La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 24 minuti.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 24 minuti.
Rubrica
9:28 - CAMERA
9:30 - Roma
9:30 - Roma
10:00 - Roma
11:00 - Roma
14:30 - Roma
15:00 - Roma
15:00 - Livorno
15:30 - Viterno
Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
Gli amici di radio radicale benvenuti a stampa e regime la nostra rassegna stampa vi parla Alessandro Barbano venerdì tredici marzo sono le ore sette e trentasei leggiamo subito il
Sommario con i titoli della giornata presenti
Sui principali quotidiani italiani il messaggio della nuova guida suprema montava Khamenei
Letto in tv da una giornalista avvolta in uno chador nero che annuncia resistenza e vendetta ma non dirada i dubbi sulla sua salute mostrando un equilibrio fragilissimo del regime sotto l'attacco dell'offensiva israelo americana
E intanto piovono ancora bombe risulteranno ed è illustrato
Tel Aviv colpisce la banca di Hezbollah la teocrazia affonda tre mercantili
I segnali di Exit Strategy Donald Trump per uscire dalla guerra come un vincitore sono presenti su tutti i quotidiani italiani anche se ormai negli Stati Uniti nel mondo crescono i dubbi sulla sua strategia il Pentagono annuncia che il conflitto è costato già undici miliardi di dollari Thai Khun sblocca gli acquisti di petrolio russo per decongestionare il mercato ma intanto sulle indicazioni proprio annunciate dalla nuova guida suprema l'Iran riapre lo stretto di Hormuz solo al suo greggio diretto verso la Cina il petrolio torna sopra i cento dollari giù le Borse europee e di Wall Street
E il no di otto Paesi europei alla proposta italiana di congelare la tassa europea sulle emissioni di CO due
A pochi giorni dal Consiglio europeo del diciannove venti marzo rappresenta una grana per Giorgia Meloni che si era fatta proprio proponente di questa misura
Le reazioni dopo l'esplosione del drone contro la base italiana di Harbin le il contingente italiano lascia ira e il ministro Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera precisa
Non nella nostra guerra i militari adesso sono tutti al sicuro e invoca l'unità nazionale
Unità nazionale anche l'appello che torna rivolgere Giorgia Meloni ieri mattina dopo il dibattito al parlamentare senti a uno a uno i leader dell'opposizione situazione grave restiamo in contatto giovanile Conte rifiutano un tavolo comune proposto dalla Premier ma la segretaria del Pd si dice disponibile
Ha un contatto telefonico che in effetti avviene
La campagna per il referendum
Al rush finale ieri Giorgia Meloni chiama ha chiamato una mobilitazione nel suo con Izzo al Teatro Parenti di Milano non abbiate paura di votare sia detto questo è un voto contro le caste poi in conclusione
L'affondo se vince il nostro operatori liberi
Chiosato nel suo intervento e a Roma Magistratura democratica ha riunito il fronte dello nel teatro L'Aquila
La polemica sulla Biennale si infiamma ancora il ministro Giuliano attacca di nuovo il presidente Buttafuoco sull'invito alla Russia ha isolato la Biennale dice dal mondo libero e poi sui quotidiani c'è anche la vicenda dei Bambini nel bosco la garante dell'infanzia ieri ha visitato i bimbi criticato duramente la scelta della magistratura di separare la ma tre dai fanciulli spropositato allontanare i i genitori detto da ultimo una l'offerta per lui in campo anche gli indiani di Jim dato che propongono una struttura senza aria
Saldo unanimi acciaieria e soltanto forni elettrici impiegando quattro mila dipendenti vedremo come andrà a finire questi sono i titoli del sommario
Giornata io oggi venerdì tredici marzo vediamo adesso le aperture dei quotidiani a cominciare dal Corriere della Sera
A me lei resistenze vendetta l'acqua Cohen ville il durò dei militari del bunker gli italiani abbandonano l'Iraq
La stampa Neroni se vince il no stupratori liberi il comizio a Milano riforma sostenuta da molti magistrati nessuna possibilità Marchini limetta
Spiegò infuria Khamenei e indichiamo i nostri margini la Repubblica soldati italiani in via dalla guerra scatta il ritiro graduale del contingente distinte dopo il drone sulla base di Ernie le Crosetto attacco deliberato contro di noi il mattino lira hanno Hormuz resterà chiuso
Fuori il foglio c'è un editoriale del direttore c'era sa una leader non vista arrivare una leadership che non arriva i tre anni della segreteria Solari di Udine
Cormons l'Europa agisca unità il Messaggero Medioriente intervista il ministro della difesa Rossetto e poi ancora il dubbio il primo discorso di Khamenei junior ora vendetta l'alta la voce Meloni scattò per la riforma all'intervento a Milano norme per i cittadini non contro i magistrati
I tagli imposti il petrolio non passa corrono ingressi di greggio sfiora i cento dollari la produzione ai livelli più bassi
Da quattro anni e poi il tempo la scelta di campo o di qua o di là nell'ogni a Milano lancia la volata e Rizzi
L'avvenire digiuno dall'odio la Chiesa italiana in preghiera per la pace i giovani così non rimaniamo spettatori passivi la verità un titolo
Il Papa stacca la spina Haddon bolletta Leone quattordicesimo nomina un agostiniano elemosiniere della Santa Sede
Finisce il regno del prelato scelto da Bergoglio che aveva attaccato la corrente al centro sociale Romanus in Time che non pagava le utenze
Libero giustizia oramai più il discorso del premier Meloni lancia l'appello al volto il referendum è l'ultima occasione per cambiare rotta il domani il fantasma di Khamenei sull'Iran dal petrolio alle stelle tra esaurita
Il fatto Quotidiano Nordio riforma col buco niente sanzioni alle toghe nuove balle di Melloni col non stupratori liberi il manifesto Rini a morire
Delle tredici vittime che hanno fatto i missili droni Ranieri nei Paesi del Golfo dodici sono migranti e poi Il Sole ventiquattro Ore
Fiammata del petrolio sopra la i cento dollari caro-carburanti frenata citati delle accise così i titoli delle prime pagine dei quotidiani adesso parliamoci nel cuore
Delle notizie è partendo ovviamente da questo annuncio ufficiale che arriva della Guida Suprema molti giorni
La dopo la sua indicazione e la sua elezione ma resta il mistero sulla salute memorizzava Khamenei perché le il suo messaggio viene lei ora dalla tv iraniana da una giornalista invece adoro nero
Quindi restano i dubbi su quello che sarà il futuro leader del regime ferito probabilmente durante i bombardamenti
Leggiamo il resoconto di Gaia Privitera a pagina due sul Corriere della Sera c'è il primo messaggio scrive della nuova guida suprema l'Ayatollah montava cabine il figlio del defunto agli non un milione una odio pronunciato dalla sua voce ma un testo scritto letto da una giornalista talvolta in un chador nero
Un efficace alla Repubblica islamica l'assenza del leader nominato da cinque giorni aumenta i dubbi sulla sua salute ferito a una gamba dei raid
E hanno ucciso il padre e la madre la moglie e un figlio il tono essere lo scrive Gaia Privitera quasi più duro di quello del padre niente stivali di moderazione nessuna parola che lasci intravedere una possibile escalation
Usa un linguaggio da generale dei Pasdaran i fedelissimi artefici della sua ascesa alle turba tante carico di sfida e di retorica bellicista due interni del messaggio l'ordine di mantenere il blocco dello stretto di Hormuz e l'appello ai Paesi vicini a chiudere le basi militari americane utilizzate per colpire l'Iran
Che conferma la strategia del regime dedicata si pensa dal padre ossia quella di bloccare il passaggio percorso da un quinto del petrolio mondiale come arma di deterrenza suprema
Sui Paesi del Golfo esausti dal diluvio di missili androni Rania vince
Crediamo ancora nella necessità di rapporti di amicizia con i Paesi della regione ma essi devono chiarire la loro posizione verso coloro che hanno violato la nostra patria e ucciso il nostro popolo
Montava non si ferma qui raddoppia dice Gaia Privitera chiede risarcimenti per i danni alle infrastrutture con un ultimatum riciteremo un risanamento un risarcimento dal nemico per i danni inflitti alle proprietà del nostro popolo
Sesso rifiuterà prenderemo dalle sue proprietà quanto riterremo necessario oppure distruggere una quantità equivalente di beni poi invoca coesione interna scongiurando possibili proteste l'unità della nazione iraniana
