02 LUG 2026
dibattiti

Seminario di discussione a partire dal nuovo studio di Corrado Marcetti, Sollicciano. Storia di un carcere, a cura del Garante della Regione Toscana.

DIBATTITO | - Firenze - 10:35 Durata: 2 ore 38 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Regione Toscana, La Società della Ragione, Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Firenze, Archivio Sandro Margara
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Seminario di discussione a partire dal nuovo studio di Corrado Marcetti, Sollicciano. Storia di un carcere, a cura del Garante della Regione Toscana.", registrato a Firenze giovedì 2 luglio 2026 alle ore 10:35.

Dibattito organizzato da Archivio Sandro Margara e Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Firenze e La Società della Ragione e Regione Toscana.

Sono intervenuti: Katia Ponetti (ufficio garante Regione Toscana), Franco Corleone (presidente onorario de La Società della Ragione), Giuseppe Fanfani (garante dei Diritti dei detenuti della Regione Toscana), Nicola Paulesu (assessore al Welfare del comune di Firenze), Corrado Marcetti (autore del libro, già detenuto), Patrizia Meringolo (già consigliera comunale del comune di Firenze), Daria Colombrina (comunità Sant'Egidio), Vincenzo Russo (casa Caciolle), Dmitri Palagi (consigliere comunale del comune di Firenze), Monica Tocaldo (società della ragione), Serena Spinelli (consigliera della Regione Toscana), Fatima Haju (Pantagruel), Mariella Orsi (sociologa), Giulia Melani (presidente di La Società della Ragione).

Tra gli argomenti discussi: Carcere.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 38 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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No a tutti, a tutti, a chi è presente qui, a a San Salvi a Firenze, a chi ci sta seguendo on line.
E stamattina noi presentiamo un un fascicolo sul carcere di Sollicciano.
è un bel lavoro fatto da Corrado Marcetti, un lavoro storico che ci riporta indietro nel tempo, a alla storia di Firenze e il suo carcere prima che esistesse il carcere di Sollicciano, questo scritto ripercorre la storia precedente, si sofferma sul carcere delle Murate, che è Los era lo storico carcere fiorentino e su come è avvenuto.
Tra la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, il è avvenuta la costruzione e poi la messa in opera del carcere di Sollicciano.
è uno scritto che ripercorre la storia e ripercorre anche le idee che hanno.
Connesso la città di Firenze, con con l'idea della penalità e con e con la pratica concreta della della reclusione, in queste idee ci sono state anche delle.
C'è stata anche la voglia di di inclusione, c'è stata anche la voglia di tenere.
La parte della reclusione, purtroppo, qualcosa che di per sé escludente, ma di tenerla all'interno del del contesto sociale della città.
Come ci ci spiega bene, Corrado Marcetti, in questo scritto le idee sono state anche tradite, purtroppo, nella nella realizzazione concreta di questo progetto, ma ripercorrere la storia ci serve anche ad affrontare il presente, a comprenderlo meglio e a riflettere su.
Possibili vie d'uscita da dall'attuale situazione che, come è noto, purtroppo a tutti è assolutamente drammatica.
Io lascio la parola ora.
Ah, Franco Corleone.
Un saluto.
Alle.
Alle persone presenti questo ringraziamento a Radio Radicale che registra a questo seminario di di lavoro, e
E che sarà poi diffuso e quindi sarà possibile.
E per chi non è presente oggi poterlo riascoltare.
Avevamo pensato con?
Beppe Fanfani, il Garante.
Regionale dei diritti delle persone private, della libertà a questo appuntamento già molti mesi fa.
In previsione di un appuntamento pubblico.
Per il prossimo autunno.
E
Nel frattempo è accaduto questo fatto straordinario della chiusura di sette sezioni.
E il trasferimento di 250 detenuti, un fatto enorme.
Io ricordo che.
Una volta il Comune di Firenze minacciò la chiusura del carcere di Firenze per le condizioni igieniche sanitarie, ma parliamo di 15 anni fa, non so forse di più.
A partire dalla competenza del sindaco, che è l'autorità sanitaria, quindi può fare provvedimenti per chiudere un esercizio commerciale se ci sono i topi.
I topi del carcere sono invece considerati un elemento di arricchimento e di compagnia.
L'azione della magistratura.
E mette in campo una novità assoluta, cioè il fatto che un carcere si può chiudere.
Per la gioia di coloro che?
Sognano una società senza carcere.
E però è importante questo perché?
Si toglie.
Il potere assoluto della amministrazione penitenziaria e della so autoreferenzialità e l'idea che il carcere non risponde a nessuno ha delle sue regole.
Noi abbiamo inciso anni fa con la riforma del sistema sanitario, questa.
Esclusività e questo potere assoluto.
Però, questo intervento della magistratura di Firenze?
Rompe un un meccanismo che pareva intoccabile.
Se noi avessimo altri casi in Italia di questo genere, noi faremmo scoppiare una rivoluzione alla faccia di chi si oppone a un provvedimento di amnistia e indulto.
Che sarebbe necessario.
Per le condizioni di vita nelle carceri italiane e soprattutto, per iniziare una riforma, non per fare uno svuotamento come si dice del carcere, ma per riconcepire lo e quindi per eliminare la detenzione sociale dalle carceri.
Almeno quella il 16 ricorderemo Margara in una sala del Consiglio regionale a 10 anni dalla scomparsa.
E discuteremo proprio di un disegno di riforma, a partire dal fatto che la detenzione sociale deve essere fuori dal carcere io lo ripeto ormai ossessivamente noi abbiamo 100.000 persone in misure alternative.
Comprendendo un po'arbitrariamente anche la messa alla prova.
Che non è una misura alternativa, ma diciamo comunque persone che hanno a che fare con reati e processi, ebbene.
Noi potremmo benissimo avere 120 130.000 persone in misure alternative sul territorio e avere un carcere.
Di 30.000 persone che già abbondante, ma che non avrebbe né le condizioni di vita incivili né il problema del personale, né il problema del sovraffollamento, e soprattutto non si dovrebbe pensare.
A costruire nuove carceri.
Allora, siccome questa è una soluzione.
Che è scritta in tante proposte di legge, nelle modalità come fare, eccetera.
Ci si domanda perché viene rifiutata.
E sono tre ragioni, tutte legate all'ideologia, in particolare del sottosegretario Mantovano, ma insomma, uno è la persecuzione dei consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto illegali, e soprattutto la cannabis.
Secondo, che il carcere vuole essere utilizzato come un monito?
E una rassicurazione, un monito per.
I criminali e una rassicurazione per la gente perbene.
E quindi ci deve essere questo tipo di carcere afflittivo.
Terzo, gli affari.
E quindi l'idea di?
A Sollicciano noi rischiamo di avere un blocco di cemento armato nel nello spazio del verde del campo di calcio, mi pare questo nella viene detto.
In altre parti d'Italia hanno già sorride già riusciti a mettere questi blocchi di cemento della come si chiama la società, la che ha immaginato questa questi blocchi di cemento.
Ricordo.
No, va be'eh.
E comunque poi si parla di nuove carceri, 10.000 posti.
Da voi pensate in realtà quello che gli interessa è non tanto costruirli.
Ma dire che si costruiranno e comunque fare un'opera di corruzione morale.
E con progettazioni che mol in molti casi resteranno sulla carta, ma i soldi ai progettisti verranno dati.
E sempre più magari più soldi e più varianti, approfondimenti, eccetera, e quindi questo è il meccanismo per cui si continua così il.
Poi c'è il fatto che.
Ci sono in carcere.
Metà delle persone o per violazione della legge sulle droghe per detenzione piccolo spaccio, oppure quelli che vengono definiti tossicodipendenti, che sono il frutto dell'emarginazione sociale su questi, su queste persone si fa adesso una grande retorica sulla tossicodipendenza e i tossicodipendenti e adesso si è inventato c'è una legge in Parlamento, voi pensate che,
Dice questo che le persone che sono classificate come tossicodipendenti potranno avere misure alternative anche con un residuo pena fino a otto anni.
E guardate che è tanta roba.
E siccome si rendono conto che il semplice criminale può avere misure alternative fino a un fine pena di quattro anni.
Raddoppiarlo per questa categoria stigmatizzante deve trovare una giustificazione sapete qual è?
Ed è scritto in un atto di legge che il reato compiuto non è dovuto alla volontà del soggetto.
Ma alla sostanza che l'ha guidato nel delitto e come per?
Il proscioglimento per gli atti delle persone che vengono giudicate, incapaci di intendere e volere siamo sempre al Codice Rocco quindi.
Tu hai ucciso, non sei responsabile perché la malattia mentale che ti ha fatto compiere, eccetera noi su questo discutiamo anche con Beppe Fanfani.
Però però è un tema rilevante, ma adesso in su questo tema c'è questa novità, per cui è lo spinello che fa fare lo scippo alla vecchietta e non la.
La volontà della persona, quindi la spogliazione anche della soggettività, della responsabilità, eccetera va beh, questo è un po'il quadro generale che però ha a che fare con il caso Sollicciano, è una storia istruttiva, il racconto che adesso poi ci è qui pubblicato.
E ci riassumerà Corrado Marcetti, che ha fatto un lavoro di ricostruzione straordinaria, perché noi dobbiamo salvare la memoria e di come le cose nascono, con che intenzioni, come cambiano, anche per pensare al futuro, cosa fare.
A che fare perché il il paradosso di Sollicciano è che dall'essere stato l'ultimo carcere progettato con un bando pubblico da architetti di Firenze e avere successivamente ospitato il Giardino degli Incontri?
Sì, che è un'opera d'arte.
Fatta da Michelucci.
Con all'interno del carcere immaginata all'interno del carcere con i detenuti, ebbene, è diventato nell'immaginario collettivo il carcere peggiore d'Italia.
Io non sono così convinto perché conosco tante carceri orribili in giro per l'Italia, ma è paradossale che questo carcere di Firenze immaginato come innovativo sia si sia trasformata in questo, allora cosa fare?
Come rimediare ai guasti, è possibile rimediare ai guasti, in questo contributo noi diamo anche delle ipotesi, soprattutto perché la detenzione.
E non può rimanere chiusa nel carcere, ma deve essere in relazione con la città, e questo la il punto che noi poniamo la relazione per le diverse.
Persone, i minori, le donne, dico questo perché sono le minoranze, queste no, però noi dobbiamo forse partire dalle minoranze in carcere, dalle detenute madri, eccetera per fare una rivoluzione.
È possibile, ci riusciremo però l'idea di cominciare da questa riflessione su Sollicciano ci può aiutare anche per pensare che.
Ci sia la possibilità di rivedere la concezione della pena in nel Paese e tornare alla Costituzione.
Vedo molte persone che hanno una storia sul sul carcere saluto.
L'assessore Paulesu, che testimonia l'interesse della del Comune a questa questione, poi non so quando vuole intervenire.
Cielo comunica e immediatamente sarà data la parola, e ringrazio tutte e tutti e credo che.
Beppe Fanfani, se vuole dir darci anche lui un.
Un contributo e poi passiamo alla relazione di Corrado Marcetti.
Un saluto perché la relazione di Marchetti sarà particolarmente interessante, certamente più interessante per qualsiasi cosa io potessi dire, anche perché dopo la summa.
Uso un termine di San Tommaso per dire la trattazione in ordine generale e universale che tu hai fatto sui temi reati collegati nel nostro carcere, altro poco sarebbe da dire, ciò premesso.
Sul carcere di Sollicciano si possono avere idee diverse, molte idee diverse, anche io.
Ho avuto nella mia.
Conoscenza lunga, perché ho cominciato a frequentare Sollicciano quando, giovanissimo, difendevo qualche detenuto, cosa diventa quindi?
Dove abbia lunga frequentazione ho avuto.
Molto spesso un'avversità che è maturata nel tempo e però ha avuto idee contrastanti.
Devo dire che leggere questa.
Questa storia, perché è un racconto in realtà è un racconto di Marcetti, mi ha illuminato molto, tanto da farmi ricredere su alcuni assunti che io credevo in me stesso non modificabili, ma d'altra parte soltanto gli imbecilli non modificano mai le loro idee durante il corso della loro vita.
E per questo vi sono grato, sono grato innanzitutto perché mi ha fatto conoscere una parte della storia di Sollicciano che io non conoscevo, e una parte di storia di Firenze che io non fiorentino ignoravo del tutto, però il il soprattutto perché mi ha fatto riconsiderare la realtà di Sollicciano con,
Criteri diversi da quelli dai quali euro. Partite che non illustro qui perché sarebbe fuor di luogo che io ne parlassi. Per questo io gli sono grato e credo sarete grati anche voi quando sentirete da lui quelli che sono stati Vincent una volta qua dentro l'hai raccontata questa storia. Io c'ero, però credo che tutti gli saremmo grati quando ci aveva raccontato dall'inizio il il questa vicenda e ci avrà accompagnato pian piano negli anni nei decenni a comprendere esattamente ciò su cui dobbiamo metter le mani anzi su cui chi verrà dopo di noi dovrà metter le mani grazie Marcetti. Grazie alla Società della Ragione, grazie, l'assessore Paulesu. Grazie a tutti coloro che hanno a cuore la realtà disgraziata dei detenuti, della quale non ci dobbiamo mai dimenticare, neanche quando parliamo di muri
Perché tutto ciò di cui noi parliamo è un corollario rispetto al problema, vero che il dramma di coloro che stanno in carcere Christian ha ragione o che visti anatolico.
In un sistema penale che io ormai considero ampiamente superato dalla storia nella dicotomia.
Della pena classica e anche della considerazione della detenzione carceraria, come pena, io ho sempre rifiutato fin da ragazzo questa assimilazione di questo termine, neanche quando studiavo e scrivevo qualcosa all'università, però.
Più vado avanti più mi rendo conto che uno Stato moderno, uno Stato civile, dovrebbe abbandonare totalmente.
Il la considerazione che ha un reato a un delitto si risponda con altrettanta, oserei dire, determinazione negativa, non uso il termine cattiveria, ma determinazione negativa, insomma, rendere rendere il male a chi ha fatto male probabilmente non è da uno Stato moderno anche perché coloro che sono in carcere,
Prima o poi ce li ritroviamo nella società e se non facciamo uno sforzo umano per costruire una prospettiva diversa nella loro esistenza, avremmo buttato via i soldi e questo è un male, a prescindere grazie Marcetti e scusami.
