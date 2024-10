Ufficio per il processo quale futuro per non tornare indietro

In Iran, 12 alti ufficiali della Forza Qods dei pasdaran, tra cui il comandante Esmail Qaani, sono inchiesta per presunta collaborazione col Mossad. Intanto in Turchia, possibile ripresa di colloqui tra il governo turco e il leader del PKK Öcalan per una ripresa dei negoziati di pace. Collegamento con Mariano Giustino