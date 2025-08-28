La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Meloni e il “coraggio di dire cose banali” sulla droga

Ll presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Meeting di Comunione e liberazione di Rimini nel suo intervento, in coda al richiamo del modello Caivano da esportare in altre realtà, afferma che il Governo vuole “ricostruire con i mattoni nuovi della verità, con il coraggio di dire cose banali che per troppo tempo ideologie irragionevoli hanno tentato di negare, come che la droga fa schifo, distrugge la vita, ti promette qualcosa che non può darti e mentre lo fa, ti riduce a uno schiavo.



Ma anche dall’altra parte: che se cadi nella dipendenza non sei perduto, che se chiedi aiuto, …

troverai qualcuno disposto a prenderti per mano, a condividere la tua lotta, le tue resistenze, le tue oscurità per costruire insieme un futuro di libertà.



Una di quelle realtà è qui vicino è San Patrignano, ma ce ne sono davvero moltissime.



Messaggi chiari per carità, coraggiosi per un tempo come questo, che però sono accompagnati anche dai fatti: come gli investimenti record sul fronte della prevenzione alla tossicodipendenza, 165 milioni circa il doppio di quanto disponibile negli anni precedenti.



Il sostegno concreto, appunto a un mondo fatto di comunità, di servizi, di volontari, di operatori che per troppo tempo ha operato nella indifferenza delle istituzioni e non desiderava altro che lo Stato fosse schierato al suo fianco.



A quelle realtà voglio confermare che lo Stato al loro fianco oggi c’è e non importa quanto sia faticoso che è una fatica meravigliosa carica di amore di speranza e di futuro”… Usando le stesse parole di Giorgia Meloni, il coraggio di dire cose banali Massimo.

leggi tutto

riduci