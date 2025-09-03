Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.



Ospite Giorgio Cuscito, collaboratore di Limes e curatore del Bollettino Imperiale, autore del libro " Xi Jinping: come la Cina, sogna di tornare impero" PIEMME edizioni.



Puntata di "Asiatica - Dalla parata di piazza Tienanmen con Xi, Putin e Kim Jong Un al vertice SCO: quale messaggio la Cina sta mandando al mondo?" di mercoledì 3 settembre 2025

newsletter Bollettino Imperiale).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 30 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

