23 NOV 2025
dibattiti

Incontri Rformisti 2025 (seconda giornata)

CONVEGNO | - Eupilio (CO) - 09:30 Durata: 5 ore 23 min
A cura di SI
L'evento è promosso da: Libertà Eguale Milano Lombardia, Circoli Dossetti, Circolo De Amicis, Centro Studi Caldara, Arcipelago Milano, Iniziativa Democratica Lombardia, Centro Democratico La Fabbrichetta, Cattolici Democratici Lombardi, Il Sicomoro, Associazione Volare, Circolo Matteotti, Circolo XX settembre.

Ore 9.00 Le nuove frontiere del lavoro nelle metropoli.

Inquadramento di Marco Leonardi.

Presentazione del position paper delle Associazioni Riformiste milanesi: il lavoro, la rappresentanza e i salari nel territorio metropolitano.

Fulvio Giacomassi, Maurizio Del Conte, Giovanni Abimelech, Luca Stanzione.

Coordina Anna Avitabile, Presiede Alberto Palaveri.

Ore 11.00 Verso la Fondazione dei Riformisti italiani.

Ne discutono Enrico Morando, Marco Bentivogli, | Presiede Walter Marossi Ore 14.00 Piero Fassino.

