non venivano o comunque cioè non si assumevano quella che era secondo la normativa che ha citato la responsabilità primaria cioè di di di
Sembra dottoressa io c'è questo cosa c'entra con il processo di cui stiamo parlando
Io posso dire cioè c'è
Allora abbiamo sentito l'imputato e il testimone tre
Gente che hanno fatto delle ricerche ne dobbiamo difendere un termine per difendere questo termine dobbiamo dare atto di tutto quello che può essere è emerso a giustificazione di quel tempo
Noi abbiamo sentito domande
E adesso non me la ricordo più però
Come ancora di più no vero alla alla mia dunque al compagnia di bandiera c'è la compagnia del distacco il reddito del della bandiera della della cosa e ma
Qua l'atteggiamento di questi stati cioè non venivano proprio considerati o c'era una precisazione si sta chiedendo al teste l'atteggiamento degli statali sì
Come data storico non una valutazione in tutti gli Stati del mondo tattica esaminato diciamo Germania e Olanda perché queste cose sono quelli che accettarlo stati esaminati Giovanni Nanda
No Luís gli agitati due e io questi chiedo
Secondo me è stato sottovalutato il fatto che ci fosse questa responsabilità ratificata tatto in tutti i parlamenti europei di assunzione di responsabilità dello stato di bandiera come territorio del di quello Stato e quindi di primo passaggio dei richiedenti asilo
In territorio europeo con il regolamento di Dublino cioè si pensate a terra come terra velato da toccare quando invece la terra il territorio
Già mostrato Cellamare quindi l'amare undici territorio tedesco se batte bandiera tedesca perché ma che a lei risulti per esempio la Germania si
A aveva anche dei finanzino anziana direttamente alcune di queste organizzazioni
Certo tiziana Parenti vissuta che ha finanziato per milioni di euro direttamente le ONG dal ventidue al due mila venticinque
Cosa che Gabrieli adesso non più Moccia non mi risulta che si ci sia un più azione tutti retto mi risulta invece che c'è un finanziamento delle Chiese evangeliche tedesche
E qui le chiese cattoliche tedesche da parte dello Stato tedesco perché ci sono delle
Delle dei diritti garantiti dunque calpestata in Italia racconta settimo nuove grazie
Gli atti del pubblico ministero davvero brevemente perché ci sarebbe se non a far in controesame di ore solo pochi pochi flash hai fatto riferimento a un libero che ha che ha scritto
Eccome intitolato il libro fermare l'invasione fermare l'invasione di fermare l'invasione il sottotitolo le ragioni del blocco navale
E le chiedo anche lei per casa si mai candidato alle elezioni
Sì sono stato candidato alle regionali
Per Arafat parli programmi tra come Fratelli d'Italia
Ho capito e a quali anziani pensionati fanno frammento e Lazio
Data
Quando sta portando avanti negli ultimi del ventitré
E ha fatto riferimento al Regolamento Dublino ed altre normativa che riguarda la protezione internazionale
Da cosa deriva la sua competenza in questa materia pezza internazionale
Ma messo di personale sono ufficiali di marina
Quindi tutti gli ufficiali di Marina Angela competenza sulla parte sentenza
Ha fatto almeno io
Ha fatto riferimento anche alcun fatto ed è a conoscenza dell'esistenza di un'agenzia che si chiama Frontex
Sì certo
Lei sa cosa pensa Frontex rispetto a questo tema del pub Factor
Vinto insomma dei travet insomma a lei parsimonia Fazio le domande lei risponde per non lo so
Non lo so non lo sa non so costante senza Frontex
Silvio c'è Pietro l'Agenzia europea del controllo delle frontiere
Va bene scusa
Benissimo lei allora
Non ho lavorato una parte ossia
Non organica
Dicembre due mila diciotto
Quindi le l'accordo
Sulla base con interviste e
Ho ho visto che ho visto che nell'articolo c'è una mia virgolettato rappreso contro mio marito è stato preso dal mio libro
Sette invece
Scusi all'attività quasi dichiariamo quando è uscito il libro che anzi nell'ottobre del due mila ventidue
Il libro si riunisce
Mi ricordo che c'era
Anch'io ho partecipato a operazioni ho potuto riscontrare atti vengono indirizzate
Le richieste di soccorso uno esperienza diretta dei fatti decentrato poi si è documentato che poi ha scritto un libro sulla base locale
L'unica esperienza che ho avuto le ho già detto riferita al recupero del barcone del diciotto aprile due mila e qui nasce
Opera alla
Certo ok quindi non c'erano persone a bordo
Personalmente non ho c'erano c'erano ottocento saranno appunto il consiglio è stato un anno sotto accusa
Quindi diciamo non ha fatto obbligazioni con riferimento a questa barca a cui faceva riferimento intanto non ho capito quindi a me è successo personaggio due mila quindici
Dell'antico che e Spataro stuprato lei ha condotto personalmente delle indagini
No lo studio c'è tutto un recupero tutto alcuna Cantatore un'elezione del recupero esatto ok va bene io non ho altre domande grazie
Nessuna domanda
Grazie grazie
Va bene allora il signor causa pausa
Venga si mette pure seduto qua
Buongiorno lei parla spagnolo
Parlo spagnolo Caputo ritorno va troppo internet ed essere
E io credo che lei sia in grado di capire da solo cosa c'è scritto ma lo traduce l'Inter
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la dis deposizione m'impegno a dire tutta la verità nascondono per quanto