Che emerge nei momenti difficili dice non deve essere minata
Poi ancora assicura a tutti che non ci asterremo dal vendicare il sangue dei nostri martiri la rappresaglia che abbiamo in mente
Non si limita solo martirio del grande leader della rivoluzione piuttosto ogni membro della versione martirizzato dal nemico costituisce un caso a sé stante nel fascicolo della vendetta incitano a scuola
Dini Arab e i suoi seicento settantacinque morti soprattutto bambini uccisi in un raid probabilmente americano
In media iraniani conclude
Privitera sul Corriere della Sera avvertono che tutte le strutture petrolifere ed energetiche della regione con interessi USA solo obiettivi legittime e intanto
Bombe su Teheran Bossi Molik araba tranne i miei che
Parla
Segno scrive nel suo retroscena Guido Olimpio del fatto che il regime aveva bisogno urgente di dare un segnale di continuità e controllo
Così ha diffuso un testo scritto attribuito al leader eletto
E trasmesso dalla televisione però
Precisa non è proprio una prova di vita neppure un messaggio troppo rassicurante per smentire spifferi le azioni sospetti su un Paese sotto assedio abituato agli intrighi politici insomma resta il mistero attorno alla sorte
Di questo leader e c'è un'intervista sempre sul Corriere della Sera quella pagina due alla leader della resistenza alla le all'estero Mariam radicali la quale
Dice il Moro il regime è diventato una monarchia ereditaria il suo rovesciamento il cambiamento reale sono possibili solo attraverso il popolo
E una resistenza organizzata non vi è alcun bisogno
Di interventi Esterni e poi difende
La al battaglia dell'opposizione verso una transizione che porti alla democrazia dice il quarto punto del nostro piano in dieci punti sottolinea il principio della separazione tra religione e Stato nonché la libertà di religione di credo dice
No al velo obbligatorio non alla Regione obbligatori hanno al governo obbligatorio e poi sull'ipotesi che Rezza Paraguay
Si propone per la transizione dice il popolo non ha sacrificato così tante vite per passare dall'attuale regime
Quello del passato il figlio dello Scià non solo non prende le distanze dalla dittatura di suo padre ma ne rivendica
L'eredità così la leader dell'opposizione intervistata sempre da Gaia Privitera sul Corriere della Sera
Come vi dicevo la guerra continua ci sono bombe ancora si terranno Bayrou
Israele Ricci resoconto Andrea Nicastro distrugge le banche di Hezbollah in Libano e l'Iran mette nel mirino quelle americane nel Golfo
Per l'ampio dice che potrebbe far finire la guerra in fretta terranno ribatte decidiamo noi quando finisce Trump in un'ora Wallace può lasciare al buio la Repubblica islamica il Pirelli potenziali o iraniano lei reali replica blackout nel Golfo in meno di mezz'ora
La nuova guida suprema dell'Iran minaccia per la prima volta Israele USA Bibi Netanyahu gli rispondevo ormai Israele una potenza globale insomma
Invece Nicastro a sentire la retorica delle due parti la guerra destinata a durare perché nessuno ammette mai le difficoltà il premier israeliano ha detto che oggi l'Iran non è lo stesso di prima e noi stiamo stringendo alleanze regionali impensabili
Ma l'Ayatollah munita bar Khamenei leader di Hezbollah non hanno assicurazioni sulla vita il mio capo dell'Iran e umana marionetta dei Pasdaran i bombardamenti stanno creando le condizioni per un cambio del regime così la retorica
Israeliana alla fine però dipenderà dagli regali stessi dice Netanyahu
Ma la censura nasconde i danni e magnifiche successi impossibile sapere quanti missili restano i runners Hezbollah e quanti intercettori a Israele e
USA
Gli Stati Uniti dichiara dichiarano di aver colpito c'è da sei mila obiettivi comprese sessanta mila lire trenta posa mila l'Iran risponde con tre mercantili colpiti ieri nel Golfo il bue petroliere attaccate nel porto iracheno di Bassora
Sì le si riveleranno prima gli iraniani sotto le bombe
O la base i manga per i prezzi della benzina questo il vero quesito che riassume lo stato dell'arte sulla guerra del Golfo
Cesserà prima il consenso del regime ammesso che il regime si fondi solo sul consenso e non anche sulla violenza ovviamente
Oppure il consenso della destra americana
Alla tycoon che ha si è fatto trascinare in una guerra molto costosa e molto problematica di cui non ha certamente valutato bene tutti gli assenti questo il quesito che arco tredici ormai se non come settimanale diciamo dall'inizio della guerra si alza sul fumo delle bombe ce incendi hanno il il Golfo Golfo su cui come vi dicevo permane lo stretto di Hormuz tranne c'è per le petroliere dirette verso la Cina
Piene di il del del greggio iraniano il petrolio scrive Federico Fubini pagina quattordici torna affluire dal Golfo Persico attraverso lo stretto di Hormuz ma e solo quello dell'Iran
Alle condizioni dell'Iran per un solo cliente finale calcina in altri termini per quanto duramente colpito il regime iraniano inizia a vedere che la sua strategia funzione unta infliggere il massimo danno economico al Golfo all'America al sistema internazionale attraverso la strozzatura di Hormuz
Intanto ieri il petrolio Barents Agripark sulla giornata di contrattazioni ci racconta Fubini oltre i cento dollari al barile per la prima volta dal due mila ventidue
Quando salì a causa dell'invasione russa in Ucraina il rilascio di quattrocento milioni di barili di riserve di greggio da parte dei Paesi avanzati annunciato pericoli di di cui vi ho parlato ieri in rassegna stampa non è bastato tanto al mirare i listini che sono negativi ancora una volta tanto in Europa quanto va Wall Street così il diciamo il riflesso della guerra sui mercati e intanto vi segnalo anche che di fronte alla amici con l'età che si apre sul piano economico
La misura proposta dal Giorgia Meloni all'Europa quella di sospendere
La tassa sul la produzione di C o due trova la opposizione dei paesi del Golfo i quali in una lettera otto Paesi ci dicono per talmente contrari a questa prospettiva
Lo scrive la Repubblica al collo Giuseppe Colombo
A pagina dieci nel giorno in cui otto Paesi bocciano la richiesta italiana di sospendere la la l'Ets sul termoelettrico il sistema che tassa le emissioni di anidride carbonica per ridurre il peso del carnet regia sulle imprese il Governo mette appunto
Una serie di idee contro l'aumento dei carburanti e quindi c'è questa presa di posizione degli otto Paesi
Contro la proposta di Giorgia Meloni gli otto Paesi sono scrive Giuseppe Colombo sulla Repubblica Danimarca Paesi Bassi Svezia Finlandia Lussemburgo Slovenia
E si uniscono la Spagna e Portogallo nella difesa del mercato di scambio delle emissioni di CO due uno dei pilastri del Greenville e tutti insieme hanno sottoscritto un paese pare dal titolo emblematico e Thiessen così si chiama la misura e la pietra angolare della politica climatica
Europea una grave commenta Giuseppe Colombo non da poco per Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del diciannove ed invece marzo prossimi il governo così si prepara a ad affrontare sul piano domestico
Alcune misure
E possano contrastare la spirale inflazionistica dei prezzi la prima il bonus benzina per i possessori della carta dedicata te il contributo economico di cinquecento euro erogato alle famiglie commise fino a quindici mila euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità
La seconda ci dice ancora la Repubblica la seconda misure un credito di imposta per l'autotrasporto
Aiuto si tradurrebbe in uno sconto per l'acquisto di gasolio etnici PL Bossi
Le misure del Governo in questa difficilissima
Guerra poi vi dicevo c'è il
Il ruolo della Casa Bianca
L'exit strategies difficile da trovare pertanto per uscire da vincitore sulla guerra il dalla sua posizione commentata sui quotidiani americani ce ne parla
Ce ne parla Viviana Mazza sul ancora sul Corriere della Sera nessuno può dire scrive
Pagina sei la inviata del
Quotidiano di via Solferino a Washington che cosa farà Donal Trump nei prossimi giorni in Iran ci sono alcuni indizi
Che stia cercando una via d'uscita che accompagnati da segnali contrastanti il Presidente americano parlato ripetutamente i giornalisti per assicurare che l'impatto della guerra sull'economia verrà presto riassorbito
Ma intanto il segretario al Tesoro COBE sente annuncia che è stato autorizzato l'acquisto del territorio russo in transito si tratta di una misura temporanea
Ma anche Donald Trump interviene per rassicurare
Il suo popolo dicendo gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio del mondo quando i prezzi aumentano facciamo un sacco di soldi
Dice su frutto ma in realtà si comprende che la sua posizione è sempre più difficile è il miglior stalinista ipotizza che Taranto faranno di nuovo il parco cioè la marcia indietro come sui dazi il presidente vuole uscire da questa guerra
Come un vincitore ma porre fine una guerra scrive il quotidiano newyorkese complicato Jo erogare il l'influente podcast perché dato il suo endorsement a Taranto nel due mila ventiquattro e si scambia ancora con lui dei messaggi
Ha detto nel suo show martedì Chiara Guerrieri l'anno è stato una pazzia e gli americani si sentono traditi dal presidente
Se l'Iran costringe gli Stati Uniti scrive Viviana Mazza
E porre fine alla guerra prima che Washington sospese l'embargo sullo Stretto di Hormuz
In nulla avranno un potere di veto sul commercio di vicini del Golfo con il mondo sarebbe una sconfitta per Trump sarebbe invece un editore per tram per riaprire il goloso riavere aiuteranno un governo pragmatico facile a dirsi
Diciamo noi ma molto difficile come lo stesso new style si dimostra di valutare molto difficile ma realizzarsi
Sempre New York Times conferma anche terranno un ha iniziato a posare mine nello stretto di ore Muzzo cioè lo racconta l'esperto
Guido Olimpio sul Corriere della Sera
Ho pagina sette iraniani stanno posando ordini ma a disposizione dei guardiani ci sono anche barchini esplosivi e mini sommergibili sviluppati con la purea del Nord
Come si vede la guerra
A strumenti di nuova generazione che sono i anche i Broni che volano abbassare abbassa l'altezza in grado di sfuggire al controllo dei radar e di colpire il bersaglio così come è accaduto purtroppo l'altra l'altro giorno a Biglia
Come vedremo ci sono
Le reazioni del governo italiano e anche l'intervista di del ministro Grosseto due giornali il Corriere della Sera il Messaggero però intanto voglio restare ancora
Sulla difficile strategia lì entrambe sulla lettura ti danno in quotidiani
Stella dello stato della guerra lo traiamo dall'analisi che fa Natali Tocci sulla stampa a pagina sette
Intendiamo questo lungo interessante articolo sei per il regime iraniano la guerra è necessaria e per Trump elettiva dice Nazzari dolci dovremmo aspettarci che quest'ultimo compie l'ennesimo tacco
E spaventato da quello che l'Agenzia internazionale dell'energia ha definito lo sciocco produttivo più grande nella storia del mercato petrolifero dichiari vittoria e anzi taxi al primo pretesto
Se domani ci sveglia Assimoco la notizia della fine della guerra non dovremmo stupirci né nel magico mondo di Trump tutto il possibile
Peccato che la realtà spesso funzioni diversamente da un lato Netanyahu potrebbe convincere Trump non del tutto a torto dati gli sviluppi che il regime iraniano ne uscirebbe a testa alta se la guerra finisse ora dall'altro Teheran non vuole una conclusione immediata
Il regime iraniano intende evitare che questa seconda guerra dopo quella dello scorso anno si è seguita da una terza Israele non riuscendo a far cadere il regime vorrebbe fare il bilancio che fa altrove colpito a piacimento come in Libano Siria o nei territori occupati palestinesi
E ciò che Israele definisce oscenamente tagliare l'erba
Per questo l'Iran potrebbe rifiutare una rapida fine del conflitto volendo assicurarsi che i costi siano talmente alti da dissuadere Washington da ripetere il macabro gioco in futuro
Non sappiamo quale sia la soglia di dolore che il regime iraniano ritiene sufficiente per ottenere questo effetto dissuasivo sugli Stati Uniti potremmo così trovarci nella situazione paradossale in cui la parte debole l'Iran
Voler proseguire la guerra mentre quella forte gli Stati Uniti vorrebbe Orly fine così così Natali dolci che poi aggiunge però anche possiamo però intuire che i paesi del golfo è abbiano un chiaro come il calcolo oggettivo delle forse non coincida con quello soggettivo
Se possiamo immaginare di questa guerra in Perini nuovamente i rapporti tra il Golfo l'Iran l'effetto più strutturale potrebbe riguardare i rapporti tra Stati Uniti e il Golfo
Il paradigma degli accordi di Abramo l'aria Trump era già stato spazzato via dalla guerra a Gaza
Il conflitto con l'Iran e la prevedibile reazione iraniana nel golfo hanno eroso irrimediabilmente la credibilità statunitense nella regione
Tra i leader del Golfo risuonano le accuse del ve l'avevamo detto avevamo ripetuto è avvertito Washington che assecondare il revisionismo regionali israeliano
Avrebbe scatenato una guerra senza precedenti in Medioriente
Sono stati ignorati i paesi del Golfo rendendo vuote le garanzie di sicurezza statunitense ipocriti i partenariati con l'Occidente
Ora impegnato parare i colpi di una guerra elettiva evitabile che nascerà tra le macerie un Medio Oriente ancora più precario pericoloso così natalis Tocci
Che vaticina un Iran più forte perché dopo il fallimento bellico di entrambe Netanyahu la teocrazia iraniana sentirà rafforzata e soprattutto Medio Oriente più instabile perché il gli cortili a da bar di Abramo si riveleranno un bluff la sfiducia pervade Rai rapporti tra l'alleato americano e i paesi del golfo
Questa un'analisi che ci viene dalla stampa ce n'è un'altra invece che riguarda il destino della sfida per la deterrenza
Creare diciamo cioè viene dall'altra voce nell'editoriale nel nell'analisi che ne fa Fabrizio coscia un esito contrario
Della guerra dice Fabrizio coscia
A pagina tredici sull'altra voce farebbe saltare pericolosamente quel compromesso
Fragile su cui su cui si regge da oltre mezzo secolo l'ordine nucleare del mondo ovvero il Trattato di non proliferazione
E un sistema imperfetto che però ha finora funzionato nonostante le paure della guerra fredda la guerra con l'Iran rischia di incrinare proprio questo equilibrio soprattutto se si arrivasse a una combustione piuttosto inquietante nella sua logica la Corea del Nord ha costruito la bomba è diventata intoccabile nonostante il suo regime dispotico e dittatoriale Bob Crane ha rinunciato la bomba di è stata invasa da una potenza nucleare vicina alla Russia
Taiwan ha rinunciato alla bomba e vive sotto il rischio per perenne di una potenza nucleare la Cina l'Iran non possiede ancora la bomba ed è stato colpito militarmente da due potenze nucleari USA Israele
La lesione la lezione che molti Stati potrebbero ricavare semplice non nella proliferazione a provocare le guerre e l'assenza della bomba arrendere vulnerabili
Per l'Iran questa conclusione potrebbero trasformarsi in una decisione politica
Che dimostrerebbe la possibilità e la necessità di violare il Trattato di non proliferazione
Nonostante le minacce le aggressioni e il problema non si fermerebbe lì nel Medioriente infatti esiste un equilibrio estremamente delicato in paesi del golfo che non avevano chiesto questa guerra
Ora temono una conclusione improvvisata per loro infatti
Lo scenario peggiore e proprio l'Iran caotico instabile attraversato da conflitti interni capace di trasformare lo stretto di Hormuz in una zona di milizie interessi permanenti e soprattutto dotato di un'arma nucleare
Un grande Stato fallito alle porte del Golfo sarebbe un incubo geopolitico non solo per Israele
A quel punto la guerra che doveva impedire una nuova potenza nucleare potrebbe produrre esattamente l'effetto opposto una proliferazione catena così Fabrizio coscia sull'alta la voce
Come vi dicevo i riflessi della guerra
In Italia partono
Dalla dalla
L'agguato dall'attentato alla strage alla alla base di Enlil che l'altra notte ha messo in allarme la nostra difesa
è stato scattare ovviamente tutti hanno di rientro dei contingenti italiani verso l'Italia in via dall'Iraq ne parla il Corriere della Sera
A pagina otto e nove con ogni un'intervista al ministro Crosetto che ha parlato al Messaggero e al Corriere della Sera
Il contingente italiano sta abbandonando l'Iraq scrive Lorenzo Cremonesi A pagina otto la missione che era cominciata nel due mila e tre a sostegno dell'invasione americana contro il regime Baathista sta svolgendo sta volgendo al termine
E quanto alla aveva paura l'altra notte c'è il comandante del contingente Stefano Picciotti il colonnello che parla al Corriere eravamo tutti al riparo nei bunker
Il dolore accentrati il ristorante-pizzeria il fortino
Sono anche andati in fiamme alcuni automezzi parcheggiati nelle vicinanze si perché
Erano stati avvisati del rischio di una ha tentato ma come ha potuto superare le difese della base questa e la domanda sembra che volasse molto basso e questo conferma quello che vi dicevo
Questi droni di nuova fabbricazione riescono evitare il controllo
Delle dei radar e la stessa tattica che adottano i russi contro gli ucraini con i nuovi modelli di droni Rania lisciare d'
E sciarpetta scusate costruiti da Mosca su licenza di Teheran
Sfiorato il terreno velocissimi confondono i radar e infine piombano sull'obiettivo ma la vera domanda perché scompiglia le carte e chi ha sparato
Non necessariamente che il regime di Teheran e sia i curdi che i servizi di Intelligence sono convinti
Che a sparare non sia stato l'Iran bensì le inimicizie uscite irachene alleate dei Pasdaran e legate alle ali più oltranziste degli Ayatollah attenzione come sapete l'Iraq un Paese diviso tra Sciti che sunniti questi Cinti racconta
Racconta
Cremonesi erano alleati degli americani nella caduta di Saddam Hussein nel due mila e tre e hanno lavorato spalla a spalla con il meglio del comando USA per sbaragliare l'Isis quindi
Stiamo parlando di un diciamo un giramento
Ti alleanze che oggi crea una instabilità assoluta e rende la presenza italiana in quel territorio molto rischiosa
Conseguenza diretta di questo inasprimento drammatico del teatro iracheno e scrive perciò Cremonesi la fine probabile della presenza del contingente internazionale compreso con l'italiano gli alleati europei il Canada non nascondono il loro risentimento
Per non aver ricevuto alcun avviso da Washington dell'aggressione contro l'Iran capite che questi fatti determinano delle fratture nelle relazioni diplomatiche anche all'interno della NATO delle e delle alleanze
E che segnano ancora di più un punto di di rottura fra Europa e Stati Uniti che non erano stati avvisati e quindi sono stati colti impreparati dalle conseguenze a Roma ha già deciso
Di evacuare in via terra verso la Turchia gran parte del personale dell'ambasciata di Baghdad e nel consolato di Erbil anche il contingente militare italiano in Iraq si sta assottigliando scrive Lorenzo
Cremonesi come vi dicevo ci sono diverse interviste la più importante e quella al ministro Crosetto che parla al Corriere della Sera e alla stampa però prima voglio leggervi invece due interviste che stanno una sulla Repubblica alla all'ammiraglio dall'agone cioè come sapete Cavo Dragone
Il il chairman del Comitato militare dell'Alleanza atlantica
E dice non esiste una minaccia che l'Occidente la NATO non siano in grado di affrontare con la cooperazione sempre più stretta congrue e con loro è chiaro che vive compattare lì fila
Perché il momento è drammatico in realtà anche all'interno dell'Occidente Bellomo e e la NATO
I punti di frattura sono crescenti e quei crescente queste un Effetto di una guerra
Un troppo non negoziata con gli alleati ma annunciata quando era già partita
La NATO continua a rafforzare la vigilanza dice Cavo Dragone e la protezione abbiamo integrato la difesa aerea condividiamo l'intelligenza proteggiamo le infrastrutture critiche
E mi sembra opportuno sottolineare l'efficacia della risposta l'abbiamo vista nella difesa della Turchia intercettando i due missili
I radicali e poi Cavo Dragone da una valutazione sull'obiettivo finale della guerra una valutazione ok parzialmente ottimistica cioè lui chiede Gianluca Di Feo la in passa la sua esperienza quanto è difficile rendere sicuro lo stretto di Hormuz
E dice un'operazione non impossibile ma molto difficile perché l'Iran non voglio dire che abbia il controllo totale dello stretto ma è in una posizione di grande favore
Nelle vecchie missioni della Marina bisognava neutralizzare elimina la deriva ora c'è una variabile che entra prepotentemente nelle equazioni della sicurezza i droni
Ma nel giro di qualche mese dice ci sarà l'integrazione di nuovi sistemi della difesa aerea sul fianco est dell'alleanza e qui si si sposta su un altro quadrante insomma molto difficile ma non impossibile
Bisogna capire in che modo S Trump
Come dire si lancerà in questo azzardo o piuttosto si ritirerà sconfitto lasciando
Lo stretto nel sul controllo iraniano per intanto
Ma ovviamente in prospettiva futura c'è Roberto Cingolani
Amministratore delegato di Leonardo che sulla stampa invece racconta come la la l'industria
Pubblica sulla difesa italiana per sta sviluppando strumentazioni escudo oggi sullo scudo antimissile necessario per proteggere l'Europa Ilie Michelangelo dopo un uno scudo antimissile da ventuno miliardi dice euro
Un che è in grado di realizzare un sistema di difesa aerea modulare un'architettura aperta alle piattaforme di altri paesi con l'integrazione dirada la satelliti e aerei
Un dolore viene abbattuto con l'artiglieria di precisione lungo una traiettoria di svariati chilometri una una applicazione che ovviamente utilizza lo strumento fondamentale dell'intelligenza artificiale dice Cingolani che sarà per la prima volta testata dai nostri amici ucraini entro l'anno
Queste sono ovviamente le prospettive dell'industria bellica ma il il trampolino teatro è molto più offerto tant'è vero che italiani si ritirano anche forti del fatto
Se possono rivendicare
Come gli altri alleati di non essere stati avvisati per tempo di questa missione per così dire il ministro corsetto vi dicevo parla al Corriere della Sera che al Messaggero
Che da delle indicazioni di quello che è accaduto l'altra sera
E adottavamo stati avvertiti quattro ori prima dice possibile attacco e tutti i nostri soldati hanno potuto mettersi in sicurezza il che sta a dimostrare anche come funzionino i rapporti tra la nostra intelligenza e la difesa italiana e quella degli altri Paesi coinvolti nell'area
Guido Crosetto informato subito tutti perché esiste il novantacinque per cento di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi ma questo no spiega il ministro perché ha fatto un tweet poi rivelato in tv da Borrelli
Questo riguarda tutti gli italiani la nostra sicurezza dice Crosetto la guerra fatta da altri
Le conseguenze politiche economiche e dovrebbe essere materia sulla quale non si batte il backup per interessi di bottega ma ci si siede a un tavolo e si ragione insieme
Io mi aspetto che lo faranno dice Crosetto
Per come dire rinunciando per così dire l'appello di Giorgia Meloni ci sono forze politiche che sono ben conscia di ciò che sta accadendo non è su questo terreno che possiamo permetterci di scontrarci
Il ministro della Difesa scrive Paola De Caro sul Corriere della Sera ripete quello che da due anni dico il multilateralismo il moribondo dice Crosetto e l'epoca delle grandi potenze vicine America Russia le regole del diritto internazionale vengono trascurati ignorati prevalgono quelle del più forte
Per questo noi Paesi che non siamo grandi potenze e che subiamo le guerre che incendiano il mondo dobbiamo batterci per tornare il rispetto da parte di tutti delle regole della Carta dell'ONU
Come dice Paola De Caro
E li ho l'opposizione accusa il governo di essere succube dell'America per me pare esattamente il contrario cosa dovremmo fare dice Crosetto secondo loro la guerra a Usa-Russia Iran
La Premier è stata chiarissima in Parlamento
Questa non è nella nostra guerra non l'abbiamo voluta noi ne facciamo parte stiamo operando in ogni modo perché si torni al tavolo e alla diplomazia e cerchiamo di fare esprimere l'Europa con una voce sola unità
Come Ofanto in accordo con lei nella riunione delle cinque spingendo su due punti fondamentali il primo oro è un chiedere ufficialmente
Come hanno fatto in diecina di permettere il passaggio ad Hormuz delle navi di Paesi che non sono in guerra
E poi per un periodo limitato si sospendono le scelte burocratici che fanno sì per noi e i costi dell'energia siano del quaranta per cento superiori agli altri paesi ma su questo
