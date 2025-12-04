04 DIC 2025
Apertura lavori e saluti di Tania Scacchetti (Segretaria generale Spi Cgil).

Presiede Valeria Fedeli (già Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

Relazioni: Francesca Russo (Professoressa ordinaria di Storia del Pensiero Politico; Vicepresidente della Fondazione Nilde Iotti), Francesco Clementi (Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato Università La Sapienza Roma), Maurizio Franzini (Professore emerito di Economia Politica Università La Sapienza di Roma), Lucio Caracciolo (Direttore della rivista di geopolitica Limes).

Ore 14.30 Conduce Flavia Fratello, giornalista.

"Cittadine e Cittadini che non votano" con Dario Tuorto (Professore ordinario di Sociologia dei fenomeni politici Università di Bologna, coautore con Vittorio Mete del libro” Il partito che non c’è”.

L’astensionismo elettorale in Italia ed in Europa (Ed.

Il Mulino).

Tavola Rotonda "Le donne e la cura della democrazia" con Elly Schlein (Segretaria nazionale del Partito Democratico), Maria Elena Boschi (Parlamentare), Stefania Proietti (Presidente della Regione Umbria), Svetlana Celli (Presidente del Consiglio Comunale di Roma), Sindi Manushi (Sindaca di Pieve di Cadore Belluno), Anna Finocchiaro (Presidente dell’Associazione Italia Decide), Tania Scacchetti (Segretaria generale Spi Cgil), Livia Turco (Presidente della Fondazione Nilde Iotti).

Ne ha tutte a tutti
Io voglio iniziare ricordando a tutte noi a partire da me stessa che oggi quattro dicembre noi l'anniversario della morte di Nilde Iotti
E vi chiedo proprio per questi scopi alzarsi in piedi e per un minuto ricordare ciascuna Dinoi ciò che per lei ciò che per ciascuno di noi lei ha rappresentato
Grazie
Diciamo questo
Iniziativa questa conferenza curare la democrazia che già dal titolo Io credo convenuto con lo spinge Egl la fondazione
Nilde Iotti che lo promuovono dice molto secondo me però a me piace prima di dare la parola alla segretaria generale dello Spi Cgil Tania sacchetti ricordare una cosa anche in relazione a quanto Nilde Iotti ha fatto per sostenere la democrazia e le istituzioni del nostro Paese e la partecipazione vorrei ricordare a me stessa oltre che a voi
Che noi abbiamo un articolo quarantotto della nostra Costituzione
Che parla esattamente di
Ed è di dov'di dovere civico della partecipazione al voto guardate che è una tipologia di presenza in Costituzione molto importante e significativa
Altre Costituzioni semplicemente prevedono chi ce la il voto libero punto
Altre in un paio di paesi hanno anche l'obbligo con la sanzione questa tipologia della nostra scelta dell'articolo quarantotto vorrei sottolinearla
Perché comunque in Costituzione ha un valore molto forte e molto incisivo ora noi siamo in una fase storica nella quale siamo passati da una grandissima partecipazione al voto
Novanta per cento negli primi anni dopo la liberazione sì mi della reprime alle della Repubblica con una grandissima ovviamente importanza di questa partecipazione a oggi
Nella quale si discute della al dell'astensionismo nei giorni in cui si vota a posto
Voto poi successivamente il dibattito pubblico la riflessione l'iniziativa politica il confronto su quali strumenti fare per superare questa fase nella quale noi
Abbiamo governi di minoranza quadrate che è un tema che sono detto così chi dovrebbe diciamo così portare a dire dobbiamo fare dobbiamo agire dobbiamo capire e non dobbiamo accontentarci mi permetto di dire questo
Di formule diciamo così consolatorie
Ma anche una certa offerta politica assolutamente vero mancano un insieme di cose assolutamente vero c'è una lettura prevalentemente l'astensionismo al femminile e anche in questo dice che serve una riflessione specifica
Però oltre alla riflessione secondo me deve diventare questo è l'auspicio che ci siamo date con questa iniziativa dovrebbe questo tema diventare tema centrale delle iniziative del dibattito pubblico del due mila e ventisei nel nostro Paese perché noi non possiamo arrenderci a questa situazione quindi
Con questo auspicio con questa scelta che abbiamo fatto dopo un grande piacere mini razziando ancora una volta per straordinaria diciamo disponibilità che non manca mai dello Spi Cgil alle iniziative della Fondazione io ti do la parola Tania Sacchetti ringraziando la molto grazie Tania
Ma sono io che nel tardi il benvenuto a questa giornata
Per noi è molto importante Pierre per lo spin molto importante
Per la Fondazione Iotti credo altrettanto importante per tre ragioni la prima è perché la facciamo insieme
Per noi lo dico anche personalmente per me un privilegio aver contribuito a costruire questa relazione che spero Possa anzi sono certa Possa consolidarsi che non è una relazione solo di vicinanza fisica visto che adesso condividiamo spazi ma che è una condivisione fatta di un lavoro molto diffuso molto profondo nei nostri territori nelle relazioni fra le due organizzazioni perché siamo molto consapevoli di quanto sia importante decisivo
Avere a cuore la storia dalla quale veniamo Nilde Iotti di cui oggi i ricordiamo diciamo l'anniversario della morte è stata una delle donne che mi verrebbe da dire è stata gettata nella politica dalla storia come tanti come a tanti uomini è capitato dopo il fascismo e per pensare immaginarsi un mondo migliore è stata una donna che non ha mai avuto paura
Di chiamarsi la presidente della Camera quando è stata la prima donna essere insignita di questa importante carica anzi ne ha sentito il peso una responsabilità e soprattutto a ha avuto credo la lungimiranza di gestire una carica così importante dopo una vita così significativa mettendo a disposizione le sue competenze
Il suo lavoro e la sua tenacia rispetto anche al ruolo delle donne nella costruzione dei processi democratici
Consapevole che questi passaggi erano importanti certamente decisivi per le donne del nostro paese ma altrettanto decisivi per gli uomini del nostro Paese e per la democrazia
E anche qui si sente tantissimo la distanza del tempo che viviamo oggi invece rispetto a questo
Credo abbiamo proposto ecco poi la platea saprà dircelo dopo questa giornata che sarà una giornata molto intense molto densa
Abbiamo proposto alla nostra riflessione
Il tema lo diceva lo diceva già Valeria che forse il grande tema politico che noi dobbiamo affrontare dei prossimi anni cioè quello della crisi della democrazia costituzionale e anche l'idea che oggi la democrazia possa essere tranquillamente
Una democrazia di natura illiberale come peraltro molti
Propagano
E riflettiamo diciamo così dopo quasi trent'anni che non abbiamo saputo aggettivare diciamo così ci ricordiamo i trenta gloriosi
Ci ricordiamo la fine del fascismo il superamento di la fase più buia della nostra storia del del nostro Paese anche dell'Europa
La nascita della Repubblica la vittoria della repubblica sulla monarchia
La Costituzione e il lavoro straordinario difficile incompiuto di attuazione della democrazia costituzionale
Voi abbiamo alle spalle trent'anni di neoliberismo che facciamo fatica a a citare ma soprattutto vediamo
Diciamo così crollare abbiamo visto crollare alcune delle garanzie e delle certezze sulle quali noi abbiamo costruito la nostra il nostro percorso è la nostra vita sicuramente una di queste garanzia era che era possibile un'alleanza molto stretta lo dico da sindacalista fra il capitale il lavoro un'alleanza che consentisse di crescere tutti insieme di immaginare una società progressiva per chi lavorava oggi questa certezza non c'è più
Abbiamo tutti immaginato che la scienza e il progresso fossero riferimenti è invece la pandemia ci ha insegnato ci ha lasciato portato anche di grande incertezza rispetto ai riferimenti scientifici rispetto a questa idea diciamo così che la scienza non sia un riferimento che tutti possano mettere a disposizione il proprio pensiero anche quando non è supportato
Diciamo così da competenze da storie e il terzo punto quello più grave quello di cui ci occupiamo oggi
Abbiamo dato tutti per scontato che la democrazia fosse l'orizzonte dopo i tutelati totalitarismi che non avremmo mai dovuto mettere in discussione Bauman diceva che l'esperienza del male
Non nasce spesso dalla barbarie ma nasce dall'Ordine senza pensiero
E allora io penso che oggi questa sia per noi una giornata in cui a questo pensiero ha un pensiero di costruzione
Alternativa al mondo e alle dinamiche che stanno dominando il mondo in questa fase dobbiamo dare la nostra attenzione e la nostra riflessione ringrazio naturalmente tutti gli autorevoli
E illustri professori che hanno daranno il loro contributo questa mattina riciterà Valeria uno uno non lo faccio non lo faccio io ma davvero per noi è un privilegio poter ascoltare le loro relazioni loro contributi e naturalmente ringrazio le compagnie abbiamo fatto una scelta ecco a volte si fanno delle scelte di campo si dice abbiamo scelto che la tavola rotonda
Che chiuderà i lavori della nostra aggiornata sia una tavola rotonda al femminile di amministratrici di sindacalista ed i compagni di militanti
Perché è forse noi ci immaginiamo che per cambiare il mondo diciamo così il femminismo deve a vere un ruolo molto importante e quindici auguro e vi auguro buon lavoro e naturalmente ringrazio a nome di tutto lo Spi soprattutto la Fondazione Iotti per questa straordinaria opportunità e privilegio penso sarà una bella giornata
Per chi è qui per chi ci seguirà da remoto e sono tanti e penso che sarà una giornata densa da cui Protti potremo diciamo così continuare a prendere e studiare anche nei prossimi mesi
Grazie davvero Tania per le cose che hai detto crisi della partecipazione crisi democratica crisi delle istituzioni e con quello che vediamo avvenire
In altre parti del mondo diciamo i rischi sono molto seri
Grazie alle nostre oratrice non si oratore non si professore che diciamo e professoresse
Che presenterò una mano prenderà la parola intanto inizio con Francesca Russo professoressa ordinaria di storia
Del pensiero politico e vicepresidente della Fondazione Iotti permettetemi anche di salutare qui in presidenza la presidente della fondazione io Livia Turco
A Francesca
Vicino il microfono sperando di non fare guai ecco sì no perché accanto stiamo bene così allora buongiorno a tutti a tutti grazie alla mia Presidente
Onorevole Valeria Fedeli già mi amministra e quindi orgogliosissimo ha di essere qui
Insieme grazie naturalmente concentrica dei temi due minuti ma lo devo dire alla mia presidente Livia Turco perché diciamo che la cosa bella di questa nostra Fondazione io sono vicepresidente da molti anni presiedo da qualche anno anche il comitato scientifico e che noi siamo
La presidente onoraria Marisa non t'avevo visto Buongiorno è benvenuta
Noi siamo veramente una bella comunità al femminile è una comunità dalla quale io continuo ad imparare ogni giorno e quindi sono molto grata per questo
Gruppo di lavoro nel quale per la cortesia di Livia sono stata inserita tanti anni fa perché appunto dalle compagnie amica della Fondazione
Veramente imparo Sempre ogni giorno anche a fronte di questa crisi
Delle crisi della democrazia che noi oggi abbiamo analizzare come non ci si debba mai lasciare andare come non ci si debba mai in qualche modo a battere un ringraziamento veramente affettuosissimo Tania sacchetti allo Spi Cgil perché per noi è una bellissima occasione poter lavorare insieme non solo in questo convegno ma grazie alla loro accoglienza ricordo che la nostra sede oramai e qui e quindi speriamo che questo modo di stare insieme diventi più strutturale ora questo convegno poi vado subito al tema ma permettetemi di dire a una storia un po'lunga perché noi realtà abbiamo iniziato anche già un paio di anni fa
Ecco a pensare a quest'iniziativa poi for con il rapporto con lo Spi Cgil quest'iniziativa è cresciuta e diventata diciamo ancora più ricca
E mi auguro molto partecipata non solo in termini di riflessione scientifica di pubblico presente on line ringrazio De Micheli amiche che sono collegate però soprattutto anche in termini di riflessione qualitativa
E quindi anche qui voglio ricordare che c'è stato un gruppo di lavoro no Valeria abbiamo lavorato molto insieme su pensare per pensare come declinare quest'incontro interno la Fondazione abbiamo lavorato con il gruppo delle volontarie che saluto che solo il vero cuore pulsante della Fondazione
Abbiamo cercato di costruire questa non struttura di riflessione vado al tema Valeria già ricca e ricordato ultimamente che il problema dal quale siamo partite questa gravissima situazione di astensionismo elettorale che attraversa l'Italia certamente tutte le democrazie occidentali ma che
Per quanto ci riguarda
è un qualcosa di cui noi dobbiamo farci carico perché dobbiamo cercare di indagare le ragioni dobbiamo cercare anche affronto
The di transizioni evidentemente politiche complesse però di capire gli strumenti per i quali ecco potersi sostenere questa educazione alla partecipazione democratica e fare il nostro piccolo lavoro da questo punto di vista è evidente ci saranno colleghi economisti giuristi anche ex compagno di università come Francesco Clementi che ripeto con grande emozione
Esperti di relazioni internazionali che potranno contestualizzare quest'argomento anche non molto meglio di me sicuramente vedendo lo da tante tante prospettive quello che a me un po'preme diciamo ricordare facendo il mio mestiere di storica del pensiero politico e di storica in generale
è il discorso di genesi di questa Democrazia e di quelli che sono i valori che hanno sempre contraddistinto il progresso storico della nostra democrazia
Non solo perché ci troviamo in un anno importante di anniversari ci ha ricordato appunto da Tania l'ottantesimo della liberazione al quale io tengo molto e sanno anche nata il venticinque aprile ma insomma l'abbiamo già
Celebrato ovviamente l'ottantesimo del diritto di voto alle donne ovviamente che si compone mille del ricordo del decreto luogotenenziale non Marisa ne abbiamo parlato la LUMSA
Recentemente del primo febbraio del quarantacinque che in maniera molto scarna
Ecco crescita del diritto di voto esteso alle donne lasciando anche un po'l'equivoco che forse di fatto non c'era nella decretazione ma che poteva essere diciamo avanzato da chi non era proprio entusiasta di vedere le donne finalmente mutare nonostante tutto quello che avevano fatto nella resistenza perché lì nasce tutta la ragione più profonda di quello che il riconoscimento di voto al di là di quello utilissimo passaggio che non abbiamo analizzato in un incontro alla LUMSA ecco questo questa degradazione poi viene anche integrata con il decreto luogotenenziale del quarantasei che specificando tutte le norme
Della legislazione elettorale naturalmente toglie qualsiasi equivoco che mi fatti già non c'era perché le donne vengono anche lette non sono solo elettrici
Ma assolutamente va a parificare la condizione di donne e uomini rispetto al voto prevedendo anche esplicitamente le condizioni dell'elettorato passivo quindi questo anniversario io lo vedo anche gestito con questa seconda parte del quarantasei che molto importante perché le donne di movimenti politici dei movimenti culturali
Appunto dell'udire cifra delle associazioni si preoccupano molto di questa formula così scarna
Che ovviamente potrebbe essere un po'limitativa e poi nuovamente non è che voglio fare le analisi dei degli anniversari però ricordiamoci che ci avviamo verso il due mila ventisei e che quindi dobbiamo assolutamente in tutti i modi andare anche a
Riflettere storicamente e criticamente su quello che questo importante anniversario del due giugno del mille novecentoquarantasei che ricorre perché intanto in primo luogo va detto è la prima lezione che si svolge a suffragio universale diretto
E con un'altissima partecipazione una partecipazione enorme il che è del tutto comprensibile dopo vent'anni di fascismo ma non è neanche del tutto scontato perché
Ricordo che molte voci illustri ecco del dibattito politico italiano dell'epoca grandi filosofi mi spiace ricordare Benedetto Croce che il padrone di casa della mia università storicamente io insegno al solo Orsola Benincasa ne parlavo
Poco fa con i colleghi che punto un'istituzione crociana ricordo le perplessità ancora di Benedetto Croce
E illustre filosofo della libertà quindi certamente non un grande reazionario ovviamente sul diritto di voto alle donne su quello che è l'interasse
Che le donne italiane avrebbero potuto vere per il voto e la partecipazione alle elezioni del due giugno del quarantasei è un fatto enorme
Dal punto di vista maschile ma ancor più dal punto di vista femminile perché è un Enea edito no
Abbiamo più volte ricordato questa festa del voto al quale le donne partecipano il bellissimo film della Cortellesi che ha anche lavorato molto con la nostra Fondazione di questo ne siamo lieti
Ricorda questo momento proprio come il momento emancipati Ivo della Società italiana ora è importante non guardare al passato con un'ottica diciamo di commiserazione per cercare di capire che cosa è successo
Perché alla luce dei fatti degli ultimi anni è chiaro che il clima completamente passa è cambiato è chiaro che naturalmente c'è disaffezione nei confronti della partecipazione politica ci sono anche dei modi di intendere la nostra Democrazia il il concetto di democrazia
Come se quasi e questo messaggio che è passato anche nel dibattito politico nella riflessione Polito logica certamente non credo da parte di chi è qui con me ecco l'idea di una democrazia che possa essere sì uno dei tanti modi
Di intendere l'organizzazione della forma di governo che possa essere anche
Uno dei tanti modi dei quali nel quale gestire diciamo in una società contemporanea sempre più complessa che richiede decisionismo che richiede velocità ecco con la democrazia si va bene ovviamente concettualmente tutti sono d'accordo
Ma arrivare alla velocità della decisione politica
Ecco questo aspetto forse che pure rappresenta delle ragioni di concretezza ricordiamo che Nilde Iotti tra le immense cose fatte come Presidente della Camera si è occupata appunto del Regolamento dei lavori dell'aula che andassi ovviamente a contingentare i tempi al meglio organizzare i tempi quindi non vi voglio dire che una democrazia che non decide
Vada bene però forse un po'passata l'idea che la democrazia diventi una una forma di governo della quale troppo si dà lega a qualcuno che competente bravo abile a comunicare o con i giusti contatti possa decidere con gli altri
Non è così questo se noi guardiamo alla nostra storia guardiamo e non voglio prenderla troppo passando a secoli precedenti perché o sono come dicevo colleghi lo sanno
Più un'esperta di rinascimento di sedicesimo secolo quindi parlavo poc'anzi proprio dei dibattiti degni ai repubblicani fiorentini anti tirannici rispetto come riformare la democrazia come garantire la partecipazione popolari e il coinvolgimento più ampio per quanto questo si possa avere nel Cinquecento ovviamente
Ecco però non è così il concetto di democrazia che è stata costruita in Italia tramite la resistenza tramite il lavoro dell'Assemblea Costituente tramite questa nostra bellissima costituzione è altra cosa
è una democrazia ampiamente partecipativa
Allora
Vorrei qui in pochi minuti perché ho già preso troppo tempo
Cercare di partire ecco anche da un bellissimo libro che ho avuto il piacere anche di commentare mentre in era in itinere che mi ha molto colpito e che un po'ha guidato questa mia riflessione di oggi che il libro democrazia fascista di Gabriele Pedullà
E appunto Nadia Urbinati che peraltro una delle nostre illustri esponenti del comitato scientifico oggi non ha potuto essere Nadia con noi perché in questi giorni ancora lavora negli Stati Uniti quindi evidentemente c'è un problema di anche di fuso orario per quanto riguarda un collegamento on line
Ecco e in questo bellissimo libro io ho trovato molte riflessioni ampiamente condivisibili ma soprattutto ecco questa distinzione mi ha molto colpito tra una democrazia afascista e antifascista
Con richiamo molto forte a alle lettrici e lettori all'opinioni pubblica su quanto sia ancora importante ma non per ragioni di militanza
Ma per ragioni di essenza del nostro sistema politico riflettere su quali sia il carattere della nostra democrazia su quanto la nostra democrazia sia legata all'antifascismo
Sul contributo che l'antifascismo ha dato alla formulazione dei valori costituzionali qual è questo concetto di democrazia fascista che le l'autrice l'Autore discutono
Ecco l'idea di una democrazia che
Deve necessariamente distaccarsi da quegli origini che deve essere più moderna che non deve tenere conto diciamo di quella che è la circostanza storica nella quale la nostra Costituzione è stata è stata scritta con grande lavoro diciamo
Collettivo e i costituzionalisti mera insegnano anche con dei tanti più ampi rispetto quelli previsti più una democrazia che in fondo debba essere passatemi il termine tra molte virgolette moderna meno radicata nella storia
Più decidente
Forse anche come detto più capace di delegare al ai presunti esponenti del merito ecco questo concetto della meritocrazia che viene usato come un modo per andare in posta attizzare delle gerarchie sociali esattamente il contrario se facciamo un attimo
Riferimento a quelli che sono i bellissimi dibattiti dell'Assemblea costituente che grazie all'archivio storico della camorra e ringrazio ovviamente per questo l'archivio sono fruibili on line a da parte di tutti pensate a che cosa
Voluto dire usare la parola merito
Ecco in modo particolare da Nilde Iotti ecco per contrastare l'ipotesi di leone di voler limitare la partecipazione delle donne alla magistratura ai soli tribunali dei minori andando di fatto a
Creare quello che era un unico corridoio necessitato di accesso delle donne alla
Carriera in magistratura ricordiamo che la maggior parte dei del corpo della magistratura oggi è femminile e quindi anche qui è una previsione non sono totalmente ingiusta ma anche folle ecco rispetto all'ottica
Del futuro punto Nilde Iotti avanza quest'idea del merito per dire solo il merito che può fare
Differenza tra le persone ma per merito nel quarantasei quello che io che Iotti intendeva
Chiaramente era un merito dettato
Dalla competenza maturata con lo studio dall'idea di un percorso personale che possa portare donne e uomini allo stesso modo di svolge delle funzioni importanti nella società mentre qui quello che punto Gabriele Pedullà e Nadia Urbinati sono assolutamente d'accordo
Diciamo avanzano come concetto di merito
Nell'opinione pubblica italiana di oggi di più ma i ritmi più meritevoli sono sempre quelli non cambiano mai l'ascensore sociale si è bloccato il ruolo Valeria al quale teniamo molto della scuola e dell'università
è venuto meno perché tanto quelle differenze sono differenze utili permettono di decidere più velocemente
E non è così
Naturalmente condivido molto la conclusione degli autori che un po'faccio mia nelle poche ultime considerazioni che vorrei fare perché tornare e non solo tornarci perché abbiamo tutti questi anniversari ad un concetto di democrazia
Antifascista perché l'antifascismo e storicamente radicata
Non è stato solo il momento storico nel quale la nostra democrazia è nata col coraggioso appunto impegno quello di Nilde Iotti e Tina Anselmi ricordiamo il ruolo delle donne così importante ma non solo delle donne nella Resistenza
Non solo perché ha raccolto le redini anche di quell'antifascismo culturale che per esempio è stato svolto anche nelle università i nei movimenti cattolici nei movimenti politici ma all'antifascismo
A da questo punto di vista radicato nella nostra Costituzione e l'amico costituzionalista lo saprà dire meglio di me quelli che sono i valori di una democrazia assolutamente POR progressista di una democrazia assolutamente inclusiva
In una democrazia che Nilde Iotti io ricordo sempre questo passaggio mi scuserete me l'avrete già sentito diciamo
Riferire però trovo che sia proprio l'essenza in una lunghissima intervista data nel mille novecentonovantasei per questo bel programma all'alba della Repubblica delle Teche RAI in cui appunto le costituenti costituenti che erano ancora in vita
Hanno potuto dare testimonianza
Parlava del lavoro svolto lei era membro della prima sottocommissione della Commissione dei settantacinque per arrivare alla redazione dell'articolo tre della nostra Costituzione
Di quell'articolo che sappiamo afferma nel primo comma l'eguaglianza formale nel secondo comma L'eguaglianza sostanziale questa la democrazia antifascista questa la democrazia italiana
Quella democrazia
Nella quale lo Stato si deve impegnare a rimuovere gli ostacoli non crearne di maggiori affinché tutte e tutti e lei ricorda per nell'onore più grande detto da una donna che è stata la prima presidente della Camera questo mi ha sempre molto colpito è stato da ragazza ventisei anni no Marisa partecipare alla scrittura di questo articolo che a quell'articolo che non solo sancisce in maniera paritaria all'ingresso delle donne
Nella vita politica perché avevano fatto la Resistenza ma hanno partecipato al voto avevano di fatto sostenuto ricordiamocelo l'economia italiana muore durante due guerre mondiali la prima e la seconda quindi c'era stata anche diciamo questa questa grande diciamo con connotazione sociale del loro lavoro avevano con la loro ascesa culturale ricordiamo il lavoro delle ma delle laureati non Marisa ne abbiamo parlato tanto dimostrato di aver
Raggiunto anche gli alti livelli di cultura ma anche le donne più semplice a mano difeso materialmente la democrazia in questo Paese quindi la Costituzione non poteva non non
Diciamo prendere atto di questa realtà
Ma non è solo l'eguaglianza tra i generi a quel concetto di eguaglianza che impegna lo Stato in qualcosa che credo che sia drammaticamente venendo meno per questo ritengo che
Parlare di democrazia antifascista non voglia dire escludere una parte politica dal gioco politico ma voglio dire
Ricordarci che questa Costituzione che è nata dall'antifascismo col contributo di tante diverse culture politiche che in fondo potevano farsi la guerra ma hanno avuto la saggezza
Di unirsi sui valori fondamentali è una democrazia che ci obbliga al futuro a guardare avanti ad avere una prospettiva di futuro proprio nel senso di continuare a promuovere l'eguaglianza
Tra le cittadine e cittadini di finalmente rendere cittadini le nuove italiane in modo italiani perché ho fatto scandaloso che non si riesca anche da questo punto di vista
A arrivare ad una concessione più ampia della cittadinanza perché questo è assolutamente né valori genetici della nostra Costituzione ed è un diritto che non dobbiamo più negare a donne e uomini che si sono così perché sono cresciuti alcuni anche nati in questo paese ma che hanno contribuito la forza di questo Paese
E quindi non è una connotazione politica debba escludere qualcuno è un ritorno ai valori e qui andando a concludere dico che condivido moltissimo
La conclusione anche di urbi
Ah che Pedullà che faccio mia che ho anche imparato ovviamente a condividere con le amiche le compagne della Fondazione
I dati per questo tutti ci dobbiamo diciamo mobilitare e dobbiamo dare il nostro contributo perché è vero che le ragioni del distacco dalla politica sono fortissime
Ma non si fa politica soltanto candidando sia essendo eletti essendo eletti una politica non partitica non di parte la fanno certamente tantissimi interlocutori
Nella vita sociale lo fa la Comunità educante lo fa la comunità Nanni amministrativa lo fa la comunità che si occupa della cura delle persone che ha un fatto che naturalmente va a impattare sulla vita delle persone lo dobbiamo fare tutte noi
E tutti voi in un momento nel quale chiaramente oltre a ricordare questi anniversari
Noi dobbiamo rispondere proprio quel deficit di partecipazione democratica che attraversa il Paese e credo che tornare
A rileggere la nostra Costituzione tornare a ricordare ancor di più ma non con un'ottica di passato con un'ottica di speranza di futuro di costruzione di quelle che sono le prospettive del futuro quello che è stato il lavoro dell'Assemblea costituente per me molto importante
E l'onere non per dire sono stati tanto bravi i cui tempi non torneranno più ampio che non torneranno più in speriamo che non tornino più perché era una classe politica che era cresciuta nella guerra durante una dittatura non ci auguriamo che quei tempi non tornino più però non dobbiamo abbassare il livello del nostro impegno sociale e politico perché di quei valori attualmente siamo testimoni e dobbiamo avere la capacità di passarli alle nuove generazioni per questo ringrazio la Fondazione ringrazio lo Spi Cgil tutti i colleghi e le colleghe che parleranno Panella parte diciamo relativa al dibattito è tutte voi e tutti voi che siete qui perché penso che riflette l'insieme di questi temi sia qualcosa che si permetta di costruire quel ponte verso il futuro per tutte le giovani e giovani che hanno in questo momento si affidano grazie
Grazie Francesca sottolineo questa importante scadenza anch'io del due mila ventisei dicendo certo rileggere e studiare la Costituzione la facessero studiare nelle nostre scuole in modo compiuto sarebbe già importante perché comunque la nostra Costituzione va vissuta applicata la modernità della nostra Costituzione esattamente questo non soltanto studiarla conoscerla come tempo passato
Ringrazio quindi Francesca dell'ottimo contributo adesso do la parola Riccardo Alcaro lo pronuncio correttamente Vaccaro al Carraro ionica perfetto coordinatore delle ricerche responsabile del programma
Attori globali dell'istituto affare internazionale che ringrazio
Di avere accettato il nostro invito ecco a lei la parola grazie grazie mille grazie dell'invito grazie alla Fondazione allora presidente turco
Sono davvero onorato di essere di essere quindi potete dare un un contributo che sarà inevitabilmente diverso per tono perché nonostante io abbia un background accademico non faccio l'accademico
E per tema perché mi occuperò di cioè il mio intervento si concentrerà su su un altro Paese
Il paese che più di ogni altro continua a influenzare le sorti della del mondo naturalmente non da solo ma sempre una posizione preminente cioè gli Stati Uniti d'America
E fino a qualche anno fa io non mi sarei azzardato a fare un atto a a dire sì a una richiesta di intervento
Su la democrazia in America non perché non ne sappia nulla ma perché non è mio campi di studio la politica estera americana del relazioni internazionali
Naturalmente chiunque fa politica internazionale se a serio sa che la politica estera è quasi sempre tanto più in una superpotenza espressione della politica interna e quindi uno deve avere conoscenza del dibattito interno nella misura in cui quel dibattito interno gli consente
Di capire meglio quanto quel Paese fa all'esterno ma negli ultimi anni è successo qualcosa di diverso e la
La le dinamiche che interessano gli equilibri costituzionali
E politici
E democratici negli Stati Uniti sono sono talmente a diciamo di rottura che l'argomento diventato oggetto di di ricerca per me più approfondita
E e quindi ritengo che sia quindi ho sfruttato come posso dire maggiori conoscenze non tanto per creare per capire o meglio non solo per capire quali sono le radici interne
Di determinate scelte di politica estera anche se questa resta mio
Principale obiettivo ma anche per capire come gliela valutazione della democrazia americana si rifletta su a quella in Europa e sulle i rapporti fra governi degli stati membri dell'Unione Europea
Quindi questo intervento ha io proverò a brevemente illustrare quali sono le categorie con le quali con un po'di semplificazione che sottolineo con un po'di semplificazione ne possiamo raccontare l'agenda ideologica che espressa
In maniera non coerente dall'azione politica dell'amministrazione di Donald Trump sia sul fronte interno sia sul fronte estero e la l'argomento principale qui è che alla fine questo è serve a uno studio sul potere sul modo di interpretare il potere della persona del singolo individuo Donal Trump
E e poi però delle considerazioni su a potenziale impatto fu sull'Europa prima se ho tempo poi magari di ricordare che Trump tutto tranne che invincibile
E quindi partiamo allora io se chiunque abbia un interessa studiare l'amministrazione entrante quanto sta succedendo a livello di Democrazia negli Stati Uniti dove è in corso una a profonda torsione illiberale come ama dire
Mio amico grandissima americanista Mario Del Pero
Deve partire secondo me ha un ottimo punto di partenza nel discorso inaugurale che Trump attenuto lo scorso gennaio non sono passati che sono parte poco più insomma sai che poco più di dieci mesi
Da quando tram si è insediato sembrano molto di più perché la qualità del tempo spesso più rilevante della quantità
In quel discorso sono presenti tutti elementi che io riduco a delega dico io come ribadisco
è uno una esercizio e di iper semplificazione ma utile
La prima categoria sulla quale vorrei che richiamasse l'attenzione al declini smonti cos'è l'Illuminismo è semplicemente la narrazione promossa
Potentemente dalla destra nazionalista americana e non solo dalla destra in generale americana ma
Con una certa risonanza anche a sinistra
Ma sarà uguale agli Stati Uniti siano in una in un processo di decadenza non solo politico militare economica ma fondamentalmente culturale addirittura morale
Questo nonostante l'evidenza empirica almeno per economia tecnologia forza militare punti da direzione opposta
Vero che relativamente ad altri Stati che poi voglio dire che poi vuol dire principalmente la Cina gli Stati Uniti hanno perso influenza ma in termini di potenza assoluta sulla misurare i parametri
Spesso realtà l'anno anche aumentata però quest'idea che siano in una de in una fase di decadenza è fortissima e Trump
E la destra americana l'anno cavalcata nel modo migliore in cui poi nel modo tipico in poi in cui poi leader che esercitano Presa sul loro elettorato in una forma carismatica fanno cioè l'idea che l'unico modo per arrestare il declino
è eleggere Donal Trump e tenerlo al potere il De Finis ma è fondamentale per questa amministrazione e soprattutto per Donal Trump perché ha creato una fusione una un nesso essenziale fra le forze le sorti della nazione
E le fortune politiche di una persona
Che io non ricordo nella storia degli Stati Uniti
Qualcosa di simile ma non perché promossa direttamente da Luís forse è successa negli anni Trenta
E nei primi anni Quaranta colecisti Arafat Roosevelt ma lì diciamo era più un senso diffuso che è una narrazione governativa chissà forse pure c'era qualche ragione in quel caso comunque declini smog
La seconda quinta divismo vuol dire
Gli stalli sono in declino ma questo è ovvio può essere arrestato che Donald Trump eletto e viene mantenuto al potere e viene concesso di governare come vuole non come è stato durante il primo mandato quando è stato costantemente questa la narrazione
Contrastato da una burocrazia
Infedele da un'Amministrazione federale
Sotto sotto liberale e traditrice che ne ha arrestato anni qua annacquato distorto ma lei direttive
Quindi questa volta infatti Trump è arrivato assai più preparato alla Casa Bianca rispetto al due mila diciassette quando si è insediato proprio ma
La seconda categoria se parlo troppo mi dovete interrompere perché io non tengo
La seconda categoria è perché sono sua seconda è l'attivismo
L'attivismo per dirla semplicemente la fusione narra nella narrazione politica
Di due concetti in uno nazione e confini
E confini
Momento in cui la nazione
Schiacciata sul confine
Vuol dire che
La difesa della nazione
La difesa del confine era difesa della nazione e quindi se la difesa del confine la difesa la relazione quella difesa può essere militarizzata e questo è quello che l'amministrazione Trump affatto sul fronte della migrazione
Dove l'habeas corpus
è andato a farsi benedire
Da assistiamo a rastrellamenti arbitrarie
Spesso che coinvolgono non solo residenti legali presumo sospetti finché non non è provato ma anche residenti legali e spesso cittadini americani
Rastrellamenti arbitrari nelle città americane da parte di una forza di sicurezza il famigerato Ainis Immigration and Customs Enforcement cioè l'agenzia per l'immigrazione le dogane
Che agisce senza insegne e mascherati e risponde esclusivamente al presidente
Una roba di limbo costituzionale democratico che nessuno aveva anticipato a questi livelli lievemente la realtà è andata al di là del delle dei timori più dei maggiori timori
Una terza categoria nazionalismo cristiano
E c'è una nazione in declino un leader che può salvarla grazie alle sue
Doti fuori dal comune c'è una nazione un confine poroso che richiede una difesa militarizzata di una nazione che decadente per due motivi perché assorto assalto da dall'esterno da un date migratorie
Di persone che sono sempre caratterizzate in termini
Ultrà negativo indecenze politiche si darebbe almeno inglese si sarebbe la categoria Dell'Utri omise scendi l'altri d'azione letteralmente cioè creare una una diffusa una separazione radicale
Fra noi e l'altro e l'altro quindi diventa una un termine rispetto a quale rapportarsi esclusivamente in modo conflittuale o di esclusione
Ma anche nemico interno perché la decadenza degli Stati Uniti non è tutta a immigrati è dovuta ai nemici interni
A quello che la destra appropriandosi come as affatto con grande sagacia politica negli ultimi anni di un lessico che era nato a sinistra o addirittura a sinistra gli enti accademici a volte chiama l'ideologia Walk
Sistemi Walk è un'espressione che mi pare sia tenuta diventata popolare degli anni sessanta settanta negli ambienti in particolar modo dei diritti civili
Negli ambienti diciamo di mobilitazione politica dei neri più sul fronte non tanto il fronte di diritti civili e basta ma anche sul fronte la mobilitazione politica più attiva come le Black Panthers eccetera ed è letteralmente un modo per dire stai allerta
Sai allerta tutte queste potenziali discriminazioni o reale discriminazioni
Di cui sei vittima ecco questo termine Walk adesso è diventata se ne appropriava interamente la destra esclusivamente caricatori Zandano
E ha dandogli come posso dire come sostanza l'agenda
A dire il vero per me molto ideologica e spesso la molto pericolosa anche per la salute del dibattito però certamente non è quella carica localizzata l'agenda dicevo della inclusione diversità
L'equità di di vai dai parassiti qui di inclusione quindi questi nemici interni queste istituzioni stelline paese spesso sono identificate con con le le Litta di destra o di sinistra che sia che siano sono fondamentalmente in contrasto con l'essenza della nazione americana che è un'essenza cristiana perché per la destra l'America non è nemmeno tanto la Costituzione
