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Puntata di "Due Microfoni - Gianni Riotta e il suo libro "Generose anime di eroi. Un piano segreto per gettare nel caos l'ordine mondiale" (Mondadori)" di mercoledì 26 agosto 2026 condotta da Emilio Targia con gli interventi di Gianni Riotta (giornalista, Direttore della Scuola di Giornalismo della LUISS "Guido Carli" di Roma).
Tra gli argomenti discussi: Biagi, Cina, Crimea, Digitale, Economia, Errore Giudiziario, Esteri, Feltri, Giustizia, Il Manifesto, Informatica, Intelligenza Artificiale, Italia, Lavoro, Libro, Marx, Nazionalismo, Obama, Pannella, Partito Radicale, Partito Radicale … Nonviolento, Pil, Politica, Riotta, Russia, Siria, Societa', Spesa Pubblica, Storia, Tecnologia, Tortora, Usa.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 27 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
Tra gli argomenti discussi: Biagi, Cina, Crimea, Digitale, Economia, Errore Giudiziario, Esteri, Feltri, Giustizia, Il Manifesto, Informatica, Intelligenza Artificiale, Italia, Lavoro, Libro, Marx, Nazionalismo, Obama, Pannella, Partito Radicale, Partito Radicale … Nonviolento, Pil, Politica, Riotta, Russia, Siria, Societa', Spesa Pubblica, Storia, Tecnologia, Tortora, Usa.
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