Conoscenza ha capito insomma contenuto ok va bene lei è cinque discoli il nome corretto e Ostia garantisce Kamps causa s'ed è nato e dove
Non Barcellona a Barcellona quando trentuno dicembre del mille per cento se ho sentito ventuno dicembre mille novecentosessantatré
E
Va bene domiciliato presso la Fondazione in
Open air bus prestato un ufficiale va be se avessero operando opera domiciliato Badalona dove domiciliare allora prescrizione nel due mila quindici va via contatti l'acquisizione dovrebbe
Nativa deve gli schienali quindi Eriksson no era questi emessa dal Sud direzione edonistica restituendo dovuti essere titolo sull'applicazione
Sanzioni sia sulla della residenza Caio rettore numero anche eletto numero non entri Finco novantacinque feroce nuova aperto zero otto nove due
Non lo so tutti nove dodici va bene va be'non c'è un testimone quindi giusto per avere un una indicazioni e l'indirizzo della è ok a va bene an legale rappresentante e il presidente un residente legalmente fondate
Ed era sia nella ristretta quella nuvola
Se ce ne ha aggiunto fondato è presidente
Allora e intensa e quindi che accomuna il Pubblico ministero nella parte civile
Sì
Il Pubblico ministero vuole iniziare l'esame vuole gruppo con l'accordo delle parti persone della parte civile
Cominciare
Allora va bene così come allora procedo io se ho capito si poteva d'accordo ok
Allora buongiorno le chiedo prima di tutto che cos'è la fronda siano penalizzati e che quand'è nata e che attività svolge
Ventinove sui l'affronto siano per me non c'è nessuna organizzazione ma forse non sarà sull'organizzazione sino a fine di lucro che assente scopi di lucro i che è servito
Avevano protezione della vita del mare si dirige si sottovaluta la protesi dall'opposizione dell'ordinamento dalla protezione la viva Emma nel mare irriso scorte citazioni se verrà infine delle degli aiuti ai profughi situazioni di emergenza salvataggi addensano
Poca che quando è nata conduzione
Jospin trionfa nel due mila quindici
Ci dice più o meno quante missioni di soccorso ha condotto
Inizio interventi trasmissione sulle centoventitré emissioni del soccorso di soccorso e dove ritorno grafia Grecia e mi aiutarono esemplari nel Mediterraneo centrale il sul risparmio emerso dalla Spagna
Senta lei ha detto che la open arms si occupa di salvataggi in mare
Per fare questa attività a una certificazione specifica
Per esempio consentono disoccupato esclusione di carattere
Un'attività la semplificazione definita
Nessuna variazione del riscatto che secondo l'accusa oggi un'appassionata organizzazione del riscatto è una organizzazione di riscatto sta costituire sentimenti ed è costituita per questo fine
I su P sua Arcore su un varco del riscatto io sì e di ISVAP il segreto e mancanza di riscatto East arrestato a Como parco per viene fissata alcune rivisitato
Le viene scatta forse Anna tendenzialmente stabile
Salvataggio europeo salutare si scusa ok
Senta ci racconta in particolare come funziona un salvataggio in mare
Sì
Todos tutto rosso vantaggioso memorie tutti i salvataggi in mare son coordinata su sono coordinati ambasciatori vada smarrito immenso dalle autorità pertinente non sono corrisponde alla zona corrispondente
Perdeva saliva del parco dall'alta velocità delle imbarcazioni la brusca dalla durante la ricerca chi il contatto con col che le imbarcazioni più essere vedete riportate qualsiasi qualsiasi tipo di imbarcazione più professionale aiuta e non per me Ricci che chiede aiuto in alto mare
Sta continuando e coordinato parlo sotto il presidente dall'autorità solo sul terrazzo
Mondo la fanno da dall'autorità per tranquillità totalitaria dello scorso spagnolo italiano corrispondenti dall'estero che passa dalla Spagna all'Italia
Asta al momento dello scatto fino al momento del salvataggio
L'attuazione la replica il capitano lei internazionali rafforzando l'operazione nell'ottica capitano
E lasciato lì dove si radunano se ne spettassero e gli altri teniamo in questo caso asset italiani in questo caso sembra non porto russo imbarco
Assicura anzi assegno poco sobborghi di sbarco
I limiti
In sempre dalla documentazione mettono attraverso tutta la documentazione sentito tutto così informalmente nel quadro della portano tutte le le la documentazione tutte le informazioni grafica da il il il medico da quelle travi atletica indoor persona riscattato delle persone salvate atti sempre da allora conosciuto sentimento poi presentate alle autorità
Ok appartenenti a partire da qui e la somma dei sanitari Leo le autorità competenti sanitari io tra ciò che viene trasmesso continuamente all'arte le organizzazioni che si occupano della persona estero che sono state salvate
Le chiedevo questo perché abbiamo sentito dire spesso e anche nella scorsa udienza
Che molto spesso le ONG di soccorso lavora in autonomia voi avete mai fatto un salvataggio senza comunicare queste informazioni alle autorità competenti
No no non kosher cioè Tosca al presidente
No fatto retromarcia senza dottor parlarci proprio nello svolgimento scattino alimenti restano comunitario vengono comunicate da sottolineare alle attività italiana
Chi sale in questo caso l'autorità l'aviazione naturale del costo del patrimonio costiera italiana Frontex dietro la Guardia costiera ma persone davanti al portico stirate esterno alla questione del proprio la Guardia costiera
Di Brindisi
