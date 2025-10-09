09 OTT 2025
Consegna dei premi "Guido Dorso"

CONVEGNO | - Roma - 16:00 Durata: 1 ora 37 min
A cura di Francesca Rosini
Promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri.

L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università Federico II – segnala, dal 1970, contestualmente giovani studiosi del Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud”.

Destinatari quest’anno delle varie sezioni della 46°edizione sono: Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni); Rita Mastrullo, già prorettrice dell’Università Federico II (università); Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Fabio Martinelli, direttore dell’Istituto di calcolo e reti di alte prestazioni (ICAR) del CNR di Rende (Cs) - (ricerca); Caterina Meglio, amministratore delegato di Materias - Napoli (imprenditoria); Associazione Ra.Gi.

onlus di Catanzaro, presieduta da Elena Sodano (Terzo Settore).

Destinatario della sezione tesi di laurea Michele Costagliola Di Fiore per la tesi di laurea magistrale “Eterogeneità dei team imprenditoriali e impatto sulle performance delle startup.

Un’analisi empirica in Campania”, presentata presso l’Università Parthenope di Napoli.

La Targa di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, Mattarella, destinata ad una istituzione scientifica, economica e culturale del Mezzogiorno, è stata assegnata alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, presieduta da Roberto Bassi.

Destinatari della Sezione Internazionale dedicata al Mediterraneo, sono stati l’Istituto Affari Internazionali presieduto da Michele Valensise e il The International Propeller Clubs presieduto da Umberto Masucci che hanno ritirato il riconoscimento nel corso di un evento, prologo della 46°edizione del Dorso, svoltosi a Napoli, agli inizi di luglio.

La Commissione giudicatrice è composta da: Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli; Andrea Lenzi, presidente del CNR; Francesco Saverio Coppola, segretario generale dell’Associazione Dorso; Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II; Luigi Sbarra, sottosegretario alle politiche per il Sud; Nicola Squitieri, presidente dell’Associazione Dorso.

Nell’albo d’onore dei vincitori del Premio Dorso figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio D’Amato a Dominick Salvatore; da Pasquale Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Francesco Rosi a Riccardo Muti.

Senti indichiamo poteva prendere posto e a spegnere i telefoni cellulari
Diamo inizio alla Consegna dei riconoscimenti
Del premio dorso la cerimonia e la quarantaseiesimo edizione giunta da suo quarantaseiesimo edizione e verrà trasmessa in diretta streaming sul sito web del Senato e sul sito e sulla pagina Facebook dell'associazione Guido dorso
Io dò la parola per il suo saluto al presidente dell'Associazione Guido dorso Nicola Squitieri
Un pomeriggio a tutti a nome dell'Associazione Guido dorso che ho l'onore di presiedere né gradito recare a tutti gli intervenuti il più cordiale saluto di benvenuto
Agli esponenti delle istituzioni agli amici del mondo accademico e culturale ed in particolar modo all'autorevole e folta rappresentanza di giudici dalla nostra corte costituzionale
Una presenza cioè rende ancora più prestigiosa questa edizione del premio e costituisce una occasione importante per noi per ricordare forse tra i primi la ricorrenza dei settanta anni dalla nascita della Consulta avvenuto appunto nel mille centocinquantasei che avverrà nel prossimo anno nel due mila e ventisei
Questa quarantaseiesima edizione del Premio D'Urso
Ci vede purtroppo privati di uno dei maggiori promotori animatori della nostra iniziativa il professore Andrea Amatucci presidente del comitato scientifico per molti anni dell'associazione dorso
Scomparso a Napoli il tredici agosto scorso
Il suo lungo e prezioso impegno verrà ricordato con un evento all'unità e dica ai familiari del professor Amatucci rinnoviamo la nostra più sincera partecipazione al loro dolore
Quest'anno il premio dorso registra un significativo traguardo sono infatti trascorsi venticinque anni da quando la cerimonia di consegna dei riconoscimenti si tiene presso il Senato della Repubblica con il suo ambito patrocinio
L'aver legato nel tempo il premio
Che nel mille novecentosettanta vide a Napoli la sua prima edizione
Nell'Università Federico secondo ad una delle massime istituzioni della Repubblica
Ha significato per noi aver voluto conferire il più ampio rilievo il riconoscimento a quelle eccellenze del Mezzogiorno
Dalle istituzioni alla ricerca all'economia alla cultura ci hanno onorato io un'ora nel nostro Paese attraverso una nuova narrazione del sud
Mantenendo sempre anche viva nel contempo la memoria di Guido dorso
Negli anni si è poi anche rinnovato con due prestigiosi istituzioni il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Università di Napoli Federico secondo
Un sempre più stretto rapporto di preziosa collaborazione e condivisione degli obiettivi culturali e civili della nostra iniziativa
Obiettivi che sono stati nel tempo anche destinatari del più ambito riconoscimento istituzionale con la concessione dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e l'assegnazione di una sua targa di rappresentanza
Che quest'anno viene destinata alla Stazione zoologica Anton Dohrn
Di Napoli presieduta dal professor Roberto Bassi
Al presidente Sergio Mattarella esprimiamo la nostra sincera gratitudine per la rinnovata ambita attenzione
Riservata nei confronti della nostra iniziativa ed a cui va anche ricordato che non è mai mancato fin dall'inizio la condivisa visione Della Vedova e della figlia di Guido dorso
A tutti oggi va il nostro più sentito ringraziamento che si estende alla commissione giudicatrice
Composta da Orazio Abbamonte presidente della Fondazione Banco di Napoli con il quale condividiamo da qualche anno la nuova sezione del premio dedicata al terzo settore
Andrea Lenzi presidente del Consiglio nazionale delle ricette
Di chiedo sarà rappresentato dal professor Salvatore Capasso
Matteo Lorito rettore magnifico dell'Università di Napoli Federico secondo
E Luigi sbarra sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per le politiche del sud la cui recente nomina siamo certi contribuirà ai processi in corso di crescita e di sviluppo del nostro Mezzogiorno un saluto e un ringraziamento ai premiati delle precedenti edizioni e gli autorevoli amici del comitato scientifico
Carlo Borgomeo Cesare Imbriani Filippo Patroni Griffi
Anche questa edizione del premio ha visto per la seconda volta un prossimo prestigioso prologo svoltosi a luglio a Napoli presso il Centro Congressi dell'università Federico secondo con la celebrazione
Della sezione internazionale dedicata destinata al all'aria euromediterranea realizzata in collaborazione con il patrocinio del comune di Napoli e della Federico secondo
Un'iniziativa che nasce dal convincimento che un nuovo progetto di sviluppo del Mezzogiorno non può prescindere dalla sua vocazione economica e culturale nel Mediterraneo e in Europa
I riconoscimenti di quest'anno sono stati assegnati a due prestigiose istituzioni del nostro Paese
L'Istituto Affari Internazionali l'International proprio nel Clubs tre bis i cui presidenti ti saluto e ringrazio vivamente ambasciatore Michele Valensise e avvocato Umberto Masucci
Sono presenti qui con noi questo pomeriggio per condividere con gli altri premiati delle altre sezioni il meritato riconoscimento
Sulle orme dei cento uomini di ferro di Guido dorso celebriamo oggi la nomina dei nuovi ambasciatori del Mezzogiorno
Con il conferimento del Premio dorso a Giovanni Amoroso Rita Mastro urlo Fabio Martinelli Lucio D'Alessandro Caterina medio Elena Sodano
La loro importante testimonianza professionale e umana va agitata alle nuove generazioni e come sempre in un simbolico passaggio di testimone
Questo pomeriggio premieremo il dottor Michele Costa Viola per la sua tesi di dottorato presentata all'università Parthenope di Napoli
Anche nel due mila e venticinque nel solco del pensiero e azione
L'associazione dorso ha promosso con il coordinamento del nostro segretario
Generale Francesco Saverio Coppola una serie di iniziative di carattere economico e culturale alcune delle quali realizzate in piena collaborazione con altre istituzioni
Siamo entrati in questo momento in particolar modo collaborando attivamente con enti locali a disegni di sviluppo dei loro territori favorendo la nascita di reti istituzionale
Siamo anche stati impegnati nel celebrare i primi cento anni del saggio icona di Guido dorso la rivoluzione meridionale con un programma di video interviste
Curate dal nostro segretario generale ad esponenti delle istituzioni e della cultura del nostro Paese dal titolo Sulle orme di dorso volte a rilanciare l'attualità del meridionali del pensiero del meridionalista irpina
Le interviste saranno pubblicati in un libro allegato la nostra rivista politica meridionalista con un saggio storico di apertura di Amedeo Lepore Premio D'Urso due mila ventiquattro un saggio peraltro presente anche su una ristampa
Del libro di dorso edita da Feltrinelli e presente anche in questi giorni nelle librerie