Diamo un attimo la parola all'assessore, Paolo Naso.
No.
Orbene, grazie.
Rappresento qui le istituzioni fiorentine e sono veramente grato per il lavoro che è stato che è stato fatto e sarà, diciamo, un'ottima occasione di ulteriore approfondimento, leggerla con attenzione questa ricerca, credo che siano state dette.
Ovviamente cose mol che condivido molto ci sono due due aspetti che mi piacerebbe sottolineare qui, intanto noi non dobbiamo dimenticare mai e lo stiamo cercando di fare in ogni occasione possibile che la storia di Sollicciano le condizioni di vita dei detenuti di chi lavora all'interno del carcere non possono essere,
Trascurate o messa in secondo piano, per cui ogni occasione deve essere un'opportunità per tutti quanti noi di riportare all'attenzione di tutti i cittadini e di tutte le Istituzioni quella che è la condizione.
Del carcere e dei detenuti e di chi lavora lì, questo ci riporta a una seconda riflessione che è quella che forse veniva richiamata nelle parole del garante, ovvero Sollicciano, non è qualcosa di estraneo alla nostra comunità, alla nostra città e dentro alla nostra comunità, è una parte deve essere una parte attiva e noi dobbiamo,
E siamo certi che chi trascorre la detenzione all'interno del carcere, poi sarà un cittadino delle nostre strade, prese una presenza nelle nostre strade e dobbiamo partire dalla riflessione di quale sia attualmente la popolazione all'interno del carcere di Sollicciano perché questo ci mette nelle condizioni di comprendere il senso di quello che stiamo facendo e che come istituzione locale dobbiamo fare in termini di costruzione di percorsi alternativi con l'attenzione massima alla continuità nelle cure quando c'è questa necessità ma alla soprattutto a dare e creare le condizioni per la costruzione di un progetto di inclusione, quindi uscire da quell'angolino della pena afflittiva, esclusivamente afflittiva o prevalentemente afflittiva perché noi dobbiamo pensare sempre al dopo, alla prospettiva all'orizzonte delle persone,
E questo ci riporta nuovamente una dimensione culturale sulla quale non dobbiamo mai abbassare la guardia, e credo che avere introdotto a Firenze il concetto di giustizia riparativa ci aiuti a metterci tutti in questa ottica di, in quest'ottica di riflessione, il reato è una ferita per la,
Chi subisce quella quella, quell'azione, per la vittima?
È una ferita per l'intera comunità e il fatto di pensare che ci possano essere, che ci debbano essere degli spazi dove quella ferita sì.
Sutura si rimargina in un percorso riparativo ristorativo per la vittima, per chi compie il reato e per la comunità che ha assistito che assiste a questo, credo che sia veramente un passo avanti, non solo simbolico, nella trasformazione dei percorsi carcerari, verso appunto quelli che dovrebbero essere gli obiettivi ovvero un obiettivo rieducativo di inclusione ma che, ripeto, non riguarda soltanto l'autore del reato ma la comunità intera dei cittadini per cui grazie per il lavoro che è stato svolto e cercherò di stare qui con voi più possibile grazie.
Grazie all'Assessore Paulesu volevo ricordare che qui, nella sede della Società della Ragione è uno dei luoghi in cui si realizzano progetti di messa alla prova, quindi diciamo qua, siamo a all'interno di di quella pratica che cerca delle delle alternative al carcere.
Bene, DIA adesso entriamo nel vivo e diamo, diamo la parola, Corrado Marcetti.
Grazie tante di queste opportunità, il mio primo pensiero va a Grazia Zuffa, per che fu la prima a chiedere che il testo di una relazione, che allora feci potesse diventare uno uno scritto, diciamo uno spessore.
Poi naturalmente ringrazio
Il Garante Tommaso Fanfani per aver creduto, in questo tipo di lavoro e Franco Corleone, che mi ha sempre sostenuto e naturalmente Katia Bonetti per l'impegno organizzativo che, insieme agli altri, la società ha ragione della della ragione e alla sua Presidente che qui hanno messo in questo in questo lavoro.
Perché ho voluto fare questo tipo di impegno da da diversi anni a questa parte, perché la vicenda di Sollicciano è una vicenda veramente paradigmatica.
Sia della storia, dell'edilizia carceraria in questo Paese, ma sia anche della storia del rapporto tra.
Il carcere e la sua città.
Naturalmente nell'idea mia e che, per esempio, Firenze va da Settignano a Sollicciano, quindi non possa dimenticare Sollicciano, come è stato fatto.
Eh.
Devo dire che è anche stata anche una reazione a un certo modo di vivere la situazione di Sollicciano anche durante le visite da tanti, cioè si entra in carcere, ci si inorridisce un pochino, si esce e, si dice si rade al suolo.
Sì, era del suolo, ma avete presente cos'è l'edilizia carceraria in Italia?
Cinque anni solo di costruzione di un carcere.
E dove sullo stesso terreno di Sollicciano Via dei Fossi via del Pantano, viale, Panuccio, cioè sullo stesso terreno che ha creato problemi o su un altro terreno, dove e tutto il territorio comunale è già una destinazione e se i comitati di cittadini poi si oppongono quanto dura e su una gara d'appalto viene,
Subisce un ricorso quanto dura.
Tutti i fatti che sono nell'evidenza della delle delle cose.
Allora a Firenze, però, ha avuto anche prima di di diciamo, un'ulteriore riflessione.
Sollicciano, comunque, il progetto del carcere aveva un'idea, c'era un'idea, dentro poi la vediamo.
Recentemente il Giornale dell'Architettura è uscito con il titolo il fallimento di un'utopia.
Ma non c'era nessuna utopia insolito nel progetto di Sollicciano.
Chi dice questo non si rende conto di quello che s'è di che dice.
Il progetto di Sollicciano fu l'applicazione, naturalmente con l'interpretazione, da parte dei progettisti di un bando di gara che era stato fatto.
Che prevedeva delle cose a quell'epoca.
O forse si preferiscono quelli scatoloni compatti, diciamo di balle rettangolari, perché ci possono stare dentro, tanti più detenuti, essere controllati, più le abbiamo viste le nostre campagne inondate negli anni 80 di questi scatoloni.
Che hanno sostituito le vecchie carceri deturpato, il paesaggio dove sono state realizzate Marghera con la sua Cuter ironia avrebbe detto anzi vuole, un nuovo carcere a Firenze.
Fiammante
Va detto
Intendendo con questo la retorica che accompagna, chi accompagna generalmente questo tipo di di propaganda.
Eh.
Però c'è da ragionare anche sul passato Firenze ha avuto un precedente, un precedente importante aveva l'età, il carcere de del centro storico, le Murate, Santa Teresa penale Santa Verdiana femminile, che all'epoca basta scorrere i giornali di di di quegli anni, dagli anni 60 in poi,
Erano pieni di pulci pieni di cimici umide degradate, i detenuti facevano una vita terribile, bisognava fare un nuovo carcere, quindi abbiamo già vissuto questo precedente.
E allora farne memoria è un attimo importante anche per il, per il futuro, per il futuro.
Naturalmente non.
Terrò solo un fino in un filo del del lavoro che è stato fatto e perché è il motivo principale per cui siamo qui oggi a parlarne e abbiamo fatto questa scelta del fascicolo invece che del libro era esattamente quello del confronto con le associazioni che intervengono sul carcere con le persone che hanno una memoria di di di lavoro sul carcere con persona, con le personalità delle istituzioni o non delle istituzioni che sul carcere l'anno un un'idea, un lavoro, e questa è la parte più importante e poi forse il libro verrà ma era importante in questo momento di confronto, questo questo è,
Intendo, intendevo sottolinearlo, va be'partiamo da lontano, ma non non così lontano come sembra quando.
Giuseppe Poggi fa il piano di ingrandimento di Firenze tra il 1.860 664 85 e pochi anni successivi, in realtà la il pacchetto delle carceri era già stato risolto perché,
Le epiche carcere delle Stinche erano state dismesse e dal 1.832 era stato recuperato a carcere dall'architetto Bonvicini, il carcere di degli, il Convento delle Murate.
Successivamente sarebbero poi arrivati e.
Dopo l'Unità d'Italia e il recupero delle della di Santa Verdiana di Santa Teresa.
Tre carceri storiche, ma fino ad allora, quindi, la partita delle carceri sembrava risolta all'urbanistica, non sono occupava, c'erano già, erano nel quartiere giusto perché il quartiere di Santa Croce era, come si suol dire, in un quartiere malfamato.
E in fondo le persone che in parte abitavano in carcere perché era anche un carcere, naturalmente a tenuta nazionale e abitavano spesso nei quartieri vicini Borgo Allegri Via Fiesolana e insomma, il quartiere raccontato da Pratolini per dire quei Pratolini, quando scrisse Metello parlò coi suoi amici che erano stati in carcere per farsi raccontare com'era com'era il carcere dentro perché non voleva scrivere delle fregnacce nel suo libro.
Quindi l'urbanistica non se ne occupò.
Per lungo tempo per lungo tempo il piano successivo, credo un piano che fu di, diciamo, dell'architetto Bellincioni, poi fu interrotto dalla guerra, si occupò di di di creare le nuove aree di edificazione e perché le come si può dire Firenze, come una bottiglia di champagne usciva dalla dalle mura che erano state distrutte e quindi c'era bisogno di di allargare le aree residenziali e le aree industriali e quindi non se ne occupò non se ne occupò neanche il piano di Fagnoni del 38 per quanto riguarda il quartiere di Santa Croce, perché in realtà il problema lì era quello della bonifica dei quartieri popolari e e non se ne occupò, bisogna andare molto.
Più lontano primi anni 50,
Perché era ministro allora Adone Zoli che il carcere va conosciuto insieme ai suoi figli, perché era stato arrestato dal fascismo e che aveva ah, era allora ministro di Grazia e Giustizia, va fatto delle norme di miglioramento delle idee, del della situazione dei dei dei detenuti,
In quel periodo l'unico che veramente.
Propose uno era Giovan Battista mazaresi, che non era un né un architetto urbanista, era il direttore del carcere delle Murate di Santa Verdiana, di Santa Teresa aveva un unico direttore.
Chi era Giovan Battista mazaresi era il direttore del carcere, anche durante il fascismo durante l'occupazione nazista.
Era accusato, tra l'altro, di essere in Iraq in rapporto col Cln.
In parte era vero, molto più più il rapporto era la figlia che favorì le come scudi, la liberazione dei 17 detenute dal carcere di Santa Verdiana da parte dei GAL punta delle a delle azioni più belle, senza colpo ferire, furono liberate 17 detenute politiche e che erano avviate sarebbero state avviate alla fucilazione o alla campi di concentramento dunque Mazzarri si dovette darsi per la campagna perché i nazisti lo cercavano.
E lui disse.
In una in in uno scritto che venne poi ripubblicato sul giornale.
In questo modo lo tormentava di continuo e il pensiero di quei tre tristi edifici piantati nel cuore della città.
Divisi dalla pulsazione della vita cittadina dai suoi rumori, dai suoi richiami, in soltanto da poche pareti innestate nei blocchi delle abitazioni previste, vecchie pareti vecchi, locali dove scarseggiano l'aria, il sole, lo spazio per avere ogni tanto almeno l'illusione, di essere libero.
Va bene, quindi i mazzetti 6 descrive e poi il giornalista continua.
La cosa presenterebbe vari aspetti pratici e quello che oggi più conta Sabin, assai ben poco, scapito soltanto con la cessione delle aree fabbricabili situati in zone così centrali, si potrebbe realizzare comodamente dai 700 e 750 milioni.
Cifra più che rispettabili, che permetterebbe di porre subito domani ai lavori in quella in quelle zone dove il terreno costa assai minor prezzo.
Dopo questa uscita di di mazaresi, riportata dai giornali che discosti abbastanza consenso da parte del.
Anche l'urbanistica in cominciò a pensare che in fondo.
Il carcere poteva essere una delle prime grandi istituzioni, da decentrare, dalle centrare.
In realtà.
Fu la prima, è vera, è veramente, fu la prima più che del decentramento, parlerei di un'urbanistica da ko di confinamento.
Così ne parlarono, si ritrova né nel piano, nel piano del 58, eccetera, fino però rimanevano tutte così parole finché, nel piano del, se il piano urbanistico del 62 di Edoardo Detti.
Grande urbanista, fiorentino, autore di salvaguardia delle colline, e salvaguardare il centro storico, però, per quanto riguarda.
Il carcere.
Il piano di detti lo collocava in zona dell'Osmannoro, quindi all'estremo confine di Firenze.
Al confine col Comune di Campi Bisenzio.
In una zona, come si può dire, in cui l'abitato più vicino era quello di San Donnino, per dire, tra il nodo autostradale, eccetera, eccetera.
Quindi anche lì.
Quello che era evidentemente il tema che prevaleva era quello della A.
Del recupero.
Di quest'area e delle del centro storico che si riteneva strangolata dalla presenza del carcere.
Il piano detti subì infinite varianti fu massacrato nel soccorso, però resta un grande, un grande piano per tanti altri aspetti, però quello che accelerò.
Accelerò la discussione fiorentina sul carcere, fu la disastrosa alluvione del 3 e 4 novembre del 66.
Il carcere andò sott'acqua completamente il direttore Ferlito, era prigioniero nella sua casa, nella sua abitazione, nel complesso di Santa Teresa dove c'è l'abitazione coi suoi figli, peraltro, furono salvati da sette detenuti che sfondarono le mura per arrivare a salvarlo.
Ma alle Murate erano rimasti senza indicazioni e gli agenti di custodia non sapevano che fare per fortuna, ecco un altro grande personaggio che non pare fu Don Cuba, don Danilo Cubattoli, che costrinse a urla le guardie ad aprire, ad aprire le celle.
I detenuti andarono sul tetto.
Per salvarsi dalla da dall'acqua, che e qui andrebbe quasi quasi veramente una cosa tipo García Márquez le carceri al tempo dell'alluvione salirono in centinaia, su questo tetto si buttarono in via Ghibellina sul fiume di fango alto che correva, e i cittadini dalle finestre buttano le lenzuola annodate e corde per tirarli su nei loro appartamenti.