Ma è chi quella Costituzione la scritta chi ha costruttiva ha fatto la l'opera di colonizzazione del territorio le fattorie le fabbriche dicano le le lei istituzioni locali e questi sono dallo punto di vista americani di origine europea da più o meno
Dio a seconda delle generazioni ma sono americani dirige europea quindi implicitamente a volte spesso anche esplicitamente Bianchi di religione cristiana
Religione confini leader nazionalismo cristiano
In azione all'ISMU cristiano
In relazioni internazionali proprio piena politica estera proprio perché c'è una fortissima opposizione contro le istituzioni ho gli attori schiacciati sull'ideologia Walker
Che vengono definiti internazionalisti ordine spregiativamente globali stile in politica estera dicevo a una fortissima fortissima un fortissimo orientamento
Unilaterale perché ha un'idea di sovranità un po'assolutista cioè la sovranità stato nazione confini
La nazione fatta da da persone in carne e ossa discendenti di quelle persone c'è quindi poi Pezzera bassa molto violento dentro perché un po'si crea proprio l'impossibilità quasi unto logica dell'integrazione
Ok nonostante gli Stati Uniti siano Stalingrado storia esattamente quello un costante esercizio di integrazioni non ondate di immigrazione
Però in politica estera vuol dire essere unilaterali essere assolutisti
Non riconoscere nessuna valore alle istituzioni multilaterali al diritto internazionale quanto però non riconosce un valore tale da poter limitare la sovranità americana questa realtà è in continuità con la politica estera americana ma qui l'accento molto più forte
La la diciamo un po'alla novità è che c'è anche una certa insofferenza nei confronti di qualunque impegno di lungo periodo che comporti obblighi per gli Stati Uniti sul campo internazionale anche quello delle partnership e alleanze militari
E questa sì che è una novità rispetto alla storia la politica estera americana posta seconda guerra mondiale
E in questo senso
Però nel discorso in inaugurale Trump aggiunge un altro elemento questa vocazione i personalista e unilaterale io al Grande Mela unilaterali direi proprio anti multilaterale
E non si riassume in una politica di come dire Brindisi restraint di trattenimento di a volte si usa sempre sbagliando la categoria di isolazionismo
No in questa volta questa enfasi sulla nazionalismo sopranista sulla sul paradigma nazionalista sopranista e unilateralista
Della politica estera americana non si è se non si non risulta
In una volontà di un minore coinvolgimento negli affari interni affari globali come molti invece a destra e anche a sinistra vorrebbero soprattutto minor coinvolgimento militare
Ma si traduce in una diversa forma di addirittura espansionismo territoriale
Tampa esplicitamente menzionato l'espansione del territorio degli Stati Uniti del discorso inaugurale della prima volta che succede
Dal mille ottocentoquarantuno quarantacinque
Quando il presidente ora dimenticato ma veramente importante essere americano James Pohl capp promise
Che avrebbe portato confine degli Stati Uniti da una costa all'altra
Purché quello che fece la guerra al Messico prendendo diciamo conquistato tutto il sud est arrivando alla Khalifa il sud-ovest arrivando la California e con l'accordo degli Stati Uniti con la il Regno Unito sì formalizzo la l'acquisizione dei territori del Nord Ovest quindi a comporterà che gli Stati Uniti diciamo raddoppio al territorio praticamente assiste assumono la fisionomia attuale
Prima volta in centocinquant'anni anzi cento che sono centosettantacinque
Ora dove andrebbe questa espansione Trump lo ha detto l'onorevole la Groenlandia
Il Canada addirittura il canale di Panama cioè c'è un'idea di impero nordamericano
Che poi si riflette in un rinnovato interesse verso quello che gli americani chiamano l'emisfero occidentale che hanno espressione che noi non siamo mai perché non ha non ha senso per noi però per loro e sostanzialmente vuol dire le Americhe dava da dal Polo Nord quasi a quasi il Polo Sud e e e in questo senso si è parlato della dottrina tondo Roma suo è una fusione fra la dottrina Monroe presidente degli anni mille ottocentoventi che disse sostanzialmente agli europei
Non dovete romperci le palle negli Stati Uniti nelle Americhe questa roba nostra non dovete venire qui con i vostri con i vostri ere fascismi coloniali mi ottocentoventi da anche America Latina si stava rapidamente dei colonizzando
E quindi come dottrina Monroe è rimasta l'idea che gli Stati Uniti abbiano una naturale come fosse un naturale diritto esercitare egemonia su tutti e tre cioè su tutte e due i sazio sull'intero continente delle Americhe
E e quindi ad altri Aldo Moro perché ovviamente la folla fonde con Donald Trump
Oltre all'espansionismo in politica estera c'è anche l'idea di a quindi c'è l'idea di potere intervenire militarmente in maniera selettiva
E poi c'è l'idea di dovere proteggere gli Stati Uniti lo attraverso le le tariffe che è un modo di dire di tornare a come dicevo prima proteggere una nazione che sta sparendo ora l'azione che è cristiana un'azione che Bianca nazione che fatta di lavoratori gli operai di contadini
Che vanno protetti attraverso un tentativo di reindustrializzazione Erika terzo il le le tariffe non mi soffermo su quanto diciamo contestata sia come ricetta economica e letteratura l'uso l'applicazione delle tariffe per per conseguire gli obiettivi dichiarati di Ray industrializzare gli Stati Uniti però voglio soffermarmi su un punto
Anche il protezionismo così come l'intervenite l'interventismo selettivo così come lì per l'unilateralismo iper nazionalista e tutti gli altri ismi che ho menzionato
Insieme anche se spesso hanno una risonanza ideologica o comunque spesso producono in termini di policy delle azioni che non sono sempre coerenti
E questo voglio dire nessun in sull'agenda ideologica sempre coerente fra nel caso dell'amministrazione Tramper più forte quello che dà davvero intelligibilità a tutto quello che Trump fa sul fronte interno ed esterno e qui arrivo al punto centrale il modo in cui lui interpreta il potere per Trump il potere è un esercizio
Fondamentalmente tributario
Cioè c'è un capo con una cerchia ristretta questa cerchia ristretta e spesso naturale non istituzionale vuol dire la sua famiglia i suoi amici suoi sodali i suoi ex colleghi d'affari che sono tutti lì
Sarà molto utile a molti sono lì a fare suoi Pearson Advisors
Che dispensa punizioni o premi internamente
Ed esternamente a corporations e a Stati rivali o partner che siano sulla base del criterio della
Alleanza fedeltà della all'igiene si direbbe inglese ed è per questo che Tramper più duro Cogne gli alleati che coi rivali perché i rivali oppongono un livello di resistenza che gli alleati non oppongono e quindi con gli alleati Trump può andare più avanti può osare di più può strappare di più in quella che è diventata sostanzialmente una politica estera estrattiva
Cioè non è tanto il perseguimento di leggi di un'egemonia strategica che comporta dei costi che comporta degli impegni
Quanto il perseguimento di una politiche estere predatoria in cui riprende tu risorse me le porto e ma le porte d'America
E questo si fa con le tariffe si fa con Investimenti
Promesse di Investimenti accordi con governi si fa in tanti modi Trump non negozia mai su un solo tavolo
E noi abbiamo visto quando si ha per esempio la state scorsa stato raggiunto quell'accordo sulle tariffe in cui gli europei hanno incassato un quindici per cento di tariffe
Senza diciamo e e promessa di investimenti eccetera negli Stati Uniti
Senza ottenere nulla in cambio
E questa è perché c'era un parallelo chiamiamolo sempre negoziato sul fronte sicurezza
Per evitare che diciamo dallo scenario che Trump ora rompesse con i Paesi NATO ove si provvederà nato e abbandonasse del tutto lucrare
Sul fronte interno e qui arriviamo alla questione della democrazia
Come ti ho detto all'inizio
Per evitare il declino è necessario che Trump governi ed è necessario che resti al potere ed è necessario corresse a che questo potere venga esercitato nella maniera meno
Strand cioè meno come si dice condizionata costrittiva possibile e quindi il la la l'assiolo come posso dire la la il corollario di questa impalcatura ideologica è che il Governo sia accentrato costituzionalmente sull'esecutivo e all'interno dell'esecutivo
Sulla presidenza
E quindi noi abbiamo alle questo spiega
Tutta una serie di misure che adesso Vilain quel basta perché poi divento troppo lungo
Che sono le seguenti e che rispondono a questo principio di accentramento del potere sull'esecutivo quindi indebolimento degli altri due poteri costituzionali americani quello legislativo
E quello giudiziario
E all'interno dell'esecutivo sulla Casa Bianca rispetto a tutte le norme commosso dire insieme di agenzie e dipartimenti che compongono il gigantesco governo federale americano
Allora da quando è entrato in carica questa è una lista rapidissima
L'Amministrazione Trump spesso sotto direzione diretta ed esplicita dello stesso presidente
A ridotto ha contestato l'autorità del congresso
Di indirizzare le spese federali allora questo mi sembra una cosa come posso dire molto tecnica
Però il principale potere del congresso del potere legislativo che veramente quello di fare le leggi è anche quello di controllare le spese
è il congresso che impone le tasse e lei congresso che dice la gola al presidente
Qui c'è una legge che dice che verranno allocati tot soldi dai dai dalla dal bilancio federale che devono essere spesi su questi obiettivi
Ecco l'amministrazione Trump in particolar modo il capo dell'ufficio del congresso
Un radicale che si chiamava sottozero
Ispirandosi a una teoria costituzionale costituzionalista americana che si chiama la teoria dell'esecutivo unitario dice no no no
La Costituzione dice che li presidente appieno autorità nell'eseguire le politiche pubbliche e quindi anche se hai il congresso a decidere dove spendere per cosa spende il il presidente al potere di dire
Non spendo non non non farò quello che dice il congresso non ha il potere di indirizzarlo dall'altra parte anche se ci provano sempre
Ma può bloccare la spesa pubblica e e così facendo per esempio hanno distrutto l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo hanno svuotato il dipartimento per l'istruzione
Che non è la stessa cosa che il ministro il Ministero Istruzione però comunque un dipartimento federale che svolge importanti funzioni
Ma sostanzialmente hanno ridotto l'autorità del congresso
E poi
C'è stata la grande campagna di traumatizzato azione della burocrazia federale con la burocrazia federale che Trump chiamati State di nuovo o Stato profondo di nuova appropriandosi
Di una formulazione accademica coniata per gli Stati autoritari
Per l'Egitto per la Turchia questi per il Pakistan questi erano i casi studio in cui si parlava di di State in cui lo Stato profondo che poi vuol dire burocrazia magistratura forze armate controllano uno Stato che ha una facciata democratica ecco pertanto rovescia Uto questo ha detto no al la burocrazia federale questa in
PM di funzionari che sono a politici e che non dipendono dall'amministrazione sono in realtà profondamente politicizzati hanno lavorato contro di me e quindi via brutalizzata i soprattutto grazie attraverso quella quell'esperienza a metà fra farsesca e a me a fra farsesco e tragico che è stato il dorso del dipartimento Département
Focoso mente efficienza il dipartimento d'efficienza governativa che non era un dipartimento che è stato guidato di fatto ma se anche formalmente nemmeno da eh non vasche che ha creato enormi danni di cui le complicazioni si si vedranno negli anni negli anni di apre avvenire
A la Casa Bianca eliminato o subordinato a se stesse a tutta una serie di agenzie ispettori
Uffici federali che il congresso a nel tempo creato come indipendenti perché affidato loro funzioni di vigilanza e garanzia
Ecco riducendo riducendoli di fatto emanazioni della la Casa Bianca il meccanismo si è invertito invece di essere un elemento di checks dice cioè di controllo
Sulla Casa Bianca distaccato uno strumento che la Casa Bianca usare lo ha fatto di coercizione contro i suoi avversari o contro chiunque altro ritenga debba essere messa sotto pressione
Cosa più importante di tutti forse asservito al Dipartimento di Giustizia alla Casa Bianca
E quindi oggi il Dipartimento di Giustizia diventato il braccio armato di tra tra si sveglia la mattina e dice aspro dice pubblicamente questa realtà ci facilita il compito e lo complica luglio perché gli manca questa sagacia di capire che certe cose
Don dovrebbe dirle però lui si sveglia la mattina scrive un tweet in cui ordina alla alla procuratrice generale
Cioè la la la ministra degli della giustizia Pan Bondi fra l'altro una sua ex avvocata
Di incriminare questa persona quest'altra persona come l'ex capo delle la ex direttore l'FBI Jens commi che è stato poi incriminato anche se processo sia già finito perché era una farsa
Però potrebbe ricominciare e un'altra procuratrice questa volta distrettuale a livello statale a Manhattan che è quella che ha ottenuto la condanna della Trump organisation scherma diciamo la sua principale posso dire semplici vale business a pagare un quantità di Mignoli così alta che addirittura il giù di un giudice ha dovuto sospendere la pena ma non diciamo la la la certificazione della responsabilità perché la prima era troppo alta e ma questi sono solo due casi c'è un articolo del del della Reuters che elenca tutte le forme di retribuzione o ti vendetta politica
Si parla di quattrocentoventisette individui quale trovate Birol
Quattrocentosettanta fra individui organizzazioni e istituzioni che sono finite direttamente nel mirino della politica diciamo di vendicativa di Trump
C'è poi l'idea della
Vediamo un po'
C'è tutta l'opera di intimidazione dei media attraverso denunce attraverso minacce attraverso esclusioni dalla Casa Bianca o dal Pentagono
E attraverso minacce di ritiro di licenze
Anche attraverso l'uso di quelle agenzie ex indipendente di cui parlavo prima
Che magari
Presiedono a transazioni commerciali che riguardano le compagnie che controllano alcuni media
E che quindi fanno pressione su i media perché non siano così ricorso dire
Non esprimo io allora i non allineamento in maniera così radicale in modo da non impedire magari delle fusioni e delle acquisizioni commerciali questa casa ho casa CBS NBC non mi dilungo
Poi c'è stato la pressione gigantesca sulle università
Cost che si sono viste privare di fondi minacciare l'impossibilità di arruolare fra virgolette non mi ricordo come il e lo mentina non assumere gli studenti
Rodman degli studenti abbia sì di iscrivere di studenti stranieri che per molti versi a sono fondamentali anche su quelli che portano i soldi
E queste diversità sono state costrette a trovare accordi oppure il costrette ad adire vie legali
Perché l'amministrazione voleva che che ne so alcune cose era oppure magari comprensibili o consigliere legittime
Come il fatto di non riconoscere atleti transgender nelle competizioni femminili e oppure pratiche appunto in linea con l'agenda della diversità e inclusione equità che potessero risultare discriminatori in altro senso ma la novità è che c'è un governo federale che premi su queste su queste università e voglio dire quello che minaccia non solo briciole nel caso di armarsi parlava di due miliardi miliardi di fondi federali
C'è poi il una cosa che è passata perché molto tecnica Penta all'oscuro in Italia Europa a a che se ne parla relativamente poco anche negli Stati Uniti che è il ricatto agli studi legali
Studi legali che in passato hanno rappresentato oppure sono stati in qualche modo associati a democratici o a persone che sono invisi a Trump o che hanno perorato cause ideologicamente contraria quelle della della dell'amministrazione Inca in carica e che si sono visti minacciare spesso con ordini presidenziali chi li nomina per nome e cognome
Si sono visti minacciare l'interdizione ad avere qualunque contatto con il Governo Federale questi sono studi legali che rappresentano gigantesco corporations nei rapporti col governo federale se non possono accedere a un edificio federale
Se non possono parlare con un funzionario federale
E diciamo il loro modello di business crolla e quindi è una minaccia esistenziale ma è una minaccia diretta
Al principio della a dell'accesso alla difesa libere uguale per tutti quindi questa è un'vulnus costituzionale il colossale
E poi Trump ha inviato truppe Federdop Guardia nazionale anche tenuto federali spesso in Stati o città governativa democratici col pretesto
Di proteggere i famosi rastrellamenti di Ice di cui parlavo prima l'invio di una guardia nazionale in una città contro e la volontà del governatore di quello Stato
Dal mio punto di vista è totalmente ante anticostituzionale la questione infatti è contestata come quasi tutte queste misure sono contestate delle corti ma non tutte hanno raggiunto uno anzi moltissime sono in proscenio profili in diciamo in via di di so solo i suoi processi sono in corso e si arriva dalla Corte Suprema avranno la Corte Suprema dove sei membri su nove sono conservatori tre li ha nominati Trump e quei avevano Corte Suprema insomma che è stata abbastanza
Sensibile alle istanze di un esecutivo unitario
Insomma questa è lo stato della democrazia in America ma fatemi finire perché credo che le prove la mente troppo ricordando che Trump incontra delle difficoltà
E la sua popolarità non è mai stata alta
E è molto bassa per i suoi standard in questo momento è nei nei bassi quaranta o addirittura negli alti trenta
Che storicamente non è poi così bassa ma in un'epoca iper polarizzata dove il consenso per la tua parte non scende mai sotto un certo livello
è tanto soprattutto dopo nemmeno un anno
Questo sia visto nella tornata elettorale di inizio novembre dove i democratici hanno vinto a New York il sindaco con un con con un con un candidato apertamente antisionista apertamente socialdemocratico sosto solista democratico
Hanno vinto i governatorati di Virginia e New Jersey dove invece le candidate erano più centriste hanno vinto l'importante referendum in California hanno vinto anche in in elezioni minori in in Georgia addirittura il Mississippi
Questo vuol dire che l'elettorato progressista ha una gran voglia di mobilitarsi a prescindere da quanto a sinistra quanto centro sia candidato e questo è un problema per tram soprattutto l'anno prossimo quando ci sono le elezioni di metà mandato
O di metter ma perché quando lui non è candidato diciamo Idomeneo per cogliere i pubblicani faticano di più
C'è un problema poi altri comunque sì molte delle iniziative hanno creato danni con le convenzioni che adesso ma sono tutte sfidate
Tutte sfidate nelle corti a volte sono i tribunali gli hanno dato ragione a volte no adesso per esempio siamo in attesa di una di una sentenza
Da parte della corte suprema che potrebbe dichiarare incostituzionali buona parte delle tariffe
E questo al di là del fatto che i comicamente sarebbe probabilmente meglio per gli Stati Uniti
Per l'Ulivo liricamente sarebbe una sconfitta clamorosa proprio
C'è poi la il problema che il recupero e questo non è colpa di Trump ma di Repubblica in generale
Che soprattutto con questa grande legge di bilancio Guam Big beautiful PIL Act varato a luglio loro hanno varato tutta una serie di misure che abbassano le tasse come al solito sempre più molto molto di più maniera spropositato di più per i ricchi le hanno abbassate di pochissimo anche per i poveri ma col fatto che hanno tagliato la spesa pubblica di tanto in Partia modo quella sanitaria
In realtà priva avere alla fine il letto è è negativo e ora stanno per estinguersi i sussidi alle ASS a copertura stasi assicurativa sanitaria che erano stati introdotti da Obama e distesi resi molto più generosi da by the end
Che faranno esplodere i premi assicurativi costringendo
Forse dieci forse dodici milioni di americani e a dovere rinunciare
Ha una copertura sanitaria e questo in un in un generale ambienti in cui il problema della a Ford Abbili di cioè dell'accessibilità del buon della vita a buon mercato diventato colossale
A livello politico perché è su questo che i pochi i repubblicani hanno perso i democratici hanno vinto a novembre
E non è di facile risoluzione
E poi c'è un ultimo problema che riguarda Trump
E l'elettorato conservatore Trump affatto quello che in Scienze politiche si chiama una cattura del partito
Nel due mila sedici Trump si è è stato eletto contro l'establishment repubblicano
Nel corso del suo primo mandato ma soprattutto nel corso di quattro anni di esilio a completamente catturato il Partito repubblicano e poi da parti cacciò si è passati alla cattura da quindi la cattura il partito si è passati alla cattura dello Stato stecca cioè no
La la grande forza di Trump non è mai stata quella di avere una pile che vada molto al di là dell'elettorato conservatore è stato quello di rendere l'elettorato conservatore Fidelis Simone Luigi e in particolar modo la base Mangano la base della destra nazionalista
Che i cui tratti biologici o o o declinato all'inizio
Sì per la prima volta adesso ne stiamo assistendo a una rottura fra Trump e la base Mada sul caso extendi
E sto sto scandalo di questo finanziere pedofilo che morto suicida
è il caso per eccellenza che dà adito a cospirazioni di ogni genere devo dire però più lo guardi più capisci perché circolo cospirazioni perché i punti oscuri sono tanti il problema che Trump in campagna elettorale aveva promesso di fare piena luce sul caso è possibile rilasciando i cosiddetti ex in file sarebbe al dossier stent però altri tra in carica a ha fatto marcia indietro su tutto tant'è che a un certo punto si ha creato i repubblicani e i democratici sono impossessati della questione
Se ha creato una frattura interna repubblicani che hanno resistito a una pressione diretta da parte di Trump e fra l'altro i repubblicani che hanno resistito sono repubblicani manga
Cioè non repubblicani centristi ma repubblicani Trump piani che Pietro ampia e non si può perché la domanda del loro elettorato erano non abbia un puliamo sempre di più
E e ora vedremo che succederà Man mano che verranno rilasciati questi questi documenti però c'è stata una prima frattura
Qualche pranzo dell'abusato proposta da
Devo dire grazie molto interessante anche perché aver dettagliato così bene la situazione della crisi del superamento di una storica democrazia come quella americana
E devo dire che ogni volta che c'era qualche passaggio qualche collegamento con l'Italia mi veniva di farlo diciamo
Con la la centralizzazione il superamento della distinzione
Dei poteri una modalità magari danno e non ancora così
Evidente però insomma ma grande lezione che conviene a tutti tenere
In considerazione quindi davvero grazie passo adesso la parola ringraziandolo a Francesco Clementi professore ordinario di diritto pubblico comparato dell'Università della Sapienza di Roma
Grande collaboratore grande amico prego Francesco ha consentito il ringraziamento veramente non formale alla Fondazione Iotti e la nostra Presidente una cara amica vicepresidente la professoressa russo qual era fedele allo Spi Cgil per De Litio invito invito che appunto parte da lontano
A me Oppo più vicino cioè tre contro caccia Francesca ma parte da lontano parte da lontano dentro un tema strategico che è appunto il tema della democrazia io approfitterò del fatto che appunto a Rio diciamo dopo queste due brevissime relazioni iniziali per per dare alcune cose già come predefinite Mac
Caro che le due relazioni che mi hanno preceduto si legano moltissimo quello che cercano di fare che un intervento mi è stato chiesto intorno al tema della democrazia in Europa
Per fare questo ragionamento ci sono alcuni elementi che secondo me vanno detti in premessa elementi che sono utili a tutti noi per cogliere anche lo spirito del tempo
Allora il primo elemento sul quale inevitabilmente dobbiamo prendere atto forse non tra noi ma certo
Tre fuori diciamo da qui
Appunto ne siamo all'università incontrammo dissidenti tutti i giorni ma non non è detto che il tema sia esclusivamente legata di studenti ma è veramente un tema della Società italiana e che non è detto che si voglia curare la democrazia
Cioè il tema della nostra giornata curata democrazia prole diciamo non volevo dirlo Valeria pone all'epoca quando ci sentimmo appunto tutti insieme pone è un tema innanzitutto un interrogativo di fondo cioè si vuole curare la democrazia
Perché alla fine il nostro ragionamento non può non partire da quello che una domanda basica perché dando per assunto che noi vogliamo curare certamente noi la democrazia può darsi che però non si voglia curare la democrazia
Allora il nostro primo problema quello che una volta si sarebbe detto l'università non sono diversità anche in altri luoghi un problema prepolitico
C'è un problema di consapevolezza iniziale sulla necessità o meno di un problema che noi vediamo ma forse gli altri non vedono
E allora come far vedere quello che non si vede
Questo è il tema iniziale della mia relazione
è un problema di se vogliamo essere un po'eleganti potremmo dire togliere il velo di Schopenhauer dagli occhi eccetera ma insomma prese più volgare che prevediamo una realtà che gli altri non vedono
E per far vedere la realtà che gli altri vedono temo dovremo attendere come nei fatti la storia città sta dando canto francescano nuovo
Sulle uova
Far sì che la realtà si mostri di fronte a tutti
E qui c'è un primo paradosso che vi segnalo senza citare Brecht però quando la realtà si mostra tutti di fronte agli occhi nella sua potenza in questo tema su questi temi è tardi
E allora diciamo così per chi deve fare una relazione su questo tema sull'Europa
Non parlo dell'Italia ma sull'Europa e la questione diventa un po'delicata perché e il dilemma dal quale dobbiamo partire innanzitutto convincere fuori da qui
E anche in parte qui e perché poi alla fine diciamo come dire responsabilità la consapevolezza di queste cose che in un certo punto si stende una spiegazione da benissimo
Riccardo Alcaro sulla democrazia americana scioglie anche tante ipocrisie di dibattiti e sentiamo circolanti insomma sulla realtà delle questioni e ci pone una una domanda iniziale come convincere che la realtà è diversa da quella che alcuni ancora pensa che esiste
E sempre dunque convinto di ciò beh a questo punto il primo passo in avanti è come affrontare e dare e provare a dare soluzione a tema curare la democrazia
Allora il primo è un tema prepolitico su quale naturalmente non posso spendere parole ma sul quale naturalmente effettivamente dovremmo interrogarci tutti noi prima di affrontare le nostre relazioni
O meglio nell'affrontare le nostre relazioni perché ragionando intorno alla cura della democrazia bisogni innanzitutto trovare le parole per spiegare che c'è un problema di democrazia
Drammaticamente la realtà ci sta venendo incontro dimostrandoci alcune cose che hanno detto appunto i colleghi gli amici prima e quindi diciamo così la realtà si sta imponendo comune elemento sul quale
Diciamo così questo primo passo drammaticamente facilitato ma pericolosamente facilitato
Detto questo
Detto col fatto che ne vogliamo preso atto della realtà curare la democrazia siamo dentro a che tipo di problema la democrazia
Il problema è generale naturalmente democrazia una storia antica ma diciamo così facendo aggio appartenere duecentocinquanta anni della della del modello costituzionale americano che viene celebrato il prossimo anno con l'attentissimo a sembrano situazione anche duecentocinquanta né dichiarazioni di vendersi Stati Uniti quattro luglio mille settecentosettantasei
A partire da quell'anno se volete per divertirsi aggiungendo anche questo noi quando ragioniamo di curare la democrazia di che cosa ne aggiorniamo
Ragioniamo di una cosa specifica dal punto di vista degli studiosi di diritto costituzionale non solo che si chiama regressione democratica
La regressione democratica è fatta di almeno tre punti
Il primo punto è una regressione del desiderio di partecipare stato detto benissimo a Valeria Fedeli fin dall'inizio la voglia di partecipare non c'è più in una battuta e l'astensionismo una regressione democratica
è la fatica del partecipare dell'aggiungere il proprio pezzo in più
Ora
Apro una piccola parentesi
Votare la parola votare deriva dal latino voto uno ora faccio troppo lunga riguardare subito però la Palatino foto Umma
è utilizzata per votare perché dentro la parola tiro voto c'è il concetto di fiducia gli ex voto così ci capiamo al volo gli ex voto sono
Un elemento di fiducia
Allora quando non si vota più vuol dire che non c'è più fiducia
Se non c'è più fiducia come noi facciamo a ricostituire quell'elemento fiduciario che tra l'altro che neanche sulle forme di governo e che vivono nel nostro caso per esempio quelle parlamentare di rapporto fiduciario
Perché si va tende verso modelli più ad elezione diretta perché il problema fiducia un cioè
Il rapporto di fiducia non si pone nel modello presidenziale e in parte in maniera negativa in quello semipresidenziale ma un'altra lezione
Dove si pone il rapporto di fiducia nelle forme di governo parlamentari si dà per precostituito il fatto che ci sia il desiderio di avere una fiducia ci siamo relazione
Ecco la prova che ne stiamo vedendo che questo desiderio chi vive e abita la democrazia parlamentare la meno sempre di meno
Allora
Se la regressione democratica come primo punto il tema dell'astensionismo della mancata partecipazione il secondo elemento è che la mancata partecipazione si trascina con sé un compunto un secondo elemento il secondo elemento è che i valori che la mancata partecipazione incarnano
Vanno anch'essi in crisi e quali sono l'ha detto prima sempre Valeria lo hanno ripetuto i colleghi giustamente sottolineando sul caso Costituzione italiana sono i valori che fanno la Costituzione repubblicana
Qual è il valore dei valori della Costituzione repubblicana adesso voglio sconvolgere nessuno e tra il valore dei valori la Costituzione repubblicana innanzitutto uno
Uno è il passaggio dal singolare al plurale
Tutto qua
La Costituzione repubblicana ha come pilastro troncone il pluralismo
Pluralismo ricorda Francesca di genere pluralismo naturalmente che è anche la partecipazione in senso più largo pluralismo delle idee il pluralismo delle voci è il pluralismo
Allora il tema della regressione democratica se dovessimo stringerlo come dire Street Sarlo con una spugnetta bagnata e e e tirarne fuori il succo il succo che cosa è innanzitutto un tema di pluralismo
La domanda allora che ne dobbiamo porci nel curare mo'grazie se vogliamo curare il pluralismo che naturalmente godermi le cose le minoranze ed emigrazione le voci le religione nelle cose
Terzo elemento se noi vogliamo curare la democrazia occupandoci di una partecipazione che non non c'è più o comunque c'è molto meno rispetto a prima siamo più precise
E curando quindi il pluralismo l'elemento finale di questo ragionamento diviene quali ambiti di intervento del pluralismo dedicare
Al
Se noi ci dedichiamo a questi questa diciamo analisi ci dedichiamo ad affrontare il tema del pluralismo lo guardiamo dentro la dimensione europea
Ne abbiamo cinque ambiti di grande intervento della dimostrazione in Europa né che io mi son dedicato doppio livello sono i paesi dell'unione e l'Unione europea in quanto tale non a farlo troppo lunga ma insomma ho cercato di raccogliere questi elementi
Ci pongono cinque filoni
Allora il primo filone è un filone che diremmo noi da studiosi tutti istituzionale
Cioè la separazione dei poteri il rapporto fra esecutivo legislativo e giudiziario e tutto il tema ovviamente di fronte ai nostri occhi che all'indipendenza della magistratura
Che non è fatemi fare una battuta la separazione di carriere ma un livello un po'più alto del problema
Un livello che tocca dentro la dimensione europea per esempio un paese come l'Ungheria che l'unico Stato membro è stato classificato come non pienamente libero i principali indici conservo bene perché nell'indipendenza giudiziaria
Esattamente l'esecutivo ha messo sotto il tacco giudiziale
Come ammonì era anche abbastanza elegante ma nei fatti lo ha fatto in Europa è intervenuta a piedi uniti dopo un po'di fatica ma a piedi uniti anzi ad intervenire con l'elemento chiave che in questi casi si usa perché voi la democrazia che brutalità e ferocia cioè ci ha dato agli assurdi
Quanto funzionerà un po'funziona bisogna vedere fino a quel che a questo punto per il quale l'effetto che tu naturalmente la dico una battuta butti via il bambino con l'acqua sporca perché quando togli i soldi contati i soldi per chi governa togli soldi al Paese e ai suoi cittadini
Togli i soldi agli europei che abitano l'Unione europea al quale dalla diciamo la propria la cosa bella è salve regia diritti e e quei da una parte togliamo da una parte e chiediamo come fare questo gioco l'equilibrio e la politica
Non è semplicissimo va spiegato
E ascoltare questa spedizione questa spiegazione faticosa perché il secondo elemento di ambito Diffy difficoltà che vi segnalo è chiaramente il problema del pluralismo dei media le concentrazioni proprietarie e l'uso dei social media dentro quella polarizzazione che Riccardo raccontava negli Stati Uniti ma che insomma è la nostra vita quotidiana opporsi alla polarizzazione mediale cioè dell'uso dei media Instagram e compagnia bella e non solo non solo è sbagliato ma è ridicolo
Perché non ci si oppone alla storia al più precisi prova governarla
Come governare questo pezzo della storia
è una questione non da poco perché in realtà abbiamo un problema come corollario non semplicemente di gestione dei media quindi tutti a un certo punto abbiamo Instagram tutto c'è tutto abbiamo Facebook accederci a Lecce ma Chauncey economica dietro
C'è un problema di pluralismo dei soggetti
Che lavorano in media e qui se volete prendere sempre Stati Uniti si vede non atti come quello share manette del mille ottocentonovanta che ha fatto il diritto antitrust negli Stati Uniti e poi dopo nel mondo e che ha reso gli Stati Uniti gli Stati Uniti davvero
Perché ha rotto le concentrazioni Monopoli ha spalancato le porte che quel vaso di Pandora che era un'economia concentrare né grandi riti dei Bell labs
Quindi non funziona
L'unico soggetto che al mondo Sacco ancora questa parte Happy ecco a parte qui è l'Unione europea che fatica contro chi a farlo naturalmente contro le grandi ditte l'Europa lo sapete all'ambito territoriale non soggetto reale politico
Istituzionale che rispetta le grandi ditte Google
Amazon la meta eccetera eccetera ha posto una serie di paletti
Paletti che sono paletti naturalmente economici sulla concentrazioni industriali della socializzazione cecena ma che sono anche naturalmente legare strettamente diritti degli individui e dei singoli
Il Jedi PIEAR Ra che noi traduciamo come gli strumenti a garanzia della nostra privacy
Sono ed è l'elemento centrale a tutela di quello che è il bene che tutti abbiamo capito ormai più importante che c'è che sono i nostri dati i nostri dati non vengono dati scusate il gioco di parole
Perché siamo europei
O comunque sono dati dentro regole abbastanza definite l'Europa ha fatto anche una legge sull'intelligenza artificiale che consentitemi è una legge già stata superato Spinal Tap faccio vedere un error vi dico l'errore a me carissimo occhio dirigo un master in Scienze le tre del governo l'Unione europea
Su la concentrazione l'uso degli algoritmi elettorali per le lezioni è stata molto fragile debole nella legge che ha approvato e quindi quello che le abbiamo tanto denunciato per esempio l'uso di Cambridge analitica e dei grandi corporations nelle momenti elettorali strategici di questi anni penso appunto a Boso Brezzi c'è un danno gigantesco creato a loro ma anche a noi
E in altre situazioni negli Stati Uniti e anche nelle nostre azioni preparatevi perché apro una parentesi la battuta che ha fatto il ministro Crosetto
In parlamento e al Copasir sulla necessità di attrezzarsi a delle guerra ibrida né i media e diciamo così nella realtà digitale nel mondo digitale la battuta tirata via corrisponde esattamente a questo tipo di dinamica
Per la quale il nostro Paese uti singoli pane appena così attrezzato quanto dovrebbe essere e quindi insomma
Questo si lega tutta la dinamica naturalmente l'opera però qual è il punto che l'Europa si sta cercando di difendere su questo filone con le unghie e con i denti quanto durerà ma insomma appunto alcuni elementi di errore ci sono una progressiva crescita auspicabilmente si andrà a sanare tutti gli errori però è chiaro che sono solo gli europei che fanno questa partita terzo elemento l'integrità del processo elettorale lo citavo prima integrità del processo tranne l'uso di risorse pubbliche a fine del consenso la questione grandissima
Se posso avere una battuta il nostro Paese ritirerei tardissimo su questo
Perché la storia dell'Italia è molto semplice abbia avuto il più grande sistema del dei partiti di massa di tutta l'Unione europea di tutti i Paesi dell'Unione oggi europea
Quella culturali era una cultura di prassi di comportamenti di storie
Per cui le regole scritte valevano giusto quindi sono scritte relativamente anche il costituente in realtà affidando ai partiti la gestione della Costituzione repubblicana nei fatti plagio il pluralismo dicevo prima
Ha reso molto fragile debole quei meccanismi che ne sappiamo di compensazione politica nelle scelte giuridiche ne dico una parola sola le consultazioni per la formazione del governo
Era la paga parte dal dal periodo statutario che arriva dentro per avere pubblicato non è che ci siamo stati rivoluzione per le strade per negarle sono prassi cioè qua ci siamo acconciati tutti dentro perché erano i partiti e comunque gestione quella parte lì
Ecco noi abbiamo però un buco
E di aggiornamento strategico noi e gli altri naturalmente in Europa sul processo elettorale la presentazione delle liste la costruzione del del delle campagne elettorali la costruzione
E la raccolta della socializzazione una serie di elementi in cui questo tema del processo elettorale è stata in qualche modo poco visto giustificatamente poco visto allora perché al problema dei partiti
Immaginate entrando oggi in un seggio nel seggio fatichiamo a comporre i seggi elettorali non abbiamo rappresentanti di lista e quei pochi che ci sono rappresentati di lista Piccini fanno un lavoro egregio
E quei pochi che accettano di fare il seggio elettorale fanno un lavoro egregio non vi posso sono i verbali
Ora noi abbiamo appunto questo processo in corso di discussione aperta col ministero dell'interno che devo dire si sta molto attivando su questo cercando di coinvolgere i giovani e l'università ma anche lì diciamo ne chiediamo loro moltissimo forse troppo
