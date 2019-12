3º Open Day di Opera 2030 People in Action promosso con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi Link Campus University e con la collaborazione di Change.org, Fanpage.it, Osservatorio Giovani dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, Influgramer, GreenStyle, LifeGate, TeleAmbiente, Duegradi, Fondazione Ampioraggio, Associazione Italiana Giovani Innovatori e Fondazione Homo Ex Machina.



Convegno "Sud 2030 - Campania 2030. L'attivismo civico e le best practice per il rilancio del Sud e del Mediterraneo", registrato a Napoli lunedì 16 dicembre 2019 alle …

10:37.



L'evento è stato organizzato da Fondazione UniVerde e SOS Terra Onlus.



Sono intervenuti: Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde), Chiara Marciani (assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania), Enrica Amaturo (professoressa), Mario Talarico (imprenditore), Alberto Pierobon (assessore all'Energia e ai Servizi di Publica Utilità della Regione Sicilia), Zeina Ayache (giornalista di Fanpage.it), Raffaele Savonardo (professore), Carlo Cirillo (sindaco del Comune di Perito), Lucilla Baglivo (consigliere del Comune di Perito), Selene De Martino (ricercatrice del Progetto Materias presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche), Luigi Picarella (studente dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Napoli), Davide Di Pierro (studente dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Napoli), Giorgio Ciardella (chief technical officer di Farzati Srl), Paola Ghedini (cfo di Zorzi Foundation, managing director di TDI Group, ceo di Euroscape Conrtactors), Marino Folgori (euroscape di Contractors Ltd), Nicodemo Di Pasquale (direttore commerciale di Pandhora), Antonio Pescapè (professore), Enrico Derflinger (presidente di Euro-Toques International), Attilio Palumbo (coordinatore del Green Hub di Cava de' Tirreni), Achille Centro (cofondatore di Vascitour), Andrea Zagato (cofondatore di Influgramer.com), Marco Rimoldi (cofondatore di Influgramer.com), Davide Galeone (cofondatore di Influgramer.com), Valentina De Ponte (imprenditrice), Dario Casillo (fondatore di Sinestesie Digitali), Andrea De Rosa (cofondatore di Apogeo Records), Leandro Aglieri (coordinatore del Laboratorio Smart City Forum Innovazione di Roma Capitale), Silvia Scardapane (collaboratrice di Inward - Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana), Francesco Bruschettini (delegato dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Matteo Milione (fondatore e chief executive officer di Nustox), Lorella Troncone (amministratore delegato di LuogoSICURO), Valeria Bevilacqua (studentessa), Manuela Bonino (infermiera), Rosaria Pipino (studentessa), Dalisia Di Scala (studentessa), Veronica Barbati (delegato nazionale Giovani di Coldiretti), Vito Pagnotta (produttore della Birra Artigianale Serrocroce), Annamaria Cascone (coltivatrice di fiori eduli ed ideatrice del profumo Anima!), Domenico Giudici (presidente della Centrale del Latte del Frusinate), Giuseppe Oliviero (vice presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa), Giuseppe D'Ambrosio (presidente di Canapa Campana), Michele Mandara (imprenditore), Giannandrea Squadrilli (food blogger di Italy Food Porn), Vincenzo Falcone (food influencer di Delicius), Hilarry Sedu (avvocato e docente), Carlo D'orta (professore).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Campania, Cultura, Digitale, Ecologia, Economia, Formazione, Giovani, Imprenditori, Impresa, Informazione, Internet, Istituzioni, Italia, Lavoro, Mass Media, Mediterraneo, Mezzogiorno, Musica, Natura, Occupazione, Onu, Produzione, Robotica, Salute, Societa', Solidarieta', Sud, Sviluppo, Tecnologia, Territorio, Turismo.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 40 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