Nei loro appartamenti sono un ragazzo, non ce la fece e il suo corpo lo ritrovarono poi in Arno, però ecco, questo era il rapporto che c'era tra allora tra le carceri e la città, le cioè le carceri, erano il carcere, Ronnie, ci si passeggiava sotto anche,
E dopo l'alluvione, naturalmente, il carcere nelle condizioni ancora più più disastrose.
E ci fu il piano di Michelucci ed Ardigò, ma ormai eh.
E lì il problema era ristrutturare e l'area delle Murate, ormai destinate dal Piano detti essere spostate.
Eh.
Però non era cosa da poco Betty parlava di il dilemma dell'urbanistica a Firenze e dove le metti tre carceri di Firenze, 3 Carcere, di cui una commessa solo le Murate erano 45.000 metri, quadri di superficie utile per i detenuti, poi c'erano le ossa.
Alla fine, alla fine di tutto questo discorso fu individuato un'area che era all'opposto di quella prevista da detti nel suo piano ed era un'area al confine tra Firenze e Scandicci.
Un'aria ancora poco appetibile la comprarono a 3.000 lire a metro quadro, erano gli orti di Firenze.
Oggi si dice Sollicciano.
Una volta si diceva gli orti di Sollicciano, oggi i il carcere è stato pervasivo quando dice Sollicciano, bici il carcere di Sollicciano, ma lì c'erano gli orti, da lì arrivavano le verdure del mercato di Sant'Ambrogio, che veniva di fronte al carcere di Santa Verdiana per dire,
E
Sollicciano.
La storia un po'la racconta in realtà perché poi si chiamava Sollicciano interessante, così una pura curiosità, perché e faceva parte della Centro di azione romana.
Una centurio era fatta da circa 50 iugeri, per cui arrivava 50 iugeri facevano 12,5 ettari selezionando, arriva a 15.
Ettari e quindi un 60 iugeri pesa per usare un numero umano, ed era la che la censura che era stata data a questo centurione romano, che si chiamava sollecitudine.
Sollecitudine mai nome, fu meno profetico per il destino di quell'aria, perché tutto ciò che poi avverrà ci vorranno anni, ci vorrà tutto meno che sono lì con sollecitazioni, eh eh va be'erano morti e ma e l'acqua era era un terreno che se non vi diva con facilità perché era un terreno che era frutto delle alluvioni del Vingone della Greve dell'Arno ciottoli ce n'erano.
Ho pochi per cui le zone che lì attorno si chiamavano, appunto Via dei Fossi via del Pantano, semplicemente che la cultura agricola aveva il suo sistema di drenaggio dell'acqua, che consentiva, appunto ideale.
E su questo però va be'l'area, era stata individuata i soldi li procurò una legge finanziaria di finanziamento dell'edilizia penitenziaria del 1973 100 milioni per le nuove carceri.
E per le ristrutturazioni una parte andò a Sollicciano, quindi c'era tutto questo punto si fa l'appalto concorso e 73 si fa l'appalto concorso concorrono siccome.
Nel Parlamento.
Si discuteva di riforma carceraria e i detenuti sui tetti delle varie carceri da Torino fino all'Ucciardone, come si può dire, reclamavano la riforma, c'era un movimento di questo tipo, il dibattito era alto, in Parlamento, c'era anche ancora una quota dei parlamentari che va vissuto l'esperienza delle carceri e poi c'era stato l'articolo è il ponte, insomma tantissime cose.
I dibattiti tra alto il bando di concorso, un appalto-concorso furono degli ultimi occasioni di progettazione pubblica sulle carceri, progettazione ha concorso.
Prevedeva delle cose tipo l'abolizione dei Ballatori carcerari, come quelli che ci son c'erano alle Murate, ancora se ne vede, basta ballatoi i cortili dell'area B corti dell'area se si potesse pensare a trovare una soluzione per cui i detenuti potessero andare invece a passare il tempo invece che nell'ozio di un cortile ha nella formazione e nel lavoro, forse è meglio, insomma, c'erano tutta una serie di indicazioni nella nel bando di gara che questo gruppo di giovani progettisti fece suo.
Lo fece suo, però, con un livello di formazione personale che non era poco.
Erano tra i più brillanti studenti della Facoltà di Architettura.
Andrea Mariotti ha scritto un libro ora l'ho portato così che si intitolava Gramsci e l'architettura.
Avranno fatto, avevano studiato tra Emilio coi migliori professori della facoltà e libera Quaroni, tutti gli allievi di Michelucci, detti Savio lirici.
In quel periodo giravano nella cultura di base di questi progettisti i testi di Adorno di Marcuse era uscito, il libro di Goffman era uscito libera igiene Jacobs, sulla sul sulle sulle città questa è la formazione e li vediamo queste cose citate nel libro di di di Andrea Mariotti.
Tutti quindi era un background di questo tipo che li portò, è interessante.
In quel periodo, perché il tema è grosso ma, tra l'altro, all'appalto concorso, parteciparono più di architetti per dire.
E
Pierluigi Nervi, quello che aveva fatto lo stadio a Firenze.
Partecipò, con un progetto che si chiamava cisterna non so come mai fosse dal carcere di San Gimignano, che in piazza ci sperma, però prevedeva edifici di 12 13 piani.
Il piano il e lo presentò con Bartoli.
Eh.
Ma Andrea Mariotti Gilberto campani, pieno in gara in Dinami, partecipano in consorzio con altri due studi quello di Italo Castoldi, Pierluigi, edilizia è quello di Enzo e Piero camici, sono quindi un consorzio di tre studi, però l'architettonico lo fanno i tre che ho detto,
Erano nati, come si può dire, sulla fine della Seconda guerra 43.
Quindi, gli anni di formazione vivi li abbiamo visti.
Eh, ma il dibattito era grosso in quel periodo.
Anche in altri appalti carcerari, come Torino, parteciparono diversi diversi progettisti di fama scrive Andrea Mariotti, architettura e libertà, altrimenti non farei questo mestiere, ebbene, pensare una prigione la cui finalità repressiva sconvolge.
Non volevo partecipare alla gara.
Poi ritenuto che tirarsi indietro non fosse giusto, ma come ideare un carcere non camuffando allo facendolo apparire un'oasi quasi felice?
Dove la redenzione morale sia l'esito sicuro, ne bastava escogitare un tipo dei centri di cella, la dignità umana va espressa principalmente a livello collettivo, riportando la città dentro il penitenziario e attribuendo ai momenti comunitari una dimensione percettiva aperta.
Quali erano le posizioni dell'architettura in quel periodo, beh, intanto quella di Michelucci, è nota, era di netto diniego, diceva consideratemi un vigliacco, ma io in carcere non lo faccio.
Ma è interessante a livello internazionale, sempre in questo periodo quello che dice Hermann Hesse emerge un grandissimo ha detto uno dei più importanti del dopoguerra.
Mi è capitato di rifiutare diversi incarichi perché credo che l'architetto debba cercare di dare un contributo positivo e se questo non è possibile, se non è possibile migliorare il mondo, bisogna cercare almeno di non peggiorarlo, di non distruggerlo e questi grossi interrogativo, quindi, architetto, dovrebbe porsi prima di accettare un incarico, è un fatto di scelte personali, state bile spiacente, non lo faccio, per esempio, mi avevano chiesto di progettare la grossa pigione di Amsterdam ero agli inizi allora,
E avevo pochissimo lavoro, così cominciai pieno di belle illusioni su come fare una prigione, visto che le prigioni sembra siano necessarie.
Più umana, più aperta con giardini e orti da coltivare.
Poi mi arrivò il programma preciso, pieno di regole ferree, separazioni tra uomini e donne e una serie di vincoli tali da darmi la nausea, così dissi che rifiutava l'incarico e loro si offese alla morte di un giovane, rifiutasse un lavoro così importante.
Ma allora non ebbi, nessun dubbio, mi ripugnava, mi era fisicamente impossibile farlo, questo per ritiene il dibattito in cui si creava.
Però poi ci sono scusatemi, alcune diramazione, ma poi tornerà il conto torna delle Dinamo azioni quando fu fatto il bando di gara, però Ministro di Grazia e Giustizia che era Mario Zagari.
Metodo Zangheri in carcere a Regina Coeli, da antifascista socialista, c'era stato, ecco perché il bando aveva quella piega, quando il bando invece fu.
Esaurito, diciamo ai fini chi prese in mano, le le situazioni fu Oronzo Reale, con seriale, è quello della legge reale, quella che prevedeva una incarcerazione fino a 10 anni prima di subire un processo per dire.
Va bene quindi il progetto, insomma il bando era orientata in un certo modo, il progetto fu orientata nel senso indicato dalla citazione che i progettisti misero in testa al loro progetto ogni progetto c'è un nome.
E loro misero questa citazione che era tratta dai delitti e delle pene di Cesare Beccaria, Cesare Beccaria, poi è la piazza, siccome non avevano toccato le carcere all'epoca dell'ingrandimenti Firenze, però alla piazza nuova nata dalla distruzione delle delle mura sono andate in nome di Cesare Beccaria perché sul retro ci aveva queste tre grosse carcere.
E lo mettono questa citazione e un falso concetto di utilità, quello che vorrebbe dare una moltitudine di individui, quella simmetria e quell'ordine che sono la materia inanimata in grado di dare.
E quindi precisa ulteriormente Andrea Mariotti nel colloquio con Bruno Zevi.
Bruno Zevi, tra l'altro, insieme a Goffredo Fofi, scrive la presentazione del libro di Andrea Mariotti.
Grazie dell'architettura, ma in questo articolo sulla sulla sull'Espresso.
Vivi Bruno Zevi se queste che era intitolato
Oh Beccaria, gli ha dato le chiavi ai progettisti.
Dice Mariotti, il contributo dell'architettura, un tema sociale di questa portata non può che essere indiretto, è complementare, guardate le parole hanno un senso che l'architettura non basta, ragazzi hanno fatto e i magnifici campi sportivi hanno fatto dei lager, quindi non l'architettura non basta ma addirittura da delle possibilità delle opportunità ma poi la gestione che è importante il nostro impianto è però così discorde rispetto ai precedenti che non solo ammette, ma quasi esige regole comporta e comportamenti opposti a quelli in vigore.
Quindi questo era la l'atteggiamento loro si informarono visitarono dei carceri, anche americani, nel Connecticut nello yoga erano carceri a Kottak, cioè a grossi padiglioni separati, diciamo
Uno li convinse, non lo convinse, non li convinse neanche il progetto di Regina Coeli, che l'architetto Lince aveva da poco fatto perché era cruciforme secondo loro.
Ancora non le interessava il carcere di Badu e Carros, che era fatta da un altro esimio architetto Ridolfi.
Ma quello era seguita per il banditismo sardo, però fu fatto un Ridolfi, fece un'architettura attenta al paesaggio, diciamo.
Anche ape, attenta alle condizioni di detenuti, poi anche lì vedremo come Beccalossi sarebbe diventato pur fatto da un due dei migliori progettisti, uno dei peggiori carceri italiane.
Scesero questa tipologia palo telegrafico.
Gli cent gli sembrava quella più flessibile.
Oggi ci dice no, ma a Sollicciano c'è tanto da camminare e diventa, ma come c'è tanto camminare, ma per fortuna c'è tanto da camminare, ma sta CIPE chiuso in cella 22 ore.
Gli agenti avevano la possibilità nel piano che descrivono loro di anche perché era su due piani l'asse di comunicazione di Sollicciano, sotto c'è la possibilità di agli agenti di andare in moto o in bici sopra i detenuti, secondo il concetto di sorveglianza dinamica che fu per un periodo propagandato poi dopo ripiega se ripiego,
Sollicciano, acconsentiva benissimo l'apertura di un cancello, il corridoio se lo faceva per interroga solo il detenuto e lo vedete multe arrivavano dall'altro cancello, quindi non c'era questo esubero di personale che è stato detto.
Va be'~hesitation, loro comunque pensano Sollicciano con brani in città.
La chiesa e il teatro sarebbero dovuti essere aperti anche all'uso della città.
Tutto questo.
Era nelle loro intenzioni, però.
I progettisti presentano al bando, presentano le tavole che servono per la realizzazione del progetto, quello per vincere il bando.
Non è il progetto esecutivo, quello verrebbe, sarebbe venuto dopo l'approvazione.
Concorrono con questa ditta che è la ditta Pontello famosa di Italia, dei dei progetti, dei direi di investimenti edilizi.
L'unica esperienza che aveva avuto la ditta Pontello di carceri l'aveva avuta era nel 1930 la realizzazione del carcere di Massa, quello che conosciamo ancora oggi.
E però, come aveva sempre avuto un buon rapporto col potere fosse fascismo, all'epoca, poi i governi centristi dopo e poi il centrosinistra, Pontello col col potere, sapeva convivere.
E però avevano anche l'intenzione di affidarsi anche dai progettisti giovani, lo fecero in questa come in altre occasioni.
Cosa successe però intanto, come si può dire è tutto tutto ritorna su tutto, come si può dire, intanto erano successo dei fatti, di una gravità enorme.
E la riforma non accenna a, non arrivava ai propri profili, l'appalto concorso dei 73 viennese viene, come si può dire, espletato nel 74.
Il povero Mariotti muore in quell'anno Povegliano poche soddisfazioni del suo progetto, comunque muore dopo l'approvazione per un male oscuro, e però nel 74.
Intanto c'è una rivolta nel carcere e murate questo è molto interessante, eseguire cosa avviene nella città, nate nella nazione anche e rivolta nel carcere, murate idee, i detenuti prendono la sezione, gli agenti di polizia e gli agenti della polizia penitenziaria li spingono loro vanno sui tetti vanno sui tempi i direttori dà ordine di sparare visto che loro non scendono muore un ragazzo si chiamava Riccardo del padrone.
Era dentro per tentato furto d'auto.
Il quartiere fuori si mobilita, c'è una solidarietà enorme attorno a questi fatti e otto detenuti vengono feriti, un umore, questa crea delle Murate.
Ma poi, nel 74 a maggio, succede l'altra.
La tragedia di Alessandria, lì di persone muoiono 7 medico del carcere, l'assistente, i detenuti che avevano fatto la tentata evasione e poi erano ripiegati né se questo quindi lì l'intervento delle delle dei carabinieri fu disastroso, poi è successo il fatto a San Gimignano limbo Ron detenuto,
Fuori fuori fuori, intanto la società sta esplodendo.