Il via semplicità degli assegni questa informale sono sempre non sempre il contrario di quanto il Movimiento di classe in movimento non solamente uno sguardo se non non solo non soltanto Aspesi valutazioni ma anche
Di qualsiasi altro tipo di imbarcazione
Senta invece
Siccome ha citato la Libia le chiedo subito un'altra cosa
è mai successo che avete avuto problemi o diciamo vi è mai capitato di assistere ad aggressioni violente da parte della Guardia costiera libica visto
Stesso fisico
Portata dalla dalla rivela potrebbe
Sì espulso io Fagnano storico
Va a ritroso incontro violento sì durante questi questi anni ci sono stati diversi incontri violenti diversi scontri violenti imprese ma mio operarsi voi comunitario singles delle novantotto vestire almeno a Solanas minacce
Di Spada
Parte sequestro della nave golf sul sequestro dall'albo durante sui suoi passi
Sei ore
Abbandonare il mare la persona Spyglass
Persone lo dico data
Male
Facilmente a quel prodotto che io ricordi queste cose sono successe diciamo a lungo l'arco delle vostre missioni Ceresa collocare nel tempo approvato otto dove
Viesti siete necessità di questi cioè diciotto destinata durante la linea diciannove finalmente
Io una Murphy entro e Ancona duecento Toscana documentato tutto viene documentato non ricordo certamente
Non ricordo esattamente avete anche denunciato questi comportamenti alla Procura della Repubblica in Italia l'amministrazione alcune stazioni sui alcuni azionisti
Senta invece una domanda che non c'entra molto come si finanzia o Venanzo ha detto che è un'organizzazione senza fini di lucro così come vide come può fare la sua attività
Opernhaus finanzia con donazioni sul privato allora l'opera sibilante viene finanziata da donazioni private una entità delle sue privavano sta da smentita private
Però profili possibili nelle migliori stalloni ma non riceviamo i soldi da nessuno Stato
Personalmente prima ma non solo sono sono enti privati
Quindi gli enti privati che li fanno le donazioni su cosa si basano terra fatti queste donazioni su filosofia da seguire la società citazioni va sicuramente
Principalmente Donovan perché teniamoci droga corrente Donato ricorrente che
Più il più donna auguriamoci più spiega c'è un uomo ed operanti finanzia l'organizzazione e finanza l'organizzazione chiedo scusa non ho capito il donatore ricorrente la società civile ha detto se Zincar
Quindi mi chiarisca se ha compreso voi sostanzialmente sopravvivere grazie alla solidarietà della società civile corretta questa traduzione sì corretto sui l'altro giorno sull'esempio solidale solidarietà civile nel processo sui
Senta l'avvenenza mai ricevuto premi per la sua attività umanitaria
Grazie signor ministro sposa attività comunitarie sì Simonetti presenti ancora
Fiutare euro per città cittadini cittadino europeo Presidente del Parlamento europeo da parte del presidente del Parlamento europeo mercoledì all'euro del Parlamento l'economia Medaglia d'Oro del Parlamento di Badaloni indagato
Proprio mentre RAI dice
Ma io avevo detto a Marius medaglia d'oro delle canaglie
Va bene viene intervengo ma questo per anni sono stati conferiti per l'attività di salvataggio in mare sì
Senta tornando un attimo i salvataggi in mare le persone che normalmente su correte nel Mediterraneo centrale
Vi è capitato di rilevare
Se intendessero fare domanda di protezione internazionale verso
Ma
Jones moltissimi
Sì vi hanno riferito che volevano fare richiesta di asilo
Sì e anche queste informazioni e li avete trasferite nei report
OLAF solo su Berlusconi
Se se è stata commentano si è documentato
Il fatto del quale parliamo è una copertina di Panorama che è uscita nel novembre due mila ventidue io le chiedo se diciamo in quel periodo intanto
Diciamo
Questa copertina e in quel caso anche c'erano altre banche voci facciamo vedere anni sì
Sì ricordo sistematico e sostanzialmente in questa copertina ci si riferisce in generale a tutte le ONG che fanno soccorso in mare pezzi evidenzia che opererebbero come gli atti in violazione della legge
Un sospiro può tradurre
Dico nella copertina del capo andando a c'è scritto che le origini sarebbero Pilati e che lavorerebbero contro la legge
E che lavorano contro la legge derivava appunto
Lei si ricorda se in quel periodo Lavagnin Gico finance ha mai ricevuto minacce anche a mezzo social network
Richiedono
Doveva esilio
Fa
Dico tramite le reti sociali romanzo un altro sotto
Sì sì
Che tipo di minacce ridicolo
Della virtus di vario tipo di vario genere no non solamente dovrebbe soffiare il signor soltanto tramite le reti sociali c'
In otto ambienti Porthos nell'arco
Azioni emergono sicuramente
Bonus petulante Street
Le parti la finte riforme opportuna repulsione ok da parte di alcuni una persona che fanno parte del
Dei gruppi per varco della dell'attuazione
L'accusa nota l'equipaggio entreremo trascorre proprio
Ci fa degli esempi per esempio cosa è successo a queste persone
Sì sì
Così si si tennero
Agli atti costumi
H scusate sì non ci dobbiamo cavalleria così perché non ci sentiamo e dicevo se siccome citato delle minacce al personale dell'equipaggio in particolare cosa è successo prostituta
Noi non siamo contro la corruzione se se lo scafo scrive con una scuola un singolare Dakar due
