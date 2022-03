La nuda verità - Testimoni di pietra. Witnesses of Stone - Conversazione con Luca Ponchiroli

Fare o non fare i conti col passato? Witnesses of Stone, Testimoni di pietra (https://witnessesofstone.com) è un viaggio lungo quasi vent’anni che attraverso immagini e parole tiene viva la la riflessione sui "conflitti" che scoppiano o che sono scoppiati attorno ai monumenti.



Prima con un libro Witnesses of Stone di Nikolai Vukov, Luca Ponchiroli (Ponchirolieditori) e poi con un sito dedicato ai monumenti, sculture, immagini della Bulgaria che risalgono agli anni del regime comunista.



Con Luca Ponchiroli, consigliere generale del Partito Radicale storico di formazione, monumentologo e …

autore di questo lavoro ripercorriamo alcune tappe fondamentali dei dibattiti e dei conflitti che possono esistere o che sono esistiti sull’abbattimento di edificazioni per approfondire se la distruzione di un monumento simbolo possa nascondere la difficoltà di fare i conti col passato a causa di un’assenza di prospettive nel presente.



A partire dalle immagini della recentissima "copertura" con i colori della bandiera ucraina di uno degli elementi costitutivi del monumento all’Armata Rossa di Sofia in Bulgaria ( più altre precedenti con i soldati della armata rossa dipinti come supereroi dell Marvel) passando alla propaganda putiniana che riprende in modo "maccheronico" miti, leggende, stereotipi legati alla "grande guerra patriottica" del 41-45.



Le immagini televisive della accoglienza festosa alla Armata Russa, le bambine con i fiori, il soldato sorridente e comprensivo che li accetta benevolmente , l’abbraccio fraterno con gli "antifascistii" locali...: tutte immagini attuali presenti nei monumenti storici in Bulgaria.



Davvero un monumento che sopravvive all’uomo, può è diventare allora, un ingombrante simbolo della continuità? Alla caduta del regime comunista l’esistenza stessa di queste strutture venne inevitabilmente messa in discussione: molte furono abbattute, altre trasformate per renderle compatibili con la nuova situazione politica.



La domanda era ed è sempre la stessa: cancellare o no quei resti di un passato da dimenticare?.

