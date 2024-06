Introduce Barbara Floridia (Presidente della commissione di vigilanza RAI).



Intervengono: Carlo Bartoli (presidente Odg), Vittorio Di Trapani (presidente FNSI), Monica Pietrangeli (esecutivo Usigrai), Enzo Nucci (Articolo 21), Maurizio Landini (segretario generale Cgil), Manuele Bonaccorsi (cdr Approfondimento Rai), Max Brod (giornalista Approfondimento Rai), Roberto Zuccolini (Comunità di Sant’Egidio), Francesco Vignarca (Coordinatore campagne Rete italiana per il disarmo), Simona Maggiorelli (direttrice LEFT).



Convegno "No peace no panel. Una proposta per il servizio pubblica su media e …

racconto della guerra", registrato a Roma martedì 25 giugno 2024 alle 15:00.



Tra gli argomenti discussi: Comunicazione, Informazione.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 2 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