Nel brevissimo se panna e 75 nel giro di pochissimo tempo ci sono quattro morti.
A Milano, A e a Firenze, pure Boschi Rodolfo Boschi, un militante del Partito comunista ucciso perché c'erano state le.
Le proteste e le manifestazioni perché, Claudio Varalli a Milano era stato ucciso da uno del da un fascista, diciamo così.
Quindi succede tutta questa cosa mentre è in corso, come si può dire, l'assegnazione delle dei progetti di Sollicciano.
Eh, e quindi che succede venne dato incarico della Chiesa di sovrintendere a tutti gli aspetti carcerari, diventa un grande coordinatori, i tutti i direttori devono rivolgersi a lui.
E naturalmente anche il progetto di Sollicciano.
Fa all'esame della Chiesa che della Chiesa, però, a sentire uno dei progettisti dell'epoca che sono andato a trovare, abbiamo avuto lunghe conversazioni.
Dal punto di vista della conformazione architettonica, non dice gran va bene, l'importante è.
Mettere le sbarre laddove non erano previste rafforzare le lamelle di cemento, quelle delle loggette delle celle.
E soprattutto, il punto è questo, che in un carcere che era stato concepito.
Col dibattito della riforma, che sarebbe arrivato poi giusto un anno dopo, ma nel frattempo la Commissione parlamentare era venuta a parlare con i detenuti a Firenze, l'incontrastato coi detenuti di Santa Teresa che facevano una rivistina, si chiamava fra noi e gli altri a cui collaboravano Balducci Michelucci cioè fior fiore degli intellettuali degli intellettuali fiorentini e avevano preso consigli per per la riforma insomma, quindi,
Amara grosso parlare di forma, non arrivava, quindi succedevano le persone che poi, quando fu ulteriormente ridotta alla Camera, naturalmente e ci fu un delle esclusioni tutte le cose sarebbero riprese molti anni dopo nell'86, con la legge Gozzini.
Va be'ma che succede, quindi che i progettisti che avevano fatto il progetto vengono messi da parte.
Consegnato.
Il rapporto diretto tra la direzione dei lavori è l'arma dei carabinieri interessa.
Che cosa succede, che la massima attenzione diventa quella sugli aspetti di sicurezza?
Doppia recinzione
Mura nel cortile dell'aria i detenuti devono stare chiusi, in cella, quindi quello che era un carcere pensato per la riforma che sarebbe arrivata.
Veniva costretto nella camicia di forza di un carcere di massima sicurezza.
Tutto viene secretato fuori, si sparge la voce che a Firenze sta facendo il carcere, li sta mai.
Dove erano morti i tre della Baader-Meinhof?
Tant'è vero che, quando fu sequestrato da d'Urso dirigente alto dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia, le Brigate rosse, le Brigate rosse, che lo interrogano, gli chiedono, gli chiedono notizie del carcere, chissà mai che stavano facendo a Firenze, va be'ma, non erano solo i brigatisti da tutti erano convinti che questa segretezza semplicemente era in corso una inversione di,
Contenuti
Quello non era più solo un carcere di sicurezza
I progettisti e vengono messi da parte si ragiona con la direzione dei lavori.
E sottovalutare da parte di una città.
Il tema del carcere si paga sempre caro, perché intanto in Comune la traballante, giunta di Gauja di Gabbuggiani, col centrosinistra.
Viene messa in crisi da una richiesta di con da una commissione di inchiesta parlamentare comunale sul fatto che il direttore dei lavori, per quanto erano due ditte direttore dei lavori, uno per quanto riguarda il Comune, l'ingegner, Chimenti l'altro per quanto riguarda lo stato, l'ingegner Balducci,
Ma il fatto è questo che l'ingegner, Chimenti era direttore dei lavori per il Comune, ma era allo stesso tempo collaboratore della ditta Pontello.
Qui dimissioni.
Denunce.
Parte l'inchiesta.
Verranno tutti assolti, per carità.
Quindi, tutti innocenti, però, i tre periti ingegneri dell'Università di Pisa.
Dicono che il ferro che è stato usato era quello circa il 61% di quello che era necessario usare.
E dicono, non ci sarebbero stati problemi.
Però certo sulla durata, sì, sulla durata del quindi sul ciclo di vita di un di un oggetto edilizio, ci sarebbe stata influenza perché il ferro era stato risparmiato.
L'età Pontello naturalmente in quegli anni non faceva solo il carcere, ma faceva il carcere, costato 44 miliardi, allora i bilanci della ditta Pontello dell'83 sono meravigliosi, poi sarebbe fallita anni dopo, per altri motivi.
Come i direttori dei lavori per quanto riguarda lo stato e l'ingegner Balducci, sarebbe a sua volta finito in carcere per la caserma dei sottufficiali di Firenze e per tutti i progetti che riguardavano o con intervieni gr grandi interventi dello Stato.
Questo era il settore, questa, eh eh eh eh era di fatto la la, la situazione, un carcere che non era usato, come era stato progettato, che non era stato realizzato con la dovuta attenzione e materiali che era necessario, perché tutta l'attenzione era sulla sicurezza.
Quindi, quindi, sui tetti, per esempio degli edifici, non erano stati messi i parapetti in sicurezza per dirne una, quindi voleva dire che nessuno avrebbe poi fatto i controlli sulle guaine.
Che stavano sotto i guai sotto le unghie Aino dei tetti e le guaine, né col sole, ci sarebbero seccate o rotte.
Eh, eh eh, tutti le docce doccioni, diciamo, le grondaie sarebbero intasate.
E nessuno le avrebbe pulite.
E tutta quell'acqua, poi sarebbe filtrata giù e i giunti tra i pannelli di calcestruzzo è e la struttura di cemento non sarebbero stati controllati, si sarebbero spaccati.
Eh.
Le vaschette dell'acqua dei bagni venivano messi per non lasciarli scoperti, diciamo in modo tale i detenuti, ma nel controsoffitto.
Ma che cosa succede, cosa sarebbe successo quando le vaschette dell'acqua si sarebbero rotte?
Quello di andare degli anni che l'acqua sarebbe infiltrata, sotto che tutta l'acqua che filtrata dentro Sollicciano nei corridoi, rendendo non era solo quella dei tetti che era tanta.
Era anche quella delle vaschette dell'acqua che c'erano rotti, insomma, questa è la, questa è la.
Ed è assumendola brevemente, insomma, la situazione dei dei lavori di Sollicciano a questo punto ecco un altro aspetto.
Di sottovalutazione del rapporto tra carcere e città.
Il carcere finisce nell'82.
Nell'83 si chiudono le vecchie carceri, incominciano i trasferimenti a Sollicciano.
Fermo un attimo, compare la notizia che il ministro Darida altro ministro.
Aveva comunicato che Sollicciano, sarebbero arrivati 400 camorristi, da Poggioreale.
Insorgono i comuni di Scandicci e di Firenze,
Sui cartelli dei negozi di Scandicci ci sono i ci sono, c'è scritto il carcere di Sollicciano e per i detenuti delle Murate, non per i camorristi.
Una vanno.
Venne fatto un corteo fino al cantiere del carcere, fino a che è ormai finito, venne fatto un falò, poi Mila Pieralli, sindaca di di Scandicci e Gabbuggiani, il sindaco di Firenze fanno un indicono una manifestazione, vengono bloccati tutti i negozi e in piazza Signoria 10.000 persone.
I camorristi Darida lo stesso giorno sospende l'arrivo dei camorristi.
A Sollicciano vengano mandati.
I detenuti delle Murate, ma nel frattempo che il successo era stato prepara, essa era stato preparato un corpo speciale di agenti di Deep di Polizia penitenziaria selezionati in tutte le carceri.
Per insegnare dette multi come si sta nel nuovo carcere?
Quindi, poveri detenuti e le Murate, spesso di reati brevi, furono accolti con un sacco di mazzate, come si dice.
E al grido cantato qui non siamo a Rebibbia, qui non siamo alle Murate, qui siamo a Sollicciano.
Risultato diversi, 45 detenuti feriti, alcuni hanno perso l'udito.
Parte d'inchiesta sollecitata dalla da detenuti che erano allora al processo e Dalu, da Alessandro Margara, da parte dell'inchiesta, con tutte le difficoltà, perché intanto i detenuti erano andati via.
E ci sono diverse condanne comprese per avere per i pestaggi, eccetera, eccetera.
E questo segna segna Sollicciano, tenete conto che nel durante perché, quando fai un trapianto di di di questo tipo ci sono cose gravi, per esempio nel Quartiere dei solleciti Casellina succedono così scontri tra questi agenti di polizia penitenziaria, selezionati i ragazzi dei quartieri,
Morì, un'agente di polizia penitenziaria, perché un altro gli spara, un altro agente di polizia a Brindisi, quindi è nato sotto il segno sbagliato proprio.
Va be'le cose.
Vanno così, questo è.
Che cosa ti aggiusta poi le situazioni?
Un fatto fondamentale, un movimento pacifico dall'interno del carcere che chiede un rapporto con la città, sollecitato dagli allora detenuti politici l'area omogenea, ma coinvolgendo anche i detenuti comuni disegnati, perché nel frattempo un ragazzino di sei anni che andava a trovare il suo babbo e poi la sua mamma morì stritolato da un cancello elettrico,
Qui dice che a questo movimento.
E fu ritrovati però, trova il meglio dell'intellettualità Valentina.
Trova Balducci.
Trova Enzo Mazzi la comunità di slot, quindi diciamo la parte di cattolicesimo, popolare ma sempre molto attento trovarci.
E trova Michelucci, e quindi c'è questo dialogo tratterà dentro e fuori.
È fondamentale che i fondamentali.
Nasce l'idea del Giardino degli Incontri, qui non mi soffermo perché la storia è nota.
Eh.
Per tutto un periodo la situazione gode di questo rapporto qui, ma a Sollicciano ci andava Barile a fare un corso che ci andava veramente.
E questo rapporto osmotico che che fece cambiare le cose l'Arci faceva i corsi di giardinaggio e di informatica.
Michelucci, si era detto disponibile a coordinare il lavoro dei detenuti, so tutto questo mondo qui.
Impagabile, mondo impagabile.
Poi le cose come si può dire?
Soffrono le emergenze, a quel punto, nel 92, l'emergenza è quella della criminalità.
Quindi, da un carcere dove?
Un detenuto a una cella di nove metri quadri va bene.
Che a me mi sembra veramente pazzesco che si discuta di una cellula di di un posto perdete, molto legittimo, di 3 metri quadri.
È come dire, in una casa dove vivono due persone, le metti 15.
E in questa situazione.
Incomincia a gonfiarsi di sovraffollamento, di emergenze, di permessi che non vengano dati.
Esplode la questione dell'AIDS.
Con la sezione indicata AIDS.
Quindi, in un carcere sapete cosa vuol dire questa cosa qui?
I primi segni di di manutenzione, di di così di di cose che si sgretola nessuno bada, i carcere incomincia a prendere questa piega di degrado.
Degrado chiama degrado la manutenzione, ma la manutenzione la farà Mof.
La Mof.
Semi, alcuni detenuti, alcuni agenti, ma fanno imbiancature, le piccole riparazioni.
Pensare che su quei problemi potesse in termini della Mof è da pazzi.
Li occorreva un piano di manutenzione straordinaria, fatta come si deve.
Questa storia la conoscete tutti, anche, e forse meglio di me, a un certo punto tutti questi lavori di manutenzione non vengano fatti proteste, scioperi della fame e i proteste dei garanti, l'età degli avvocati, i detenuti che fanno ricorsi, eccetera eccetera alla fine arrivano finalmente i soldi.
Eh.
Tanti soldi.
Per ristrutturare i tre.
Femminile e il piccolo psichiatrico.
Maschile
Ma i lavori?
Vengono effettuati senza fare i saggi strutturali, per cui?
I pannelli nuovi si appoggiano sui vecchi, magari il Colle, magari fissandoli con delle Zanni che andremo a loro volta, provocano dell'acqua che entra.
Non vengono guardati, giunti per cui i lavori fatti al femminile e all'altro settore.
Bisognerebbe ritornarci sopra.
Nulla lo prevede, però però lo sanno tutti, perché l'umidità non è scomparsa del tutto, i problemi al femminile ci sono ancora non solo dalla gravità di prima, come sempre, però, ci sono ancora e non ci sono finanziamenti per quello, ma intanto perché questo modo di procedere oltre al fatto news per dire un esempio i ragni, i ragni, quelle strutture per?
Meccaniche per poter effettuare i lavori in altezza, se non venivano rifatti, i pavimenti dei cortili dell'area femminile scendevano e non potevano essere usati in disequilibrio.
Quindi problemi andavano affrontate con una con tutt'altro atteggiamento, ma a un certo punto i lavori al femminile.
A fatica si spostavano le detenute, c'è la parcella per fare dei lavori, c'è la parcella.
E tutto questo, compresi pro complesso di problemi a un certo punto alla Polstrada che fa chiede.
La rescissione del contratto.
Due anni.
Per risolvere questo tema dalla decisione di contratto, nel frattempo, i padiglioni del maschile del giudiziario e delle precipitano in condizioni ancora peggiori.
Siamo a questo punto, viene fatta la rescissione del contratto.
Viene fatta una gara per i servizi di architettura e progettazione per i nuovi, per i padiglioni nuovamente maschile e femminile, è stata espletata appena un mese fa.
Quindi si sa chi saranno i servi, ma deve essere fatta poi la gara d'appalto.
Quindi passeranno altri anni.
Per la gara d'appalto.
E in questa situazione interviene, come è stato detto prima da Corleone la magistratura, dopo tanti, dopo tanti ricorsi.
Che altro dire da un punto di vista strutturale?
Naturalmente, in questa situazione va tenuto conto che, se non ci fossero state le associazioni, tutte le associazioni che hanno fatto quel lavoro che dovranno fare la in quelle condizioni la pensano soltanto a alle classi scolastiche, per dirne una quindi neanche delle associazioni stiamo parlando dell'istituzione scolastica,
Ma in quelle condizioni, lì quando stai entra in una cella.
