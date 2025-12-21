21 DIC 2025
Osservatorio Giustizia con il prof. Mario Serio

RUBRICA | di Lorena D'Urso - RADIO - 16:30 Durata: 0 sec
Il prof.

Mario Serio è componente dell'Ufficio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, professore emerito dell'Università di Palermo e gia componente laico del Csm.

Puntata di "Osservatorio Giustizia con il prof. Mario Serio" di domenica 21 dicembre 2025 , condotta da Lorena D'Urso .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Diritti Umani, Diritto, Giustizia, Governo, Immigrazione, Interni, Parlamento, Penale, Politica, Riforme.
