13 OTT 2025
dibattiti

Nino Lisi, una vita per gli altri

DIBATTITO | - Napoli - 15:16 Durata: 2 ore 21 min
A cura di SI
Intervengono: Roberta Lisi, Giuseppe Avallone (Laboratorio per la manutenzione dell’intelligenza), Antonio Bassolino (già sindaco di Napoli), Emanuela Bocchetti (Città della Scienza), Ugo Leone (Università Federico II Napoli), Nicola Ricci (segretario generale Cgil Napoli Campania), Paolo Borrometi (giornalista), Marco Brazzoduro (Cittadinanza e Minoranze), Tommaso Di Francesco (Il Manifesto), Adriano Giannola (Svimez), Giuseppe Giulietti (Articolo 21), Giovanni Russo Spena (Giuristi Democratici), Pietro Barrera (www.paceinmovimento.it), Luisa Morgantini AssopacePalestina), Massimo Silvestri (Amistrada), Vincenzo Vita (presidente Aamod), Arturo Scotto (deputato Pd).

Coordina Altero Frigerio, giornalista.

