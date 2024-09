La nuda verità - Notte Europea della Ricerca. Libertà dei ricercatori scientifici

Il 27 settembre 2024 torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, l’evento che da anni celebra la scienza e la ricerca scientifica.



A che punto è la libertà di ricerca scientifica in Europa? Una Risoluzione del Parlamento europeo (2023/2184(INL)) è stata approvata il 17 gennaio 2024 a Strasburgo; reca raccomandazioni alla Commissione riguardo la promozione della libertà della ricerca scientifica nell’UE Il testo contiene un invito puntuale.



“Invita gli Stati membri a rispettare e sostenere pienamente la libertà della ricerca scientifica e a garantire che qualsiasi …

misura adottata in nome dell'interesse pubblico, ad esempio nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, non limiti indebitamente la libertà della ricerca scientifica (…).



La libertà della ricerca scientifica, la quale rappresenta un elemento essenziale della democrazia e una delle parti costitutive della libertà accademica, si trova sotto pressione nell'Unione e si sta gradualmente erodendo, come dimostra il fatto che nell'indice di libertà accademica tutti gli Stati membri presentavano un punteggio superiore a 0,85 nel 2008, mentre nel 2022 in alcuni Stati membri si è ridotto significativamente, con il punteggio più basso per il 2022 pari a 0,34 (…)” È indispensabile, necessario, avviare un dibattito e un confronto sui reali rapporti tra scienza, politica, mondo dell’informazione, opinione pubblica.



Anche per questo, si è istituito il Premio Luca Coscioni per tesi sul tema: "La comunicazione pubblica della scienza: come assicurare una corretta informazione e conoscenza scientifica".