I sempre più larghi consensi riservati nel tempo al premio dorso vanno anche certamente individuati nella rigorosa selezione dei destinatari de di riconoscimenti e nell'azione dei suoi promotori per portare avanti un comune impegno culturale e civile che vede proprio agonisti negli anni gli stessi premia
Un impegno civile che chi d'impegno civile che noi continueremo a portare avanti anche con la vostra preziosa condivisione consapevoli sempre più che il riscatto del Mezzogiorno dovrà avvenire soprattutto attraverso una profonda il reale trasformazione delle stesse conoscenze meridionale alla luce di quella carta costituzionale
Che fu sottoscritta proprio in questo stesso palazzo da un grande meridionale che oggi noi tutti onoriamo Enrico De Nicola grazie
L'invito il sottosegretario sbarra a voler prendere la parola per portare il saluto del Governo italiano
Intanto buon pomeriggio
Tutte a tutti e per me
Un grande onore
Partecipare a questa cerimonia
Che far parte della commissione giudicatrice del premio Guido dorso
Desidero ringraziare di vero cuore
Il presidente dell'associazione Nicola Squitieri i soci tutti coloro che da anni custodiscono
Che rinnovano questa iniziativa mantenendo vivo
Con dedizione con assoluta continuità un progetto che rafforza illegale tra nord tessute tra memoria e innovazione
Guido Dorso al quale il premio è dedicato
Ci ha lasciato un insegnamento chiaro
Il Testino tessuti dipende anche e soprattutto da un'armatura classe dirigente consapevole competente responsabile
Non bastano le risorse ovviamente
Servono idee
Serve fissione
Serve coraggio
Serve concretezza
E tanto tanto pragmatismo
Questa lezione ancora attuale
E personalmente
Trovandomi all'inizio della mia responsabilità pubblica come sottosegretario alle Politiche per il sud
La ringrazio la presidente Giorgia Meloni per aver voluto rifiutare questo riconoscimento
Anche nella mia qualità cerco io farò di tutto per dare piante
Far cammina delle idee ed il lascito
I torso
Come sanno gli illustri ospiti Guido dorso acuto la lungimiranza
Identificare la questione meridionale come un problema non solo del Mezzogiorno
Ma dell'intera comunità nazionale
Oggi a distanza di decenni
Il suo pensiero conserva una straordinaria attualità
Ci ricorda
Che le disuguaglianze territoriali non sono ferite locali
Ma noti strutturali che incidono sulla coesione sulla competitività e sul futuro dell'Italia nel suo complesso
Nei suoi scritti
Torso ci invita a guardare al su tutto il non come ad una parte separata
Ma come ha una componente essenziale centrale del sistema nazionale
La cui piena valorizzazione e condizione necessaria
Per la crescita
I tu
E mai mai
Come ora questo messaggio appare concreto tangibile Ida ti ci mostrano un Mezzogiorno che grazie all'Energia delle sue impresa e dei suoi giovani dei lavoratori per i territori sta inventando un motore innovazione ti sviluppo per l'intero Paese
Quel Sud che macinava torso non è più un sogno a comincia ad essere una grande realtà
Il Mezzogiorno cresce come sapete
Soprattutto negli ultimi tre anni
Più del resto del Paese
Aumento del prodotto interno lordo ripartono Investimenti
Cresce l'occupazione secondo gli ultimi dati dell'Istat il tasso di occupazione nel Meridione ha superato per la prima volta il cinquanta virgola un per cento con oltre sei milioni
E mezzo di occupati è un risultato questo che non perdevamo
Dal due mila e quattro e che testimonia la capacità del sud pepite reagire Enti cresce
Molti si chiedono
E un miracolo
No
E il gruppo di scelte mirate
Il politiche efficaci europea
Questo dimostra fatte me lo dite che in presenza di politiche pubbliche concreto
Il Sud risponde
Il governo guidato da Giorgia Meloni star rivolgendo una seria attenzione nei confronti di questa parte del sì
Concentrando politiche
Definendo una visione unitaria Cortina integra risorse e strumenti adeguati finalizzati
A colmare i divari storici ad accompagnare l'aria in una traiettoria di sviluppo ci
Culturale e duraturo
Una grande opportunità oggi
Viene rappresentata dal piano Mattei
Dagli accordi multilaterali che il Governo sta sottoscrivendo con diversi Paesi del continente africano
Tutto questo inserisce il Sud
Nel percorso ambizioso ma concreto tutti assurgere aggravante up strategico industriale energetico commerciali culturale logistico
Nel mediterranea queste considerazioni
Fanno emergere con chiarezza che l'Italia cresce
Se riparte il Mezzogiorno
Che il Sud non è una parte fragile del Paese
Ma è piuttosto una leva decisiva per la crescita nazionale è il luogo
Dove la creatività la passione e la competenza di ventuno motori di progresso
I risultati indicatori economici sociali
Produttivi occupazionali positivi che oggi Sutti registra
Secondo noi sono il combinato disposto
Di un impatto positivo che sta avendo il piano nazionale di riprese resilienza nei territori meridionali
La riforma degli strumenti di coesione
Il governo ha firmato accordi di coesione con tutti i presidenti delle regioni del nostro Paese
Alle Touré misure
Ai tuoi interventi io aggiungo una terza misura favorevolissimo
Per attrarre investimenti come l'accesso unica
Estese da qualche anno
A tutto il territorio meridionale e c'è una quarta azione
Importante e decisiva per la ripresa dell'occupazione rappresentata dal fatto che nelle ultime tre letti stabilità il governo ha concentrato risorse finalizzate ad incentivare l'occupazione di giovani donne lavoratori svantaggiati
Queste misure fanno rafforzato
Consolida
Indicando alcune priorità
Sulle quali il governo nazionale i poteri locali i corpi intermedi
Devono fare comunità e Alleanza per aiutare ulteriormente le prospettive di crescita del Paese poche priorità mi permetto solo di sintetizza
Puntare sullo sviluppo economico al sud
Affrontare il tema della transizione ambientale
Ragionare di un sistema moderno efficiente dei trasporti
E delle comunicazioni
Riflettere sulle condizioni della
Sistema della salute delinquente
Investire decisamente sull'istruzione sulla formazione
Sulle competenze
Affrontare il tema della rigenerazione occupati
E anche delle regioni interne
Parlare di economia del turismo della cultura e il mare
Dopo tanti anni ritorna soprattutto il Mare Nostrum ad essere crocevia di scambi di economici e commerciali importanti sud quindi cresce
E il governo presidente e orientale
A sostenere e a rafforzare ma c'è un subito il nuovo diverso che si sta affacciando anche nel panorama nazionale europeo internazionale
Dopo Matera capitale della cultura nel due mila diciannove
Alcune città importanti del Sud ritornano ad essere riferimento alto per la cultura e lo sport
Penso di nuovo il prossimo anno a Matera
Capitale del dialogo
E della cultura
Nel Mediterraneo
Penso a Taranto
Se entro il prossimo anno
Per i Giochi olimpici del Mediterraneo e penso a Napoli
Che nel due mila ventisette ospiterà l'America scale
Questa grande che tento becco sono questioni che fanno ben sperare
E che tutti noi dobbiamo saper cogliere consolidare valorizza
E per questa ragione che penso che il premio
Che oggi consegniamo a illustri personalità del mondo
Delle istituzioni della ricerca del terzo settore della cultura
Dell'imprenditoria racconta un Sud pieno
Di eccellenze
Di talenti capaci innovare di generare parlo
Nella realtà meridionale
E molto più di un riconoscimento
Dal mille novecentosettanta ci restituisce un mosaico di professionalità
Unite da un tratto comune
La capacità di trasformare la conoscenza in Crash
L'esperienza in responsabilità
Il talento in servizio verso la comunità
Cioè rivolgendomi e chiudo ai premiati di quest'edizione vorrei dire non siete
E non rappresentate soltanto l'orgoglio del sud
Siete eccellenze
Dell'intero Paese
Guido dorso nel suo scritto la rivoluzione meridionale diceva che il Mezzogiorno non ha bisogno di carità
Ma di giustizia
Non chiede aiuto male perda
Queste parole sono un richiamo potente
Al nostro presente
Dare libertà
Al maggio giorno significa liberare le energie migliori dell'Italia significa riconoscere il merito e il talento
E poi siete la prova di questa visione
Siete la prova che la rivoluzione meridionale è possibile non solo a parole e promesse ma con azioni concrete amava ripetere Nelson Mandela
Che il vincitore
E semplicemente
Un sognatore che non si arrende
Oggi vedo nel Sud tanti sognato
Amministratori intellettuali imprenditori cooperatori sindacalisti Giovanni di grande tale
Il governo
Di Giorgia Meloni eh e sarà accanto a tutti loro buon lavoro grazie
Bene diamo allora inizio alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti con la lettura delle motivazioni
E invitiamo cortesemente tutti i premiati a contenere i loro interventi entro i cinque minuti nel rispetto dei tempi previsti per la diretta streaming
Per la sezione istituzioni il premio dorso va a Giovanni amoroso
Da Enrico De Nicola a Giovanni Amoroso il nostro Mezzogiorno ha espresso nel tempo al vertice della corte costituzionale esponenti di primo piano nel campo accademico giuridico e forense
In questa eletta schiera ben si colloca il presidente Giovanni Amoroso con il suo prestigioso percorso professionale originario di Mercato San Severino in provincia di Salerno
Il presidente amoroso e magistrato dal mille novecentosettantacinque
