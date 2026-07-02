Registrazione video del dibattito dal titolo "Seminario di discussione a partire dal nuovo studio di Corrado Marcetti, Sollicciano. Storia di un carcere, a cura del Garante della Regione Toscana.", registrato a Firenze giovedì 2 luglio 2026 alle ore 10:35.



Dibattito organizzato da Archivio Sandro Margara e Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Firenze e La Società della Ragione e Regione Toscana.



Sono intervenuti: Katia Ponetti (ufficio garante Regione Toscana), Franco Corleone (presidente onorario de La Società della Ragione), Giuseppe Fanfani (garante dei Diritti dei detenuti …

della Regione Toscana), Nicola Paulesu (assessore al Welfare del comune di Firenze), Corrado Marcetti (autore del libro, già detenuto), Patrizia Meringolo (già consigliera comunale del comune di Firenze), Daria Colombrina (comunità Sant'Egidio), Vincenzo Russo (casa Caciolle), Dmitri Palagi (consigliere comunale del comune di Firenze), Monica Tocaldo (società della ragione), Serena Spinelli (consigliera della Regione Toscana), Fatima Haju (Pantagruel), Mariella Orsi (sociologa), Giulia Melani (presidente di La Società della Ragione).



Tra gli argomenti discussi: Carcere.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 38 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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