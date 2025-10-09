Consegna dei premi “Guido Dorso”

Promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri.



L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università Federico II – segnala, dal 1970, contestualmente giovani studiosi del Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud”.



Destinatari quest’anno delle varie sezioni della 46°edizione sono: Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni); …

Rita Mastrullo, già prorettrice dell’Università Federico II (università); Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Fabio Martinelli, direttore dell’Istituto di calcolo e reti di alte prestazioni (ICAR) del CNR di Rende (Cs) - (ricerca); Caterina Meglio, amministratore delegato di Materias - Napoli (imprenditoria); Associazione Ra.Gi.



onlus di Catanzaro, presieduta da Elena Sodano (Terzo Settore).



Destinatario della sezione tesi di laurea Michele Costagliola Di Fiore per la tesi di laurea magistrale “Eterogeneità dei team imprenditoriali e impatto sulle performance delle startup.



Un’analisi empirica in Campania”, presentata presso l’Università Parthenope di Napoli.



La Targa di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, Mattarella, destinata ad una istituzione scientifica, economica e culturale del Mezzogiorno, è stata assegnata alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, presieduta da Roberto Bassi.



Destinatari della Sezione Internazionale dedicata al Mediterraneo, sono stati l’Istituto Affari Internazionali presieduto da Michele Valensise e il The International Propeller Clubs presieduto da Umberto Masucci che hanno ritirato il riconoscimento nel corso di un evento, prologo della 46°edizione del Dorso, svoltosi a Napoli, agli inizi di luglio.



La Commissione giudicatrice è composta da: Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli; Andrea Lenzi, presidente del CNR; Francesco Saverio Coppola, segretario generale dell’Associazione Dorso; Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II; Luigi Sbarra, sottosegretario alle politiche per il Sud; Nicola Squitieri, presidente dell’Associazione Dorso.



Nell’albo d’onore dei vincitori del Premio Dorso figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio D’Amato a Dominick Salvatore; da Pasquale Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Francesco Rosi a Riccardo Muti.

