04 OTT 2025
Il Bandolo - Come sta l'Italia? Conti pubblici in miglioramento, salari e produttività al palo

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 37 min 17 sec
A cura di Silvio Farina
Ospiti: Giorgio Arfaras (economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi), Camilla Conti (giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta), Marco Leonardi (Professore di economia all'Università degli Studi di Milano) e Giuseppe Russo (economista Direttore del Centro Einaudi).

Puntata di "Il Bandolo - Come sta l'Italia? Conti pubblici in miglioramento, salari e produttività al palo" di sabato 4 ottobre 2025 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giorgio Arfaras (economista del Centro di Ricerca e Comunicazione Luigi Einaudi e membro della Fondazione Cerm), Camilla Conti (giornalista de Il Giornale e del settimanale Moneta), Marco Leonardi (professore di economia politica presso l'Università degli studi di Milano), Giuseppe Russo (economista, direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi).

    23:00 Durata: 37 min 17 sec
