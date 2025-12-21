CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Il prof.
Mario Serio è componente dell'Ufficio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, professore emerito dell'Università di Palermo e gia componente laico del Csm.
Puntata di "Osservatorio Giustizia con il prof. Mario Serio" di domenica 21 dicembre 2025 , condotta da Lorena D'Urso .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Diritti Umani, Diritto, Giustizia, Governo, Immigrazione, Interni, Parlamento, Penale, Politica, Riforme.
