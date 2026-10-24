24 OTT 2026
dibattiti

1956, Budapest e Suez, l'alba di un nuovo mondo

CONVEGNO | - Milano - 09:00 Durata: 3 ore 10 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Fondazione Anna Kuliscioff
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Saluti di Aulo Chiesa (Presidente Circolo De Amicis) e di Walter Galbusera (Presidente Fondazione Anna Kuliscioff).

Introduzione: Marco Cuzzi (Università degli studi di Milano).

Intervengono: Giulia Lami (Università degli Studi di Milano), Ugo Finetti (giornalista e scrittore), Paolo Zanini (Università degli Studi di Milano), Mariele Merlati (Università degli Studi di Milano), Mauro Elli (Università degli Studi di Milano), Francesco Romano (Fodnazione Anna Kuliscioff).

Convegno "1956, Budapest e Suez, l'alba di un nuovo mondo", registrato a Milano sabato 24 ottobre 2026 alle 09:00.

L'evento è stato organizzato da Fondazione Anna Kuliscioff.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Storia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 10 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Ti ringrazio perché è divertente e stimolante, professoressa d'Amico.
Il professor Zanini, la professoressa De Berti e, come ci sono coloro che verranno Ugo Finetti, scrittore politico, obbligherebbe.
E che soprattutto abbastanza esperti esterni.
In queste vicende è Francesco Romano.
Che
Molto tempo fa, come dire la voice ingabbiato che, come dire, ebbe un ruolo la partecipazione in queste, in queste vicende di aiuto e di sostegno al popolo, al popolo ungherese, e poi lui nel suo intervento, dirà anche qualcosa di più perché in particolare insomma suo padre a quel tempo era uno dei membri del Comitato centrale del Partito comunista.
Italiano e quindi, insomma, su come dire uno dei protagonisti di questo, di questo dibattito e devo leggere un attimo la lettera del console ungherese perché abbiamo imitato.
Martedì dice ho accolto con grande piacere notizie del convegno organizzato in occasione del settantesimo anniversario della rivoluzione ungherese del 56, con mio grande rammarico, a causa di impegni precedentemente assunti dogmi sarà possibile prendere parte all'iniziativa. Desidero tuttavia congratularmi con la Fondazione
Perché questa significativa manifestazione ringraziarli per l'impegno profuso nel far conoscere al pubblico italiano un momento così importante della storia vuol dire un sentito ringraziamento, va altresì all'Università degli Studi di Milano per la preziosa collaborazione dell'auspicio che in futuro possano presentarsi ulteriori occasioni di incontro e collaborazione e colgo l'occasione più indiani torni a essere un tipo e o soia catalizzato che il colosso generale di Ungheria a Milano io adesso do la parola al professor Boccuzzi che condurrà questo,
Oltre a introdurlo facilmente.
Sì, grazie eh.
Anzitutto ringrazio tutti voi, per esempio, siete in tanti.
Dal 5 al Shakespeare o i pochi minuti che ci pochi del manipolo di Fratelli di, però è anche vero che ormai continui movimenti avvengono soprattutto attraverso attraverso.
Un modo per?
Il nuovo sistema,
On line, ad ogni buon conto, grazie alla Fondazione pubblici, oltre al Museo del Risorgimento a tutti i.
D'attori e due che a voi e vuole subito introdurre praticamente temi, senza tediarvi troppo. Dunque, partiamo dall'idea che ci tutto nella storia della guerra fredda, esercito con tanti amici oscura, esiste un prima e un dopo insiste, cioè quello che rappresenta una realtà consolidata pregressa e poi un'altra, completamente o parzialmente nuova d'attore in tutta la storia insistono questi anni. Gianni cesura, no, causate dalla caduta dell'Impero romano alla pace di d'estate le spalle, fino alla rivoluzione francese, la Grande Guerra, fino anche a luglio e l'11 settembre del 2001 sono anni che rappresentò uno spartiacque nel caso della guerra fredda. Lo sappiamo, è il 47 che, secondo una lettura sovietica, in realtà, a parer mio
Cioè l'idea che il 12 marzo del 47 sia partita la guerra fredda, ma tipica lettura di parte. Intanto prima Twain avesse avesse inaugurato, per colpa medio americano questa raffredda, che era in corso d'opera almeno dal 41, se non da 17 Bigica Ramin ciclocross. Spiegare molto bene, però, ecco, viene considerato una cesura. C'è il 1953 con la morte di Stalin, i 61 con la caduta del muro di verde, con la costruzione del muro di Berlino, l'85 con l'ascesa di Gorbaciov, Phil 89 con la caduta del medesimo o 91 con l'ammaina bandiera sul Cremlino, insomma, sono dati che a lui, che rappresentano appunto, usciva
In questo 56 cruciale lo è per questi tre principali fatti che affronteremo collegati fra di loro, un indirettamente collegato, quindi il ventesimo Congresso del Partito comunista dell'Unione Sovietica, la rivoluzione ungherese, la guerra di Suez, tre fatti intimamente coloro collegati, il periodo precedente si chiude con 56 com'era caratterizzato il dominio dei cinque poliziotti come li chiamava lucide come temeva che una chirurgica secondo questo schema quindi i cinque paesi i vincitori della seconda guerra mondiale,
Punto dove più o meno, in modo in modo abbastanza armonico.
Contro, soprattutto per la campo occidentale, Francia e Gran Bretagna, impegnati in quel periodo negli anni precedenti e 56 a tenere per quello che potevano i loro traballanti in per i Comuni coloniali Unione Sovietica che fino a 56 vive prima la fase finale di Stalin con con i suoi, con una sua fase calante e rabbiosa, difensivista tutto sommato più o meno legato ai dettami di alta, si pensi anche le sue titubanze rispetto alla guerra di Corea, un'Urss, poi, in seguito alla sua morte, alla ricerca di una di una nuova classe dirigente, lo anche qua Giulia ce lo spiega molto meglio del sottoscritto. Lo scontro tra Krusciov, poi, è una cosiddetta
Il gruppo antipartito di Kaganovič Malenkov, Molotov e quindi insomma assestamenti che si stanno stanno avvenendo, un Medio Oriente arabo ampiamente dominato da Londra, sempre nella fase precedente, 56 o da Parigi, pensate re Farouk in Egitto, il regime siriano di 10 scali, il governo diciamo un in Libano Repesa secondo
In Iraq e il Patto di Baghdad del 54, che riunisce Turchia, Pakistan, Iraq, Iran e Londra, ovviamente, e che rappresenta l'ultimo grande sforzo della Corona britannica di controllare quella vecchia area, Merlo più o meno mandataria con l'allargamento verso le altre due,
Diciamo zone, Turchia, Pakistan.
E che, anzi considerato dalla storiografia una delle cause
Il patto stesso di Baghdad e delle vicende di Suez, e poi Israele su posizioni difensive ancora fino al 56, è su posizioni difensive e cambierà tutto Colari 2 della trimurti e Ben Gurion Golda, Meir e Moshe Dayan, che saranno quelli che guideranno invece le azioni preventive dello Stato ebraico
Come quella del 56, dunque, tutti questi schemi saltano. Per quanto riguarda l'Urss, un punto di partenza fu, a parer mio, il fallimento di Ginevra del luglio dell'anno precedente,
La famosa battuta di Eisenhower circa Bulganin, né il primo ministro Bulganin nel primo segretario Krusciov hanno bevuto poco eh eh eh hanno sorriso molto, no, disse ai casinò over, come dire e poi alla fine questa delegazione e il fatto che avessero bevuto poco probabile mettere aveva sorpreso ma sicuramente il fatto che sorridono molto vuol dire che forse con quel vertice di Ginevra che fu accolto come l'inizio della grande distensione in realtà,
Era ben lontano da essere tale Mosca aveva ben altri obiettivi, anzi la stretta autoritaria sui Paesi dell'Est e lo sapranno bene, i polacchi lo sapranno ancora meglio, i di ungheresi cominciava proprio da allora l'Urss stava riorganizzandosi, anzi forse Krusciov, utilizzò il ventesimo congresso per rilanciare una nuova immagine del Paese quindi non fu questa è la mia idea, poi Giulia, ovviamente è un dibattito, quindi giustamente,
E, come dire, non devo spiegare al sarto come si fanno i vestiti, quindi aspetto sicuramente di esperti anche su questo campo, come sugli altri. Il risultato fu che nelle nazioni satellite dell'Europa centro orientale la destalinizzazione o comportò la ribellione, particolarmente di polacchi ungheresi e la crisi dei partiti comunisti in Occidente
In Italia, Ugo Finetti, ce lo spiegherà molto bene in Italia 200.000, forse anche di più saranno i comunisti tra quelli i grandi e i piccolini, cioè alla Figc che abbandoneranno il partito e non è che abbandonano partito qualcuno continuerà a votare Pci senza più tessera, altri lo voteranno, voteranno Psi. Un Psi che, se comincia, anche se con delle alternanze e delle Trabant, lamenti dei ripensamenti Nemi è sempre l'uomo un po'diciamo
E l'uomo tra fosse il magari, come si dice a Milano, in questa fase no non ha le determinazioni di un Saragat di 10 anni prima è molto più dubbioso e ha comunque una sinistra che incalza, incalza la grande, i carristi 9 Chieti, valori anche loro divise al loro interno Tabajani, ma ad ogni buon conto tutto questo verrà raccontato sicuramente bene da da Ugo Finetti e quindi, e poi cosa abbiano ancora il risultato di questo 56 fu che ci fu un rilancio in Medio Oriente e del ruolo dell'Unione Sovietica
Ah, giù, lancio del ruolo dell'Unione Sovietica, finita l'epoca dei dei dei monologhi filo britannici e dei presidenti filo britannici, iniziò un'epoca clamorosa dove avremo una serie, ovvero l'uomo forte della vicenda mediorientale anticomunista, dichiarato alleato dell'Unione Sovietica, i famosi alleati spuri,
Che tanto l'1 quanto l'altro campo avranno
Il vessillo democratico americano non avrà problemi di lì a 10 anni, a scendere a patti, anzi a organizzare il golpe dei colonnelli,
In Grecia, così come appunto i sovietici guarderanno un anticomunista a prova di bomba come Nasser come punto di riferimento della zona mediorientale realpolitik pura quanto gli Stati Uniti lo spiegherà Mariele merlati, 56 rappresenta l'indebolimento finale di almeno due poliziotti su 4 5 A B, ma il quinto,
Ha già perso, come, come dire tutti i treni, perché si tratta della Cina di Chiang Kaishek, che è già tanto se riesce a sopravvivere
Alla situazione che si ritrova dall'altra parte del mare
Ma gli altri due poliziotti, Francia e Gran Bretagna, proprio col grande scivolone di Suez basta uno scivolone che tra l'altro viene accolto. Lo voglio dire con applausi perché non potevano farlo, ma lo spiegherà Mariele dagli Stati Uniti con buon finalmente una grande respiro di sollievo fuori dalle scatole. Questi vecchi arnesi di un colonialismo che con imperialismo americano non c'entra nulla
E d'altronde siamo il paradosso più assoluto e quello dell'Indonesia, dove abbiamo addirittura agli americani che aiutano su Carlo e cacciare gli olandesi, tanto per dire ci sono altri obiettivi albe da parte degli Stati Uniti e inizia con la vecchia Inghilterra The Chair, Cigliana di Eden di idem e che che che perde l'appuntamento di Suez, la Quarta Repubblica Tiki molle Mendes France, che scivoleranno su sia su Suez sia sull'Algeria e comunque sul Maghreb e finisce la storia delle grandi potenze, poi dopo francesi, soprattutto, tenteranno in tutti i modi di tenere in piedi la bandierina della loro grandeur, con i danni che abbiamo visto anche relativamente di recente nel Mediterraneo ad opera dei Sarkozy.
Comunque sia tornando chiudendo se ne ho parlato troppo, quindi abbiamo addirittura una nuova realtà internazionale, con un bipolarismo rigido. Sono loro due, gli americani e sovietici a spartirsi, e addirittura forse questo è il dubbio che ci poniamo tutti su Suez e Budapest, forse addirittura con un patto, un tacito accordo, tacito accordo di non disturbare reciprocamente le sfere di influenza. Gli ungheresi possono essere massacrati e per quanto riguarda Suez la riconsegniamo. Ah, ah,
La Lac Lav, la medaglia cioè cacciabili. Lasciamo che il percorso di allontanamento delle potenze occidentali prosegua,
Insomma.
Tanto tutto sommato nasce un indebolimento americano, anche da questa vicenda è complessivamente sarà JFK sarà Kennedy accusare Ike Eisenhower di non avere gestito bene tutte queste crisi durante la campagna del 60,
Mauro Elli e ci spiegherà poi quelle che sono le conseguenze specifiche di Suez per quanto riguarda il problema energetico, e lui è un esperto di storia dell'energia permettermi questa questa, questa disciplina specifica sarebbe da usarla molto di più, perché la strada energia vuol dire tanto nella storia contemporanea Storia dell'energia e delle fonti energetiche.
Nel caso specifico, è intersecata dal da da questo questa arteria mercantile fondamentale che diventa oggetto di oggetto di trattativa e di ricatto, perché 56 non si ferma al 56, il l'iniziativa di lasciar proseguire la guerra a casa o nel 67 e diventerà poi un ulteriore rappresaglia nel 73 e in tutti questi tre casi abbiamo le conseguenze nel bacino del Mediterraneo e non solo per quanto riguarda la propri flussi mercantili,
E quindi anche le mie Lucia, ma di questo punto credo che Mauro di nuovo possa da citarmi rapidamente, con la sue competenze e infine, e infine c'è il problema che riguarda poi.
Tutta una comunità ebraica che inizierà a essere equi, Paolo Zanini ci aiuterà nei suoi per noi in questo percorso, perché ne esperto indiscutibile.
Una diaspora che diventa soprattutto, nel caso egiziano, un target da parte di un nazionalismo nasseriano, che ha obiettivi ben chiari o attenzione, perché quello che capita subito dopo sarà veramente chiudo qualcosa di innovativo, pensate, ho fatto solo un ragionamento nel 58, due anni dopo Suez e due anni dopo.
Nei due anni dopo le altre vicende, sempre per rimanere su Suez e in Medio Oriente, avremmo pesano ucciso da una rivoluzione repubblicana in Iraq, la nascita della Repubblica Araba Unita di Masera tra Egitto e tra Egitto e Siria, la prima guerra civile libanese con il primo sbarco di marines americani in Medio Oriente che bisognerebbe risalire al Maghreb dei primi del 900, ma è un'altra cosa, ed erano altri marines ed erano altri presidenti ed era un altro mondo, cioè, insomma, è la prima volta che arrivano i marines in quella zona.
E, insomma, c'è tanto e c'è soprattutto una geopolitica sovietica che ritorna a essere muscolari, insomma, per farla breve, questo 56, vista sia dalla parte europea sia da quella da quella mediorientale, è veramente un anno che forse per certi aspetti potrebbe essere davvero l'inizio della vera guerra fredda grazie,
Allora scusate la lungaggine, spero di non essere stato troppo lungo e tedioso, comunque mi scuso se con gli esperti, se ho qualche boatos, ho detto cose non del tutto corrette, ma sentiremo appunto le correzioni, ed è certo sempre volentieri bene e ora tocca invece a presentare la prima relazione.
Che è quella di Giulia la Michele, che chiedo se può venire qui, io devo stare qua Giugliano che toglie a TV è solo perché poi, ma non ti lasciano spazio prendere insieme per presentare gli altri, così aspetto anche una ventina di minuti.
Quando mancano cinque minuti, me lo dici così.
Presento Ti presento allora la professoressa, un tasso, una carissima amica, una collega stimatissima Giulia Lami ordinario di Storia dell'Europa orientale presso la nostra università, ma siamo tutti della siamo tutti sotto la Minerva dell'università.
La Statale di Milano presiede la commissione internazionale dei tuoi di Stonerook Slab e il segretario generale della Commissione d'Histoire du relazioni internazionali del committente, sennò Des Sources historique, dirige il Centro di Studi politica estera e opinione pubblica del nostro Dipartimento di Studi storici della Statale e membro della classe di slavistica all'Accademia Ambrosiana ha fatto molte pubblicazioni veramente tantissime.
Vorrei citare le ultime che sono molto importanti a parte molti saggi apparsi su della sua metterla a suonare il Giornale di storia contemporanea, ricerca di storia e politica quale storia, eccetera, sempre su tematiche le relative, in particolar modo appunto alla alla alla storia dell'Europa centro orientale come mi disse più volte bisognerebbe dire così e non solo orientale.
Ricordo però i suoi volumi più recenti, l'ultimo che è appena uscito che consiglio, perché è un compendio complessivo di tutte le vicende, dal primo dopoguerra ai giorni nostri dell'euro, può darsi chiama Storia dell'Europa orientale, dal primo dopoguerra ai giorni nostri, pubblicato da Mondadori education, appunto quest'anno è uscito Giulia Lami, anche prodotto l'Ucraina, in 100 date per il della per i tipi della porta nel 22 alto volume, è molto importante, visto i tempi. È una storia davvero prendere da Napoleone la fine della Prima guerra mondiale e che in pratica potrebbe essere definito la come dire la la puntata precedente dell'ultimo pubblicato sempre da Mondadori 19 e poi ci sono tante altre cose, ma io non non voglio rubare del tempo tanto il nome ed è noto e la ringrazio Giulia parlerà del suo intervento. S'intitola dal ventesimo Congresso, la tragedia di Budapest, la crisi del sistema sovietico
Marazzi, grazie mille e grazie dell'invito, sono molto lieta che si parli del 56 anche in un quadro più ampio, e.
Prende proprio quindi la zie dal titolo proposto per il mio contributo, e cioè dal ventesimo Congresso alla tragedia del 56 ungherese, perché fu una tragedia ed è bene tornare su questo dato in occasione degli anniversari, ognuno dei quali, e cioè il trentennale, il cinquantenario oggi il 70 Annale almeno alle loro specificità perché la questione ungherese sempre e comunque oltre che storica soprattutto politica, in questa occasione, tuttavia, vorrei muovermi prima sul terreno storico e tornare allo stalinismo,
Perché se non si torna alla morte di Stalin nel 53 a ciò che questo comportò, non si capisce che non fu tanto o non solo è il rapporto di Krusciov del 56 a far da detonatore a tutte le polveri che si erano accumulati news, ma anche altrove nel silenzio imposto dalle autorità innanzitutto va ricordato il clima del 1954 55 bus, con il ritorno dei sopravvissuti dai lager con il loro disperati e racconti che rischiavano di uscire dalla ristretta cerchia di parenti o amici.