Dopo le prime esperienze nelle preture di Pergamo e di Roma nel mille novecentottantaquattro viene assegnato all'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione dove rimane fino al due mila
Ripercorro dei coprendo nello stesso periodo l'incarico di assistente di studio presso la Corte costituzionale
Nel due mila e nominato consigliere di Cassazione e assegnato alla terza sezione penale e alla sezione lavoro della Suprema Corte e coi anche alle Sezioni Unite CPP
Dopo aver diretto l'Ufficio del massimario nel due mila quindici è presidente della sezione lavoro fino all'elezione come giudice della Corte costituzionale nel due mila diciassette
Tra i vari incarichi ricoperti il presidente Giovanni Amoroso è stato docente di diritto civile all'Università di Macerata
Esperto giuslavorista è anche autore di numerose pubblicazioni di diritto del lavoro giustizia costituzionale e diritto e procedura penale
è stato componente di commissioni di studio e di concorso e ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari anche all'estero
Il due ottobre scorso con l'intervento del presidente Amoroso e del ministro dell'istruzione Valditara
è ripartito il viaggio in Italia della corte costituzionale nelle scuole di tutto il Paese una lodevole iniziativa che darà vita agli incontri dei giudici con gli studenti
Per avvicinare sempre più le nuove generazioni ai diritti alla costituzione e alle sentenze che hanno cambiato la storia del nostro Paese
Nel ribadire più volte il ruolo e l'attualità della nostra carta costituzionale a settant'anni dalla nascita della Consulta che verranno celebrati nel due mila ventisei il presidente Giovanni Amoroso ha sostenuto che la Costituzione e oggi sempre più una bussola attiva capace sia di indicare la rotta anche quando tutto attorno gira a vuoto sia di rappresentare il più alto organo di garanzia al servizio del nostro Paese
Fonseca il premio il rettore Lori
Va
Ho solo una parola di saluto e ringraziamento
Innanzitutto al presidente dell'Associazione Guido dorso Nicola Squitieri e ai soci in particolare alla giuria che ha voluto onorarne di questo prestigioso di questo prestigioso premio ringrazio anche il sottosegretario per le delle parole che cita appena indirizzato è un premio peraltro significativo nel momento in cui viene assegnato a cent'anni
Dalla scritto di Guido dorso la rivoluzione meridionale e e diciamo a quasi ottant'anni da quando un altro meridionale lo ha ricordato prima il presidente Squitieri
Firmò il ventisette dicembre della signora centoquarantasette in questo palazzo la la carta costituzionale assieme a due esponenti del Nord
Un trentino è un piemontese
E insieme esprimevano anche L'Unità
L'unità sentite la costituzione e la questione meridionale veniva diciamo incanalata in un Progetto unitario ma senza dimenticare le tradizioni dei forti tradizioni culturali
La Costituzione diciamo lavoro Centrica
Come e detto già nell'articolo uno una costituzione erano Repubblica fondata sul lavoro e questo far ricordare momenti importanti della cultura meridionale
Lo statuto di San Leucio anticipato
Visioni diciamo sociali e poi ritroviamo anche nella Costituzione così anche la costituzione di Pagano
Di Napoli
Quindi la cultura meridionale si ritrova si ritrova nel disegno costituzionale ma un disegno unitario quindi un mezzogiorno che alle sue tradizioni ma è proiettato
Nella nella visione unitaria del paese io sono ben contento artifici avere questo questo premio non me lo aspettavo e e dovuto al così alla benevolenza della della giuria e ringrazio
I colleghi che hanno voluto condividere con me in questo momento
Così di di di di di di gioia di contentezza per il premio ricevuto grazie
A
Sentiamo Damocles creare
Andava
E proseguiamo con la consegna del premio per la sezione università al Rita Masto nullo
La professoressa Rita ma Strollo ha compiuto gli studi universitari presso l'Ateneo Federico secondo di Napoli conseguendo
Nel mille novecentosettantotto la laurea con lode in ingegneria elettrotecnica
Presso la stessa Università dal mille novecentonovantasei al due mila ventiquattro è stata professoressa ordinaria di Fisica Tecnica Industriale
Fin dal principio la sua attività di ricerca e indirizzata al settore della conversione dell'Energia specializzandosi negli ambiti dello sfruttamento dell'energia solare per il riscaldamento e dei sistemi energetici alternativi
Componente dell'International in seduta occorre friggere i Shawn dell'Associazione italiana per la climatizzazione dell'aria e la recidiva azione e dell'Unione Italiana termo fluidodinamica
La professoressa ma sullo Valente esperta nel suo campo e da sempre un fondamentale pilastro della comunità accademica
Distinguendosi per le particolari doti di equilibrio e di empatia
Estremamente disponibile ad ascoltare a rispondere alle esigenze individuali degli studenti e dei propri collaboratori ha contribuito a creare un ambiente inclusivo dando prova di grande umanità e dedizione non a caso
Dal due mila ventiquattro
è responsabile di un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca dedicato al benessere psicofisico della comunità si don studentesca
Che vede coinvolti in partenariato gli atenei della Campania la scuola superiore meridionale e i due enti di alta formazione napoletana
La particolare abilità organizzativa e di leadership la portata a ricoprire prestigiosi incarichi accademici e gestionali
è stata membro del Gruppo nazionale di esperti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per la valutazione qualità e ricerca due mila quattro due mila dieci
Poi direttrice del dipartimento di ingegneria industriale dell'Università Federico secondo in seguito prima donna nella storia dell'ateneo federiciano protettrice
Anche in questo ambito gestionale la professoressa Mastrocola contribuito all'innovazione attraverso una gestione efficace delle risorse creando un clima collaborativo e produttivo
Dal marzo due mila venticinque con decreto sindacale la professoressa Rita ma Strollo e presidente del consiglio di amministrazione della società azienda napoletana mobilità S.p.A.
Per mettere a disposizione il suo prezioso bagaglio di conoscenze e competenze in un nuovo e stimolante contesto cittadino nel quale la sua determinazione e la sua capacità di adattamento saranno fondamentali per affrontare le sfide che si presenteranno
Senta il rettore
A
Buon pomeriggio io sono molto emozionata e per questo mi scuso ma ho deciso di leggere poche parole che mi sono preparato
Allora anzitutto desidero esprimere la mia gratitudine alla Fondazione
Per aver voluto riconoscere nel mio percorso accademico un impegno a dare voce al Mezzogiorno
Ricevere questo prestigioso riconoscimento e tende un grande onore che assume un significato ancora più profondo grazie al forte legame Colli Spinea mia terra d'origine dalla quale ho ereditato certamente determinazione e tenacia
Ho avuto la fortuna di informarmi e di lavorare in una delle più grandi e più antiche università pubbliche l'Università di Napoli Federico secondo che è stata la mia casa professionale e non solo per tutta la mia carriera
Quando nel mille novecentosettantotto mila Oria in ingegneria ero una giovane donna che si affacciava un mondo in cui le presenze femminili erano ancora poche
Le aspettative erano altre ma le opportunità talvolta sembravano limitate
Quella scelta insolita per l'epoca mi ha portato a essere spesso un apripista
Un cammino impegnativo mantiene nulla sfidante e profondamente gratificante
Ho avuto l'onore di essere la prima donna a dirigere un dipartimento della facoltà di ingegneria e poi più recentemente come è stato ricordato la prima donna protettrice degli ottocento anni di storia della Federico secondo
Ci tengo a dire che non ho mai considerato questi traguardi come conquiste personali ma piuttosto come i segni di un cambiamento possibile un cambiamento che si costruisce giorno dopo giorno condizione
E soprattutto con il sostegno di una comunità
In ogni ruolo che ha ricoperto dalla direzione di dipartimenti sanzioni Commissioni del Senato accademico
E le più recenti esperienze nei consigli di amministrazione universitaria e aziendali mi sono sempre affidata a tre punti fermi
Valorizzare la competenza perché sono ostinatamente convinta che senza una solida preparazione non si costruisce nulla che duri
Lo spirito di servizio
Perché ho sempre creduto è una realtà collettiva sia un patrimonio comune e non la somma di carriere individuali
Uno sguardo al futuro
Perché ogni azione ha senso solo se lascia un'eredità positiva a chi viene dopo di noi
Ricevere questo premio mi porta a guardare al passato con gratitudine e al futuro con un senso di responsabilità
La gratitudine verso le colleghe e colleghi che hanno creduto in me
La responsabilità è verso i giovani verso le studentesse e gli studenti che ci rendono università sempre più aperta e inclusiva sempre più capace di offrire opportunità e di lasciare un segno concreto nella società
Dedico questo premio a tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio camerino e con le quali mi sono accompagnata lungo la strada condividendo esperienze traguardi
A tutti quelli che credono che la conoscenza sia un bene comune e sia l'unico vero motore di sviluppo per il nostro Paese
Un pensiero speciale alle studentesse agli studenti per me sono stati quotidianamente fonte di e abbiamo di motivazione e di gratificazione
