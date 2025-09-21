21 SET 2025
RUBRICA | di Lorena D'Urso - RADIO - 16:30 Durata: 31 min 9 sec
A cura di Delfina Steri
In questa puntata speciale di Osservatorio Giustizia ascoltiamo l'intervento della professoressa Antonella Marandola, ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università del Sannio, nel corso del convegno dal titolo "La prova nel processo penale" del 25 ottobre 2024.

Puntata di "Osservatorio Giustizia" di domenica 21 settembre 2025 condotta da Lorena D'Urso che in questa puntata ha ospitato Iside Russo (già Presidente della Corte di Appello di Salerno), Antonella Marandola (professoressa ordinario di Diritto processuale penale all’Università del Sannio).

Tra gli argomenti discussi: Apec, Avvocatura, Corte Costituzionale, Costituzione, Diritto, Garanzie, Giustizia, Governo, Magistratura, Penale, Politica, Riforme, Scienza, Tecnologia.