Che tacere in questa situazione fosse difficilmente è possibile nonché rischioso, i dirigenti sovietici lo sapevano e Krusciov si fece interprete di questo disagio in un saggio contenuto in un altro libro del 1956, un bilancio storico e storiografico del 22 a cura di Chiara a ottobre Maria Ferretti sui ventesimo Congresso si soffermava sui retroscena e cito a giudicare dagli scavi protocolli, le sedute furono sconvolgenti, siamo né al backstage e si direbbe della rappresentazione del ventesimo.
Nella prima venne chiamato a testimoniare rotos, che era stato responsabile dell'Ufficio istruttoria ed elenchi dei dei fin dagli anni 30, ed era noto come uno dei più efferati e torturatori nella seconda Apostolov diede addirittura il rapporto della Commissione, da cui emergeva un quadro agghiacciante, nel complesso assai veritiero e ricco di particolari.
Lo sterminio delle élite che era stato il punto di partenza era infatti iscritto all'interno delle operazioni di massa che erano state scatenate nel 37 e 38 contro centinaia di migliaia di onesti cittadini sovietici assolutamente innocenti. La relazione post lo arrestata curiosamente sottovalutata dagli storici ed è invece un documento di primaria importanza per capire l'operazione messa in atto con rapporto segreto perché indicava senza mezzi termini che, se era stato Stalin con la complicità del Politburo, organizzare terrore erano direttamente coinvolti nelle repressioni. Non solo io anche vede, ma anche il partito a tutti i livelli e gli apparati dello Stato, a cominciare dal sistema giudiziario. Nel corso dell'animata discussione che sedute mi trovato un compromesso che presentava notevoli vantaggi per tutti, si trattava di dividere l'epoca staliniana in due periodi ben distinti, prendendo come spartiacque il 1934, le voci dissenzienti restarono misurate. La scelta dell'assassinio di Chiuro come punto di partenza della perversione del socialismo permetteva Krusciov di affermare che, fino a quel momento è partito sotto la direzione dello stesso Stalin, aveva portato a termine con successo alla costruzione del socialismo, che era stata celebrata dal congresso dei vincitori all'inizio del 34 non rimaneva più vide nessuno di quel congresso.
E le repressioni che avevano accompagnato la grande svolta staliniana del 29, la tragedia della collettivizzazione della violenza sociale, che aveva segnato l'industrializzazione forzata all'annientamento delle posizioni insieme al Partito, venivano così giustificate in nome di quella è fare leggi della storia, il partito era il portatore,
Ma gli interrogativi erano altri, è partito, mi aveva paura.
Come arrestata possibile una tale tragedia, come si poteva credere che Stalin fosse solo colpevole, dove guardava allora il Politburo e così via, e anche dalla società saliva una domanda di giustizia, si diffondeva l'idea che si fosse instaurato un regime dispotico e feudale con una casta di privilegiati, il partito che aveva ridotto in stato di schiavitù la popolazione, in primo luogo i contadini, e da questo poteva nascere un ripudio del socialismo o una spregiudicata richiesta di riforma, e fu questa strada la strada che si intraprese, dove in Polonia e in Ungheria perché erano società più evolute dal punto di vista di una società civile più articolata e più consapevole di quella sovietica a livello esterno. Insomma, il ventesimo congresso e la divulgazione del rapporto segreto
Furono le prodromo della prima seria crisi del sistema imperiale sovietico, Q potenziali sviluppi però vennero bloccati proprio con la repressione, prima dei moti operai di Poznan e poi del 56 ungherese in Polonia, neanche quattro mesi dopo la conclusione del ventesimo, che avrebbe dovuto consolidare i cambiamenti avvenuti nel periodo del disgelo e avviare una modesta destalinizzazione. Scoppiarono moti operai di grande ampiezza che ebbero una forte connotazione antisovietiche che fu repressa con violenza dai comunisti polacchi.
In Polonia, tuttavia, la lotta in corso fra stalinisti e moderati si concluse con un compromesso incarnato da Gomulka riabilitato, reintegrato nel partito e poi scelto come garante di un ritorno alla stabilità, che scoraggiava un intervento sovietico e garantiva, in prospettiva limitate possibilità di sviluppo al paese ma certo la liberalizzazione non fu attuata in Urss e non lo fu neanche negli altri Paesi del blocco sovietico che pure aveva un conosciuto di conserva le purghe con la loro razionalità folle. Ciò che è più grave è che quel percorso di verità non intrapreso nel 1956 in Urss
Non è stato portato a termine e davvero neppure nella Russia della Pierres Troika, né in quella post-sovietica, e questo è un fatto che ha pesato e pesa tutt'oggi, basti dire che si assiste in Russia a una riabilitazione di Stalin come grande condottiero quando uno dei pochi momenti autentici della critica di Krusciov fa Stalin era proprio il suo comportamento nelle prime fasi della guerra.
I suoi errori in quell'occasione.
Oggi si sa di che di nuovo il potere fa quadrato su contro la società, almeno in quelle punte che esprimono dissenso e fioccano le condanne complici ancora una volta alla magistratura, ma sarà mai possibile, in una discussione sul passato, che non spaventi le élite al potere questo è l'interrogativo che resta aperto riguardo alla Russia, il passato, che non passa nel suo caso è drammaticamente evidente.
Torniamo invece al 56 ungherese.
Ancora 10 minuti, chi ha avuto modo di recente di ripercorrere, come ricordava, Cuzzi, indipendentemente dalle anniversario nel manuale?
E che ho voluto dedicare alla storia dell'Europa orientale, ma inteso in senso lato dall'Albania all'Unione Sovietica e, anche se lo spazio da dedicare ai singoli Paesi in manuale illimitato, mi sono soffermata sul 56 perché fu la prima di quelle crisi che si intrecciò, come sempre accade con altri gravi eventi internazionali, nella fattispecie la guerra per Suez con conseguenze fatali per l'Ungheria. Vorrei qui non è il caso che io rammenti che cosa successe in Ungheria fra l'ottobre e il novembre del 56. Lo faccio molte volte la lezione, notando l'inconsapevolezza che vedo sui visi dei più giovani, a partire dagli studenti che seguono i miei corsi, per i quali storia remota non solo il 56, ma anche il 1989 con l'apertura del muro di Berlino, certo non è il caso qui alla nostra Fondazione, però, stupisce che date così importanti non siano patrimonio della memoria comune giovanile. Eppure è stato proprio il crollo di quel muro a rendere possibile l'unificazione tedesca il superamento della guerra fredda. La creazione dell'Unione europea a 27 membri, di cui oggi è proprio la mobilità giovanile, beneficia con programmi, per esempio Erasmus
Il problema è però quello di quale memoria si vuole veicolare, sempre pensando a come la rivoluzione del 56 resti una questione politica in Russia, dicevo, ma anche in Italia, come in Ungheria, il fatidico 23 ottobre del 56, migliaia di studenti si riversano per le strade in segno di solidarietà con gli operai e gli studenti di Poznan.
Per le strade di Budapest si aggiungono agli studenti centinaia e centinaia di cittadini contro la presenza delle truppe sovietiche in Ungheria e la mancata destalinizzazione del sistema ungherese. Ben presto i moti assumono le dimensioni di una rivoluzione costellata di episodi anche violenti che i sostenitori del comunismo,
L'Ungheria, come in tutti i Paesi d'Europa, non esitano a bollare come contro rivoluzione fascista.
Eh.
Cosa si può dire
In Ungheria.
Vorrebbe tornare effettivamente indipendente, decidere autonomamente del proprio sviluppo, della propria società, della propria cultura, del proprio posto nel mondo.
È un passo in questa direzione, è rappresentato dalla formazione del governo, nodi che dovrebbe segnare la discontinuità con il passato e rispondere alle esigenze degli insorti, ma già il 24 ottobre compaiono per le strade i primi carri armati sovietici come monito per un ritorno all'ordine il 25 ottobre, in piazza Kossuth davanti al Parlamento, decine di persone restano sul selciato il 30 ottobre i carri armati sovietici lasciano apparentemente la città e il nuovo governo, con Cappon Haughey, proclama la neutralità e chiede all'Onu di porre all'ordine del giorno la questione ungherese all'attenzione del mondo. Si sposta
Dall'Ungheria in Egitto, dove esplode la crisi di Suez, percepita come ben più grave sul piano internazionale, tanto che Stati Uniti e Urss si trovano concordi nell'imporre il ritiro delle truppe straniere e ripristino dello status quo. Nessun ostacolo, quindi, da ovest alla resa dei conti con gli insorti ungheresi, il 4 novembre avviene all'attacco sovietico all'Ungheria, che fa piazza pulita di ogni velleità di cambiamento e di emancipazione, i carri armati occupano il paese, i morti si contano a centinaia. Il governo viene sciolto i principali protagonisti arrestati nonostante avessero ottenuto rifugio presso l'ambasciata di Jugoslavia, il 58 Imran OGAE viene giustiziato e sepolto in una tomba senza nome nel cimitero di Budapest, François Faith, il grande storico ungherese emigrato in Francia, ha detto nel 2006 cinquantenario della Rivoluzione d'avere. Fin da allora ha sostenuto che questo avrebbe trionfato solo quando fosse stato riabilitato nodi, il che è avvenuto nel 1989, appunto
Il pensiero non può che andare alle migliaia di morti che questa rivoluzione ha lasciato sul terreno.
Hai le centinaia di migliaia di esuli, 400.000 sparsi per tutto il mondo con il loro fardello di speranze deluse.
A tutte le coscienze che seppero liberarsi allora dal dogma marxista leninista e rompere per tempo con quei partiti comunisti che anche in Occidente sostennero acriticamente l'aggressione di Mosca, ora, per verità storica, bisogna anche dire che il 56 era una data a ridosso della fine della Seconda guerra mondiale e quindi bisogna anche pensare che l'immagine che l'Ungheria aveva presso molti come Paese e collaboratore dell'asse,
E, tutto sommato, come Paese con un regime autoritario contratti, si direbbe facilissima in questo è tutto un discorso da valutare è assolutamente chiaro che non aveva quell'immagine di Paese libero da cui il Libertà veniva conculcata, anzi, sembrava il laboratorio di un grande esperimento sociale per cui il dire agiscono degli elementi controrivoluzionari come all'epoca della repressione della Repubblica dei Consigli di Bela Kun poteva essere un discorso che nel contesto giustifichiamo però,
Si sapeva benissimo.
Che cosa si stava muovendo in Ungheria si sapeva che c'era stato il ventesimo congresso e si sapeva o v si poteva sapere anche in tempo diretto grazie alle voci che uscivano dall'Ungheria, chi manifestava effettivamente e che a noi, non studenti erano,
Lavoratori nascevano anche delle prime esperienze, dal basso di riorganizzazione dei sindacati liberi, nascevano dei consigli operai che erano portatori di una idea di socialismo molto diversa da quello che voleva essere imposto da Mosca, e di tutto questo si sarebbe potuto tenere conto, ma e cito ancora François Fejtö che è di una precisione adamantina,
I comunisti si sono abituati a confondere rivoluzione colpo di Stato.
A immaginare la rivoluzione come un avvenimento prefabbricato negli uffici del Cremlino, di cui il loro accanimento contro un evento che dimostrava come la rivoluzione non sia affatto un monopolio del Partito comunista dell'Urss e che anzi, in determinate circostanze, possa esser diretta proprio a rovesciare il dominio di questo partito e si voglia ignorare da parte comunista allora il ruolo della classe operaia che tu ritrovava una sua voce.
Il problema è che Coser Poznan e l'Ungheria si muovono gli operai, ma come quando hanno finalmente quello Stato in cui sono egemoni no, non è possibile, deve essere una controrivoluzione bianca.
La figura di loghi fu messa in cattiva luce come se fosse un avventuriero isolato, quando proprio sull'uscita dal Patto di Varsavia e aveva ottenuto l'appoggio unanime del suo governo e il sostegno della maggioranza del nuovo comitato direttivo provvisorio del Partito operaio socialista ungherese, di cui lo stesso Kadar era membro.
E i cosiddetti fatti d'Ungheria, ma qui ne parlerà Finetti furono un evento traumatico, anche in Italia, dal PCI italiano uscirono ben 200.000 iscritti quando ho riportato questo dato in un'altra occasione di un'altra commemorazione dell'anniversario, mi è stato detto,
Sì, ce ne sia nemmeno accorti, perché il partito comunista era così forte che era un'emorragia più che sopportabile, però.
è una cifra consistente e io vorrei ricordare perché questo non viene mai sottolineato, che non vi erano solo intellettuali, si parla sempre degli intellettuali che uscirono dal Pci, ma anche molti, proprio a mia conoscenza, rappresentante di un vasto strato di popolazione che si era iscritta al Pci per ragioni che risalivano al periodo fascista all'oppressione vissuta nel Ventennio. Allora l'adesione ideale o effettiva al pc, spesso concretizzatasi per i più giovani in una iscrizione effettuata nel primo dopoguerra, voleva indicare una scelta di campo, dove però il Fondo vi era un'aspirazione democratica, con venature libertarie,
E questa gente uscita dal Pci, non diventò di destra perché non poteva farlo, ma non ritornò più al Pci, la cui politica ritardò oltre il dovuto, una vera presa di distanza da Pcus, ho avuto occasione di riguardare i giornali italiani del periodo 1985 e 89 gli anni che vanno da Gorbaciov alla fine dell'Unione insomma la caduta del muro.
E ho potuto notare che ogni volta che si toccava il tema del 56 ungherese
Non si poteva non trovare il segno dell'imbarazzo del Pc italiano, basterebbe citare i titoli, quei fatti d'Ungheria e silenzio di Natta e così via, e così via la storiografia, soprattutto dopo l'89, ha fatto luce su vari aspetti della rivoluzione ungherese, ma fuor di polemica va sottolineato che il ritardo con cui si è voluto riconoscere in essa una serie di importanti elementi di innovazione politica,
Ha molto influito sulla sorte dei Paesi dell'Est, nonché sulla legittimazione, sull'appoggio che partiti comunisti occidentali hanno a lungo fornito al conservatorismo sovietico, con la sua retorica repressiva e antidemocratica,
E, cosa a dire e, in conclusione, venendo al 56 alla figura del suo più noto protagonista in mare, i loghi, non si può dimenticare che il ritorno dell'Ungheria alla democrazia, alla sua uscita dal comunismo, è stata a lungo tutto il 1989 scandita dalle tappe della sua riabilitazione con un grande riflesso su tutti i processi di sfaldamento dell'impero esterno sovietico nel 96, giustamente, in occasione dell'anniversario della sua nascita, è stata posta una statua presso la sede del Parlamento perché aveva un valore,
Simbolico.
E poco Orbán, alla fine del 18, è stata spostata dalla piazza del Parlamento alla zona di Jacen, mai riterrà vicino alla ex sede del Partito comunista, come sancire che non gli apparteneva a quell'esperienza ormai chiusa, come se si disconoscesse il fatto che la rivoluzione, gli 56 aveva un contenuto.
Diverso e a, oltre a quello per la libertà e la democrazia, anche un'aspirazione alla giustizia sociale che varrebbe anche per l'oggi, ora l'operazione del 56 di Orbán è stata molto particolare.
Perché, se no l'89 ha 26 anni, salì sul palco in occasione dei funerali di Stato e della riesumazione di loghi in piazza degli Eroi, tenendo un celebre discorso in cui chiedeva libere elezioni, il ritiro delle truppe sovietiche.
Dopo si è volto ad una riabilitazione, diciamo dell'Ungheria, anche prebellica, cercando un filo di continuità e di nostalgia.
Nel nome di una statualità ritrovata, su cui ci sarebbe però molto da discutere in questa prospettiva, i grandi martiri del 56 sono personaggi troppo scomodi per essere celebrati nella loro dimensione politica, perché prova dell'esistenza di un comunismo riformista ben diverso da quello di matrice stalinista e se non si voleva ricordare il ruolo degli intellettuali e del comunismo riformista,
Non si poteva nemmeno ricordare il ruolo dei soviet.
è per esempio il ruolo di una persona come Istvan Bibo, ma è facile e qui vorrei arrivare alloggi, recriminare su come Orbán o la destra, anche italiana, e interpretino il 1956 in chiave di generico inno alla libertà, ma soprattutto di anticomunismo.
Se da sinistra permane l'imbarazzo, la sua incapacità di comunicare a tutt'oggi e non solo ai giovani, quindi se Orbán poteva nel 2016 dire ad Atreju che Avanti ragazzi di Buda, inno della curva degli ultrà della Lazio è la più bella canzone sul 1956 ungherese mi chiedo se basti a far da contrappeso il bel film di Moretti il sol dell'avvenire del 2023,
Che però parla più alla nostra forse di generazione, perché riguarda la storia dei nostri genitori e delle loro scelte di allora.
Grazie
Perché Milano ha scritto diversi?
E dunque tanti ti storica della politica I T, come si dice in modo forse improprio di comitologia Churchill dissenso è p c, l 78 per il SugarCo è la partitocrazia invisibile per Mazzotta, 85 la Resistenza cancellata con dovendo di pubblicato dalla TARES finivano con replica il 31, gli altri avendo la scorporare Superenalotto Storia di Craxi.
Le parole di due moduli caso Tobagi, uno zainetto in spalla, un grande piccolo, 1.000 persone, eredi di Walter Tobagi, Critica sociale, dormivano nello studio del Pci di Berlinguer e Napolitano Napolitano, te lo dimentichiamo esclude 56 aveva assunto posizioni molto interessanti e civiltà,
Io allora, a questo punto mi taccio prima però di molto il titolo del suo intervento, il pc e la crisi d'Ungheria, gli effetti sulla politica italiana, un uomo a terra.
A te la parola.
Vedete, avvertì mi sempre cinque minuti.
Beh, dunque è importante fare queste riflessioni sul 1956, nel senso che noi ci troviamo di fronte, è proprio questo il caso a una mancata resa dei conti con il comunismo in Italia, cioè abbiamo ancora la leggenda, è fiorita la leggenda del Partito comunista e di Togliatti in particolare italiano,
Figura molto autonoma dal dall'Unione Sovietica, abbiamo il pc e Togliatti, che vengono definiti riformisti e quindi si mette un po'tutto a dormire quello che.
È stata la lezione del 1956, basti pensare che quando esprimono nel 68 la riprovazione dell'intervento in Cecoslovacchia, mantennero però sempre la validità della posizione assunta nel 1956, in quanto il Partito comunista diceva in Ungheria non era più il partito a tenere in mano la situazione, mentre in Cecoslovacchia conduce che era ancora il partito avere le eredi di l'erede di mano.