Questo è un tema che l'Unione Europea sta iniziando a mettere a fuoco non da ultimo perché è chiaro che l'influenza evidentemente dentro la guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina pone e non solo perché punti droni che arriva in Olanda Copenaghen e cioè e non solo poi una chiara evidenza rispetto al rischio di influenza le nostre lezioni a tutti i livelli a tutti i temi in tutti i posti
E quindi questo presidio nella meccanica giuridico istituzionale è un presidio decisivo democrazia democrazia quarto livello ma qui c'è un tema naturalmente le relativo a gli elementi che spingono ad uno spazio civico si sta restituirli diciamo restringendo
Quando spazio civico io che cosa intendo per spazio civico io intendo innanzitutto la possibilità di esprimere la libertà di espressione la prova parola senza sentirsi minacciati
Vale certamente per i giornalisti tutti i giornalisti della carta stampata dei miti on line dei giovani giornalisti che non sono iscritti all'ordine
Vale naturalmente per le minoranze vale in altre realtà vale per il genere presepi sversa c'è un tema molto serio rispetto alle donne che sono state confinate vale torno lì per un elemento che citavo prima presepe nella costruzione senta che li dei sistemi elettorali perché gli algoritmi elettorali
Possono includere ma possono anche escludere e siccome legge elettorale sono fatti sulle formule le forme sono degli algoritmi chi scrive gli algoritmi magari può avere una cultura politica non esattamente pluralista
Questione sulla quale per esempio c'è un deficit di consapevolezza e conoscenza fortissima in Italia e nel resto dei Paesi dell'Unione e poi appunto lo diceva bene non solo valere al tema dell'astensionismo
Allora questi cinque filoni che trovano poi dinamiche nella realtà di composizione dei comportamenti politici soluzione morto di felci cade
Dentro i Paesi dell'Unione europea e dentro europea se pensiamo ai Paesi dell'Unione europea tutto ciò attiene a quella che noi chiamiamo le forme di governo quelli dalla forma di governo parlamentare che soffrono di più ma anche forme di governo semipresidenziale che soffro su tutta la Francia come esempio
Abbiamo sotto gli occhi
Questa sofferenza è una sofferenza che innanzitutto attiene al primo dei nostri punti cioè la mancata partecipazione politica un sistema partitico solito eccetera eccetera eccetera
Ma genera anche a regole istituzionale non adeguate allo spirito del tempo
Dove non adeguato respiro il tempo dovremmo anche dirci qual è lo spirito del tempo
Finché partiti erano forti in Europa e in Italia in Europa e in Italia
Il tema del modello democratico aveva uno svolgimento quasi unidirezionale
E unidirezionali cosa vorrà dire che contava più rappresentare che il governare posto che rappresentare governare sono gli elementi basici di un modello democratico
Con la crisi del sistema dei partiti di da loro e da noi i rappresentare l'ho già detto e andate in crisi
Era rimasto il governare
L'oscillazione del pendolo verso il governare assunto naturalmente anche momenti e fasi molto dure per cui governare la governabilità veniva prima di tutto
E naturalmente questo va criticato ed è criticabile
Però non possiamo neanche immaginare che si possa riportare perduto dall'altra parte
Dove rappresentare Everest da solo e sostanzialmente esclusivamente come soluzione ad ogni questione questo non è più possibile non perché sono regionale generazioni e chissà che
Ma perché questo non ci consente di governare le società complesse che sono sempre più complesse è sempre più difficile
E allora delle due l'una
Cercare l'equilibrio difficile ma certamente
Riccardo faceva gli ha cominciato dicendo io non so se posso occuparmi della democrazia in America eccetera ma e il suo titolo Alexis de Tocqueville a democrazia in America
E tornei comincia dicendo il libro due cose numero uno Tocqueville dice gli americani è gente che va di sembra post tra Palata possono di giovinezza c'è della gente che sta insieme cioè partecipa e gli americani o partecipano più a parte quelle sacche che diceva biblocco maga c'è un bellissimo
Studio del Bowling Alone bene sotto un po'riprendo un votare sì adesso hanno preso a reclutare infatti ma questo primo punto il secondo punto in questa logica e invece la costruzione di un modello in cui alla partecipazione segue appunto la il desiderio di delivery delibere inglese cioè di attuare quello che si è detto
Questa cosa non la possiamo evitare
Allora come si tiene in in equilibro rappresentare governare
Questo va detto questo è il tema della cura della democrazia
Perché un tempo il tema della della governabilità su il cittadino non solo poneva l'elettore non solo poneva lo affidava nel Volturno ex voto uno ai partiti
Ma se i partiti
Non svolgono più questa funzione tanto quanto servirebbe mano perché sono cattivi partiti consentite mente ha benedetto Dio ci stava con i partiti quello che sembra che chi quelle che noi chiamiamo oggi partitino dico così ma
Non possiamo più rimettere il dentifricio nel tubetto perché l'epoca storica è finita la guerra fredda è finita il mondo è cambiato non possiamo però negare che questa istanza ha una sua dignità
Allora come affrontare il tema dell'equilibro fa rappresentanza e governabilità rappresentare governare nel tempo dei social media nel tempo della frammentazione del tempo dell'individualismo nel tempo della polarizzazione questa è la democrazia in Europa allora lo svolgimento delle vediamo torno alle forme di governo in Francia e le sue difficoltà ci facezie diretto tutto funziona mi è vero
In Italia in Spagna in Germania
Nel merito perché ritengo di
Sono molto più europea di quanto non sembri no
Tutto negli Stati Uniti è stato già detto pone allora a questo punto allori
Degli elementi sui quali dover tirare un po'le fila questa tendenza la prima tendenza che noi non possiamo fare finta di non vedere che la stabilità del governo è un valore politicamente rilevante per qualsiasi elettore
Di destra di sinistra discente lo alto o basso
Perché in quella stabilità che non è durata a prescindere naturalmente ma la stabilità c'è quello che è il cuore della democrazia il cuore della democrazia e partecipazione perché innanzitutto indirizzo politico allora ci siamo dimenticati che noi andiamo a votare perché scegliamo l'indirizzo politico non perché ci fa bene al cuore
E basta la dico così perché quando io cerco di spiegarlo a persone diciamo meno attrezzate politicamente su queste cose mi guardano e mi dicono ma il mio indirizzo politico non esiste
Io voto e poi fanno come gli pare il voto e camere i governi io voto e la politica non segue allora il nocciolo della questione che per curare la democrazia
Dare possibilità a far sì che l'indirizzo politico degli elettori e di coloro che li rappresentano non ci sono elettori se non ci sono partiti ma badate non ci sono neanche partiti se non ci sono i vettori un
Questo forse un po'ce lo dimentichiamo pensano i partiti possano resistere agli elettori e quindi si costruiscono anche legge elettorale che preesistono agli elettori aperta risolvere si faccia finta porcellum così ci capiamo più direttamente ecco pone una grande questione su dove sta oggi l'indirizzo politico che fine affatto
Allora se ne cerchiamo tu che alla fine dell'indirizzo politico nei paesi delle europee e nell'Unione Europea ci dobbiamo porre alcuni elementi comincia la parte facile che l'Unione europea
Questo dovrebbe già dal ridere la situazione la parte facile europea a a mio avviso una risposta secca per occupare o consumare troppo tempo la risposta secca all'Italia la bucata e la bucata una ventina di giorni fa un mese fa adesso Riccardo Francesca consentitemi potrei sbagliare la data quando il Presidente del Consiglio dei ministri del nostro Paese ha rinunciato a porre l'Italia dentro
Sul lato della bilancia favorevole alla maggioranza qualificata per le politiche che fanno l'Unione europea e l'ala ha lasciato il nostro Paese sulla piatto della bilancia per l'unanimità
Questo è il crinale discriminante in cui si dice che tu non vuole occupati dell'indirizzo politico perché lo spostamento dall'unanimità alla maggioranza qualificata da dalle principali politiche sono esteri e difesa oggi naturalmente ma anche naturalmente le questioni più economiche
Rende quel cambiamento strategico rendendo le europea quello che in fondo tutti i giorni noi e anche loro lo dico così tutti più o meno di colore ci vuole migliore Europa meno Europa più Europa
Un'Europa di migliore qualità eccetera eccetera eccetera mi piacerebbe vedere l'Europa dei grandi conflitti mi piacerebbe vedere va a parlare con una voce sola eccede
Questa cosa con da dove comincia il doppino comincia dicendo che sulle cose serie si va a maggioranza qualificata perché perché guarda un po'nella Brescia l'Ungheria che noi per esempio abbiamo sanzionato
Perché non rispetta lavoro Floris non rispetta la democrazia che però mette il veto se tu consente all'Ungheria di continuare a mettere il veto sulle politiche stretch europea è chiaro che devi decidere da che parte stai
Non si può stare in famiglia proprio la battuta incita a metà
O sta di qua o stare di là
L'Italia a sbagliato mi permetto di dirlo così l'Italia come Paese in quanto tale oggi al rappresentato al Governo
Da questa maggioranza perché questo è un fatto istituzionale anche qui prepolitico
Ed è una scelta che marca l'identità del nostro paese in un tempo storia del quale la il voto a maggioranza qualificata su quelle politiche cambia la natura
Dell'idea di democrazia e la tutela del modello democratico che è appunto la ci portiamo l'Assemblea costituente dalla Resistenza dalla sconfitta del nazifascismo
Vale per tutti
Se non passi parte dalle non se ne esce tutto il resto del europea quanto pesava Commissione come funziona Parlamento europeo come ci piace il Consiglio europeo arrivano ma se ne dona crediamo il nodo il nodo è come si confuta
E come ci si oppone al voto da parte degli altri noi non ne usciamo più
Ecco l'esperienza storica ci dice che quando qualche giorno fa vicina quindici giorni fa adesso più o meno non vorrei sbagliarmi Francia e Germania hanno di fatto questo passo importante noi ci siamo stati
Eppure da con Francia e Germania in maniera diversa abbiamo un un rapporto molto stretto più di altri realtà e loro tra loro doppiamente lo hanno stretto si consultano eccetera eccetera allora questo questo vulnus va denunciato
è questo l'abbia se vuole fare la battaglia politica una che davvero sia
Una chiave di volta è questa
Chi lo sta sul voto a maggioranza qualificata lo sta nella democrazia oggi
Secondo elemento
E passiamo ai nostri paesi dell'unione vado rapido nostri paesi dell'unione naturalmente al scusate per chiudere Leffe tutto ciò naturalmente a maggioranza qualificata diventa che a questo punto parte una meccanica interna di accordi che noi chiamiamo le cooperazioni rafforzate
Perché anche lì a ventisette difficile sta tutti insieme
Ma un modello reticolare può non piacerci e cooperazioni rafforzate
Tutti insieme tra un modello che costruisce prima quello di cui abbiamo bisogno cioè una soluzione reale a proteggere l'unica area del mondo
Volente o nolente per le mille avventure della storia che ha garantito Prota Tari la fascia
Passiamo a Paesi debbano molto più rapido per i Paesi la situazione è molto più più drammatica perché è chiaro che i Paesi dell'Unione europea soprattutto le grandi democrazie vivono innanzitutto un problema
Di consapevolezza una problema di consapevolezza della loro dimensione di difficoltà
Un problema di consapevolezza di elettorati stanchi un problema demografico l'Italia in testa
Di consapevolezza perché le persone che conoscono di più la democrazia sono anche quelle che potenzialmente domani mi posso così fruire di meno mi spiace dirla così
E l'equazione che invece possono si offende di più della democrazia sono anche quelle a cui noi abbiamo insegnato che non era necessario così tanto partecipare perché alla fine della fiera l'ho detto all'inizio o Valeria la democrazia è un fatto garantito
Allora la prima cosa dobbiamo dire torniamo all'inizio è che non è più garantito nulla
E non è una cosa volgare di soldi pensioni eccetera uguaglianza futuro lavoro no no qui non è garantito che tutto Marino per combattere qui non è più garantito altro che il dovere civico del voto che è un dovere prima che un diritto a mio avviso qui non è più garantito il fatto che tu domani avrei davvero una speranza e futuro
Allora se le la nostra generazione può fare qualcosa e spiegare questo e portare a questo per fare tutto ciò nei modelli democratici europei nelle grandi liberal democrazie pochissimo si sta facendo
Pochissimo sta facendo la Germania anche se i programmi educativi tedeschi per esempio nelle scuole sì ma sono molto migliori dei nostri
Ponti più sta facendo la Francia ma naturalmente la situazione di un di un presidente in uscita come matrona dopo un doppio mandato una situazione Puglia che tale non è che impongano anche dei gran che con questo governo stabile instabile di lecco il mio un posta facendo la Spagna ma anche il modello spagnolo sconta una grande domanda di fondo che forse ne vediamo poco macchina ci dovremo da ricordare che per loro il te
Ma con la chiave pubblica è una questione che adesso tocca lei i figli per cui si muore
Cioè
E il modello monarchico spagnolo è molto più repubblicano di tanti monarchiche degli italiani hanno conosciuto e
Ha salvato la monarchia in Spagna e la democrazia in Spagna più il re auspicabilmente suo figlio adesso piuttosto che il nostro re allora scusami Francesca non è una cosa da storici ma è un fatto oggettivo
Mi permette tra il capo degli storici allora questa questione oggi ci dice però che noi dobbiamo recuperare un elemento centrale e che è l'elemento di grande difficoltà l'elemento centrale un elemento di educazione l'educazione alla democrazia è un fatto che lo facciamo
Non lo facciamo né nelle nostre esatta diciamo così scolastica accademiche
Familiari eccetera perché è difficile dove la democrazia perché sono parole con le parole difficile tributario infatti finché la realtà non ti fa vedere quella roba lì e torniamo al paradosso iniziale
E poi naturalmente
Perché appunto il sistema dei media non ci aiuta
Qui ci dovrebbe essere un lavoro importante per ricostruire un dialogo alternativo dentro la modernità del sociale media ma su questioni che abbia grandi soluzioni tranne dire occupiamocene non sapremmo tutto e di più certo c'è anche un punto io lo registro e vado verso le conclusioni se dobbiamo trovare una parola
Per chiamare in qualche modo alla raccolta
I giovani le società europee la dico così la Società europea che Habermas chiama e dell'opinione pubblica europea
Io non penso che la parola sia più uguaglianza lo dico con molto rispetto lo dico con molta delicatezza
E non lo è perché è la Costituzione repubblicana che non ce lo dice posso
La Costituzione repubblicana questo non è cambiato gli articoli verso garantire è l'articolo tre l'articolo tre che nelle forze abbiamo letto distrattamente l'articolo tre recita lo leggo perché così non
Sto leggendo tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione eccetera
La pari dignità sociale viene prima dell'uguaglianza
Spesso noi abbiamo invertito lo schema abbiamo messo l'uguaglianza prima della pari dignità sociale ma se io Umberto lo schema
C'è una gara a chi è più quale dell'altro
è una corsa tra diseguali a cercare di essere uguali mentre noi parliamo di un altro gioco
Il costituente parla di un'altra cosa il costituente ti riconosce l'uguaglianza perché ti riconosce la pari dignità sociale e segnati riconosco allora la pari dignità sociale ti riconosco sì immigrato come diceva Francesca
Che anche se vive qui
A diritti addirittura volte ed è nato qui addirittura diritti a volte più di tanti italiani per esempio volevano dall'estero
Se ti riconosco la pari dignità sociale possa aggredire meglio le disuguaglianze perché so distinguere
E allora il tema secondo me è la parola chiave per curare oggi la democrazia è la pari dignità
Perché noi in fondo entriamo nella democrazia ha detto Francesca molto bene uomini e donne donne molto in ritardo perché segnalo Nuova Zelanda l'insenatura Redone mila ottocentonovanta tanto per dirne una
Entrando esattamente perché crediamo nella pari dignità
Le donne votano non perché sono donne ma votano perché hanno pari dignità rispetto a tutti gli altri
Noi chiediamo io per esempio chiede il voto ai sedicenni c'è una cosa abbastanza ruvida da dire
Non perché sedicenni possano capire di politica Pd diciottenni più dei ventenni più dei trentenni più dei cinque temi perché io penso ci sono molti cinquantenni che conoscono molto bene il collega di tanti sedicenti
Ma perché dobbiamo riconoscendogli quella pari dignità stimolando la responsabilità pubblica
è rischioso accidens rischioso per molto meno rischioso che lasciarli a casa
è molto meno rischioso che incominciare a dire nella sappiamo Guarino
Allora è chiaro che le nostre categorie tutte le categorie soprattutto in un Parlamento in quale oggi Camera e Senato fanno non solo la stessa cosa fatti uno fa per due e questo è un tema che non denunciamo ancora così forte
Ma soprattutto gli elettorati si assomigliano ormai praticamente dopo la riforma anche della riduzione ore parlamentari e degli elettorati
E allora il coraggio di scardinare alcuni elementi che ci hanno tenuto a caldo per molti molti decenni dobbiamo avere il coraggio di rompere questo di rischiare è l'unico modo per cui noi cerchiamo di affrontare la tutela della democrazia allora la democrazia e partecipazione perché non abbiamo paura che la gente si sbagli votando
Perché sbagliando si può tanto intanto impara a votare
Poi magari potrà quello sbagliato lo dico così
Tal Sergio avvenuto quell'esperienza l'ha fatta chiudo
Chiudo su che cosa è votare allora
Votare non è il voto
Votare non è il foto il folto è l'alfa e l'omega della sintesi di una storia
L'alfa e l'omega della sintesi una storia che appunto la parola che fiducia ma quest'Alfa e l'Omega ha dentro una vita è una vita di partecipazione è una vita di relazione è una vita di confronto e alla vita di letture
Di letture della dinamica quotidiana di ascolto di partecipazione allora assi
Voti con consapevolezza allora noi dobbiamo riuscire a spiegare che non si può e si care le nostre vite collettive perché il votare una forma di condivisione perché la fiducia da solo e non esiste la fiducia basta qualsiasi collega diciamo non un premio Nobel che vi spiega e fiducia una una parola relazionale
Quindi la fiducia si fa in due
E il voto appunto è un fatto di relazione
Il voto è un prendersi cura dell'altro
Il voto è prendersi cura dell'altro nessuno di volo di non lo vuole più fare nei termini che volevo farlo prima ma questo non si può mettere come una siringa dentro un corpo e salvare la democrazia
Non è una cura che funziona così
Allora non dobbiamo avere paura di rompere quello che l'architrave concettuale sul quale molti di noi io in testa ho costruito la mia percorso di studioso di carriera e noi abbiamo studiato insieme in tante realtà
Avere il coraggio di affidare il futuro a chi il futuro lo phone
Lo vuole mano perché vuole bene a noi lo dico questo patto fra generazioni dalle perdonami con molto rispetto non funziona detta così io con i miei studenti noi con i nostri studenti difficilmente Bush a spiegarlo a parte di stenti canotti Milano gli ottimi genitori eccetera
Perché è un tema di difficile declinare ma se tu dici sul volto futuro per riprendere in mano la tua responsabilità e devi venire a votare secondo me la cosa cambia qui dobbiamo ha il coraggio di alzare questa asticella offrire a loro questa spiegazione
Dopo il voto e l'inizio di una storia non la fine di una storia io a stare a galla manco un percorso perché per me votare vuol dire anche rendere conto c'è tutto il tema di politica sul quale non è tra la chiudo
I Paesi che ho citato all'europea
Hanno discipline elettorali che facilitano voto di figure soggetti sotto i diciott'anni
Occhio omogeneizziamo innanzitutto il votare sotto i diciott'anni questa è una sfida vera che chiama a paese a fare i conti con se stesso
Dentro una logica che in realtà guardando agli Stati Uniti è molto simile perché negli Stati Uniti ritorno al voto importantissimo potente i numeri pazzeschi saltato per paventato per Trump in quelle elezioni
Esistono perché negli Stati Uniti sono andati a cercare sacchi di elettori che non votano c'è l'anagramma elettorale
Volete cercare la democrazia che vuole essere democrazia perché vuole il suo futuro apre angoscia chi vuole futuro non raccontiamo glielo perché quando lo raccontiamo le loro pensano che vogliamo il nostro futuro non il loro portiamo in Parlamento chi davvero nelle politiche pubbliche devi cercare il loro futuro deve trovare il suo futuro allora
Se vogliamo curare la democrazia ci vuole più fiducia
E più coraggio di dire che prima dell'uguaglianza che rischia di essere promesse non attuata ci vuole innanzitutto più dignità sociale
E la dignità sociale parte in da tutte le categorie da tutte le generazioni e naturalmente nona
Sesso colore razza prima eccetera se in invertiamo lo schema dell'articolo tre nel racconto che ci siamo fatti ma non invertiamo nulla perché la Costituzione repubblicana di basta leggere costituzione il costituente l'intesto questo
A partire dalla pari dignità sociale il resto secondo me verrà grazie
Che dire bravissimo
Vorrei discutere per cinque ore ma avremo altre occasioni grazie davvero Francesco perché credo che ci abbia dato immesso degli elementi anche che saranno parte della nostra discussione quotidiana anche in futuro mi auguro cioè nel senso che mi auguro davvero che più coraggio nell'innovazione ma anche più capacità di rilettura di ciò che la nostra Costituzione dice perché in fondo quello che tu hai affermato è esattamente questo
Devo dire che lo sottolineo molto anch'io questo elemento fiducia è parte di una relazione
Votare partecipare non è solo andare al urne e esprimere un voto ma c'è un prima c'è un dopo c'è un rendiconto un rendicontare non puoi anche di questa relazione politica quindi mi pare particolarmente importante
Quindi grazie
Adesso con sempre ringraziando do la parola al professore emerito di economia politica dell'Università la Sapienza di Roma Maurizio Franzini che ringrazio tantissimo
Sì che affronta un tema molto difficile a cui egli affidiamo tutto prego vado
Ok allora grazie anche da parte mia a tutti per l'invito fra particolarmente piacere
Parlare alla Fondazione Iotti perché una grande simpatia per la Iotti e poi quando ho letto così da dilettante quello che lei ha fatto anche ricostituente dire che la mia simpatia è aumentata
Detto questo confesso che quando sono invitato molto gentilmente a partecipare non avevo capito bene di che cosa dovevo parlare
Perché se avessi capito che doveva di capitalismo e democrazia non lo so se avrei accettato
Questa cosa comunque una volta detto di sinistra verso a riflettere devo dire che in qualche modo sono molto contento di averlo fatto perché qualche idea ma la sola forma come dire formata e spero che sia utile sono idee che convergono con alcune delle cose che hanno detto che sono state dette su alcune cose magari sfumature che potrebbero essere diverso però questo è un arricchimento
Però diciamo il problema fondamentale di cui mi devo occupare che in che modo il funzionamento dell'economia incide sul democrazia e viceversa
Questo tema è un tema complesso soltanto quando due dovrà decidere come intendere capitalismo contemporaneo e come intende dell'operazione passato qualche brutto quarto d'ora perché non è proprio una roba semplicissima e mi sono trovato di fronte peraltro appunto a diverse
Affermazioni sui rapporti che ci sono tre capitalismo democrazia e capitalismo fa bene la democrazia capitalismo formato la democrazia
La democrazia fa bene a capitalismo l'ultima che ho sentito che la democrazia fa malissimo capitalismo e questa è una formulazione di un signore di cui non ricordo il nome che però fa parte della Heritage Foundation diciamo che ha un qualche ruolo
Nel determinare quello che il tramonto pensa e dice quindi se la democrazia formale
Che vide Rismondo diciamo dobbiamo un attimo prima preoccuparsi
Però dopo quel quarto d'ora via di agitazione come ho risolto il mio problema compensativi tre cose del capitalismo contemporaneo che sono rilevanti ma per un discorso sulla democrazia l'ho pensato di interpretare la democrazia
In modo minimale direi come quella cosa che permette a chi viene turbato nella sua vita da alcune decisioni di partecipare a quelle decisioni
Cioè quindi è una modalità di pazienti e guardate che questo non vuol dire solo qui se siamo al punto su cui possiamo fare gli interessi non vuol dire soltanto sfera politica vuole dire anche e pesantemente come dirò seria economica cioè e il modo in cui l'economia consente alle persone di partecipare le decisioni che riguardano la loro vita all'interno delle dell'economia allora quali sono le tre cose su cui litri aspetti io credo che attira la vostra attenzione caratteristiche dei tempi contemporanei alcune già esistenti ma fortemente accentuate oggi
La prima è il fatto che molti in mercati vediamo ci sono i monopolisti cioè ci sono impresa i grandi che dominano l'intero mercato e hanno come dire un potere perché la parola alternativa e il parente di Democrazia e potere e in che modo impura in che modo si manifesta
Quindi questi monopoli e no non sono soli monopolio le piattaforme sapeva guardare i dati sugli indici di concentrazione nei mercati a livello mondiale troviamone dal momento perché questo è rilevante per la democrazia
Nei mercati il primo viene meno la la la la possibilità di scelta dei consumatori
Mi ha colpito rileggere non molto tempo fa l'affermazione di uno dei padri del liberismo che si chiama Hayek padre da Scola osteria che il quale attaccava violentemente questa idea che si potesse andare verso i monopoli sostenendo che queste devo limitazione della libertà delle persone libertà di scelta no
Quindi viene in mente
Il tanto parlare che facciamo di neoliberismo di quale libertà parlano i neo liberisti che non è la libertà di cui parlava e dire che evidentemente vale la libertà dei potenti di fare quello che gli pare sorvolando linguaggio improprio però più o meno questo mi sembra il ragionamento che c'è dietro quel tipo di cose
Viene meno la libertà di chi vuole entrare e fare un mestiere fare in un'impresa di poterla fare perché non riesce a entrare in quei mercati questa è un'altra
Come dire forma di limitazione della libertà ma viene meno anche si limita anche la libertà dei lavoratori perché
è ormai dimostrato che c'è un forte collegamento tra quanto sono grandi monopoli di alcuni mercati e gli effetti sul mercato del lavoro perché diventano anche gli unici acquirenti di lavoro in molti casi e questo limita le possibilità dei lavoratori di scegliere oltre che limita come dire la loro possibilità di ottenere condizioni migliori perché decide
Decide solo uno quindi questo è un punto il primo punto importante
C'è la questione dei monopoli
La seconda questione importante quello che il di quello che succede dentro l'impresa
Nel linguaggio comune spesso si parla di mercati mettendo tutto dentro in quel mercato dove si compra e si vende e il mercato come l'impresa dove si produce è qui dobbiamo avere un po'separati questi due concetti
Dentro l'impresa dentro un buon numero di imprese sono successe cose
Favolose
Vi faccio un esempio per estremo di cui sono venuto a conoscenza che tempo fa che però mi sembra molto rilevanti
Asset manager che cosa sono sonoro società finanziarie che gestiscono i patrimoni patrimoni individuali o patrimoni per esempio dei fondi pensione quindi raccolgono questa massa enorme
Di fondi e li investono comprando azioni dell'impresa e quindi gestiscono i patrimoni facendo questo per
Questi asset manager che hanno un patrimonio sterminati
Ci sono gli azionisti di maggioranza in un numero altissimo di impresa
Le le grandi imprese di Wall Street in più o meno la metà del di questa grande impresa sono controllate dai tre dei Big Three si chiamano sono avanguard
BlackRock Sestri che controllano alla magia
Potere di fare che cosa capite bene che se un singolo soggette oltre va bene
Controllano la maggioranza delle decisioni a maggioranza il potere rigenerante alle imprese e come se fosse un'autorità di regolazione no è come se fosse un potrebbe certo questo si è visto a Roma posso trenta rispetto alle politiche ambientali quello che hanno fatto le imprese in cui erano azionisti di maggioranza questi signori
Prima e dopo Trump cioè prima e dopo che venissero in qualche modo indicati comportamenti diversi da parte delle imprese sulle questioni ambientali
Hanno avuto una immediato Effetto cioè una roba che nessuna autorità di regolazione pubblica potrebbe fare loro sono riusciti a fare in tempo
Ma l'altra cosa che mi preoccupa parecchio è il metodo cosiddetto del proxy volte perché costretto a psicologia allora
Banche Vanguard BlackRock c'era non sono i proprietari delle azioni usano le azioni di quelli che gli hanno dato usano i soldi degli altri per completezza e poi votano dentro quindi espropriano di fatto gli azionisti delle società in cui sono
A questo punto
è venuto fuori un problema diciamo rilevante di quanto fosse democraticamente accettarsi a parlando
Di democrazia all'interno dell'impresa e non riesce a Rhode economici erano Democracy quindi quella venuta meno nel caso si sono inventati quella che notevole questo che vorrebbero degli affetti anche sulla democrazia politica si sono inventati
Cari signori azionisti che siede titolari del diritto diteci quali sono le vostre idee in generale no preferire l'ambiente preferite un po'più di occupazione eccetera e poi noi volta per volta a seconda di dove risiede decliniamo le vostre preferenze sulla decisione che bisogna prendere
Se voi non siete in grado di dire questo potete rivolgervi guardate che altra cosa c'è
Antonio dei proxy Vaughters specializzate le impresa che fanno questo emettono la come dire offrono agli azionisti la possibilità di scegliere tra tre sette di e c'era quelli votano nell'organizzare danno il suggerimento cioè non so se avete chiaro di che cosa stiamo parlando no cioè soprattutto quando lo dice ognuno deve essere padrone di partecipare decisioni qui in qualche modo dire uno degli argomenti che viene usata e che le questioni sono troppo complesse per poter essere decise dei singoli azioni badate bene che questo è un punto estremamente importante anche per la democrazia politica no quello che va complessità delle questioni come momento di emarginazione
Allora nei mercati è successo quello che vi ho detto ovviamente ho detto prima lo ribadisco ci sono carrierismo è una realtà omogenea a tante isole cioè dentro però stiamo parlando di manifestazioni rilevanti e particolarmente preoccupanti quindi questi sono quelle su cui io mi sono concentrato
La terza cosa è quella del manipolazione
Della persuasione problema dei dati è un problema rilevante non soltanto perché viene violata la privacy
Ma perché dal punto di vista economico una roba che diventa capitale i dati diventano capitale perché ci fa i soldi con quello turno di tali c'è quindi non interessa solo il fatto che non mi devi prendere i dati va benissimo ma rimane il problema che tu permetti a qualcuno di arricchirsi nel capitalismo senza pagare il capitale
Non so se ci rendiamo conto di che cosa vuole dire allora questa è un'altra modalità con cui si manifesta il potere perché presente i dati sono io ti rubo Ida mi prendo i dati con tutte le regole
Qualcuno me li chiede ridendo si fa la profilazione si fa la manipolazione
Questo qui poi vende queste informazioni a qualcuno che è disposto a pagare ecco uno dei problemi grossi per l'advertising per la pubblicità cifre straordinarie non so se avete idea di quanti soldi fa
Google lo fa Amazon con una pubblicità e una delle fonti principali di entrate
Per di più per di più ecco ancora democrazia manipolazione con fraudolenza è in atto da alcuni giorni una iniziativa contro meta
Perché è stato accertato che ha permesso di divulgare pubblicità chiaramente fraudolenti
Cioè proprio imbrogli straordinari e lì ho scoperto un'altra cosa che mi è piaciuta perché ripeto è interessato perché in qualche modo replica il potere dello Stato metà al suo interno ha un criterio per decidere quando probabilmente sono fraudolente le cose e l'intervento
E fa le graduatorie queste fraudolenta novantacinque per cento a queste frasi le uniche che non ammette sono quelli che sono fraudolente al novantotto per cento no quindi tutte le altre tutte le altre beh ammette che mi va bene che
Siamo di fronte quindi mettendo insieme queste tre cose cioè monopolio dei mercati euro
Il potere dentro l'impresa la manipolazione sui mercati che cosa viene fuori che il cittadino il lavoratore il consumatore non hanno potere adesso esagero però vede che vide il potere era chi gestisce queste cose
Tutto ciò a
Una rilevanza per la democrazia intesa nel senso che se io ovviamente c'era ma c'era anche su quell'altra democrazia per un canale che adesso cerca di spiegare
Questi tre meccanismi sono alla base di un enorme crescita media diseguaglianze economiche
Non enorme crescita della disuguaglianza economica caratterizzata non dal fatto che tutti quelli che stanno sopra sanno un po'meglio di tutti quelli che stanno sotto ma l'ha fatto e quelli che stanno al top si prendono una quantità enorme in più di reddito e di ricchezza famoso
Top un purtroppo un per cento allora
Se accade questo secondo voi il processo democratico mi decisione politica in in
Intaccato oppure no io credo di sì e in maniera assoluta per almeno tre canali primo canale
Influenza sui viaggi decisioni elettorali abbiamo esempio ricordare anche Trump Jackson abbiamo molti esempi
Secondo Canale attività di lobbying attenzione ma non
Al momento delle votazioni soltanto anche al momento delle decisioni dopo e indipendentemente da quello che è successo questo è un punto su cui bisogna prestare attenzione
Cioè a me lo chiede per esempio rispetto alle questioni ambientali è stata votata a livello internazionale decisa a livello internazionale che non si doveva superare un grado e mezzo in più di temperatura rispetto alla entro la fine carta straccia cioè quindi c'è un problema di intervento dell'attività di lobbying dopo
Che è direttamente collegato al potere economico di alcune questa seconda modalità con cui si crea un'interferenza no
Abbiamo anche una terza possibilità forse notava insomma non nelle sue dimensioni che quello della partecipazione dirette a
Nella gestione delle delle cose alla cosa pubblica dei miliardari propriamente abbiamo in mente Trump possiamo elementi a terra ho visto un'indagine che dice
Che a livello mondiale l'undici per cento dei miliardari direttamente coinvolto in attività politiche
Ovviamente di più il regime che chiamiamo composto Crati si ma ce n'è una quota rilevante di miliardari che fanno politica sono Presidente da Repubblica Presidente del Consiglio eccetera eccetera che estremamente rilevante
No allora quando avete creato questo ovviamente avete un qualche dubbio sul fatto che
Quale che sia l'esito elettorale dopo le decisioni vengano essere coerenti con quello che è stato l'esito elettorale io vedo questo come un problema largamente sottovalutato ma estremamente la stranamente
Importante e allora di fronte a questo la domanda che si fa
No quindi è un problema diciamo per quello che sta dicendo che
Se non si mette mano a come funziona l'economia difficilmente potremo vivere in un mondo democratico questo è un po'
Chorus
Allora uno po'di revisione di una serie di provvedimenti non so per esempio nelle impresa e facciamo la democrazia economica ci sono dei tentativi più o meno ben posti fatte anche in Italia no con la legge sulla partecipazione dei lavoratori del servizio possiamo dire tante altre cose su singoli provvedimenti
Però primo il problema è che non è facile fare in maniera incisiva
E secondo perché anche se gli fate oggi questi provvedimenti il potere accumulato
Da parte dei grandi per durerà ancora per qualche decennio insomma come il CO due dall'atmosfera che non è che se smetti di emettere oggi abbiamo risolti i problemi tra quegli anni inquinato restano inquinando anche al di là
Quindi bisogna ragionare su come si fa a intervenire in un modo che posso avere degli affetti rassegnandosi all'idea che per qualche tempo non sarà possibile ottenere risultati provvediamo siccome e come con i problemi del cambiamento climatico no cioè non possiamo togliere tutto di mezzo adesso però se non cominciamo non ci riusciremo mai
Allora qui voglio fare un esempio di una cosa che mi ha colpito prima però vorrei dire
Quali sono le possibili ragioni perché siamo arrivati a questo punto tocca perché siamo in queste condizioni
Allora un fattore sicuramente rilevante il modo in cui la tecnologia si è evoluta
No pensate appunto le modalità con le quali si arricchisce oggi senza una certa tecnologia non sarebbe possibile fare questi arricchimenti e non parlo soltanto due piattaforme digitali eccetera c'è anche
Ma un'altra importantissima condizione sono state
Qui mi riaggancio molte cose dette le idee che hanno circolato pesantemente nel corso degli ultimi decenni le idee che sono come dire vengono prima qualche in qualche misura prima degli interessi
E quali sono queste idee
Diciamo che hanno circolato che hanno favorito
Questo stato di cose per esempio una di queste idee era che non c'erano problemi celibe impresa davvero pensare solo agli azionisti sia ma shareholder valido idea che diceva che le il compito dell'impresa non è quello di preoccuparsi di avere responsabilità sociali eccetera
Numeri massimizzare esclusivamente il
Il patrimonio il il rendimento e il capitale per gli azionisti capite bene che questo ha delle conseguenze di Vasto di vasto respiro
Altre idee rilevanti che sono state formulate sono del tipo appunto che non fa niente se uno diventa molto più ricco bassa che poi dopo tanto quelle bravo
L'idea di collegare la ricchezza al merito che è stata menzionata prima ovviamente una cosa che ha una sua grande importanza adesso
De definisci merito cioè una roba che bisognerebbe precisare e quindi mi pare che Belgio sia definito spesso come il fatto che ha avuto successo nei mercati ma di questo è andare in circolo non è spiegare in me però l'idea che dietro di ricchezze si sia il merito e quindi che i ricchi potessero avere un potere anche al di fuori dell'ambito economico l'abbiamo sentita molte volte questa storia avuto la sorpresa e ce ne sono molte altre di queste idee che hanno io le voglio dire uno che siamo con un po'di dispiacere a
Erano gli anni Ottanta
