Terzo appuntamento della Scuola di formazione politica 2026 "Conoscere per decidere", organizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l'Università di Catania.



Interviene Marta Cartabia, professoressa di Diritto Costituzionale all'Università Bocconi di Milano, già Ministro della Giustizia e Presidente della Corte Costituzionale.



Discussant: Ida Nicotra (Ordinario di Diritto Costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Presidente della Scuola Superiore di Catania, Università di Catania) e Pasquale Pirrone (Professore Associato di Diritto Internazionale, …

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania).



Convegno ""I diritti umani dipendono dal contesto?"", registrato a Catania venerdì 10 aprile 2026 alle ore 17:10.



Sono intervenuti: Davide Arcidiacono (ordinario Diritto Commerciale, Università di Catania), Salvatore Zappalà (direttore Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania), Marta Cartabia (ordinario Diritto Costituzionale, Università Luigi Bocconi Milano), Ida Nicotra (ordinario Diritto Costituzionale, Università di Catania), Pasquale Pirrone (docente Diritto Internazionale, Università di Catania).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Umani.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 7 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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