Fa sì che io conosco sono stati sono stati nella necessità strada ora Bertocco nel porto quando l'hanno identificato scopo difforme dalle organizzazioni quando bagni
Quando sono stati sono stati identificati attraverso i diritti e la la divisa della terra dell'organizzazione
Prestazione aveva posto queste minacce Surano opposta si sia conservata configurando del dell'ambiente
Iannangelo sotto il regime informazioni decide funzione della dell'ambiente cantina della circolazione scrivere oppure in base alle informazioni che ci chiediamo ci sono
Non siete mai stati accusati di essere taxi del mare al box office USA se stessa razzista porre la questione così guarda le reti sociali si illegalmente
Legalmente o no da parte del re socialisti illegalmente noti come si riflette questo tipo di
Risposta della società sulla vostra attività sulle persone che ci lavorano
Terzo soprattutto
Quello classico sapessero resterà
Bonotto due per culturale bene tutto si ripercuote per la finanza e il secondo la reclusione privati nel finanziamento dall'utente donazione nell'azione che sono
E infatti io che marca insomma praticamente la parte più importante che segna la citazione del momento una situazione nel contesto reale del momento il personale momento
Sì sia i campagna
Descritto che vi sono delle discredito si nota lasciato il nastro si nota nelle si ripercuote
Senta
è mai successo che personale di open Hans fosse sottoposto a procedimenti penali in Italia
Scossa dell'opera così o uno spot sospesa
Ritorsioni di questi nocciolo
Proprio in questi giorni nel due mila diciotto sono stati sottoposti ad indagine
Lo sgombero svegli perché Ipacem varco due membri dell'evento che facevano parte dell'equipaggio dell'imbarcazione Mauro che nei prossimi anni con Marco ma negli anni e Aniano gli investigatori sono stati sottoporrà vengono intimo privato per violenza privata periodo coi tassisti motorino Antonella non offre Como proprio sicuro
La causa intorno cui si Unomattina ma INAIL senza sostenuta giudice antica tutto il
Processo
Si ricorda a quando risale la sentenza di proscioglimento riconosco nessuna risulti non difficoltosa assoluta no quando allorquando dosa Lucio due mila diciotto sì va be non importa tanto è è facevo riferimento a questo fatto perché abbiamo depositato la sentenza quindi era diciamo nella produzione documentale la sentenza del due mila venti glielo dico io
E hanno
Grazie era questo Ryder Kreuz mai
Tribunale Ghirardi
In udienza dibattimentale
E
Senta un'ultima domanda voglio credo di aver concluso lei ha mai dichiarato pubblicamente ho rilasciato interviste nelle quali esortava disubbidire alle leggi o dichiarava di due voler disubbidire alle leggi italiane
Nel senso
Dico gli chiedo se Luigi ha mai dichiarato alla stampa
Pubblicamente al forno sostanze pubblicamente se intendeva disubbidire alle leggi italiane diverse presentarlo offeso
Forse esortava gli altri a disubbidire alle leggi italiane si calcola su cui si possono portatori no
No va bene io non ho altre domande in rotta
Quindi ho concluso non so se la procura
Di
Pertini andò avanti laico prima e dopo l'ordinanza di soggetti
Sì volevo sapere in particolare che cosa che cosa si è sentito offeso da da quella copertina soltanto attigua al palazzo senza che fosse possibile in particolare sotto una panchina
Qua che chiede infine l'attività Ferré al ritorno le protezioni Derrida in mare
Comunque
Il quadro che definisca un'attività di Prodi di protezione della della vita nel nel mare privatamente come i pirati
Nessuna contraddizione porno definizione è una contraddizione nella definizione no e stavo sempre coordinato sconosciuto il nuovissimo siamo sempre coordinati con le autorità proprio a Buffon qua fuori non facciamo nulla al di fuori fuori dalle regole
La coordinazione guardi fuori dalla coordinazione documento posto tout-court documentiamo tutto ciò che necessità nutrito bensì non siamo violenza
Il in ottone Mosca intenzione dovunque purché siano abbiamo avuto anch'io nutro dove spesso una comparativa
Che il neonato emergendo quelle non da un'ampia un paragone che nonché l'ordinazione riesco a capire bene che pretende
Sì ogni anno sinora superfluità
Se non è quello di notare un pregiudizio online ma sempre l'organizzazione limati dell'organizzazione
Il film perché accompagnano nella FIOM e la gente che fa parte che accompagna l'organizzazione virus tornanti sostiene etereo nell'erogazione dei donatori che tengono l'organizzazione del testo
Fortemente una pulsazione va bene grazie non un'accusa Styron
Formale su questa attività non c'è ce ne sono accuse non c'è nessun'accusa formale merita l'attività
Va bene in realtà a simili
La difesa
Ma mascolinità a una mandato come si chiama Annagrazia Caneva perché un po'confuse chiamando come si chiamavano così
Ma così
Per il poi fa il suo profumo Golgota dove stanno il primo astrali sequestrare il secondo io ho pagato Bush
Governance l'ultimo l'ho appena da quando era lana da quando è operativa all'altoparlante del secondo quanto è stato diciotto nocerina diciotto e lo strano deficit da la strada dal due mila sedici
L'ok e prima ancora con fatture gonfiate e set fotografici telefoni ora solo adesso solamente in quanto Astraldi adesso la strada dell'opera va be'calzante ha saputo
Grazie
Ci sono altre deduzioni
Quindi possiamo dichiarare chiusa l'istruttoria
Quindi