A loro deciderò
Fare una raccomandazione quella di coltivare sempre la curiosità di non temere le sfide e di non permettere mai a nessuno di dire che l'obiettivo è troppo alto
Il mio percorso mi ha insegnato che ogni traguardo richiede impegno dedizione determinazione richiede il coraggio di provarci riprovarci
Anche quando sembra difficile
Ho imparato che quando si apre una strada nuova non bisogna mai percorse dai in solitudine ma piuttosto allargarla perché altri possano camminare accanto a lui
Il vero successo non è arrivare prima e arrivare insieme
E proseguiamo con la consegna del riconoscimento la sezione ricerca io qua vi chiedo scusa perché ci saranno le frasi in inglese io la pronuncia di un sobborgo dell'Ohio non non ho familiarità con l'inglese quindi vi chiedo scusa soprattutto a chi a chi è interessato
Il riconoscimento va a Fabio Martinelli
Fabio Martinelli ricercatore dal due mila nel Consiglio nazionale delle ricerche CNR di Pisa e divenuto dirigente di ricerca nel due mila dieci
Direttore dell'Istituto per il calcolo delle reti ad alte prestazioni i Carra nel due mila ventiquattro
Dopo aver maturato una forte esperienza in numerosi progetti di ricerca europei
Tra cui la rete di eccellenza nessuno sa per la sicurezza dell'internet del futuro e il Progetto Nexus per creare una comunità di studenti di dottorato per la Cyber Security in Europa
L'istituto ICAR del Cnr è un pollo altamente innovativo che opera nel Sud Italia con tre sedi
A Napoli arrende e a Palermo favorendo la crescita di una comunità tecnologica territoriale anche con la generazione di numerosi Spino
Fabio Martinelli ha servito come con cioè del darvi oggi lui working group lui su ricerca innovazione della piattaforma tecnologica su network Information Security Nissa
Promossa dalla Comunità europea a supporto della direttiva Nissa
Ed in quest'ambito acqua editato dapprima Strategic presero cioè agenda insider per la Commissione europea nel due mila quindici alla guida di circa duecento esperti internazionali
Nominato paraste rector della European cyber security organizza esce un Exor
Che ha co-fondato nel due mila sei c'è più conta adesso più di trecento organizzazioni iscritte ha contribuito a definire le tematiche di ricerca e innovazione finanziata nel programma europeo Horizon due mila venti e quelle iniziali di Horizon Europe sulla sicurezza informatica
A livello nazionale Fabio Martinelli dal due mila dieci a due mila quindici ha coordinato insieme a esperti di Leonardo la piattaforma tecnologica italiana per la ricerca in sicurezza seri per ed è responsabile scientifico per il CNR del partenariato esteso per la ricerca in Cyber Security in Italia sex
Fabio Martinelli ha dato un contributo importante per coordinare la comunità scientifica europea nel settore della sicurezza informatica per oltre un decennio identificando le sfide più importanti e promuovendo l'accrescimento della ricerca e della conoscenza
è stato un mentore di numerosi giovani ricercatori e ha stimolato la creazione di competenze in Europa e nel Mezzogiorno d'Italia nel settore della sicurezza informatica
Inoltre ha creato numerose comunità di scienziati nel settore in Europa che sono tuttora attive e collaborano a progetti di rilevanza internazionale
Fabio Martinelli ha compreso l'importanza di accrescere la consapevolezza delle tematiche di sicurezza informatica nella società
Sviluppando osservatori e servizi per i cittadini e per le imprese aumentando anche nel Mezzogiorno l'impatto della ricerca in un settore cruciale per la società l'economia la sicurezza
E soprattutto per la democrazia
Consegna il presidente dell'associazione torso no
Non c'è mattina esplora con a
Il corso della durata
Pervertito
Grazie
Presidente
Impegni della giuria della comitato scientifico premiati ed ospiti
Dicevo corna con orgoglio e
E anche con emozione sic
Questo premio che che ritengo si anche alla persona ma soprattutto anche ai colleghi come hanno lavorato in questi anni nelle varie attività che sono state descritte
L'onore di dirigere l'istituto ricca con le reti ad alte prestazioni che altre serie di tre regioni importante per il
Napoli
La Campania
Cosenza la Calabria e Palermo la Sicilia
è chiaro che queste sono attività quelle che stiamo facendo molto significative e ritengo che e aver un premio sulla ricerca sia una cosa fondamentale ricerche è un motore di sviluppo riconosciuto
Tutti i settori e anch'maggiormente
Se vogliamo dire anche sud
E il Cnr ovviamente con la sua natura distribuite nazionale con la sua natura distribuita contribuisce ad essere un volano per la crescita
Regione
Il premio
Dedicato alla Guido dorso
Che ovviamente vedeva per le varie risorse nel Meridione
Un punto di partenza queste risorse sono sicuramente i giovani sono stati citati anche prima
C'è felici ispettori quelli che devono in qualche modo contribuire a far accrescere la conoscenza una conoscenza che dovrà avere anche un impatto sul territorio sugli ecosistemi nazionale
In quest'ottica penso che siamo riusciti è stato citato anche prima il Pnr
Negli anni ma anche più recentemente ad essere o lo di attrazione non soltanto per i giovani del Meridione che possono rimanere in centri di eccellenza anche dopo essere stati all'estero perché il ricercatore terre in qualche modo sperimentare esperienze in ecosistemi diversi ma mi piace anche poter dire che i nostri centri centri accennare di con i versi Sansone evitando di oli di attrazione per stranieri per poter collaborare abdicare in questo momento abbiamo persone di vari continenti e questo secondo me è un è un valore importante che dobbiamo continuare ad ad accrescere questo grazie sicuramente atti a narrare sarebbe importante poter avere anche un follow up poste Pnr abbastanza significativo ecco
Poter mandare avanti questa iniziativa penso che permise anche stato dato per le attività di ricerca insider Security che faccio una evita fondamentale l'abbiamo visto sei
Più recentemente gli attacchi ai sistemi di trasporto all'Energia alla democrazia sanità
Sono interamente una situazione difficile però ci stiamo anche di pensando a come avete visto a livello europeo ne ho fatto molte Smith molte attività come sistema Paese come l'abbiamo adesso l'agenzia per la Cyber Security che prima non esisteva io ho contribuito a creare questo partenariato ormai dieci anni fa ero l'unico ricettatore senza mente tutte le altre Roma Esperti da
L'industria quindi abbiamo creato questa associazione illustra l'ex o in cui c'è per il per l'Italia nel board ci sono cioè ci annegare sono io ce l'agenzia nazionale per la cyber security c'è Leonardo quindi in qualche modo questo ecosistema questo partenariato pulito col privato che ritengo sia fondamentale quindi la ricerca non può essere soltanto ricetta pubblicherà sul recente e incontra industrie e che in qualche modo mette a terra i risultati sul territorio
In auto evita Strategico quella sicurezza dobbiamo anche creare delle soluzioni
Strategicamente
Oppure di locali ma almeno nazionali se non europee
Questo il settore assolutamente in questa fase in questi cambiamenti geopolitici la sicurezza del nostro Paese la sicurezza del digitale diventa come ho detto la sicurezza
Più globale
Quindi quest'ottica ritengo che il premio sia importante io continuerò a collaborare con con tutto l'ecosistema mi piace anche evitare
Che la squisite ma ne fa abbiamo organizzato su una Polo insieme a Federico secondo e tutto l'ecosistema primo sommità sulla Cyber Security
Che era stato portato quindi siamo contenti di questa città della scienza quindi continuiamo a portare avanti queste attività su cui io sia di Cosenza ma la mia sede di Napoli mi spinge ovviamente collaborare in in questo in questo ponte
Quindi questo premio non può far altro che darmi ancora uno spirito di continuazione lo sforzo che stiamo facendo
Vorrei ringraziare tutti e mi piace finire è un po'come la collega prima io uno e le mie reti di eccellenza nel due mila dieci schema Vanessa Spini era mettere insieme tutti e il motto che avevo preso era quello di un proverbio africano
Che dice
Chi va da solo va veloce ma attiva insieme valuta
Per la sezione cultura il riconoscimento va a Lucio D'Alessandro
Figura di spicco nel panorama culturale napoletano e nazionale Lucio D'Alessandro Rettore dell'Università degli studi di Napoli suor Orsola Benincasa
Si è laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università Federico secondo nel mille novecentosettantatré con una tesi di laurea sul tema il diritto nella società industriale
Da sempre al centro della scena accademica ha ricoperto ruoli di grande prestigio come Rettore dell'Università degli studi del Molise contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura locale e nazionale
Presso lo stesso ateneo è stato anche professore ordinario di sociologia giuridica direttore di dipartimento e preside della facoltà di Scienze economiche sociali
Gli studi del professor D'Alessandro si sono concentrati sul pensiero europeo tra il diciottesimo e diciannovesimo secolo approfondendo in particolare l'opera filosofica e politica dj rami Bentham
Le problematiche del diritto e dello Stato nell'Italia del secondo Ottocento e la figura di Michel poco in relazione alla genealogia del sociale nel pensiero del filosofo
