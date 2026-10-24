Saluti di Aulo Chiesa (Presidente Circolo De Amicis) e di Walter Galbusera (Presidente Fondazione Anna Kuliscioff).



Introduzione: Marco Cuzzi (Università degli studi di Milano).



Intervengono: Giulia Lami (Università degli Studi di Milano), Ugo Finetti (giornalista e scrittore), Paolo Zanini (Università degli Studi di Milano), Mariele Merlati (Università degli Studi di Milano), Mauro Elli (Università degli Studi di Milano), Francesco Romano (Fodnazione Anna Kuliscioff).



Convegno "1956, Budapest e Suez, l'alba di un nuovo mondo", registrato a Milano sabato 24 ottobre 2026 alle 09:00.



L'evento …

è stato organizzato da Fondazione Anna Kuliscioff.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Storia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 10 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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