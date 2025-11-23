Incontri Rformisti 2025 (seconda giornata)

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
L'evento è promosso da: Libertà Eguale Milano Lombardia, Circoli Dossetti, Circolo De Amicis, Centro Studi Caldara, Arcipelago Milano, Iniziativa Democratica Lombardia, Centro Democratico La Fabbrichetta, Cattolici Democratici Lombardi, Il Sicomoro, Associazione Volare, Circolo Matteotti, Circolo XX settembre.
Ore 9.00 Le nuove frontiere del lavoro nelle metropoli.
Inquadramento di Marco Leonardi.
Presentazione del position paper delle Associazioni Riformiste milanesi: il lavoro, la rappresentanza e i salari nel territorio metropolitano.
Fulvio Giacomassi, Maurizio Del Conte, Giovanni … Abimelech, Luca Stanzione.
Coordina Anna Avitabile, Presiede Alberto Palaveri.
Ore 11.00 Verso la Fondazione dei Riformisti italiani.
Ne discutono Enrico Morando, Marco Bentivogli, | Presiede Walter Marossi Ore 14.00 Piero Fassino.
