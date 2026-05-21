21 MAG 2026
giustizia

Processo d'Appello Graviano Filippone

PROCESSO | - Reggio Calabria - 10:23 Durata: 1 ora 46 min
A cura di ASSO
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Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'Appello Graviano Filippone" che si è tenuta a Reggio Calabria giovedì 21 maggio 2026.

Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Penale.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 1 ora e 46 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
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