Si è dedicato a tre sia un'analisi del moderno concetto di università a partire dalle speculazioni di Humboldt e i flyer Maker
La carriera del professor D'Alessandro si distingue per un equilibrio tra impegno scientifico e accademico con numerosi incarichi di rilievo nel mondo universitario e culturale dei quali ne citiamo solo alcuni
Vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane
Vicepresidente del CNR
Presidente della Fondazione Thicke tecnologico la Innovation interruttore Heritage
Cui partecipano università enti pubblici di ricerca fondazioni consorzi e imprecise strutture impegnate nella ricerca scientifica nazionale di base e applicata nel campo dei beni culturali
Oltre alla sua attività di docente ricercatore Lucio D'Alessandro ha scelto di dedicarsi anche alla narrativa scrivendo tra l'altro romanzi che esplorano la complessità della realtà napoletana tra tradizione e modernità
La sua scrittura si caratterizza per un forte senso di autenticità e attenzione ai dettagli offrendo uno sguardo profondo sulla vita quotidiana della città
La passione per la cultura e la storia di Napoli si riflette nelle sue opere nel suo impegno istituzionale che mira a promuovere il patrimonio culturale locale e contribuisce a mantenere viva l'identità culturale della regione
La figura di Lucio D'Alessandro rappresenta un esempio di come l'impegno intellettuale possa influenzare positivamente la società con una ricerca ricca di successi continua a essere una voce autorevole stimolante nel panorama culturale napoletano e nazionale
Conseguire il premio il rettore Oricchio
Ce ne vuole un può emozionare un accademico di lungo corso come me
Eppure sono davvero emozionato
Sono emozionato per la qualità della giuria per la qualità del comitato scientifico per i nomi che vedo accanto al Mei gli altri pediatri presidente Nicola ospiti ieri qui
Credo mi leghi non rapporti addirittura di generazione di cassa
Basta da Teodorico
Filippo Patroni Griffi Orazio Abbamonte con cui abbiamo condiviso una grande esperienza anche didattiche e scientifiche condividiamo altre esperienze ancora il sottosegretario sbarca a Lecce ha detto parole importanti sul futuro del nostro Mezzogiorno sono davvero emozionato e felice di ricevere un premio intitolato a Guido dorso
La cui eredità rispetto al tema della classe dirigente
E rispetto al tema naturalmente della capacità del Mezzogiorno di stare in piedi da sei
Di
Prendere in mano il proprio futuro il proprio destino sono un lascito estremamente importante ed un monito al quale dobbiamo costantemente guardate di più
L'idea del premio vorrei un attimo tornare sull'idea del per me non per il mio premio ma del premio in generale vedete
Nel mille settecentosessantasei
Un giurista filosofo
La proletaria viva Napoli L'Aquila
Si chiamava Giacinto Derek Rocco Dragonetti scrisse un trattato che si chiamava delle virtù e dei premi
Era il pantano del trattato di Beccaria dei delitti e delle pene
E voleva indicare che una società non va avanti soltanto un
Il diritto e o i i relativi al diciamo pena da la repressione ma va avanti attraverso la virtù e la capacità di
Mettere in evidenza questa vettura di premiare questa virtù infatti il titolo era delle vittime dei preti
Da Colette era un allievo di Antonio Genovesi ed era quella della economia civile quell'economia che non guarda tanto al profitto quanto piuttosto al risultato che riguarda l'intera società ecco la Fondazione Dozzo si è posto in questa strada e questo mi sembra un fatto diciamo molto importante molto significativo da sottolineare perciò mi sento ancora più onorato
Naturalmente diciamo
Ho piacere di dedicarsi fanno anche queste cose il premio abbia voglia mia figlia che sono in in platea ma so che il premio va soprattutto all'università università che in questo momento rappresento che l'Università suor Orsola Benincasa di Napoli
è uno è diciamo all'università appunto dicevo di Napoli con questo voglio anche ricordare
Quanto c'è importante quello della cultura dell'Università del tutto no Napoli ospita con la Federico secondo è stato riportato l'Appia antica Università Statale
Di del diciamo così convento ottocento anni nello stesso tempo ospita la più antica università non statale
L'Università suor Orsola Benincasa è la più antica università non statale dal nostro Paese fondata qualche anno prima dalla Cattolica e poi sono ve ne sono venute tante altre oggi sono sedici ho avuto l'onore di rappresentarle tutte ebbene questa università è anch'essa un pezzo di società civile una società civile che si organizza e si pone a disposizione del territorio a disposizione delle future generazioni
è un'avventura meravigliosa questa che noi gli diamo coi nostri studenti con i nostri colleghi in un luogo davvero straordinario invito tutti a venire a visitare l'antica cittadella monastica di Soros sola con i suoi giardini con i suoi musei
I musei che saranno presenti diciamo quest'anno ha saputo a Praga per celebrare diciamo i due mila cinquecento anni della città con proprie molto nel campo della della musica lirica perché sono grandi le collezioni che sono al nostro interno
Abbiamo intitolato il nostro centro di ricerca scienza nuova l'Ottocento
In omaggio dico ma anche in omaggio all'idea era proprio di vico forse che in fondo come dire
La scienza sia una non abbiamo mai creduto invece ripartizioni troppo forti
Scienze e dure da un lato scienze umane dall'altro noi crediamo abbiamo creduto da sempre che le scienze siano
Un futuro come un tutt'uno l'uomo
Non posso che naturalmente ringraziare e sottolineare un altro degli aspetti di questo previo io ho piacere di essere con un colleghi così autorevoli così importanti
Il premio anche la capacità di mettere assieme
Queste realtà e quindi da ci dà la possibilità di pensare a fare rete
è qualcosa di estremamente significativo per il nostro progetto
Diciamo in quel pare in Rete per il sapere fare rete per la crescita fare rete per i nostri giovani grazie grazie
Per la sezione imprenditoria
Il premio va a Caterina meglio
Una vita vissuta per venticinque anni nelle istituzioni nazionali regionali e locali e successivamente nell'impresa
Sviluppo visione riformista dica innovazione le tematiche che hanno interessato il suo percorso professionale con incursioni in attività culturali in particolare nella musica
Così può essere sintetizzata la vita di una donna poliedrica come Caterina meglio oggi amministratore delegato di materia s'un'azienda nata nel due mila diciannove a Napoli partecipata da importanti partner una Pmi innovativa che opera come penso Orfeo torna nella promozione per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica
Attraverso lo scouting di tecnologie innovative la gestione delle proprietà intellettuali e l'accelerazione nel settore dei materiali innovativi
Materie se è diventato un punto di riferimento nel campo dei materiali avanzati grazie anche alla visione che ogni artistica del professor Luigi Nicolais già ministro dell'innovazione e al supporto di importanti investitori
La missione di materia sa sotto la guida di Caterina meglio e del suo team è chiara valorizzare la conoscenza presente nelle università e nei centri di ricerca italiani trasformandola in soluzioni pratiche innovative per il mercato
Caterina meglio è componente del CDA di Cotecna una fondazione con l'obiettivo di migliorare la competitività tecnologica dell'Italia
Insieme alla punta secondo copre che in Spagna in Portogallo e impegnata nel rappresentare presso l'Unione europea gli interessi nazionali e mediterranei inerenti le politiche e le azioni a sostegno dell'innovazione tecnologica
Il presidente onorario della Fondazione e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Caterina meglio ha ricoperto per due volte in periodi diversi l'incarico di presidente del Conservatorio di Benevento Nicola Sala divenendo come donna per la prima volta nel due mila diciotto presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori italiani
Ha svolto negli anni incarichi di assessore consigliere dirigente consulente presso enti locali regionali e ministeriali ha curato aspetti legislativi organizzativi e di orientamento strategico presso diversi ministeri tesoro lavori pubblici MIUR pubblica amministrazione infrastrutture e trasporti
Ha ricoperto anche incarichi internazionali come rappresentante dell'Italia della Camera di commercio in Canada è stata nel due mila ventuno destinataria dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
Un lungo e meritevole percorso di una donna del Sud di origini sannite che ha dato e continua a dare un valido contributo allo sviluppo delle istituzioni e soprattutto alla crescita dell'innovazione
Un esempio eccellente del contributo che le donne possono dare allo sviluppo del Sud e dell'intero Paese
Consegnerà il premio il caso segretario sbarra
Buonasera sì approccio questo podio con grande umiltà perché per me questo momento non solo è di grande emozione di grande orgoglio
Essere con personalità tutti istituzionali di grande valore di persone che hanno fatto e stanno passando la storia del nostro Paese
Umiltà perché questo prestigioso riconoscimento anch'io ho scritto qualche riflessione oggi sul treno
Del quale sono molto orgogliosa e un grazie particolare ovviamente alla prestigiosa
