Introduzione: Marco Cuzzi (Università degli studi di Milano).
Intervengono: Giulia Lami (Università degli Studi di Milano), Ugo Finetti (giornalista e scrittore), Paolo Zanini (Università degli Studi di Milano), Mariele Merlati (Università degli Studi di Milano), Mauro Elli (Università degli Studi di Milano), Francesco Romano (Fodnazione Anna Kuliscioff).
Convegno "1956, Budapest e Suez, l'alba di un nuovo mondo", registrato a Milano sabato 24 ottobre 2026 alle 09:00.
L'evento … è stato organizzato da Fondazione Anna Kuliscioff.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Storia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 10 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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