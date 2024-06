Postsovietika

Poco si sa dell'attentato del 23 giugno a Derben e a Makhchakala, in Daghestan: secondo le autorità, cinque uomini armati avrebbero preso d'assalto 2 sinagoghe, due chiese ortodosse e vari posti di polizia.



Improbabile che un così ristretto numero di assalitori abbia potuto compiere tante azioni in due diverse città.



Sembra a tutti gli effetti un'operazione paramilitare.



L'attentato non è stato rivendicato, ma gli attentatori hanno lasciato scritti inneggianti alla jihad contro ebrei e cristiani ed hanno sgozzato un prete.



Il coinvolgimento nell'attentato di due figli e un nipote del capo di …

un distretto del Daghestan, esponente del partito putiniano Russia Unita, può far ipotizzare che si tratti di un gesto legato anche a dinamiche interne ai clan dell'establishment locale o persino alle 'scuole di lotta' che nel Caucaso rappresentano un settore economico di notevole rilievo.



Il Daghestan, così come altre repubbliche caucasiche come la Cecenia o la Karachaevo-Circassia, sono le polveriere della Russia da ben prima dell'arrivo di Putin.



Polveriere anche per la povertà, il disagio sociale, la disoccupazione: repubbliche che hanno fornito un alto numero di reclute spedite al fronte in Ucraina.

