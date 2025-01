"The Chinese Drone Market Report 2019-2024" - Drone Industry Insight - novembre 2024 --- "US considers potential rules to restrict or bar Chinese drones" - Reuters - 02 gen 2025 --- "Many Americans have come to rely on Chinese-made drones.



Now lawmakers want to ban them" - AP - 23 dic 2024 --- "China’s Export Restrictions on Drone Parts Could Reshape Global Supply Chains" - Drone Life - 10 dic 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La amministrazione Biden vuole vietare i droni civili commerciali cinesi negli Usa" di lunedì 6 gennaio 2025 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i …

seguenti argomenti: Cina, Commercio, Difesa, Economia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Industria, Mercato, Russia, Tecnologia, Ucraina, Usa.

leggi tutto

riduci