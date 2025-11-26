26 NOV 2025
Conferenza stampa della Lega per analizzare il risultato elettorale in Puglia e in Campania

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:30 Durata: 24 min 44 sec
A cura di Francesca Rosini
Intervengono il vicesegretario federale del partito Claudio Durigon e i coordinatori nelle due regioni, rispettivamente Roberto Marti e Gianpiero Zinzi.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa della Lega per analizzare il risultato elettorale in Puglia e in Campania" che si è tenuta a Roma mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 11:30.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Elezioni.

La registrazione video della conferenza stampa dura 24 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