Commissione giudicatrice
è un premio che io voglio assolutamente condividere perché nasce dal senso del lavoro e di condivisione di un lavoro di squadra oggi con me o una parte importante del team di materia se ho voluto qui è la parte diciamo più storica e c'è stata vicino fin dal primo momento della sua fondazione ormai sono dieci anni dove abbiamo fondato questa a questa società e ha mosso i primi passi
Sottosegretario in un'area molto difficile della città di Napoli che San Giovanni a Teduccio che grazie alla grande visione della Federico secondo
O abbiamo potuto come dire partecipare ed essere protagonisti nello sviluppo del campus enti di San Giovanni a Teduccio basandoci su quella che un'idea del del nostro mentore
Che è un grande sognatore come lei diceva
è forse uno dei più grandi che io ho incontrato nella mia vita e infatti sono venticinque anni che lavoro con lui e che c'era come dire avvicinato all'idea di un'innovazione
E porti valore un'innovazione che sicuramente deve essere basata sul valore scientifico quindi sul fondamento scientifico ma che devi avere anche un grande valore sul mercato e sulla società e quindi torniamo a quella poiché la funzione sociale della ricerca quindi noi siamo partiti come start-up innovativa oggi siamo una Pmi innovativa che sta crescendo moltissimo sul mercato grazie alle competenze grazie al merito competenze di un team di giovani del sud
Che hanno tutti un dottorato di ricerca in materia e stemma
Se non addirittura anche un master internazionale abbiamo due rappresentanti due cervelli di rientro uno addirittura dal Max Planck anche luglio originario campano qui abbiamo un team veramente di grande valore
è una società che sta crescendo molto e che purtroppo devo dirlo questo ha visto degli investitori solamente del no
Ne abbiamo soci importanti ma sono tutti quanti del Nord perché abbiamo dovuto trovare sulla nostra strada
Soci pazienti soci che credevano nell'innovazione perché fare dell'innovazione un ricavo è un meccanismo molto complesso molto difficile
E ha bisogno di molto tempo che trova davanti a sé come dice il nostro maestro professor Luigi Nicolais
Le due valli della morte e cioè il momento dell'idea per arrivare al prototipo che la Prima Valle della Morte poi una volta che abbiamo realizzato il prototipo abbiamo necessità
Di incrociare il mercato e questa è la cosa più complessa
Quindi molte idee che sono nelle nostre università in tutto il sistema della conoscenza del nostro Paese che ai primi posti del ranking mondiale non trovano poi applicazione ma hanno difficoltà
A come dire realizzarsi dal punto di vista industriale perché il percorso è molto complesso non abbiamo raccolto questa sfida grazie hanno come dire alla come dicevo prima al alla fiducia e ci hanno dato questi investitori in particolar modo a grandi imprenditori voglio citare uno per tutti che non so socio di riferimento Sergio Dompè e termini per tutti quanti noi per tutto il team è comunque un punto di riferimento dal punto di vista manageriale dal punto di vista di di sviluppo della della società accanto ad Intesa San Paolo
A i ghisa farmaceutici e Valle al gruppo multiverso ITT e da ultimo entrato nella nostra compagine sociale bonifiche ferraristi e questo per noi chiaramente
è un grande un grande onore ed era stato un grande valore aggiunto proprio perché insieme a bonifiche stiamo cercando di portare avanti delle tecnologie che possono in qualche maniera realizzare uno speriamo il uno dei più importanti obiettivi del del piano Mattei quindi portare formazione portare cultura della dell'innovazione e della ricerca
Qual è il mantra il mantra io di della nostra società proprio il quotidiano lo dico perché qualche giorno fa mi è capitato di leggere
Dei passaggi dell'ultimo libro di di Mario Calabresi alzarsi all'alba Losanna disamina molto simpatica nel molto reale
Dei dei tempi moderni e della velocità con cui tutti immaginano di raggiungere il successo perché oggi se non qualcosa non è veloce non è chi successo
Noi siamo da tutt'altra parte
Siamo quelli che ci andiamo all'alba perché ovviamente metaforicamente a me succede perché per non trovare traffico siccome abito nell'Alto Sannio parto alle sei di casa ad arrivare a San Giovanni a Teduccio mai una cosa bella perché l'alba
E sempre un segno di speranza è sempre un segno di avere la capacità di pianificare il giorno che arriva e quindi il la fatidica il senso del lavoro di cui parla Mario Calabresi la la sentiamo molto nostra ma soprattutto la sentiamo nostra perché il nostro mentore
E quello che apre l'ufficio alle sette e mezza di mattina e vi assicuro tante volte è difficile anche stargli dietro quindi questo e il grande valore il valore della responsabilità il valore dell'impegno e questo è il valore credo delle competenze della responsabilità degli uomini e delle donne del Mezzogiorno quindi per me questo premio come dire è uno stimolo è una motivazione ad andare avanti lo porterò nei nostri uffici di San Giovanni a Teduccio per condividerlo con tutto il team ringrazio il team che è qui con me oggi
E quindi anche professor Nicolais era molto orgoglioso di questa giornata grazie a Mosca
Per il terzo settore il premio Guido dorso quest'anno dall'Associazione raggi Onlus presidente Elena Sodano
La raggi Onlus è un'associazione che nasce a Catanzaro nel due mila due
E opera nel settore socio sanitario con l'obiettivo di tutelare e promuovere la salute psicofisica individuale e collettiva mediante la prevenzione l'educazione la terapia e la cura
Due tre cd per le proprie attività il borgo amico delle demenze di Cicala nella Sila piccola e il centro diurno a Catanzaro
La raggi lavora da anni con una pluralità di pazienti affetti da varie patologie
Puntando sulla ristrutturazione psico corporea della persona attraverso terapia e che mettono al centro il Body Mind il corpo cosciente che esprime le sinergie inscindibili tra corpo e psiche
L'uso di terapie espressive non farmacologiche nelle loro diverse modalità
Sono fortemente indicate per la prevenzione e la cura delle problematiche dei disturbi che insorgono in età avanzata
Collegate a demenze senili Alzheimer Parkinson o disturbi del comportamento patologie psichiatriche autismo disabilità psicofisica in genere
Un intervento mirato favorisce la riabilitazione a livello cognitivo della persona e ne migliora la vita il corpo e i suoi organi non sono divisi tra di loro la mente non è scesa dal corpo come corpo e mente non sono separati tra di loro
La cura resta l'incontro tra due esseri umani e terapeuta e il paziente
Un approccio che trova la sua massima espressione con il metodo Pecci la terapia espressiva corporea integrata match appunto proprio da Elena Sodano e descritta nel suo libro il corpo nella demenza
Il metrò coniuga musica sguardi massaggi ascolto movimento
Un metodo per dare centralità al corpo al contatto con l'obiettivo di creare nuovi canali di comunicazione sul piano affettivo emozionale tra il terapeuta e la persona malata
Per migliorare il più possibile la qualità della vita dei pazienti nonostante la malattia
Elena Sodano e l'anima è l'animatrice di questo progetto innovativo con il suo team di qualificati operatori e operatrici
Presidente dell'associazione raggi di Catanzaro giornalista professionista e danza terapeuta diplomata alla scuola di danza terapia metodo espressivo relazionale
Un lungo percorso formativo
Laurea triennale in scienze della comunicazione laurea in lettere e filosofia laurea magistrale in psicologia del lavoro e delle organizzazioni un master universitario di secondo livello in governance del management sanitario
La forte passione di intenso impegno rivolte a tutelare e a proteggere la vita delle persone con demenza la forte volontà di fare in Rete con tutti per umanizzare normalizzare la vita delle persone
Padre l'associazione raggi del suo presidente e del suo team multidisciplinare un polo di eccellenza del terzo settore in Calabria e nel Mezzogiorno sperimentando un modello da diffondere nell'intero Paese
Un progetto innovativo da moltiplicare e appunto di fondo lo slogan della loro missione a fianco delle persone con demenze perché da noi le emozioni diventano cura è un messaggio di profonda umanità e di amore per il prossimo
Mia il premio professor Orazio a capo presidente della Fondazione Banco di Napoli e ritira il premio Elena assoluta
Signora signori illustri membri della commissione giudicatrice
Vi ringrazio
Io ho leggo perché quando parlo di quello che noi facciamo con le persone con demenza preme veramente una grande una grandissima emozione
Intanto grazie per questo riconoscimento per questo sguardo che oggi si si posa su una piccola realtà calabrese ma che la rende veramente tanto grande
Ricevere il premio o Guido dorso è un onore profondo perché Guido dorso apre tutto nel Sud
In uno studio che pensa erano sotto che si rialza e costruisce e noi oggi siamo figli di quello stesso sogno
Io rappresento la Fondazione raggi
E porto qui la voce di chi spesso non ha voce le persone con demenza e le loro famiglie che vivono ogni giorno la fatidica il silenzio
E troppo spesso la solitudine di una quotidianità insostenibile che frantuma ogni sogno frantuma ogni certezza