Con tutti gli ingombri che ti creano gli uni e gli altri, una volta i detenuti salsa salivano sui tetti, ora detenuto in un Salzano Veleti, perché poi la situazione, e ma questa composizione sociale di di di Sollicciano è stata veramente valutata, sappiamo quello che le inchieste ci hanno detto le ricerche fatte da Katia datati da dalla società alla Regione ma da da Antigone,
Ma noi sappiamo veramente tu il 70% dei detenuti stranieri che costituiscono, come si può dire, quasi un carcere etnico, ma chi sono?
Che carriere di evitando che carriere scolastiche hanno cosa è stata interrotta nella loro vita e di questi quanti hanno il permesso di soggiorno, quanti hanno la cittadinanza, quanti Juan quanti, quando usciranno dal carcere saranno espatriati ora immigrati, usiamo la parola che vogliamo.
E quindi che i programmi li si fa dentro un carcere.
E i detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza.
Per loro cosa si prevede delle comunità di carcerarie, come dice mini o le comunità che già ci sono, ma gli vengono imposti delle degli obblighi carcerari, per potere, cioè, come se ho l'impressione, l'impressione studiando il problema è che degli della mescolamento di questioni che ha la gestione di un cane questo non capiscono nulla.
Siamo nella situazione di una gravità tale.
Quando è partita la gara d'appalto per giudiziario e penale, se partirà?
Sarà sgomberato un edificio alla volta perché sarà dato un po'di amnistia indulto i 45 giorni e ha proposto a Giachetti quello che vogliamo, perché con la gente dentro quei lavori che prevedono la realizzazione delle docce in cella.
L'acqua per le coperture degli edifici il risanamento delle pareti non potrà essere fatto oppure sarà fatto male come è stata fatta al femminile.
Questa è la situazione.
Va be'da, ultimo, ci sono state cose, naturalmente importanti Giardino degli Incontri, I ciclo pittorico fatta da acini bellissime o il coinvolgimento dei detenuti, l'impegno di Pedron e degli insegnanti nelle scuole.
E il teatro e il teatro è e le letture e Autobiography e le scritture autobiografiche fatte da altri e gli interventi di dell'altro diritto e di e di tutte le associazioni che ci mettono l'anima.
Però cerchiamo di guardare anche ai.
In prospettiva.
Perché non son stati fatti gli spazi dell'affettività quando ci sono i due cambi di inni del teatro all'aperto che possono benissimo essere usati, servono dignitosi, lontani dalle celle perché?
Perché non si pensa che la semilibertà, invece che essere incastrata nel Gozzini in quel modo barbaro che stanno in tre o quattro dentro una cella, non viene fatta fuori?
C'è un detenuto in semilibertà, va a lavorare fuori e poi c'è una portineria, una foresteria, una cosa tipo, una casa del lavoratore.
E togliamo la via di lì.
E ci sta a fare in carcere la semilibertà, un fatto dove uno ha una transizione, un passaggio, il carcere, se lo può dimenticare per pensare al futuro.
Eh eh, oltre la semilibertà.
Una casa protetta per le donne con bambini che vogliamo fare se ne discute da anni, non viene fatta.
Le donne sono il 4% della dette no dei detenuti.
È un genere che ai reati violenti ricorre molto poco rispetto a noi, ma.
E la caserma degli agenti, ma che ci sta a fare una foresteria degli agenti dentro il carcere, è come pensare che gli operai debbano dormire in officina.
Solo che l'officina, questo palco sono i corpi degli altri, si creano delle dinamiche tribù contro tribù.
Perché non devono avere un alloggio come si deve, una foresteria che siede come si deve fu DHI, poi fanno a fare il loro lavoro, otto ore al giorno, poi tornano fuori.
Eh eh, questo EPA, pensate.
E finisco il progetto.
Di Sollicciano.
Prevederà due campi da gioco.
Due campi.
Come si può dire a dirle le parole e a vederle, e un'altra cosa.
Uno era per il penale e un rapper, il giudiziario, quello per l'giudiziario.
Devo andare gente in custodia.
Che non hanno mai usato.
Perché sennò non c'era compensazione?
Che detenuti avessero un campo di calcio dell'argentino, ma gli agenti di polizia penitenziaria.
Devono andare nei campi fuori a giocare, confrontarci con la civiltà, con la città, fuori cioè qui è tutta una logica che va completamente ribaltata, puntando alto sulle cose da fare e grazie.
Mi pare che.
Ricca la.
Ed è interessante la storia, perché se dobbiamo pensare al futuro e bisogna che non si ripetano gli errori fatti.
In diversi momenti, quindi, mi pare che possiamo.
Discutere, io credo che.
Voglio aggiungere solo nella introduzione che ho fatto a questo importante lavoro di Corrado.
Ho ricordato che fra i tanti paradossi.
C'è questo quando io ero garante a Firenze.
Arrivammo a superare le 1.000 presenze.
Adesso sono 500, credo anzi adesso non so più quante sono, saranno meno, però il clima interno, anche con 1.000 persone è fatto parlo di molti anni fa.
Era migliore di quello che si è rivelato in questi ultimi anni, e.
Io ho trovato una spiegazione nel fatto che è stato che è proprio originato dal cambio di composizione sociale della popolazione detenuta e la rottura di relazioni forti con la città.
Credo il fatto che sia stata anche tolta la sezione di alta sicurezza.
Ha contribuito a un disfacimento di relazioni.
All'interno del carcere io ricordo le riunioni del Consiglio dei detenuti a cui che facevamo con Margara.
La presidente del tribunale di sorveglianza, la dottoressa Fiorillo, io, con la partecipazione di la rappresentanza di tutti i.
Maschile e femminile.
C'era anche.
Quel settore delle transessuali.
E quindi erano riunioni con uno spessore.
Questo avere c'era anche un embrione di polo universitario, che è stato poi eliminato sostanzialmente, anche se il Polo era Prato, però un embrione c'era anche a Sollicciano e.
Cioè la scomparsa di questi riferimenti, la rottura con le relazioni con la C, secondo me, ha contribuito.
E comunque c'è stato anche il centro della riflessione.
È diventato quello delle condizioni strutturali del carcere, cioè.
Come Sollicciano.
Dove c'è l'acqua, ho capito io, ma il problema è anche capire le relazioni umane che spazio avevano e questo che non dobbiamo dimenticare, cioè il, la centralità della struttura ha fatto andare in secondo piano, credo anche il lavoro delle relazioni umane, che sono fondamentali in un carcere per conoscere,
Le dinamiche che ci sono che il carcere è un luogo di potere.
Ovviamente
Potere sui detenuti da parte dell'amministrazione penitenziaria, ma anche fra i detenuti ci sono logiche di potere e bisogna conoscerle per capire che fare.
Alcune notizie che ho recentemente.
Dicono che proprio c'è un autogoverno.
Incredibile a Sollicciano da parte di gruppi.
Di detenuti, comunque, c'è stato un tempo in cui abbiamo fatto riunioni e per pensare a tutta come affrontare il problema della di Sollicciano e della detenzione.
E con gruppi di lavoro, io lo ricordo.
Nella prefazione, ma noi facemmo un gruppo di lavoro per sul punto della spot spostamento del femminile al Gozzini.
E arrivammo a una conclusione presentata.
Al al Dap e il dirigente di allora che era d'accordo su questa ipotesi, per avere poi nel in quello che è il femminile, uno spazio invece è diverso da utilizzare diversamente affrontammo il problema del destino degli edifici che sono fra Sollicciano e il Gozzini.
La collocazione della semilibertà facemmo sopralluoghi qui in quest'area di San Salvi.
Per individuare degli spazi e però la cosa si si è bloccata è stato ricordato, o in quest'area ci sono molti spazi inutilizzati, quindi sarebbe è vicino a una stazione ferroviaria, quindi a delle realtà delle condizioni positive.
Ha ricordato Corrado Marcetti, la questione dell'affettività perché se Sollicciano oltre al Giardino degli Incontri avesse anche l'affettività e un modo per rispondere alla crisi delle relazioni interne e esterne, in modo in modo diverso c'è il problema dell'utilizzo troppo limitato del Giardino degli Incontri va utilizzato per il colloquio tutti i giorni non due giorni,
Adesso, nella ristrutturazione, se si farà e ci sono degli spazi enormi a Sollicciano, inutilizzati, cioè e con potrebbe essere l'occasione per.
Applicare il regolamento, per esempio il fatto che potrebbe esserci un refettorio, uno più refettori, la mensa che è prevista nel regolamento c'è scritto nel regolamento del 2000 che nelle carceri si deve mangiare, assieme a piccoli gruppi a gruppi, non non 1.000 persone ma,
E questo è da nessuna parte e applicato questo questa previsione che invece è importante in un momento di socialità, il momento della distribuzione del pasto è il più ignobile in carcere, cioè i detenuti vengono chiusi in cella, passa il carrello e il piatto viene fatto passare fra le sbarre.
Finché e pasta rimane se una zuppa un po'va per terra nel passaggio fra le sbarre, ma vi rendete conto e all'interno, essendo sovraffollato, non tutti possono mangiare al tavolino.
Il tavolino e accompagnato dagli sgabelli, non dalle sedie, io ricordo che ho fatto una volta una polemica sugli sgabelli che sono un'arma contundente.
Pericolosissima, no, ma perché ci sono gli sgabelli e non le sedie e una piccola afflizione, data, eccetera ecco, mi fermo qua per dire che noi abbiamo comunque un quadro di interventi credo necessari, e il io mi auguro che abbiamo il tempo di sentire molte voci che ci consentono poi di decidere come andare avanti.
Grazie grazie Franco, grazie soprattutto a Corrado Marcetti alla sua il suo racconto.
Apriamo quindi gli interventi, se qualcuno vuole vuole venire gli interventi, dobbiamo farli da qui per avere il microfono e per avere la registrazione c'è Patrizia Meringolo, che già si è prenotata, se mi vuoi dire.
Se.
Ok
Come?
Sì.
Sì, sì, sì, sì, allora disegno un attimo, se
Ah, ecco sì.
Allora intanto ringrazio Corrado del lavoro che ha fatto.
Che ho visto stamattina e che ho sentito la relazione estremamente interessante, allora io ero Consigliere comunale nell'80 e poi mi occupavo di carcere per motivi professionali, ci si conosce tutti, comunque sono psicologa di omogeneità e quindi,
Quindi nell'80 consigliere comunale e poi ho avuto la fortuna, almeno per me di essere in quella stagione e tu ricordavi, sollecitata da Meucci, Gozzini e Balducci i primi seminari che si fecero cioè in carcere c'era già andata perché una persona è defezione ha diritto di fare un esame all'università anche quando non esiste il Polo penitenziario, per cui avevo anche visto le Murate e poi invece in quella stagione 85 90 si fece dei seminari promossi dall'Arci, tra l'altro in collaborazione con Gozzini Meucci, Balducci, allora una riflessione mi veniva,
Consiglio comunale lo ha ricordato per la famosa vicenda del tondino, il punto è che su Sollicciano può darsi che non sia il calcio peggiore, però questo abbiamo e di questo ci dobbiamo occupare.
Nel 75, tra l'altro, Firenze aveva via abuso, 1 aveva avuto una giunta di sinistra, quindi rinnovamento, eccetera nell'80 c'è stata una scollatura e tu ricordavi, giustamente, che chi ha progettato con certe idee poi sta test va messo poi è diventato qualcosa di tecnico io mi ricordo il dibattito dei progettisti che era interessante perché Sollicciano diversamente per esempio dalla Dogaia e da altre carceri, non è fatto a panopticon, io alla Dogaia, quando sono andata per il Polo penitenziario, mi perdo eh
Sollicciano a delle linee curve che avevano un senso anche psicosociale, percettivo, che furono immediatamente ostacolate per motivi di sicurezza, nonostante ci fossero studi che dicevano che ero un carcere progettato quella rieducazione immediatamente segata.
Prima ancora che del tondino di ferro, da tutti i dubbi, se le linee curve ostacolavano la sicurezza, cioè, come diretta voglia studiare sulla percezione della rieducazione, il punto è quello, allora questa storia di contrapposizione, sicurezza, versus, sicurezza e contenzione versus rieducazione è una cosa che in cui Sollicciano secondo me è paradigmatico poi è chiaro che noi lo conosciamo meglio perché è quello della nostra città.
Già il passaggio di cui si discuteva, brutte quanto quanto vogliamo, ma alle Murate arrivavano i suoni della città Sollicciano, è solida, cioè non si discende verso, diciamo, come lo S-Bahn oro, ecco il deserto, allora diventa paradigmatico di come ci sia questa scollatura dopodiché è chiaro che è stato costruito,
Tirato via e quindi facilmente deteriorabile, ma questa è una questione vecchia almeno di 15 anni e sottovalutata e poi c'è stato tutta la scollatura progressiva Giardino degli Incontri, altra cosa emblematica progettato dall'85 al 90 e poi non solo vede la nascita decenni dopo ma non è usato se non in minima parte per quello per cui era stato pensato nato. Io me lo ricordo bene dal fatto delittuoso allora cosa fare? Secondo me c'è una serie di ipotesi di cui Gianfranco parlava e che sono accennate, però lo ha appena scorza la sua introduzione.
Però il punto è che cosa si pensa del carcere, che è una questione politica e in questo momento peggiorata, perché non gliene frega nulla a nessuno che il carcere sia educativo, si sta vivendo un momento di destra che invade tutto compreso la Chiesa altre Don Cuba e ora si sa la la sponda
Allora il punto è politico, su cosa ci si aspetta dal carcere, dopodiché si possono fare anche dei.
Piccoli passi perché non sono che piccoli passi, però un conto è se siamo convinti che il carcere debba essere pensato per uscire e non per continuare a stare dentro, e se abbiamo una concezione diversa di calcio, si può anche ricostruire tutto.
Farlo d'oro, non è quello che serve, allora io credo che quando si è comunque questo discorso è vecchio di 15 anni, lo abbiamo sottovalutato, io credo tutti fuorché Chigi, poiché chi ci stava dentro da 15 anni a questa parte sarebbe esploso come problema in cui il decadimento fisico è la metafora del.
Dell'impossibilità di assumere un punto di vista duro su cosa fare allora nulla, volevo dire che oggi è un momento, è il momento di un'azione politica, dopodiché i passi possono essere anche piccini, ma se almeno si sa o almeno si crede, in che direzione vogliamo andare,
Piazza grazie.