Dichiara chiusa l'istruttoria la parola al
L'istruttoria è stata
Ampia rilevanti si è concentrata
In poco tempo però ho acconsentito di ricostruire
Per tutte le parti offese
Che cosa indiano
Già colpiti gli assegni li ha fatti sentire diffamati da
Da parte dell'imputato
Il punto è sulla nozione di di pirata
In quanto abbiamo sentito l'imputato che
Ci ha riferito
Da quando ha reso l'esame ci ha riferito che
Dal suo punto di vista l'affermazione che i nuovi pirati del mare fossero delle ONG
Erano doveva essere
Critica politica cioè dice
L'imputato
Queste queste ore leggi
Esortano a seguire la legge che riguarda anche salvataggi e quindi allora svolgono una funzione politica
Quanto
Tutto sono contro il Governo
Io non non varie parti le parti civili che sono state sentite
Ce l'hanno ed eseguito invece che si sono sentite offese dal dall'affermazione che i nuovi pirati sono sono milioni in Magic
E in particolare si sono sentiti offesi da questa parola pignorati in quanto
Pionati nell'opinione pubblica viene affacciato a persone violente aggressive persone che uccidono pressione che agiscono con scopo di lucro
Cioè attaccano le navi e per scopo di lucro
Una volta appunto uccidono
Le persone che sono sulle navi che attacca Rocco punto-punto lo scopo è quello di fare
E quindi per questo motivo si sono sentite offese
Si ritiene che il il fatto guarda inquadrato nella dell'omesso controllo nell'articolo cinquantasette il Codice Penale in quanto abbiamo
C'ha riferito l'imputato che lui
Occuparsi del quello che è il finale
Del della copertina degli articoli che sono venuti con tutti
Ma che c'era un ufficio che
Stabilisce alle fotografie da mettere in copertina l'impaginazione e tutto quanto quindi non normale è non è stato personalmente a
Dare disposizioni di rischio ripercorsi in copertina però ha omesso il controllo su su sulla rivista permettendo che appunto uscisse
Se divulgate tra il pubblico questa dei Panorama con questa copertina riportante qualche abbiamo detto
Per cui ritengo che la la parola pirati
Sia sia stato effettivamente offensività perché comunque anche se appunto imputato ci ha spiegato il suo punto di vista il suo ragionamento che avrebbe fatto però nella della collettività la maggior parte delle persone direi tutto associano il termine pirati qualcosa di negativo
A otto persone alle persone che agiscono per scopo di lucro chiede che non si fanno scrupolo tentò di uccidere altre persone queste nell'accezione che comunemente
Associata a questa parola
Per cui
Giustamente si sono sentiti
La stesi da dall'uso di questa parola
Quindi si chiede che l'imputato venga condannato alla pena di euro ottocento
In relazione all'articolo cinquantasette per omesso controllo
Va bene le parti civili inizia
Avvocato Francesco
No sereno però
Poi facciamo un centro oppure se voi comincio io e ti lascio fuori magari ma
Per l'avvocato Francesca cancellare per le parti civili simulazione adesso mediterranee entra consentì
All'arrestato una un processo davvero nelle sue fasi dibattimentali dibattimentale e anche dibattimentale considerando appunto che si tratta di una diffamazione
Ci siamo anch'
Una diffamazione che ha coinvolto queste organizzazioni non governative che sono state appellate
Come quali tiratissima copertina finto diffusione nazionale da parte di tutti gli atti che come è noto accuratissima tiratura una sua visibilità che non è stata messa in discussione quando facciamo riferimento all'espressione
Tirata al di là di quello che può essere il sentimento personale individuale diciamo rispetto alla categoria dobbiamo fare riferimento a quella che è la considerazione che della nazione
A la collettività
La pirateria porta con sé inevitabilmente una nozione giuridica molto chiara definita dal nostro codice navigazione definito alle convenzioni
Internazionali non ci piove che la pirateria sia una fattispecie molto gravi reati e non ci piace nemmeno rispetto al fatto che questa tipo di fattispecie sia ancora oggi esistente che ancora oggi sia un problema molto serio costituisca un problema molto serio e che non abbia quindi una dimensione puramente simbolica storica cioè nel nostro contesto sono ancora oggi i nostri tribunali è stata menzionata anche la sentenza
Della cassazione le costituzioni di parti civili che prima descritte discussi che ha confermato la sentenza di Agrigento del dieci del diciassette dieci due mila ventitré
Dove abbiamo una plastico ad esempio di pirateria dei nostri tempi regioni oggi caldi vive ancora nei tribunali italiani qui non stiamo parlando di storia fantascienza stiamo parlando di una nozione giuridica Jennifer nei nostri tribunali quindi prima ancora di una categoria come dire comunemente intesa associata a fenomeni evidentemente predatoria di violenza
E
E di come dire illegalità in una secondo la diciamo così la anzi nell'altra ventenne ha una sua precisa fondatezza e consistenza nel contesto difficoltà
Ci perché chi può andare anticipo inglese Richard alle
Sì fatto riferimento a più riprese nel corso del dibattimento all'oppressione che li rende oggi avrebbero esercitato nei confronti degli Stati
La pressione che le leggi hanno esercitato nei confronti degli Stati che che tuttora esercitabile rivendica nei confronti degli scatti è una questione di natura politica non pertanto non legale parte di un progetto criminoso da una pressione del tutto lecita ed è fondata sulla richiesta del rispetto del diritto internazionale
