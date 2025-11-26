CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervengono il vicesegretario federale del partito Claudio Durigon e i coordinatori nelle due regioni, rispettivamente Roberto Marti e Gianpiero Zinzi.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa della Lega per analizzare il risultato elettorale in Puglia e in Campania" che si è tenuta a Roma mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 11:30.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Elezioni.
La registrazione video della conferenza stampa dura 24 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
