Argomento portante della puntata la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti: reazioni, commenti e analisi dai Balcani occidentali sulle conseguenze per la regione, i rapporti bilaterali, l'integrazione euro-atlantica nel quadro geopolitico più generale con in primo piano la guerra in Ucraina.



Nella puntata si parla anche dei centri italiani per i migranti aperti in Albania in seguito all'intesa tra i governi di Roma e Tirana.



Puntata di "Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale" di domenica 10 novembre 2024 , condotta da Roberto …