E lo è quando la dose le origini hanno esercitato una pressione per rivendicare legittimi diritti attenzione non per rivendicare una qualche qualunque sorta di come dire
Arricchimento personale o per le persone che portavano inducevano in salvo ma rivendicano il rispetto delle convenzioni internazionali sono stati sempre sempre ritenuto non responsabili di condotte
Di ovviamente di pirateria non si fa neanche mai stati immaginati ipotizzate ma anche di tutte quelle altre accuse penali che sono state mosse nei loro confronti questo lo dico perché è bisogna fare un po'di pulizia un po'di chiarezza perché altrimenti si rischia di giocare al gioco del confondimento per cui vengono citate norme che sono state che sono entrati in vigore dopo la pubblicazione della copertina penso a tutto quello che si è detto sull'applicazione del decreto Piantedosi dei porti lontani
Cioè mettiamoci d'accordo perché credo che sia invece importante che le opinioni non vengono mescolate ai fatti quelle disciplina entrati in vigore nel due mila venti tra dopo che viene pubblicato quell'articolo ad oggi non ci sono provvedimenti definitivi ettaro per una mappatura cento per cento sui procedimenti in corso che hanno ormai dannato queste organizzazioni in via definitiva
Se ci riferiamo ai procedimenti penali maturati prima prima della della pubblicazione di Panorama ebbene nessuno di questi ha portato ad una sentenza di condanna in primo grado c'è solo un process coperto in corso nei confronti di un'organizzazione
La produzione
E penso che la presunzione d'innocenza deve valere anche per questa ragione che non difende gli obblighi di cui non mi occupo
Ma tutte le accuse che sono state mosse nei confronti delle persone che sono stati anticipati dagli stessi testimoni penso in particolare testimoni
Della difesa sono accuse che si sono tutta andato in Francia con le richieste di archiviazione
L'otto non luogo a procedere
Per questo trovo anche molto grave e ulteriormente offensivo che qui si tende a riportare il contenuto di una requisitoria orale a Trapani di una procura che poi gli ha chiesto il non luogo a procedere per le imbarcazioni inventa semplicità nel senso io presenti in aula perché difende una di quelle tentazioni la linguetta e ha sentito molto bene cita il non luogo a procedere dalla procura e Simonetta unitamente
Una sentenza emessa da quello stesso Tribunale che consta di quattrocentonovantuno pagine nelle quali viene completamente passati in esame la condotta di tutte queste operatori umanitari e si risolve con un non luogo a procedere perché il fatto non sussiste
Ora se queste possono andar bene come chiacchere da bar atteso che non possono essere ritenute come dire un contenuto esperienziale valido affine dimostrativo di alcunché perché qui dimostrativo proprio non c'è nulla se vogliamo portare le sentenze mi fa piacere ci confrontiamo e noi li abbiamo come dire
Depositate apposto sentito pubblicato non c'era neanche bisogno pubblicata commentate arcinote
Tassisti di raccontare i fatti ecco un esempio io dico ma scusate dentro prima della pubblicazione di quell'articolo la Corte di cassazione a a è intervenuta sulla materia si può stimare sulla condotta specifica di racchette
Definendo i principi che oggi sono pacifici per tutti non dovrebbero essere contestati e contestabile in un'aula di tribunale
E poi a evidentemente detto chi gli ordini illegittimi e che gli ordini che contrasta con le convenzioni internazionali
No determinano un'obbligazione la alcuni inottemperanza
Del si determina una responsabilità penali allora se ce lo dice questo la Corte di Cassazione ce lo dicono tutte le archiviazioni
Ce lo dicono ce lo dice la Corte costituzionale che anche di recente trova successiva la pubblicazione
Ha stabilito quali sono i criteri per disobbedire agli ordini legittimi delle autorità libiche ma dobbiamo noi qui oggi metterci Phantom cessa l'attività di soccorso
Io non credo
Soprattutto perché tutte questi tipi di condotte nulla hanno a che vedere con la pirateria che fino a prova contraria
è l'unica come dire accusa oggetto del capo d'imputazione quindi tanto per sgomberare il campo non è che ci ci si ritragga dal mestiere si trova rispetto a come dire a Einsiedeln procedimentali tutt'altro
Però come dire anche in questo senso
Credo che quando si parla di pressioni verso gli stati sia corretta e specificare che l'attenzione verso gli stati rappresenta
Una scelta politica conforme alle convenzioni internazionali e che nulla
Tra fatto che chiedere l'applicazione del diritto internazionale
Ora da questo punto di vista la conferenza che creiamo è che l'intera base sul punto rosa quella copertina è poggia su una sorta di travisamento perché la circostanza presupposta
Falsa e come noto questo è un elemento che la Corte di Cassazione individua come centrale ai fini del riconoscimento del delitto di diffamazione e evidentemente siamo i primi a tutelare la libertà di critica
In ambito politico ma quello che ci dice l'apporto illegittimità che nell'esercizio del diritto di critica
Eh sì possibile soldi espressioni provocatorie forti ma a patto che siano bilanciati della verità della base fattuale nessun fondante qui no spinge nessuna base fattuale nessun dubbio forte di
