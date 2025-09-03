03 SET 2025
Asiatica - Dalla parata di piazza Tienanmen con Xi, Putin e Kim Jong Un al vertice SCO: quale messaggio la Cina sta mandando al mondo?

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 30 min 57 sec
A cura di Silvio Farina
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite Giorgio Cuscito, collaboratore di Limes e curatore del Bollettino Imperiale, autore del libro " Xi Jinping: come la Cina, sogna di tornare impero" PIEMME edizioni.

Puntata di "Asiatica - Dalla parata di piazza Tienanmen con Xi, Putin e Kim Jong Un al vertice SCO: quale messaggio la Cina sta mandando al mondo?" di mercoledì 3 settembre 2025 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giorgio Cuscito (collaboratore di Limes e curatore della newsletter Bollettino Imperiale).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