All'interno di un area politica che dovrebbe essere molto sensibile alle questioni della disuguaglianza si affermò l'idea che la ricchezza non è un problema
L'ha detto un uomo straordinario per primo un uomo questa secolare io ho avuto una grande ho una grande ammirazione delle palme Olof Palme il quale disse il problema Dinoi
Socialdemocratici non è ricchezza la povertà
Da cui alcune domande
Scusa ma conta come diventi ricco no o la ricchezza va sempre bene questa la prima che mi viene in mente no cioè un po'conterà il modo nel quale si diventa Erick la seconda è scusa come fa a combattere la povertà se non riduce almeno un po'la ricchezza da dove prendi quello che devi dare a
E terzo
Al di là delle modalità con cui si diventa ricchi sezione suo conto dell'impatto che questo può avere sul funzionamento della democrazia questa cosa non è stata
Come dire questi queste logiche non sono state applicate Emilia si è diffusa successivamente agli altri
Paesi agli altri partiti sono demografica altri paesi devono anche in Italia dichiarazioni
Esplicite a questo riguardo ora qui problema prendersela con i ricchi potrebbe qui ogni volta che ho io c'è un problema con la ricchezza del tuo diritti se invidioso no io voglio capire qual è il sistema e con
Dico che produce quelle ricchezze se un sistema accettabile o no e voglio capire dove e cosa ci si fa con queste ricchezze so se mi spiego che un conto è diventare ricchi perché hai fatto la grande scoperta e solo tu la potevi fare deve una seconda diventare ricchi perché fare fuori gli altri logica estrattiva perché ottiene benefici con delle norme estremamente Atef favorevole eccetera eccetera
Quindi allora noi siamo arrivati qui per questo insieme di cose vede incontrato la tecnologia non controllata ma in una certa direzione adesso dove siamo a dire dove siamo voglio fare un esempio che viene da una vicenda di alcuni giorni fa
Referendum in Svizzera
Per introdurre una tassa di successione sui grandi patrimoni Mauro Grandi
Ha un'aliquota molto bassa
Fallimento cioè il referendum si è chiuso con una quota enorme di voti contrari a questa roba qui qui c'è da riflettere
Cioè perché chi non è danneggiato da quella passa viene
Va a votare contro l'introduzione d'altri tra l'altro è stato detto da chi la voleva introdurre che i i gli entrate deve essere presa di usate per combattere il cambiamento climatico più diciamo una cosa vedere
C'è da riflettere allora l'idea che mi son fatto la seguente durante la campagna elettorale ma non è una novità campagna referendaria allora è una novità un argomento che ricorreva spesso era
Cali significativi chi esercita satira ce ne andiamo exit qualcuno seri ricorda Insurance ricorderà le categorie di exit voice quindi questi minacciavano di fare exit la minaccia di fare ex Seat impaurisce anche chi non paga le tasse perché se tu verrai io penso che si chiudono tutte le fabbriche non trovo più il lavoro la stessa ragione per la quale molti poveri sono contrari al politiche più dure sul cambiamento climatico perché temono che nell'immediato subiscano dei tanti quindi questo è un punto di avere molto presente e cioè che viviamo in un'epoca nella quale largamente diffusa l'idea che se noi colpiamo i ricchi con tutti quegli affetti diciamo che dicevo prima copiamo voi stessi
Pensateci un attimo mi sembra che questa questa concezione la concezione estremamente diffusa prese
Ok i ricchi non sono sostituibili liriche allora qui che si fa siccome c'era gente che non è vero la vedo un po'complicata però è una roba che si può fare no quelli convincere che le cose non stanno esattamente così
E allora vedere per esempio il caso c'è gli Stati Uniti tra due Stati che praticano tasse molto diverse quanti se ne vanno da uno stato all'altro e sono pochi
Perché qua ognuno ha qualche frizione insomma non è proprio che non ci sono motivi come dire freni alla alla al trasferimento da uno stato all'altro ma al di là di questo il problema e rendersi conto che l'Europa
Permette pratiche fiscali di tassazione estremamente diversificata
Tra i Paesi no estremamente diversificate tra i Paesi abbia mi faranno diciamo sì paradisi fiscali dentro l'Europa
Allora la domanda è avete letto il seguente
Exit per chi se tu mi dà la possibilità di exit a qualcuno a cui io vorrei chiedere di fare diversamente quello chiaramente o lo fa in più io mi metto paura
Allora io penso che una cosa piccola ma forte se l'Europa un minimo di autonomia decisionale la prima cosa da fare sarebbe quella di impedire ai ricchi di avere il potere di fare exit che io vedo degli effetti a cascata abbastanza rilevanti da una cosa di questo genere sulla base del ragionamento che ho fatto prima
C'è oggi viviamo in un'epoca in cui abbiamo regolarmi tre per tre quattro cinque ragioni c'è pochissima democrazia economiche questa scarsa democrazia economica e seducente grandi diseguaglianze le grandi diseguaglianze si traducono in scarsa democrazia politica
La scarsa democrazia politica non farà nulla per cambiare le regole del gioco sull'economia che generano tutto se non siamo in un circolo vizioso o quantomeno in una trappola cioè se vogliamo mettere in maniera più morbida
Per rompere questo circolo vizioso ci vogliono interventi straordinari quali devono partire dalla conoscenza però di quello che fattibile
E qui non si va a chiedere alla gente solo vai a votare vota contro perché
Contano le cose che vi ho detto quello dobbiamo fare chiedere chi ha il potere di farlo oggi di cambiare alcune basiche regole del gioco da cui si può poi dipanare
Un filo che consente di ricostituite delle forme
Questo è diciamo così
Un problema che abbiamo di fronte ed è un problema
Che vorrei chiudere ricordando una cosa che negli anni trenta un uomo che siano a Franklin Delano Roosevelt aveva di fronte un mondo che non era molto migliore di quello che noi siamo analizzando oggi e da un uomo delle ditte perché uno euro un ricco era miliardario faccia un bellissimo libro che appunto è intitolato l'uomo dell'Eritrea e governo delle norme di quindi per la quale voglio degli è un episodio specifico che mi ha molto colpito quando dico chiesero di ricandidarsi nel trentasei rientro in Office trentadue nel trentasei difese questo meraviglioso discorso al Madison Square Garden ricordo
In cui disse siete sicuri che mi volle candidare insomma io voglio fare ma siete sicuri avevi capito io che cosa ho fatto fino adesso io mi sono letto bene la Costituzione americana
Dove c'è un punto fondamentale che è quello del chiamiamo l'eguaglianza di opportunità
Questa eguaglianza delle opportunità è stata calpestata del nostro Paese dall'affermarsi di gruppi di potenti senza alcuna ritegno
E io nella prima parte del mio mandato ho cercato di limitare il loro potere
Nella seconda parte del mio mandato io rivoglio
Eliminare quindi o limitare ma retrocedere e e per questo loro mi odiano però sappiate che il loro odio e il mio orgoglio
Pensate che frase che frase
Impegnativa
Disse quest'uomo cioè al momento della sua rielezione e quindi un po'la speranza che possa nascere un Fender ad un'udienza da qualche parte del mondo cioè la possiamo da possiamo coltivare al di là poi del fatto che lui alcune cose ha fatto erano proprio straordinariamente convincenti però ha cambiato il corso della storia e lo ha cambiato partendo ripeto da quella roba lì dice io devo rispettare la Costituzione americana che dice che ci deve essere eguaglianza di opportunità qui non c'è
E io devo ma combattere contro quelli che hanno tolto di mezzo questa roba
Democrazia accidenti la roba assolutamente Levante per la democrazia un lascito storico che è durato per un po'
Ma poi siccome gli uomini evolvono ma non sempre in meglio qualche volta in peggio l'accaduto qualcosa è andato una direzione opposta perdo la speranza la conserviamo intatta grazie
Grazie davvero professione
Anche qui tantissimi gli stimoli e tantissimi riflessioni
Devo annunciarvi che purtroppo Lucio Caracciolo per sopraggiunti impegni non è potuto essere questa mattina qui con noi che l'intervallo lo facciamo con l'offerta di un buffet qui nella sala a fianco alle ore tredici quindi abbiamo uno spazio per chi vuole prendere la parola vuole intervenire vuol fare delle domande se ci sono
O se relatori vogliono no guarda parlato no Antonio hanno deciso che la loro diciamo lezione l'hanno fatta
Se
Se fuori venire
Chi vuole parlare
Prego
Chi dieci chi sei colombario Vaccaro come Mario Vaccaro perfetto e io avrei una domanda per il il professore Alcaro prego il quale lo ringrazio appunto beh questo è lucidissima
Illustrazione che ci ha fatto della antidemocrazia attualmente vigente negli USA la domanda che io mi pongo da tempo
La domanda io mi pongo da tempo è questa qui diciamo assistiamo acquista deviazione appunto copernicana diciamo degli U della politica degli USA e almeno io che che Micheli ritengo illimitatamente mediamente informato
Non vedo però reazioni opposizioni negli Stati Uniti alla domanda
La l'opposizione disse infatti a me sarebbe piaciuto ci fosse anche Caracciolo appunto che non è potuto intervenire
La domanda è qui sta cioè è una un difetto della informazione dei media italiani appunto che poco di portano queste notizie delle eventuali opposizioni Enea Medical salvo poche cose mi sono sentito degli studenti eccetera eccetera
Oppure se lavoro posizioni in America non esiste più sta dormendo no di fronte a a oltranza che dice che fare avvenire intervenire la Guardia nazionale principali città americane
Mi sembra che tutto quanto sia un po'troppo dormiente su questo grazie mille
Grazie se ci sono diciamo altre domande che così poi prego
Nell'annuncio io Gloria Buffo
Tutto molto interessante importante quindi io sono gratta
A chi ha parlato e che organizza
Domande ad Alcaro
Noi siamo cresciuti quando dicevamo che il sistema americano
Presidenzialismo così eravamo critici nella nostra formazione c'era sempre stato detto
Ma chi ci sono i contrappesi non è possibile una degenerazione perché quei contrappesi sono fortissimi presso la magistratura
Allora
Era diciamo così un'illusione
Non ci Nucky ce lo diceva lo diceva il vero o è successo qualcosa che ha reso inefficaci polemiche lo dico perché siccome le spinte a delegare
Al presidenzialismo sono molto forti e e ci viene spesso anche qui detto no Tucci sotto le garanzie ecco non vorremmo svegliarci poi e dentro l'incubo statunitense
Seconda dubbio anch'io penso che bisognava ma io penso che non bisognava allargare l'Unione europea in questo modo così
Diciamo così
I si voltò senza immaginare senza pensare a cosa poteva succedere ma detto questo anch'io avrei voluto che in questi anni l'Europa adesso potesse decidere a maggioranza qualificata
E non approvò la decisione della governo italiano però mi devo domandare perché devo sempre chiedermi prima cosa succederà
Se e quanto in Europa vinceranno in Francia
In Germania chissà forse anche in Spagna forze di destra non è improbabile è improbabile se vediamo i sondaggi sia in Germania che in Francia
Potrebbero governare i principali Paesi europei forse xenofobe nazionaliste
Se si troveranno con un'Europa molto riarmata su base nazionale perché questo si sta facendo
E con la possibilità di decidere a maggioranza
è che che politiche ne ne nasceranno come ci poniamo questo problema perché
Bisognava penso non è che sempre sarà così l'Europa non tira quel vento e già vediamo le debolezze
Ultima deve c'è riflessione sollecitata da dal le ultimo intervento molto interessante ma una cosa che si potrebbe fare
Pone come obiettivo difficile lontano
è
Contare la questione dei dati che sono appunto un grande capitale
Che consente ai utenti e ai ricchi di diventare più potenti più ricchi diciamo a spese di tutti noi
Ma non è possibile cominciare a preparare una grande battaglia perché questa questione dei dati non resti proprietà privata di poco noi dobbiamo forse su questo rilanciare la diciamo così il ruolo pubblico perché quelle veramente una rapina
E che il fatto che pochi potenti possano diciamo così condizionare a richiesta e condizionare poi la vita di tutti
Compreso poi mi par di capire con l'intelligenza artificiale anche come si farà la guerra quando saranno un algoritmo che deciderà se bombardare uno be insomma io questa cosa di adesso la dico male con una formula beh forse dovremmo proporre ai più giovani questa frontiera Cuche
Cioè gli sbagli citarne Chaplin prenderci in mano
Adesso la parola socialismo si può ritornare a pronunciare di prenderci in mano questa questione fare una grande battaglia ovviamente non solo nazionale perché non avrebbe nessun senso perché la frontiera diventi questi grazie
Se si sono se no prego chiamo quest'ultima domanda e poi diamo ai relatori lo spazio per le risposte
Sono Massimo Bernardini
Una domanda molto secca occorre richiedere il professor Franzini quando parla di
Misure contro l'exit
La vedo abbastanza difficile perché mi pare che tutto quello che è stato tentato qualche volta si è risolto in un fallimento come si fa per esempio ai impedire che un non semplici industriale una un'azienda eccetera Possa
Andare all'estero creare cioè ci sono mille modi per aggirare se non so se riuscisse ad articolare meglio questa possibilità
Bene grazie io darei in ordine anche in base alle domande che sono state fatte prima la parola
Ad Ankara poi a Clementi e poi al professor Franzini prego Riccardo grazie allora no c'è opposizione negli Stati Uniti e come tanti tant'è che se anche manifestata in importanti vittorie elettorali che ho menzionato a inizio novembre
C'è stata la la vittoria della per la per il sindaco di New Yorker di Zohra mandali non è una vittoria che fa che fa notizia perché ha vinto un democratico perché a New York praticamente può vincere solo un democratico
Ma è una notizia perché Zohra manda Aniene una persona che dieci anni fa sarebbe stato salutato come
Impossibile rappresentanti di un'America multiculturale multireligiosa multietnica perché lui è figli di origini indiane e nato in Uganda
E musulmano però in realtà non questi non sono gli aspetti su cui lui ha cavalcato
A cioè su cui lui ha vinto ma invece proprio quella della Ford avviliti e cioè che è costato la vita che negli Stati Uniti Boskov ed è andato alle stelle e miglior più di ogni altro posto e poi anche questa sua capacità di essere
Come si dice in inglese Anna Polo oggetti cioè di non mettersi mai sulla difensiva quando
Veniva messo sulla
Del resto messo sono in difficoltà ho messo sotto pressione perché esprime posizioni nettamente anti anti sioniste
Però non è solo Ambani ha vinto con più del cinquanta per cento degli erede e l'erede dei voti e in una tornata elettorale in cui l'affluenza ecco sua tantissimo
Tra i democratici hanno vinto anche con con opzioni più centriste governatorati in New Jersey è in e in
E in Virginia di nuovo due Stati democratici meno
Non è che fa proprio notizia che abbiamo vinto partivano in vantaggio ma hanno vinto con ampi margini di successo soprattutto hanno ampiamente superato la performances
Di Kamala Harris alle presidenziali dell'anno scorso in quei due Stati
E poi di democratici hanno ottenuto quest'altra vittoria in California altro Stato
Iper democratico dove non c'è Jean speri repubblicani di vincere
Però il referendum su che cos'era questa è un po'una questione tecnica però sostanzialmente negli Stati Uniti io ogni due anni si vota per il congresso e in particolar modo si vota per un terzo del Senato si rinnova quindi soltanto per un terzo senatori sono in carica sano in carica sei anni
Ma per tutta la Camera dei rappresentanti che la Camera bassa
E i lei distretti elettorali i collegi elettorali diremmo noi sono disegnati a livello di Stato secondo regole che variano
E per molto tempo il problema uno dei problemi della polarizzazione è stato quello di avere dato de ecco e quello della politicizzazione della della designazione di questi collegi elettorali che sondaggi alla mano vengono ridisegnati in forme assurde per concentrare il voto di un elettorato piuttosto che di un altro e quindi rendere il seggio sicuro per un partito o per l'altro perché in base a come è stato disegnato collegio elettorale si sa
Che
Il candidato democratico il candidato repubblicano vinceranno se non al cento per cento al novanta novantacinque per cento
E quindi la sfida elettorale si era spostata sulle primarie di quel del partito che aveva al seggio sicuro
E questo dato che alle primarie vanno a votare soltanto gli attivisti
E aveva creato una diciamo radicalizzazione soprattutto a destra poi anche un po'anche a sinistra anche se non è mai stata così forte
Che poi ha ha creato questo sistema politico di polarizzato in cui l'opposizione il no al compromesso è elettoralmente più favorevole al compromesso alla alla sintesi by partisan
Allora che era successo che Trump certo punto sapendo che l'anno prossimo rilevo i repubblicani potrebbero avere difficoltà serie a mantenere la maggioranza alla Camera
A di fatto ordinato fra virgolette al governatore del Texas di trovarli cinque seggi democratica pubblicani in più cosa che è stata prontamente fatta sosta ieri disegnati i collegi elettorali
E in California il governatore democratico che si chiama Gawyn Newsom ha detto che pure aveva dove pure in California era stata votata una misura di dei politicizzazione di tutti
Di del processo di disegnare i collegi elettorali affidandola a una commissione indipendente
Lui con un referendum ha detto dobbiamo tornare indietro abbiamo tornare a politicizzare anche noi questa cosa è una cosa brutta è una cosa ne facciamo perché di fronte abbiamo un nemico che al delle regole se ne frega e dobbiamo anche noi cominciare a combattere con le stesse con le stesse resa una cosa contestatissima ma il referendum ha stravinto in California e quindi realtà
Se si guardano anche le manifestazioni cosiddette Nocchi insano che sono stati queste manifestazioni che le due occasioni hanno visto milioni di persone scende in piazza in tantissime città americane gratta l'opposizione c'è forse non viene raccontata bene qui in Italia non non non lo so che non coprono benissimo
La la la stampa italiana però cioè come si fa vedere e vince in più occasioni non ha una leadership riconosciuta questo perché sistema americano con l'eccezione di pochissimi casi dove c'è un leader di natura carismatica come stavo Trump per i repubblicani non non produce non è strutturalmente costruito per produrre una leadership di opposizione quella si crea nel momento in cui arriva una una una tornata elettorale presidenziale ci sono le primarie chi vince le primarie
Dietro e non l'opposizione e l'opposizione c'è come è vero che però il sistema del check and balance esche alla seconda domanda dalla signora buffo è è stato messo sotto una pressione e e si è eroso con una velocità sacche moltissimi non si aspettavano il problema
Dell'assenza del principale argine al potere del Presidente che è il congresso è un problema a cui ho accennato prima quando io ho parlato della capacità di Trump di essersi impossessato appropriato del partito
Rarissimamente nella storia c'è stato un presidente che spaventava così tanto i membri eletti del suo partito in Congresso
Perché se tramiti scatena una campagna contro tu che sei un deputato o un senatore repubblicano a meno che non hai veramente le spalle larghe una forte tu a base di consenso e per i rappresentanti che devono essere letti ogni due anni queste difficile da vere
E una una sfida in una primaria repubblicana dove il tuo avversario ha l'appoggio di Trump diventa quasi mortale tanto più se poi Trump a aveva adesso chissà se ce l'ha ancora forse no la potenza di fuoco di un di un di un maschio
A finanziare le campagne elettorali due avversari e quindi dato che i repubblicani hanno la maggioranza in entrambe le Camere in questo momento
E l'argine del congresso è venuto meno l'altra l'altro argine costituzionale la magistratura che a contrariamente a quello che si dice fosse in Italia o si crede è una magistratura iper politicizzata soprattutto quella federale ma non solo
E quindi è vero che tale tante volte ha opposto un argine ma tante altre volte no e ci sono tutti metti
Così questo grazie ma che oggi chiamiamo così per tentare di avere delle cause svolte in tribunali dove si pensa di avere giudici più più più sensibili però la magistratura un comunque è per adesso è quello che ha otto opposto più arcigna più utile a Torino non hanno ancora non è stato definitivo però diciamo che facciamo molto su su cento iniziative prese l'amministrazione Trump settantacinque sono finite in tribunale e per l'amministrazione tram vicino anche se ne perdiamo la metà l'altra metà è andata anzi
Lo dico nella tattica di buttare gli spaghetti contro la parete vediamo quello che che che si è che resta attaccato
Più reiteriamo qui abbiamo chance di qualche qualcuno resti attaccato e poi magari creiamo una pressione indiretta sulla soprattutto sulla magistratura suprema sulla Corte Suprema
Che se ci dicevano sul cinque cose su dieci
è molto cioè se ha se a dieci case a cento casi invece di cinque
E più più disposta a dirci dissi su su un numero maggiore di cause perché ci dirà di no su su un altro numero di cause
Per non diciamo creare una frattura costituzionale però è vero cioè senz'altro che questo problema della del del dell'erosione
The Czech sembrare anzi se è significativo quello dei media enorme
Non tanto e soltanto per la concentrazione dei media ma perché c'è una scarsissimo nulla fiducia nei media in parte assolutamente giustificata ma dovuta anche affatto che c'è stata una campagna
Proprio senza senza respiro
Da parte
Della destra americana in particolar modo a parte i tram ma non solo perché è una cosa che fa anche a sinistra contro le le fichi USA che in realtà è la stampa mense prima
E e questo ha creato quella sfiducia nei dei cittadini che poi prendono informazioni dalle piattaforme social che quelle sì
Hanno un problema di concentrazione enorme e in generale non sono solo le piattaforme sociale
Che l'accentramento di cui si parlava prima avviene in settori critici dell'economia queste tecnologie di frontiera una cosa che non ha menzionato ma avrei dovuto assolutamente che caratterizza l'amministrazione Tramper questo rapporto rapporto simbiotico con la techno con i tackle ombrosa capire come si chiamano loro cioè un questa oligarchia di gente ricavi in un modo che è difficile per noi immaginare che ora c'è stata un po'la rottura col maschio ma comunque resta lì sicuramente quel volto Peter Steele Andriy sono nei bar solo se sarà al Creberg sono sono sono pochi e hanno un'influenza sul governo che io non ricordo dai tempi appunto di Robert Baron sa dei vari che dei vari Carnegie Rockefeller a fine Ottocento insieme cento ma quelli controllavano in acciaio e petrolio
Con una con una legge antitrust sei riuscito a a spezzarla il monopolio questi controllano delle tecnologie così avanzate così difficili da replicare che tu non sa nemmeno dove andare a a rompere spezzare
Grazie Roberto
Francesco scusa
Sì se posso fare solo una chiosa loro controllavano Ciaia petrolio questi controllano il consenso elementi
Un conto è gioca la sul lavoro contagio dalla sul piano cognitivo sopra le scienze cognitive cara grande voce però appunto a maggior ragione regioni quindi non abbia la risposta diciamo che si basa su una domanda che presuppone che io dica con chiarezza la questione la domanda presuppone una scelta di politica del diritto
Presupporre a scelte politiche del diritto perché la domanda per è questa che io la del declino così la traduco così cioè è conveniente o non è conveniente cambiare le regole del gioco dell'Unione europea passando dalla maggioranza
Dal modello all'unanimità amo della maggioranza qualificata se domani vince la destra e applica questa regola per decidere in alcune tematiche magari non ci sono
Ho più vicine
Secondo me la domanda messa così
Lascia solo una risposta è meglio lo stallo
E poi quando arriveremo a voi lo cambieremo bene ecco io penso che questa messa così non sia una risposta accettabile
Non lo è accettabile perché non è accettabile ormai in questo tempo storico una domanda di questo tipo sottrae tutto bene un metodo messo in premessa la politica del diritto ci dice ormai una cosa
Che meno noi giochiamo sul fatto che il vantaggio delle regole
Lo portiamo a noi nel momento in cui noi siamo sicuri di poterci avvantaggiare di quelle regole
Più lo rispettiamo quello che la nostra parola vi faccio tre esempi ok lo faccio sull'Italia
Così diciamo taglia la testa al toro l'europea
Primo punto abbiamo cambiato il titolo quinto e lo abbiamo fatto perché voleva il centrosinistra voti della lega ho messo i piedi nel piatto Valeria
Come è finita ha vinto il centrodestra e quand'è arrivato il corrida con il titolo quinto abbiamo messo un anno di tempo per dire una banalità che riscoprì tema pandemia e la pandemia almeno almeno deve essere gestita dallo Stato
Non dalla Basilicata ronda l'Umbria dove all'epoca ero come docente
Quindi con le regole del gioco dentro una logica di polizia al diritto i danni si producono secondo abbiamo approvato è stata approvata la legge elettorale a maggioranza anche dal centrosinistra
Chi approva la legge vedrà la maggioranza muore è la regola diciamo così nessuno è presente a destra e sinistra alti e bassi
Quindi diciamo così pensare di poter rizzare le regole
A proprio vantaggio o pensare di non utilizzare le regole bloccando le approda quando si pensa di non essere avvantaggiati è un errore perché le regole sono di tutti
Anche quando sappiamo che le regole non ci avvantaggia
Allora
Se posso dirla una battuta consentite nella semplificazione ci sono cose che vengono prima
E prima ne capiamo che le cose che vengono prima non possono essere strumentalizzate da chi capisce che quelle cose vengono prima e soprattutto lo dice in pubblico
Perché centrosinistra che mi pare sto difendendo l'idea della Costituzione repubblicana perché centrosinistra che mi pare sta difendendo l'idea che c'è un'area indisponibile i diritti e di doveri
Perché delle due l'una se il centrosinistra che fa questo non può essere quello che poi approdare con la maggioranza è però quello che insegue attraverso la costituzione il voto degli altri insomma
A predicare bene non vorrei citare il solito Nenni però diciamo così a chi fa il puro poi non va bene pastori allora io penso che dovremmo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà perché la realtà è di tutti
Ma se noi guardiamo in faccia la realtà i voti arrivano prima
Perché l'elettore a maggior ragione un tempo ideologicamente al grado zero
Per cui un elettore non distratto può essere confuso ma non è distratto da un tasso ideologico più ricco come era magari in una prima fase repubblicana soprattutto agli albori
L'elettore si muove con più rapidità non a caso tutti gli studi elettorali degli ultimi trent'anni dimostra che gli ultimi tre giorni dal voto fare la differenza
Immaginare che messi porse a questo punto non guardare in faccia la realtà pensando che domani la realtà non ci arrivi e quindi non utilizzare i cambiamenti necessari per migliorare la qualità della realtà che abbia di fronte prima che fa male al come dire all'elettorato cui si pensa di guardare ai voti che si pensi prende fa male al Paese
E fa male all'Unione europea in questo caso quindi io personalmente sono molto contrario a strumentalizzare le regole quando le regole non ce l'ha fatta a cena
Grazie a Francesco professor Franzini Salento
Allora sì la domanda da era sulla questione del
Dell'exit ben prese ma io quello che volevo dire non è che bisogna impedire riuscire nell'impresa che bisogna introdurre un'uniformità di trattamento fiscale all'interno dell'Unione Europea che riduce incentivo delle imprese ad uscire che è una cosa un po'diversa
E in particolare andrebbe tenuto ben presente
Nel momento in cui tu non fai questo a livello europeo sai indebolendo le democrazie nazionali perché sta impedendo l'adozione di qualche provvedimento che potrebbe essere l'interesse del Paese
Supportato dalla maggioranza e che non viene preso per quel timore che causa del provvedimento
The fatto ricevere avvisi fiscali dentro questo è il punto dopodiché il fatto di impedire alle imprese di uscire no se vogliono uscire perché sono ottimi motivi perché trovano la lamiere competenze c'è quello no non non centra insomma non è non è una cosa che rientra nel ragionamento che lo stanno facendo
No volevo aggiungere questa parte finale del discorso sono abbiamo chiarito
Fitto pare
Che in qualche modo gli uomini ricchi che appoggiano Trump c'hanno qualche affetto sul funzionamento della democrazia americana e c'erano anche sul consenso sul consenso alla sola radicale arrivano anche sul consenso nell'ora del partito repubblicano perché è vero che gli ho solo un po'fa campagna elettorale ma chiama l'amico io non è chiaro amico Peter Thiel e fa tutte le campagne elettorale che vuole nel momento in cui quindi insisto su questo punto c'è un nesso non è che Trump c'ha un carisma tale che lui riesce a ottenere questo consenso c'ha un potere come dire di minaccia chiamiamolo così che gli deriva da questa vicina
Un'altra cosa volevo dire però magari ne facciamo un altro di convegno su questo Ho letto recentemente c'è una ripresa di interesse
Per il voto a sorteggio non so se l'avete seguito a questa letteratura e uscire addirittura un giornale che si chiama del giorno o sortisce cioè quello che dice vista la schifezza
Scusate visto il modo in cui vanno le cose con la Cavese proviamo a fare il sorteggio faceva agli ateniesi come la falsa la città cioè perché magari va meglio che ai la lotteria sceglie meglio di quello che sappiamo fare no no questo è un tema secondo me che va preso seriamente non perché così fa il sorteggio perché ritengo che in alcuni casi e con certe condizioni in AN determinati ambiti l'idea di non come dire di lasciare alla lotteria la decisione tra persone egualmente capaci potrebbe essere una soluzione che limita il potere di capisco che è una cosa strana però
No non è quella no non è quella ma attenzione dalla facciamo confusione cioè un conto è usare il sorteggio per prendere decisioni quando ai selezionatori insieme di quelli le cui
Estrarre in modo preciso l'altro conto non farlo
No ma scusa l'accusa è perché questo aprirebbe un altro dibattito quindi peraltro dibattito però voglio dire ha attinto esterno che non è cogliendo mi sono sono a favore penso che vada riflettuto bene su questo cicale ci voleva riposare per dire nel momento in cui la decisione libera dà luogo a risultati negativi come come mettiamo a continuiamo ad aspettare che dia risultati positivi possiamo introdurre qualche elemento che marginalmente cambia le cose quindi non sto prendendo posizione a favore del so dicendo che quelle una risposta a un problema grosso è reale che non possiamo non possiamo trascurare dimentica ma l'ho detto per sbaglio quindi
Cancelliamo dove potevo più se va bene sia grazie allora prima di augurarvi buon pranzo e buona pausa vi ricordo che alle quattordici e trenta puntuali sì inizia la seconda parte del nostra
Iniziativa con la relazione di Dario torto che parlerà esattamente dell'astensionismo e poi ci sarà il confronto con le forze politiche ringrazio ancora la nostra relatrice nostri relatore e grazie ci sarà anche la segretaria
Generale del partito democratico
Piavoli e chiacchiere
Perché abbiamo un programma molto impegnativo e abbiamo dei tempi anche abbastanza contingentati quindi buon pomeriggio a tutti a tutti
E benvenuti a questa tavola rotonda che è stata organizzata per conclude diciamo così questo convegno su curare la democrazia
Che insomma dovrebbe cercare di di tirare le fila un po'di quello che non solo è stato detto questa mattina ma soprattutto di affrontare
Un tema che sta alla base
Della di uno dei mali della democrazia ovvero la questione del non voto cioè dell'astensionismo
Vi presenterò fra un attimo avevo i miei ospiti
Miei nel senso che toccherà a me coordinare questa tavola rotonda ma insomma ovviamente noi siamo ospiti della Fondazione Nilde Iotti e quindi grazie per per averci invitato per aver organizzato questo questo incontro e della Spi Cgil ovviamente che certamente la la Tania Scacchetti che è segretaria generale dell'ASPI giustamente rivendica
Il borbottio poco poco
Livia Turco che vedete accanto a lei
Appunto come presidente della Fondazione Nilde Iotti hanno organizzato questo questo convegno
Vi dicevo accanto a me e cioè il il professor Dario porto
Che è professore ordinario di Sociologia dei fenomeni politici all'Università di Bologna
E che insieme al professor Vittorio mette ha scritto questo libro che si intitola il partito che non c'è l'astensionismo elettorale in Italia e in Europa edito dal mulino
Non non sarà una relazione a quella che che farà il professor porto abbiamo convenuto di fare una specie di di intervista ma sorta di intervista in modo da rendere il più agile che comprensibile possibile quello che ci racconta mamma
Prima di iniziare
Vi vorrei solo raccontare da dove sono partita io per diciamo così pensare che organizzare a questa questa tavola rotonda
Sono partita da una un articolo che mi è capitato sotto gli occhi lo scorso trenta di ottobre io mi occupo di rassegne stampa fondamentalmente
Non solo ma insomma soprattutto di rassegna stampa
Quella mattina ottobre pubblicava quello avvenire scusate con la mattina venire pubblicava una ricerca condotta dall'Università Cattolica di Milano edita Ipsos Doxa che
Ho fatto fatica a capire
Perché in questa ricerca si diceva che
Il cinquantotto per cento delle persone degli italiani era ancora molto interessato alla partecipazione politica
E solo un otto per cento non lo era non lo era affatto non solo ma quel dato era in diminuzione di tre punti rispetto al due mila e ventiquattro quindi unisce bene
Peccato che questa quest'articolo appunto fosse uscito sulla scia
E quei pochi non pochissimi ma tutto sommato pochi articoli che cominciavano perché abbiamo visto diciamo così
Diluirsi in questi due tre mesi Ackom mento della scarsa partecipazione alle elezioni regionali no e quindi rientrava diciamo così in quel quadro
Cinquantotto per cento interessato otto per cento dato assoluto addirittura in calo rispetto al ventiquattro e però poi un settantanove per cento di cittadini mostrava una forte avversione verso la classe politica e soprattutto pensava che
La classe politica e questo dato invece riguarda il sessantacinque per cento
Sostanzialmente la politica non servisse più annulla
Che fosse inutile perché non faceva acciocché la gente chiedeva
Quindi era difficile tenere insieme no questi questi due dati questi anzi questi questi quattro cinque date
Da lì sono partita e
E quindi è da lì che vorrei anche partire con il il nostro professore professor porto per cercare di capire
Come si sia arrivati ad a vere più o meno nove milioni di italiani che a oggi
Non votano alle elezioni politiche chi sono questi italiani perché non votano che cosa cerca no professore
Buon pomeriggio a tutti e tutte
Vedo che il carico da novanta è stato lanciato subito insomma ovviamente non riuscirò a rispondere a tutte queste domande però siamo d'accordo che proveremo ad interagire in una conversazione in cui i fenomeni non dovranno essere analizzati singolarmente tutti questi fenomeni sono ovviamente dentro un calderone di situazioni che cambiano nel corso del tempo che cambiano tra le persone che sono esposte diciamo ad influenze molteplici quindi ovviamente esistono delle risposte a a questi numeri messi in fila che sorprendono perché la prima cosa che sorprende e come è possibile che siano assieme una percentuale tutto sommato elevata di italiani che si ritengono ancora interessati alla politica con una percentuale enorme però questo è un dato di lunghissimo periodo insomma che cresciuto nel tempo però enorme di chi rifiuta questa politica perché il punto è la contestazione al modo in cui funziona questa politica e qui già entriamo nel cuore del del problema perché dico di più questi dati non so se sono stati analizzati scorporando lì per fascia d'età perché nello stesso periodo cioè pochi mesi fa cito un'altra indagine in cui veniva fuori che in realtà tra i giovani quei giovani che generalmente sono accusati di essere poco partecipi poco interessati veniva fuori
Un elevata attenzione verso la politica anche lì quindi un altro dato che sorprende non mi sorprenderebbe che dentro questo cinquantotto per cento ci siano anche dei valori più o meno simili tra i giovani
E quindi il fenomeno si diciamo il problema diventa ancora più complessa il mistero si infittisce cioè come è possibile che un qualcosa che suscita un sentimento così negativo al tempo stesso possa interessare e credo però che qui sia un po'il nodo della questione
Perché rimanda anche a quello che nel libro appunto che che rappresentato prima velocemente dal titolo un titolo eloquente il partito che non c'è
In questo libro ne proviamo a riflettere su un fenomeno che invece c'è ma un fenomeno che se lo si considera in maniera unitaria e quindi se si va a cercare un partito dietro gli astensionisti si rischia di non capire la complessità del problema o del fenomeno perché l'astensionismo non è solo un problema anche un fenomeno in qualche modo diciamo la risposta alle cose che accennava prima al fatto che si può essere interessati ancora interessati però fortemente insoddisfatti e qui abbiamo a che fare con un pezzo di questo fenomeno di questo problema
Quel pezzo diciamo che studi di cittadini che si situa un po'a metà tra quelle che sono le due polarità che abbiamo provato a diciamo posizionare per capire cosa c'è nel mezzo sia da un lato l'apatia
Il fatto di essere completamente distanti dalla politica di manifestare una sensazione un atteggiamento prolungato nel tempo che porta a disinteressarsi completamente dalla politica e a rimanere fuori
Prima per Scelta e poi per condizione abituale che diventa una routine
E che diventa un modo di essere rafforzato anche da come oggi strutturato il modo di relazionarsi delle persone in modo di funzionare della società perché questo è un altro problema enorme la politica che sparisce nella società
Il fatto che e sempre meno visibile
E quindi questo rafforza un espressione di apatia che può esserci da parte di chi decide di chiudere
La porta quindi non rientrare questione estremo
L'estremo opposto a quello della protesta quindi ne abbiamo una polarità opposta a quella della patria che la protesta e la protesta che si manifesta plasticamente volendola individuare in un'immagine nelle manifestazioni che contestano questa politica ma che non si pongono neppure il problema di relazionarsi a questa politica
Colgo questa sua questo suo suggerimento perché sempre appunto guardando i giornali
