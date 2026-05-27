Un patto per la crescita e la stabilità: le proposte della Lega

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Il convegno è promosso dal dipartimento Economia della Lega coordinato dal deputato Alberto Bagnai.
Aprono i lavori il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari e il coordinatore dei dipartimenti della Lega Armando Siri.
Intervengono: l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo e il componente del comitato scientifico di a/simmetrie Sergio Giraldo.
Segue un dialogo tra Giulio Centemero, responsabile dipartimento Innovazione Lega, e il sottosegretario al Mef Federico Freni su come … sostenere il sistema delle imprese, favorendone la crescita.
Ci sarà anche una riflessione del senatore Claudio Borghi, membro del Copasir, sulla relazione tra sovranità politica e crescita economica.
Al centro dell’iniziativa anche il ruolo delle opere come stimolo per la ripresa e le politiche fiscali come incentivo alla produzione e a favore del sistema imprenditoriale italiano di cui parleranno il sottosegretario al Cipess Alessandro Morelli, il sottosegretario al Mimit Mara Bizzotto e il presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera Alberto Gusmeroli.
Presenti anche l’amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, l’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero, il viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi e l’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi.
Le conclusioni sono affidate al ministro all’Economia e alle Finanze Giancarlo Giorgetti.
Aprono i lavori il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari e il coordinatore dei dipartimenti della Lega Armando Siri.
Intervengono: l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo e il componente del comitato scientifico di a/simmetrie Sergio Giraldo.
Segue un dialogo tra Giulio Centemero, responsabile dipartimento Innovazione Lega, e il sottosegretario al Mef Federico Freni su come … sostenere il sistema delle imprese, favorendone la crescita.
Ci sarà anche una riflessione del senatore Claudio Borghi, membro del Copasir, sulla relazione tra sovranità politica e crescita economica.
Al centro dell’iniziativa anche il ruolo delle opere come stimolo per la ripresa e le politiche fiscali come incentivo alla produzione e a favore del sistema imprenditoriale italiano di cui parleranno il sottosegretario al Cipess Alessandro Morelli, il sottosegretario al Mimit Mara Bizzotto e il presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera Alberto Gusmeroli.
Presenti anche l’amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, l’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero, il viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi e l’amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi.
Le conclusioni sono affidate al ministro all’Economia e alle Finanze Giancarlo Giorgetti.
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