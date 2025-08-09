CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Ospiti della trasmissione Giorgio Arfaras economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi, Adriana Cerretelli, giornalista ed editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore e Giuseppe Russo, economista, Direttore del Centro Einaudi.
Modera Valeria Manieri, Radio Radicale.
Puntata di "Il Bandolo - L'accordo Usa tra Ue: si poteva davvero fare di meglio?" di sabato 9 agosto 2025 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Adriana Cerretelli (giornalista ed editorialista de Il Sole 24 Ore), Giuseppe Russo (economista e Direttore del Centro Einaudi), Giorgio Arfaras (economista del Centro Einaudi e … della Fondazione CERM).
Tra gli argomenti discussi: Acciaio, Accordi Internazionali, Alluminio, Asia, Auto, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Economia, Esportazione, Guerra, Importazione, Industria, Pace, Produzione, Protezionismo, Russia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
Modera Valeria Manieri, Radio Radicale.
Puntata di "Il Bandolo - L'accordo Usa tra Ue: si poteva davvero fare di meglio?" di sabato 9 agosto 2025 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Adriana Cerretelli (giornalista ed editorialista de Il Sole 24 Ore), Giuseppe Russo (economista e Direttore del Centro Einaudi), Giorgio Arfaras (economista del Centro Einaudi e … della Fondazione CERM).
Tra gli argomenti discussi: Acciaio, Accordi Internazionali, Alluminio, Asia, Auto, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Economia, Esportazione, Guerra, Importazione, Industria, Pace, Produzione, Protezionismo, Russia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci