12 NOV 2025
Voci africane

RUBRICA | di Andrea Billau - RADIO - 14:30 Durata: 29 min 20 sec
A cura di Carmine Corvino
Puntata di "Voci africane" di mercoledì 12 novembre 2025 , condotta da Andrea Billau con gli interventi di Steve Emejuru (mediatore culturale e coordinatore del Movimento degli Africani), Daniel Okoruwa (candidato alla presidenza della Comunità nigeriana Roma/Lazio), Francisca Obidike.