La richiesta di Crosetto e Meloni come avete visto trova l'opposizione di otto paesi europei come vi ho raccontato
Protesta gli ribatte Paola Di Caro che l'Italia non attacca Trump
Avremmo dovuto attaccarlo si chiede Crosetto avrebbe dato qualcosa di più anche a un solo cittadino
Come ha detto il presidente Meloni noi non eravamo al tavolo sull'uranio
Che è saltato e non abbiamo elementi per giudicare se vero come hanno detto USA Israele che gli iraniani erano due mesi dalla realizzazione di un'arma atomica loro sostengono che su quel pericolo si fondi la legittimità del loro intervento viviamo in un'epoca così difficile anche perché alcuni pongo li pongono
Paesi che sono alleati e amici da sempre ai quali dobbiamo la nostra democrazia e libertà le parole di Crosetto hanno un fondo di onestà intellettuale bisogna riconoscerlo al molta anche come dire oltre il la prudenza diplomatica non possiamo far saltare alleanze strategiche e inscindibili momenti così delicati a volte bisogna mantenere la l'uscita tacere non polemizzare ma agire con tutti i mezzi che abbiamo quindi
La guerra non l'abbiamo voluta noi mediamente e gli americani non ci hanno avvisato loro sostengono che le il Milan era vicino alla bomba atomica ma cosa come facciamo a sapere uno
Che dobbiamo fare nei confronti di alleati storici che hanno garantito la nostra libertà insomma è un quaderno aperto il ministro della difesa ma quanta preoccupazione gli chiede
Paolo Di Caro c'è per un conflitto che sembra quasi aver colto di sorpresa USA Israele nella relazione dell'Iran e qui anche qui venuti qui Crosetto non nasconde la verità molta io non so se li abbia colti di sorpresa una reazione forte penso fosse messo in conto credo che l'obiettivo sia di costringere l'Iran a rinunciare definitivamente all'arricchimento dell'uranio per scopi bellici credo credo
Ma non siamo sicuri era meno atteso che Teheran reagisse colpendo anche i Paesi vicini allargando il conflitto regionale e creando una crisi energetica globale
E l'Italia era uguale i chiede non siamo stati consultati nessuna nazione al mondo lo è stata dice Crosetto e abbiamo osservato pompe occupazioni preparativi cercando di difendere le trattative in corso sul nucleare ora non possiamo fare altro che prendere tutte le contromisure possibili per tutelare i nostri cittadini i nostri militari la nostra economia
Cercare di parlare
Con tutti in casa nostra con maggioranze e opposizione
Che cosa avrei implica gli chiede Paola Di Caro oggi dice che i meloni usa la clava io so due cose dice Crosetto primo cioè in accordo con lei ho sempre cercato di coinvolgere tutti
Non abbiamo mai nascosto nulla e siamo sempre pronti ad ascoltare Secondo sotto il presidente Meloni ha formalmente proposta all'opposizione di lavorare insieme su questo punto tocca a loro
Ora rispondere mi auguro lo facciano con senso di responsabilità istituzionale dovuto almeno la gravità del momento storico così
Guido Crosetto che si è fatto intervistare dal Corriere della Sera e dal Messaggero come vi dicevo
Il dibattito il dialogo ce sembrava aver preso una qualche forma in Parlamento altro giorno poi si è però
Non pochi Solto però ieri c'è stata una ripresa tentativo perché e tant'è vero che Simoni sale in piedi sul Corriere della Sera riparla di prove tecniche di dialogo dopo le comunicazioni alle Camere scrive Giorgia Meloni rilancia l'appello alle opposizioni lo fa con una nota poi di persona il cellulare chiamando tutti i leader ad uno a uno
Di prima mattina Ellison Alina RTL poi Astarte su Sky TG ventiquattro lungo l'Aurelia
Non ci siamo mai viene posare la Caravà il mio numero c'era tracce il suo dovere invece di attaccarci ed ecco alle nove e trentotto la risposta della nota di Meloni il mio è stato un appello al dialogo e sincero
E il pubblico a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse ironie perfino insulti personali
Dice la Premier che continua altri invece sempre nell'opposizione hanno cominciato ad accampare condizioni surreali per sedersi al tavolo chiarendo come non vi fosse alcuna disponibilità ad avviare questo confronto
Conclude la presidente del consiglio
A dimostrazione di quello che dico conservo anche il mio invito resta valido
Se l'opposizione ha cambiato idea intende davvero collaborare nell'interesse dell'Italia lo dica chiaramente insomma Tara dichiarazioni pubbliche contratti privati canali del dialogo dice carrettieri si mette in moto non a caso la segretaria del Pd
Clive rivelerà mi ha telefonato il presidente Meloni siamo rimasti d'accordo che ci aggiorneremo per l'India andrebbe ogni volta che fosse necessario
In una situazione quella che riguarda il Medio Oriente che ovviamente preoccupante
Invece Giuseppe Conte rispedisce al mittente l'idea di un tavolo a Palazzo Chigi il tavolo è quello più istituzionale trasparente e il parlamento e poi Carlo Calenda parla di un'apertura tardiva di fatto il tavolo non lo vogliono le opposizioni perché non lo vogliono lo spiega Bonelli al nel retroscena di mere Teresa Meli non lo voglio non vogliamo offrire a Meloni una passerella per le televisioni in cui noi facciamo i suoi comprimari
Wallenda attacca Ellison RAI invero dice una scelta inverecondo al conteso anche tutti gli altri hanno dimostrato di avere avere una cultura anti istituzionale perché se la Premier propone una cosa del genere delle opposizioni responsabili non dicono Dio rifiutando quel tavolo sia il Partito democratico che il Movimento cinque stelle hanno dimostrato di non essere in grado
Il governare accusa il leader di azione
Meloni capisce c'è il tavolo e impraticabile scrive Maria Teresa Meli perché le opposizioni non vogliono concedere Rio cambia strategia la Premier bada al risultato più che alla forma di coinvolgerlo per le vie brevi
Allora visto che non volete il tavolo dicesse mai mi si sono d'accordo con te sedici a giorni ogni volta che è necessario non ci saremo perché il momento difficile
Lei dice la segretaria del Pd la risposta di melone slide arriva subito dopo ora vi chiamerò eviti aggiornerò
Ogni volta che ci sarà bisogno e così accade in FI Kim questa strategia le la nell'opposizione di non farsi coinvolgere in un tavolo permanente e criticata come vi dicevo da Calenda
O anche sembra riecheggiare nell'editoriale Ubi Claudio Cerasa ci fa un bilancio dei primi tre anni e Wisla in alla guida del partito democratico un bilancio demolitorio per così dire in cui dice si fa fatica per vedere arrivare
E ciò che si fa fatica a a vedere arrivare l'affermazione di una leadership in grado di essere l'alternativa a quella di Giorgia Meloni sino a oggi in verità ed Israele ma cercato egli slide che ieri meritoriamente poi diciamo cercato di costruire un filo prestata per il centrodestra una piccola assicurazione sulla vita
Per cominciare ha perso la stragrande maggioranza delle elezioni regionali da quando è alla guida del Pd il centrodestra ne ha vinte dieci il centrosinistra sei
Il PD ha perso male anche il referendum sul gioco sa non ha vinto le europee e si capisce che il referendum sulla giustizia acquisisca un peso importante per la segretaria del Pd la vittoria del no può fare male a Meloni ma in proporzione una vittoria del sì
Lo faremo a ragionare in più di quanto una vittoria del moderno possa fare male alla premia felice Cerasa che poi
Va avanti sostanzialmente dice i tre anni di Sly sono stati per così dire un mezzo disastro ci Sly ha lasciato la lasciato la battaglia della vita la difesa dell'Ucraina alla destra e poi ancora dice ha fatto di più ha regalato la destra anche battaglie non di destra perché la destra se ne appropria creatasi tra questi inserisce il referendum sulla giustizia la battaglia per il garantismo
E poi mi anche la difesa dei confini contro limitazioni regge il reale e poi hanno già contro l'antisemitismo tutte battaglie che erano della sinistra tre anni dopo l'arrivo di slide alla guida del Pd si può dire che a essersi allontanata dall'Europa ancora non è stato il partito di Meroni ormai a un passo dal Partito popolare europeo ma è stato il partito di Israele il risultato
Di queste cose contorsioni quello di aver dato un contributo notevole a rendere il centrodestra più moderato rispetto a quello che
