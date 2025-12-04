Curare la democrazia

Presiede Valeria Fedeli (già Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca).
Relazioni: Francesca Russo (Professoressa ordinaria di Storia del Pensiero Politico; Vicepresidente della Fondazione Nilde Iotti), Francesco Clementi (Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato Università La Sapienza Roma), Maurizio Franzini (Professore emerito di Economia Politica Università La Sapienza di Roma), Lucio Caracciolo (Direttore della rivista di geopolitica Limes).
Ore 14.30 Conduce Flavia Fratello, … giornalista.
"Cittadine e Cittadini che non votano" con Dario Tuorto (Professore ordinario di Sociologia dei fenomeni politici Università di Bologna, coautore con Vittorio Mete del libro” Il partito che non c’è”.
L’astensionismo elettorale in Italia ed in Europa (Ed.
Il Mulino).
Tavola Rotonda "Le donne e la cura della democrazia" con Elly Schlein (Segretaria nazionale del Partito Democratico), Maria Elena Boschi (Parlamentare), Stefania Proietti (Presidente della Regione Umbria), Svetlana Celli (Presidente del Consiglio Comunale di Roma), Sindi Manushi (Sindaca di Pieve di Cadore Belluno), Anna Finocchiaro (Presidente dell’Associazione Italia Decide), Tania Scacchetti (Segretaria generale Spi Cgil), Livia Turco (Presidente della Fondazione Nilde Iotti).