Brani del rapporto Krusciov del 56 vennero pubblicati solo nel 1986 sull'Unità, ma non per il scelta autonoma, perché vi era stata la riabilitazione di Krusciov da parte di Gorbaciov e l'ambasciata sovietica, io all'epoca pubblicò tradusse.
E pubblicò un volume voluto da Gorbaciov, che era appunto dedicato alla riabilitazione di dic, del ruolo di Krusciov e di quegli anni che, prima di Breznev, erano stati.
Sicuramente sicuramente migliori, concludo questo centro retrospettivo con il fatto che Berlinguer alla domanda qual è il leader politico contemporaneo che vede più positivamente la risposta, fu Kadar, quindi il dittatore della del 56 e che era ancora.
Al potere.
Vengo allora al 56 per comprendere la situazione del 56, però bisogna avere il quadro della vigilia in Italia da Virgilio in Italia è una vigilia di sgretolamento sia del blocco centrista sia del blocco frontista, in che senso che del 54?
Diciamo caduto e scomparso De Gasperi, ve
Della Democrazia cristiana, l'avvento di Fanfani e il congresso di Napoli della Democrazia cristiana, che è un congresso nel segno dell'intervento pubblico, ma anche sociale, c'è l'intervento di la Pira al Congresso, che sottolinea i bis di andare incontro ai bisogni della povera gente, cioè c'è uno spostamento di,
È dovuto a questo gruppo della sinistra democristiana, che faceva capo a Dossetti, che appunto Fanfani, la Pira e altri che hanno la maggioranza del hanno la guida della Democrazia cristiana a questo congresso fa eco nel 55 e il congresso di Milano del Partito Socialista dove Nenni,
Risponde con la proposta del dialogo con i cattolici, sia pur mantenendo il rapporto unitario con il partito comunista, cioè il 56 e il ventesimo Congresso, esplode in una situazione che è già fluida in movimento in in Italia è del febbraio essenzialmente la, il ventesimo congresso e percepito per i temi della destabilizzazione e della coesistenza pacifica.
Coesistenza pacifica è fondamentale perché rimuove il diciamo l'imperativo categorico di Stalin, che era l'INL, l'inevitabilità della guerra, dello scontro tra capitalismo e comunismo, vi è la questione del rapporto segreto ed è significativo che.
Togliatti che l'ha letto l'ha appena letto il russo conoscendo perfettamente il russo agli altri delegati, quando gli dicono ma che cosa c'è in questo rapporto e risponde Togliatti, non c'è niente, tu tu solo pettegolezzi solo pettegolezzi.
E come conferma Pajetta, uno a cui il rapporto di Krusciov non piacque.
Fu certamente Togliatti qual è la reazione di Togliatti di fronte al ventesimo Congresso e al rapporto ufficiale, al rapporto segreto, come sottolinea lo storico Marc Lazar è si mosse per salvare il salvabile a, non aveva tutti i torti, nel senso che distinguere e contrapporre Stalin e Lenin era uno un'operazione,
Ben fragile, ben artificiosa.
Sostanza bui va Togliatti, torna va al gruppo parlamentare e al gruppo parlamentare dichiara nessuno intende negare o distruggere la grandezza di Stalin.
Quello che è significativo nella redazione di Togliatti e che.
A marzo pubblica sulla Pravda un articolo che poi, il giorno dopo, viene ovviamente tradotto e pubblicato sull'Unità che la via parlamentare e le condizioni che la rendono possibile, cioè trae dallo spunto della destalinizzazione, il rilancio della via parlamentare non rivoluzionaria però è significativo quali sono le condizioni e le condizioni fondamentali, è una in particolare che,
Dice Togliatti, non bisogna falsare il sistema elettorale, cioè condizione fondamentale per il partito comunista e per Togliatti e il sistema proporzionale, questo e è uno dei cardini della politica del Partito comunista e di Togliatti, tant'è vero che il Partito comunista volevo inserirlo nella Costituzione.
E venne presentato l'emendamento da Antonio Giolitti, a nome del Partito comunista, per inserire il sistema proporzionale in Costituzione non vi fu l'obiezione che il Senato era di nomina regionale e allora l'emendamento fu trasformato in un ordine del giorno che venne solennemente approvato alla quasi unanimità.
Da parte della Camera dei deputati che è recitava, l'Assemblea costituente ritiene che la Camera dei deputati debba essere eletta col sistema proporzionale, donde poi tutta l'architettura della Costituzione, che presuppone il sistema proporzionale.
E questo lo dico perché quando Berlinguer nel novembre del 1983, andò in direzione a proporre di schierarsi con De Mita a favore del maggioritario, ci fu una reazione violentissima di Nilde Iotti, che all'epoca era anche il presidente della Camera dei Deputati banalmente violenta contro Berlinguer contro l'adozione del maggioritario che addirittura venne soccorsa perché non riusciva più a parlare la direzione venne sospesa lo stesso per chi faceva il verbale dama la soccorre, la labor sospendono la direzione e la portano a stendersi su un divano questo per dire che qual erano le posizioni?
Fondamentali, sostanza per finire, su questa prima fase ci sono le elezioni amministrative in maggio e il Partito comunista comincio a perder voti del Partito socialista.
Sale
Nenni è ancora prudente fa l'articolo è luci e ombre del congresso di Mosca, l'esplosione, cioè quando il 4 giugno, il New York Times pubblica il, il rapporto della, il rapporto segreto e a questo punto Togliatti cerca di reagire.
E di riposizionarsi e lo sceglie, e lo fa attraverso un'intervista a la rivista di Moravia nuovi argomenti.
Lì di quello che gli interessa Togliatti è ammettere gli errori di Stalin, il culto della personalità, il potere personale, però salvaguardare la struttura, rivendicare la struttura democratica essenzialmente democratica dell'Unione Sovietica, élite, riaffermare che la democrazia sovietica e superiore alla democrazia,
Occidentale,
Nella quello che è significativo e che nella intervista lui prende un po'le posizioni distanze da Krusciov e rivendica il policentrismo, policentrismo, che però non viene accettato dalla dall'Unione sovietica, dal Partito comunista dell'Unione Sovietica, infatti, l'intervista non viene pubblicata.
In Unione Sovietica e Longo sarà costretto a fare una comunicazione al Comitato centrale dicendo che la parola policentrismo non sarà più usata, non verrà più usata dal partito.
Comunista.
Veniamo alla fine ottobre, dove c'è il primo intervento.
Mobilitare la reazione è immediata da parte del del Pci da parte dell'unità, con l'editoriale di Ingrao da una parte della barricata a difesa del socialismo, però ci sono due fatti che scuotono il Partito comunista, e cioè la presa di posizione della Cgil, che deplora,
L'intervento sovietico e il manifesto, la lettera manifesto di 101 intellettuali, tra cui Cafagna, Melograni, De Felice, in un primo momento anche Paolo Paolo Spriano e Lucio Colletti particolari, deciso solo una frase da mesi e mesi, si tende a minimizzare il crollo e il mito di distali questa lettera non viene pubblicata e arriviamo alla direzione del 29 ottobre dove viene praticamente processato Di Vittorio lo si obbliga a un'autocritica e lo si deplora formalmente nella risoluzione nella risoluzione finale.
I toni sono molto accesi, Amendola parla accusa gli ungheresi di pogrom, dice che in Ungheria è stato un po'Grom antisovietico e in Growing si scaglia contro i 101 e dice che c'è il frazionismo all'interno tra gli intellettuali romani a Roma.
Quello che è il significativo è che, conclusa la direzione il 29 ottobre, il giorno dopo Togliatti scrive alla a Krusciov scrive al Picus sollecitando l'intervento armato perché era il giorno in cui avevano cominciato a ritirarsi i sovietici dalla dall'Ungheria e Togliatti scrive, è in corso un, il governo comunque è un governo controrivoluzionario,
Vorrei sapere se voi siete più ottimisti e effettivamente, poi c'è una risposta del 31 ottobre che preannuncia l'intervento in in Ungheria, l'intervento sovietico in Ungheria, qui veniamo all'esplosione del di Suez.
Perché l'esplosione di Suez comporta un immediato riassorbimento della della crisi, perché c'è una riabilitazione dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica è protagonista della della normalizzazione contro Francia e Gran Bretagna è lo stesso Israele, e quindi l'Unione Sovietica è completamente schierata insieme agli Stati Uniti e sono i due poliziotti nuovi che,
Sì, possiamo dirlo, espulsione, propone il poliziotto cattivo, comunque su due poliziotti che intervengono.
Pesantemente e questo determina
Si determina in realtà un clima politico di spostamento a destra in Italia, tanto che Nenni, che voleva le elezioni anticipate, solo sollecitava le elezioni anticipate
Fa marcia, fa marcia indietro e da parte sua, invece Fanfani che Xol lei cita le elezioni anticipate, ma Gronchi che aveva l'appoggio di Nenni perché venne rieletto grazie a Nenni perché Fanfani, voleva Merzagora e venne eletto, fu protagonista della rielezione di Gronchi e Gronchi regge e,
Evita questa scelta delle elezioni anticipate, vi risparmio le celebrazioni del 7 novembre 1956 da parte del Pci, perché quello che sono le apologia, a cominciare da Amendola che a Torino dice la presenza sovietica emotivo, di si di sicurezza.
Vengo un po'a quella che è la normalizzazione successiva, cioè l'ottavo congresso del Partito comunista a dicembre, dove Togliatti rivendica la dura necessità dell'intervento sovietico che sia pur registrando due 200.000 iscritti in meno, però.
A un'operazione di svecchiamento del gruppo dirigente porta in prima fila, Amendola e Ingrao e dall'altra parte procede un'epurazione molto forte dei dissidenti, gli esclude dal comitato centrale e poi li costringe, come è il caso di Giolitti che uscirà dal dal partito.
Sulla sostanza, qual è la sostanza è che c'è un combinato disposto che scatterà.
Violentemente, cioè noi abbiamo poi, a gennaio, il congresso del Partito socialista di Venezia, dove possiamo dire che trionfa Nenni e la politica autonomista, ma questo avviene alla tribuna.
Perché Nenni ingannato ha fatto la lista unica insieme ai carristi e nel voto segreto viene messo in minoranza.
Per dirla tutta nel voto segreto più che altro nella commissione di verifica poteri perché la commissione verifica poteri, si riunisce senza i tre rappresentanti negli anni che vengono allontanati in vario modo, addirittura uno in modo un po'boccaccesco, insomma, sostanzialmente alla commissione verifica poteri, si riunisce solo con i carristi i tre,
E controllori nei miei anni non ci sono e vengano manipolate le schede e a.
L'unità può titolare la sinistra ha la maggioranza nel partito nel partito socialista Saragat commenta, da parte sua, commenta che dopo che l'aveva fatto l'incontro a Pra Rognano nell'agosto del 56 con Nenni, prefigurando una unificazione si tira indietro e commenta è un partito allo sbando,
E quindi cosa scatta scatta un combinato disposto, cioè che tra la, la crisi di Suez, da un lato, e là il congresso di Venezia che vede Nenni sconfitto c'è un riassorbimento molto forte e tant'è vero che.
Alle alle elezioni del 1900, cioè abbiamo due anni di congelamento, perché poi Nenni e il Partito socialista si rimetterà in moto nel dice nel gennaio del 1959, però da allora, dal 57 al tutto il 58, ci sono due anni di immobilismo e questo è un diciamo, un combinato disposto che consente al Partito comunista di riassorbire e di rimanere a galla perché nelle elezioni del 1958 praticamente,
Mantiene le liste per le 2, i deputati non è la, la crisi viene riassorbita, però io, per concludere, non voglio dire e fare un discorso negativo, perché sicuramente il lascito del 1956 è un profondo rinnovamento culturale.
Della sinistra italiana, perché basti pensare a le riviste che vengono fatte nascere dai dissidenti, dagli ex comunisti passata e presente di Giolitti, corrispondenza socialista di Eugenio Reale, l'Istituto di storia sulle società comuniste di Renato Mieli ragionamenti di Guiducci, insomma c'è tutto un sommovimento di attenzione e di rinnovamento nella sinistra italiana dal punto di vista culturale il Partito comunista,
Mantiene una sua egemonia, però è essenzialmente un'egemonia organizzativa.
Si richiude su posizioni che saranno di conservatorismo culturale, faccio un esempio quando Togliatti inizia il dibattito, uno sulla economia, l'altro sulla filosofia, attraverso rinascita si si chiude, diciamo in quello che fu chiamato, leggano napoletano le legalismo napoletano e si chiude a riccio nei confronti delle correnti.
Innovatrici, anche dal punto di vista filosofico, dal punto di vista del del pensiero e soprattutto anche del del dibattito economico, e rimane legato agli schemi del capitalismo straccione, cioè si rifiuta il Partito comunista di leggere le ragioni competitive anche del miracolo economico e fa una rappresentazione dell'economia italiana da terzo mondo cioè il miracolo economico e perché c'erano i bassi salari non perché c'è stata un'innovazione da,
Da Mattei, a Olivetti, a Luraghi.
E acqua e a tanti altri sul piano imprenditoriale.
Concludo ricordando che comunque.
Infatti, l'ultimo editoriale di Togliatti del 64 è intitolato su Rinascita, capitalismo e riforme di struttura dove dice in Italia non non esiste uno spazio socialdemocratico perché il capitalismo è un capitalismo molto molto arretrato, concludo che si Togliatti, riesce a riprendere quota, cercherà di riprendere quota.
Attraverso l'istituto.
Gramsci fa un convegno su Gramsci, nel 58 gli darà una mano Bobbio, e però concludo con quello che è una.
Il.
Una diciamo un'autocritica di Bobbio, quando dice
Lo ammetterà nel 2001 noi che abbiamo combattuto il nazismo, alleati dei comunisti, abbiamo sempre cercato di legittimare e giustificare in qualche modo i comunisti, però caduto il muro prosegue e conclude Bobbio i fatti ci hanno costretto a cambiare idea, bisogna ammettere che c'è stata una parentela tra nazismo e comunismo meglio tardi che mai.
Grazie come al solito Ugo Finetti brillante nella esposizione e esaustivo del tema che ha trattato ci affronti ci ha spiegato, direi con delle ottime pennellate quelle che sono le le 2 dei due risvolti più.
Complessi della vicenda soprattutto Buda, pescano ancora e che hanno avuto a Suez, nella sinistra italiana i comunisti e i socialisti lo ringrazio e questo ci permette quindi di per un momento, sospendere la sessione su Budapest, dobbiamo lavorare, diciamo, in parallelo, anche se poi riprenderemo il tema come è stato detto prima alla fine con appunto la testimonianza di Francesco.
Romano adesso però bisogna entrare nell'altra vicenda, quella mediorientale che è collegata l'ha, detto Giulia la ripetuta anche Ugo.
Con con la vicenda ungherese in generale della nuovo corso, mi verrebbe da dire un nuovo corso dell'Unione Sovietica, proprio il senso di aggressività, appunto, di ruolo centrale anche nella geopolitica mediorientale. Dobbiamo capire chi di voi tre deve parato il primo perché poi ho sentito secondo le gli schemi, qui c'è Paolo Zanini, che dovrebbe subito intervenire, allora facciamo, quindi teniamo Laos, lo schieramento del programma, se siete d'accordo, parlerà, quindi Paolo, seguirà Mariele merlati e chiuderà Mauro Elli sulla sessione, sulla Sessione Suez Suez, che è una vicenda, come è stato detto e ricordato limitata nel tempo, pochi giorni
Ma con delle conseguenze che vedremo proprio su questi tre ambiti, quindi quello legato alla comunità ebraica è presente nell'area mediterranea e che è un po', diciamo, anche lo dirò alla fine in due parole, ma tutto quello che stiamo dicendo a dei cascami, incredibile nell'attualità da tutti i punti di vista l'ho notato rileggendo un pochino titoli studi creando un po'tutto quello che ha detto Giulia accade tubo che ora diranno gli altri colleghi dimostra che davvero la storia,
Eh, eh, eh, eh eh sì, spiega l'attualità e non dico che non è maestra di vita, perché lo abbiamo capito ormai tutti, ma perlomeno spiega con estrema chiarezza l'Autorità in cui viviamo, almeno per quanto riguarda certi aspetti molti prodromi di oggi sono presenti anche per quanto riguarda il discorso di Paolo chiudono e apro soltanto la presentazione del mio amico,
Paolo Zanini, che è anche un dirimpettaio, poiché siamo proprio a due passi e anche come studi siamo, siamo molto vicini, Paolo Zanini, è un professore associato di Storia contemporanea, come me, presso il Dipartimento di Studi storici della nostra università, si è occupato e si occupa di storia politica, culturale e internazionale con un particolare ha una particolare attenzione,
È sugli intrecci tra religione e politica e nell'Europa tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo ha una particolare attenzione dedica particolare attenzione dei suoi studi a cattolicesimo protestantesimo, pluralismo religioso, un ruolo delle minoranze religiose nell'Italia contemporanea.
Si è occupato di anti protestantesimo, una nicchia apparentemente ma estremamente importante per tutta una serie di link che questa realtà, a rispetto anche a tutte le altre forme di oscurantismo e di repressione e illiberale, la cha ha pubblicato diversi volumi in questo senso ricordo il pericolo protestante chiese cattolici italiani di fronte alla questione della libertà religiosa pubblicato nel 19 da le Monnier.
E poi è stato tradotto anche in in lingua inglese.
Per i tipi di Brill
Poi c'è una.
Ha lavorato in un altro saggio importante con Marcacci insonne, Daniela Saresella.
E global history of Italian potestà antismog si è occupato quindi anche di questo tema.
Da Napoleon, dalle guerre napoleoniche al presente, un secondo ambito riguarda le culture politiche cattolico e il rapporto tra religione e diplomazia e politica internazionale, quindi si rientra anche molto nel ventesimo secolo.
E quindi ha esaminato reazioni cattolica, sionismo, a nazionalismo arabo, allo Stato di Israele, alla sua fondazione.
Tutte le tematiche affrontate in aria, da crociata e cattolici italiani di fronte alla nascita dello Stato d'Israele, per Unicopli, un bellissimo volume del 19 e poi trasformazioni dell'ebraismo italiano del secondo dopoguerra, particolare apporti sugli aborti immigratori che lo hanno riguardato molti saggi pubblicati in diversi collettanei e in diverse sa in diverse,
Diverse riviste scientifiche e infine l'ultimo filone di ricerca più recente forse è quello che Paolo ha dedicato alla storia politica dell'Italia repubblicana, nello specifico, appunto, le geografie elettorali.
Della cosiddetta Prima Repubblica che noi siamo, mettiamo sempre virgolette, cosiddetto ovunque quando parliamo di Prima Repubblica che, come sappiamo non è, non è una affermazione storicamente precisa, visto che la Costituzione finora è ancora una e una sola, l'intervento di il professor Zanini si intitola dopo Suez il destino degli ebrei d'Egitto prego Paolo
Mentre
Sì, grazie grazie Marco, anche grazie di questa presentazione, come usa dire troppo generosa, allora è la vicenda degli ebrei Igd d'Egitto più che degli ebrei egiziani, è una vicenda che è, come dire, una vicenda piccola, che però intreccia tanto la storia del 56 quanto la storia del Mediterraneo quanto la storia d'Italia.
E la crisi ungherese e la crisi di Suez e sono praticamente contemporanea, e la crisi di Suez si apre poche settimane prima con l'attacco anglo franco israeliano all'Egitto di Nasser e mettono l'Italia di fronte a due emergenze internazionali due emergenze internazionali diverse e tuttavia pressoché contemporanea. Entrambe queste emergenze determinarono movimenti di popolazione, fughe, espulsioni, richieste d'asilo e di protezione. Eppure mi sembra di poter dire che nella società e nella politica italiana questa,
Due vicende ebbero visibilità molto diverse e suscitarono mobilitazioni profondamente diverse.
I profughi uve ungheresi di vennero rapidamente protagonisti di una vasta campagna di solidarietà, sostenuta dalle istituzioni o almeno da parte delle istituzioni, certamente da parte delle forze politiche anticomuniste ed ampi settori dell'opinione pubblica, assai meno visibile, fu al con, al contrario, la sorte degli ebrei costretti a lasciare l'Egitto.
In seguito alla crisi di Suez, molti dei quali giunsero come vedremo e vedremo anche il perché in Italia.
Appunto anche questi ultimi giunsero in Italia e in numero significativo, anche per loro si mobilitarono alcune organizzazioni e alcune forme di assistenza, soprattutto d'ambito ebraico, e tuttavia la loro vicenda ebbe un'eco assai minore, rimanendo per alcuni versi ai margini della narrazione sul 1956,
E vorrei provare a partire da questa disparità di attenzione, non perché ovviamente sia possibile, come dire, sovrapporre due vicende storiche profondamente differenti.
Ne perché si debba sottovalutare la solidarietà effettivamente prestata dall'Italia e dalle istituzioni italiane agli ebrei d'Egitto che, come vedremo, fu significativa ma perché il confronto, mi pare, consente di interrogarsi sui criteri che nell'Italia della Guerra fredda contribuivano a rendere alcuni profughi meritevoli di attenzione e di protezione mentre altre rimanevano necessariamente in posizione più incerta.
Ora il caso degli ebrei d'Egitto, a mio parere, è particolarmente interessante perché permette di osservare l'intreccio fra tre fattori, primo, i limiti geografici della protezione giuridica allora riconosciuta ai rifugiati, che è un tema credo, importante secondo gli orientamenti politici determinati dalla contrapposizione internazionale tra Est e Ovest.
E, terzo, la persistenza di antichi legami e di antiche reti mediterranee, che fecero sì che numerosi, alcune migliaia, alcune.
Più di 10.000 ebrei d'Egitto raggiunsero, almeno in una prima fase, l'Italia dopo il 56. Ora, per comprendere la diversa posizione dei due gruppi di rifugiati, occorre richiamare il quadro giuridico L Italia ratificò solo nel 54 la Convenzione di Ginevra del 51 sullo status dei rifugiati.
Nel recepirla, il governo l'Italia mantenne la limitazione geografica prevista dalla convenzione stessa che con Sen che distingueva i rifugiati tra coloro provenienti dall'Europa, e segnatamente dall'Europa dell'Est, soprattutto in Italia, negli anni precedenti erano arrivati tante persone che scappavano dalla Jugoslavia per vari motivi scappavano Jugoslavia per vari motivi da quelli provenienti da altre aree del mondo.
Ora, per questi ultimi il riconoscimento dello status di rifugiati non era accessibile alle stesse condizioni e quindi assumevano particolare importanza, come dire, le situazioni individuali, tale differenza, tale limitazione non impedì l'ingresso in Italia di profughi extraeuropei, né.
Lewis negli escluse automaticamente da qualsiasi forma di protezione, il caso degli ebrei d'Egitto lo dimostra chiaramente, migliaia di persone ottennero visti di transito attraversarono il territorio italiano, utilizzandolo come via di fuga, talvolta vi si stabilirono anche in maniera definiti la distinzione geografica, tuttavia riguardava le condizioni giuridiche e amministrative della loro presenza.
Ovviamente questa provenienza si intrecciava con il significato politico attribuito ai due diversi episodi.
Il caso ungherese si inseriva perfettamente nella contrapposizione ideologica della guerra fredda e l'accoglienza dei profughi poteva essere interpretata come una manifestazione della solidarietà delle società occidentali verso le vittime del comunismo.
Al tempo stesso, come abbiamo sentito dalla precedente relazione, le vicende ungheresi provocavano durature lacerazioni all'interno della sinistra italiana e la vicenda.
Della esodo degli ebrei d'Egitto si presentava in termini differenti, la loro precipitosa partenza era dovuta all'US alle successive crisi arabo-israeliana, all'intervento franco britannico, alle misure adottate dal governo di Nasser, progressivo deterioramento delle loro condizioni di vita nel Paese, non si trattava dunque di una partenza facilmente inquadrabile all'interno dei canoni interpretativi della guerra fredda quanto piuttosto del frutto della definitiva crisi della secolare convivenza mediterranea che si verificò nella seconda metà del 900 soprattutto attorno alla metà del 900.
Di fronte al pieno affermarsi dei nazionalismi, anche in quel particolare scenario, dopo le 2 guerre mondiali, la prima e in modo definitivo per quanto riguarda l'Egitto, la Seconda guerra mondiale, a ciò bisogna aggiungere, mi pare, un ulteriore elemento di politica estera negli anni precedenti i governi italiani avevano mantenuto rapporti cordiali con l'Egitto di Nasser, mirando a presentarsi come interlocutori del mondo arabo e proponendosi come una sorta di ponte fra quest'ultimo e l'Europa occidentale discreditata dal perdurante colonialismo franco britannico.
Una presa di posizione pubblica troppo netta contro l'Egitto, richiesta peraltro a gran voce da parte dell'opinione pubblica d'area laico-liberale per quanto riguarda la Stampa al Corriere della Sera in Parlamento, soprattutto alcuni deputati del piccolo partito radicale Bruno Villabruna o repubblicani Randolfo Pacciardi avrebbe rischiato di compromettere questo tipo di politica e questo tipo di disegno strategico perseguito con coerenza.
Ne derivava una situazione contraddittoria, l'Italia contribuì concretamente all'evacuazione degli ebrei d'Egitto, agevolando la concessione dei visti, i consoli ebbero un ruolo importante, i consoli ad Alessandria d'Egitto, il, l'ambasciatore al Cairo e, tuttavia,
Il governo e anche, direi, l'opinione pubblica complessivamente intesa non vollero o non poterono fare della loro sorte una questione politica centrale, una questione politica di primo piano.
Ora
Per comprendere perché l'Italia fu una destinazione così importante de all'interno di questa precipitosa fuga per gli ebrei d'Egitto nel 56 57 e anche negli anni seguenti, fino all'inizio degli anni 60, è necessario allargare il nostro sguardo ben oltre la crisi di Suez e recuperare una storia molto più antica, i rapporti fra le comunità ebraiche italiane e quelle del Mediterraneo orientale.
Affondavano in fondo le proprie radici, addirittura nella prima età moderna.
Le città italiane avevano presentato una tappa intermedia importante nella diaspora sefardita successiva all'espulsione degli ebrei dalla Spagna e dal Portogallo nel 1.492 1.494 successivamente, soprattutto a partire dal tardo 700 numerosi ebrei, li fornirmi quindi avrà i toscani della Città di Livorno avevano ripreso questa traiettorie raggiungendo i principali centri commerciali del Levante e dell'Africa del Nord ottomana Salonicco, Costantinopoli, Smirne Tunisi e appunto Alessandria d'Egitto questi movimenti
Quindi, nel 500 e poi fra 7 e prima metà dell'800 avevano contribuito a costituire reti familiari, commerciali, culturali, linguistiche che collegavano le 2 sponde del Mediterraneo nel corso dei secoli numerose famiglie ebraiche residenti nei territori ottomani, così come anche numerose famiglie Armenio cristiane avevano ottenuto la lo status di cittadini o di proteici.
Di qualcuna delle potenze europee, fra cui anche l'Italia dopo il 1.861, naturalmente prima dell'unificazione di vari Stati italiani, fra cui il Regno delle Due Sicilie, il Regno di Sardegna e soprattutto la Toscana granducale, tali status dei cittadini e di proteici europei erano utili nell'Impero Ottomano perché grazie alle capitolazioni e i cittadini e i protetti europei godevano di una sorta di status privilegiato all'interno dell'Impero ottomano,
Che, diciamo, li proteggeva, i questi status erano stati trasmessi per generazioni da padre in figlio anche quando i legami effettivi con l'Italia legami culturali linguistici siano molto allentati, spesso a vantaggio dell'influenza culturale e linguistica francese, dopo l'unità tra la fine dell'800 e i primi decenni del 900 i governi italiani avevano guardato con interesse alle comunità,
Sefardita del Mediterraneo orientale, considerandolo e strumenti di una possibile influenza culturale e politica dell'Italia nel bacino mediterraneo.
Si trattò di una strategia che divenne particolarmente importante Duran dopo la Prima guerra mondiale, dall'epoca degli ultimi governi liberali pensiamo all'azione del capitano Levi Bianchini in Siria ha una certa sensibilità del ministro Sonnino e anche di Sforza l'azione culturale e l'attività di alcuni rabbini italiani come David Prato ad Alessandria d'Egitto e le iniziative culturali promesse promosse a Rodi il Collegio rabbinico,
Testimoniano questo intreccio tra interessi statali e relazioni comunitarie, che proseguì anche in epoca fascista, quantomeno si l'anno la metà degli anni 30, rappresentando una prospettiva secondaria, certamente tuttavia presente nella complessa e contraddittoria politica mediorientale.
Dai governi fascisti, come ha accennato, tuttavia, tra Otto e 900 l'influenza francese aveva però ridimensionato il ruolo culturale dell'Italia in molte comunità Orjen ebraiche mediorientali, e soprattutto aveva ridotto l'uso dell'italiano a favore del francese come lingua di comunicazione familiare comunitaria in leggi i legami giuridici, tuttavia, non scomparvero mai nel Tour del tutto, nonostante il trauma rappresentato dalle leggi razziste del 38 e della Seconda guerra mondiale, dove ovviamente Italia e Gran Bretagna erano
Nick
Ora, nel 56, improvvisamente tali legami tornarono nel 56, anche negli anni precedenti, tali legami tornarono a rappresentare una risorsa importante allorché la crisi, le crisi politiche mediorientali, la definitiva abolizione delle capitolazioni alla fine degli anni 40, in Egitto,
Il progressiva nazionalizzazione autoritaria della politica egiziana sotto una serra determinarono imposero per molti versi nuovi movimenti migratori e in questa prospettiva di lungo e lunghissimo periodo che si può comprendere solo all'interno di questa, l'arrivo degli ebrei d'Egitto in Italia e sono un fu quindi solo il risultato della crisi di Suez ma anche potremmo dire l'estremo riattivarsi di reti mediterranei secolari,
Che rendevano la penisola una destinazione immediatamente accessibile, a differenza, per esempio, di Francia, Inghilterra in quel momento in guerra con l'Egitto, un luogo anche di possibili e ricongiungimenti familiari e per molti una tappa intermedia verso altri Paesi, l'Italia dunque non fu scelta esclusivamente per la vicinanza geografica e relativa per la,
Frequenza dei trasporti o per la disponibilità delle autorità concedere visti per buona parte degli esuli, essa rappresentava un par, un Paese con cui sopravvivevano legami pregressi più o meno reali e profondi, che potevano tradursi impossibilità di ingresso nella richiesta del riconoscimento di della cittadinanza e talvolta nella speranza di un insediamento duratura.
è noto che la comunità ebraica dei 100 comprendesse persone di diversa provenienza, condizione sociale dai dai, dai livelli più alti, fino a un proletariato urbano caraita, Persico, particolarmente presente al Cairo, orientamento politico è status giuridico, questa pluralità si riflette nelle modalità e nella cronologia con cui i singoli e famiglie lasciarono il Paese tra quanti giunsero transitarono per le Italia vi erano innanzitutto nuclei familiari in possesso della cittadinanza italiana.
Spesso legati alla penisola, da rapporti culturali e commerciali consolidati.
Vi erano poi persone che rivendicavano diritti provenienti da precedenti forme di protezione consolare italiana, appunto che erano stati proteici o che erano figli di proteine italiani o
Addirittura di alcuni degli antichi Stati pre-unitari, nonché ai cittadini di altri Paesi europei, soprattutto inglesi e francesi, che utilizzano in Italia come Paese ponte.
Cittadini egiziani, per la verità non molto numerosi e inve invece un gran numero di apolidi, e per questi ultimi privi di una cittadinanza a cui appellarsi e impossibilitati a ottenere alcun tipo di protezione consolare e diplomatica. La situazione fu particolarmente difficile. Il ruolo giocato dall'Italia come Paese ponte particolarmente importante, ora la storia di quanti godevano della cittadinanza e della protezione italiana consente di mettere in luce un ulteriore aspetto della presenza ebraica in Egitto. Il ruolo svolto da alcuni ebrei italiani nello sviluppo del movimento comunista di quel paese pensiamo a figure come Arturo Schwarz, trotzkista e poi gallerista, importante d'arte, Marcel Israele, soprattutto arricchito, gioielli
Il caso di Henri Curiel è particolarmente emblematico, nato in Egitto in un'agiata famiglia borghese, mi pare di banchieri che godeva della cittadinanza italiana, rinunciò alla cittadinanza italiana per abbracciare quella egiziana e dedicarsi interamente alla militanza comunista nel paese d'origine.
Dopo ripetuti arresti ancora in epoca monarchica, fu espulso dall'Egitto nel 50 e raggiunse l'Europa via Italia, stabilendosi infine a Parigi, qui, molti anni dopo, nel 1978, nel maggio del 78, venne assassinato a causa del suo impegno internazionalista da ignoti, si Carriles legati all'estrema destra transalpina ai servizi segreti e e a diciamo i reduci dell'organizzazione al mese il kite dell'osso,
Oggi riposa al cimitero di per la scienza, non lontano dai federati della comune del 1.871. Mi sembra un dato abbastanza interessante la vicenda di Enrico Imriel, simile a quella di gran parte dei militanti comunisti ebrei d'Egitto, quasi tutti i comunisti egiziani, in quell'epoca erano ebrei la cui partenza precedette l'esodo di massa del 56 e 57,
Ci ricorda come le categorie di cittadinanza e di appartenenza nazionale, culturale, di identità politica fossero nel Mediterraneo meridionale della prima metà, del 900, molto più complesse di quanto asserisca la mera documentazione amministrativa.
E di quanto la nazionalizzazione successiva alla seconda guerra mondiale è diventata particolarmente evidente a partire dagli anni 50, avrebbe imposto.
E di come questa identità plurime si influenzassero vicenda arrechi Riel nato cittadino italiano in Egitto, poi cittadino egiziano comunista di lingua e cultura francese, ebreo anticolonialista, solo per ricordarne alcune delle molte delle molte caratterizzazioni ora.
Veniamo all'arrivo in Italia anche perché devo andare a concludere, come mi ricorda giustamente il nostro Presidente, la guerra arabo-israeliana del 48 49 condusse in Italia alcuni nuclei di ebrei dal vicino Oriente, dal Nordafrica, già prima erano arrivati molti ebrei libici in fuga dalle turbolenze della regione fu tuttavia nel 56 che il problema assunse dimensioni caratteristiche nuove,
In reazione all'attacco franco anglo israeliano, il governo di Naser adottò provvedimenti draconiani contro l'intera comunità ebraica del Paese.
Molti erano cittadini europei o apolidi, meno erano meno numerosi erano invece gli ebrei ai cittadini egiziani, certo, vi furono arresti, espulsioni, sequestri, congelamento patrimoniali dei circa 45.000 ebrei ancora presenti in Egitto alla vigilia della crisi, perché le partenze erano iniziate dopo la Seconda guerra mondiale erano aumentate dopo il 48 ed erano diventate ancora più numerose a partire dal 52 e 53.
Oltre 20.000 lasciarono il Paese tra il novembre del 56 e il giugno del 57 l'esodo proseguì negli anni successivi, segnando una svolta irreversibile nella storia dell'ebraismo egiziano da allora ridotto prima poche migliaia e poi addirittura a poche centinaia di persone.
In Italia rappresentò una This una destinazione importante nelle partenze, soprattutto come paese di transito, i rapporti relativamente cordiali tra Roma e il Cairo, la presenza di una consistente collettività italiana in Egitto, non anche di lavoratori, anche proletaria, la disponibilità di collegamenti marittimi relativamente rapidi favorirono l'afflusso di numerosi profughi per molti l'Italia rappresentò una P prima tappa verso altri Paesi la Francia, la Gran Bretagna l'America meridionale o anche Israele verso Israele peraltro andarono
Come dire che la popolazione ebraica povera, mentre la borghesia egiziana si trasferì appunto in questi altri paesi, non pochi tuttavia rimasero stabilmente in Italia, soprattutto a Milano, contribuendo a rafforzarne, ma anche a trasformarne la comunità ebraica cittadina che raggiunse la massima espansione demografica la metà degli anni 60 proprio in virtù di questi diversi afflussi mediorientali dall'Egitto ma anche dalla Siria poi dal Libano dopo 67 fino a quella diciamo così persiana a cavallo del 79 degli anni successivi.