Tre anni dopo quel dodici marzo in cui Israele senza farsi vedere arrivare in uscita a conquistare il PD
Portandolo dalla stagione del riformismo quella del movimentismo dalla fase di governo quella completare il dato preoccupante che emerge secondo che secondo nel secondo partito italiano e che il Pd causa della sua su molte unità culturale politica e strategica al Movimento cinque stelle ha creato un'illusione ottica pericolosa
Molte partite quelle più importanti il primo partito della coalizione dice Cerasi in realtà sembra essere il secondo
E si capisce che Giorgia Meloni referendum parte sia disposta a fare di tutto
Sul suo punto di vista per avere e l'Islam come alternativa a se stessa alle prossime politiche insomma un commento molto duro quello del direttore mi
Il foglio
Nei confronti della segretaria del quindi
Così
Il dibattito sul dialogo che vi dicevo che sie parzialmente aperto direi che i commenti dei quotidiani
Finiscono qui però però sul dialogo non possiamo leggere anche il punto di vista del PD sarebbe altrimenti
Unilaterale la nostra lettura e quindi andiamo a leggere l'intervista che fa
L'altra voce
Giornale che o l'onore di dirigere a Piero Fassino però Fassino che come scrive Claudia Fusani sull'alta voce e stato un teorico è anche il protagonista dei tavoli di unità nazionale
E quelle radiologica sa dice Claudia Fusani ma neppure tanto
Quando maggioranza e opposizione capivano che era arrivato il momento di mettere da parte le bandiere e lavorare nella stessa vita campo
è successo con la politica estera soprattutto ma anche negli affari interni quando Piero Fassino è stato ministro nei governi D'Alema e nei sei anni in cui è stato segretario dei DS due mila
E uno due mila e sette
Mercoledì era in aula alla Camera durante le comunicazioni della Premier quando ha in modo inatteso chiesto la collaborazione politica
Alle opposizioni per gestire la crisi della terza guerra del Golfo ha visto il tavolo apparecchiato assi e poi issare chinarsi nel giro di qualche ora capisce la necessità ma non vede le premesse per lavorare a un'intesa perché mise francamente dice
Fassino in questa bella e lunga intervista
La mano tesa della Premier Meloni arriva tardivamente e anche in modo poco convincente
Di fronte a quello che è successo all'alba del ventotto febbraio la prevede avrebbe dovuto convocare immediatamente a Palazzo Chigi segretari di tutti i partiti
E in sé il senatore Alfieri lo ha infatti chiesto il due marzo i ministri Crosetto e Tajani per informarli sulla situazione valutare il da farsi invece siamo stati per tredici giorni
Nell'assoluto silenzio mentre la Premier balbettava senza essere in grado di dare giudizi l'affermazione non condanno e non condivido non mio gli elementi dimostra ambiguità e superficialità dice Fassino
A Claudia Fusani va bene in ritardo però mercoledì Meloni ha teso la mano chiesto collaborazione il Pd dovrebbe accettare
Ma anche mercoledì la Premier ha sbagliato i toni dell'atteggiamento
Non si può offrire il confronto aggredendo irridendo le forze politiche cui cocchieri continuando ad attaccarle e a giudicarle
E lo ha fatto lei nelle comunicazioni ancor di più nelle repliche soprattutto la Camera parlando di strabismo il doppio standard del Pd nel giudizio sull'alleato USA
E poi ancora quindi porte chiuse ognuno al posto suo si continua con le barricate gli chiede
Rabbia Fusani sull'alta la voce
Temo che le posizioni su questa crisi nella regione del Golfo e sulla politica estera in generale siano talmente radicalizzata i dice Fassino
Soprattutto da quando alla Casa Bianca si è insediato Donald Trump
Che un tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione oggi servirebbe solo a registrare la inconciliabilità delle posizioni
Servirebbe una disponibilità di fondo ad ascoltare anche a cambiare idea se necessario intendo dire che l'atteggiamento tipico un poco
Ma poi facciamo come dico io non funzionerà
Così
Fassino intervistato dall'altra voce vi dicevo
E stesso diciamo che i temi di giornata sulla guerra gli abbiamo esauriti disegnarlo in chiusura su questo tema l'editoriale di
Federico Fubini l'azzardo globale sul Corriere della Sera perché racconta come
Sia accaduto però Pola della sua destrutturazione degli apparati istituzionali della democrazia americana sostituita con
Un o familista che di fronte alle a le richieste del tycoon di avviare una guerra che rappresentava un azzardo non lo ha illuminato a comprendere come avrebbe dovuto e potuto ragioni di un rischio che questa campagna militare presentava e quindi lo abbia lasciato entrare in una guerra al buio la sua stessa concezione monarchica e familistica del potere lo ha spinto in un nido di serpi eccoci qua e adesso Trump cerca una via d'uscita per poter dichiarare la vittoria e tornare al mondo di prima ma non sarà così facile conclude anche qui vaticina Nendo
Un esito infausto Federico Fubini quando saranno scritti libri di storia magari racconteranno sulla prima recessione causata dalla crisi della democrazia in America e poi ancora l'editoriale
Ivi Michele Marchi sull'altra voce
C'è un ruolo dell'Europa e sulla prospettiva
Della costruzione di un una un universo di medie potenze democratiche che possano contrastare il Duo polio
Alzino americano nel mondo questa prospettiva molto complessa scrive Michele Marchi sull'altra voce per una serie di di fattori che derivano
Anche dal fatto che l'alleanza tra
Le le potenze europee
è il signor Paesi del Sud del mondo come l'India per esempio configura anche una sintesi culturale tutta da costruire insomma e quindi il però tuttavia questa prospettiva e ancora tutta la possibilità di dell'Europa di giocare un ruolo egli spezzare questa egemonia
Sino americana
Per le zone di influenza che rischia di dividersi il mondo le residue speranze di
Nella sì alle incognite di un minaccioso oggi due globale dice
Ma ci in conclusione del suo editoriale sono tutte condensate nel loro operato per entrare in Brindisi storia occorre prima averne scritte le pagine di quella stessa storia
Insomma è una sfida dell'Europa nel nuovo Occidente così l'editoriale sull'alta voce di mi chiedeva e che vi segnalo poi entriamo nella campagna referendaria che ci porta al Teatro Parenti a Milano e al Teatro L'Aquila a Roma al Teatro Parenti una a Milano si esibisce in serata Giorgia Meloni
In una ringrazio per il sì qual referendum ugole arringa che inizia con toni moderati
Poi si conclude però in maniera come consueto della nostra reni in maniera con aggressiva anche con o l'uso di una serie di di di metafore
Che infiammano il dibattito non abbiate paura votate contro le caste dice Giorgia Meloni se stavolta passaggi ritroveremo non passa la riforma
Ci ritroveremo correnti ancora potenti magistrati ancora più negligenti che fanno carriera decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini scrive Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera pagina sedici
E ancora immigrati illegali stupratori pedofili spacciatori rimessi in libertà antagonistiche devastano senza alcuna conseguenza giudiziaria questa è la chiosa diciamo finale
E di cui vi parlavo che induce alla stampa titolare con un rigurgito Meloni se vince il no superato i liberi non
Fino ad arrivare ai fini che vengono strappati alle madri perché i giudici non condivide il loro stile di vita
Se vivono in un bosco come se la riforma potesse ora in Libano a tutto questo e infine fa appello ai sostenitori della riforma non voltarsi dall'altra parte estendere i cinque minuti per mettere la croce sul sito
Ma anche i suoi detrattori non c'è alcuna possibilità che mi dimetta quindi se condividete la riforma votata Easy altrimenti vi terrete questo governo
E anche la giustizia che non funziona la Premier sul palco del teatro Franco Parenti
Cerca di tornare all'aggiunta dal precedente quella del video di tredici minuti nel quale spiegava ritorna nel merito però poi si fa trascinare dalla passione
Voglio essere molto chiara non vogliamo liberarci della magistratura e quindi qui smentisce decisamente le parole di della tra poco segreteria di il del capo di gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi che aveva parlato