Grazie a Patrizia Meringolo.
Danio,
Vi è?
Allora sono Daria Colombo Rita Dream, della Comunità di Sant'Egidio di Firenze.
Noi siamo più di vent'anni che andiamo in in carcere a Sollicciano come volontari e effettivamente innanzitutto ringrazio perché fare memoria e soprattutto avere prospettiva, ecco, questo è un avere visioni, c'è bisogno, io ho visto negli anni e come tutti voi, insomma, ecco questo,
Questa parabola discendente di di Sollicciano e guardando al futuro.
Penso
È vero quello che diceva anche Corleone, cioè il problema, e sono le relazioni e anche avere un progetto culturale a me colpiva molto conobbi Margara negli ultimi momenti lui insisteva tantissimo del dare del lei ai detenuti non esiste più dare del lei, ma col fatto che gli agenti sono secondo me i primi che stanno in prima linea sono in condizioni assurde, cioè martedì era cioè noi andiamo. Insomma, durante la settimana non ci si stava dal caldo dagli odori, cioè quello che che conosciamo però proprio l'idea di dare del lei e poi un'altra cosa che a me colpisce
Premetto che io sono di origini meridionali, quindi non ha questo problema, si parla in dialetto in carcere, non esiste cioè secondo me non deve esistere, nel senso che è.
Si deve parlare l'italiano nel senso come la, il valore della scuola, insegnare l'italiano a questi tantissimi stranieri che non sanno nulla, non sanno nulla anche perché sono in carcere, noi abbiamo iniziato a fare gli incontri con i gio.
Domani ci sono 60 giovani ora pian piano li stanno trasferendo dai 18 ai 22 anni perché con la legge che Ivano passano subito al ed è impressionante sono dei ragazzini sui nostri figli, cioè proprio di ciò che i ragazzini di ciò 18 anni e due giorni dentro a Sollicciano,
Purtroppo sono vere tutte le cose che che che leggiamo e che ascoltiamo, noi abbiamo considerato che su 10 colloqui, 2 hanno una logica, cioè che ci si riesce a parlare e a capire gli altri sono.
Psichici, perché il grosso problema è la malattia psichica e, come si diceva, la tossicodipendenza, ma anche le persone che sono che si fanno, che sono fatte dentro, cioè il Giardino degli Incontri meraviglioso, ma c'entra di tutto dal Giardino degli Incontri, quindi c'è anche un problema di aiutare il o anche perché si accetta tutto questo perché si sa,
E poi è verissimo il discorso della mensa e una cosa che non ho mai, cioè abbiamo insistito anche con la direzione, queste benedette bombolette del di di di con cui si si scaldano le le cose, cioè però sono un'arma cioè cioè, lo sappiamo tutti quanti si sono si drogano o si sono suicidate in queste cioè perché non fare appunto la mensa o anche intanto delle delle cucine in cui si approda ormai vanno tutte cioè,
Ecco interessante parlare confrontarsi, dirsi anche problemi veri per avere una prospettiva che, insomma, ho fiducia che, partendo dalla Toscana e tutto quello che il bagaglio culturale che abbiamo si può fare, insomma.
Grazie grazie a Daria Colombo Rita e Vincenzo Russo.
Di Biagio.
Ah, sì, Moni.
Innanzitutto voglio ringraziare.
E questo, caro amico fratello, perché ha fatto un buon lavoro, io ho guardato un po'e poi anche dalla relazione, ma anche chi ha organizzato questa giornata.
Io non voglio aggiungere niente di più rispetto a quello che è stato detto, perché sono state dette tante cose interessanti sin dall'inizio ma voglio dire un po'la mia esperienza, che è abbastanza importante, secondo me è che dice qualcosa in più rispetto a quello che finora non s'è detto io nel carcere ci sono stato non un giorno non due anni ma ci son stato quasi trentun anni.
Ebbene, quindi
Lo conosco bene abbastanza bene.
E però le cose che ritenevo opportuno, importanti da fare all'interno del carcere era l'ingresso, particolarmente l'ingresso dei detenuti e quindi la relazione con i detenuti e poi all'uscita.
E conoscere le storie dei detenuti e quindi per conoscere le storie, non facevo soltanto il colloquio, ma io ho girato anche L Italia sono stati in Sicilia, in Calabria e in Puglia, in Campania, sono stati in Veneto, sono stati in Piemonte, sono stata a casa delle famiglie di questi ragazzi, anch'io ho attraversato, ho vissuto tutto il cambiamento che c'è stato della popolazione detenuta, oggi è quasi impossibile, no, prima, invece c'era una possibilità in più di poter costruire qualcosa. No, oggi è molto io nelle case che cosa ho trovato quando sono andato
Prima di tutto ho anche dormito nelle case dei parenti dei detenuti sui divani.
In case piene di umidità di povertà.
Di mancanza di soldi va bene di estrema povertà, in alcune case ho trovato anche gli scarafaggi benissimo, però mi rendevo conto chi c'era in carcere da dove proveniva qual era la sua storia, una storia segnata in carcere, trova lo stesso ambiente se non peggio della provenienza ma quando poi mi interfacciavo con loro qualcuno accolgo perché io a casa Cacioli,
Ne ho accolti tantissimi che cosa veniva fuori veniva fuori, che quando parlavo con loro e che erano in prossimità di uscita.
Dove vai ecco la continuità che parlava l'assessore, ma è diversa da quella che lui ci ha lasciato immaginare qui la provenienza delle persone, ed è vi è né dalla povertà della città, io, Firenze, la vivo, Firenze, ce, l'ho in casa va bene,
Ci sono persone che ho in casa, che vengono da condizioni di estrema povertà e che sono già persone ad alto rischio per poter andare in carcere e ci vanno in carcere questo è il punto, allora qui bisogna fare una valutazione sul carcere, ma bisogna fare anche una valutazione sulle responsabilità che ci sono dai con nei contesti.
Che producono carcere e sulla impossibilità di non ritornare in carcere all'uscita questa, secondo me, è un aspetto che io ritengo opportuno che sia evidenziato io in carcere non possa entrare più perché l'ha stabilito l'amministrazione penitenziaria, ahimè, ahimè,
Il sottosegretario è stato sospeso, quello che ha insistito tante no e quindi non lo nomina, nemmeno perché mi interessa. Ecco, però dico questo è una violenza che ho subito, ma non solo io l'hanno subita anche i detenuti. L'approccio mio col carcere era di estrema di estrema dico interesse di vita, io c'ho vissuto con loro, ci vivo con loro, ho vissuto con le loro famiglie, è tuttora o dei grandi dei grandi rapporti con le famiglie che sono povere e che io dico che secondo me, se vogliamo veramente fare un discorso, dobbiamo riprendere un po'il discorso con
Le istituzioni locali. Va bene, perché quando una sindaca mi parla del della responsabilità del ministero, io dico anche che ci sono delle responsabilità istituzionale del Comune e della Regione.
Quindi è inutile scaricare a fare a scaricabarile, no, qui ci sono delle responsabilità, anche dell'Amministrazione comunale, cosa si cosa sia in cosa si pre, con qualche cosa si propone a questa gente che vive per le strade nulla nulla, il niente.
è chiaro che poi vanno a finire, c'è stato un un uno che ha scritto un ex detenuto che ha scritto un libro bellissimo, la cassa del nulla, non so se tu l'hai letto di Maria Maria che tu forse conosciuto Giuliano Naria, ecco, questa è la storia, quindi io vi ringrazio.
Grazie a don Vincenzo Russo e Dimitri Palagi.
Grazie mille, io prendo pochi minuti per dare una disponibilità perché in qualche modo era era quello anche di capire come eventualmente proseguire per chi non mi conosce, io faccio il consigliere comunale, anche se di opposizione in questi sette anni perché prima eravamo con Antonella Bundu, che è qui con noi e abbiamo fatto una serie di proposte nel tentativo di riallacciare il rapporto tra carcere e città con tutta una serie di difficoltà perché penso che l'elemento fondamentale sia che se il carcere è un luogo di potere come dimostra anche la storia che ci è stata illustrata, le logiche di potere sono le stesse fuori e dentro dentro il carcere sono più pure se vogliamo, o comunque sono riferite a contesti dove la, la codificazione più esplicita al di fuori e disciplinamento della repressione trovano forme diverse,
E io credo che la rimozione del tema del carcere e si chiama rimozione funzionale anche al lettore dei rapporti di potere.
E credo che esattamente l'elemento di responsabilità che viene scaricata sia una delle caratteristiche, dobbiamo contrastare chiedendo conto alle istituzioni e agli enti locali, come avevamo detto nell'intervento precedente, di che cosa fanno rispetto alle loro responsabilità.
E dico tre esempi veloci. L'elezione del Garante da parte del Consiglio comunale, invece, è di nomina della Sindaco del sindaco. In teoria, secondo noi doveva servire a costruire un rapporto migliore tra il Consiglio comunale e l'ufficio del Garante. Ora non c'è l'Assessore, quindi mi limito a dire che questo è un problema che continuiamo a porre, perché noi pensiamo che serve una figura che coinvolge sistematicamente il Consiglio comunale per quelle che sono le competenze, per esempio sul sociale, e qui è l'altro esempio. Noi, all'interno del Documento di programmazione, che è lo strumento della sindaca usa ogni anno per aggiornare il suo piano triennale, di che cosa dovrebbe fare in città? L'unica voce che c'era sul tema del carcere era all'edilizia carceraria, che non è di competenza comunale, e quindi siamo riusciti a modificare e far presente che sulla giustizia riparativa, sul tema della continuità, dentro e fuori io, su questo rinforzo veniva detto la continuità che diceva l'Assessore mi spiace, ma la continuità è. Non c'è una presa in carico politica e sociale dentro il carcere non c'è nemmeno fuori e non c'è prima, nel senso che manca effettivamente la volontà politica di riconoscere la centralità del fatto che il carcere è una discarica in cui la, il sistema politico, mentre tutto ciò che diciamo non sa gestire e le conseguenze dei suoi fallimenti, la cosa positiva, se non sembrare uno arriva qui e dice va tutto male che siamo riusciti a ottenere. È anche un lavoro di commissione di approfondimento, non ci sono più gli strumenti della commissione d'inchiesta
E quindi anche il potere del Consiglio comunale, a partire dall'elezione diretta, è diventato molto più labile, però la Commissione ha prodotto anche una relazione, è stata in carcere, è stata molto utile, perché alcune persone ne parlavano, non sapevano esattamente quali erano gli elementi. La dovrebbe aggiornare ogni anno, quindi si affianca al lavoro del Garante comunale e quindi la Commissione può essere un luogo a cui rivolgersi direttamente. L'invito gli è arrivato l'Assessore, lo sapeva l'ha mandato al presidente della Commissione, è persona molto disponibile, ma quello è un luogo che io penso sia utile, perché ci sono vari gruppi anche le opposizioni di destra, la maggioranza, quindi quello può essere un'interlocuzione
Che deve essere sicuramente portato avanti. Chiudo con un riferimento al minorile, perché anche lì, rispetto a progetti che erano stati portati avanti con il coinvolgimento del sistema bibliotecario comunale, abbiamo scoperto essere affermato molto e abbiamo riattivato. E l'altra cosa di cui chiedere conto alla politica e il fatto che non si parlano tra di loro le varie ambiti, i vari ambiti erano competenza diretta. Quindi non parlo, diciamo, di chi si occupa di carceri e avete relazioni tra di voi, ma vi dicono una cosa impressionante e noi abbiamo visto in questi anni è che tutte le volte il nostro gruppo consiliare si relazionava con alcune altre articolazioni politiche. Avevamo ben presente che non c'era un effettivo dialogo, quindi tra la commissione comunale, l'assessorato comunale adesso va meglio, ma anche rispetto a livello regionale. Non c'è un lavoro sistematico dal punto di vista politico e questo è un'altra cosa di cui chiedere conto, perché di qui non ha nessun altro responsabilità se non chi fa politica. Grazie
Grazie a Dimitri Palagi, e poi si è rassegnata, Monica Toraldo, poi non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire Serena.
Monica
Sarò velocissimo perché sono state dette tante cose interessanti, scusate eh.
Io ho avuto esperienza di Sollicciano solo dal punto di vista universitario, per il sono andati a fare le varie prove degli esami è sempre stato un trauma, abbiamo mantenuto poi rapporti epistolari.
E però quello di cui volevo parlare, un'altra cosa, qualcosa che da tempo è una domanda che mi faccio, ma perché Firenze, negli anni 60, era la città all'avanguardia.
Perché dal punto di vista culturale progettuale era veramente la città trainante in Italia e tutto questo ha poco a poco è venuto meno un degrado continuo e lento io sentivo, per esempio, il piano urbanistico di letti, anche quello, come è stato stravolto.
Ma c'è stata la riforma della scuola e Cotignola.
Non faccio a caso questi nomi, perché sono tutti parte del Partito d'azione, così come quelli che venivano chiamati i figli del Partito d'azione nati negli anni, i primi anni 40 hanno continuato a portare avanti questi progetti.
Che qualcuno voleva chiamare utopistici ma utopistici non erano affatto allora, perché tutto questo è venuto a poco a poco a mancarci, ecco io lo sento come una cosa, io, che sono punto di quelle generazioni, lo sento come un vuoto.
Grazie a Monica Toraldo e serena.
Okay.
Serena Spinelli.
Solamente pochissimi istanti, intanto.
Vi ringrazio dell'invito, il Garante Katia mi ha fatto molto piacere poter ascoltare.
