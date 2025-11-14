Grande guerra, le vie degli eroi

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Nell’occasione sarà presentata la ricerca effettuata dal dott.
Luca Caburlottoe Annalisa Giovannini per la realizzazione del libro “Il Milite Ignoto e il Cimitero degli Eroi di Aquileia”.
Intervengono: Francesca Tubetti (Senatrice di Fratelli d’Italia), Marco Pizzo (Direttore del Museo Centrale Del Risorgimento), Marta Lollis (Responsabile del programma Sentieri di Pace), Fabrizio Magani (Direttore Generale del MIC), Andrea Ungari (Professore della LUISS e membro del Comitato Grande Guerra), Claudio Betti (Presidente Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra), Luca … Caburlotto (Soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia - Ministero della Cultura), Annalisa Giovannini (Collaboratrice Soprintendenza archivistica del FVG), Fulvio Poli (Generale di brigata, Vice capo dell’ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa).