Che liberarci del plotone di esecuzione della magistratura anzi ritorce l'accusa contro il Twente del o Giorgia Meloni loro vogliono contare a controllare la magistratura per questo difendono lo status quo con le unghie e con i denti
Il tasso di vittoria del sì
Proporrà una norma contro le porte girevoli tra politiche c'è sembra una norma da inserire nei decreti attuativi che prevederà qualche anno
Ti compensazioni prima di passare da incarichi politici ad organi di governo autogoverno della magistratura e questa è una notizia
Quindi l'affondo contro l'Anm non devo ricordare io quante volte gli sforzi concreti per riformare la giustizia sono naufragati
La causa della interdizioni dei vertici delle ammende o di gruppi di magistrati che avevano grande notorietà media dica così Giorgia Meloni
Scritti carta da Alessandro De Angelis nel suo un momento sulla sulla stampa dove dice proprio la Premier non cela sarà il finale in rovina l'operazione perché sino agli ultimi cinque minuti non si era mai vista una Giorgia Meloni sul vestire così panni del capopopolo
Non cercare l'applauso sanante e dettaglio rivelatore di una disciplina auto imposta si non andare completamente abbraccio troppo in come vedete il racconto dei giornali si riferisce ai cinque minuti in cui infiamma la platea
Una leader che proprio non ce la fa a scartare dice Alessandro De Angelis come sull'Iran si mostra fintamente dialogante ma del dialogo mancano i presupposti ovvero un giudizio Severo sul tram anche qui dopo la finta moderazione emerge semplicemente la natura così de Angelis vi dicevo sulla stampa Pacelli intervistarlo Brigida sul Corriere della Sera
E cita qualche elemento diciamo sui sondaggi sondaggi che come sappiamo valgono e non valgono perché no scusate l'intervistato l'obesità e sembra la stampa non sul Corriere della Sera a pagina undici sondaggi che valgono e che non valgono perché e i i sondaggisti più più preparati ci hanno e il motto sulla difficoltà di testare l'elettorato in questa vigilia i sondaggi che ho visto io dice Lollobrigida Francesco Malfitano che lo intervista
Mostra ancora scenari molto diversi e molte analisi contrastanti se si guarda anche all'agiografia del voto la situazione è molto variegata al sud abbiamo un certo consenso nelle Marche andiamo bene
Nel Lazio soprattutto a Roma invece rischiamo di perdere mentre al nord Hilal creare possiamo vincere il punto è che la questione volenti o nolenti si è già politicizzata ma devo dire che anche dentro altri partiti ci sono molte posizioni non allineate
Stamattina parlavo con un parlamentare europeo del Partito Democratico che mi diceva che secondo lui almeno il venti per cento del PD voterà contro la linea ufficiale ma anche se fosse il dieci per cento sarebbe comunque un dato incredibile ci sono esponenti
Per il Pd che votano apertamente dall'altra parte molti amministratori locali che non sono affatto convinti della posizione del loro partito
Sui social per esempio sembra breve Lele prevale scusate il fronte contrario così Lollobrigida solo sempre sulla Stampa vi segnalo ancora poi propone sul foglio
Che ci darà a al figure notizie tavole sul foglio no favoloso felici racconta
Una diciamo esilarante
Affermazione di brusco uno i magistrati che si era pronunciato prima esplicitamente per il il sia la separazione delle carriere per poi invece o gite in campagna elettorale per il no
Parlando con Michele Santoro
Erano i John Woodcock ricorda che lui come tutti i magistrati ha giurato sulla Costituzione ma non ricorda cosa dice la Costituzione nello specifico articolo ventisette scrive
Che vive con l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva apposita presunzione di non colpevolezza
Il PM della Procura di Napoli ribalta la presunzione d'innocenza in presunzione di colpevolezza non parliamo della pratica ormai nota delle sue indagini dai tempi in cui era un giovane pm a Potenza
Mondo popolo utilizza proprio come metodo si fa confusione tra la fase dell'indagine quella del dibattimento dice il PM anglo napoletano in una recente intervista Santoro
Quando si fa il processo come del momento che la vera parità deve esistere perché il giudice che l'arbitro come in una partita di calcio di fronte a sé due parti una che sostiene
L'accusa e una che sostiene la difesa e che quindi scrive Capone chirurgo che ribalta la Costituzione che dice
Di voler difendere votando no al referendum
Ma la verità dice pubblico e che il vero protagonista del processo e l'imputato nella mia prospettiva è questa este è stata sempre la mia idea il processo serve a dimostrare nulla colpevolezza ma l'innocenza dell'imputato
Ecco ce ne eravamo accorti PM Bubbico che questo è sempre stato il suo principio guida ma la presunzione di colpevolezza ovvero l'onere della prova cardiologo che a carico dell'imputato esistere l'Iran degli Ayatollah non in Italia e questa è una famosa cultura della giurisdizione che verrebbe messa a rischio
Dalla separazione delle carriere dei magistrati
Dopo che il capo della Procura di Napoli Nicola Gratteri accumulato semplici indagati ai mafiosi semplici indagati e mafiosi etiche tandoori tutti come votanti del sì al referendum
Viene da chiedersi se a Napoli si è ancora in vigore la Costituzione italiana oppure una versione aggiornata di quella iraniana ora ho letto questo breve articolo di sulla rete Luciano Carbone perché effettivamente la postura intellettuale di Woodcock è simile a quella di molti magistrati smaschera
Una visione inquisitoria del Processo
Per cui il processo il luogo dove l'imputato possono valere le sue ragioni magari dopo otto anni di indagini preliminari dopo che un Gip ha firmato
La custodia cautelare lasciandolo in carcere cinque anni
Per associazione mafiosa come accaduto al singolo a un a un sindaco calabrese Rocco Femia e tanti altri sindaci no è concesso e l'occasione dice Woodstock per affermare l'innocenza dell'imputato non è così
Il processo e la sede dove il la procura Moffa valere la colpevolezza apportando delle prove credibili per previa un filtro cioè toccherebbe
Alle indagini preliminari e al Gip di verifica dell'esistenza di comprovanti comprovati elementi probatori che giustifichino il di trascinare al processo l'imputato
Il tema è sempre lì
Cioè non si comprende in questa campagna elettorale
E in questa riforma raccontata male la cui vera funzione proprio quella di garantire al cittadino
Una terzietà del giudizio fin dalla fase delle indagini preliminari una densità che non è solo ordine ambientale e che si esprime nella posizione degli cinque mai culturale
E culturale perché indica se l'imputato deve essere indagato se l'imputato deve essere assolto se l'imputato deve essere arrestato se l'imputato deve essere intercettato
Deve trovare una sincera dissidenza nei confronti di chi porta l'ha chiusa
Quella diffidenza metodologica presuppone la sua vera imparzialità che è anzitutto culturale e si fa Don salire separate con concorsi separati con una formazione separata come avviene in tutte le democrazie
Liberali quando il pm bussa alla porta dell'Egitto per chiedere elementi d'accusa nei confronti per sostenere elementi d'accusa nei confronti per l'imputato del gas a vedere lo stesso imbarazzo dell'imputato quando entra in tribunale in manette o senza manette trascinato a giudizio processo questo è l'obiettivo della riforma
Queste la terzietà che garantisce il cittadino
Non c'entra la politica centra il cittadino purtroppo non è stata ben raccontata in questi mesi in quelli del tempo che ci resta cerchiamo di farlo grazie anche agli articoli come questo di Luciano Capone che
Aiuta a spiegare la complessità di questo tema ma anche
Quanto sia essenziale per i cittadini
Molte voci per il nuovo ed il giusto segnalarle ma con una platea semivuota il flop di Magistratura democratica
Nell'incontro organizzato ieri a Roma
Sulle ferendo al nuovo cinema Aquilani Parma Ermes Antonucci con Luigi Bersani
Franco Ippolito magistrato tra i fondatori di Magistratura democratica Dacia Maraini la quale dice voto nove perché credo nell'indipendenza della magistratura perché questa riforma non aiuta a migliorare i rapporti dei cittadini con i tempi della legge
