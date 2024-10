I numeri del gioco legale d’azzardo in Italia sono impressionanti.



Il volume complessivo delle giocate aumentano di anno in anno: 136 miliardi di euro nel 2022, 148 miliardi di euro nel 2023.



Nei primi sette mesi del 2024, 90 miliardi di euro.



Di questo passo, a fine anno, si supereranno i 150 miliardi.



Un record assoluto.



Una domanda crescente in apparenza non arrestabile di gioco d’azzardo che si autoalimenta senza più bisogno di pubblicità.



Cosa sfugge di questa economia del gioco d’azzardo?.



Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. L’economia inarrestabile del …

gioco legale d’azzardo in Italia. Numeri da record." di giovedì 10 ottobre 2024 , condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni che in questa puntata ha ospitato Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 6 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

