FaiNotizia - Da emarginati a profeti del cambiamento #1 - La puntata settimanale

La "questione omosessuale" è una vertenza decennale nel mondo cristiano.



E oggi è sempre più urgente.



L'anno scorso i Valdesi italiani hanno sancito in concilio la possibilità di benedire le unioni civili, mentre negli Stati Uniti presbiteriani, luterani e episcopali ne celebrano i matrimoni. Ma in Italia, la chiesa cattolica? Le speranze che si erano diffuse prima dell’ultimo sinodo sulla famiglia, indetto da Papa Francesco, non si sono realizzate ma, a livello locale, sempre più comunità e diocesi stanno iniziando ad ascoltare le richieste di migliaia di fedeli, e anche le parrocchie …

si stanno aprendo a questa realtà.



In questo viaggio che ci porta da roma a Milano, e da Firenze all'Emilia, Abbiamo incontrato giovani, genitori, suore e preti che ci hanno raccontato le loro esperienze.



Tutte persone che cercano di cambiare le cose dall'interno: invisibili, spesso emarginati, sono in prima linea nella lotta per una Chiesa più inclusiva.



In questa puntata la prima puntata di "Da emarginati a profeti del cambiamento.



Viaggio nella comunità cattolica LGBT+" di Daniela Sala ed Eleonora Vio.

