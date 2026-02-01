CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Ospite: Mario Landolfi.
Puntata di "Conversazione settimanale con Maurizio Turco, ospite Mario Landolfi" di domenica 1 febbraio 2026 , condotta da Antonello De Fortuna con gli interventi di Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Mario Landolfi (giornalista, ex parlamentare, già Ministro delle comunicazioni).
Tra gli argomenti discussi: Abusivismo, Almirante, Anm, Armi, Autonomia, Cartabia, Centro Sociale, Costituzione, Csm, Decreti, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Disastri, Emergenza, Esteri, Fascismo, Geologia, … Giornalismo, Giornalisti, Giovani, Giustizia, Governo, Informazione, Iran, Magistratura, Mani Pulite, Mass Media, Meloni, Minneapolis, Niscemi, Nonviolenza, Ordine Pubblico, Palamara, Pannella, Partito Democratico, Partito Radicale Nonviolento, Polemiche, Politica, Prevenzione, Referendum, Renzi, Riforme, Scuola, Separazione Delle Carriere, Sicurezza, Societa', Sorteggio, Stato, Stipendi, Storia, Torino, Totalitarismo, Travaglio, Trump, Usa, Vannacci, Vesuvio, Violenza.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 59 minuti.
