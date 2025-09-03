CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.
Ospite Giorgio Cuscito, collaboratore di Limes e curatore del Bollettino Imperiale, autore del libro " Xi Jinping: come la Cina, sogna di tornare impero" PIEMME edizioni.
Puntata di "Asiatica - Dalla parata di piazza Tienanmen con Xi, Putin e Kim Jong Un al vertice SCO: quale messaggio la Cina sta mandando al mondo?" di mercoledì 3 settembre 2025 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giorgio Cuscito (collaboratore di Limes e curatore della … newsletter Bollettino Imperiale).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
