Puntata di "Voci africane" di mercoledì 12 novembre 2025 , condotta da Andrea Billau con gli interventi di Steve Emejuru (mediatore culturale e coordinatore del Movimento degli Africani), Daniel Okoruwa (candidato alla presidenza della Comunità nigeriana Roma/Lazio), Francisca Obidike.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