Vita come dire di riferimento e quindi anche quanto tiene il teste De Felice
A come dire a portare avanti l'organismo evidentemente le sue
Iniziative personali la produzione documentale per conto della del fatto che viene riconosciuto come l'ideatore del blocco navale che ha pubblicato un libro infischiamo blocco navale tra che raffigura in copertina delle persone su imbarcazione
Con una x sopra cioè stiamo parlando di questo
Poi vengono a citare delle fonti
Non meglio precisato con metodi Ferilli e però come dire di questo stiamo parlando
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo anche sappiamo che è necessario e sufficiente il dolo ragioniere quanti eventuale quintuplicate cosa però uso consapevole di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive ossia adoperata in base al significato che ne oggettivamente ad assumere ora la scelta che viene fatta quindi
è una scelta molto chiara e precisa ed ha riconosciuto al direttore Belpietro che se ne assuma la responsabilità cioè l'esame del del direttore Belpietro dato conto che non si ritiene totale di responsabilità pensionistica anche alla pubblicazione
E a dire come dire sabato anni dubbiosi sulla riconducibilità
Della quella pubblicazione al direttore quindi anche da questo punto di vista per noi è stato un momento o molto utile anche ai fini dell'accertamento
La scelta della copertina come è noto una certa importante che viene fatta perché nulla tant'è vero che il contenuto dell'articolo interno anche su questo
La giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi la copertina non va letta
Congiuntamente al contenuto dell'articolo la copertina un valore ulteriore e diverso da troppo la copertina dell'isola tutti anche chi non leggerà puro la copertina viene esposta nelle edicole anche che quindi visionata da chi magari non ha alcuna intenzione neanche di avvicinarsi al contenuto di quell'articolo la copertina questo potere questo valore ce le copertine di Panorama trattassimo antico anche quindi vogliamo anche dirlo hanno anche valore ulteriore riscatta le copertine degli altri
Di altre riviste periodiche
Ora
In quella copertina viene fatto riferimento alle ONG ogni gita al mare inequivocabilmente
E qui soggetti sono evidentemente assolutamente determinati non solo perché il numero delle leggi del mare epoca due mila ventidue
Era attorno alla DC chiamato anche perché in realtà noi abbiamo una
Possibilità di individuare il destinatario dell'offesa in questo caso non vi è più
Nicola dice la giurisprudenza il nome è sufficiente ma identificabilità
E quando ci sono queste offese qualitative quello che deve essere valutato la riferibilità dell'affermazione offensiva ai singoli enti qui non c'è alcun dubbio che la riferibilità singoli enti Sicilia
E ci sia stato anche
Del caso appunto delle tre organizzazioni che rappresento nella produzione documentale che abbiamo
Presentato pronte a dare conto del appunto delle pronunce dei principi fondamentali indicano la materia del soccorso ci siamo permessi tipi Somaglia legare
Anche quelle che sono stati alcune alcuni delle e aggressioni sociale eccellente ed altri enti che rappresento tappe nell'immediatezza a partire
Dalla pubblicazione della copertina fatti parlano sgombra il campo da possibili fraintendimenti
Qui abbiamo massimo ed esperienza identiche a cui possiamo attingere c'è anche alla offesa all'onore della reputazione dell'ente corrisponde evidentemente un danno patrimoniale
E non mi dilungo sulla giurisprudenza in materia riproducibilità del danno però
Alcuni sono davvero particolarmente significative perché esse si ha la pazienza con anche un certo fastidio devo ammettere di leggere tutti quelli che sono stati incombenti alle pagine socio delle tante imitazioni
Che rappresento c'è un dato che colpisce particolarmente
E e cioè che c'è assurdo ovviamente si tratta di toni molto accesi finalmente la critica politica fa parte del gioco disposizione a a un tema così sensibile come quello che era
E appunto il tema della migrazione e della protezione delle persone migranti lo sappiamo tutti può suscitare un acceso dibattito non è in discussione il diritto di critica
Quello che colpisce è la quantità di non di offese ma di rischio alimenti all'illegalità
Della condotta di queste organizzazioni non governative infatti specie di reato specifico vengono attribuite a questi oggi quindi sono intendiamo ad esempio cito sbarchi perché sono incredibili ce n'è uno che mi ha colpito l'otto
Mostro soffoca nella produzione documentale ma non so come importanza storica i militari
Siamo colori ovvero no noi abbiamo stampati perché la stampa rendere
Sì
Strutture c'è una citazione alla copertina di Panorama quindi un po'Cecchi che davvero prende il senso poi anche della capacità di influenzare avere una e o enorme si dice una puntatina anche in questo caso dice immobiliaristi
Credo che sia come dire emblematica significativa cosa intendiamo quando diciamo che c'è
Come dire puntando direttamente riconducibile
A quella pubblicazione
Tra queste Nardi che vengono messe proprio nel posto ci sono tra l'altro nei campi ma e della fotografia ammissivo scene cioè la fotografia
Gli assassini
I possiamo fare tutti la NATO di alzarsi e tutelati