Le istituzioni ebraiche italiane si mobilitarono fin dall'inizio e l'Unione delle comunità israelitiche, le comunità locali e numerosi comitati di assistenza formati ad hoc, soprattutto a Milano, contribuirono a organizzare l'accoglienza, sostenere gli esuli di intervenire presso le autorità italiane, il Governo italiano mostrò una significativa disponibilità nella concessione dei visti di transito. Secondo alcune stime, circa 10.000 ebrei apolidi lasciarono l'Egitto utilizzando visti italiani, quindi un numero importante è un dato che invita a riconoscere la portata concreta dell'atteggiamento italiano che in quelle circostanze fu, al pari di quello greco, svizzero e poi francese, particolarmente generoso, senza tuttavia ignorarne i limiti. La disponibilità a consentire il transito, infatti, non coincideva con la volontà di accogliere stabilmente coloro che arrivavano già nel gennaio 57. Di fronte all'aumento degli arrivi al mutare della situazione internazionale, il governo italiano manifestò una crescente preoccupazione per la permanenza degli esuli sul territorio nazionale
Crescente preoccupazione per motivi sociali e anche per motivi di ordine pubblico. Il governo temeva infatti che un'accoglienza temporanea si trasformasse in insediamento duraturo, con conseguenti oneri amministrativi e economici e sociali. La situazione degli apolidi era ovviamente particolarmente delicata perché essi non disponevano di una cittadinanza che garantisse loro protezione, né in Egitto da parte delle autorità consolari né, ovviamente, giunti in Italia potessero accedere allo stesso regime giuridico riconosciuto ai cittadini italiani o ai cittadini di altre nazioni europee. Alcuni di questi apolidi, anzi, molti, avevano tuttavia o ritenevano di avere legami familiari con cittadini italiani o rivendicavano diritti derivanti da precedenti status. Gode goduti da loro stessi o da loro antenati, come cittadini e proteggere italiani o di Stati preunitari la loro condizione. Costrinse pertanto alle autorità confrontarsi con casi complessi, difficile da ricondurre a categorie amministrative rigide come quelle che siamo abituati per il 900
In questo contesto, anche l'ebraismo italiano si trovò di fronte a scelte difficili.
Da una parte, le comunità e i comitati di assistenza erano direttamente coinvolti nella sorta di profughi e sollecitavano talvolta con veemenza soluzioni favorevoli alla loro permanenza, anche a costo di entrare in polemica con le autorità italiane. Dall'altro lato, i vertici dell'Unione delle comunità israelitiche, in particolare il presidente Sergio Piperno, un giurista, un magistrato di Cassazione ritenevano necessario mantenere rapporti collaborativi con il governo italiano, sia per non compromettere la possibilità di continuare a utilizzare l'Italia con i Paesi di transito, sia, direi anche per innato lealismo verso l'Italia e per attaccamento verso le istituzioni repubblicane, quindi volontà di non avere polemiche con i governi italiani. Questa linea prudente e diplomatica, coerentemente scelta dai vertici dell'ebraismo italiano, contribuì a rendere possibile una mediazione
Tra le esigenze dell'assistenza ai profughi e quelle d'ordine pubblico e di carattere sociale delle autorità italiane, che consideravano l'afflusso, sì, una necessità umanitaria, ma anche un problema per l'ordine pubblico, tale attitudine, tuttavia, mi pare di poter dire impedì di portare con forza la vicenda all'attenzione della pubblica opinione.
Perché si scelse appunto di procedere per vie di carattere informale e per rapporti diretti con il governo e se ho 30 secondi arrivo a quelle che sono poi le mie conclusioni che cercano un po'di ricollegare questa vicenda con la questione più generale del 56, mi pare che, come ho cercato di dire all'inizio, il confronto con la vicenda dei profughi ungheresi che giunsero in Italia fu particolarmente significativo. Nel loro caso degli ungheresi, l'accoglienza si inseriva in una mobilitazione pubblica che aveva anche un preciso significato politico, internazionale e interna. Sia che si fosse essi favorevoli, sia che si fosse essi contrari nel caso degli ebrei d'Egitto e dico ebrei d'Egitto, non ebrei, cristiani, proprio per quella questione della cittadinanza che abbiamo detto, anche se poi erano famiglie che risiedevano lì in genere da più generazioni. Talvolta da secoli, invece, l'azione umanitaria si svolse soprattutto attraverso caratteri diplomatici. Il canali istituzionali comunitari
Confronti riservati, spesso senza troppa pubblicità, e quasi sempre senza assumere particolare rilevanza nell'opinione pubblica complessivamente intesa.
Soprattutto dopo le prime concitate fasi dell'autunno del 56, e credo che proprio per questa ragione che le 2 vicende abbiano avuto un peso, due vicende, direi entrambe drammatiche, però hanno avuto un peso tanto diverso a livello di opinione pubblica e direi anche a livello di politica italiana.
Qui conclude.
Grazie, mi scuso con Paolo, come con i predecessori e successori sul fatto che debba ogni tanto
Ma no, ma assolutamente sei stato sei stato correttissimo, però ecco.
Non lo faccio per vendetta rispetto a precedenti Presidenti che mi han tolto la parola, sia chiaro, cioè però devo lo devo fare ed è un brutto, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo dovrà pur fare, come si dice nel film, nel film di gangster, allora adesso appunto entriamo nel campo degli Stati Uniti giustappunto e chiamo qui vicino a me era amica e collega Mariele merlati, la poetessa merlati,
E che appunto affrontava il tema delle delle dei diciamo di questa ulteriore esempio di cesura tra un prima e un dopo di cui si parlava all'inizio no, quindi questi Stati Uniti come affrontano il dopo 56 Mariele è una collega e anche lei, professoressa associata, si occupa di sto e la sua specializzazione è la storia delle relazioni internazionali, è anche lei dell'Università, degli Studi di Milano sono felice anzi di averlo al mio fianco perché,
Rappresenta la mia vecchia facoltà, quella di Scienze politiche, che ha dato davvero grande prestigio all'università, e la cultura, non solo milanese scientifica, la cui cultura scientifica non solo milanese ma nazionale, per raramente.
Un secolo e la storia delle relazioni internazionali passa attraverso grandi cattedre, i grandi, i nostri maestri, sulle cui schiene continuiamo ad arrampicarci per guardare più lontano, io nel mio piccolo ho avuto la mia formazione lì e ne sono orgoglioso, pur essendo felice di essere ovviamente adesso con i colleghi de di Festa del Perdono non siamo concorrenti, ma siamo semmai complementari e lo dimostra. Spero che sia l'inizio di un percorso di collaborazione insieme, perché così come è importante la nostra storia, è importante la loro per fare la grande storia e, nel caso specifico, abbiamo una bravissima esperta
E la e subito presento Mariele insegna Storia delle relazioni internazionali e Storia della politica internazionale e coordinatrice del Centro di ricerca cross dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata e membro del comitato editoriale, della rivista rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata.
E Mariele importante perché si è occupato, e si occupa costantemente di questo grande buco nero che rappresenta la terribile vicenda di Ustica e della strage di Ustica e membro del comitato promosso dall'Associazione parenti delle vittime della strage
E tra i suoi interessi si segnala politica degli Stati Uniti in Asia, soprattutto in Asia del Sud, negli anni della guerra fredda, tema delicatissimo e poco noto in Italia, come spesso succede ci distrae iamo da quelle che è la.
Altra parte del pianeta, no, ho pensato anche di studi sul Pacifico, in Italia ne abbiamo pochissimi, è un terzo del del globo e la politica mediterranea dell'Italia tra gli anni 70 e 80 del 900 e un altro suo cavallo di battaglia, ovviamente la strage di Ustica, il nesso tra il terrorismo e la criminalità organizzata,
Vista, finalmente, non solo con tutto il rispetto, so a chi mi riferì, ci apriamo a chi mi riferisco, ma con tutto il rispetto per i sociologi che si occupano da anni di questo tema, rispetto e stima, naturalmente ovviamente mi riferisco a Nando Dalla Chiesa però è giusto aggiungere anche la componente storiografica perché altrimenti non si riuscirebbe a uscire dalla dimensione dell'attualità e delle interpretazioni sull'attualità tra le sue ultime pubblicazione degli U ed è un ex stavo dicendo gli Ustica,
Da Ustica torace di Nineteen Haiti, Italy Waring Mediterranean nella Athens journal of Mediterranean Studies 24 si è occupata di John Kenneth Galbraith e la seduzione della politica 1908 del 902.006 Grande Gal Bright nella rivista Nadd. Nuovo autoritarismo e democrazie, diritto, istituzioni e società.
Terrorismo, traffico d'armi, la Gran Bretagna, l'India, il precedente della Convenzione internazionale 1937, tema molto bello, questo su Ventunesimo secolo mafie sindacato c'era una volta in America sempre su riviste di studi e ricerca sulla criminalità organizzata nel 25 e morde AirOne De Moro, Doctrina Cold War style, sempre per Nad sta per uscire con un'altra.
Con con per i tipi di Biella il suo volume nel suo contributo, niente di che la diplomazia statunitense e britannica e la strage di Ustica, per appunto un volume a cura di Alessandrini sulla strage, uscirà, credo, tra pochi giorni, adesso stiamo, stiamo e novembre arriva,
E dunque, quindi Mariele e basta, ho finito di presentarla, ma è sempre un piacere farlo e Mariele e la poetessa merlati ci presenterà appunto un tema dal titolo un una relazione, dal titolo alla nuova geopolitica americana, dopo 56 Mariele della parola,
Grazie Marco, troppo generosa anche per me è un vero piacere essere qua e ti ringrazio di questo invito che davvero si sente.
Più vicino.
Non me lo metto davanti.
Così meglio.
E anch'io, spero che sia un primo, non primo, ma insomma una una manifestazione di una collaborazione più più solida tra i nostri dipartimenti e tra Festa del Perdono e via Conservatorio.
Allora parlare di nuova geopolitica americana dopo il 1956 significa inevitabilmente confrontarsi con la politica estera dell'amministrazione Eisenhower.
Significa confrontarsi con la politica estera dell'amministrazione Eisenhower di fronte a queste due contemporanee quasi contemporanea crisi che si sono consumate nel 1956 e di cui abbiamo sentito parlare sino adesso in maniera davvero molto, molto stimolante da tanti punti di vista diversi sono due crisi, come già abbiamo avuto modo di vedere molto diverse per natura per protagonisti per dinamiche,
Però sono due crisi, io credo che, se considerate insieme, consentono di cogliere alcune trasformazioni fondamentali del sistema internazionale come tu Marco, hai accennato in introduzione e soprattutto trasformazioni fondamentali della politica estera degli Stati Uniti.
L'interrogativo intorno al quale mi è stato chiesto di ragionare e in che modo il 1956 contribuisca a ridefinire la politica estera americana. La geopolitica americana dice il titolo che mi è stato assegnato a mio modo di vedere, la domanda chiama in Ente inevitabilmente in causa anche una riflessione più ampia, che ha questa intrinsecamente legata, e cioè in che modo queste due crisi contribuiscano a ridefinire la guerra fredda, che possiamo considerare il 1956 come momento di un primo esaurimento della contrapposizione bipolare o possiamo forse pensare che li si collochi la conclusione di quella politica di contenimento dell'Unione Sovietica che aveva caratterizzato tra il 1957 al 1955 la politica estera americana, allora
Di fronte a questi interrogativi, la strada che io vorrei percorrere qui oggi, in questi 20 minuti con voi, diciamo l'interpretazione storiografica che vorrei richiamare è quella che ci suggerisce come il 1956 non sia né un momento di superamento della contrapposizione bipolare né di venir meno del contenimento ma rappresenta invece il quadro di una radicale trasformazione della guerra fredda tanto geograficamente quanto per quel che concerne gli strumenti attraverso i quali la guerra fredda è stata condotta.
E infatti è proprio dalla metà degli anni 50 che, mentre gli euro, gli equilibri europei tendono a cristallizzarsi, la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica acquista una dimensione sempre più globale, si estende alla periferia dell'Europa, dall'Asia all'Africa, al Medio Oriente, all'America Latina, intrecciandosi con quel processo la decolonizzazione che sta modificando profondamente il sistema internazionale,
In questa prospettiva lo dico subito e poi cercherò di argomentarlo nei minuti a me assegnati, le crisi di Ungheria di Suez assumono un significato nuovo per la politica estera americana, la prima Ungheria rende evidenti i limiti entro i quali gli Stati Uniti sono disposti a muoversi nello spazio europeo la seconda Suez mostra come la competizione con Mosca si sia trasferita verso aree nelle quali invece gli equilibri sono ancora fluidi e l'influenza delle due superpotenze è tutt'altro che consolidata.
Un punto di partenza necessario per questa riflessione è la campagna presidenziale del 1952, dove Eisenhower con lui Nixon, che ne sarebbe stato vicepresidente John Foster Dulles, che sarebbe stato il segretario di Stato, avevano condotto una feroce critica alla politica estera dell'amministrazione Truman a quella dottrina strategica del contenimento che l'esecutivo democratico aveva fatto propria.
E che la piattaforma repubblicana non esitava a definire vigliacca codarda, perché così sostenevano aveva finito per accettare la permanenza del dominio sovietico sui paesi dell'Europa orientale. A questo Eisenhower contrapponeva la necessità di una politica dinamica che puntasse proprio alla liberazione dei popoli sottoposti al controllo di Mosca. Era la retorica della Liberation, la retorica del rollback, non semplicemente contenere l'avanzata sovietica, ma respingerla costringendo l'Unione Sovietica ad abbandonare le posizioni acquisite, ma questo si affiancava, sul piano strategico, il new look che pretendeva di conciliare l'obiettivo di una politica estera così energica con la necessità di contenimento delle spese militari e quindi faceva affidamento sulla superiorità nucleare statunitense, sulla minaccia di una rappresaglia massiccia. Ecco proprio qui. Emerge però tutta la contraddizione, la contraddizione profonda di quell'approccio, perché fino a che punto la retorica della Liberation del rollback poteva tradursi in realtà quando proprio la sua realizzazione avrebbe potuto comportare uno scontro militare con l'Unione Sovietica? Ecco la crisi ungherese del 1956 a. Questo interrogativo fornisce una risposta assolutamente inequivocabile di fronte alla messa in discussione. L'abbiamo sentito prima da parte dell'Ungheria della fedele appartenenza al blocco sovietico, ben simboleggiata dall'annuncio di Imran oggi dall'uscita dal Patto di Varsavia,
Di fronte all'ingresso dei carri armati a Budapest, alla repressione militare dell'insurrezione, di fronte alle accorate richieste di aiuto del governo ungherese, l'amministrazione Eisenhower si limitò ad un retorico sostegno delle aspettative di riforma della popolazione prima e dell'insurrezione, poi nulla di più.
Eisenhower denunciò la repressione sovietica, ma non prese mai in considerazione un intervento militare capace di modificare gli equilibri dell'Europa dell'Est. Insomma, la distanza tra la retorica del rollback e la concreta condotta americana non potrebbe essere più evidente perché gli Stati Uniti non erano disposti affatto a correre il rischio di un confronto diretto con l'Unione Sovietica. La crisi ungherese rendeva evidente come la divisione dell'Europa in due sfere d'influenza fosse ormai cristallizzata, un dato consolidato del sistema internazionale e come la politica americana rimanesse dunque nella sostanza una politica di contenimento. Questo non significava, naturalmente, la scomparsa delle tensioni in Europa, come la crisi di Berlino solo due anni dopo avrebbe dimostrato in maniera piuttosto plateale. Significava però che il continente europeo non rappresentava più uno spazio nel quale fosse realisticamente possibile modificare con la forza la divisione esistente
Perché la guerra fredda stava progressivamente cambiando il suo teatro principale e per comprendere questa trasformazione occorre, come dicevo, guardare a un secondo aspetto, che è quello che ci conduce a passi lesti verso Suez ha come cioè la competizione bipolare, si è andata progressivamente intrecciandosi a quel processo che proprio dalla metà degli anni 50 assumeva una dimensione decisiva, cioè la decolonizzazione, perché l'emergere di un numero crescente di Stati indipendenti modificava il sistema internazionale non solo in termini quantitativi, si dice sempre basti ricordare come il 1960 che non a caso è stato definito, hanno dell'Africa ha visto l'ammissione all'Onu di 17 nuovi Stati, 16 dei quali africani,
Però modificava il sistema internazionale anche in relazione alla sua composizione, ai suoi schieramenti e alla Conferenza di Bandung del 55 si era manifestata la volontà di numerosi Paesi asiatici e africani di rivendicare un ruolo autonomo nel tentativo di non subordinare l'indipendenza politica appena conquistata all'adesione ad una delle due superpotenze però questa era un'aspirazione che non sottraeva ha fatto questi paesi di nuova indipendenza dalla competizione bipolare.
In un quadro in cui, in ragione di alcune loro caratteristiche, spesso comuni e penso alla fragilità politico istituzionale, penso alla debolezza economica, all'insicurezza, ai confini, proprio quei paesi finivano con il rappresentare un nuovo teatro nell'esercizio di influenza dell'ACU, nella competizione per l'esercizio di influenza tra Stati Uniti e Unione Sovietica in quella nuova fase della guerra fredda che non a caso uno di questi padri prima evocati da Marco il padre della Storia delle relazioni internazionali in Italia Ennio Di Nolfo, ha definito coesistenza competitiva riprendendo e rielaborando la formula di coesistenza pacifica,
Proposta da cruccio perché prima è stata è stata ricordata gli strumenti aiuti economici, assistenza tecnica, forniture di armamenti, sistemi di alleanza, queste sarebbero stati gli strumenti di questa competizione per l'esercizio di influenza sui Paesi di nuova indipendenza ed è chiaro che, in questo contesto,
Gli Stati Uniti dovevano misurarsi anche con una difficoltà specifica, dal momento che il loro rapporto politico e militare con quelle potenze europee, Gran Bretagna e Francia in primis, i cui interessi imperiali entravano sempre più spesso in contraddizione con le aspirazioni nazionaliste dei nuovi Stati, mettevano fortemente in discussione la credibilità di Washington come punto di riferimento per il mondo post coloniale.
Ora, poste queste considerazioni, la crisi di Suez rappresenta io credo, forse la manifestazione più evidente di tutto quello detto sino ad ora, da un lato un momento emblematico della nuova geografia della guerra fredda, ma dall'altro anche ragioni di profonda contraddizione nei rapporti degli Stati Uniti con due dei suoi più stretti alleati avendo vengo quindi questo a questo ultimo a quest'ultimo tema l'Egitto di Nasser appariva una perfetta sintesi di molti dei punti che ho appena sollevato.
Intenzionato a perseguire una politica di autonomia rispetto ai due blocchi, fondata sulla volontà di consolidare l'indipendenza del paese, di rispondere alle esigenze fondamentali della sicurezza, dello sviluppo economico, della modernizzazione, l'Egitto Paese centrale di un'area geografica che stava acquistando una crescente importanza strategica, finiva con rappresentare un interlocutore prezioso tanto per Washington quanto per Mosca.
