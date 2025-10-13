Nino Lisi, una vita per gli altri

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Intervengono: Roberta Lisi, Giuseppe Avallone (Laboratorio per la manutenzione dell’intelligenza), Antonio Bassolino (già sindaco di Napoli), Emanuela Bocchetti (Città della Scienza), Ugo Leone (Università Federico II Napoli), Nicola Ricci (segretario generale Cgil Napoli Campania), Paolo Borrometi (giornalista), Marco Brazzoduro (Cittadinanza e Minoranze), Tommaso Di Francesco (Il Manifesto), Adriano Giannola (Svimez), Giuseppe Giulietti (Articolo 21), Giovanni Russo Spena (Giuristi Democratici), Pietro Barrera (www.paceinmovimento.it), Luisa Morgantini AssopacePalestina), Massimo … Silvestri (Amistrada), Vincenzo Vita (presidente Aamod), Arturo Scotto (deputato Pd).
Coordina Altero Frigerio, giornalista.
Coordina Altero Frigerio, giornalista.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci