Environment Forum TopLegal

Saluti di apertura: Jacopo Morrone (Presidente della Commissione parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali ed agroalimentari, avvocato), Dario Iaia (Segretario della Commissione Bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali ed agroalimentari, che avvocato), Vincenzo Pepe (Responsabile del dipartimento Ambiente della Lega).



Introduzione Enrico Napoletano (Socio Fondatore dello Studio Napoletano), Manfredi Potenti (membro del Senato della Repubblica).



1° Tavola: …

I controlli amministrativi per tutela ambientale.



Con Vladimiro Bonamin (Global Business Development Manager Hse di Sgs), Lucia Lo Palo (Presidente di Arpa Lombardia), Maria Siclari (Direttrice Generale di Ispra).



2° Tavola: Assicurazione e rischio ambientale con Lisa Casali (Pool Manager di Pool Ambiente e referente per l’Italia presso la Direzione Generale per l’Ambiente della Commissione Europea), Italo Partenza (Socio e Co Fondatore di ITC Law), Raffaele Veneri (Head of Environmental Risk, Italy di Chubb).



3° Tavola: gli strumenti di prevenzione dei reati ambientali.



Con Alberto Galanti (Consigliere della Corte di Cassazione), Enrico Napoletano (Socio Fondatore dello Studio Napoletano), Manfredi Potenti (Senatore del Senato della Repubblica), Pietro Ferrari (Co Fondatore di DLab) 4° Tavola: L'importanza della formazione e del ripristino dell'area.



Intervengono: Renato Baciocchi (Ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso l'Università di Roma Tor Vergata), Cosimo Pacciolla (Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance di Q8 Italia), Pasquale Starace (Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli).

