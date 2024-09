Il Mondo a pezzi - Conversazione con Paolo Guerrieri Paleotti

Conversazione con Paolo Guerrieri Paleotti.



Un risultato storico per l'estrema destra alle elezioni in Turingia e Sassonia.



Non era mai successo dalla Riunificazione.



Hanno pesato le difficoltà economiche di un Paese che dopo anni di prosperità ha subito un forte rallentamento della crescita.



E l'immigrazione ha fatto da capro espiatorio per elettori spaventati dall'insicurezza sociale.



La risposta offerta dall'estrema destra dell'Afd e dal partito di sinistra populista di Sahra Wagenknecht è la chiusura: una risposta fortemente contestata dagli imprenditori tedeschi.



Effetti delle elezioni …

sulla coalizione 'semaforo' a governo.