Il nostro lavoro nasce da un'idea semplice ma molto rivoluzionaria creare perimetri di protezione intorno alle persone con demenza che questa società tende ad escludere
E a ritenere resti di una umanità da cancellare relegando lì ad una non vita
Noi a tutto questo abbiamo detto inno
Perché l'attività quest'primarie bellezza anche con una demenza perché ogni essere umano anche con la mente ferita ha diritto di restare persona voce storia presenza viva nel mondo
E ha il diritto di essere riconosciuto
E noi lo facciamo ogni giorno
Nel nostro centro diurno nel pieno centro storico tra capi Catanzaro unico centro diurno pensati in Calabria
Per le persone con demenza lo facciamo nelle abitazioni insieme alla famiglia e io Fazio e lo facciamo nel nostro piccolo borgo di Cicala dove è nata
La casa paese pertinenza un vero borgo con un varco una trattoria una bottega una farmacia un barbiere
Uno spazio di oltre novecento metri quadrati che offre la libertà di una casa
La struttura sociale e anche l'azionario di un intero Paese e qui pensa che ci dicono sedici persone con demenza che vivono liberamente di giorno ma principalmente vivono liberamente Gino senza regole imposte senza costrizioni senza sbarre senza cintura senza contenzioni perché noi rispettiamo il loro tempo lento molto lento
Persone quindi che sono liberi di vivere non solo all'interno di casa pensi e ma anche all'interno tipi questo piccolissimo borgo formato da cinquecento anime incontrando e stringendo la mano alla gente comune
Non Maritza Hondo così la loro utilità
Sedici persone non quaranta cinquanta sessanta perché a casa paese il rapporto tra un operatori è una e un ospite un abitante e di una uno uno due ma questa e per noi la piena urbanizzazioni e che la cura
E non un ecosistema abbassato solo sul guadagno e sulla disperazione umana di
Chi chiede di chi è facile
Casa paese è una proprietà intellettuale
E non è nata con fondi pubblici assolutamente e in data come micro funding grande è bello vivo
Tutto italiano i centinaia di persone che si sono unite in nome della giustizia civile e sociale e della dignità umana
Ed è per tale resistenza tutta calabrese che casa Paese e ripassate sulla cronaca delle più importanti testate nazionali accogliamo persone da ogni parte d'Italia ed è forse anche per questo che oggi noi siamo qui
Intorno a casa paese abbia costruito quello che in Calabria non insisteva
Abbiamo ripopolato Borghi
Lo stiamo continuando a fare facendo sempre caro funding perché non abbiamo una politica né regionale né nazionale che crede e vuole difendere le persone con demenza
E abbiamo abbiamo dato visibilità ad un piccolo borgo sconosciuto Cicala
Abbiamo dato lavoro a giovani meritevoli preparati che oggi non sono più costretti ad andare via dalla nostra terra
Ragazzi persone professionisti che hanno studiato che hanno fatto sacrifici e che oggi troppo non riconosciuti il loro impegno abbiamo generato l'economia un'economia Gentile
Abbiamo creato un circuito virtuoso che crea ricchezza nel territorio dove ci sono le casa Paese e che porta turismo sociale e che fa della Calabria un rogo di riscatto un luogo di crescita un luogo di dimissioni
Una visione che si è concretizzata perché apparteniamo ad una Calabria
Che fa bene perché fa Del Bene
Cassa paese ha dimostrato di essere sostenibile replicabile è una prospettiva che funziona perché vede nel territorio la possibilità di un riscatto umano
Lontano dai tanti temuti disturbi comportamentali di cui sono vittime le persone con demenza noi allontaniamo lo si lo stick ma perché per noi le persone sono persone
Scusate persone con una tendenza oltre la tendenza
In Calabria in Italia ci sono un milione cinquecento mila persone con demenza in Calabria oltre cinque cinquanta mila persone vicino al loro ottocento mila famiglie che affrontano questa emergenza da sulle
Da sole noi siamo gli unici in Calabria che ci occupiamo di persone con demenza
E al loro al loro Paese mio pensiero più profondo e allora o io vorrei che arrivaste Ida questa sala
Ita questi illustri giudici commissari
Università politici
Vorrei che arrivasse un segnale di attenzione e di aiuto di coscienza civile
Perché questo premio per me e per tutta la famiglia della Fondazione raggi non è un traguardo e un incoraggiamento ha il sapore di un invito a continuare con il coraggio la nostra rivoluzione gentile
Una rivoluzione che non alza la voce ma che cambia la nostra realtà con la forza dell'amore
Con la balia quella bellezza dell'impegno e allora permette Kimi in chiusura
Di rivolgermi di rivolgere un desiderio
Che questo premio sia per noi
Un sistema di ristagno
Un invito ad aprire gli occhi nei confronti delle persone con demenza
A non voltarsi più dall'altra parte
Perché dove c'è cura c'è umanità
Eppure ci umanità solo dove c'è umanità c'è futuro
Invitandovi tutto tutti voi a venire a vedere questa meravigliosa questa meraviglia di casa paese che in Calabria io vi ringrazio di cuore di grazia
Premio dorso per la sezione ordinaria tesi di laurea a Michele Costa Viola Di Fiore
Dopo aver conseguito presso l'Università Parthenope di Napoli la laurea magistrale in Marketing & management internazionale con votazione centodieci e lode per la tesi eterogeneità dei temi imprenditoriali
E impatto sulla performance delle start-up un'analisi empirica in Campania
Michele cosa che ho la Di Fiore ha proseguito la sua attività di ricerca tramite un dottorato di ricerca ampliando i temi delle della tesi magistrale al contesto europeo
Con una tesi di dottorato dal titolo de Darkside opaca interpreta Eurialo da simpatica Diversity a post mortem analysis offende start-up s'in Italia
L'attività di ricerca ha interessato anche relazioni con università in Europa successivamente è stato assegnatario di ricerca su temi similari presso l'Università Parthenope ha pubblicato numerosi articoli sull'argomento soli decise di elevato standing scientifico
L'attività di ricerca del dottor Costa Viola Di Fiore ha dimostrato che l'estero start-up innovative risentono molto della qualità del gruppo dirigente della loro omogeneità culturale e complementarietà di esperienza
Determinando il successo o l'insuccesso delle iniziative indipendentemente da fattori esterni all'azienda
I fattori culturali è una vision comune permettono uno sviluppo migliore delle attività imprenditoriali
Questo vale maggiormente per i territori in ritardo di sviluppo dove la coesione e il basso livello dei conflitti a livello del gruppo dirigente permettono di navigare pone in presenza di difficoltà etiche diseconomie
L'analisi dal punto di vista operativo può favorire una minore mortalità delle start-up innovative valutando a monte che eventuali rischi di diversità del gruppo dirigente
Un percorso scientifico brillante e impegnativo quello di Michele Costa Viola Di Fiore
La qualità
L'approccio innovativo della sua attività di ricerca hanno arricchito la comunità scientifica meridionale di un nuove Valente esponente che può fornire un valido contributo di conoscenza per uno sviluppo imprenditoriale più robusto
E residente
Consegna il premio per il sottosegretario partiva
Buona Ciro proprio a tutti
Innanzitutto ringrazio la Commissione giudicatrice per questo premio e per questo riconoscimento che per me è una carica simbolica molto importante
Ricevere questo premio oggi qui in questa Sala del simbolo della democrazia dell'impegno rappresenta per me non solo un onore personale ma un signor di fiducia verso noi giovani e per i giovani che credono nel valore della conoscenza come motore di sviluppo del Mezzogiorno
Questo riconoscimento però non appartiene solo a me appartiene a tutta la comunità accademica in cui mi sono formato sono cresciuto
Concedetemi anche è un un ringraziamento a la comunità in cui io sono nato e di voltura che però ci dalla piccola isola un un a Napoli lo faccio con grande senso di rispetto perché quello che ho sempre pensato nella mia carriera accademica che perseguito obiettivo ma ricordati sempre chi sei e da dove vieni quindi questo premio lo dedico soprattutto alla mia famiglia che è qui presente e o presente qui come anche il professor Marco Ferretti con cui condivido alla mia esperienza di ricerca
Voglio portare qui quella che è la mia esperienza di ricerca la sinistra ricerca verso la Partenope presso il dipartimento di spia tra le quantitativi che proprio come avete sentito
Io non non ho mai fatto impresa ma ho voluto sempre di cercare l'impresa dal punto di vista scientifico e quindi andare all'interno a capire quelli che sono i meccanismi che guidano la governance dell'impresa in particolare delle start-up innovative
E infatti il titolati se proprietario Geraldine imprenditoriali impatto sulla performance delle start-up
E ho scelto di condurre questa analisi nel mio territorio in Campania
L'ho fatto per due motivi fondamentali il primo perché credo che la campagna una regione che più delle altre rappresentazioni d'complessa fragile ma allo stesso tempo che ha una grande capacità di rigenerazione la rampa negli ultimi anni ha visto un'innumerevole
Generazioni start-up innovative e questo è il senso di fiducia da parte dei giovani ma soprattutto un grande senso di intraprendenza