Marcetti rispetto alla storia del carcere, però la storia un po'del rapporto con la detenzione di questo Paese perché poi noi ci stupiamo sempre una serie di progettazioni vanno dall'altra parte, io un po'smesso anche di stupirmi, questo non depone, diciamo a mio favore ma,
Ma i miei poi minuti di intervento solo per ribadire i due cose, io ho avuto l'onore di occuparmi di carcere per cinque anni e non ho più quella competenza, non più quella delega, ma siamo sempre cioè non son più assessore. Fondamentalmente il tema è questo, ma sono sempre una commissione che si occupa di questo. Ecco, quindi io vi esprimo la mia disponibilità alle associazioni che si occupa di questi temi di utilizzare la Commissione come il luogo in cui poter chiedere un'audizione o in relazione
È una possibilità, come dire, di stimolo anche nei confronti dell'azione regionale attraverso la parte più politica, e non quella. Diciamo che però arriva naturalmente poi anche alla parte amministrativa, all'assessorato e così via, anche perché c'erano delle cose messe a terra, di cui io credo che sia doveroso decidere di discuterne e direi, anche se sono state fatte bene male, se devono essere sospesi se devono essere rivalutate. Sentivo nelle parole di Dimitri Palagi e il tema del rapporto tra servizi sociali e dentro e fuori dal carcere è stata una mia ossessione, sostanzialmente in cinque anni di Assessorato, sapendo che la Regione ha un ruolo di programmazione e non è che controlla ogni singolo luogo dei servizi sociali, ma è stato un po'un'ossessione. Quello che è stato fatto ha avuto un senso, non ha avuto un senso. Se continuiamo a investire risorse, smettiamo di investirci. Le
E lo dico perché le risorse che la Regione mette in generale sul tema carcerario non sono proprio pochissime, sono sinceramente non sufficienti, ma non sono pochissime, come pure tutti sui percorsi legate al rapporto col mondo del lavoro e anche il lavoro che sta facendo perché anche qui riprende una sollecitazione corretta di dimisi io vivevamo a viviamo anche in Regione una difficoltà di relazione fra diversi assessorati e si occupano di carcere.
è che tutti sanno esattamente che cosa fa quell'altro e io ho trovato uno strumento straordinario, la l'obbligo perché eravamo obbligati e quindi ogni tanto gli obblighi non ci piacciono, ma a volte sono utili perché per partecipare al bando di Cassa ammende e successivamente al bando del ministero per quanto riguarda le azioni sul carcere era obbligatorio avere una cabina di regia, come dire, è stato uno strumento per l'assessorato fondamentale, perché nessuno degli altri assessorati mi poteva di non mi invita a non ci vengo poteva non venirci, ma
No, non non dimmi, perché mi ha invitato stava perfettamente in questo tipo di funzione e quindi era un attimo straordinario modo per connettere diverse politiche, di avere consapevolezza anche dell'investimento di risorse e anche di quando le risorse non funzionano, perché io penso che bisogna essere molto capace di dirsi anche se collocato delle risorse di parte sociale di parte lavoro così via in un determinato napoletani non hanno semplicemente funzionato.
No, non piace e non fa piacere, ma può succedere, poi succede di aver sbagliato l'obiettivo, quindi, per ribadire dalla parte politica diciamo della Commissione, questa disponibilità e io non so che cosa si attiverà su Sollicciano. Ecco, siamo in una fase politica difficile, nonché centrosinistra abbia fatto meglio, quindi non è, non è un tema, diciamo così, però questa è una fase particolarmente complessa. La decretazione continua in numero continuo di aumento dei reati. È un tema che sta spingendo i sulla sulla parte culturale del Paese. Ritiene che solo la segregazione si risolva? Il tema della sicurezza sociale, che è un diritto di tutti i cittadini a sentirsi sicuri nel luogo in cui si vive
Il farlo solo la segregazione e ammette peraltro in carcere tantissimi persone, anche minorenni, e soprattutto senza un investimento sostanziale sulle politiche sociali in questo Paese, che stanno molto sulle spalle degli enti locali e però si confrontano con i tagli agli enti locali, fa sì che con una serie di cose stiano andando in una direzione in cui mi preoccupa un po'l'approccio a Sollicciano perché se si può approcciare fondamentalmente in due modi,
Ministero decise fa fare il progetto ora banalizzo e si decide cosa fare su quel carcere in un modo o nell'altro, oppure ci sarebbe un modo diciamo che tieni una sorta di meccanismo di condivisione di progetto, mi piace molto la co-programmazione consegni fra tutti noi. Dobbiamo fare gli architetti, perché io non sarei capace, sono un medico, ma che oltre alla parte diciamo urbanistica, architettonica, eccetera coinvolge tutto ciò che sta dentro e fuori dal carcere, sul carcere, istituzioni, associazioni e la pubblica opinione, perché era forse forse i progetti corrispondono agli obiettivi, perché altrimenti diventa un tema in cui magari non ci piove più dentro Hilton sarebbe Po ci si mette anche qualcosa che fa stare un pochino meglio, ma si rischia di come dire di dover sempre affrontare il tema della ristrutturazione e della manutenzione che peraltro sugli edifici pubblici, come sappiamo bene, è una delle cose più difficili
Mi mi taccio, ma era per insomma per ringraziarvi e per anche nel ruolo cambiato, per quanto sarà possibile. Insomma, ora noi abbiamo un piccolissimo problema, non abbiamo il presidente di commissione per ora e per cui ha appena sarà rinominato saremo in grado anche di rinomina, di riconvocare la Commissione, però, insomma, e quindi non saprei dirvi a chi scrivere in questo momento ma ha appena questo avverrà sarò più che contenta che usiate il mio telefono per farmi dare l'indirizzo del presidente della Commissione, non perché sarò io, ma perché sicuramente l'indirizzo del almeno la merce l'avrò, sicuramente ecco per potervi la fornire. Grazie, scusate
Grazie a Serena Spinelli e poi c'è fatti, ma di Pantagruel.
Ah, allora, buonasera, buongiorno, grazie per questo incontro, io mi chiamo Fatima Bini G. Sono la presidente dell'Associazione Pantagruel di Firenze, noi ci occupiamo all'interno di Sollicciano più che altro per i diritti, ma ahimè il diritto all'interno di Sollicciano non ci non ci sono proprio e come dicevano prima purtroppo io sono arrivata tardi per cui ho ascoltato poco, però volevo precisare in due con due punti,
E quello di conoscere all'interno di Sollicciano e conoscere i detenuti, noi all'interno della nostra associazione, e siamo più di 40 volontari per cui noi veramente li conosciamo i detenuti, ci parliamo, conosciamo le loro fragilità, i loro paure dell'uscita del rimanere all'interno e poi purtroppo punto cash li conosciamo veramente tanto ci sono questi 60 ragazzi giovani che sono,
Da 18 a 23 anni, che sono quasi tutti minori stranieri non accompagnati, che poi a 18 anni entrano in carcere. Questo è un problema molto grosso perché ci so oltre che non hanno il permesso di soggiorno e dovrebbero avere perché un minore non accompagnato quando entra nel territorio italiano dovrebbe avere cioè la struttura che lo ospita gli fa anche il permesso di soggiorno e questo non succede spesso e in un altro problema e i ragazzi sempre stranieri clandestini che non hanno un permesso di soggiorno non possono usufruire.
In per esempio, per andare in comunità come sappiamo, ci sono, la maggior parte sono tossicodipendente, entrano tossici, continuano a essere tossici all'interno escano, allo stesso modo perché loro, non avendo il permesso di soggiorno, non possano fare parte di un programma per la comunità. E questo io avevo chiesto spesso lo chiedo anche al Comune alla Regione, a tutti che ci sia un incontro con la Questura per poter risolvere questo problema, perché è inutile che parliamo di sovraffollamento e il resto se non risolviamo questo perché un ragazzo che entra clandestino esci clandestino e rimane in A nel territorio clandestino e spesso non sappiamo neanche chi sono, non ci non hanno un nome
è successo poco tempo fa che un ragazzo algerino si era suicidato, lui aveva detto che era un algerino e all'interno di carcere con un nome falso e un cognome falso. Il carcere ovviamente ha chiamato il consolato algerino, ma per fortuna che ci sia, cioè eravamo noi volontari e chiedeva Pantagruel che sapevamo e il suo nome e la sua storia, e tutte le avevano detto guarda che lui non è algerino mai tunisino, che per cui se non vengano Class dato un nome e un cognome, queste persone che sono dentro e
Non cambia niente a parte che piove dentro, ma il problema fondamentale è anche avere un nome e un cognome, ogni detenuto e anche questi giovani che io dico che sono il futuro di il paese, no, ma si stanno perdendo tutti quasi tutti hanno problemi appunto di tossicodipendenza e il problema principale anche quello all'uscita che quando escano sono lì fuori senza niente è successo qualche mese fa, un mese e mezzo fa, che un ragazzo e aveva problemi di salute mentale.
Stava proprio male, il giudice aveva scritto che lui poteva uscire in una struttura, la struttura non è stata trovata e il carcere logicamente l'ha buttato fuori, perché comunque il carcere non lo può tenere, perché sennò fa un reato anche cacio e che il giudice che gli ha dato l'uscita doveva uscire per fortuna una volontà, una educatrice di Sollicciano ci ha contattato dicendo che noi lo seguivamo. Questo ragazzo che questo ragazzo stava uscendo è uscito davanti a Sollicciano, un ragazzo che non parlava né nessuna lingua nonostante che era marocchino, ma non parlava neanche marocchino perché era proprio psichiatrico parecchio con una bustina, con dei documenti dentro e quattro pasticche che gli servivano per farlo stare tranquillo, quella sera. Noi come associazione siamo andati lì e siamo l'abbiamo preso e abbiamo fatto in modo che lui di andare in farmacia, a comprargli questi medicine per il giorno dopo, ma purtroppo, questi medicine non sono, non ce ne potevano dare perché, non avendo una richiesta, lui non ha neanche un documento non ha un codice fiscale, non ce la voleva andare, abbiamo fatto 500.000 telefonate, alla fine c'è stato un prete
Che ce l'ha preso per una notte e il giorno dopo siamo, abbiamo preso la macchina che abbiamo fatto, altri 500 telefonate per riuscire a trovarli, la struttura, l'abbiamo portato a Prato, mi accompagna chiamato don Vincenzo Russo, che mi ha accompagnato a Prato all'ospedale dalla psiche psichiatria e anche lì non ce lo volevano prendere, nonostante che un giudice abbia scritto che questo ragazzo deve stare in una struttura perché è un pericolo sociale per cui si parla tanto di Di Grado in città, ma se un giudice che scrive che questo ragazzo e deve stare un nostro questo è uno e che è successo di recente, ma ce ne sono tantissime storie di genere
E rimane fuori al degrado, ci sarà sempre e non finirà, ecco poi niente, vorrei dire tante cose, ma non voglio trovarvi altro tempo, grazie mille.
Grazie a fatti, ma di Pantagruel, non so se c'è qualche altro.
Beppe Fanfani.
Non solo il padrone di casa e quindi è improprio che io faccia ringrazi, qualcuno però lo faccio volentieri.
Mi sento di doverlo per.
Per più motivi volevo innanzitutto ringraziare.
Da padrona di casa.
Perciò, ospitato qua per avermi consentito di parlare di esprimervi il mio pensiero, volevo ringraziare tutti quelli che sono intervenuti.
A cominciare da Franco.
Ma soprattutto vorrei ringraziare Mazzetti per averci ancora una volta ha dato la possibilità di interloquire, di capire questo problema, ho ascoltato con estremo interesse don Vincenzo.
E una volta un ragazzo.
In una nota città nel sud Italia, Ielo ancora agli inizi della professione, il senso.
Gli domandai ma abbi pazienza, ma perché ragazzino come te?
Avrà avuto vent'anni 21.
è finito in carcere, io facevo un avvocato, un giovane avvocato all'epoca.
Lui venisse vede, io sono nato e non
In una situazione di estrema povertà.
Mio padre, non so chi sia la mia mamma, faceva un mestiere non nobile.
Dopo le scuole elementari, se no mi hanno mandato al porto a lavorare, io ho fatto un po'di lavori dove capitava.
E poi sono finito a fare il guardia Cantone.
Insomma, quelli che segnalano quando arriva la polizia, poi Italia lo spaccio e il passo è breve, da Vincenzo, hai ragione non una 100 volte.
La povertà ed emarginazione, la premessa per poi.
Constatare quanto all'interno del carcere vi sia una prevalenza di disperati dei spetta ai delinquenti, non per esser chiari, partiamo da questo assunto.
Perché il passaggio dalla disperazione a quella che noi definiamo delinquente c'è violazione della norma.
Penalmente sanzionato, il passaggio estremamente.
Poi mi ha colpito anche l'intervento di Palagi, che non vedo adesso è andato via sì e anche ieri, durante un in una.
Un una relazione che abbiam fatto alla quarta commissione del Comune.
Di cui lui era membro, mi ha compulsato
Ponendo diversi problemi, ma non parlava e parlava la maggioranza del Comune.
Ormai la politica mi ha insegnato anche a capire quando si parla e a chi si parla e lui però ha posto un grosso problema, cioè quella della contiguità.
Sociale del deb, del carcere con tutto ciò che lo circonda prima e dopo tanto per essere chiari, c'è il carcere come uno spaccato di società, come un piccolo spaccato di società, che, anche.
Il problema.
Che hanno tentato di risolvere delle varie riforme senza fortuna e le varie riforme.
È andata via la dottoressa Spinelli, che io volevo ringraziare assieme agli altri, per prima va ora lo Fresa anche ritornata, no, va ringraziata moltissimo, ho ringraziato tutti, ma ora va ringraziata molto perché io l'ho conosciuta nei cinque anni che ci hanno che ci hanno accompagnato insieme,
Ho apprezzato tantissimo la sua disponibilità ad ascoltare e a verificare quelli che erano i problemi del carcere, ricorda ancora una giornata di lezioni e di interventi che abbiamo fatto alla fine dell'ultima legislatura su nella sede della Fondazione Michelucci.
In cui la bellezza del panorama si sposava con l'importanza del del di quello che stavamo discutendo, insomma, un grazie profondo per l'impegno Capra che ognuno di noi porta in questo lavoro una piccolezza senza senza avere la presunzione di risolvere qualcosa, anche perché c'è,
Il quadro.
Successo.
è vero, eh sì, c'ero, io c'ero, io ricordo perfettamente, ero lì attaccata alla televisione che stavo guardando, è sì, è veramente, la ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi anni e anche per quello che ha fatto anche dopo il.
A questo problema della contiguità e con questo finisco, ma è un problema fondamentale della.
Sostanzialmente della sostituzione detentiva hanno cercato di dare piccole risposte il le 2 riforme di Orlando e Cartabia, senza senza ovviamente successo, anche però aprendo una strada attraverso tutta la riforma delle misure alternative alle pene sostitutive, dicendo sostanzialmente guardate che la sanzione può essere interpretata anche diversamente dal carcere.
