Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

Sommario della puntata.



Le elezioni del 29 settembre in Montenegro nella capitale Podgorica e le conseguenze sulla situazione politica nazionale.



Le elezioni locali del 6 ottobre in Bosnia Erzegovina.



L'arresto in Albania del deputato di opposizione Ervin Salianji e le proteste contro il governo di Edi Rama.



La riunione annuale a Tirana dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro-europea e le relazioni economiche tra Italia e Albania.



Il secondo forum economica tedesco-kosovaro a Pristina.



In apertura la Turchia: la posizione di Ankara sul conflitto di Israele contro Hezbollah nel su del …

Libano e le inquietanti dichiarazioni del presidente Erdogan contro Israele.

