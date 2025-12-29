CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"Il voto di fiducia sulla Legge di Bilancio: intervista a Gianmauro Dell'Olio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Gianmauro Dell'Olio (deputato, MoVimento 5 Stelle).
L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 11:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Banche, Bilancio, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Fiducia, Finanza Pubblica, Governo, Impresa, Industria, Legge Di Bilancio, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Pensioni, Previdenza, Salvini, Sicurezza, Unione Europea, Voto.
La registrazione video ha una durata di 14 minuti.
Questa intervista è … disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 11:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Banche, Bilancio, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Fiducia, Finanza Pubblica, Governo, Impresa, Industria, Legge Di Bilancio, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Pensioni, Previdenza, Salvini, Sicurezza, Unione Europea, Voto.
La registrazione video ha una durata di 14 minuti.
Questa intervista è … disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci