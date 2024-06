Patient Access Journey. Un viaggio nell'accesso alle cure in Europa e in Italia

Introduzione: Federico Serra (Chairman Patient Access Think Tank, IPPAA), Lucio Corsaro (Presidente Patient Access Think Tank, BHAVE).



Intervengono: Marcello Gemmato (Sottosegretario alla Salute), Daniela Sbrollini (Vice Presidente della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della commissione affari sociali e Sanità della Camera dei Deputati), Guido Quintino Liris (Membro della 5ª Commissione permanente Bilancio), Ylenia Zambito (Segretario della 10ª Commissione permanente Affari sociali, …

sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Elisa Pirro (Membro della 5ª Commissione permanente Bilancio).



Introduce: Daniela Sbrollini (Vicepresidente della 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).



Presentazione Patient Access Journey Report 2024.



Moderano: Andrea Lenzi (Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Roma La Sapienza), Giuseppe Novelli (Professore ordinario di Genetica Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Tor Vergata).



Presentano: Lucio Corsaro (Presidente Patient Access Think Tank), Gianluca Vaccaro (Metodologo Patient Access Think Tank).



Moderano: Ketty Vaccaro (Head of Health and Welfare at Censis), Biagio Oppi (Professore a contratto.



Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Dipartimento delle Arti Dipartimento di Filosofia e Comunicazione Università di Bologna).



Intervengono: Giacomo Galletti (Economist, Health Quality Researcher, Behavioural Coach - The Tuscany Regional Health Agency THRA), Federico Spandonaro (Presidente Comitato Scientifico C.R.E.A.



Sanità), Francesco Schiavone (Professor in Innovation Management at University Parthenope of Naples Italy), Francesca Romana Lenzi (Professore Associato di Sociologia presso l'Università degli studi di Roma Foro Italico), Stefano Inglese (Esperto di politiche sanitarie), Alessandro Rossi (Presidente SIMG), Massimo Volpe (Presidente SIPREC – Emeritus Professor University of Rome Sapienza – IRCCS San Raffaele, Rome), Francesco Perrone (Presidente AIOM), Frida Leonetti (Delegata SID), Mario Di Gioacchino (Presidente SIAAIC), Giuseppe Muscato (Delegato SIP-IRS), Annalisa Scopinaro (Presidente UNIAMO, Anna Rita Cosso (Presidente Cittadinanzattiva), Massimo Grandi (Vice President Southern Europe SPC Region and General Manager Pharmaceuticals Italy Recordati), Andrea Pecci (Head of Data, Digital & Technology @ Takeda).



Conclusioni: Daniela Sbrollini (Vicepresidente della 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Federico Serra (Chairman Patient Access Think Tank, IPPAA), Lucio Corsaro (Presidente Patient Access Think Tank, BHAVE).