E oggi la campagna rappresenta proprio un territorio in cui c'è tradizione ma c'è anche innovazione c'è cultura Ecce impresa c'è università ricettari Dorio perché il sapere che noi trasferiamo all'interno dell'all'università aree è un sapere che va oltre e che quindi si radica in quello che il territorio per riprendere un po'quelle che sono le le parole che disse Guido dorso
La questione meridionale non è una questione economica ma morale
Quello di formare una classe dirigente che è consapevole capace di coniugare responsabilità merito e coscienza civile e questo rappresentò un po'quello che sono Suni risultati e la mia ricetta quindi bisogna capire che la diversità è una ricchezza e può essere una risorsa strategica per la stampa
E in linea con quello che è il pensiero di lusso voglio anche diciamo o trasmettere un po'quelle che potrebbero essere le linee strategiche da adottare
Sicuramente per i sistemi innovazione come quello che la Campania far collaborare università Impresa e istituzioni significa creare un modello di sviluppo sostenibile ma anche modelli imprenditoriali che valorizzano la diversità di Valenti
Promuovere una cultura del merito che si fondi non sulla competizione ma sulla cooperazione intelligente
Costruire un sistema in cui la diversità diventi infrastruttura di sviluppo e non un semplice una variabile di dibattito sociale
Il Sud può diventare non solo beneficiario di politiche di sviluppo ma protagonista di un nuovo paradigma di innovazioni diffusa dove le competenze le conoscenze e la diversità diventano fattori strutturali di progresso
Accolgo oggi quindi questo premio non come un traguardo ma come un impegno
Impegno a continuare a studiare ricercare e contributi a contribuire affinché la campagna il Sud e il Mezzogiorno diventino luogo di produzione pensiero e d'impresa grazie
E siamo arrivati al termine di questa cerimonia con la consegna della targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica alla Stazione zoologica Anton Dohrn
La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica destinata alla quarantaseiesimo edizione premio dorso è stata quest'anno assegnata su proposta del presidente dell'associazione dorso alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli
La stazione è un ente di diritto pubblico sottoposta alle competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca
Che svolge attività di ricerca nel campo delle scienze del mare per lo studio della bioetica fondamentale e applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione con un approccio integrato e interdisciplinare
Svolge ricerca nel campo delle scienze del mare collaborando con altre istituzioni di ricerca e Colin prese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione Fitz alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita
La stazione zoologica fu inaugurata nel mille ottocentosettantacinque dopo lavori durati tre anni
Il polacco Anton Dohrn fondatore e primo direttore nato aspettino in Pomerania fu un fervente di pensiero difensore della teoria di Darwin della discendenza con modificazione la teoria dell'evoluzione per selezione naturale
Decise di dedicare la sua vita la raccolta di fatti e di idee a sostegno del darwinismo e questo divenne il punto di inizio di un'avventura durata tutta la vita
La possibilità di utilizzare gli organismi marini per gli studi di sistematica ideologia e morfologia oltre che per il loro eventuale interesse economico aveva portato molti biologi ed istituzioni accademiche
A cercare di stabilire delle strutture di ricerche sulle rive del mare
Torna dopo aver tentato di realizzare il suo progetto a Messina decide che Napoli sarebbe stato il posto ideale per la sua stazione la scelta di questa città era dovuta alla grande ricchezza biologica del mar Mediterraneo
E anche alla possibilità di sviluppare un istituto di ricerca di grande importanza internazionale in una città anch'essa stessa a vocazione internazionale e di grandi dimensioni
Riuscì a persuadere le autorità comunali di cederli a titolo gratuito una parte di terreno nella villa comunale sulla riva del mare promettendo di costruire la stazione zoologica a sue spese garantendo anche il finanziamento delle attività netta
Presidente della stazione il professor Roberto Bassi vicentino che è stato già per sette anni componente poi presidente del comitato scientifico
Docente di biochimica fisiologia vegetale all'Università di Verona membro dal due mila dodici dodici dell'Accademia Nazionale dei Lincei età due mila quindici dell'Accademia europea
Ha insegnato presso le Università di Padova Urbino Losanna e Marsiglia
Nel due mila nove ha ricevuto il premio fondo un volto e nel due mila dodici il premio dell'Accademia cinese delle scienze
La stazione Anton Dohrn con la sua storia le attività di ricerca la ricca biblioteca il museo vivente e oggi una struttura di eccellenza è un punto di ripe
Mentre internazionale che onora Napoli il mezzogiorno e l'intero Paese
In continuità con il recente passato la stazione negli obiettivi della presidenza continuerà a rafforzare il Dipartimento di biotecnologie marine coordinandosi maggiormente con Ispra e CNR
La risposta ai problemi ecologici si può trovare nella conoscenza della biologia di base e nelle sue interazioni con gli agenti fisici ambientali in modo del da proporre soluzioni alla luce dei nuovi scenari e nuovi orizzonti
Ne è prova il riconoscimento a livello internazionale dei rilevanti risultati scientifici ottenuti nella stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli
Virale il premio
Alla consegna del premio il giudice Norma Bruni quindi lo ritira il professor Roberto passino
Presidente Squitieri
Condizione
Sicurezza
Sì giustamente devo sono qualche onorato di rappresentare la Stazione zoologica a ricevere questo riconoscimento
Lo prendo per tutto il suo personale
Sia di ricerca che amministrativo
Si tratta di un premio per che riconosce un secolo e mezzo di attività scientifica e formativa
E durante il quale abbiamo catalizzato
Moltissime iniziative di sviluppo culturale economico e sociale oltre alla scienza che c'è stato è stata al nostro la nostra stella polare durante questo periodo
La stazione zoologica istituzione fortemente radicata nel Mezzogiorno
Fu fondata nel mille ottocentosettantadue costrutto appena ricordato
In un periodo storico e incredibile incredibile fermento intellettuale per la città di Napoli
Si erano spente le luci sulla sua storia di capitale del Regno delle due Sicilie e già si stava costruendo la reputazione di capitare culturale del Regno d'Italia
Ciò attraverso quella perfetta alchimia nella quale iniziative scientifiche ed imprenditoriali innovative come quelle ritorna trovarono un contesto politico e sociale favorevole oltre all'ambiente naturale
Ideale substrato per il loro sviluppo
La stazione donne è stato un esempio quasi unico nel suo successore capacità di radicarsi nel contesto italiano di un esperimento scientifico e nello stesso tempo imprenditoriale
Un'iniziativa illuminata dalle norme emozione suscitata nell'università
E nei circoli di tutto il mondo dalla teoria dell'evoluzione Dorna identificò il colpo di Napoli come il terreno ideale per la verifica sperimentale della teoria darwiniana
Costruendo la stazione
Fornì le strutture il personale tecnico scientifico necessario alla ricerca in biologia marina
E più in grado di offrire in questo modo a tutte le istituzioni scientifiche del mondo la possibilità di contribuire al grande progetto che è stato poi alla base per lo sviluppo ideologia medicina agricoltura ecologia
Per me quando tutta la nostra cultura
La stazione è stata un modello di integrazione è stata originata da un cittadino tedesco allora Germania Prussia
Si è perfettamente incardinata nel territorio il suo nome completo ancora oggi dopo centocinquant'anni la Stazione zoologica Dohrn di Napoli e sottolineo essa ha richiamato un grande numero di studiosi internazionali che hanno contaminato la già vivace città partenopea con nuove idee ed iniziative
E ora che cosa volesse della Stazione zoologica nei prossimi centocinquanta anni
Vuole continuare a sviluppare studi di grande importanza generale per la nostra società
Tornando ad essere crogiuolo di culture dove cristallizzano le nuove idee della biologia
Il Consiglio scientifico
Della stazione ci ha indicato con chiarezza quali siano gli obiettivi da perseguire lo studio della diversità biologica nelle sue origini e meccanismi la biologia sintetica che permette di sfruttare le risorse anche economiche nascoste nei genomi degli organismi marini
Lo studio dell'interazione complessa tra organismi nell'ambiente
Che ci faccio interpretare prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici per una prospettiva ambientale sostenibile
E qui finisco ringraziando ancora una volta l'Associazione Guido dorso e i componenti della giuria a nome dell'intera comunità della stazione
Dodin per il premio la Guido dorso il riconoscimento ci sprona a contribuire allo sviluppo del Mezzogiorno e dell'intero bacino del mar Mediterraneo con la ricerca ambiziosa e di respiro internazionale ogni giorno di più
E con questo vi ringrazio ancora una volta e diciotto
E si conclude così ma quarantaseiesima edizione del Premio dorso ringraziamo intervenute quanti hanno voluto seguirci attraverso i soci del di gonna un arrivederci alla quarantaseiesimo Zebre sì ma edizione
Indica couscous ci arrivo le scatole qua c'è una foto che vi aspetta
