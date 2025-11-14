Grande guerra, le vie degli eroi

Nell’occasione sarà presentata la ricerca effettuata dal dott.



Luca Caburlottoe Annalisa Giovannini per la realizzazione del libro “Il Milite Ignoto e il Cimitero degli Eroi di Aquileia”.



Intervengono: Francesca Tubetti (Senatrice di Fratelli d’Italia), Marco Pizzo (Direttore del Museo Centrale Del Risorgimento), Marta Lollis (Responsabile del programma Sentieri di Pace), Fabrizio Magani (Direttore Generale del MIC), Andrea Ungari (Professore della LUISS e membro del Comitato Grande Guerra), Claudio Betti (Presidente Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra), Luca …

Caburlotto (Soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia - Ministero della Cultura), Annalisa Giovannini (Collaboratrice Soprintendenza archivistica del FVG), Fulvio Poli (Generale di brigata, Vice capo dell’ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa).

