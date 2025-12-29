29 DIC 2025
Il voto di fiducia sulla Legge di Bilancio: intervista a Gianmauro Dell'Olio

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 11:30 Durata: 14 min 27 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
"Il voto di fiducia sulla Legge di Bilancio: intervista a Gianmauro Dell'Olio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Gianmauro Dell'Olio (deputato, MoVimento 5 Stelle).

L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 11:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Banche, Bilancio, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Fiducia, Finanza Pubblica, Governo, Impresa, Industria, Legge Di Bilancio, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Pensioni, Previdenza, Salvini, Sicurezza, Unione Europea, Voto.

La registrazione video ha una durata di 14 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Gianmauro Dell'Olio

    deputato (MOVIMENTO 5 STELLE)

    Vice presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati
