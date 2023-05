Postsovietika

Conversazione settimanale con Anna Zafesova Si avvicina il 9 maggio, il giorno della Grande Vittoria, data in cui si celebra in Russia la capitolazione della Germania nazista.



L'evocazione di un nuovo nazismo incombente alle porte della Russia è diventato il leitmotiv della guerra di Putin all'Ucraina.



Ma in molte regioni russe sono state cancellate le tradizionali parate.



Cancellata anche la sfilata del Reggimento immortale, con i ritratti dei caduti della Grande Guerra Patriottica: il rischio di esposizione ai droni ucraini è stato il pretesto per cancellare anche manifestazioni come quella …

del 1 maggio.



Intanto sono giunte notizie confuse su due droni ucraini che avrebbero colpito il Cremlino nella notte di martedì: a diffonderle, con dodici ore di ritardo, sono stati i canali della propaganda russa.



Kiev smentisce ogni coinvolgimento e teme che l'episodio venga sfruttato per giustificare una crudele rappresaglia.



Il Moscow Times racconta che ai media russi sono state impartite linee guida per riferire della controffensiva ucraina: il messaggio da inviare è che la Russia ha fatto tutto ciò che era possibile per contrastare l'attacco che l'Occidente le ha sferrato armando fino ai denti l'Ucraina.

leggi tutto

riduci