E la violazione di norme che noi riteniamo essere penalmente rilevanti fin quando lo saranno, e può essere affrontata attraverso un sistema sanzionatorio che è estremamente contiguo al sistema sociale, e qui si apre.
Un mondo enorme, anche di responsabilità degli enti locali, perché al di fuori chi vi parla, uno che ha fatto il sindaco che conosce con il peso, il peso dei servizi sociali e il costo dei servizi sociali all'interno di un Comune, perché il rapporto fra il sistema sociale, il sistema,
Della reazione.
Penalistica alla violazione è fondamentale se si vuole smettere di parlare di carcere soltanto.
Però ci vuole una grande preparazione, che non è quella attuale, credetemi.
Oggi anche la messa alla prova, il tutto ciò che il web può fare, si confronta sempre con tutta una serie di sistemi sociali che gli sono intorno, ma questi sono in grado di offrire qualcosa anche in termini di usiamo, un termine che usa la Costituzione che a me piace poco di rieducazione nei confronti di quelli che hanno commesso un reato oppure,
Oppure non si è fatto assolutamente niente, cioè si è fatto passare qualche mese a questi ragazzi, a queste persone in contatto con qualche ente che offre servizi sociali o comunque però questi escono come sono entrati?
Allora?
Il problema che è stato posto è fondamentale e il problema che sta a monte di questo è il problema della sostituzione del sistema sanzionatorio e del superamento del sistema sanzionatorio e altrettanto importante, però su questo ci vuole un impegno che è estremamente più grande di quello che noi possiamo andare noi persone, però ognuno di noi può dare un piccolissimo contributo, senza presunzione ma piccolo quanto si vuole, poi non li noi passano e i problemi restano e la sofferenza che c'è nelle carceri resterà, aprì, c'è stata prima resterà anche dopo di noi, per carità,
Però il se noi riuscissimo con il nostro impegno a
Ad affrontare quantomeno questi piccoli problemi, quello che la società della ragione, quello che Franco, con le varie iniziative che fanno quotidianamente, potremmo alla fine dire che tutto quello che abbiamo fatto non è stato in mano, grazie.
Grazie a Beppe Fanfani e ora abbiamo Mariella Orsi.
Rapidissima scusatemi, ma volevo che noi concludessimo anche con una forte indignazione, perché io, quando ho letto che una persona di 73 anni che aveva avuto un ictus da quattro anni è morta l'altro giorno in carcere ed è solo una delle tante però voglio dire non possiamo lasciar è stato dato da notizie, poi è stato lasciato tutto così, i suicidi sono continui, ieri l'altro è successo a Prato siamo in una situazione in cui da un lato ci si indigna, come diceva giustamente prima anche
Corrado, si fa ci si stupisce, poi non si fa quasi nulla per riuscire a ridurre, quando noi diciamo che le persone i 70 anni e guardate appena andato in carcere il direttore delle ferrovie ma è andato con una borsetta molto leggera perché ha detto vediamo se in una settimana si risolve questo problema, allora vuol dire che qualcuno ed è il parente di un ministro che sta in una villa, quando noi diciamo sì può avere l'esecuzione esterna, un conto è andare nella villa con piscina e stare tranquillo e vedere con la scusa di figli, amici, chi si vuole e un conto è andare in quelle case che diceva prima don Vincenzo, cioè noi dobbiamo occuparci di questo, ma 365 giorni l'anno e io credo che vada messo un tavolo permanente davvero nella realtà fiorentina, che è ricca di volontariato ma di volontariato oscuro che una volta ogni tanto viene intervistato o può dire la sua, ma è veramente quelli che stanno vicino quando noi io faccio parte, anche la Fondazione Michelucci e ci siamo accorti che era finito il quel collegamento con l'Osservatorio sul carcere che faceva vedere certe cose, le denunciava le portava nelle varie realtà istituzionali. Ebbene, non interessato quasi a nessuno, allora io volevo concludere con una proposta che naturalmente sui banchi del consiglio comunale venga messo uno di questi fascicoli, poi ho pensato, ma intanto le prenderanno come tanti altri depliant o notizie di convegni e invece andrebbe messo dalla casella postale di ciascun Consigliere, con due domande in fondo e vedere dopo chi l'ha scaricato e se a queste due domande ha risposto cioè che cosa pensi tu del carcere cittadino e di quello che dovrebbe essere fatto dalla ko, dal Consiglio comunale, dall'amministrazione del Comune? Per questo perché io mi sono davvero indignata che il giorno dopo dell'atto della magistratura tutti dicessero Bastia. È questo e noi lo volevamo fare e l'ha fatto la magistratura, ma noi l'avremmo fatto anche il giorno dopo. Non è vero, perché, come diceva Franco, si chiude la rosticceria del cinese se non è ai limiti di norma e noi abbiamo delle situazioni che ci fa paura anche solo vederle sul giornale
Grazie, Mariella, Orsi e ora, Giulia Melani.
Io intanto ringrazio anche sollecitata da Beppe Fanfani tutte le persone che sono intervenute oggi, che hanno presenziato a questo nostro momento di incontro e poi ringrazio molto.
Katia, Franco e Corrado, soprattutto per e il lavoro importante,
Che ha fatto
Io penso che sto ascoltando Corrado anche oggi.
La cosa che mi veniva in mente principalmente la fine della canzone, la domenica, delle salme di Fabrizio De André, in cui De André cambia completamente.
Tono nel pronunciare quelle parole e dice che il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si univa in un coro di vibrante protesta e lo dice con un'accentuazione particolare e poi parte un ciclo aleggio ed è chiaro che Fabrizio De André, in quel momento ci sta dicendo che quella vibrante protesta non è in realtà una protesta, è un mero ci Valeggio e io ci pensavo pensando proprio a come ci raccontava Corrado essere anche nato. Questo questo lavorano quindi il bisogno di andare un po'contro allo slogan facili e invece andare verso un'assunzione collettiva di responsabilità da parte di tutte e di tutti noi e andare nella direzione di un maggior interesse di un maggiore
Sguardo della città e un maggior collegamento tra città e carcere tra carcere e città.
E che una responsabilità di molti enti e di molte persone ecco e di molte forme collettive penso che ci potremmo, diciamo salutare, dopo questo incontro con un impegno da parte dell'Associazione, la società della ragione, a fare di questo primo incontro una sorta di tavolo o gruppo di lavoro che possa diciamo sviluppare delle proposte delle proposte che tengano sia conto degli aspetti strutturali ma non solo come abbiamo detto oggi che partano dall'idea di come si dovrà procedere nella ristrutturazione e Corrado l'ha detto chiaramente si dovrà procedere necessariamente,
Sfogliando su questo voglio fare una piccola nota, anche se diciamo che è una cosa di di rilievo nazionale, ma parte proprio da Sollicciano, il 22 settembre la Corte costituzionale discuterà in un'udienza.
Della possibilità di ottenere per i detenuti il rinvio obbligatorio, il rinvio della della pena anche per le condizioni materiali di selezione, quindi di estendere il rinvio della pena che attualmente è legato alle condizioni diciamo di salute anche alle condizioni materiali inaccettabili di detenzione e la Società della Ragione.
Ha partecipato con un intervento di terza parte a questo procedimento e qualche giorno fa, l'intervento di terza parte è stato accolto dalla Corte costituzionale, quindi siamo effettivamente interventori in questo in questo processo, che sarà comunque importante e fondamentale e che da Sollicciano parte perché la situazione il caso concreto da cui partiva,
È quella quel rinvio, è un caso che, che parte da da qui, quindi credo che questo sia importante, sarà necessario, appunto, sfollare e poi dovremmo affrontare tutte le altre versioni che sono emerse oggi io credo che un nodo fondamentale sia quello che diceva Corrado anche se sembra un altro aspetto quello della caserma interna.
Patrizia Meringolo, che ha parlato prima con Patrizia Meringolo, abbiamo fatto un corso a Sollicciano per agenti sull'affettività e lei potrà con.
Fermare, se lo ricorderà bene, l'abbiamo percepito molto bene qual era il livello di, diciamo percezioni amico-nemico dei due gruppi per cui abbiamo fatto del soccorso sull'affettività rivolto agli agenti. Gli agenti si auto rappresentavano come gruppo nemico del dei detenuti. Quindi anche avanzando alcune legittime, diciamo rivendicazioni sulla propria posizione lavorativa. Quindi, per esempio, il fatto di vivere giornate lavorative in ambienti inadeguati non erano, diciamo rivendicate nei confronti del proprio datore di lavoro, il ministero della Giustizia, ma nei confronti dei detenuti, cioè il colpevole della condizione lavorativa
Insicura inadeguata degli ambienti lavorativi inadeguati era il detenuto dall'altra parte, letto come nemico e io credo che appunto, come ci diceva Corrado il fatto di avere la caserma interna favorisca molto lo sviluppo di questa cultura di corpo.
Molto forte e che porta ad una logica del nemico per l'appunto per cui, da una parte abbiamo il detenuto, i detenuti e dall'altra il corpo della polizia penitenziaria, quindi credo che questo dovrà essere uno dei primi aspetti da affrontare credo poi sempre richiamando Patrizia che ebbe ragione quando dice che la questione centrale su cui ci dobbiamo interrogare e come leggiamo il carcere, quindi è una questione ampia di di di come leggiamo la funzione del carcere fintanto che il carcere c'è quantomeno,
E anche perché altrimenti ci ritroveremo quando affrontiamo ogni tema di fronte alla questione è, ma la sicurezza non possiamo pensare che l'accesso al Giardino degli Incontri possa in alcun modo essere legato a questioni di sicurezza, c'è questo, non lo possiamo pensare. Non possiamo pensare che la limitazione all'uso di quello spazio possa essere in qualche modo legata a possibili problematiche di sicurezza. Questo non può essere l'orizzonte in cui ci muoviamo. Dobbiamo iniziare a, diciamo sciogliere quel nodo, quindi cosa viviamo come priorità per poter poi capire come programmare
Una serie di di d'interventi, che siano quelli strutturali, che siano quelli che uniscono la città a al carcere, quindi, per esempio, si possono fare spettacoli teatrali in carcere e pensare a spettacoli teatrali in carcere con un accesso.
Della cittadinanza si può pensare che il Giardino degli Incontri diventi uno spazio dove si possono fare dibattiti in una maniera più fluida e più aperta, senza con per par persone dall'esterno che partecipano.
Diciamo senza particolari ostacoli, possiamo provare a pensare a queste come come prospettive, come come traiettorie come obiettivi, per esempio, questo potrebbe essere uno dei modi in cui potremmo operare e poi abbiamo bisogno di concentrarci anche effettivamente sulla necessità di uscire, c'è l'idea e la prospettiva deve essere l'uscita quindi il collegamento tra tutte quelle realtà che fanno,
Non solo alternata, si occupano di alternative al carcere, accolgono persone e misure alternative a qualcuno, persone e messa alla prova, ma anche quelle realtà che si occupano più ampiamente di sociale e quindi di sostegni alla popolazione, diciamo che vive in condizioni di maggiore marginalità e con questo chiudo vi ringrazio e passo la parola per la conclusione a Corrado,
Pochissimo da aggiungere, insomma, di quello che volevamo era proprio questo tipo di confronto, i vostri interventi ci saranno utilissimi e speriamo noi di essere utili a voi in questo tipo di nuova attenzione verso le istituzioni totali come il carcere, io volevo soltanto,
Lasciarvi con questo ricordo che un.
Con due cose, allora la prima è questa.
Nello nell'abbandono della memoria che c'è stata nel passaggio dalle carceri storiche a Sollicciano, c'è un fatto a cui si può rimediare le carceri storiche di Firenze e murate, Santa Verdiana, ci son stati detenuti oltre quelli della storia sociale di Firenze.
Grandi figure della perfino costituzionalisti.
Grandi pittori e politici, come Carlo Levi, scultori, come quinto Martini.
E pensavano cosa bellissima di quando Capitini fu in carcere con gli altri di Giustizia e Libertà, fu aspramente rimproverato da Calogero dagli altri che erano in carcere con lui perché la notte si divertiva a togliere le cimici dalla dall'acqua in cui erano state catturate dagli atti gli atti mettevano le bottiglie dell'acqua perché le cimici si finissero dentro e nemmeno un board esserlo per tutto il giorno e lui la notte li liberava neoassessore amerà ci sono dentro delle storie meravigliose, alcune tragiche, naturalmente come quella di Enrica Calabresi.
Che si suicidò col veleno dei topi per non finire in un campo di concentramento
E anche storie più recenti, naturalmente, e mi chiedo, ma negli spazi della ristrutturazione che c'è stata a murate, che è forse uno degli episodi più positivi, no, perché ci si chiede, ma strutture sono degradate Zarate dal suolo, poi va via il carcere e alle Murate ci si può fare 80 appartamenti un caffè con cioè un caffè letterario,
Ma allora non era così devastato e la qualità dell'investimento che viene fatta, tenendo conto che quello era un investimento dell'ERP soltanto fu fatto con grandissimo amore dalle persone che se ne occuparono come Mario Pittalis e Melosi e altri per dire che cosa si può fare quando si fanno gli investimenti perbene, però, ecco poi lì c'è uno spazio, va be'è stata data alla Fondazione Kennedy fa bene benissimo, ma uno spazio per la memoria non c'è, non ci starebbe per raccontare che cosa hanno rappresentato questi Cacia e se ci fosse stato, non avrebbe permesso che questo laccio tra la città e il carcere continuasse. Ecco, siccome quella può essere una battaglia futura che va fatta. E un'ultima cosa quando ero direttore della Fondazione Michelucci facemmo un lavoro con i ragazzi delle secondarie di Firenze che si chiamava lo sguardo dei giovani sulla città,
Coinvolgiamo licei, istituti tecnici, una cosa bellissima, più di 400 ragazzi coinvolti, facciamo un elenco delle cose che loro non conoscevano, che avrebbero voluto visitare, mettemmo naturalmente edifici d'arte che non conoscevano quartieri che non conoscevano, mette Matt il carcere.
La prima cosa che scesero fu il carcere.
Io ci ho pensato tanto a questo ho detto, ma come mai una curiosa l'morbosità no, il motivo dopo ci ho pensato che che pensavano che in fondo poteva capitargli nella vita di finirci e grazie?

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