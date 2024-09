Parliamo delle lunghe consultazioni per la formazione di un governo in Francia, dopo che una maggioranza molto eterogenea ha arginato l'ascesa dell'estrema destra nell'Assemblea nazionale nelle elezioni legislative che si sono concluse il 7 luglio.



Ne abbiamo parlato con la professoressa Anna Maria Lecis, costituzionalista, docente associata di Diritto pubblico a Sciences Po Bordeaux.



"Le consultazioni per il governo in Francia. Intervista alla professoressa Anna Maria Lecis" realizzata da Roberta Jannuzzi .



L'intervista è stata registrata mercoledì 4 settembre 2024 alle 12:08.



Nel corso …

dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Esteri.

leggi tutto

riduci