Come se il problema fossero i tempi della legge come se un cittadino Cascina otto per otto anni a giudizio niente e arrestato senza un filtro adeguato del Gip potesse trarne beneficio che anziché otto anni in quei tempi fossero sette osé o cinque
E poi ancora Pizzo
Luigi Ciotti il gesuita Massimo Levorato e infine la giornalista e filosofa Ida Dominijanni la politica del governo
Dice non solo difende l'impunità per i potenti ma è una politica di controllo sociale esplicita che vuole una gestione si sia servita per giustificare le diseguaglianze una lettura ideologica di questa riforma
Come purtroppo si sente da parte dei rappresentanti del fronte del no che non abbandonano questa retorica anche a costo talvolta di sostenere delle tesi
Del tutto prive di fondamento rispetto tra il testo letterale della riforma
Ermes Antonucci sul foglio pagina nell'ultima pagina
Vi segnalo ancora
Sul nucleo una cosa una lunga conto del da bravo vicedirettore Enrico Novi che segnala poi come a dispetto del fatto che si dice che in realtà la riforma non servirebbe perché perché tanto è impossibile passare da una funzione all'altra preda requirente e giudicante c'è da pm al giudice e viceversa in realtà non è vero
è possibile passare da una funzione all'altra ancora soprattutto il possibile che accada quello che è successo a Napoli dove
Il giudice del processo Moccia un giudice molto un processo molto delicato che è stato promosso nel frattempo prove alla procura cioè appare gliela tassazioni quindi che ha fatto un passaggio dal requirenti dal giudicante e requirente venga tempo
Clemente distaccato
E continuato a rappresentare il giudicante del processo dal CSM con ovviamente una deroga che suscita molte perplessità e che probabilmente sarà impugnata ma che rappresenta purtroppo una prassi distorsiva
Ne parla lei parla Enrico Novi a pagina sette
Sul dubbio e anche qui diciamo abbiamo un po'esaurito il tema della della giustizia ma non quello del carcere perché nei torture
Nel carcere di Casal del Marmo
Di cui hanno dato conto i giornali la Repubblica in particolare nei giorni scorsi oggi ce ne parla in un bell'editoriale Luigi Manconi un intellettuale da sempre attento
A raccontare la realtà di questo universo sconosciuto che il carcere e che purtroppo cerchiamo di mettere
Sotto Hitachi e dimenticare quando invece il carcere racconta quello che siamo in controluce
Secondo le carte delle indagini della Procura di Roma sui fatti avvenuti nell'istituto penale minorile di Casal del Marmo annuncia Manconi anticipati da questo giornale le violenze messe in atto dei poliziotti penitenziari
Si sarebbero verificate nelle zone non coperte dalle telecamere e la rappresentazione giù tragico scenario nel contempo un'acuta metafora il sistema penitenziario resta tuttora una zona oscura
Un invisibile indicibile luogo di sofferenza Ombudsman buio spazio extra legale dove si consumano delitti e castighi
E qui che malinconici dagli effetti funesti del decreto cagliata Ivano che ha moltiplicato i criminali quelli giovanili veri e presunti facendo se schizzare al cento quarantasette virgola nove per cento il tasso di sovraffollamento degli istituti per i minori a fronte di tutto Jo ciò conclude la politica del Governo risulta davvero fallimentare
Per la riforma della custodia cautelare fu utilmente più annunciata dal ministro Nordio nulla più si è saputo e sull'impegno a realizzare i dieci mila nuovi posti detentivi
Entro il due mila ventisette seppure si trattasse di una soluzione saggia ed efficace e non lo è evidentemente neppure i più stretti congiunti del sottosegretario Andrea Del Mastro Del Mastro scusate sembrano disposti a giurare
Restano le parole di una delle vittime di Casal del Marmo parole agghiaccianti che sto per leggervi
Un agente mi ha fatto sdraiare sul lettino togliere i pantaloni e gli slip poi ha preso una forbice e l'ha avvicinato al mio testicolo destro facendomi uscire del sangue
Quindi mi hanno riportato in cella e mi hanno continuato picchiarmi con calci e pugni non dubito dice
Luigi Manconi che a breve anche su questo efferato episodio la Presidente del Consiglio vorrà pubblicare un accorato video sui suoi amatissimi sociale
Questo il grido di dolore di Luigi Manconi sulla realtà del carcere niente minorile il solo pensare che in un carcere minorile possano avvenire quello che racconta questo ragazzo
Ripeto il solo pensare che Cossa fa venire una cosa del genere dovrebbe mobili mobilitare la coscienza politica del Paese per una grande opera di verità e di conoscenza torno dall'età delle carceri opera su cui si batte vi ricordo Rita Bernardini danni
Ma questa questa coscienza non si traduce purtroppo in nessuna presa di posizioni nessun atto concludente politico veste esso a decongestionare la realtà del carcere
A ridurre il numero dei suicidi che non cessa di essere allarmante
Arrendere le condizioni di vita dei detenuti in linea con quelle di un paese civile il carcere continua a essere quel luogo oscuro dove mettiamo tutto il male del mondo che non vogliamo vedere che ci appartiene
E poi e poi la polemica sulla Biennale come vi dicevo sì rinfocolato le dichiarazioni del del ministro ancora giù l'incontro il presidente Buttafuoco dice Cia mi fa fuoco c'ha messo cioè isolato dal mondo libero dice
C'è grande preoccupazione per il danno che Buttafuoco sta a arrecando alla piena alla Biennale
Perché cosa rimprovera Julie a Buttafuoco il fatto che dall'inizio dell'anno sapeva che la Russia esigeva di rientrare nel suo padiglione
E non la commedia comunicato al suo ministro prima di febbraio inoltrato mentendo tutti di fronte al fatto compiuto e facendo finta di aver avuto un via libera da Palazzo Chigi
Che non aveva così chiusi nei confronti di Buttafuoco questa un un conflitto che
Probabilmente non cesserà nei prossimi giorni cioè forse sarà produttivo anche di qualche in testa che salta mi vien da pensare e poi la al Garante dell'Infanzia vi dicevo è andata la che è andata nella casa famiglia dove sono
Dove solo come possiamo dire assistiti segregati
I bambini
Separati dalla madre e il suo giudizio è stato che in attesa che arrivino gli ispettori non riscontra un'adeguata preparazione delle assistenti sociali ma soprattutto e stato spropositato dice Marina Terragni allontanare i genitori dai bambini in questa fase un tema che probabilmente anche questo Ornella
Alla ribalta nei prossimi giorni e ne daremo conto vi segnalo anche non ne ho parlato in queste rassegne stampe ma è un fatto che accade a Genova ma a Genova si sta consumando una
Un conflitto molto forte dopo la denuncia del direttore della del Secolo decimo alloro
Nei confronti del presidente della Regione Bucci il quale avrebbe condiviso con il suo editore un dossier che avrebbe provato l'ostilità del giornale nei confronti
Del della presidenza della regione
Dossier contro i giornalisti Bucci non ho mentito
E poi interviene anche la sindaca
Salissero vicende inquietante dice c'è uno scambio di battute tra il governatore Bucci il direttore del Secolo codice monologo Brambilla ciascuno dei due minaccia di rendere pubblici
E gli scambi di Dini messaggi che in questi mesi
Si sono sono sono stati inviati l'un l'altro
Buccini per reclamare una attenzione maggiore un atteggiamento meno ostile del del del giornale
Messaggi che poi Bucci vedendo vedendosi non accolti probabilmente ha pensato bene di coinvolgere l'editore pratica che il direttore del Secolo decimo hanno denunciato correttamente
E che testimonia purtroppo la pressione dei poteri sulla stampa ad ogni livello
Che merita ovviamente di essere portata alla luce perché questa pressione un spesso sulla libertà dei giornalisti e anche evidentemente sulla
Effettivi sulla qualità dell'informazione che i giornalisti sono in grado di produrre ne parla Niccolò Zancan pagina tredici sulla stampa con un articolo e con questo ho concluso la mia rassegna stampa venerdì tredici marzo sono le ore nove carica amici di radio radicale da Alessandro Barbano un ottimo Weekend e cinque risentiamo naturalmente lunedì
Alle sette e trentacinque per la prima da rassegna stampa e poi la la replica successiva
Sulla sui canali di radio radicale buon pubbliche per tutti
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0