Antonio Floridia sul manifesto invece il diciannove di ottobre anche lui riflettendo sull'astensionismo
Sostanzialmente divideva chi non va a votare in tre gruppi
Chi non può
Perché sta lontano non può tornare a casa perché disabile perché malato perché anziano perché fa fatica arrivare al seggio insomma non può
Chi non vuole
Nel mille motivi
Il terzo e il terzo gruppo diceva perché nessuno glielo ha mai chiesto
Io mi sono dicessi sonante l'hanno mai chiesto che vuol dire non te l'hanno mai chiesto
Realtà lui citava una era indagine che era stata fatta negli Stati Uniti sapete che hanno un sistema elettorale un po'particolare ci si deve registrare le liste elettorali però insomma
Fatto negli Stati Uniti e quando si riferiva al fatto che nessuno glielo avesse chiesto
Sosteneva che in sostanza a queste persone
Queste persone non avevano più diciamo così una qui i partiti non erano in grado di costruire una rappresentanza per queste persone ma non perché non li avessero ascoltati ma perché non erano stati in grado di tradurre c'è che questi cittadini avevano detto in proposta politica
Quindi
Riportandolo en all'anno voi e al nostro diciamo così alla nostra realtà mi sono chiesta
Quel se siamo anche noi in grado di fare questa divisione e se quindi diciamo così questo questo gruppo di nove milioni col come lo possiamo suddividere per esempio nel senso che quanti ne possiamo recuperare
Di questi nove milioni
Quelli che non possono sono quelli forse su cui è più facile fra virgolette agire
Quelli che non vogliono non lo so
Quelli a cui non è stato chiesto
E invece sì lì forse si può andare
Sì certo è chiaro che queste tre categorie non sono così facilmente scomponibile nel senso che c'è sicuramente una conferma una parte dell'elettorato che non può questa parte d'elettorato io quindi ho vi ho mostrato un uno schema che compare nel libro che è abbastanza complesso però serve a dare un po'il senso della de de de la composizione di questa popolazione molto articolata che fatta di persone che non votano ma anche di persone escluse spesso ci dimentichiamo nella rappresentazione del fenomeno astensionismo che l'elettorato non è composto da tutte le persone che vivono in un dato Paese
In Italia il problema lo sentiamo poco nel senso che c'è una registrazione automatica
Negli Stati Uniti non è così inseriti devi registrati quindi c'è una componente di persone escluse perché non si registrano ma c'è anche una componente di persone escluse perché ad esempio esistono delle leggi che impediscono una quota considerevole di persone che hanno commesso reati di ritornare dentro il corpo elettorale parliamo di milioni di persone
Questo per darvi un po'l'idea di come diciamo esiste un problema a monte che quello dell'esclusione dalla possibilità di votare di essere degli elettori che noi ripeto avvertiamo poco in Italia però se allarghiamo lo sguardo questo problema riguarda ad esempio anche la componente di cittadini non italiani che viene nostro paese
Noi diamo la possibilità italiani che vivono all'estero di votare ma immigrati che vivono in Italia ovviamente hanno una condizione molto diversa
E questo è un altro problema di esclusione che sta a monte delle questioni che che poneva adesso che sono ovviamente questioni centrali perché nel momento in cui puoi votare alla possibilità di votare perché sei elettore il fatto che tu non vai a votare può dipende da ragioni diverse la prima ragione quella dell'impedimento una ragione complessa che si può affrontare attraverso delle misure tecnica delle leggi che facilitano che li avvicinano le persone al voto pensiamo ad esempio alla alla sperimentazione che ha portato un certo numero di studenti fuori sede a votare perché si è reso possibile
Il voto a distanza quindi si è in qualche modo intervenuti sulla obbligo di votare presso il luogo di residenza
Parliamo di poche decine di migliaia celle netto e è molto difficile nel senso che ne dobbiamo andare per generalizzazioni gli studenti possiamo ovviamente quantificare cosa sapere quanti sono i fuori sede
Diventa già più difficile sapere quanti sono i lavoratori fuori sede ed è un altro pezzo di popolazione che potrebbe essere facilitata da questo intervento però non è stata compresa nella misura c'è poi la componente degli impossibilitati che corrisponde a una quota considerevole di persone anziane nel libro bianco sull'astensionismo che uscito qualche anno fa si è fatta una stima di alcuni milioni però è una stima sempre molto provvisoria perché ovviamente e si sono persone realmente in può
I militari che non possono muoversi dalla al luogo in cui si trovano
Persone che
Sono ostacolate insomma noi distinguiamo tra ostacolati impossibilitati anche se molto difficile farlo persone che potrebbero con alcune facilitazioni
Riuscire a votare uno strumento potrebbe essere ad esempio il voto per delega che si utilizza in alcuni Paesi
Che consente a chi non può votare di far votare una persona che delega al suo posto questa un'altra misura un altro strumento così come il voto elettronico che può risolvere il problema su una fascia però diversa da quella degli anziani ovviamente quindi per ogni per ogni componente di elettorato che manifesta una difficoltà o l'impossibilità esistono ovviamente delle misure in grado di riportare dentro
E aumentare il numero di votanti la questione però che sta alla base credo che sia quella della qualità del voto ne possiamo lavorare sulla quantità c'è possiamo aumentarle il numero di persone che sono messi in condizione di andare a votare con questi strumenti però non possiamo intervenire sulla qualità cioè non possiamo essere certi che il processo elettorale diventi un qualcosa di che migliora la sua qualità non possiamo intervenire su quella componente dell'elettorato che non va a votare non perché non può ma perché non vuole
Quindi entriamo dentro il campo del della motivazione parla di quali
La consapevolezza del voto cioè il fatto di andare a votare non solo perché si è favoriti da un da una serie di misure che avvicinano diciamo che che che rendono diciamo gli ostacoli minori ma anche ad esempio fornire delle informazioni aggiuntive
Rendere le persone consapevoli di quelle che sono le reali offerte quindi intervenire dal lato della costruzione del del dell'impianto informativo che può essere anche inteso come educazione civica ecco se ci spostiamo dalla componente anziana quella giovane
Il tema dell'educazione civica molto importante perché qui Sonia mi riallaccio alla terzo riferimento che faceva non posso non voglio nessuno me l'ha chiesto messo me l'ha chiesto sono ovviamente i partiti cioè la domanda politica dell'elettorato che trova una risposta nell'offerta partitica ma soprattutto un'Offerta di partiti che sono sul territorio un tempo c'era chi chiedeva il voto perché era visibile nella società perché c'erano dei luoghi in cui i cittadini incontravano direttamente i politici questi luoghi erano in misura maggiore visibili accessibili consentivano l'interazione le relazioni ma non esistono solo i partiti esiste anche esistono anche network sociali le reti
La socialità delle persone lo scambio dentro le relazioni però ovviamente tutto questo funzionasse la politica circola dentro queste reti un tempo si andava a votare anche perché si parlava di politica c'era qualcuno che chiedeva di andare a votare non doveva essere necessariamente il partito poteva anche essere il coniuge appunto vengo alla tema che immagino interessi quello del voto alle donne
Però si faceva perché la politica era visibile rappresenterà qualcosa che si masticava quotidianamente quando sparisce diventa un problema perché non ci sono i canali di comunicazioni di socializzazione di trasmissione del messaggio e le persone non sanno dove andarlo a cercare
E quindi ripeto il collegamento tra questi tre livelli c'è perché se io non trovo nessuno io perdo la motivazione quindi diventa un elettore che non vuole perché nessuno me l'ha chiesto cioè non volere e non avere nessuno che lo chiede sono strettamente collegate diamine
Allora due fa adesso voglio coinvolgere anche la l'onorevole boschivi su questa discussione poi torno da lei perché lei ha siamo così toccato un aspetto sul quale voglio voglio tornare perché nel suo nel suo libro il professor porta a un certo punto disegna diciamo così l'identikit in qualche modo della persona che non vota
Che
Donna anziana con basso titolo di studio del sud
Lei prima mi diceva adesso non è più tanto così qualche cosa è cambiato quindici torniamo ma
Questo lo vediamo fra un momento credo che sia venuto invece
è giusto parlare appunto della politica a questo punto l'abbiamo abbiamo top ci siamo girati intorno dobbiamo arrivarci dicevo onorevole Maria Elena Boschi immagino che la la conosciate tutti ma insomma
Vi ricordo che Maria Elena Boschi è stata responsabile per le riforme istituzionali per il partito democratico ma è stata anche ministero
Delle riforme costituzionali e ha avuto anche la delega per le pari opportunità quindi chi meglio di lei può parlare di tutto questo
E io inizierei proprio diciamo così da intanto dalle azioni pratiche
Nel senso che il professore prima ci faceva l'esempio di quelli che sono gli impedimenti pratici che potrebbero in qualche modo no essere risolti tutto sommato a quello che vediamo noi senza grandi complicazioni e però sostanzialmente a parte appunto questa sperimentazione che se fatta quest'anno non si è mai fatto niente
Ricordo fra l'altro che
Alla Camera è stato proprio approvato poco tempo fa un un disegno di legge a firma Marianna Madia
Che spinge proprio per poter votare alle insomma dove si vive infatti si intitola voto dove vivo
E che contestualmente l'altro giorno da altre forze politiche invece è stato presentato un disegno di legge per rendere obbligatorio il voto quindi come vedete c'è fermento però non si arriva mai a ciccia come tutti i i
Buon pomeriggio e grazie intanto a spicchi Egl e alla Fondazione Iotti modo particolare a Livia Turco per l'invito e grazie anche per aver promosso questo confronto perché spesso si parla di astensionismo il giorno dopo i risultati elettorali ci puliamo tutti la coscienza dicendo ma che problema abbiamo una scarsa partecipazione al voto è qua non se ne parla più per mesi fino alle elezioni successive
Che è stato un po'anche la fine che ha fatto il libro bianco per citava prima il professore che è un lavoro che ha fatto il governo Draghi poi finita la legislatura prima del tempo perché insomma ci ricordiamo la crisi del governo Draghi ed è rimasto in un cassetto il libro bianco e anche il dibattito sull'astensionismo
Nonostante le politiche del due mila ventidue abbiano visto la partecipazione al voto bassissima
Il sessantaquattro per cento più o meno
Degli aventi diritto ma la cosa per me più impressionante è che sono stati nove punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale qui più
Diamoci le percentuali che avevamo del novanta novantuno per cento fino all'inizio degli anni Novanta ma comunque anche rispetto alle ultime elezioni un netto calo
Le europee le regionali peggio ancora allora diciamo da un punto di vista tecnico io tra l'altro sono cofirmataria con Marianna Madia di di quella proposta di legge ed è diciamo una proposta qui lavoriamo e che abbiamo
Insistito in questa legislatura perché potesse essere presa in esame
Segnalo così per chi diciamo se lo fosse perso perché seguire lavori parlamentari day by day e il nostro lavoro non non di tutti giustamente
Che su quelle realtà il governo praticamente ha svuotato la proposta perché si è fatto dare una delega dicendo lo farà il governo quarto Meloni intendo e quindi siamo sicuri che non verrà fatto
Detto questo
Qual è perché da un copione perché non conviene alla politica che la gente vada a votare ma allora in realtà io copia oppure sono i maligna e Stockhausen andando dal tema più facile Pandev ma qui più qua che ha cancellato il professore no che è chi non va a votare per scelta non per un impedimento tra virgolette tecnico o comunque legato a a appunto a motivi di studio di salute o di lavoro
Io sono assolutamente favorevole al voto fuori sede dovete mente riconsideriamo non soltanto gli studenti mai lavoratori e varie categorie sono invece molto perplessa lo dico onestamente sia sul voto per delega sia sul voto diciamo elettronico
Lo dico in base tanto quello che dice la nostra Costituzione quarto Anna Finocchiaro perché ci siamo
Confrontati a lungo su questi temi anche con Anna in Parlamento la nostra Costituzione dice che il voto è libero segreto il personale e già quando si parla di voto personale la delega per me a comunque delle complessità quindi io per esempio non sono tra i sostenitori onestamente del voto per bene
Sul voto elettronico si può aprire un dibattito tra l'altro l'Europa ci spinge in questa direzione perché a livello europeo ci chiede paramento voglio andare verso il voto elettronico io ad oggi
O ancora dei dubbi che le tecnologie attualmente presenti ci consentono di garantire sia la segretezza del voto sia al fatto che non ci siano brogli
Elettorali perché presente negli Stati Uniti dove da tempo si sperimenta questo modello sappiamo che ogni elezione vengono fuori brogli Prodi e con l'aumento della capacità anche di manomettere le tecnologie attualmente esistenti io ho paura anche che possano esserci addirittura influenze straniere
Che possano in qualche modo intervenire su meccanismi di voto se non siamo in grado di garantire una tecnologia rigorosa
Quindi io su questo pure sostenendo il voto fuori sette per esempio l'abbiamo sperimentato semplicemente dando la possibilità con seggi fisici di votare dove erano le persone diciamo in un comune diverso da quello di residenza
Ecco su altre metodologie ad oggi io nutro delle perplessità quindi non sono tra quelli che è un po'rallenta
Perché credo che sia fondamentale in una democrazia si garantirà tutti la partecipazione di votare ma soprattutto di farlo rispettando la Costituzione ed evitando che ci possano essere alterazioni del gioco democratico
Non volute i legali e legittime magari anche che ben fatto sala potremo le alterazioni ci sono anche al seggio e ci Povia case la scrutatrice aerospaziale in gioventù
Cioè da un bandito mai fare la Noemi per la sua lunga anche come sappiamo purtroppo per esempio che quella legge vigente ad oggi sul voto degli italiani all'estero
Spesso ci sono stati passato problematiche perché sappiamo che un voto per corrispondenza che si presta purtroppo a volte anche lì
Ha dei brogli che ci sono state spesso denunce degli eletti all'estero ci sono sempre ricorso ogni tornata elettorale diciamo che si deve scegliere il margine
Di fissi falsificazione minore cioè cercare il sistema più sicuro tra quelli possibili sapendo che nessuno è esente da possibili infiltrazioni o possibili brogli
Quindi io dopo un'allerta perché credo che comunque si debbano tenere insieme tutti i valori non solo quello diciamo di garantire a tutti la partecipazione
è
è probabilmente ripeto però
Il tema un po'più semplice rispetto a quell'ora non so se chiudiamo questa parentesi io se andiamo sul tema invece più più politico perché è è ovvio che la seconda parte del ragionamento del professore quella più sfidante per chi fa politica
E
Faccio sulla maglia crediamo allora mi fermo qui no no no se si ha voglia già di raccontarcelo ce lo dica pure nel senso che questa era diciamo quando siamo in tre di Sandro quindi non so bene no nel senso non è una chiacchierata neanche da no no ma lei si occupava nell'aiutare il suo tempo perché purtroppo poi l'onorevole boschi dovrà andare lasciarci quindi voglio sfruttarla adesso no
Facciamo dei dei quitte perché se no il tema è e appassionante ma anche molto lungo uno c'è un tema di sistema elettorale di legge elettorale
E anche su questo io non ho tutte le certezze di chi per esempio ci dice va be rimettendo le preferenze sicuramente aumenterebbe la partecipazione perché i cittadini potrebbero scegliere direttamente gli eletti
Può darsi perché è una richiesta che viene in modo pressante dei cittadini io sono favorevole a provarci tanto il sistema elettorale perfetto non esiste cambia spesso in base a quelle che sono anche l'esigenza della società come partito politico ne siamo favorevole preferenze
Io ho qualche dubbio da un lato che necessariamente si al sistema che garantisce la miglior selezione in Parlamento perché secondo me ci vuole sempre un mix tra chi è capace di raccogliere il consenso
E chi magari ha delle competenze
Che sono importanti in Parlamento
Ma che non necessariamente ti portano ad avere un consenso diretto da parte dei cittadini e non sempre con il sistema di partiti che abbiamo oggi è facile veicolare attraverso i partiti l'indicazione di voto su persone che magari non sono conosciute ai cittadini
Ma che possono essere un grande costituzionalista che può darci un contributo in Parlamento visto che stiamo parlando di questo per esempio
Due è vero che ci sono sistemi elettorali con le preferenze che ne sperimentiamo costantemente nelle elezioni alle amministrative alle regionali alle europee
Non è che aumenta la partecipazione in molti casi quindi non è strettamente collegato perché l'abbiamo visto anche le Regionali pure le preferenze vediamo alle regionali
C'è un sistema peccato Simone questo sì un po'più che incide di più sulla disaffezione
Che riguarda
Il meccanismo della legge elettorale primo perché cambia spesso
Cambiata tornata elettorale tornata elettorale e da tipo di elezione a elezione e questo un po'con quindi lei adesso non la cambierebbe
Io non la cambierei adesso ma semplicemente perché non si cambia la legge elettorali perché si ha paura di perdere parlo del governo regioni che vuole cambiare la legge elettorale perché ha paura di perdere le elezioni e non mi pare un buon sistema per cambiai già elettorale
All'obiezione ma anche voi l'avete cambiata e di nuovo guardo Anna nella nostra legislatura no eravamo obbligati da una sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il Porcellum di Calderoli del centrodestra punire comunque la dobbiamo cambiare davamo intervenire sulla legge elettorale
Qui è una scelta politica legittimo ma è legittimo anche criticarla e dire che non si cambiano perché alle regionali non sono andati bene come pensavano o perché non sono felici del centrosinistra magari stavolta farà compatto e quindi possiamo vincere nei collegi uninominali
L'altro tema dice e questo anche questo è fondato il cittadino esce ma io voto per un partito voto per una proposta voto per un programma perché magari sento rappresentate le mie idee e il giorno dopo però voi vi mettete d'accordo magari con
è lì che sono stati i vostri avversari alle elezioni politiche ci fate il governo insieme quindi poi non rispettate gli impegni
è un'obiezione fondata ci hanno tutt'altro va che trascurabile
E che purtroppo però è un po'insita nel nostro sistema costituzionale anche perché se c'hai un'elezione che ti dà un risultato netto politico hai la possibilità di una maggioranza coesa ecco e omogenea
Alla campagna elettorale ma non sempre avviene l'abbiamo visto anche nella scorsa legislatura
E ora non vuole parlare from quattro dicembre che l'anniversario del referendum costituzionale nel due mila si capisce un assalto qui è proprio il giorno ideale per parlarne però anche lì si sono fatti dei tentativi per cambiare e dare una mano senza toccare la forma di governo però dare la possibilità di riforme che in qualche modo aprissero a quella possibilità però tutto questo
Che ha fondamentale e che sono elementi che possono contribuire aiutare la partecipazione
Al secondo me però un ostacolo ad un tema che è ancora più profondo che a quello della disaffezione della mancanza di fiducia nella classe politica nella capacità di dare risposta
E ci alziamo suona ancora più inquietante
Io credo che oggi ci sono cittadini forse danno in meno ma mi preoccupa che possesso pounder se anche da noi questo fenomeno
Che di fronte a delle democrazie quelle che noi conosciamo che sembra non essere in grado di dare risposte efficaci e rapide come sistemi che Democrazia non lo sono sono pronti a barattare
Il loro voto e in qualche modo di loro anche libertà
A condizione che arrivi una autocrate che però sembra nell'immediato risolvere i problemi ed essere più efficienti
Quindi il tema della partecipazione molto profondo rispetto alla crisi della democrazia perché poi chi non partecipa al voto si arrende al fatto che siano pochi a scegliere per loro
E questo per me è molto preoccupante oggi molto più del problema del recarsi al seggio del potere troni che tu sei disponibile a rinunciarci perché apparentemente ci sono modelli che funzionano meno
E su questo io vedo l'unica soluzione effettive e chiudo che in parte rimessa la classe politica e l'essere noi capaci di dimostrare che invece possiamo essere credibili possiamo dare delle risposte
E magari smettere
Di generalizzare come è stato fatto negli ultimi anni in un racconto in cui tutto è uguale tutto il negativo tutti rubano tutti sono perché va a finire che ci si finisce dentro tutti non c'è più una distinzione
E cittadino mediamente dice
Sono tutti uguali non ho gli strumenti per capire se non è diverso dall'altro quindi la sfiducia va alla classe politica nel suo insieme io quando parla ragazzi nelle scuole faccio spesso questi esempi la pubblicità comparativa in America li si può fare
Burger King e non ha mai fatto una pubblicità per dire che nell'hamburger di McDonald ci sono i vermi perché se no non comprano nemmeno gli hamburger di Burger King e le persone perché si immaginano che vermi siano anche in quelli arse noi politicamente diamo l'idea che ha tutto
Un livello basso indistinto uguale che non so differenze palla fine cittadino dice va be'Mastro fate da soli
Quindi in parte responsabilità nostra
Dall'altra ciò una sfida che riguarda noi ma come comunità tutta non i politici e che riguarda il mondo dell'informazione Grimaldi riguarda la scuola visto che prima si parlava di educazione civica
Noi non possiamo oggi limitarci ai informare che ci sono le elezioni e già sarebbe tanto è perché sulle regionali spesso nemmeno si sa che si vota quindi informare già non è poco ma formare al voto all'importanza del voto
Che prima era molto chiaro era nel DNA nelle precedenti generazioni rafforza avevano meno scolarizzazione Dinoi però ce l'avevano questo concetto come radicato i miei nonni avevano la quinta elementare
Sono sempre andati a votare finché hanno potuto e sessanta vestiti bene
Perché si andava a votare come un momento di partecipazione importo erano contadini a però la domenica se si andava a votare ci si vestiva bene perché era un momento di partecipazione un qualcosa di collettivo era una responsabilità può esercitare il suo diritto ma
Ma per la rara naturale non so come dire era proprio una cosa che non è perché a faccia l'educazione civica a scuola
Oggi invece dobbiamo fare questa fatica di farlo passare molto di più perché forse si dà per scontato cosa che in passato non era e allora io credo che se nelle scuole il libro della Cortellesi
C'è ancora domani
Venisse visto anche in quest'ottica film il film sia siglato rete di Napoli ultimo pensavo fosse annullare prima
Anche in quest'ottica perché a me colpisce molto cioè su tutto il tema ovviamente parità uomo donna violenza sulle donne eccetera qual è alla fine dello strumento che ha in mano per cambiare le cose
Votare
Provare a dire
Non solo per cioè a la tua vita cambia la tua vita personale può cambiare attraverso un voto che ha collettivo
E per me quello è straordinario come strumento se se venisse colto quell'aspetto forse lo colgono più con un film che con un intervento di un politico perché più motivo perché è più immediato il passaggio
Io credo che si capirebbe l'importanza di andare al punto esploso Rossi intorno da lei fra un momento
No questa cosa che lei ha detto è molto importante attorno da lei fra un momento ma a questo punto invece voglio coinvolgere anche Anna Finocchiaro che
è seduta accanto a me in veste di presidente di questa associazione Italia decide ma anche lei immagino ricorderete e e la conosciate come è ex ministra
Per le pari opportunità per i rapporti con il Parlamento ed è stata relatrice proprio della riforma costituzionale di cui parlavamo prima che di cui se occupata boschi
Marielle l'onorevole boschi diceva i miei nonni andavano e le vestiti bene a votare e perché sentiva diciamo così l'importanza di questo voto
Probabilmente anche perché immaginavano che comunque il loro voto contasse
Il loro voto servisse non fosse un voto attendere
Cosa che probabilmente la maggior parte di quelli che scelgono di non votare invece evidentemente non ritiene più tant'è che non fa nemmeno la fatica fra virgolette di andare a portare
E allora ripartiamo proprio da questo da questo aspetto perché
Quando si fanno e quando si propongono
La maggior parte delle riforme costituzionali quindi prima ancora della legge elettorale spesso vengono presentate come un modo per far valere di più
La propria volontà ma soprattutto perché quello che noi vogliamo come cittadini abbia un'immediata traduzione
Eppure non sono mai passate sostanzialmente queste queste riforme
Adesso c'è una
Se ne riparla di nuova non non sappiamo insomma fino a che punto ci arriveremo se solo intanto per per mischiare un po'e poi invece arrivare solo a una nuova legge elettorale sempre che ci si arrivi ma siamo di nuovo a questo punto
Secondo lei è una strada giusta percorribile si è sbagliato qualche cosa prima e si può aggiustare il tiro adesso
Un qual è il suo punto di vista da questo questo senso
Quello lì a fianco coloni
La scienziata tecnologica sono riuscito accenna il micro
Che deve essere se volete un attimo accompagnarmi io farei qualche capriola
Nel senso che quando la situazione
Si aggrava fino al punto in cui si
Qui si è aggravata nel nostro paese con questo difetto così clamoroso di partecipazione alla vita pubblica con la rinuncia all'esercizio del diritto di foto di voto
E con un una astensionismo che non vorrei sbagliarmi ma più di tutto e colpisce le donne
Do per certo al messi là l'aveva già accennato prima io credo che abbiamo bisogno di fermarci un momento in un tempo in cui abbiamo alle spalle tanti tentativi di riforme che non sono andati a buon fine
Un susseguirsi di legge elettorali e alcune delle quali bocciate dalla corte costituzionale e comunque quasi sempre pensate
Come dire mantenere un vantaggio perché normalmente rispondenti più agli interessi della maggioranza che non rispondenti alle esigenze della rappresentanza quindi fa questo lo sappiamo tutto fa cerchiamo di fare una capriola prendete quello che io dico come un pensiero che io non ho ancora raffinato ma sul quale
Continua a riflettere anche insieme
A altri amici e ad altri Company
A me pare che in questo momento
O ed è ormai da troppi anni è scomparso dalla discussione pubblica il soggetto costituzionale e cioè il popolo
Che è un soggetto costituzionale la giustizia è amministrata in nome del popolo la sovranità appartiene al popolo potrei continuare
Ed è scomparso anche in ragione di una sostituzione che è avvenuta nel tempo Maria Elena Polo accennato che ha trasformato il popolo nella sua contraffazione che il populismo
E dunque oggi anche chi abbia una cultura progressista e lavori rifletta militi nell'aria progressista
Come dire a una specie di allerta immediato no perché il populismo che ha assunto diverse
Forme nella sulla scena politica italiana ne parlerà molto brevemente istintivamente ci
Fa arrestare
Un populismo che è stato fortemente nutrito ne parlava male Elena io non ripeto le cose che ha detto lei
E che ha avuto come il suo necessario elemento di corrispondenza
Il fatto che la politica fa schifo che la rappresentanza politica è una rappresentare un'è lite un'élite rigorista un'è lite non sempre limpida e via e via e via dicendo
Ci sono voluti anni ma ci sono riusciti diciamo
Perché ovviamente tutto questo non è che è avvenuto d'incanto è avvenuto perché c'è stato un come dire un disegno un pensiero no io penso che nel nostro Paese ormai da da quanti anni almeno sono trent'anni che in prima e in seconda serata vanno in onda trasmissioni che dicono che schifo che la politica
No
Questo questa torsione del valore straordinario dell'organo diciamo così del soggetto meglio del che il popolo
Avuto diverse rappresentazioni del nostro Paese l'ultima ce l'abbiamo sotto gli occhi e quella precedente l'abbiamo conosciuta in quella precedente tra l'altro Miglio qui dissento da cose che ho sentito dire stamattina
Si tirava anche un'ulteriore conseguenza se non esiste il popolo non esiste la sua rappresentanza tanto vale che ci rivolgiamo al sorteggio
L'uno vale uno il risultato l'abbiamo visto spero che nessuno gli passi più per la testa una cosa del genere
E sempre meglio la una rappresentanza mediocre che un sorteggio a mio avviso perché perché tu
Piglia picconate un altro principio fondamentale della nostra Costituzione che è il principio della rappresentanza
è ovvio che noi oggi discutiamo in un sistema che è profondamente diverso da quello che assisteva il primo voto della protagonista
Del film De Paola Cortellesi
La quale si confeziona manca un pezzo di stoffa anche lei la camicia buona per andare a votare perché era un momento solenne d'altronde insomma basta rileggere Alba de Céspedes la che agli atti del Biase o Natalia Ginzburg per ricordare che cosa o Paola Masini a che per ricordare cosa fu quel vuoto per milioni di donne italiane che per la prima volta
Potevano votare
Non ci sono più i partiti politici non è più così evidente l'opzione
Politica culturale di rappresentanza di interessi
Che connotava la scena politica degli anni immediatamente dopo la guerra e che ha continuato nel nostro paese hanno per la per decenni perché il cavallo
Della partecipazione al voto è stato progressivo e anch'corrisposto al progressivo perdere terreno
Di forze politiche che fossero in grado di mediare così come la Costituzione dice tra il popolo i cittadini e le istituzioni
Quindi noi oggi siamo in una situazione profondamente diversa e non esistono più questi soggetti di intermediazione
Tutti i Soggetti diciamo intermedi soffrono l'intermediazione e
Insofferenza premio resiste la necessità ecco Elli
Lei esiste la necessità
Nell'arrivati
Ecco resiste la necessità di dare rappresentanza al popolo
Forever
Sì una cosa ma siamo proprio sicuri
Lo so che ci sia questa mi succede dici se esiste una necessità l'avevo fatta anche a Elena posti questa domanda
La rifaccio anche a lei perché
Guardate un è una stupidaggine
Ma occupò coscoperto che nemmeno Livia Turco la sapeva quindi quello sapete vero che se vivete lontano se se nel mio caso per esempio io non ho la residenza a Roma io l'ho mantenuta Modena vengo da Modena e l'ho mantenuta a Modena quindi io vado a votare a Modena non ho mai saltato una elezione in tutta la mia vita
Anche perché le Ferrovie dello Stato fanno dei cospicui sconti prego chi va a votare
Ma quando dico cospicui intendo veramente cospicue cioè praticamente un biglietto di Costa la la metà della metà
E non devi fare niente devi solo far vedere la tua tessera elettorale
Questa cosa non viene detta mai io non ho mai sentito nei vari spot elettorali che ci vengono proposti quando ci dicono come votare che possiamo usufruire come i cittadini di questi sconti non ce n'era a contatto
Allora siamo proprio sicuri visto che lei prima parlava di un disegno no che era realtà questa sostituzione del popolo al populismo
No lì anche ad avere una minore base elettorale perché tutto sommato si controlla meglio
Non è possibile però siccome questo non è il paese dei fessi voglio dire
Ce l'abbiamo che orecchie teste pensiamo non non è questo quello che intendevo dire che forse che ritiene che il sistema
Che ci è stato consegnato dai costituenti c'è una democrazia fondata sul principio di rappresentanza
E sul popolo come soggetto protagonista del nostro sistema dovrebbe cominciare a cambiare un poco l'approccio alle questioni cosa voglio dire io parto dalla mia responsabilità
Lei ricordava che ho lavorato insieme a Maria Elena come relatrice per la nostra riforma mi sono occupata di istituzioni per tanto tempo
Io sono stata costretta a farmi la domanda ma siamo sicuri che tutto quello che pensiamo tutto giusto per carità il bicameralismo paritario
I inciampa la decisione la divisione suddivisione delle competenze tra lo Stato e le Regioni va messa in ordine
Il la discussione in Parlamento per evitare troppi decreti legge deve vedere la possibilità che il governo abbia
La l'occasione di fare discutere un proprio di senz'altro tutte cose giusti
Giustissima
Ma tutto questo
Dà più forza al popolo e quando parlo di popolo Lo Parco ne parla certamente non in termini populistici perché termini populistici hanno ridotto le sedi della rappresentanza mi dispiace dirlo non sono mai stata d'accordo con la riduzione del numero dei parlamentari
Secco si è ma guardate veramente sono impressioni di di un ragionamento che ancora lo stato embrionale
Io so che c'è l'esigenza di prefigurare già durante la campagna elettorale possibili coalizioni che si proponga no per assumere il governo del Paese
Ma in un sistema che vede il senato composto di duecento persone duecento
E anche la Camera diminuita nella sua composizione
Un difetto di rappresentanza che plasticamente
è evidente che si traduce anche nella disaffezione rispetto all'esercizio
Del volto
Ma per esempio l'idea di sperimentare
Forse la parola non è quella giusta un ritorno a un sistema proporzionale con un premio di maggioranza
Potrebbe aiutare a dare un senso diverso all'espressione del proprio voto poc'anzi giustamente Maria Elena diceva la preferenza non siamo ostili probabilmente c'è però il problema è di evitare che siede cacicchi che facciano il pieno piuttosto che
Ma io comincio a pensare che noi dobbiamo reintrodurre elementi di rappresentanza più diffusa propria grana più minuta nel nostro sistema
Perché altrimenti nel difetto poiché anche no dell'intermediazione nella difficoltà delle intermediazione perché il mondo è cambiato perché il mondo è cambiato e lo sappiamo tutti forse questa potrebbe essere una soluzione ma come lei cambierebbe adesso
Cosa la cambierebbe adesso la la la legge elettorale io prima mi devo chiarire le idee con me stessa e quindi credo che ne avrò molto allora mi piacerebbe aprire una discussione pubblica su questa cosa
Beh guardi lei sono d'accordo con lei o di Averara vogliono cambiare perché gli Columbia c'è l'ossessione era sano di prima è pienamente quel quello siamo d'accordo mentre la lasciando a riflettere ed ha poi ci ci torneremo cercheremo insomma di vedere i pro e contro
Saluto non è un po'meglio
Di quanto non abbia fatto prima la nostra segreta la segretaria il display segretario del partito democratico appena rifatta pervenuta
So che anche lei ha dei tempi abbastanza contingentati e quindi voglio approfittare subito della sua presenza visto che stiamo parlando di legge elettorale ne approfitto immediatamente e entriamo subito in medias res
Anche se prima le voglio fare una domanda
Che ha a che vedere invece diciamo così con gli elementi pratici del non voto
Facevo l'esempio appunto così molto banale del dello dello sconto
Del treno ma un attimo fa ci confrontavamo dicevamo che insomma fra chi non nel nel nel grande calderone dell'astensionismo c'è anche chi proprio praticamente non può comportare
E
Oltre a essere c'è questa proposta di legge che è passata alla Camera però ci diceva Boschi sostanzialmente è stata svuotata poi la prese in mano il governo quindi non so bene quanto sia rimasto di questo
Della proposta magia c'è anche quest'altra proposta che è stata presentata due giorni fa addirittura di rendere obbligatorio il voto
Vorrei sapere lei che cosa ne pensa
Deve spendere grazie Graziana
Buona sera tutte quella sera tutte grazie grazie anzitutto a la fondazione
Nilde Iotti grazie a Spi Cgil per questa occasione di confronto penso che sia anche un po'questo prendersi cura della democrazia cioè incontrarci confrontarsi
E anche nutrire la democrazia delle nostre idee delle nostre proposte sicuramente mi spiace essere arrivata in ritardo ma mi sono fatta mandare qualche appunto sulla riflessione che ha anticipato questo panel proprio sul tema della della dell'astensionismo
Che ha una ferita per la nostra democrazia ed è una ferita sempre più aperta se ci pensate perché credo che con le scorse elezioni europee abbiamo toccato un record negativo
Perché oltre il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto hanno rinunciato ad esercitare questo fondamentale diritto
E quindi è chiaro che noi io mi particolare guidando una forza che si chiama Partito Democratico è questa questione ci interroga nel profondo
E ci si fa lavorare molto su le analisi dei quei dati per capire le ragioni profonde
Di quell'astensionismo qui alcune prima sono state anticipate io credo che ci sia una connessione molto forte tra la crisi sociale l'aumento delle diseguaglianze e quando dico diseguaglianze non parlo soltanto di quelle di ricchezza di reddito sociali ma parlo anche di quelle territoriali
Parlo anche di quelle di genere di quelle generazionali e parlo di quelle che il Forum delle diseguaglianze delle diversità guidato da Fabrizio Barca ha più volte definito delle diseguaglianze di riconoscimento
Cioè il fatto di sentire e di vivere
In dei luoghi che sono esclusi dai processi politici
Dei luoghi dove la propria voce non viene sentita ecco credo che anche questi anni ci insegnino quanto le due crisi sociale e democratica sono profondamente connesso e infatti ce lo dicono anche i dati quando raccontano che purtroppo in quell'astensionismo sono convinta ci siano tanti di quegli italiani che non riescono ad arrivare alla fine del mese tante di quelle italiane
Che non riescono ad arrivare alla fine del mese quelle che non pensano più che il voto faccia una differenza per migliorare le proprie condizioni di vita per cambiare le proprie condizioni materiali quel giorno
Ecco se partiamo da questo punto di vista è chiaro che ogni tentativo di ridurre quella mancanza di partecipazione deve passare da rimettere al centro della discussione politica e pubblica nel Paese i problemi di quelle persone
Quello che loro vivono ogni giorno sulla propria pelle proprio venendo Paoletto degli altri dati su la totale mancanza di prospettive e di welfare per i lavoratori autonomi
è proprio uno studio leader CGIL Tania che è uscito oggi con i dati clamorosi
Ci sono sessantacinque mila laboratori che non andranno in pensione ne ha sessantaquattro ne ha sessantasette ma soltanto a settantuno anni con delle pensioni da fame
Tra i collaboratori esclusivi c'è tantissima precarietà e sacche di lavoro povero che colpiscono soprattutto le donne e soprattutto i giovani
Ecco io credo che se ci ricordiamo una canzone a cui credo siamo molto affezionati quella che diceva libertà è partecipazione è verissimo
Ma libertà e partecipazione se sei in condizione di essere libero di partecipare perché se hai un contratto precario che dura un mese non sai se ce l'avrà il giorno dopo
Come fai uscire di casa come fa costruirti una famiglia se la vuoi fare come fai a mantenere una famiglia se hai perso il lavoro a cinquant'anni quando i figli a carico
Quella condizioni di precarietà determina ne sono convinta gran parte della paura di futuro
Che coinvolge oggi la nostra società ma coinvolge soprattutto le fasce più giovani e questo si ricollega un'altra questione che dovremo trattare quando parliamo di astensionismo e partecipazione al voto che ha
La denatalità
Di questo tema parliamo in tanti e tanti a volte ne sentiamo parlare anche un po'a sproposito oppure in modo strumentale no da bandiera
Ecco io su questo sfido ogni giorno chi oggi governa questo Paese
Perché se vogliamo davvero contrastare la denatalità dobbiamo contrastare la precarietà che colpisce soprattutto i giovani e le donne specialmente al sud di questo Paese
Ma me lo raccontano quando le incontro perché capite che se ne andiamo a vedere i dati abbiamo tra i due peggiori
Indici di occupazione femminile d'Europa al sud del nostro Paese
Questo si collega visto che voi avete scelto un titolo molto importante che mette al centro la cura parliamo di cura perché queste due cose si collega non guardate siamo un Paese in cui mentre negli anni anche in questi ultimi anni si tagliava
Alla sanità pubblica su questo siamo sempre impegnati in un confronto anche acceso con chi oggi governa però guardate non dovete credere a me o a Giorgia Meloni basta guardare i dati del Governo
I dati del governo anche nell'ultima manovra fanno vedere che al netto del fatto che la cifra in termini assoluti aumenta ed è sempre aumentata con qualsiasi presidente del Consiglio perché aumento del PIL e aumenta l'inflazione
è il rapporto della spesa sanitaria sul PIL che continua a scendere in picchiata ed arrivare
Ai minimi storici degli ultimi quindici anni il cinque virgola nove per cento sotto la soglia che l'Organizzazione mondiale della sanità definisce come quella sotto al quale il sistema sanitario e a rischio ok
Tagli a sanità tagli al Welfare guardiamo l'ultima manovra tagli alla scuola seicento milioni in meno per non parlare a proposito di partecipazione al voto
Del dimensionamento scolastico che dietro questo nome tecnico cela l'intenzione di rubare sottrarre autonomia scolastica propri territori già più marginalizzati
Le periferie le aree interne montane la nostra Italia diffusa
E proprio lì che tu dovresti pagare meglio gli insegnanti e i medici affinché ci vadano a lavorare altrimenti se la vite troppo scomoda non lo faranno
E se non lo faranno quelle aree si si popoleranno ancora di più perché l'astensionismo è più forte spesso proprio in questi comuni che si sentono distanti dai centri e abbandonati proprio
Volevo dire che quando taglierà sanità pubblica il welfare e la scuola sai benissimo quello che accade in un Paese come il nostro accade che tutto il carico di cura
Rimane sulle spalle delle famiglie ma dentro le famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne
E questo le tiene a freno nel lavoro e nell'impresa questo dicono i dati dell'Istat non del PD o di altre forze politiche
I dati dell'Istat ci raccontano esattamente quel semioraria e io gli avevo solo chiesto di emissioni no Serena Bertoldo no lo scorrere la graduatoria il vorrei ha voglia di platino parlare di legge elettorale io le rispondo sulla legge elettorale
Daniele Sera membra cioè dei mi permetta un'osservazione però tutto quello che lei ha detto abbastanza condivisibile peccato che come ci diceva prima però il professor corto non è iniziato ieri
è un fenomeno che diciamo così no vede le sue origini almeno dall'inizio degli anni novanta più o meno no poi ha avuto accelerazioni fasi diverso eccetera eccetera però non è iniziato ieri quindi se dobbiamo distribuire diciamo così responsabilità e torti e ragioni politiche eccetera eccetera fu dobbiamo ma allargarlo un po'il nostro il nostro sguardo
Questo giusto come come diciamo così puntualizzazione di di metodo perché se non faccio la giornalista rompiscatole non mi diverto
Detto questo
Le faccio allora la domanda successiva appunto sulla legge elettorale perché ripeto quello che lei ci ha disegnato è una cornice assolutamente realistica in molti punti ma poi tutto questo bisogna portarlo a terra e lo si porta a terra in vari modi modi pratici per l'appunto che sono quelli di consentire alle persone tecnicamente di votare e modi siamo qui così più teorici che sono quelli che afferiscono proprio a alla nostra percezione della della partecipazione pubblica quindi la legge elettorale il sistema costituzionale
Tutto quello che ci sta intorno
Siccome adesso se ne sta riparlando e arrivano spinte molto forti a una riforma elettorale
Quale il suo punto di vista su questo lei ha già detto che riteneva che insomma non fosse il caso di cambiare solo perché agli avversari forse non dice bene la prossima volta
Ma tolto questo elemento ritiene che l'attuale legge elettorale
Vada bene così come e che quindi non vada cambiata guardi quello che abbiamo detto è molto semplice abbiamo letto un sacco di retroscena sui giornali io sono di una cultura politica per cui le cose si discutono quando la destra invece che chiacchierare eventualmente porta una proposta
E la fa anche alle altre forze politiche non ci hanno fatto vedere nulla in questo momento la discussione la fanno tra di loro o comunque la leggiamo dai giornali quello che ho detto io eh
Se arriva una proposta nella valuteremo nel merito ma attenzione mi pare che parta da i due presupposti più sbagliati
Perché aprono il dibattito sulla legge elettorale nel giorno in cui la nostra coalizione progressista vince in Campania e in Puglia con risultati oltre le aspettative
Perché mi viene da pensare e l'ha detto molto chiaramente un esponente di centrodestra proprio il giorno del voto che abbiano capito
Che esse hanno questa maggioranza in Parlamento con questa legge elettorale
è perché nel due mila ventidue le forze del nostro campo hanno fatto l'errore di dividersi ed è un errore che non faremo più perché io ho lavorato per tre anni
Per costruire insieme alle altre forze
Una coalizione non contro la Meloni o contro questo governo
Ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare quindi possiamo dire sì oscuri sulla seconda ragione piace allora qualche lei ha fatto di necessità di una legge elettorale perfetta non l'ho ancora trovata dico
Che sono preoccupata quando sì probabilmente non esiste dice giustamente
Dico che quando questa discussione la fanno partire nel momento in cui perdono le elezioni mi viene da pensare che la destra oggi voglia fare
Questa cambio di legge elettorale perché ha capito che con la nostra coalizione unita con questa legge elettorale perderà le prossime elezioni non mi sembra la miglior premessa per cambiare le regole condivise dopodiché noi come sempre
Quando arrivano le proposte concrete in Parlamento
Le esamineremo siamo una forza con una cultura di governo corresponsabilità guarderemo ad ora però non c'hanno presentato nulla se non dichiarare che vorrebbero cambiarla qual è la seconda premessa sbagliata di questa discussione
è il premierato
A proposito di democrazia Pregola dobbiamo dirci la verità fino in fondo è verissimo che il fenomeno nasce Chieri quindi non nessuno di noi pensa di addossarne la responsabilità a questa o quell'altra parte politica è una cosa che ci dovrebbe interrogare tutti tutto l'arco costituzionale e parlamentare dovrebbe interrogarsi su questi dati di astensione
Non sono così convinta però attenzione
Che il fenomeno si leghi alla meccanismo tecnico con cui si forza perché abbiamo visto un alto astensionismo anche i sistemi elettorali diversi non è che nei Comuni e nelle regioni purtroppo
La sospensione invece sia rimasta alta perché c'è un meccanismo un po'diverso lo dico perché la seconda premessa sbagliata è proprio legare questa discussione a una riforma come quella del premierato
Che è una riforma che ne continueremo a duramente contrastare perché accentra ancora di più il potere nelle mani di chi guida il governo a scapito delle prerogative parlamentari
Che già sono state in questi anni molto schiacciate anche qui trasversalmente perché il problema della decretazione d'urgenza di cui si abusa non nasce con questo governo qui
Devo dire che questo governo si sta impegnando a raggiungere il record assoluto nella storia dei governi quindi non faccio neanche scontino allora no da un almeno il taglio dei parlamentari
A cui io ho votato contro com'è noto perché condivido la riflessione che prima faceva Anna Finocchiaro quindi io penso che se vogliamo davvero fare un buon servizio per provare a convincere le persone andare a votare
La ricetta non c'era nessuno le dico quello che sto provando a fare io da quando ho l'onore e l'onere di guidare questa comunità politica è quello di riportare al centro del dibattito con tutta la forza che abbiamo non i litigi attorno alla stato quotidiano deciso la mattinata Giorgia Meloni ma la questione sociale la questione salariale gigantesca di cui soffre questo Paese Capra gli stipendi più bassi d'Europa
La questione delle pensioni che sono troppo basse per campare l'altro giorno mi avvicino a una persona eravamo Messina a una manifestazione a cui ho partecipato contro il progetto
Del Ponte sullo Stretto e mi avvicina un uomo che dice io ho lavorato tutta la vita
E con la pensione che ho oggi devo dirle con imbarazzo che io sono povero allora le nuove povertà riguardano persone che hanno faticato tutta la vita con grandi sacrifici
Ma tra l'aumento dell'inflazione il carovita e le bollette più care d'Europa non riescono ad arrivare non solo alla fine del mese ma della settimana
Se la politica rimette al centro questa gente questi temi io sono convinta che almeno forse riprenderanno ad ascoltarci tra la ringraziamo la ringrazio moltissimo
Invita i suoi tempi e mi fa mi faccia capire di quanto posso ancora
No va però voglio capire quanto quanto tempo perché così so come muovermi ancora mentre qualcuno in sala che lo sa meglio di me attacca attacca gioco dopo il quarto d'ora novantadue o io ascolto volentieri le analisi dell'anno era era solo per per potermi per potermi regolare allora ritorno un attimo perché invece Boschi Boschi deve deve andare deve andare via
Però a proposito porta professor torto un secondo solo la devo chiamare in causa perché appunto abbiamo abbiamo tenuto da parte due questioni no una diciamo così l'identikit di chi non vota questa donna del Sud poco acculturata eccetera eccetera però lei ci diceva già le cose sono un po'cambiate e l'altro aspetto estremamente interessante che Line ha appena sollevato
Lei dice noi dobbiamo rimettere al centro dell'attenzione certe questioni pure e da da quello che lei scrive si capisce chiaramente i primi che non vanno a votare sono proprio quelli che avrebbero più interessa a condizionare la politica cioè quelli diciamo così che che ci rimettono di più
Che cosa è che manca loro manca l'ascolto di cui dice Sly nella banca la proposta politica che cosa manca
Ma innanzitutto mancano loro nel senso che l'astensionismo non è un problema solo di quanti non vanno a votare ma di chi
Perché nel momento in cui l'astensionismo non si è qui distribuisce tra tutta la popolazione evidentemente c'è qualcuno che viene meno rappresentato di altri e se questi divari si allargano io vi ho mostrato questo questi dati che sono abbiamo raccolto sono dati sia italiani che europei sono dati che con qualche differenza in realtà danno un'indicazione che coerente in quasi tutti i Paesi esistono dieci quindici venti punti di scarto tra gruppi sociali agli estremi che sia il reddito che sia la classe sociale che sia la condizione occupazionale il titolo di studio cioè ci son dei divari ampi che si confermano nel tempo e dico di più
Dalla crisi del due mila otto in avanti l'astensionismo cresce ma cresce anche la disuguaglianza di partecipazioni quindi dentro questi gruppi
Ed è uno dei due problemi che abbiamo elencato nel libro questo delle disuguaglianze il secondo l'abbiamo già trattato prima del senso del doverosità del voto c'è perché devo andare a votare cosa mi vincola al voto
E questo è più trasversale tra che fare anche con queste persone che spariscono cioè anche queste persone che spariscono a causa delle diseguaglianze persistenti perdono il senso di doverosità
E quindi qua vengo un po'alla questione di cui si accennava prima cioè riconquistare spazio dentro questi ceti periferici questi territori abbandonati esclusi dalla globalizzazione non se ne parla tanto
Il problema è che dentro questo sistema di compatibilità e molto difficile muoversi ovviamente fare delle politiche che possano realmente spostare però dall'altro lato cioè la variabile nazionalismo che ha preso spazio negli ultimi quindici anni e che offre in qualche modo delle risposte ora dire che il populismo che il nazionalismo sia una risposta alla crisi della partecipazione vero fino a un certo punto nel senso che abbiamo analizzato un po'i dati negli anni in cui cresceva al successo elettorale dei partiti sfidanti anti-establishment di protesta
Un pezzo di astensione sono riuscite a catturarla non tantissimo però un pezzo si quello che però può essere smentito dimostra anche diciamo un dato che non è facilmente diciamo immediatamente comprensibile però bello ve lo descrivo quello che può essere smontato nella retorica populista e il fatto che riescono a intercettare il voto di questi esclusi cioè il voto di queste fasce sociali che perdono terreno perché la retorica vuole che appunto ci siamo sfondamento a destra no nella contesti operai nei contesti marginali dove questo messaggio dovrebbe circolare è vero e falso allo stesso tempo post non possiamo dire che sia falso perché ci sono delle evidenze
Ma non sono neppure così grandi come vengono rappresentati da questi partiti nel senso che i dati ci danno un'indicazione chiara la prima scelta di voto
Delle persone che si collocano in condizioni disagiate e il non voto pone il voto per i populisti quindi i partiti populisti sono in grado di intercettare un pezzo di astensione ma ne sono partiti interclassista
Cioè partiti che hanno lavorò roccaforte morì in un settore specifico dell'elettorato passano trasversali per natura prendono in alto in basso
Non solo la risposta ai più poveri ai ceti marginali però forniscono comunque una risposta e questo non li rende meno pericolosi nel senso che sono camaleonti ci sono trasversali e soprattutto lasciano sul terreno la vera domanda di cui si parlava prima c'è chi rappresenta queste fasce sociali
E ritorno risse non la rappresenta normale questa domanda non mie rappresentava dei partiti populisti
E non viene rappresentata da gran parte dei partiti tradizionali la sinistra
Quella coalizione quello spazio diciamo con le quali c'è male è in grado di rappresentarli e soprattutto di fornire una risposta alternativa a quella del nazionalismo perché il punto è lì
E quanto in grado di muovere diciamo le compatibilità che pure esistono cioè mi sto riferendo ad esempio alla collocazione nello spazio economico cioè la convergenza al centro perché questo è un tema su cui inevitabilmente ci si scontra anche nella coalizione di centro sinistra
E al tempo stesso dall'altra parte ha trovato una risposta molto semplice cioè io non mi devo collocare a destra e sinistra dicono gli altri c'è il nazionalismo io non devo scegliere quale quel far dare decido di darlo solo agli autoctoni
E quindi è tutto molto più semplice e dall'altro lato e però nel campo del centrosinistra che la questione ritorna e non è stata ancora risolta magari fosse stato risolto da qualcun'altra meno avrebbero insomma
Di di Cannon lamentarsi questi ceti disagiati il problema è tutto lì quindi insomma credo che la soluzione sia chiara le difficoltà siano enormi però è quello il punto come giustamente diceva
Detto una cosa molto interessante Boschi cinque minuti ma a questo punto
Lei c'è stata proprio tirata dentro questa discussione
Mi aspettavo che succedesse ma diciamo così non non in modo così chiaro
Perché quello che ci ha detto il professore attenzione le cosiddette fasce disagi attenti
Sostanzialmente
Non trovano rappresentanza ora la rappresentanza delle fasce disabitate non c'è scritto da nessuna parte che debba essere estrema
La rappresentanza delle fasce di saggia te può anche essere diciamo così centrale e qui vengo a lei e al partito di cui lei è esponente perché
Quando quando esisteva ancora la democrazia cristiana e opposto c'era il partito il Partito comunista
Nessuno di questi due grandi partiti diciamo così si poneva il problema di non rappresentare le fasce disagiate anzi e soprattutto la democrazia cristiana mai avrebbe accettato l'idea di essere considerata estremista ora questo aspetto quanto viene considerato nella dialettica diciamo così con con un partito democratico che sta cercando di allargarsi e di allargare il più possibile la propria offerta e con una segretaria che l'abbiamo appena sentito dice poi dobbiamo avere un occhio di riguardo per queste persone ma con un'offerta che invece sia l'offerta moderata
Non so se sono stata sufficientemente chiara nomi sta dicendo quel signore di no mi scuso ma
Non è un pensiero semplice lo ammetto
Io prova a rispondere ma anch'io non so se coglierò proprio il punto che ha che ha posto
La capo con una battuta cioè beh non è che non vogliamo rappresentare alcune classi sociali o non vogliamo prendere alcuni voti altra cosa poiché ci votino nel senso perché è chiaro che il tema non è tanto quello di dire
Non vogliamo rappresentare delle persone non vogliamo rappresentare anche alcuni problemi che che ci sono poi è evidente che ci sono delle differenziazioni tra le forze politiche su quelle che magari possono essere considerate o le priorità o alcune soluzioni ad alcuni problemi cittadini esce il buono
Sulla base di quello il punto però e noi siamo molto cinicamente che se uno sa che quelli non vanno a votare uno dice ma perché mi devo far carico delle istanze di queste persone
No questo esattamente il contrario diciamo di di chi fa politica l'ambizione invece proprio o si inverno grazie
Dice così economico
No interni a in termini
Sia istituzionali diciamo così per quello che ho detto prima qui credo profondamente cioè dell'importanza della partecipazione e di come questo diventi anche un modo per cercare di difendere un modello che con tutti i suoi limiti quello delle democrazie che siamo abituati a conoscere
Rimane per me l'unico modello possibile e l'unico modello che ha una forza in sé che è quello di auto genera Autori generarsi quindi curarsi se è in grado di farlo
Quindi c'è un tema istituzionale ma c'è un tema anche molto più pragmatico
Se vogliamo vincere le elezioni la prossima volta e quindi chiaramente dobbiamo anche convincere persone che non sono andata a votare l'ultima volta a tornare al voto e io siccome faccio politica non è che dico andata a votare nulla perché mi pare spero che votino per la mia forza politica ovviamente cerco di essere convincente e comunque nell'ambito del centro sinistra
Di poter appunto rappresentare tutti io credo però che al di là delle nostre responsabilità come classe politica attuale
Era anche un mondo un po'diverso quello di cui parliamo degli anni cinquanta degli anni Sessanta basta guardare il numero di iscritti che avevano i partiti un numero di iscritti che arrivano anche i sindacati la capacità di stare sul territorio prima ne parlavamo di raggiungere queste persone no è vero che oggi ci sono anche strumenti diversi perché molte volte riesce a raggiungerli
Con i social Comets di comunicazione che sono quelli che oggi vengono utilizzati anche per informarsi dissi informarsi sulla politica prime molto più difficile tenere una sede aperta
Per come abbiamo cambiato il finanziamento ai partiti per quella che è la capacità o meno di di esatto e definanziamento ma anche la capacità delle persone di aver voglia di andare in quel luogo d'incontro
Ora io su questo non voglio diciamo parlare di di di altri partiti parlo del nostro occasioni di incontro come può essere la festa del partito
Fa più fatica rispetto al passato a a bere la partecipazione che avevano anche vent'anni fa
E guardiamo anche all'età di chi partecipa
Parlo del mio ma non non parlo di altre forze politiche è più difficile che vengano i giovani ad una serie di incontri
Vuoi per gli orari che i fatti qui facciamo vuoi per i temi che affrontiamo vuoi perché hanno cambiato i loro il modo anche di interpretare la politica poiché la scuola di formazione magari sta in una settimana con i ragazzi vengono cinquecento ragazzi e ragazze perché dalla loro protagonismo perché hanno una settimana in cui c'è una possibilità di confrontarsi diverse ma alcune formule che funzionavano in passato non funzionano più oggi dobbiamo anche immaginarci di cambiare anche il modo i luoghi della politica al di là dei soldi definanziamento e quindi di incontrare anche quelle persone dove le può e raggiungere dove le puoi incontrare
Su questo è lì presente sta facendo un grande lavoro per essere comunque da un punto di vista non sulle territoriale ma ne differenti luoghi della società no di e quindi cercare di andare incontro a a dove poi incrociare le persone parlare con le persone
Però è una sfida oggi ripeto che riguarda tutti noi e che non è facile l'altro tema sono probabilmente le proposte che mette al centro
Ma secondo me è una questione ancora più emotiva
Allora io
Non voglio essere fraintesa non voglio sottovalutare nessuno di noi cittadini
Però c'è una parte di voto che noi diamo in modo razionale tutti noi è una parte che diamo in modo emotivo
La destra fa una scommessa sulla paura
Gioca sulla paura delle persone sulle fragilità sulle incertezze insicurezze
Si propone come risolutore di problemi quali arrivati alla prova del governo non è capace realtà di risolvere problemi pensiamo data al tema economici e sociali della sicurezza che il grande fallimento di Giorgia Meloni rispetto alla sua proposta al suo elettorato
Però giocano su quel fronte lì
Io faccio politica che una prospettiva un po'diversa cioè mi sono data come
Diciamo
Bussola
L'idea che la politica debba fare due cose
Eliminare le ingiustizie e accendere una speranza
E tutto si gioca sulla capacità di coinvolgere le persone in un progetto
In positivo
A volte ci si riesce a volte ci si riesce meno
Però io non voglio rinunciare a giocare tra virgolette la sfida della costruzione di un certo tipo di società di un certo tipo di comunità avendo come bussola quei valori
E anche un certo modo un certo stile di fare politica perché probabilmente oggi premia molto di più urlare
Aggredire gli avversari
Diffondere sei criminosa sugli avversari io ne sono stata oggetto e so che inciderà sul consenso su come gli altri ti guardano
Io non userò mai quegli strumenti
Non non è il mio modo di fare politica e allora io dico il mio contributo per piccolo che sia è non unirmi al coro di chi ci sta portando in quella direzione segnasse dei diversi
E io questo lo rivendico anche se a volte può costare qualche qualche voto in più
O in meno
E chiudo perché purtroppo o avevo avvisato Livia Consolo da prendere mi scuso però glielo vogliamo far perdere lei cura la democrazia senza riferirlo per ulteriori colpi in questo cielo spuntano lasciò visto che ci sono tante persone autorevoli che che continueranno il dibattito a questo tavolo
Che è quello di come si coinvolgono anche le donne però nel voto
E nel votare altre donne guardi questo è un tema che c'abbiamo dal quarantasei
Anno prossimo fra ottant'anni dal voto delle donne la prima volta che le donne hanno votato pochissime sono state lette però c'era un tema il proposta di partiti di prova però le donne sono più a anche su questo la dobbiamo cercare di capire come visto che qui siamo tutte donne abbiamo la Spina segretaria del Partito Democratico donna
Figure importanti eccetera come questo possa cambiare anche la partecipazione delle donne al voto perché le leggi le abbiamo cambiate per cercare di garantire la possibilità di giocare ad armi pari nell'essere lette
Il punto è anche troppo e la scelta che fanno le cittadine cittadini di partecipare perché votano
E anche su questo io voglio marcare un po'la differenza visto che insomma facciamo anche politica
Rispetto alla narrazione che ci venne fatta beh ci voleva la destra per portare una donna a Palazzo Chigi voi di sinistra parlate tanto di diritti delle donne della partecipazione delle donne però alla fine a Palazzo Chigi una donna ce l'ha portato all'arresto
è una donna che aveva
Però diciamo che
Hai ragione perché la destra destra non c'era mai stata diciamo in questo tra c'era il centrodestra ma più centro pedestre piano abbiamo destra più spostata
Però il vero tema è che Giorgia Meloni è stata brava perché appunto c'è andata col consenso partendo da un partito piccolo giocando se la cui voti nulla da dire sulla sua capacità di di di arrivare ad un traguardo importante con i suoi mezzi e le sue capacità
Però lei non ha mai messo in discussione il modello maschile e non ha mai messo al centro della sua gente diritti delle donne
Lei la differenza
E questo però
è preoccupante
è molto preoccupante perché non basta dire abbiamo una donna a Palazzo Chigi per direbbe adesso c'è al centro della gente dritte le donne ed è la grande differenza e qui chiudo
Travel ha avuto una prima Presidente della Camera donna come Nilde Iotti
Che ha messo al centro dell'agenda per le battaglie che aveva fatto fin dalla Resistenza in poi un'agenda di diritti delle donne perché orgogliosamente ciò sono femminista
A portare a Palazzo Chigi una donna che rivendica di farsi chiamare il Presidente del Consiglio cioè sono due modelli molto diverso
Su questo non posso che dare dalle assolutamente io di Abbado ai matti il Presidente del Consiglio e poi una meravigliosa una bambina meravigliosa in senso
Va be
E Pepe Zanuso con tutti voi Dorando Pietri salutare per non non terrei grazie a varie a boschi
Grazie e buon viaggio e allora ritorniamo hanno ritorniamo alla nostra segretaria invece che per fortuna si fa chiamare segretario e non si vergogna di farsi chiamare segreta
E però un po'è anche colpa vostra
Eh no e cioè bisogna dirlo nel senso che siccome c'avete detto che l'esempio era importante
E che dovevamo avere la barbina astronauta la Barbie e che se non vedevamo quella che faceva l'ingegnere era non eravamo non avevamo gli esempi eccetera eccetera Besso abbiamo l'esempio di quella che fa la Presidente del Consiglio
E e ci dobbiamo accontentare di quella che fa la presidente del consiglio e non è che ci potete dire un giorno che vale a seconda del della convenienza
Piuttosto sono tutti ad Atreju segretaria tranne lei oggetti
Non è che ci ha ripensato per caso la guardi io penso sono molto d'accordo con Maria Elena Boschi su questo che c'è una bella differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista perché il soffitto di cristallo non loro OMPI da sola
Ce l'hanno insegnato grandi maestre come quelle con la fortuna di avere sedute accanto oggi ma ce l'hanno insegnato grandi maestre come Nilde Iotti la quale pretendeva che la politica mettesse al centro
E adottasse
Il tempo delle donne lo sguardo delle donne allora dico così
Il soffitto di cristallo con un punto solo di pressione e fisica non si rompe ma solo con una pressione collettiva come la traduco 'sta roba qua ma vi faccio solo due esempi concreti degli ultimi giorni
Ieri è stata votata una norma da parte della destra che oggi governa guidata da una donna
Che è una norma che nella sostanza vieta l'educazione sessuale affettiva nelle scuole primarie e nella sostanza arriva ad impedirlo anche nelle scuole secondarie
Più subdolo come ci arriva è chiaro che una scuola definanziata dove mancano gli spazi mancano gli insegnanti ma anche alle risorse si deve differenziare le attività a seconda dei consensi e dei desiderata
Più facilmente rinuncerà a fare quelle attività quindi negli effetti stiamo facendo il contrario
Di quello che servirebbe per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere perché vi sarà anche a voi
Arrivata la notizia di attualità molto grave di questi giorni di un liceo romano il Giulio Cesare dove su un muro è comparsa una lista degli stupri
A dimostrare che la cultura dello stupro e la violenza patriarcale nelle scuole c'è centrata mentre ministri della Repubblica ci vengono a spiegare che educare non serve a prevenire la violenza di genere
Sbagliano perché educare a fondamentale per prevenire la violenza di genere
E lo dice perfino la e come il signore di Istanbul Liz
Adesso è uno dei soli sette paesi europei dove non è già obbligatorio l'educazione sessuale e affettiva accerto non risolve tutto da sola ma come diciamo sempre noi abbiamo votato insieme alla destra
Delle norme di repressione all'unanimità il Codice rosso e solo la settimana scorsa anche il reato di femminicidio
Avevamo sempre detto però che accanto alla repressione serve la prevenzione perché se non ridiamo sempre troppo tardi
E avevamo per questo spinto una nostra proposta l'approvazione una proposta che fa una piccola grande rivoluzione culturale
Introduce come già fa la giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio del consenso nel nostro ordinamento che vuol dire
Vuol dire che con quella norma che aggiunge poche parole nel Codice penale si dice che la Società italiana non tollera
Gli atti sessuali non consensuali significa che nessuna vittima si può sentir dire che se non ha urlato abbastanza o se non ha cercato di fuggire allora bisogna dedurne che fosse consensuale significa dire
Finalmente che tu non misuri
Lo stupro sulla forza bruta dell'aggressore ma sulla libertà agevolata della vittima allora questa piccola grande rivoluzione
Per cui mi ero rivolta alla Presidente del Consiglio per trovare un accordo nella formulazione si fa così si parte da posizioni molto diverso se si trova un compromesso
Abbiamo trovato quel compromesso l'abbiamo votato all'unanimità dieci giorni fa in Parlamento con tutte le forze dell'attuale maggioranza che l'hanno votato con tutte le forze dell'opposizione
E quattro giorni dopo il giorno dopo le regionali
Hanno cambiato idea e hanno bloccato quel provvedimento al Senato dicono che andranno avanti io invito la Presidente del Consiglio Meloni a far rispettare quell'accordo perché sarebbe gravissimo
Che sulla pelle delle donne si giocasse una regola un regolamento dei conti post elettorali dentro alla maggioranza perché non si capisce perché avendola votata all'unanimità pochi giorni prima
L'hanno fermata al Senato il giorno dopo
Le elezioni regionali allora e per questo che dico che c'è una bella differenza capisce perché
Se noi vogliamo sostenere le donne in questo Paese
Facciamo il contrario di quello che il Governo sta facendo non tagliamo la sanità pubblica il welfare e la scuola perché sappiamo su chi ricade il carico di cura quando mancano gli asili nido sono soprattutto le donne a rinunciare a lavorare e questo le tiene davvero indietro non è solo il giusto dal punto di vista della parità
E anche antieconomico perché la Banca d'Italia ti dice che sa o menta l'economia della cura aumenta l'occupazione aumenta anche la a proposito di quello che diceva Nilde Iotti sul tempo delle donne la dico così se tu in vesti di più nell'economia della cura
Come l'oeil io l'Organizzazione internazionale del lavoro dice si raddoppia se quegli investimenti nell'economia della cura si creerebbero
Decine di milioni di posti di lavoro in Europa di cui due circa in Italia ok siamo anche un Paese che invecchia lo sa bene lo Spi quanto come dobbiamo farci i conti perché non abbiamo un sistema di welfare che si sta trasformando insieme a come i bisogni delle persone anziane dei pensionati si stanno trasformando quindi bisognerebbe investire di più cosa fa la destra con rigore tirato Havana investe di meno e allora sappiamo che non è solo una questione di parità ma proprio di di perdita di opportunità economiche e questo mi fa dire così cito un'altra maestra
Che se questo è vero noi dobbiamo arrivare alla conclusione
Che se non distruggi da sola quel tetto di cristallo ma soltanto se ti impegna sollevare le condizioni materiali delle altre donne ecco mi viene in mente quello che scrisse una volta Michela Murgia quando disse se serve solo arte
Non è il femminismo penso che sia la migliore sintesi
E questo mi fa dire che non ce ne facciamo granché di una premier donna se non si batte per migliorare la vita e il lavoro e le pensioni di tutte le altre donne di questo Paese
Segretaria io le voglio fare un'ultimissima domanda che in realtà anche questa è una è una provocazione perché appunto come come
Sì c'è chi sostiene che la presenza di Meloni in realtà non abbia avvantaggiato le donne c'è anche chi in qualche modo l'accusa di eccedere in allarmi democratici e visto che qui si apparsi parla proprio di curare la democrazia e perché si presuppone che per l'appunto sia in qualche modo danneggiata malata a rischio come come come volete voi e l esempio insomma l'astensionismo ne è sicuramente uno dei dei sintomi più evidenti lecito invece in questo caso Luca Ricolfi
Che è sul Messaggero del due di novembre praticamente all'indomani della sua intervento quando parlò della della libertà di stampa in Italia
Scrisse che la sinistra grida all'allarme democratico quando le politiche intraprese dalla destra AssoArpa nelle politiche intraprese sono di destra
Mentre invece la destra critica le politiche cioè sostanzialmente lui dice
La Lara la sinistra non legittima
La il governo della destra e quindi per l'assegnista ecco tutto allarme democratico qualsiasi sia la politica che la destra a intrapreso eh questo delegittimare sostanzialmente l'avversario in questo caso la destra
Quello un danno per la democrazia
Che cosa risponde ricorrenti o comunque a chi pensa che quelli questi siano allarmi siano dei dei delle diciamo delle grida agli di al lupo al lupo ma che non abbiano effettiva concretezza
Poi la lascia andare io la ringrazio ma anche perché dove rammenta andare tessuta ritardo ma ma io sono venuta via a parlare di prendersi cura della democrazia non interloquire diciamo con articoli di qualche settimana fa le voglio dire quello che penso penso che latina Islam grazie a voi che riguardano tutti nel senso che questi dati di astensione non sono nemmeno soltanto un fenomeno italiano
è un fenomeno che abbiamo visto anche in altri paesi europei e ripeto la ricetta non ce l'ha nessuno altrimenti avrebbe già invertito la rotta penso che chiami tutte le forze politiche ad una responsabilità condivisa
Di mettere al centro della discussione le cose che interessano le persone tutti i giorni e ripeto non è per una roba astratta questa prima stava parlando Maria Elena Boschi fa parte di una forza politica tra quelle con cui abbiamo costruito questa alleanza
Questa alleanza ha già fatto le sue proposte concrete al di là delle analisi dei commenti al di là della propaganda di questa destra abbiamo presentato sedici emendamenti a questa manovra che cosa chiedono questi emendamenti è su questo che vorrei che rispondesse la destra non io alle domande della destra
Perché non approviamo un salario minimo in un Paese che ha tra i salari più bassi d'Europa sapendo che in questi anni e attenzione qua
Sappiamo che c'è stata una discussione anche con le forze sindacali ma vorrei chiarirlo una volta ancora la nostra proposta sul salario minimo cosa fa sostanzialmente prende come salario minimo per ogni settore
Il contratto collettivo firmato dalle organizzazioni più rappresentative comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dell'impresa
Vogliamo parlare un attimo di come la destra distorce il principio di rappresentanza portando ai tavoli sindacali anche organizzazioni che non sono realmente rappresentative
Di laboratorio di impresa e del fatto che in questi anni sono aumentati a centinaia i contratti pirata perché se ci chiediamo da dove nasce quella
Perdita di speranza che la politica possa cambiare la tua vita che quel voto possa cambiare la tua vita certo che c'è tanta autocritica anche da fare da parte del nostro campo e delle scelte che ha fatto in passato
Dimostrando no di andare dietro a a un a un modello economico che ci ha raccontato delle frottole perché ha raccontato le frottole per cui tu per rincorrere il profitto a tutti i costi dove di schiacciare quanto più possibile diritti e tutele dei lavoratori perché questo avrebbe reso più competitivo
Veniamo da dieci quindici anni di storia che ci hanno dimostrato il fallimento di quel modello e allora qual è il nostro compito oggi
Indicare un altro modello quei sedici emendamenti parlano di salario minimo l'hanno firmato tutti anche Italia viva
Parlano di un congedo paritario per sostenere concretamente le famiglie italiane pensate cinque mesi pagati al cento per cento
Non soltanto per le madri
Ma anche per i padri aiutiamo i padri a veder crescere i propri figli perché oggi hanno dieci giorni facoltativi
Che hanno paura di prendere perché hanno paura di ritorsioni dentro l'azienda rispetto i colleghi che non lo chiedono bisogna dire anche le verità che ci fanno più male no
Quel quegli emendamenti riguardano opzione donna perché è una promessa mancata di questo governo che ha preso in giro quelle trenta mila eso date che sono rimaste fuori
Abbiamo messo tra questi emendamenti anche una cosa a mio avviso fondamentale che rifinanziare la sanità pubblica e assumere i medici e gli infermieri che mancano perché ci sono sei milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi non dieci anni fa l'anno scorso
Questo dato lo segnalo perché è il trend
Nel due mila ventitré erano quattro milioni e mezzo gli italiani che rinunciavano almeno ad una prestazione sanitaria
Perché non potevano permettersela o la lista d'attesa era troppo lunga in un anno sono aumentati di un milione e mezzo un italiano o un'italiana su dieci io vorrei
Che trascina Simo su questo terreno
Quello scontro politico sa perché perché è vero la destra nazionalista si fa forte in tutto il mondo degli stessi argomenti io dico spesso non lasciamo l'internazionalismo ai nazionalisti sarebbe un paradosso
C'è molto più che noi condividiamo con quello che sta facendo Sanchez in Spagna che non lo dice mai nessuno
Ma è l'economia che sta crescendo di più in Europa è tra quelle che stanno crescendo di più in Europa
E che cosa si sarà mai inventato
Ha speso bene il PNR R.
Abbattuto i costi dell'energia invece che continuare a strizzare l'occhio agli extra profitti delle grandi società energetiche a scapito di tutte le altre imprese famiglie italiane
E ha fatto un aumento del salario minimo che lì esiste e non si sente dire da un ministro degli esteri che è una roba bolscevica dopo che in Germania l'aveva approvata Angela Merkel che non mi sembra proprio una bolscevica quindi ecco io dico spesso
Noi possiamo batterli e li stiamo anche battendo concretamente unendo le forze delle opposizioni su una piattaforma che parla di questi temi
Non li batteremo rincorrendo lì sul loro terreno
Ma trascinando queste destre sul terreno
Della realtà quotidiana con cui hanno che fare milioni di persone che oggi si sentono escluse e marginalizzate la questione sociale la questione salariale la questione della riduzione delle diseguaglianze su questo terreno soffrono
E su questo terreno sono loro che devono darci risposta
Grazie e mi scuso se deragliare
Grazie dell'occasione davvero grazie e alla Fondazione Don Gnocchi esercito Dl voleva al voto non mi ha detto sarebbe
Se era d'accordo col voto obbligatorio acquistano ma esperto nelle nella boscaglia non c'è verso no risponde multa esteri sono tre spettacolare ecco
La capacità pone Iaquinta allora dall'accorpamento boccale adesso arrivo arrivo una ma ci tengo a dire
Un grande grazie a Ellis l'arena parlando di cura della democrazia tengo a dire un grande grazie a Erice Line perché la vedete senta lei in giro te il parere in tutti gli uomini
No Name movimentismo politica lettura Bertinotti
No allora all'appello e o meglio a dare l'allarme entusiasmo di Livia Turco
Che nota come come lisci Line vada sempre in giro e ascolti eccetera eccetera
Lasciatemele lasciatemi appunto fare fare per fare il mio mestiere cioè di di non lisciare il pelo a nessuno ma di opporre per l'appunto invece una un pensiero critico riproponendo quello che dicevamo prima sulla domanda nessuno mi ha mai chiesto il voto
La questione non è
Che i partiti non sanno più costruire la rappresentanza cioè non è che non sanno ascoltare quindi vanno in giro Ascoli Stano
Ma non sono più in grado di dare in forma a quell'ascolto cioè di dare forma politica alle esigenze che vengono espresse ore la segretaria Spi Cgil in questo momento se n'è andata io volevo proprio coi vanno ancora ecco ancora per per me non la vedevo era era nascosta era nascosta da
Esatto
Dal Svetlana Celli che sono molto contenta di di salutare qui il presidente del consiglio comunale di Roma non vi ho ancora presentato mia colpa Cindy Mannucci che invece sindaca di Pieve di Cadore che in provincia di Belluno dopo ne parliamo e adesso ma appunto questa questa questione della capacità di tradurre quello che è l'ascolto in proposta politica
Per cui uno ascoltando slide e vedendo scenderebbe direbbe
Perché ce ne ha elencate di proposte politiche mica una ne ha ne ha elencate tante quindi uno deve dire
Quindi dovreste aver a frotte di gente che viene a votare perché non c'è non aperte che viene a votare in generale perché questa gente non c'è ripeto fatemi fare la parte dell'avvocato del diavolo se no non mi diverto
E allora io questa domanda la faccio anche a a Tatiana Tania scusate Scacchetti perché
La spilli CGIL è forse il più grande sindacato che abbiamo in questo momento in Italia no come numeri ma insomma si e secondo me sì nel senso che il numero dei pensionati iscritti alla Spi Cgil è il più alto di tutti e con convinto ma è un consistente come forza ed è sicuramente quella del sindacato una forza che è abituata a confrontarsi che è abituata a discuterle le cose e che soprattutto è abituata a tradurre quelle che sono le richieste delle persone dei lavoratori in questo caso in piattaforma
Allora c'è qualcuno c'è qualche cosa che tocca Ciad perché succede
Che non no no non ci sia questo travaso
Dove ci si sbaglia non arriva al messaggio non si riesce a tradurre bene
Che cosa succede
Ma è una domanda difficile se avessi riposi avessimo le risposte somma del vento grazie
No
Ma io direi tre cose direi tre cose insomma anche per dare un contributo a un dibattito io la penso come Anna Finocchiaro abbiamo bisogno anche di riflettere di pensare perché abbiamo alle spalle anni
In cui abbiamo lasciato per strada dei valori che davamo per scontati a volte ci abbiamo rinunciato noi ecco cioè dico penso al tema del finanziamento pubblico ai partiti e al ruolo dei partiti penso al tema della centralità del lavoro e dei suoi diritti penso al tema del diritto alla pensione noi oggi siamo in una condizione nella quale stiamo dicendo alle persone che hanno un'aspettativa di vita più lunga fortunatamente
Che però rischiano di non avere più il diritto di avere una data in cui sanno che vanno in pensione i sessantasette anni di diritto forse su qualcosa bisogna tornare in alle basi ecco la dico la dico così no
Secondo secondo punto
è successo qualcosa diciamo nella relazione dal mio punto di vista fra la rappresentanza e l'esito di quella rappresentanza in termini di risposte no
Cioè si è rotto un meccanismo ed è in crisi la stessa rappresentanza
Maria Elena Boschi faceva un passaggio che io condivido sui corpi intermedi ma anche cui non è che la storia non è neutra a un certo punto ci sia immaginati che avere dei corpi intermedi
Che elefanti A.C. un po'faticosa di un può complicati fosse un orpello alla democrazia e si è immaginato che la relazione di retta fra la politica e i cittadini superasse una gestione delle complessità dati dai corpi intermedi
è questa cosa mette in crisi esattamente la rappresentanza collettiva ed esattamente anche diciamo la gestione di quelle complessità perché rappresentare qualcosa e poi portare a un esito
Di una rappresentanza che sempre più frammentata meno ideologica
Molto più complessa portare all'esito di quella rappresentanza un risultato concreto significato e tu quelle persone che hai accompagnate in un percorso
E gli hai fatto comprendere che non è il solo loro bisogno materiale quello a cui dare una risposta ma c'è un pensiero no no
è in cui in questo io penso che la politica è anche il sindacato che non è immune a questi problemi il mare rimasto un po'più immune perché è rimasto più legato alla materialità delle condizioni delle persone
Le persone anche il sindacato ha una crisi di rappresentanza che la crisi dell'ideologia no cioè delle riferimento valoriale forte le pressioni si scrivono di più per un bisogno materiale per una che non per l'ideologia dietro ma le grandi organizzazioni di massa magari non è neanche un ma no non è un male se necessariamente ma c'è c'è una funzione di tutela delle persone che ha un grande valore di cura no cioè cura proprio le ferite della della democrazia mi viene da dire cioè le prova a riparare io in questo penso davvero che il il pensiero di femminismo i sia straordinario perché un pensiero del noi
In una società così complessa la risposta non può essere il rio
Non può essere la destra che comanda da sola non può essere uno che scavalca tutti il Parlamento i corpi intermedi le gli altri gli altre funzioni della democrazia la giustizia no no cioè non può essere non reggerà a lungo e non reggerà nemmeno a lungo dire alle persone che l'unica risposta è che la colpa di qualcun altro un giorno sono gli immigrati in giorni sono i politici
Ma questa è una responsabilità collettiva perché la politica non è che sono solo i politici che la fanno in un dato momento la politica siamo noi se vogliamo essere noi e quindi c'è un tema di riappropriarsi
Delle condizioni anche di accompagnare le persone in una condizione difficile no
L'altro punto riguarda la trasformazione demografica io non ho devo dire la verità non faccio mea culpa non ho letto libero diciamo strumentale lo leggerò noi sono interessata a leggere quelle dinamiche
Perché poi i dati ci dicono tante cose l'ultima ricerca dell'Istat ci dice che noi abbiamo un bacino enorme di persone che eri che rigetta l'informazione
Che non la cerca più e tra queste tantissime donne quindi anche quando parliamo cui parliamo fra diciamo così impresso persone informati sui fatti
Ma c'è una quota di popolazione che è fuori da questi ragionamenti e che l'ha poi riportare a un ragionamento se la riporti
Ha una credibilità di una ricostruzione di fiducia sulle sue condizioni materiali che oggi sono esattamente l'opposto di quelli di cinquant'anni fa
Non che siano peggiori di quelle di cinquant'anni fa io sto meglio di come stavano ma la prospettiva di vita
Cioè
Allora era quella di far cadere dei muri delle barriere di immaginarsi una sosta più inclusiva oggi è quella di metterli quei muri no cioè di alimentare le solitudini
L'ora c'è questo dato su cui noi dovremmo riflettere lo speech sta provando a riflettere che quello demografico
Insomma su cui anche sulla partecipazione al voto la sosta mattina c'hanno detto alcune cose un po'agghiaccianti no c'è il capitalismo è un capitalismo famelico che si è fagocitato la la la cioè sulla via assumo come l'ho capito che si è fagocitato le istituzioni democratiche no per cui diciamo così la politica è fagocitata dall'economia e dai grandi delle dalle grandi ricchezze
Quindi la politica che però è fagocitata da cui si dovrebbe cambiare il capitalismo per cambiare le forme della democrazia quindi un gran gran casino oggettivamente c'è il percorso per la riconquista di protagonismo delle persone
In un mondo che sia così trasformati in cui la tecnologia questa incidenza è una fatica di Sisifo no però quello che noi dobbiamo sapere che non c'è un'alternativa per le persone
L'alternativa è l'autocrazia l'auto durante l'alternativa da qualcuno governa sulla pazzo sulla tua testa
E abbiamo visto non dare risposte basilari ai bisogni basilari perché risponde a quelle grandi ricchezze risponda quei grandi capitali prima che alle condizioni materiali delle delle persone allora dentro questo ragionamento c'è una riflessione sul tema demografico noi siamo una società che invecchia velocissimamente
Fra trentadue
Nel due mila e quaranta mille cinquanta fra con cui di quindici anni
Oltre il trentacinque per cento della popolazione avrà più di sessantacinque anni
Di questa parte il quattordici per cento avrà più di ottant'anni una stragrande parte di queste persone vipera da sola
Da sola non è una solitudine solo fisicamente
è una solitudine relazionale
Per cui io sono d'accordissimo cioè si se c'è un patto sul tema della cura e di come far diventare la cura le relazioni le costruzioni anche faticose della democrazia uno dei terreni
Diciamo così in cui accompagniamo alla materialità delle condizioni delle risposte
E l'azione politica è quella è la sfida della politica in questo secolo così malandato io penso che sia quella la sfida della politica perché saranno da sole e da sole non avranno gli strumenti e si sentiranno escluse dai processi perché nei fatti lo sono
I capitali decidono da un'altra parte dove va la sanità dove vanno le ricchezze c'è e e e loro rischiano di essere sole
Paradossalmente diciamo così è una sfida di un tempo nuovo no
E noi ce la dobbiamo immaginare con un tempo nuovo allora per finta per finire questo no le regole pagherebbe andarono Emanuele Lancisi massima diffusione vaglio paglia se pensa che no no la vita è una cosa che poi mi fa domandare a fare rispondo ecco proprio almeno e
L'altro giorno alla a Montepulciano dove c'è stata questa convention ho ascoltato alcuni interventi diciamo così no M M il periodico per noia lo dicono lo dico
Cioè io non amo molto quelli che aggrediscono la politica c'è io ne ho viste le mancanze ne ho vista anche la solitudine da persona diciamo così che era militante da ragazza no
E vedo anche la differenza della militanza dei ragazzi di oggi no che magari stanno dentro di più la sosta un associazionismo ma in modo un po'più largo nomino istituzionale allora abbiamo bisogno anche di rifiuti portare a qualche risposta istituzionale altro giorno Gianni Cuperlo ha detto una cosa che a me ha colpito molto no
Forse in una fase così serve un nuovo pensiero sul mondo e non solo un programma ecco la speranza la diamo se noi abbiamo un pensiero sul mondo e questo pensiero deve essere un pensiero di rottura soprattutto sul lavoro e le sue condizioni io penso questo
Grazie
La la domanda rapidissima la domanda che prevede una risposta su Maspero scegliere ma non ne sono sicurissimo è netta
Prima con il professor porto guardando appunto la la platea adesso qualcuno è andato via ma insomma quando abbiamo iniziato era era pieno praticamente l'auditorio
Notava il professore diceva
Ha proposto no di di questi identikit che avevamo fatto prima donna del Sud bassa scolarizzazione che non potete Trichet diceva
Secondo me dice guardando qua invece questa platea credo che l'astensionismo qui sia del due tre per cento massimo proprio ma proprio perché quel giorno non avete potuto perché chissà che ebbe successo perché se no e cioè cioè Cesare sta andate sicuramente a votare tutti boh
Detto questo quindici
Siccome sono è gente su qua per la maggior parte qual è il segreto perché fanno questi e voi come li coinvolgente ancora i vostri scritti
Scusate il vecchio metodo usate nuovi mi sistemi mes mescolate che fate che abbandona il lavandino varare da chi da chi sa fare è importante
Diciamo che la partecipazione alla vita politica non è esattamente assimilabile alla partecipazione alla vita associativa no cioè non sono gli stessi meccanismi in automatico noi abbiamo gente
Diciamo così che è scritta da una vite che magari partecipa un po'meno a ad alcune cose che ad altre
Però
L'ospite era presente a quella generazione indigna larga non vale per tutti diciamo così che il voto a cui cioè non rinuncerebbe al voto neanche cioè sono quelli che si fanno portare in carrozzina alle urne no perché sono quelli che se lo sono conquistato con il diritto di voto e che ne hanno misurato l'esito trasforma tipo
Loro stavano peggio hanno conquistato una società in cui magari non loro diretta mento non loro del tutto ma anche loro del tutto ma i loro figli
Cioè diciamo così anno per anno vissuto una relazione
Questa cosa per la gente dello Spi Cgil è nettissima ecco e questa cosa generale ma sarà dicendo che vi mette via rende Tanca l'avete fatta no l'allora capo di lo dico perché non sono così sicura che i pensionati di che saranno pensionati fra quindici vent'anni avranno la stessa
Percezione nemmeno si hanno vissuto dentro il sindacato
Perché si è rotto un meccanismo di riconoscibilità con il voto
Cioè mie B e Maria Elena Boschi parlava dei suoi nonni e io diciamo parlo dei miei genitori hanno fatto gli operai ok
In quegli anni il voto di classe era un voto riconoscibile
Cioè loro si sono sentiti parte di una storia
Il cinquantenni di oggi anche se fanno parte di una classe non si riconoscono come classe perché non sono riconosciuti socialmente come classici operai sono spariti i lavoratori sono spariti le badanti non esistono nel nell'immaginario pubblico ma solo un milione e duecento mila persone che lavorano nelle nostre case
Cioè da noi ma sono lavoratrici quelle quelle persone di cioè non ci sono né il discorso pubblico
Ma però ci sono gli avvocati commercialisti per cui io io dico guardate che bisogna finirla contaminano la vita pubblica perché se no la fanno gli altri che rappresentano il loro interessi di natura lobbistica grazie grazie mille
Allora Svetlana Celli
Presidente del consiglio comunale di Roma è stata la terza più votata alle ultime alle ultime elezioni quelle appunto per visti gli attuale sindaco di Roma elezioni che dove non è che ci sia andata tantissima gente ricca anche lì fermo eravamo sul quarantotto
E mezzo per cento quindi però lei è riuscita a portarsi a casa qualcosa come tre mila ottocento quattro mila ottocentottantotto quattro mila esatto quattro mila trecentotrentotto
E preferenze che guardate che tantissimo non solo perché appunto sono tante ma perché come chiunque sa quando va a votare e vota con le preferenze molire che tu non solo sei andato a votare hai fatto la crocetta su sul sul sindaco eccetera già matti se dovuta ricordare il nome di questa signora e lei dovuto scrivere che non è esattamente la stessa cosa
Come ha fatto
Ma il perché vuol dire che lei li ha convinti uno per un po'troppo
Ma non credo che ci sia una strategia vedo che si debba ritrovare quell'empatia
Che in qualche modo veniva detto mi ritrovo perfettamente da chi mi ha preceduto intanto voglio ringraziare per questo momento
Sì alla Spi Cgil la Fondazione con la sua Presidente perché veramente un grande momento di confronto penso importante che dovremo abituarci a fare spesso io mi ricordo una diciamo una una signora una persona che mi disse e da lì forse ho portato avanti questo mio questo mio metodo ma questa mia molti modalità di azione
Mi disse che ci vengo a fare io a votare tanto quando andate lì decide traduttori
E io i
Capovolse un po'questa cosa con un progetto che si chiamava proponiamo per Roma io ero all'epoca consigliera di maggioranza e poi sono stato opposizione
Per cinque anni e poi oggi
Di nuovo maggioranza quindi sono un po'di anni che siamo in Consiglio comunale però mi ha colmi colpì quella quella frase e nelle ultime elezioni raggiunsi quell'esso questo risultato e trasformava in quella che è un po'la rassegnazione e lo dico sempre in azione andando nei territori più difficili da dove io provengo perché io vengo da Tor Bella Monaca
Cercando di capire quali fossero realmente le esigenze e le criticità alle proposte soprattutto le proposte le le necessità che arrivavano da quei territori dove mancano ancora ancora e io ero lì ieri sera
Servizi primari acqua luce illuminazione l'acqua potabile quindi
Portare quelle istanze trasformarle in proposte di delibera
Ne sono arrivate tante un Progetto questo che ha girato un po'di territorio un po'di iniziative era opposizione quindi ero cercavo di capire più possibile quale fossero le necessità e ancora oggi lo continuo quindi malgrado sono in maggioranza di solito nordici di governo sceglie decide ma se lo fai a senso unico a mio avviso non serva a nulla
E quelle quattordici proposte di delibera sono diventate otto proposte si può dire
Una oggi purtroppo non c'è più la una mia amica la signora che conobbi in quel percorso manda Morbidelli
Dell'Associazione Progetto Celio
Disse ma io vorrei sapere realmente quando passano sotto casa mia dei dei cittadini mia nel senso no metaforico per capire quando passano i lama lo scritto uno di spazzamento perché voglio essere partecipe io di queste e oggi questa è la proposta di delibera sul sito diamo a Roma
C'è la proposta di Vanna Morbidelli allora quando forse non torniamo più ad essere una partito referenziale autoreferenziale ma si arriva realmente a dare voce ai cittadini
E a quei corpi intermedi che per troppo tempo non sono stati ascoltati quelle sentinelle quei quelle quelle persone che lavorano in silenzio ma che sono un fermento di attività nei territori tanta attività
In quei territori difficili che faticano con un'enormità incredibile tra io parlo di quel territorio Lima come tanti altri con un tasso di criminalità
Tra i più alti quando magari non si chiede
Un un fondo economico perché magari l'associazione che mi viene a cercare Numidia del fondo economiche ad uno spazio di aggregazione
E io penso che noi dobbiamo portare a essere lì l'essere soprattutto la rappresentanza all'interno delle istituzioni riconducibili per quei cittadini che possano realmente ritrovarsi poi
Non qualcuno che magari ti attacca al telefono perché ormai sono istituzione quindi devo rappresentare la massa ma quando non si dimentica più neanche il simbolo
E quel singolo fa la differenza tra tanti
Credo che parlare appunto al in un momento come questo poi un rapporto con i sindacati il rapporto con con quando quella quella cura non si debba pensare univoca dalla parte istituzionale ma quando c'è un patto di collaborazione è vero che non dimentica nessuno cittadini corpi intermedi associazionismo comitati di quartiere
Centri anziani ecco io penso che è lì che noi dobbiamo stare per tornare all'interno delle istituzioni e raccontare poi una politica che è stata costruita insieme questo penso che abbia fatto un po'
La differenza e lo lo dico anche da donna perché diventare presidente dell'Assemblea capitolina quindi oggi con sua chiamato Consiglio comunale ma l'Assemblea capitolina che mi onoro
Di di presiede anche una grande grande coraggio da parte del nostro sindaco nel perché sicuramente si è sei eletta due volte da cittadini e poi dall'Assemblea anche il fatto di volere da parte del va be'grande coraggio nel senso che perché ha scelto una donna pesce è stata scelta una è una che c'è per coraggio perché sarà che il del lei desse di matto che arriva ogni giorno in cui era coraggio nell'no coraggio nel dire appunto che una donna ce la potesse fare andare
E non è stato non era facile non era facile io penso che oggi la prima il primo passo che io ho fatto ricorda Presidente dell'Assemblea è stata cambiare il regolamento del Consiglio comunale
Facendo sì che in quel caso oggi dei consiglieri visto che magari
Le dipende le i dipendenti con tutte le difficoltà inimmaginabili però insomma no c'è la maternità in qualche modo una consigliera oggi che decide di fare la consigliera e vuole essere nello stesso tempo mamma io vidi proprio una donna
Consigliera che era diventata mamma da poco e mi disse
Certo adesso io sono consigliera come faccio a riuscirà a espletare ancora il mio mandato di essere riferimento dei cittadini
E ne abbiamo modificato regolamento il consiglio comunale con l'inserimento fino a un anno di vita del bambino dal con la partecipazione da remoto e penso che questo sia un frivola vivo consegna di Sheva resta coraggiosa non da poco ma non solo
Io ho voluto il punto all'altamente fasciatoi in Campidoglio abbiamo fatto il i punti rosa gli stalli rosa in Campidoglio e non solo in tutti gli uffici pubblici di Roma Capitale una delibera a mia prima firma insieme ad altre consigliere e consiglieri che voglio dire
Credo che sia importante che gli uomini oggi arrivino a considerare appunto a fare quel percorso insieme
Alle donne soprattutto
Per punti latamente fasciatoio perché quando una cittadina
Un cittadino che ha un figlio piccolissimo che poi deve fare la carta d'identità e va in uno sportello di l'ufficio pubblico magari a volte ci devo cambiare mio figlio come faccio punta latamente fasciatoi negli uffici pubblici di Roma Capitale penso che anche questo
Possa essere abbiamo fatto qualche convegno importante con il mondo anche della società privata perché penso questo che una città
Non si cambia da soli
E una città non si cambia se non si coinvolge la città intera stessa per poter fare questo passaggio culturale
E quindi abbiamo lavorato con un convegno con tutte le aziende che nella loro attività avevano lavorato sulla percorso di empowerment femminile nella loro azienda e anche nella lotta per la violenza sulle donne con campagne pubblicitarie le ho dovute in Campidoglio per far sì che fossero esempi per altre per altre aziende
Abbiamo creato un temi ormai riconoscibile il Premio Roma rosse per la valorizzazione delle donne
Perché le donne non devono essere una quota rosa o un casella da riempire perché vanno valorizzate per i la loro capacità di conciliazione di merito di impegno quotidiano nella produzione della crescita della società perché sappiamo bene che attraverso le donne si può migliorare la qualità della crescita della nostra società perché le donne sanno riuscire quando dice nei ogni tanto qualche qualche consigliere mi ascolti Presidente non sappiamo fare più cose insieme
E io penso che le ampie lamentele questo sia una dote la sensibilità delle donne però
è giusto quello che diceva non ricordo di sé forse anche proprio la nostra segretaria che ringrazio oggi di essere qui di essere ovunque
E di portare esempi di solidarietà tra le donne non dobbiamo credere insieme che tutte quante più valorizziamo il ruolo e il l'attività delle donne più non ci si stupisce più che una donna possa essere leader in una grande azienda elidere in una grande istituzione più riusciamo a far sì che sia la prassi la naturalezza questo
E più riusciamo a essere quindi solidali tra noi e più riusciamo ad avere spazi guardate lo dicevo l'altro giù in un ambiente di una insomma come mio sullo sport quattordici federazioni sportive
Del Coni una sola donna Presidente
Su queste dobbiamo fare battaglie forti ma con azioni con azioni che ricadano sulla possibilità di essere utili alla conciliazione perché altrimenti la maternità
Le differenze perché giustamente bisogna essere anche forse a casa con
Il Parenti fragile di solito ricade come diceva nostra segretaria sulle donne allora lì dove c'è una leader
Al governo piuttosto che magari minare la centonovantaquattro la legge
Centonovantaquattro piuttosto che ridurre consultori cosa che invece non è al all'interno dell'amministrazione pubblica stiamo lavorando sulle opportunità dei centri antiviolenza sull'opportunità di aumentarle le case rifugio sulla costruzione di nuovi consultori io penso che su questi sono dobbiamo lavorare
Non sull'eliminazione dei consultori su magari sull'aumento
Delle tali del del dell'IVA sul i servizi dei prodotti femminili intimi io penso che su questo dobbiamo lavorare per riuscire a creare strumenti che aiutino le donne ad oggi ad essere parte della crescita della società
E non ne siamo capaci
Professor porto adesso arrivo a lei ma
Il fatto che appunto come ci diceva per esempio prima
Svetlana Celli ci siano
Ancora tutto sommato comunque poche donne no imposizioni adesso sì dobbiamo Meloni pranzo né in posizione di potere c'è un elemento che allontana dal voto
Certo certo certo certo prima si parlava del del divario di genere è un divario che se lo si analizza dal punto di vista quantitativo non è non è pronunciato come gli altri divari questo va detto
è qualche punto di differenza quattro cinque quello che abbiamo visto è stato un aumento negli ultimi anni questo sì
C'è un divario che riprende a crescere dopo una fase precedente una fase che volendo andare indietro nella Prima Repubblica aveva prodotto degli effetti quasi paradossale cioè donne votavano più degli uomini in alcuni momenti
Quel voto però poteva essere letto è stato letto da studiosi insomma importanti che hanno sono entrati dentro questo questa questa questo paradosso no è stato letto come un Effetto del conformismo sociale cioè chiamate alle urne da i mariti innanzitutto spesso
Non ho capito
Sì no sto parlando prima sto parlando prima separando prima degli anni Settanta certo parlando del periodo del dopoguerra venti vent'anni dal dopoguerra in cui avevamo questo paradosso unico in tutte le democrazie di un voto femminile superiore a quello maschile che è stato letto come un Effetto conformismo cioè chiamate alle urne
Va mariti e dalla chiesa è stato letto da chi perché no sembrano di un bel non si riconosca le donne nemmeno l'autonomia di d'andare a votare invece no se no avete ragione questa la
Presso il Ministero questa lettura è stato le è stato letto assieme dazi questo bisogna dirlo è stato letto assieme era studiosi americani e studiosi francesi c'è non lo non era ancora nato quindi non poteva averlo letto io così penso che penso che ci sia diciamo un elemento di interesse sociologico insomma di quella società cioè il fatto che il voto era un fenomeno che cresceva dentro le reti sociali anche dentro un conformismo sociale non solo delle donne ovviamente no le potremo leggerlo così anche se si allarga ad altre ad altri ambiti sociali anche il voto di classe equestre letto così però è chiaro che noi stringiamo il campo se lo leggiamo solo così
Questa lettura chiaramente diciamo è durata poco perché già con il femminismo è partita diciamo questa diciamo quei questa richiesta di politica che si andava a scontrare con un contesto che la tradizionale e quindi ad esempio soprattutto le donne operaie
Spinte da un contesto in una certa direzione soprattutto un complesso rurale negli in quei territori dove non c'era la subcultura
Della sinistra del del Partito comunista in particolare era più difficile
L'esperienza lavorativa è stato il primo elemento di rottura che ha portato le donne a cambiare quindi a cambiare voto innanzitutto se prima votavano in un modo hanno cominciato a votare in un altro modo c'è stato uno spostamento a sinistra fortissimo l'assenza di riso avvenuto dopo però
è venuto con la crisi di questi partiti con la Seconda Repubblica in cui venuta meno questa domanda forte dei partiti di massa chi è che ha perso terreno hanno perso terreno quegli attori sociali che non avevano possibilità di esprimersi attraverso il voto di opinioni attraverso altre risorse
Se io non sento continuamente il messaggio politico io finisco per disaffezione armi e quindi da lì la lettura che davate prima cioè donne del Sud basso titolo
Piccoli centri cioè tutte caratteristiche di periferici tra sociale no
Perché comunque
Ecco ecco le donne ancora adesso votano meno degli uomini ma ripeto in misura molto minore di dati che vi ho mostrato prima cioè il divario un divario soprattutto di classe un divario soprattutto di ricchezza il divario di genere c'è
Però non voglio dire che non sia importante perché se lo si analizza sulla versante elettorale sembra ridotto ma se si considera la politica in senso più ampio come si diceva prima no la partecipazione alle attività politica in senso largo quindi di partito ma anche non di partito lì sì che viene il divario
Il divario è diciamo più che elettorale dal punto di vista dell'interesse verso la politica questo è un dato costante in Italia che non si restringe che il divario di di genere lì
Ed è un divario che dato diciamo da un mix di cose c'è da condizioni strutturali e anche familiari quindi c'è questo tema del sovraccarico di compiti di cura che ovviamente allontano dalla partecipazione questa evidente
Ed è un aspetto tra c'è anche l'aspetto motivazionale cioè le donne spesso non partecipano perché oltre a bere più difficoltà partecipare il pilota materiali concrete familiari
Sono anche diciamo sopraffatte da questa percezione di non capire la politica
Del fatto che la politica sia qualcosa per altri e non per le donne stesso quindi è evidente che una maggiore presenza femminile può cambiare questa percezione ora io non so se a vere donne però attualmente possano invertire diciamo la tendenza perché se ci guardiamo fuori dal contesto italiano dove pure c'è una donna ovviamente nella carica una delle cariche più alte in Europa mi sembra che ci siamo donne no
A capo di diciamo importanti posizioni che decidono quindi prendono anche le decisioni quindi il problema è la rappresentanza delle donne ma il problema anche riguarda le politiche che si fanno per le donne quindi si può essere donne fare politiche che non sono ovviamente coerenti con quest'idea e le donne possono continuare a non votare perché se entro la politica lontana la politica diciamo un fatta da altre donne e anche quando le altre donne fanno la politica sentono la questione femminile come messa sempre margini quindi è un mix di cose condizioni strutturali e condizioni motivazionali che spingono fuori
Per questa importante andare oltre le elezioni oltre il voto è e rapporto più generale con la politica che che però è difficile da studiare perché è evidente che i numeri ci dicono ben poco cioè bisognerebbe fare una sorta di esperimento cioè provare a immaginare diciamo una situazione politica in cui il contesto cambia completamente ma abbiamo anche dei esperimenti di vita reale cioè laddove si sono prodotte delle condizioni diverse la partecipazione femminile aumentata quindi
Grazie mille sempre molto interessante lesso e puntualizzazioni e allora assi di marmo uscì eccola qua
Salati anche attacca
Avanti aspettando ma incuranti del genere notissimo esperto tecnico
No Cindy Vannucci per chi non la conosce sindaca abbiamo dette di Pieve di Cadore
Origini albanesi
Albanese non origini proprio albanese albanese italiana ma sono albanesi
Sì nel nel senso che i miei non è che sono oriundi avvenuti tali no non Anaao vedo anni arrivata qua quindi Nathan Glazer ed Aglianese però insomma lei alla ma io ci tengo a specificarlo non solo per lei con tutti perché va quando uno dice origine albanese una cosa un po'no
Lui dice no e no proprio albanese e italiana
Entrambe le cause la cittadinanza italiana
Diciamo che si
Diciamo igiene albanese perché intendiamo che la cittadinanza italiana certo suo la doppia cittadinanza perfetto doppio step arriva otto anni in Italia quindi non proprio da da piccina piccina deve imparare la lingua perché si qualcosa aveva sentito alla televisione gli albanesi quasi tutti sapevano l'italiano perché ascoltavano le nostre televisioni ma non è la stessa cosa ovviamente parlarlo andare a scuola prendere un diploma e poi addirittura intraprendere la carriera politica che come ci diceva appunto prima profili il professor torto
La le donne non è che diciamo così intraprendono come prima scelta con questa intraprendenza mentre invece lei l'ha fatto
