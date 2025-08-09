09 AGO 2025
Il Bandolo - L'accordo Usa tra Ue: si poteva davvero fare di meglio?

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 19:30 Durata: 29 min 48 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Ospiti della trasmissione Giorgio Arfaras economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi, Adriana Cerretelli, giornalista ed editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore e Giuseppe Russo, economista, Direttore del Centro Einaudi.

Modera Valeria Manieri, Radio Radicale.

Puntata di "Il Bandolo - L'accordo Usa tra Ue: si poteva davvero fare di meglio?" di sabato 9 agosto 2025 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Adriana Cerretelli (giornalista ed editorialista de Il Sole 24 Ore), Giuseppe Russo (economista e Direttore del Centro Einaudi), Giorgio Arfaras (economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM).

Tra gli argomenti discussi: Acciaio, Accordi Internazionali, Alluminio, Asia, Auto, Commercio, Commissione Ue, Concorrenza, Economia, Esportazione, Guerra, Importazione, Industria, Pace, Produzione, Protezionismo, Russia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Von Der Leyen.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

    19:30 Durata: 29 min 48 sec