Da un lato, ben disposto a ricevere gli aiuti statunitensi, però, dall'altro colpevole, secondo Eisenhower, di aver riconosciuto la Repubblica popolare cinese e di essersi fatto destinatario di armamenti sovietici, la sera era un attore regionale e internazionale cui l'amministrazione Eisenhower guardava tanto con diffidenza quanto nella consapevolezza che fosse necessario coltivarlo.
Per evitare un suo ulteriore avvicinamento a Mosca, per non perdere influenza in un teatro così cruciale della politica internazionale.
La crisi seguita alla nazionalizzazione del Canale di Suez si inserisce pienamente in questo quadro e fa emergere sin da subito profonde divergenze tra Stati Uniti e alleati europei. Per Gran Bretagna e Francia, l'affaire rappresentava una minaccia ai rispettivi interessi strategici e politici, e per Londra in particolare il controllo del canale conservava un valore fondamentale, mentre la politica nazionalista egiziana sembrava mettere in discussione il ruolo britannico in Medio Oriente, Na sera appariva come un leader pericoloso, imprevedibile, la sua politica doveva essere fermata e non stupisce che nelle sue valutazione, Anthony Hayden, che allora era primo ministro, lo ha ricordato Marco in Gran Bretagna, ma vent'anni prima era stato ministro degli Esteri di Neville, Chamberlain e aspro antagonista della politica di appeasement non esitasse a definire Naser nelle mani di Mosca, così come Mussolini lo era stato in quelle di Hitler. Sto citando un documento, un telegramma, da Anthony leader al presidente Eisenhower del 1 ottobre 1956, in cui i dem diceva noi lo dobbiamo fermare, dobbiamo fermarlo perché, per quanto un'incognita, nulla può succedere di diverso, che non.
L'appunto rivedere Nasser nelle mani di di Mosca, così come Hitler come Mussolini, lo era in quelle di Hitler e la prospettiva americane era profondamente diversa perché certamente Eisenhower e Dulles non intendevano legittimare la nazionalizzazione, ma ritenevano indispensabile ricercare una soluzione diplomatica e un intervento militare anglo francese avrebbe rischiato, secondo Eisenhower, di compromettere gravemente la posizione occidentale nel mondo arabo offrendo all'Unione su via,
Circa l'opportunità di aumentare la sua influenza nella regione.
Ora non c'ho, non ho il tempo di entrare nel merito dell'andamento delle relazioni diplomatiche di quei giorni, delle proposte statunitensi delle reazioni britanniche. Però il punto decisivo è che gli Stati Uniti attribuivano alla competizione con Mosca, ha un'importanza superiore alla difesa degli interessi imperiali britannici e francesi. L'operazione militare avviata alla fine di ottobre da Israele, Gran Bretagna e Francia ha reso questa divergenza. È insanabile. Il governo Iren ha scelto di procedere senza una consultazione preventiva con Washington, proprio mentre l'amministrazione Eisenhower cercava di impedire il ricorso alla forza, a maggior ragione temendo le ripercussioni tutte negative che la cosa avrebbe potuto avere anche sul piano della politica interna, nella prossimità delle elezioni che lo vedevano, ripresentarsi per la casa Bianca, contro il democratico Adlai Stevenson,
Un episodio tra tutti, mi fa piacere raccontarlo, rende particolarmente evidente non soltanto l'assenza di una preventiva consultazione, ma anche la profondità della frattura che si era ormai aperta nei rapporti angloamericani il 28 ottobre, mentre si moltiplicavano i segnali di una possibile iniziativa militare israeliana.
L'ambasciatore americano a Londra, Winthrop Aldrich, ricevette dal Dipartimento di Stato l'incarico di sondare i britannici nel corso di una cena con il ministro degli Esteri Selvin Lloyd Lloyd, escluse qualsiasi coinvolgimento britannico e, di fronte alle insistenze dell'ambasciatore Aldrich, dichiarò di non avere informazioni su un possibile attacco israeliano contro l'Egitto anzi disse,
La mobilitazione israeliana potrebbe anche essere diretta contro la Giordania. Il giorno successivo, quando Israele attaccò l'Egitto Aldrich, chiese immediatamente un nuovo incontro col ministro degli Esteri con Lloyd, col segretario al Foreign Office, che gli assicurò l'intenzione britannica di portare la questione davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e lo rimandò al pomeriggio dicendogli che per allora avrebbe potuto raccogliere qualche maggiore informazione. Quando nel pomeriggio l'ambasciatore americano altri ci arrivò al Foreign Office, fu ricevuto da un alto funzionario che gli comunicò che il ministro degli Esteri non c'era e gli mostrò anche gli ultimatum rivolti da Londra a Israele e a Egitto, poche ore prime prima direi che l'episodio è di per sé piuttosto piuttosto eloquente. La guerra, sottopose quindi la relazione speciale tra Washington e Londra consolidatasi durante la Seconda guerra mondiale e proseguita nel primo decennio della Guerra fredda ad una prova senza precedenti, un momento così significativo da portare la storiografia, individuare nella crisi di Suez il punto più basso della special relationship in tutto l'arco del 900. Un documento estremamente interessante per comprendere la portata di questa trasformazione è il rapporto redatto il 28 dicembre 1956 all'indomani della crisi da un altro ambasciatore, il nuovo ambasciatore britannico a Washington Karol caccia intitolato del presa in State of The Anglo United States relations,
Caccia, individuava tre elementi della relazione angloamericana che la crisi aveva definitivamente compromesso, il primo era il legame derivante dall'esperienza comune della Seconda guerra mondiale, il secondo era la fiducia degli americani nell'affidabilità di Londra, il terzo, forse il più significativo era la pretesa britannica di godere di una posizione speciale presso Washington.
Relazione privilegiata non era certo destinata a scomparire, sarebbe toccato alla strana coppia formata da John Fitzgerald Kennedy Harold Macmillan, il compito di risollevarla però, non poteva più essere considerata un dato acquisito.
Gli Stati Uniti non erano disposti a subordinare le proprie priorità globali alla solidarietà con l'antico alleato su assegnava dunque non soltanto una sconfitta della politica coloniale anglo francese, ma anche una ridefinizione delle gerarchie interne al mondo occidentale, e paradossalmente, dunque, le 2 superpotenze si trovarono con Suez sostenere posizioni convergenti.
Opponendosi di fatto entrambe all'intervento anglo-francese in quella partita per l'influenza nel mondo arabo, e non si trattava affatto di un superamento della logica bipolare, ma al contrario di una sua inedita manifestazione che portò anche all'Onu Stati Uniti e Unione Sovietica a tenere la stessa posizione quando il cessate il fuoco, il ritiro delle forze anglo francese, la costituzione di una forza di emergenza delle Nazioni Unite vennero raggiunte grazie al ricorso alla procedura della United for Peace.
Ne resa necessaria dall'impossibilità del Consiglio di sicurezza di prendere posizione efficacemente a causa dei veti, questa volta non di Mosca, non di Washington, allineati sulle stesse posizioni, ma del veto di Francia, di Gran Bretagna.
Quindi, in conclusione, tornando alla questione iniziale, quale nuova geopolitica americana emerge dal 1956?
La risposta più significativa viene a mio avviso dalla dottrina Eisenhower enunciata nel gennaio del 1957. Con essa gli Stati Uniti dichiaravano la propria disponibilità a fornire assistenza economica e militari ai Paesi del Medio Oriente che ne avessero fatto richiesta e a salvaguardare proteggerne integrità territoriale. L'indipendenza politica contro un'aggressione armata da parte di qualsiasi nazione controllata dal comunismo internazionale. Il Medio Oriente entrava così esplicitamente nel perimetro di sicurezza americano e la dottrina Eisenhower offriva un quadro concettuale a una trasformazione che spero di essere riuscita a ad argomentarlo. Le vicende della metà degli anni 50 avevano reso sempre più evidente Ungheria Suez avevano mostrato che col 1956 la competizione con l'Unione Sovietica non poteva più essere confinata all'Europa e che la cristallizzazione della divisione europea conviveva con una crescente competizione per l'influenza nel mondo extra europeo.
Il 1956 non rappresenta dunque nella fine del contenimento, né tantomeno alla fine della guerra fredda, ma rappresenta viceversa un passaggio decisivo sulla strada della sua globalizzazione, grazie.
Siamo anche la professoressa Ferrati per una bella relazione che ci ha permesso di comprendere davvero tante cose riguardo questa nuova geografia della guerra fredda, questi nuovi rapporti atlantici.
Tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Anche qua ci sono tante chiavi di lettura sull'attualità, si potrebbe dire visto quello che leggiamo sui giornali, sebbene nel frattempo ci siano stati anche dei torna ritorni di fiamma significativi, pensare a sinistra atlantica tra Blair e Clinton, per intenderci che poi ha creato anche una serie di piccoli problemi, non da poco diciamo, ma insomma e poi anche questa ambiguità su una Sir e anche sull'Ungheria che sicuramente stride contro quel rollback, pensiamo soltanto se va funziona su una Sir. Sicuramente Eisenhower non ha fatto alcun rollback per quanto riguarda la situazione ungherese, l'alzando perfettamente cristallizzata la accordi di Yalta, come non poteva fa non fare peraltro. Ebbene, grazie Mariele per questo bellissimo contributo e questo punto, la parola passa al professor Mauro Elli, Mauro LCA, e affronterà una tematica che è stata evocata anche all'inizio, in modo assolutamente improprio e incongruo dal sottoscritto, e cioè quella della della del del del cascame e né sulla politica energetica, delle conseguenze delle declinazioni in politica energetica che
Che la vicenda Suez in generale, la crisi del 56 ha provocato, pertanto, prima di dargli la parola, due parole di presentazione del caro amico e collega Mauro Elli.
Dobbiamo ancora andarci a prendere la famosa birretta e quindi prima o poi dovremo organizzarci, e con Mauro anche lui è professore associato di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano, quindi anche lui è un mio, è un mio collega diretto a Festa del Perdono da oltre vent'anni studia la storia dell'applicazioni civili dell'energia nucleare in una prospettiva di politica internazionale, le sue ricerche spacciano sulla produzione di energia elettrica dalla produzione degli energia dell'energia elettrica, gli impieghi
In agricoltura cerca di studiare e soprattutto quelle che sono le interazioni tra scienza, tecnologia politica, società nei suoi studi.
Ha sviluppato queste tematiche restato responsabile scientifico di un progetto The Long tra The Lancet Transition techno politica Challenge, il Saint Louis Moment of the day nuovo Eble energie risorse e semi, tali Wi-Fi in the European context Carrie new, quello pro Program, il progetto programmato dal Programma Operativo Nazionale ricerca e innovazione.
Ha partecipato al prende il 22 sulla nuca, l'ardente stradali ZES, Shawn.
E tra le sue pubblicazioni recenti si segnalano diversi saggi, come ad esempio Indian National, identità, Foreign Policy.
Pubblicato per palgrave, Macmillan, Londra nel 23.
Poi abbiamo messo Indecision su contemporanea quello che riguarda, appunto sempre le questioni di carattere energetico, Hei Hei come dire, le le scorie che vengono prodotte in questo senso con Giulia Lami ha partecipato a un altro progetto pubblicato su relazione della scena internazionale sigarette nucleare Securité européen insomma una serie di te di,
Di volumi e di saggi, ma molto importanti sono quelli che stanno per uscire ce n'è uno e Maverick infuso on research Italy degli Hopi Anfuso, un program sempre legato quindi ai temi dell'energia nucleare sul Journal of Modern Italian Studies e ne uscirà un alto su nella Historical Studies è nato dalla Science.
Evolution o degli Hopi Hunter Three Tritium handling da laboratori scusate, il mio inglese non è perfetto, anzi fa schifo, perché io di solito comunico in tedesco, quindi faccio veramente impressione col mio accento, quindi perdonatemi, ebbene allora Mauro Ellis si occupa di
E si occuperà oggi come il suo intervento della crisi di Suez e le sue conseguenze politiche ed economiche, e quindi spazzerà anche oltre la questione, strettamente legata alle questioni energetiche Mauro, a te la parola.
Gavazzi.
Allora io volevo partire ricordando una una cosa, una ventina d'anni fa, una ventina d'anni fa, era uscito un bel libro, un ben manuale da esami, quello che si sarebbe detto, un manuale d'esame curato da Paolo Pombeni, che s'intitolava ci fu e tornanti nella storia contemporanea e fa i contributi figurava quello di Roberto Brizzi che all'epoca era un suo giovane dottorando oggi professore ordinario e direttore di dipartimento all'Università di Bologna.
Il saggio fra i vari s'intitolava 1956 una svolta del ventesimo secolo più chiaro di così d'accordo, i 56, una data fondamentale per la periodizzazione della storia contemporanea e naturalmente non si può non essere d'accordo, segnò indubbiamente una cesura di portata globale.
Nella politica interna, come nei rapporti internazionali ce lo siamo detti questa mattina e quello che diciamo, gli studenti a lezione.
Il mio esercizio qui oggi è.
Domandarsi questa interpretazione resta altrettanto evidente, altrettanto convincente se spostiamo lo sguardo oltre la storia politica intesa nel senso più classico, ed è qui che vorrei proporre appunto il tema dell'energia.
Ora, negli anni 50, il mix energetico, come si direbbe oggi dei sei paesi della della ceca della comunità carbosiderurgica, si trasformò con lo sappiamo, la rapida espansione del petrolio e il ridimensionamento relativo del carbone.
Se noi andiamo a prendere le serie statistiche comunitari si trovano su internet, non c'è da fare chissà quale lavoro di ricerca si nota che nei consumi finali di combustibili, escludendo l'elettricità, la quota dei prodotti petroliferi passò dal 13% nel 50 al 35% nel 1960,
Quella dei combustibili solidi carbone Koch, la lignite, scese dal 74 al 48%.
Proviamo a vederla in termini assoluti, il consumo complessivo di questi ultimi, cioè dei combustibili solidi e rimase sostanzialmente stabile, mentre quello dei prodotti petroliferi qua da pubblicò.
Cioè il petrolio andava a coprire la parte decisiva della domanda aggiuntiva generata dalla ricostruzione e dall'avvio di quella fase di intensa crescita economica, i trent'anni gloriosi, la crisi di Suez introdusse una discontinuità temporanea, senza però modificare queste tendenze strutturali. Le importazioni di greggio salite da 65 milioni di tonnellate del 55 a 70 nel 56 si fermano raggiungono appena 71,5 milioni nel 1957 l'effetto del blocco di Suez nello stesso anno le importazioni extracomunitarie di carbon fossile aumentano da 38 a 44 milioni di tonnellate e quindi il carbone si conferma come ruolo d'emergenza. Stop, CAP
Gianni 58. Tuttavia, le importazioni di greggio superano gli 80 milioni di tonnellate, mentre le importazioni extracomunitarie di carbone scendono a 32 milioni.
Se noi andiamo a vedere la produzione e l'espansione della produzione elettrica, questo quadro viene pienamente confermato.
Nel decennio anni 50, sempre riferito ai sei paesi della Ceca, la produzione elettrica raddoppia più che raddoppia e conserva una forte base carbonifera ancora, nel 1960 carbon fossile lignite fanno il 51% del carico di base.
L'idroelettrico raddoppia, ma le chissà abbastanza rapidamente in percentuale, anzi scende nel mix energetico i prodotti petroliferi.
È ancora una fetta piccola, passano dal 2 al 6%, poi vuol dire che triplicano l'accelerazione, è enorme, la crisi di fluire di Suez non influisce sulla crescita della produzione elettrica fra 56 e 57 aumenta del 7%, sostenuta ancora una volta soprattutto dalla generazione a carbone Suez quindi,
Mise in evidenza la vulnerabilità degli approvvigionamenti petroliferi, ma anche la capacità di adattamento di un sistema nel quale il carbone conservava un peso rilevante e superata l'emergenza, l'espansione del poeta voglio riprese senza che la direzione di quel cambiamento fosse stata minimamente rimessa in discussione.
Si può dunque affermare che la crisi di Suez rappresentò, più che una discontinuità, una verifica decisiva della trasformazione energetica già avviata nell'Europa occidentale attraverso il Piano Marshall, piuttosto appunto che una cesura.
L'associazione di fra disponibilità energetica, crescita economica e il progresso sociale, e va già radicata nella organizzazione europea per la cooperazione economica, lo esce e non fu affatto messi in discussione, certamente certo la crisi rese manifesta la vulnerabilità insita nella struttura degli approvvigionamenti.
Teniamo conto che nel 56 quasi il 70% del petrolio importato nell'Europa occidentale proveniva da dal Medio Oriente, e di questo il 70% passava attraverso il canale di Suez a chiusura del canale, con la deviazione delle rotte attorno all'Africa o il ricorso alle forniture dall'America.
Accrebbero il fabbisogno di petroliere, provocando carenza di capacità e forti rincari, l'emergenza.
Mostrò dunque che la sicurezza energetica dipendeva dall'intera catena di approvvigionamento, e non semplicemente dall'accessibilità delle risorse nei luoghi d'origine.
Di fronte alla crisi lo esce e proseguire la gestione delle strozzature, già sperimentata durante il periodo della ricostruzione postbellica, ricordo che, prima dell'entrata in vigore dei Trattati di Roma, Luigi restava comunque il principale riferimento per un coordinamento energetico europeo.
Ora, già nel settembre del 56, il Comitato tecnico petrolifero dello esce concordò di intensificare lo scambio di informazioni, evitava iniziative unilaterali e organizzare la distribuzione delle forniture per ripartire equamente l'onere della penuria, tutti strumenti destinati a ricomparire periodicamente nei successivi tentativi della Cee di costruire una politica energetica comune perlomeno dall'inizio degli anni 70,
L'emergenza sollecitò però anche la ricerca di alternative, nel novembre del 56 il comitato raccomandò di considerare di contenere i consumi petroliferi, considerando un maggiore ricorso al carbone al gas naturale e anzi nella primavera del 57 avviò un esame specifico delle potenzialità del gas naturale che fino ad allora erano state trascurate.
La sicurezza energetica, oltre che attraverso la diversificazione delle fonti, poteva essere declinata anche con la diversificazione delle provenienze e qui le forniture dai paesi del Comicon, da alcuni paesi del Comicon contribuivano a colmare le carenze, dando nuovo slancio ai legami commerciali con l'Europa centro orientale.
Queste strategie, però, non modificavano la centralità del petrolio e prevalse quella che è stata definita la Petro cultura istituzionale dello esce, cioè un insieme di conoscenze, di aspettative, di pratiche amministrative che facevano del petrolio il sostegno cruciale della modernizzazione Suez, lascio dunque un'eredità piuttosto articolata la prosecuzione della scelta del petrolio accompagnata dalla ricerca di fornitori più diversificati e da una maggiore attenzione a fonti alternative.
Sviluppiamo questo secondo punto.
Contengono il nucleare, che fine fa il nucleare, no, ecco.
Nel dicembre del 53, il presidente Eisenhower annunciava le Nazioni Unite, l'iniziativa e Tomsk for Peace atomi per la pace, che avrebbe esteso alla tecnologia dei reattori la cooperazione condizionata già avviata dagli Stati Uniti nel 1947 con le esportazioni dei radioisotopi, intrecciando lo scambio scientifico, la propaganda e la riaffermazione del primato tecnologico americano la promozione dell'atomo civile doveva accompagnare e rendere un po'più Cavina l'espansione dell'arsenale statunitense e la nuclearizzazione della NATO.
In Europa, però, il programma incontrava anche delle aspettative precise in nucleare, prometteva modernità, abbondanza energetica, indipendenza nazionale.
E
La conferenza di Ginevra dell'agosto 55 erano piuttosto affollati quell'estate organizzata dalle Nazioni Unite, ampio radicalmente l'accesso alle conoscenze e alle tecnologie, determinando un diffuso clima di ottimismo nel quale il nucleare, rappresentato come il motore di una terza rivoluzione industriale,
Dietro questo entusiasmo era attiva una persistente e combinazione di apertura e controllo.
Esempio, la promozione americana del retto per due anni, ha arricchito.
L'accesso facilitato alla tecnologia del reattore comporta una dipendenza dalle forniture del combustibile sulle quali in quel momento Washington deteneva in ambito occidentale un sostanziale monopolio, posizione che consentiva agli Stati Uniti di condizionale di condizionare la cooperazione all'accettazione di controlli e salvaguardie sull'impiego dei materiali nucleari.
Atomi per la pace ebbe una portata globale, ma qui interessa il progetto atomico europeo, maturato con il rilancio degli organi dell'integrazione europea avviato con la Conferenza di Messina.
è noto che diciamo ne propose di riunire le risorse dei sei in un'organizzazione sovranazionale che, creandone industria nucleare integrata, sostenesse la modernizzazione e l'autonomia energetica europea.
Washington appoggiò il progetto destinato a sfociare nell'Euratom la Comunità europea dell'energia atomica.
Beh, perché perché è uno strumento per rafforzare l'integrazione franco tedesca, per consolidare l'alleanza atlantica e anche per sottrarre risorse ai programmi militari nazionali della Francia e della Gran Bretagna e anche di altri Paesi?
In particolare, la futura comuni alla futura comunità, l'Euratom, furono offerte delle condizioni preferenziali e soprattutto il riconoscimento di un sistema autonomo di salvaguardi, il controllo sull'impiego pacifico dei materiali sarebbe spettato alla comunità stessa, superando così la prassi delle ispezioni americane.
In pratica, la cooperazione nucleare diventava una leva per rendere la scelta sovranazionale più vantaggiosa dei singoli percorsi nazionali.
E così, alla vigilia di Suez interessi politici e commerciali legati alle dinamiche della guerra fredda, avevano già consolidato un immaginario nel quale il nucleare appariva, da un lato, il coronamento del secolare sforzo del genere umano di mettere le forze della natura al servizio dei propri bisogni,
Cit
Dall'altro, come un sistema tecnologico ormai prossimo alla maturità, capace di fornire energia quasi illimitata a costi bassissimi utilizzando, diciamo ancora oggi, un combustibile compatto relativamente leggevo proveniente da Paesi considerati politicamente instabili.
Se il nucleare si presentava dunque come la futura soli soluzione dei problemi energetici, Suez trasformò quella promessa in risposta è percepita come immediatamente fruibile.
Prendiamo il caso della Gran Bretagna.
Programma nucleare del 1955 prevedeva l'installazione di 1.502 mila megawatt nucleari nell'arco di 10 anni di Eva la Tim timore che il bar il carbone non bastasse più la prevista competitività, appunto, del dell'atomo, l'obiettivo di sviluppare un'industria nucleare capace di affermarsi sui mercati internazionali Suez imprimere una decisiva accelerazione la vulnerabilità degli approvvigionamenti petroliferi che porta relazionale event, funzionamento vero e proprio ragionamento per quattro mesi l'assenza dell'elettricità Authority deve ridurre del 90% l'utilizzo del petrolio,
Tutto questo avete politicamente accettabile e degli investimenti ingenti, nonostante le incertezze tecniche ed economiche, revisione interministeriale avviata a fine 56 porta nel marzo 57 ad elevare l'obiettivo a 6.000 megawatt entro il 1965, triplicando di fatto la capacità programmata.
Senza Suez, difficilmente un'espansione di questa portata poteva essere approvata.
L'emergenza attribuì quindi alla sicurezza energetica un peso maggiore della convenienza finanziaria, tutto ancora da dimostrare giustificando l'accettazione dei costi più elevati e rafforzando aspettative e interessi Java Dicati nella politica nucleare britannica.
Secondo esempio, due mesi più tardi viene pubblicato un obiettivo per l'Euratom, cioè il manifesto programmatico della nuova comunità.
Questo rapporto, questo studio proponeva di installare nei sei Paesi europei 15.000 megawatt nucleari entro il 1967, andando così a stabilizzare già dal 63 le importazioni energetiche e proteggendo la crescita economica e la sicurezza politica da quelle vulnerabilità evidenziate da Suez.
È noto che queste aspettative andavano largamente deluse.
Le ambizioni nazionali, l'immaturità tecnologica alla competitività dei combustibili tradizionali ridimensionano fortemente il progetto, le cui attività andavano a concentrarsi soprattutto sulla ricerca, da cui la lettura di Euratom come fallimento.
Il giudizio a lungo prevalente nella storiografia sull'integrazione europea, ma il suo significato storico va oltre.
Questo giudizio nella prospettiva dei Science and Technology Studies della spalle delle transizioni energetiche.
Un obiettivo per l'Euratom esprimeva un immaginario tecno scientifico capace di legittimare investimenti e istituzioni sovranazionali, l'atomo prometteva modernizzazione industriale, integrazione politica, recupero del ruolo mondiale dell'Europa, contribuendo a definirne una nuova identità regionale fondata sulla scienza.
Questa retorica della discontinuità con viveva però con delle profonde continuità materiali e culturali in nucleare, di fatto andava a prolungare competenze e strutture della seconda rivoluzione industriale ampliando la disponibilità energetica, si senza modificare la sottesa ideologia della crescita.
Infine, anche l'Italia.
Contribuì a tradurre in progetti concreti questo immaginario tecno scientifico che Suez aveva certamente catalizzato.
Il secondo congresso tecnico fu l'energia nucleare, che fu organizzato a Roma nel giugno del 57 dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari, come si chiamava ancora prima di diventare CNEN d'accordo, fu dedicato proprio ai programmi dei diversi Paesi europei e alle prospettive della collaborazione nucleare europea.
Siamo nella fase nel rush finale, no del negoziato fra i relatori figurava un signore che si chiamava Gino Martinoli, che era all'epoca l'amministratore delegato di Agip nucleare, la società del gruppo Eni, con cui Mattei intendeva incidere sul futuro assetto dell'industria elettrica Italia,
ANA nel momento in cui partiva per davvero il dibattito sulla nazionalizzazione.
Ora Martino li presentò un progetto che assumeva partiva dal presupposto che la domanda di elettricità raddoppiasse ogni 10 anni, questo è un assunto ampiamente condiviso da tutti in quel momento.
A fronte, e questo a fronte del progressivo esaurimento delle capacità di sviluppo ulteriore dell'idroelettrico.
Il nucleare avrebbe quindi contenuto l'aumento delle importazioni di combustibili fossili e il pelo sulla bilancia dei pagamenti, il piano di Martinoli prospettava così una crescita della capacità elettronucleare italiana di oltre 30 volte fra il 1962, quando sarebbero entrate in linea le prime due centrali e il 1975, prevedendo che già a metà degli anni 60 l'atomo potesse coprire un c un quinto scusate della domanda elettrica.
Il ritardo italiano dal punto di vista tecnologico, andava colmato inizialmente acquistando il licenze assistenza dall'estero per poi sviluppare capacità autonome.
Questo sviluppo, che accompagnava ad un impegno nella formazione per soddisfare un fabbisogno stimato di oltre 24.000 addetti diretti alla metà degli anni 60 e un investimento complessivo di circa 1.200 miliardi di lire.
È una roba faraoniche alto che il il penna del 75 d'accordo.
Ti diamo un po'le fila.
Suez non rappresentò una cesura nella trasformazione del mix energetico dell'Europa occidentale, ne mise a nudo la vulnerabilità, mostrando quanto la crescita dipendesse da approvvigionamenti esposti, attenzioni politiche e a strozzature logistiche, questa consapevolezza non modificò però la direzione del cambiamento superata l'emergenza, attenuato sì rapidamente il senso di urgenza il petrolio continua a guadagnare terreno,
L'eredità della crisi va dunque cercata, soprattutto nelle rappresentazioni del futuro.
Suez svolte qui un ruolo centrale fosse determinante nell'affermazione dell'idea che il nucleare fosse un passepartout tecnologico, una risorsa presentata come disponibili o comunque prossima esserlo, capace di sciogliere il vincolo energetico e restituire all'Europa sicurezza e autonomia.
Le incertezze sui tempi, sui costi e sulle condizioni del suo impiego industriale venivano così assorbite nella fiducia che il progresso tecnico avrebbe garantito la prosecuzione della crescita.
E questa narrazione ha mostrato una notevole persistenza, pur in contesti diversi è stata riattivata durante la guerra del 67, dopo lo shock petrolifero del 73 e con finalità di Fini differenti vi definite anche nell'attuale dibattito sulla riduzione delle emissioni serra.
Di fronte ad ogni nuova cavilli, quindi, la promessa nucleare ha prospettato la possibilità di superare i limiti del sistema energetico attraverso il progresso tecnologico Suez contribuì così a rafforzare gli strumenti, materiali e discorsivi che garantivano la continuità di un modello di sviluppo.
Presentato come alternativa al petrolio in nucleare, poteva preservare lo stesso orizzonte di crescita, abbondanza e modernizzazione su cui si fondava la cultura petrolifera, la promessa di una trasformazione futura consentiva quindi devi conoscere sì, le fragilità del presente, senza mai rimettere in discussione il modello che le produceva grazie.
Grazie, ringraziamo il professor Sorelli bellissimo, questo suo intervento estremamente utile illuminante soprattutto questa conclusione nucleare, che diventa uno strumento per mantenere, di fatto, la dipendenza dai dal dal.
Dai dai combustibili fossili. Per certi aspetti, anche l'evocazione, a un certo punto della sua intervento nella sua relazione, di quanto l'Europa iniziasse a aprire anche un canale con il come con e si aggancia indirettamente alle vicende ungheresi, cioè di nuovo, il silenzio assordante dell'Europa occidentale nasceva da ragionamenti e qua. Siamo nella piena attualità circa la dipendenza che l'Europa occidentale a verso coloro che producono dall'altra parte e Carbone polacco i che, più recentemente il gas russo sono tutte forme anche che modificano o limitano gli interventi politici su certe tematiche quali un'aggressione così a caso di un Paese contro un altro sia l'Ungheria di allora, l'Ucraina di oggi. Comunque, grazie davvero professor, rally per questo bell'intervento, questa bella relazione e di nuovo con lui mi scuso come con gli altri per i miei
Orribili interventi di censori, diciamo comunque riduzioni riduttivi rispetto a relazioni che meriterebbero sicuramente più spazio per il loro, con per il loro contenuto, e a questo punto siamo alla conclusione la conclusione prima della conclusione, però, tengo a invitare Francesco Romano della Fondazione Kuliscioff che ringraziamo di nuovo anche per la presenza oltre che del presidente Galbusera della,
Straordinaria vicepresidente Marina Cattaneo, che fa finta di non ascoltarmi, ma in realtà sta sentendo che la ringrazio e la saluto e naturalmente chiedo Francesco di accomodarsi Francesco Romano e che si occupa di storia del movimento sindacale italiano da molti anni e di conseguenza ci aiuta a riallacciandoci anche a quanto è stato ripartiamo da Budapest.
E allacciandoci a quello che è stato.
Ha raccontato è stato narrato da Ugo Finetti e da Giulia Lami, cercheremo ora di vedere di nuovo un punto di Pärt, un tutto di osservazione specifico, che è quello del movimento sindacale italiano nelle sue componenti, diciamo, non legate o ostili, anzi alla alla al alle scelte del Partito Comunista eh eh,
Ed è quindi all'intervento sovietico in tutto quello che consegue a questo punto la parola la lascio a Francesco, Romano int e co e che presenterà un titolo.
È una relazione dal titolo l'intervento dei sindacati milanesi, UIL e Cisl a sostegno dei lavoratori ungheresi nel Natale del 56, il più triste dei Natali per quanto riguardava appunto profughi e solidarietà in generale, grazie, prego, Francesco.
Grazie.
Intanto mi scuso perché vengono in un abbigliamento, ma l'età non perdona il freddo di questa sala, non perdura neanche lui, per cui.
Chiedo scusa subito, però ha anche agganciandomi a questo devo dire che Walter, che poco fa prima mi ha presentato ogni tanto mi fa qualche scherzo.
Nella penultima con locandine e in effetti mi aveva presentato come un esperto di storia del movimento sindacale e il professore lo ha ripetuto.
Io diciamo che mi sono domandato, ma perché Walter mi aveva definito così.
Una spiegazione sarebbe stata perché, quando ai miei tempi a Scienze politiche, ho fatto l'esame di Storia del movimento sindacale con il professor Riosa, al quale dedicò un ricordo, un ricordo sentito e compagno socialista.
Di di illustre sicuramente memorie, ma lui non lo sapeva che ho fatto quell'esame, allora no, il discorso è diverso, lui conta sulla mia vetusta e quindi mi rappresenta come uno che conosce dall'era paleolitica del Sindacato italiano del dopoguerra, perché perché in effetti ho attraversato,
Tutte queste fasi.
Partendo da un un aspetto politico.
Perché io ho imparato a leggere sull'Unità?
Ho imparato a leggere molto presto anche perché c'erano dei titoli molto grandi, me ne ricordo, uno su nove colonne si riunisce il c c e la Ccc.
Eh eh.
Allora ecco allora e poi ovviamente poi ho capito cos'era il CCI, la Ccc.
Cioè questo cosa vuol dire vuol dire che possiamo accettare Commissione centrale di controllo si della quale era presidente nata all'epoca che ricordo io, che sarebbe poi in pratica delle organizzazioni normali sarebbero i probiviri, invece diciamo nel Pci più che altro era un ed un elemento di controllo è un po'come quando il capo dei servizi segreti diventa segretario poi del partito e questo è successo anche perché poi nata lo è diventato.
No questo diciamo va be'sono, similitudini che ricorrono,
Quindi diciamo che.
Avevo cioè avevo.
È assorbito leggendo l'Unità naturalmente particolare dalle pagine dello sport, naturalmente mica da quelle poi però pian piano.
Avevo assorbito sicuramente un senso antifascista, non ero decisamente orientato al partito, anche se mio padre mi portava ogni tanto alle Frattocchie, dove insegnava e dove ho avuto modo di incontrare Togliatti.
Del quale ho un ricordo molto preciso di una freddezza unica, ma penso che non sia una novità, non non dico nulla di di nuovo di particolare.
Per per tornare alla definizione delle?
Dell'esperto di questioni sindacali diciamo che sicuramente quello di cui posso essere felice ed è vantarmi e di essere stato nei movimento sindacale dei momenti migliori, cioè nei momenti nei quali il sindacato si muoveva era promuoveva con forza l'interesse dei lavoratori rappresentati il sindacato determinava reali progressi sia nelle condizioni di lavoro che in quelle salariali così come nella legislazione parliamo degli anni siamo arrivati alla al famoso Statuto dei lavoratori,
Aumentavano le adesioni e suscitavano l'attenzione e del rispetto da parte delle controparti della società, della politica e delle istituzioni, era quindi un'epoca nella quale il sindacato non aveva bisogno a ta, intanto vi ricordo che a quell'epoca il sindaco, nei metalmeccanici, quando Alimena alle manifestazioni tentavano di introdursi,
I giovani est dell'estrema sinistra extraparlamentare, Potere operaio, quelli là no, gli operai, gli cacciavano fuori a calci nel sedere, ecco quindi il sindacato, non aveva bisogno allora di agganciarsi a uno sciopero dei Cub di venerdì per magari poter avere successo nella sua.
Azione sindacale, cioè chiaramente.
Troverete tutti i questo confronto che sto facendo un certo tipo di rammarico, però ho l'impressione che sia difficile potermi contraddire nel fare queste valutazioni no.
No, e nel dire che non non mi riconosco certo nel sindacato di oggi, quando penso che cosa abbiamo costruito in quegli anni.
Riprendiamo l'argomento allora che gli è stato assegnato.
Nel 1956 i cosiddetti fatti di Ungheria, perché la nomenclatura?
Del Pci li definì i fatti di Ungheria neutrale, no,
Eh, eh eh fu anche il titolo dell'editoria dell'editoriale del 30 ottobre di Togliatti su Rinascita.
E questi fatti di Ungheria aprirono un dibattito nella sinistra e non solo nel Pci, ma anche nel sindacato e nel Psi, nel sindacato dove la Cgil, in particolare, venne emanato un certo comunicato di solidarietà nei confronti del popolo ungherese, comunicato che deep che redatto pur in assenza di Di Vittorio ma che Di Vittorio condivise e che difese difese fino in fondo nonostante poi abbia subito il processo nella direzione del Pci del 30 ottobre dello stesso anno.
Nel dibattito della sinistra, anche nel Psi, e ci fu una parte che poi vennero definiti da da, io dico da noi, dalla i carristi.
Tra i quali, oltre ai nuovi che ha fatto Finetti poco fa, ce n'è anche un altro.
Che io riporto per fedeltà al di là delle che era quello di Sandro Pertini, il quale però motivò politicamente, cioè si preoccupò di motivare politicamente questa sua scelta, per cui diciamo la riporto questo no, non vuol dire che questo debba costituire chissà.
Quale elemento suo carico non non voglio essere, non voglio farlo, ma mi sembra che la serietà storica debba prevalere nel momento in cui si parla di queste cose e diciamo che non è però l'unico ex presidente che si è trovato in quella situazione perché ci si è trovato un altro di ben maggiore influenza sulla vita della Repubblica allora giovane parlamentare di Caserta, Giorgio Napolitano,
Il quale si schierò pubblicamente.