Questo per dire ma quello è proprio come dire un esempio però quello che colpisce davvero non sono gli offesi
Come dire politiche anche compagnia afferma
Quello che sigla cui si fa riferimento è il ripetuto utilizzo del termine business
Quindi l'appuntamento l'attecchimento che ritroviamo anche nella condotta appunto pirateria
Parliamo di trafficanti di esseri umani l'idea della fintamente o di nuovo in questo caso delle persone
Non parliamo di trafficanti e non di smarrirsi di favore dottori parliamo di trafficanti che anche una volta giuridicamente a concerto diverso deteriore
Parliamo ancora una volta dice
Provocazioni rispetto al guadagno una volta all'ultimo
Ripetute
Questi sono quelli distinguo insomma prendo anche per
Di ebraica ad esempio in cui oltre a invitare i gli atti umanitario svolse un lavoro mesto
Proprio in rapporto all'attività criminale si fa riferimento al fatto che le regole vanno rispettate ma per le Nigi sarebbe più redditizio violarle allo stesso tempo si fa riferimento ai soldi presi in cambio
Del salvataggio
Si fa riferimento al fatto che si tratta di scafisti autorizzati sono tutte fattispecie di reato chiamate con il nome c'era un laico Ciarniello il nome grappa vista fisico non esiste l'abbiamo inteso che si tratta di articolo dodici
Cioè strumento immigrazione se andiamo a vedere
Quelli più esterni di SS mediterranea si fa riferimento all'illegalità rese si fa riferimento a questo realizzazioni andranno in carriera e si fa anche riferimento a questa grandissimo al fatto che l'organizzazione avrebbe messo le persone in pericolo di vita cioè esattamente l'opposto
Di quello che scrivono le convenzioni internazionali di quello che prescrive lo statuto ora
Questi tipo di attacco la pensione avviene nei mesi successivi è solo un esempio non non c'è nessuna nell'intento di ricondurre con completezza ma fa capire
Pone possano queste pubblicazioni non sono stato io prego e ledere l'onore delle persone che quotidianamente si impegna nel mare la funzione di umanitari
E che sono sotto attacco ogni giorno anche da parte di attori che si sono tirati come tali vengono come dire colpiti da colpi d'arma da fuoco vengono di questi procedimenti non si è dato conto
Per inciso
Evidentemente la meno interessanti ma semmai potremmo dire che sono vittima di pirateria sta tentazioni perché come tali persone offese sono qualificate nei procedimenti che oggi le chiedono coinvolte Pinzi particolare Serse mediterranee
Che che discutendo e che è
Persona offesa nel procedimento sofferto d'ufficio dalla Procura per tentato omicidio
Cioè di questo stiamo parlando se vogliamo proprio per accettare quelli che sono i procedimenti non portati a definizione
Perché anche quello che si parla di indagine si parla di sentenze definitive
Quindi questo per dire che non vi è dubbio che vi sia stata una lesione del rumore non divulga pendenti collettivi abbia il diritto alla tutela queste
Elezioni dell'onore della propria reputazione per della lesione degli interessi statutario dell'esistenza stessa della loro attività comunque venga riconosciuto il valore politico sociale di questa attività quello terrestre oggetto come dire anche il contesa purché ciò avvenga nei limiti
Della della della correttezza e delle regole dei campi scritti dalla giurisprudenza di legittimità in primo luogo quando si è attribuito un reato come quello che è la pirateria
Uno e e una condotta predatori eccellente anche nel comune sentire siamo andati decisamente ultra diamo travalicato i limiti del consentito
Per queste ragioni
Al tre assegna scritte per le tre organizzazioni
Conclusioni scritte a cui è allegata anche la
Spesal di
Le fonti d'acqua per i colleghi invita condivido qualche solo che se la firma sarebbe divertente
E poi lascio la parola colleghi mentre sfoglio per contribuenti insiste
Quindi lei chiede da anni però giudizio provvisionale e e in subordine
Ma che i cinquanta mila o in subordine ok e dico finora che qualora dovesse essere riconosciuto un
Un riconoscimento economico titoli danno non patrimoniale questa terra confrontate le organizzazioni decaduto l'attività di soccorso in mare interamente
E dobbiamo fermarci qui nello Speciale giustizia di stasera che si conclude
Anche per questa puntata con l'ascolto e il suo proseguo cosa che già stiamo facendo alcuni mercoledì a questa parte del processo che ha visto imputato e poi condannato Maurizio Belpietro per la diffamazione aggravata alle ONG di mare
Con una condanna lo ricordiamo di sessantasette mila euro disposta dal tribunale di Milano sessanta mila euro ripartite alle leggi di mare open arms Emergency si Voces mediterranee Louis Michel e mediterranea Serini Cheomas
E sette mila euro alla a voi che l'associazione che raggruppa farete con l'associazione ONG italiana ebbe pietà è finito sul banco degli imputati in questo processo per la copertina pubblicata dal settimanale Panorama nel novembre due mila e ventidue di cui era direttore
Con una copertina con il titolo i nuovi pirati addetta additato appunto all'attività di soccorso in mare delle delle ONG
Per quanto riguarda lo specialisti se tutto vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui ma come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di radio radicale restate indiretta
