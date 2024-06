Il 26 giugno si celebra la Giornata mondiale per la Lotta alla Droga; "Viva la Vita" è la campagna di sensibilizzazione promossa dal MODAVI (Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano) e rivolta a tutte le fasce d'età, per lanciare un messaggio positivo finalizzato alla promozione di una vita vissuta libera dalle droghe.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Contro la droga, Viva la vita - Conferenza stampa del MODAVI in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla droga" che si è tenuta a Roma mercoledì 26 giugno 2024 alle ore 11:00.



Con Antonio Iannone …

(senatore, Fratelli d'Italia), Francesco Piemonte (presidente del MODAVI), Anna Giulia Di Trana (ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità), Maria Teresa Bellucci (viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fratelli d'Italia).



La conferenza stampa è stata organizzata da Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiane - Onlus.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Affari Sociali, Associazioni, Cultura, Droga, Giovani, Informazione, Minori, Salute, Sanita', Sicurezza, Societa', Sport, Tossicodipendenti.



Questa conferenza stampa ha una durata di 41 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

