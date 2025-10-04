CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Ospiti: Giorgio Arfaras (economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi), Camilla Conti (giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta), Marco Leonardi (Professore di economia all'Università degli Studi di Milano) e Giuseppe Russo (economista Direttore del Centro Einaudi).
Puntata di "Il Bandolo - Come sta l'Italia? Conti pubblici in miglioramento, salari e produttività al palo" di sabato 4 ottobre 2025 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giorgio Arfaras (economista del Centro di Ricerca e Comunicazione Luigi Einaudi e membro della Fondazione Cerm), Camilla … Conti (giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta), Marco Leonardi (professore di economia politica presso l'Università degli studi di Milano), Giuseppe Russo (economista, direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 37 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
