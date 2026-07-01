01 LUG 2026
dibattiti

Emergenza salari e attacco al diritto di sciopero: sfruttamento senza fine

CONVEGNO | - Senato - 10:00 Durata: 1 ora 36 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Intervengono, tra gli altri: Walter Montagnoli e Antonio Amoroso per CUB, Sen.

Tino Magni per AVS, Sen.

Mario Turco per il M5S.

Convegno "Emergenza salari e attacco al diritto di sciopero: sfruttamento senza fine", registrato a Senato mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 10:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Lavoro, Politica, Sindacato.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 36 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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