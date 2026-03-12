Collegamento con David Carretta da Bruxelles

Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
La registrazione audio ha una durata di 7 minuti.
Buongiorno a voi a politica europea spetta Donald Trump fondamentalmente lo ha detto con parole abbastanza espliciti esplicite il presidente francese mandarla Kron dopo
Aver presieduto la la riunione dei capi di Stato e di governo del G7 non spetta a me parlare al posto del Presidente Trump sarà lui a chiarire
Gli obiettivi finali e i tempi di questa Guerra che ha lanciato contro l'Iran insieme Israele e che ha innescato una rappresaglia della Repubblica islamica in tutta la regione del Golfo Medioriente perfino Cipro stato membro dell'unione europea Macro ha detto che la guerra dei necessarie il più rapidamente possibile e il traffico marittimo deve poter riprendere attraverso lo stretto di Hormuz ma anche riconosciuto che lo stretto di Hormuz per il momento zona di guerra
Che cosa significa zona di guerra beh basta guardare a il prezzo del petrolio che questa notte tornato superare i cento dollari al barile dopo un attacco contro una petroliera nelle acque territoriali dell'Iraq
E ha fondamentalmente questo ha pesanti ripercussioni
Su tutti a partire dall'Unione europea ma non solo a livello globale ieri c'è stata la decisione
Dell'Agenzia Internazionale dell'Energia i suoi trentadue membri hanno concordato all'unanimità di rilasciare quattrocento milioni di barili
Delle loro riserve
Strategiche di petrolio
Per far fronte all'emergenza provocata da questa guerra il blocco dello stretto di Hormozgan le sfide nel mercato del petrolio che abbiamo di fronte sono di dimensioni senza precedenti ha detto
Il direttore esecutivo dell'agenzia Fatih Birol la decisione
è senza precedenti in termini di portata è la sesta volta dal mille novecentosettantaquattro che viene deciso il rilascio delle riserve strategiche ma questa volta all'ammontare di barili il più alto di sempre inizia in mente l'impatto sul sul prezzo c'è stato anche se relativo per l'appunto la situazione sul terreno prevale anche su queste decisioni ricordiamo che anche se si tratta di quattrocento milioni di barili
Significano venti giorni vi approvvigionamento attraverso lo stretto di Hormuz questo spinge l'Unione Europea discutere anche di iniziative sul fronte del prezzo dell'energia ieri Ursula von der Line è intervenuta davanti al Parlamento europeo
Annunciando una serie di opzioni
No a rivedere il meccanismo di formazione del presso fondamentalmente il prezzo del dell'elettricità legato al prezzo il gas
Ne la sospensione della Systema Discardi o dimissioni Ets come chiesto dall'Italia perché questo aumenterebbe in modo consistente il consumo
Di gas però fu della iena ritirato fuori la scatola degli attrezzi della crisi dei prezzi dell'energia del due mila ventidue dopo la guerra
Dopo l'avvio della guerra della russe contro l'Ucraina
In particolare parlando della possibilità di sussidiare o mettere un Price scatto un tetto al prezzo del
Di Hamas la commissione però non è entrata nei dettagli
Di di queste eventuali misure c'è un'altra ripercussione significativa riguarda la Russia di Vladimir Putin che in una settimana praticamente ha incassato sei miliardi di dollari in più grazie
All'aumento dei prezzi del petrolio sui
Mercati mondiali macro in ieri ha annunciato che il G7 a concordato di
Continuare a mettere in atto il tetto il prezzo del petrolio russo un impegno che però dovrà essere verificato da tutti il Presidente americano Donald Trump a sospeso alcune sanzioni sul petrolio russo in particolare quello destinato all'India e la sua amministrazione ha lasciato intendere che potrebbe farlo per altri paesi ovviamente la Russia sta giocando questa carta della prezzo del dell'Energia su diversi tavoli compreso quello europeo s'fondarla ieri ha rifiutato l'offerta che era stata avanzata da punti di riaprire in qualche modo le forniture
Di lungo periodo non tenendo più conto della guerra in in Ucraina e a proposito di guerre in Ucraina oggi dovrebbe essere CIA Parigi un incontro tra
Non lo dipingerei rischi e e non un altro
Mentre a Brussel
E si è creata una situazione di stallo non solo sul prestito da novanta miliardi di euro promesso dicembre non solo sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia
Su entrambi pesa hanno indetti di Ungheria Slovacchia ma anche sul rinnovo delle sanzioni individuali
Adottate sin dal due mila e quattordici contro la Russia parliamo di due mila settecento tra persone entità russe legate al conflitto secondo alcune stime oltre venti miliardi di euro di beni inattivi congelati nell'Unione Europea questa sanzioni potrebbero scadere domenica
Devono essere rinnovate ogni sei mesi ma l'Ungheria la Slovacchia hanno confermato ieri la loro riserva in una riunione degli ambasciatori dei ventisette Stati membri
Si farà una un ultimo tentativo nei prossimi giorni forse già domani dislocare questo dossier
Ma il pericolo è i queste sanzioni
Saltino lunedì mattina perché perché Viktor Orban in campagna elettorale ha fatto per la sua guerra personale con volo di Zaleski con l'Ucraina fondamentalmente il tema centrale
Per tentare di restare al potere per ora è tutto vi restituisco la linea
