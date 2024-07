Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

Argomenti della puntata.



Bosnia Erzegovina: la retorica secessionista della Republika Sprska e del presidente Milorad Dodik.



Serbia-Kosovo: nulla di fatto al nuovo round negoziale mediato dall'UE per la normalizzazione delle relezioni.



Kosovo: critiche ad Albin Kurti per le relazioni con gli alleati internazionali e la situazione economica.



;acedonia del Nord: difficili relazioni con la Grecia dopo la vittoria elettorale del Vmro-Dpmne che mette in discussione l'accordo di Prespa.



Albania: relazioni difficili con la Grecia dopo la condanna in appello per compravendita di voti dell'ex sindaco di …

Himara Fredi Beleri, già in carcere, eletto al Parlamento europeo con Nea Dimokratia del premier greco Kiriakos Mitsotakis.