Non solo lei l'ha fatto quindi ha superato questo
Questo ostacolo ma ha dovuto superare anche quello dell'essere straniera in una zona come quella diciamo così del Veneto che non è che proprio si cioè ce ne sono tanti di stranieri Servono molto all'economia veneta non è che proprio no Branca
Grazie a Barack sì
Come ha fatto per
Ma allora io in coscienza non trend che anch'essi no di di dico le le volte in cui sono state mi sentite
State bene tutti
No ve lo chiedo perché la soglia di attenzione c'è uno studio recente che disse che la soglia di attenzione
Ormai odierna è di quindici secondi il tempo di un titolo quindi voi siete degli eroi tutti io vi ringrazio per restare ancora qui
Per sentire qualcosa che sicuramente non non vi illuminerà ecco elementi perché appunto sono una piccola Sinatra di montagna
Ma allora le Patrini è stato a posta questa domanda ha risposto così e epico anche Ippolito diciamo che
Essere giovane
Albanese e donna sicuramente non ha aiutato il percorso affinché diventasse sindaca ma sicuramente il fattore più difficile da superare al fatto di essere di sinistra
Inventano in realtà questo è stato determinante
Ed è stata il fattore diciamo più difficile da far digerire anche nella nella nostra zona io due giorni fa ho ricevuto una lettera
Una lettera anonima in cui un cittadino mi scriveva tante cose molte anche Proust in realtà in cui una delle cose era che fossi siccome era una donna di sinistra tesserata al partito democratico una esalta attrice della sodomia
Oppure
Altre cose come sì sì certo oppure altre cose come
Promotrice del delitto di Harbor tre insomma c'è questo per farmi spiegare un po'lo scenario no non è vero io non voglio generalizzare è chiaro che la persona che ha scritto la lettera dove rappresenta presenti altri se non se stesso chiaramente però per spiegare che l'alta la componente politica incide tantissimo
A me
Io avrei preferito ricollegarmi rilanciarne quello che hanno detto gli altri relatori
Di oggi perché sono una politica mi piacerebbe parlare di politica chiaro che mi piacerebbe
No gliela di quell'altare non per contestano la domanda ma per prima era non la domanda era solo un inizio ma esatto esatto ma amava adesso non è che pensavo di Carla coltelli erano guardi le falde faccio questo ragionamento
Io come dicevo prima sono molto felice di essere albanese e ormai lo sanno anche i sassi in senso proprio di piazze dirlo
E e rivendicarlo Quincas indicare il fatto di essere anche italiana
Però a un certo punto quando c'è stata la mia elezioni sono prima sia albanesi in Italia e c'è stato una sorta di exploit mediatico sia in Italia che in Albania quindi a mammina mia nonna Chiesa in Albania
E si guardava il corrispettivo di diciamo di di di Bruno Vespa libanese esaltati sì ma da questa cosa
E che aveva diventato mai un caso mediatico
Ed era talmente vietata un caso mediatico che avrei potuto tranquillamente cavalcare quel caso mediatico e diventano salta gli Fise no la prima stile Calvanese a vita eterna
Ed è a un certo punto dopo un mese in cui se ne parlava mi chiedevano interviste estrema anca ho preferito
Accantonare un po'quell'aspetto
Io dico lei Marianna confida in serata pubblica grazie per la domanda per mista di spunto per questo perché molto spesso gli stranieri come anche i giovani come anche le volte le donne ancora
Diventano una sorta di riserva di piccola riserva della politica no di
Piccole cartoline da mettere dentro le liste elettorali per dire che c'abbiamo lo straniero meglio ancora se di colore c'abbiamo la donna la giovane no
E fare cioè fare la cartolina
Non è bello e non mi va e siccome ero stata eletta
Dalla dalla mia cittadinanza
Per poi mettermi alla prova e Piera svolgere ed eseguire un programma elettorale che avevo messo insieme a mia squadra su nel piatto ho preferito parlare di quello io parlo tranquillamente di tombini passanti qualsiasi cosa possa quello che rende sicura riversi ecco ecco alla cittadinanza senza dimenticare alta il pensiero perché le volte gli amministratori
Sì tarpato molto reali
Secondo me colpevolmente contribuiscono a quella retorica antipolitica di cui si parlava prima cioè non è la non è poche volte che io sento e continua a sentire gli amministratori che dicono
Ama io non sono un politico oppure io non sto facendo politica Coprinus facendo politica
Cioè non esiste la non esiste in natura la dimostra la la la distinzione tra amministratore politica
Tutti gli amministratori sono politici nel momento in cui tu metti la faccia su una lista elettorale e ci fa la locandina elettorale il problema elettorale Stam politico per natura ce lo dobbiamo iniziare noi politici a parla della politica in altro modo perché è vero quello che si diceva prima
La legge elettorale no tutti i i sondaggi di cui si parlava prima il prototipo dell'astensionista eccetera eccetera
Ma quello che che noi possiamo spostare come politici nell'immediato eh
La retorica con cui si parla di politica anzi la narrazione che abbiamo della politica di una nuova speranza da quest'anno tutto quello che la politica porco qui nell'uno dice io quello che è primo e politica e sport e quindi questa ecco e rincorsa a prendere le distanza dalla politica quarti in Veneto
Si è votato no settimana scorsa
Il nuovo presidente della Giunta del Veneto
Alberto Stefan che mio coetaneo sembra novantadue una delle prime affermazioni che ha fatto e in Giunta non voglio politici voglio ex sindaci e gente comunque che non si occupa di beghe di partito che è la cosa totalmente inutile dire nel senso uno può anche pensare ma voglio dire
Perché lo ha detto non tanto per esprimere la propria volontà
Di fare o comunque di anticipare le sue scelte
No ha detto come per prendere la distanza dei partiti ma lui è espressione della lega e c'è c'è Luís è dice di mera al San Michele io non avevo l'età tradizione qualcuno gliela deve far capire ma non si qui come a dire andiamo in altre fuori quello che lei ha fatto è molto interessante ed è molto coraggioso perché lei va controcorrente rispetto appunto a una cosa pensiero
Prima se ne parlava Anna Finocchiaro uno di chi in modo populistico no dicevano politici vorrei nera
Questo a suo modo e questo suo modo di fare appunto di andare controcorrente lei ha portato nuovi elettori
Cioè ha apportato alle urne e qualcuno che ha detto sei che c'è io voto ma noci pratico perché dice che fa la politica
E non fa l'amministratore come se fosse l'amministratore di condominio
Perché qui a questo punto si meraviglia rimane quello allora non so se ho portato nuovi lettori io saprò alla prossima tornata elettorale sempre che io per coraggio di ripresentare la a livello di consenso Pieve
E se per il momento bene perché c'è un rapporto stretto con la cittadinanza e la dimensione piccola aiutano
A guardarsi negli occhi andare un po'oltre la retorica parlassi schiettamente quindi questo bene
Ma allora
Sicuramente aiutato non in tali fatti non valica i tipi me il nel quello che sto dicendo aiutato diciamo di Selma elettorale io quando sistema democratico tra elettori e l'altra per sì perché
Per dire quando c'è stato il referendum no dei quesiti quinto quesito che era quello sulla cittadinanza
Pieve di Cadore è stata è stato uno il tra sessanta comune del Bellunese
Il Comune con la percentuale più alta di lettori al quinto quesito che è quello sulla cittadinanza che per me è stata una piccola vittoria non personale mia
E infatti non lo ha scritto non ho annunciato da nessuna parte ma è stata una cosa è stato un risultato che mi son trenta per me però o veramente Giolito
Perché quella il fatto che molti lettori di Pieve siano andati a votare sì
Alla al dimezzamento del tempo per raccoglierà stagnante Agliana e e dato non tanto la mia figura ma dal fatto che i cittadini Pieve sono ormai abituati
Al fatto che gli stranieri no
Siano parte integrante parte integrante della società al punto da farne sindaca uno di loro no
Perché quando si parla in Veneto in particolare ma anche in generale io vedo Confindustria di stranieri adesso ha iniziato un po'a cambiare no il vento no adesso prima erano il male adesso siccome c'è bisogno di forza lavoro in serie B però in realtà
Ne abbiamo bisogno perché la denatalità gli stranieri fanno figli eccetera sì ma gli stranieri non sono né
Incubatrici non sono neanche Brazza sono anche i testi e voglio dire e quando decidiamo di accogliere qua
Delle persone sappiamo che prendiamo tutto il pacchetto nel bene e nel male no quindi sono persone non sono Brahms no o o altro ecco altre parti del corpo
Quindi sì aiutato perché io vedo questi piccoli segnali mediante piccoli segnali a dal punto di vista delle scelte elettorali
Nella tornata delle Regionali appunto di settimana scorsa
Le preferenze che sono andati alla coalizione di centrosinistra non dico al partito democratico perché io comunque faccio parte di una civica di centro sinistra in cui tutte in cui sono stati
Giustiniani mentre l'altra i cattolici Vertis strappa lamentare eccetera eccetera per cui la mia non è l'onestà del PD io ho la tessera del Pd tutti gli altri non ce l'hanno e quindi tutte legalmente facciamo parte di questa lista civica di centrosinistra
La coalizione di centro sinistra anzitutto un ex quartiere quest'anno e non è
Grazie signor manomessi
E grazie al lavoro dell'amministrazione non tanto in favore di singoli partiti no o di singole o peggio ancora di singole figure c'è per esempio la mia eccetera quelle che potrebbero sembrare più promettenti più spendibili ma grazie al lavoro sulle tematiche politiche
In modo da sì sibili rizzare le persone su quelle tematiche gli c'è tocca Turi le persone secondo me quando intanto esci dalla retorica
Di dire sempre le stesse cose convenevoli che piace un po'a tutti che si vanno dicendo in Lecce da anni a questa parte perché la fine dici tutto e non dici niente e la gente è stufa di sentire niente e il tempo prezioso per tutti
Due per catturare le persone devi lavorare banalmente evitati a fare cioè un certo punto tu devi decidere estrusi amministratore politico se vogliamo mantenere questa tu devi decidere
I politici perché ce la disaffezione di cui si parlava prima perché
Quando lei le persone dicono
Io non vado a votare pagando un po'non cambia niente io questa cosa lo lo presenta molte volte che tanto sì perché ci vada tu o si lavora e si vada Tizio Caio e Sempronio è sempre la stessa minestra perché tanto a decidere sono o l'Europa o i poteri forti eccetera eccetera no
Qui c'è la percezione che politica non decida più e hanno ragione
Le guardi l'ultima manovra finanziaria ma cosa deciso questo governo è una manovra che potrebbe fare un tecnico non un politico cede volgere il compito di decidere ai tecnici senza prendersi le responsabilità di fare delle belle villette scelte è qui che si sta secondo me il problema di fondo perché i politici non decidono perché se tu decidi tu dividi e se tu dividi perde consenso e tutto si gioca nella rincorsa del consenso ma se tu
Fa il politico solo per gestire il consenso non ti avanza tempo di avere una visione di e di atti e di praticarla perché a un certo punto le cose devi decidere e devi fare secondo me
Mi sembra un ragionamento cristallino
Fila perfettamente
Però io vorrei chiedere sia a lei che ha Celli di rispondere appunto perché guardate che la questione del mettere il voto obbligatorio non è una mia fisima la stanno chiedendo in tanti
Allora c'è uno è stata presentata ieri anzi l'altro ieri c'è stata proprio questa questa proposta di legge di una serie di partiti
C'è un disegno di legge da già depositato c'era un'intervista per esempio tra giorni fa sul fatto quotidiano De Bortoli con tanto di titoli richiamo in prima pagina mettiamo al voto obbligatorio non è me l'ha non ha non è una cosa che mi sto inventando io
A noi ci sembra un po'surreale perché non siamo abituati all'idea ma guardate che ci sono diversi paesi del mondo dove il voto è obbligatorio in alcuni ci sono le sanzioni in altri sono solo minacciate ma non ci sono
Lei ESA e peraltro esatto ce l'avete da Loi non è che stiamo parla di una roba lunare perché come ricorda Livia Turco ce l'aveva
Esatto
Ho mai applicato però c'era secondo lei potrebbe essere una soluzione o no
Ma prima di arrivare al voto
Obbligatorio secondo me dovremmo tutti impegnarci un po'di più
Nella nel nostro ruolo vi era curare la democrazia alcuni strumenti che già abbiamo
Perché se si arriva alla sanzione abbiamo già fallito cioè guardi io sono di professione faccio facevo perché ormai comune mi totalizzare completamente l'avvocato
Io non credo da donna di legge che si sistemi tutto con le leggi che sia la legge elettorale che sia la legge sul voto obbligatorio che se la sanzione
Cioè non è la forma e non è una legge che detta il corso della democrazia e la cultura politica fatto secondo me perché diversamente diversamente veniamo meno mi stesse il nostro ruolo se dobbiamo costringere le persone
Andare a votare vuol dire che non siamo stati e non siamo bravi abbastanza da farle un minimo entusiasmare di quello che noi stessi facciamo
Celli nelle mie risponda anche lei
Ah io mi trovo perfettamente d'accordo e magari ci arriviamo alla ditta di salame nella sua delibera e perché se così avesse gli obblighi rischiano vuol capire essere come mettere la testa sotto la sabbia non guardare a volte lo problema no quindi
Pensare che la cura dell'astensionismo nuovi la la portiamo avanti facendo sì che si debbono applicare quando debba pezzi debba invece appunto coinvolgere e entusiasmare lo diceva perfettamente la sindaca che condivido pienamente quindi la scelta di voler votare deve essere una scelta che
Si rende partecipe il cittadino in quel percorso appunto di governo e di visione che si sta facendo altrimenti abbiamo fallito
Grazie allora chiudiamo Anna Finocchiaro e Livia Turco proviamo a tirare un po'
Riabilitativo dell'India però Anna Finocchiaro io la voglio ancora Chiodelli io vorrei soltanto fare una
Come dire una sintesi brevissima delle cose che si sono state perché sono state dette oggi
E mi pare che possiamo concludere ne abbiamo dette parente annessi
Mi pare di poter concludere che le strade sono quanto meno tracciate le piste di ricerca le piste di riflessione ma soprattutto le le piste di lavoro politico sono segnate
E così se mentre da una parte in parlamento affrontando le riforme elettorali affrontando le riforme istituzionali
Dovremmo pensare a fare in modo che nelle riforme istituzionali né quelle elettorali servano soltanto per consolidare Poteri politici gruppi politici visioni politiche ma assicurare invece innanzitutto il pluralismo e dall'altra parte Ri resti di tu ire diciamo lo scettro al popolo il lusso da un populismo governato però dal cesarismo perché questa è stata come dire la grande invenzione
Della politica populista degli ultimi anni dall'altra parte mi pare di capire che al di là del fatto che il tempo sia profondamente cambiato scambiate sono le relazioni e le forme di comunicazione gli orari della città della dignità del lavoro è cambiato il mondo
Ciò che resiste la capacità della parola politica di parlare all'esperienza umana di vita di milioni di persone e in un mondo sempre più frammentato in cui si è sempre più isolati e sempre meno connessi al di là della connessione che invece governa
La nostra vita che siamo continuamente connesse ma non siamo connessi con l'altro con gli altri e di conseguenza la politica ha anche una difficoltà in più ma ritornare a parlare le parole che parlano all'esperienza umana
Di donne e di uomini prendersi mura sotto il profilo della attenzione politica ma anche della proposta politica dell'esistenza se sei sindaco SSI presidente dell'Assemblea capitolina se sei militante o di un partito di un sindacato
Presto può restituire
A quelli che guardano spesso appunto isolati privi di speranza
Può restituire idea che c'è qualcuno che ha capito che li ha intercettati che li hai testi che Lia ascoltati che comunque si è messo in una relazione positiva di cura della loro difficoltà riuscendoci in pieno in parte poi questo come dire dipende da da mille cose ma ha ristabilito la connessione
Poc'anzi quando si parlava del
Dell'astensionismo io pensavo che noi oggi valutiamo come elementi produttivi della sfiducia
Nei confronti della politica quelli che erano elementi strutturali della fiducia nella politica subito nel bel primi decenni della Repubblica dove certo lei e le disuguaglianze c'erano ed erano gravissime in cui i problemi sociali
Come dire
Sicuramente molto seri erano presenti in cui la disuguaglianza e la discriminazione nei confronti di di tanti soggetti è soprattutto la disparità di genere segnava ogni rapporto contraddistinguerà proprio un ordine
Tutt'altro eppure c'era la speranza che la pratica della politica
Potesse produrre un cambiamento e la pro do atto per quanto noi oggi ovviamente e giustamente ci sentiamo avvertiamo in ritardo su molte questioni bacche Cernobbio Galvan che il mondo è cambiato
Perché la politica è riuscita ad attivare protagonismi a cominciare da quello delle donne che ha cambiato il volto dell'Italia
Io credo che anche ricordare questo ci possa dare forza per per andare avanti e per provare a deve essere uno sforzo coerente deve essere uno sforzo coerente da non possiamo continuare
A come dire il ridere la rappresentanza non possiamo continuare ad avallare la demonizzazione della politica di cui parlava lei poc'anzi
Dobbiamo essere in grado di fare un lavoro coerente che celebri la forza la centralità del soggetto popolo assuma la rappresentanza altro che sorteggio come strumento di composizione delle istituzioni che sono deputate a decidere però decidere dobbiamo essere in grado cioè di di fare la la politica di cui ci hanno parlato Svetlana e le altre
Cioè dobbiamo però essere in grado di tenerlo questo disegno compiute in piedi poi vediamo se la gente non va a votare o se invece non comincia a pensare che forse c'è qualcosa di interessante che sta succedendo è forse la propria
Individualità
Solitaria diciamo può trovare un altro luogo un altro aiuto un altro ascolto un'altra parola è un lavoro complicato non è una cosa che si fa oggi domani fra un giorno
Ma chiaro che
Vi è un lavoro di lunga lena che che va fatta io credo che le cose che aveva detto prima e le slide
Che ha detto prima LC line abbiano un senso in questa
In questa direzione poiché ovviamente niente di tutto questo lo possiamo fare se prima non capiamo in che modo stiamo e siccome il mondo è molto cambiato abbiamo bisogno di studiare di riflettere e di pensare
Dico lasciare il pensiero degli altri
è un lavoro complicato ma il lavoro della politica cioè non si nessuno toglie di aggiungere niente esattamente il lavoro della politica grazie all'hospice CGIL grazie
Alla fondazione di ottima lasciata dal dire no bere un'affezione particolare grazie Livia Turco Eduardo si mette in testa una cosa pagine niente oltre a fermare è che Abbiati ha ospitato una bellissima occasione
Allora Livia Turco finalmente facciamo vediamo di chiudere di fare qualche qualche riflessione finale
Gallo sta brevemente se lei insomma l'ha deciso lei questo il titolo di questo convegno curare la democrazia fra l'altro
Livia Turco aveva invitato anche le donne di destra
Sì insomma erano state erano state invitate per una serie di motivi non sono potute volute venire eccetera eccetera questo sì ti dispiace però insomma sarebbe stato un confronto molto interessante ma per dire insomma come Livia fosse fosse assolutamente l'idea la la CGIL fossero assolutamente aperte a tutto questo vi dicevo Lidia pensato questo questo titolo curare la democrazia non perché sia stata penso ministra della Salus furto e Pepe
Ma perché
Mi diceva insomma quando quando ragionammo appunto intorno a questo a questo convegno è partita dalla dalla Costituzione
è partita dalla idea che
Giace diciamo così nella nostra Costituzione della del coinvolgimento del prendersi cura e della
Tenere insieme no tutto
Ci picchia proprio in questo momento no
E delle e delle coinvolgere le persone aspetto al quale io devo dire non avevo mai pensato
E quindi mi ha molto colpito e vorrei che ce ne parlassi perché
Ma credo che trova Barbata esplicitato meglio ecco
Grazie
Di questa della giornata grazie che si se testate dei contributi
Grazie per i contributi che ci avete dato
Questa iniziativa è frutto di un noi perché che sono via collaborazione molto bella
Con Tania Scacchetti Congo Spi Cgil io voglio dire le donne del dello sprint sono sarà anche per una questione di generazione le due sono le le compagnie che ritrovo ogni tanto mi dicono ritrovo le compagnie dei tempi dalle donne la forza delle donne
Quindi
E ringrazio molto
Le volontarie della Fondazione ghiotti perché noi siamo nostro lavoro di volontaria figli ciascuna
Mette il suo lavoro
No il tema curare parlando
Con
Flavia
Le dicevo che ero un po'preoccupata che questa parola curare forse un po'inflazione
Cioè da una parte gli uomini hanno paura parlarne a fanno fatica a parlare
E dall'altra che
Curare la cura l'approdo
Mentre invece penso che
Come sanno bene sia sul piano sociale sia sul piano della elaborazione del pensiero femminista sia sul piano anche del pensiero filosofico perché c'è una filosofia della cura ci sono delle studiose Martha Nussbaum la mortale
E il termine curare
A una definizione molto precise ha un significato molto preciso
Attraverso la relazione umana
Curò le ferite delle persone e dei contesti sociali
è al contempo
Cerco di individuale i punti
Sul quale e e rispetto quale quella persone per contesto sociale può essere generativo
Di innovazioni di una vita di positività
Quindi non è solo la cura della ferita no è la cura la ferita e la costruzione di un processo innovativo
Qui ci sono autorevoli eh ritenesse a
E quindi
Riportiamo il tema curare la democrazia
Secondo proprio nessun significato Curtain
Quali sono le ferite della nostra democrazia quelle che producono l'astensionismo e quali sono i punti da cui partire per una rigenerazione
E nella Costituzione ma non dico nulla di particolare per semplicemente
La nostra Costituzione è una costruzione personalista
è una condizione che frena Costituzione che non mette al centro l'individuo mette al centro la persona
E
Se andate a vedere parla
Della persona in relazione
La persona in relazione
Parla di rapporti civili rapporti sociali i rapporti economici e rapporti politici e non genericamente di diritti spazi
Parla di
Uomo-donna padre madre genitore e figlio anziano malato partiva delle persone nelle sue diverse stagioni della ricca
Quindi la nostra Costituzione ha questa caratteristica di grande relazionalità a ricordo a questo proposito un bellissimo articolo che avevo avuto modo di leggere verso la stanchezza senza dimenticare il libero
Marta Cartabia cioè ci sono varie costituzionalista che abbia riflettuto su alla approfondito questo aspetto
Individuava in questa avrei razionalità
Un punto che
Pur può generare deve nordista
E qui e
Curare la democrazia secondo la nostra rapporti
Significa
Mettere fortemente al centro la relazione umana
Riprende il reincarico il fatto che siamo interdipendenti
E siamo appunto l'uno tagliato agli
E questa dimensione della relazionalità della Costituzione io credo che la debbano assumere fortemente le donne
Inventando pratiche inventando e sviluppando pensieri
Perché è la sostanza di quella pratica femminista energia cura
Delle persone
E la cura dei contesti la cura
Bella
Appunto al in a partire da qui la cura della democrazia
Io penso che noi dobbiamo volere
Una democrazia
Che promuova la vita delle persone
Che promuova la vita delle persone e lo dico oggi in questo nel tempo tremendo che viviamo caratterizzato da fortissime disumanità
In cui c'è uno svilimento è una perdita di senso della vita umana
Vogliamo un pensiero riguardare la siccità come diceva Gianni Cuperlo a Beppe nel pensiero e questo
Il Vardar dignità e valore alla vita umana perché pensateci un attimo quanto la il senso della vita umana ha perso valore nella nostra società ricchezze in sé infinite da un lato
Padronanza del denaro della potenza e del potere e dall'altra la vita umana che vale niente
E vai niente e non soltanto perché è fragile
Ma anche per chi lavora anche della vita umana in quanto tale secondo me questo è il problema del nostro tempo dare valore alla vita umana in quanto tale
E questo può fare però una tattica politica
Perché vinte io se e quando sento dire pensieri visioni sono d'accordissimo però vorrei anche dire quello che ho imparato dal femminismo se non c'è una pratica no costruisce nuovi pensieri però versando ora
Se non c'è la pratica no costruito sui nuovi pensieri perché è facile dire costruiamo relazioni con
La vita quotidiana delle persone il problema è che ti devi cimentare scientifico
Sul punto
E qui non c'è e non è già scritto come il governo vuol dire che tu attivi una pratica una pratica di relazione con le altre da una pratica di relazioni umana una pratica di relazione con i contesti in cui vivi abbiamo sentito degli esempi
Abbiamo sentito degli esempi
E quindi io credo lo vogliono l'accenno solo come come tema che mi piacerebbe approfondire e discutere
Il
E chiede questa dimensione relazionale della nostra Costituzione e questo
Recupero del valore della vita umana
Io lo vedo
Appunto curare la democrazia
Intanto nel cimentarci nel costruire un legame tra politica evita delle per
E questo non è facile
Questo questo è veramente richiede virtuali la disponibilità d'inverno certi
E di lasciarti travolgere condividere
Richiedono apparati
La pratica di contesti la pratica di relazioni da parte di scoperte
Delle persone
Poi c'è un altro punto
In cui vedo fondamentale
La dimensione
Della relazione
Noi siamo il Paese
è stato eletto ha detto benissimo Tania
Che ha grave problema demografico
Il dato su cui ricevere invito a riflettere e composizione del
Il dato su cui riflettere è la composizione delle famiglie
C'è una norma egli è il tasso
Il ventitré e il trenta del sette per cento delle famiglie famiglie unipersonali
Il massimo è
Dura e poi ci sono ma il il grande della famiglia marito moglie o chi volete confidiamo
Quindi la famiglia come luogo di comunità
Che era la base della comunità non c'è più
Dobbiamo costruire reti familiari dobbiamo costruire reti familiari
Poi è evidente il il l'elemento fondamentale del nostro tempo è la solitudine
Non è la vecchia quello che abbiamo già vissuto noi qualcosa di nuovo che dobbiamo sperimentare
E capire che cosa significa poi tra le persone
E appunto il modo con cui questa solitudine definisce il il contesto sociale allora
Ma se di fronte
A questa società di solitudini
Non si mette in moto e non si sa vivere la relazione umana
La cura
Intesa come relazione umana
E non si costruiscono dei contesti di prossimità di comunità
Ma non ce la facciamo
E se questo è centrale allora la questione della cura
La questione della cura che sono poi anche qui beni comuni di cui si è parlato qui salute istruzione riconoscimento del lavoro delle donne
Se non entra a far parte dell'agenda politica di un Paese
Ma di che stiamo parlando questo salto di qualità che va fatto e lo dico sulla base dell'esperienza con Anna che abbiamo vissuto in uno dei governi più importanti della Repubblica
E la storia di darà ragione perché governi dell'Ulivo sopportati grandi governi a partire
Primo con cui ho vissuto con Anna ed è per questo che le voglio molto bene perché è stato una grande esperienza quei quei governi e le riforme fatte in quei dove
Però quanta fatica
A far riconoscere che occuparsi promuovere la legge quadro sulle politiche sociali promuovere le pari opportunità
L'assegno per i figli i congedi parentali
Volto arma l'allontanamento del male trattore
Erano temi centrali dell'agenda politica e non lo specifico femminile l'abbiamo vissuto questo no è stato questo il senso della battaglia quindi stiamo parlando di casa nostra a parlare uno dei migliori governo e di questa Repubblica a cui la storia andava riempito
Adesso
Se se al punto cui siamo arrivati sia il tema della cura
E così fondamentale
Per i problemi de oggi dei oggi quella tremenda solitudine se tali problemi di oggi la ora è così fondamentale
Ma sapete la politica è l'agenda politica il posto che un tema nell'agenda politica
Cosa scelti come prioritarie come importante queste alla politica l'agenda politica allora fino a quando ecco e quindi questo è il senso della battaglia di Rafael
E poi un'ultima cosa
I prenderete in giro perché dirette era solita
Ma
Vogliamo vogliamo rassegnarci a questa società della di ampiezza
Italiani che fare perché Giorgia Meloni no Soro ci propone orribili politiche dell'immigrazione purtroppo anche un po'sostenuta dall'Europa perché non è che sono al massimo queste politiche
Ma ci propone un'idea di società
Ci propone l'idea di società
E non l'accettiamo
Abbiamo paura a dire che l'Italia deve essere un Paese basato su una cittadinanza plurale sulla convivenza
Abbiamo paura
Fino a quando dura questa paura questo è un punto fondamentale bella
Cura della demo
è un punto fondamentale
Ed è un punto che proprio vedo che proprio la fatica enorme capisco le difficoltà capisco la difficoltà è vivo in questo Paese poi
Come ricorda eccome
Non ricordare i dialoghi col mio Amato poppa che mi diceva perché ti occupi di immigrazione
Che ti che perde solo volti
Perché archi occupi determina benissimo papà nella provincia di Cuneo dove la lega stravincere la milizia ma che che che occupi immigrazione che ti fa solo perdere voti quindi so
Quanto l'argomento sia
Sono non possiamo una favorita
Per un principio di realtà
Se vogliamo affrontarlo vent'anni fa quando abbiamo fatto la legge più avanzata sull'immigrazione
Che avviene al centro le politiche di integrazione e quel po'di integrazione che è rimasta nel nostro Paese grazie a quella legge alle alle sentenze della Corte costituzionale che le hanno sono concordate
Per il resto
Affinché integrazione convivenza no per carità di Dio non ci abbiamo provato come fondazione Iotti ed è un punto a cui teniamo moltissimo
Ma Catania
Poi sindacato lo sapete meglio di me
E se non si affronta il tema della del fatto certo che non sono né braccia
Ne ma sono persone e quindi bisogna avere la capacità di promuovere diritti e doveri e avere la capacità di pensare un'idea di società
In cui che sia basata sulla convivenza
Su una relazione positiva e io ottenne no sull'integrazione basata sul mantenimento delle distanze non ci guardiamo non creiamo conflitti e così andiamo d'accordo no perché poi come dimostra l'Olanda
Ex missini si producono si producono molti conflitti quindi ecco la chiudo qui
Ma curare la democrazia o
Significa avere il coraggio di
Anche perché in Italia c'è un'Italia della convivenza
Quando qui Cettina nell'isola INMP
Un luogo
Straordinario di di di integrazione sulla salute scuote
Anche nell'edifici sono in Italia quante esperienze di di successi di integrazione ci siamo ci sono ma perché non ne vogliamo parlare perché non li vogliamo illuminare perché non li vogliamo portare sulla scena pubblica
E questo darebbe coraggio aiuto
Quindi io credo che questo tema
Debba essere affrontato
E si debba fare una battaglia politica culturale
Per affrontarlo nel modo che merita e il modo che merita è l'idea di società e il fatto che stai parlando di persone che hanno diritti e doveri e che arricchiscono la tua democrazia perché portatori della pluralità del punto di vista di altre culture
E per concludere il carattere provocatoria
E conclude non è scusate se vi ho preso troppo tempo
Sono i da ottant'anni del diritto di voto
Ma non possiamo pensare che i nuovi italiani possono portare
Ha fatto date la partenza la cittadinanza insieme alla partecipazione politica e lo dico qui ci sono persone che hanno vissuto come quell'esperienza come
In Alena Renato Finocchi Ghersi altre persone
Guardate che
Non è così impopolare
C'è quando ai quali abbiamo fatto una battaglia sulla cittadinanza siamo stati spiazzati perché avevamo la gente che ci diceva pongo
E sono indicati sono amici dei miei figli
Quindi c'è un punto in dimensione simbolica
E quando degli immigrati dicevamo chiediamogli di essere responsabili del bene comune e quindi di promuovere dare una mano alla comunità
C'era un'ostilità preconcetta
Certo noi oggi dovremmo fare questa battaglia per il diritto di voto insieme a quell'altra per cui c'è una grande povertà c'è una mancanza della legge di leggi sulla povertà scandalosa la legge sulla povertà di questo governo
E scandaloso il fatto che i tra i poveri di immigrati sono il dieci per cento in più
Quindi è chiaro che dovremo unire ma questo per dire che questa battaglia prendiamo davvero sul serio perché
Non faremo filmini non risolveremo la questione demografica
Se noi non avremo una immigrazione regolata integrata che costruisce la società della convivenza
Io non posso che dire solo grazie che qualsiasi altra considerazione sarebbe superflua e senza senso quindi grazie anche a voi soprattutto che siete stati con questo pomeriggio e grazie a tutte le sollecitazioni che ci sono arrivati buona serata