Per l'invasione e poi se vogliamo completare il quadro delle icone da rivedere e mi sembra giusto ricordare che, nella famosa riunione della direzione del Pci del 20 del 30 ottobre organizzata per fare il processo a Di Vittorio per la posizione presa dalla Cgil a favore dei lavoratori ungheresi si scagliò contro Di Vittorio oltre ai vari Pajetta Secchia Amendola Ingrao Terracini anche un certo Enrico Berlinguer giovane di 34 anni ma già da ben otto anni membro della direzione da quando era stato eletto segretario della Federazione giovanile comunista, quindi, era un politico sperimentato, non era uno che commettesse errori di gioventù. Evidentemente era ben convinto della posizione
Chiariti questi aspetti di contesto rientriamo nel tema del viaggio di Polotti in Ungheria e Walter mi ha assegnato questo tema conoscendo bene il mio rapporto fin dagli anni 60 con Polotti, la mia gratitudine per quel personaggio che mi consentì di fare il salto da impiegato con federale in via Lucullo a Roma a sindacalista operativo in Lombardia condizione nella quale si è poi trovato anche Walter che ha seguito più o meno in un certo senso,
La mia carriera.
Io, all'epoca del dei 56 euro, lo studente del liceo scientifico a Roma.
È quello che conoscevo dell'Ungheria, lo avevo letto sull'Unità.
Quindi sapevo, dal punto di vista politico, che facesse parte della cortina di ferro, come si diceva allora.
Che era un paese amico, naturalmente perché leggevo l'Unità era un paese amico, però, d'altra parte leggendo la parte sportiva, sapevo anche che, dal punto di vista calcistico, con il centravanti Puscas, poi dopo la rivoluzione è diventato il una stella del Real Madrid stellare, la nazionale di calcio ungherese aveva battuto tre a zero l'Italia rovinando così la cerimonia dell'inaugurazione dello stadio Olimpico a Roma.
A Roma, la chiamata allo sciopero per manifestare contro i carri armati sovietici riscosse un enorme successo, tutte le scuole, tutti gli uffici e le poche fabbriche risposero in modo massiccio ed un lunghissimo corteo si mosse da vari punti di partenza verso il centro, confluendo verso il monumento a Vittorio Emanuele secondo l'Altare della patria.
Io risposi entusiasticamente con i miei compagni e mi avviai da via Boncompagni, vicino a via Veneto, vedendo quindi dall'alto la massa che riempiva le strade di accesso a piazza Venezia era impressionante, però notai con qualche disappunto che i leader della manifestazione, i quali dall'alto delle loro posizioni si erano collocati in piedi sulle bianchissime statue del di marmo del Vittoriale osservavano con soddisfazione,
Ed ed erano ed erano i responsabili del Fuan, la caravella che era l'organizzazione degli universitari del Movimento sociale italiano, quindi la manifestazione di Roma era in effetti organizzata, è dominata fondamentalmente dalla destra.
Ma sia a Roma.
La manifestazione.
Non c'è più niente.
Scusa Marina.
È andato via.
Sì, dicevo, ma se a Roma la reazione fu fondamentalmente gestite dalla destra.
Anche se la partecipazione è fuggito realizzata nella Milano dell'epoca nella Milano dei sindaci socialisti e socialdemocratici, allora era sindaco, Virgilio Ferrari.
La reazione della cittadinanza, delle istituzioni, dei sindacati, di buona parte di tutto il movimento operaio, in aggiunta alla partecipazione solenne e sentita allo sciopero generale, si espresse anche con manifestazioni di solidarietà, tra le quali si distinse per diffusione e dimensioni dei risultati, quella delle due organizzazioni sindacali umile Cisl,
La Cgil non poté essere coinvolta per problemi interni dei rapporti con la componente comunista e per ciò che era avvenuto nel a proposito del comunicato,
Della Confederazione, infatti, i due segretari generali territoriali, Giulio Cesare Perotti e Pier Virgilio Ortolani.
Decisero di promuovere una raccolta di fondi e di supporti da inviare in Ungheria per dimostrare ai colleghi operai ungheresi la solidarietà del mondo del lavoro milanese e visto l'approssimarsi delle feste natalizie, ci si concentra soprattutto sui doni per i bambini ungheresi che nella situazione drammatica dei movimenti del momento avrebbero avuto bisogno di un conforto.
Signor ironizzò la raccolta con i metodi e gli strumenti dell'epoca, un quadernone con po'di Esperia, segnare azienda, tale azienda, talaltra e così via, e si e si fecero gli elenchi delle cose da portare.
E venne preparata, a nome delle due organizzazioni, una lettera di Natale che i dem che accompagnava una lettera per ciascun regalo rivolta ai bambini ungheresi che iniziava con caro bimbo, non piangere, e poi proseguiva facendogli gli auguri, rammentando che.
Purtroppo i loro genitori non erano in una fase certo positiva
E quindi effettuata questa raccolta, il 19 dicembre partiva da Milano per Vienna, come prima tappa per poter entrare in Ungheria una folta delegazione operaia italiana di una trentina di persone con un corteo di tre camion carichi di doni col fermo proposito di giungere a Budapest per consegnare agli operai ungheresi a testimonianza della solidarietà.
Dei lavoratori milanesi nei confronti dei lavoratori ungheresi dei loro figli prima della partenza erano stati presi contatti con ambasciate e sedi diplomatiche di vari Paesi, l'ambasciata indiana aveva assicurato l'autorizzazione al passaggio in Ungheria di tutti i componenti la delegazione, ma giunti a Vienna.
Si scoprì la sorpresa.
Il ministero degli Esteri ungherese si opponeva, per cui si apriva una serie di trattative tra i diplomatici italiani dell'ambasciata di Jenna dell'ambasciata di Budapest e la rappresentanza del ministero degli Esteri ungherese.
Fu decisiva la l'opera dell'ambasciatore italiano a Vienna, Angelo Corrias, grazie alla cui opera fu possibile ottenere alla fine un'autorizzazione, che però venne concessa solo per previsti e un camion, la delegazione di cisti e quindi che due dei tre posti sarebbero stati dei due segretari territoriali, Polotti e Ortolani e il terzo fu estratto a sorte toccò a un operaio della Siemens Franco Tellini, iscritto alla UIL.
Ringraziando l'ambasciatore, quindi, fu possibile.
Per i tre rappresentanti italiani entare in Ungheria e portare direttamente agli operai almeno un terzo, un valore di circa 7 milioni di lire del del del materiale accumulato, gli altri componenti utilizzarono i due camion rimasti per distribuirli nei campi di raccolta in Austria.
La delegazione inoltrata sì, in Ungheria.
Giunta a destinazione dopo l'iniziale diffidenza da parte degli operai, anche perché venivano accompagnati, naturalmente dalla dai poliziotti del regime che avevano già fermati più volte.
E pian piano, poi l'ambiente si riuscì a a svelare, fino a quando si decise di lasciare agli stessi operai ungheresi la decisione dei Ds di fare la distribuzione, e quindi questo consentì un un recupero nel racconto dei protagonisti di quel viaggio si sentiva la situazione produttiva era in fase precaria dei 2.800 operai che prima lavoravano a Chapel, ora ne stanno lavorando circa 300,
Lettera centrale termica la diminuzione di produzione era dovuta sia alla resistenza passiva sia al numero di morti durante la repressione.
La gente era nella più squallida miseria solo delle campagne, si stava un po'meglio a Budapest su 20.000 morti, circa 11.000 euro, giovani fra i 17 e i 27 anni e sulle case si vedono ancora i segni delle cannonate sovietiche.
Al ritorno, a fine dicembre, la lettera delegazione tornò a Milano con calda accoglienza, come testimoniato anche dalla stampa dell'epoca.
In questo in questo caso vennero ricevuti, tra l'altro, da un rappresentante della comunità ungherese a Milano che, in senso di in segno di gratitudine, regalò una medaglia d'oro ai ai sindacalisti io adesso finisco subito, giustamente.
Ma devo?
Ne dico una cosa che, in parte Walter anticipato, ciò mi ha fatto piacere in tanti temi su questo tema, anche per un motivo personale, perché mio padre era allora uno dei famosi intellettuali del Pci che decise di sottoscrivere il documento dei 101 e quindi queste cose in famiglia,
Ne abbiamo sentite non tanto subito quanto successivamente.
E ricordo mio padre che diceva che Natta era furibondo, che andava cercando, chi dove sono questi intellettuali, dov'è questo documento, fatemi accusato liquidi, ovviamente di qualunque e di qualunque tipo di reato politico.
Diciamo che questo mi ha consentito però di fare delle scelte e proprio in quel periodo.
Riuscì a orientarmi definitivamente da un po'sul piano politico, cioè decisi di.
Pur rimanendo nel campo del socialismo, però di orientarmi in quel caso nel Psdi di Saragat, dal quale poi con Florimo e siamo e sono rimasto nel Psi, che mi sembra sia la casa accogliente, anche se normalmente è anche una casa di frequenti scissioni che devo dire ogni tanto bei tempi,
Quando c'erano adesso non sono più capaci di farle, purtroppo posso concludere così.
Grazie grazie, grazie molto, molto bello, anche questa conclusione di Francesco Romano, insomma viene da citare Nemi socialismo, è solo nella libertà, che è un po'poi il tema che ha portato molti comunisti, e molti e molti sindacalisti della Cgil Adam a lasciare quel tipo di scuola per un'altra forse appunto più libera eh sì, abbiamo delle sì, volevo prima delle conclusioni. A questo punto ringrazio tutti i relatori, sia ai presenti che chi è dovuto andare via. Se c'è un qualche domanda o qualche considerazione prego, abbiamo un po'di minuti, prego
Chiedo un po'di moto.
Sintesi massimo applicato all'1
Assolutamente.
Quindi dobbiamo assolutamente.
Come tanti bambini di Milano nati nell'ottobre novembre del 56 mi chiamò Michele al The tantissime ancora di più Stefano, ovviamente, i due santi patroni di Budapest e della della città vi do un'informazione cruciale chiamiamola riservata dal punto di vista finanziario sul collo della sterlina perché fu la grande leva che fece crollare il la presunta alleanza temporanea tra i tre paesi che attaccarono il canale di Suez io ero negli anni 80, negli anni 90 a Londra, banche americane e non c'erano capitati israeliani. Tutto questo deriva dal fatto che ci furono le varie brigate ebraiche nel 43 44, finora 45 che combattevano con gli alleati, ma se poi andate a visitare l'acropoli di Gerosa
La M, la piazzetta più alta, vedete i tabelloni che spiegano il tradimento, uso il termine tradimento perché non c'è nessun'altra spiegazione. Il tradimento della Gran Bretagna verso la, il neonato Stato di Israele, perché la Gran Bretagna nell'ambito della formazione dello Stato d'Israele, nell'aprile del 48, consegnò tre quarti di Gerusalemme, ovviamente al regno giordano, incluso ovviamente il tabernacolo che il muro del pianto e tutto quello che è collegato con tutto questo, ovviamente è rappresentato. Vi consiglio, semmai riuscirete mai ad andare sulla piazza di principale da Coppola di Gerusalemme meravigliosa, trovate le fotografie, ci sono letteralmente i tasse Baù che spiegano tutto e vedete delle foto che potrebbero sembrare quelle del film Schindler s List. Peccato che gli elmetti non siano più gli elmetti tedeschi, ma siano gli eventi, il padel, Lini
Hai detto dei dei Toms ed è dei soldati britannici drammatico vedere le stesse foto con gli ebrei che scappano con le valigie scortati da degli inglesi che con cui avevano combattuto fino a tre anni prima, allora il risultato fu che ci fu una fuga di capitali progressiva degli ebrei da Londra che era la,
Ripeto, sono di ovviamente di matrice bancaria finanziaria, Londra era diventata la capitale degli euro dollari, che erano il Piano Marshall, non riciclabile direttamente su.
New York in termini di sistema bancario, ovviamente io euro a Londra negli anni 80, gli anni 90 e non c'erano capitali israeliani perché erano tutti nella potentissima lobby finanziaria ebraica americana, e quindi ci bastò un semplice giro di telefonate a livello di governo americano per far crollare la sterlina nel giro di 48 ore, tutto questo spiega il fatto che addirittura i ieri inglesi decollavano da cibo, gli è il mistero francesi, decollavano da Israele, ieri inglesi erano molto meno efficaci, poi avevano
20 minuti di volo andata, 20 minuti di volo al ritorno su Suez poteva combinare ben poco, grazie.
La ringrazio perché effettivamente il tema, la leva finanziaria applicata fu decisiva per anche la chiusura della crisi.
Come al solito, i soldi sono quelli che fanno le e solo il motore,
Delle della geopolitica in generale. Allora io direi che se non ci sono altri interventi chiudiamo allora mi spiace che il pubblico sia stato ridotto, ma i potenti mezzi a disposizione e ci permetteranno di raggiungere ogni dove, tra l'altro, voglio ringraziare di nuovo la Fondazione Kuliscioff e ricordiamoci che i fondi, gran parte dei fondi straordinari, in questo tesoro documentario gigantesco lo si deve proprio a chi è stato citato prima, e cioè a Giulio Polotti, che fu il primo grande ispiratore sostenitore fondatore di questa istituzione milanese, che è ancora fin troppo poco per illustrata. Lo dico anche ai colleghi, anche se
Molti lo sanno, lo conosce, ma ripetiamolo, ripetiamolo, anche i nostri studenti la Kuliscioff fa tanto Matteo, parlo di voi e Marina Lakulisha fa veramente un'assoluta straordinaria
Un giacimento straordinario dei documenti, allora abbiamo parlato di tutto, sono usciti, sono emersi them, se emerse tematiche che me ne sono appuntate rapidamente, che chi, come ho detto prima, riallacciano perfettamente all'attualità, pensiamo giusto per cominciare con un qualcosa che è stato ricordato molto bene da Giulia Lami, la sovranità limitata nella percezione nella cultura di Mosca su certi paesi, l'idea che questa dottrina Breznev fa apparentemente cancellata da da Gorbaciov proprio pochi anni prima, alla fine di tutto, di fatto è stata ripresa con altri sistemi in un altro modo, ma è attualmente sul campo e lo dimostra, diciamo, la politica estera di Vladimir Putin
La tendenza bipolare tra Mosca e Washington, che sta riapparendo e che Mariele lo ha spiegato molto bene, che è alla base anche di quello che succede dopo il 56 con questa costa bypass, quasi dell'Europa in un modo o nell'altro, e lo stiamo rivedendo ora un unilateralismo da parte americana,
Anche nei confronti delle Nazioni Unite lo vediamo oggi, ma già allora ci si cominciava a ragionare sull'ipotesi, soprattutto da parte repubblicana, credo di una.
Riduzione di questo areopago, considerato anche poco efficace, e quindi l'ignavia europea abbiamo evocato con Paolo Zanini anche un neo atlantismo italiano sulle questioni egiziane, che è molto interessante da studiare in quegli anni, perché è anche causa di tanti guai e problemi che l'Italia ebbe in seguito in termini dei rapporti internazionali per non parlare del sospetta caduta di un certo aereo.
Nei dintorni di Milano, proprio in seguito a, diciamo, un'azione disinvolta del presidente dell'Eni su certe questioni di carattere mediterraneo, che ben conosciamo l'utilizzo di fonti e corridoi energetici nella geopolitica e quanto questi corridoi diventino essenziali per tutte le scelte di politica internazionale. È un tempo era o Suez, oggi Hormuz, ma ci sono questioni che sono molto simili come simili, ma egli lo ha spiegato molto bene anche le riscoperte di Iv e di energie alternative e direi che, come ho detto anche prima a questa conclusione dell'Assessore rivelazione ci spiega quanto sovente diventino
Quasi dei dei dei dei motori per mantenere in realtà una sorta di di dipendenza alla fine dagli stesse dalle culture tradizionali a livello energetico. La crisi identitaria della sinistra italiana cronica, che non riesce ad abbracciare compiutamente una socialdemocrazia e ai tempi era il Pci che dominava
E il Psi era dominato dal pc e la socialdemocrazia non era era lui non era uscita per il Ba ILD, il destino cinico e baro di Giuseppe Saragat a diventare quello che avrebbe voluto a Palazzo. Barberini, risultato che però ancora oggi ci ritroviamo con una sinistra attrazione post
Post, diciamo compromesso storico, per usare un eufemismo che di nuovo è lì che insegue certe forme di massimalismo di piazza, certe forme di populismo, di sinistra non riesce ancora a diventare e si aspetta ancora un po', la socialdemocrazia in Europa morirà senza che l'Italia abbia mai assaggiata che sarebbe anche piuttosto paradossale il coinvolgimento delle comunità ebraiche internazionali e nelle decisioni strategiche compiute dallo Stato di Israele è stato evocato anche questo, e lo abbiamo visto anche di recente. Che cosa succede quando si sovrappone Stato d'Israele?
Governo d'Israele allo Stato di Israele e il governo e lo Stato d'Israele, le comunità ebraiche internazionali, quando, secondo questa logica, tutto appartiene a un'unica, la vogliamo chiamare sin Arquilla ha un unico grande complotto e sta di fatto che con la crisi di su di Gaza ci siamo ritrovati con l'inseguimento di cittadini europei o americani o di altri Paesi colpevoli solo di appartenere a una comunità. La specifica e questo succedeva anche ai tempi di Suez con la
Espulsione,
Degli ebrei d'Egitto e direi anche, però, l'accoglienza molto diversa e con quasi c'è una piccola frattura rispetto all'attualità. I profughi d'Ungheria. I profughi ebrei d'Egitto vennero accolti, così come si andò a Budapest a solidarizzare rischiando con gli operai ungheresi. Vennero raccolti da un'Italia molto generosa ancora ai tempi lo era. Ecco, allora chiudiamo così. Voglio solo dire che tutti questi discorsi sono straordinariamente importanti, si parla spesso di geopolitica, ma non si deve mai dimenticare che questa si muove sulla testa e sulle libertà delle persone e quindi mi sembra giusto, a ottant'anni dalla tragedia ungherese e soprattutto ricordare le parole dell'ultimo appello di Radio Budapest il 4 novembre 1956, mentre i carri armati sovietici concludevano quella prima operazione militare speciale e lo metto tra virgolette popoli civili del mondo sulla torre di guardia della millenaria Ungheria, le ultime fiamme cominciano a spegnersi, i carri armati cannoni sovietici stanno devastando il suolo ungherese. Salvate le nostre anime
Questa parola potrebbe essere l'ultima dalla stazione dell'Ungheria libera, grazie.

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