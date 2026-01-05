05 GEN 2026
Capire per conoscere. Intervista a Mario Baldassarri

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 11:20 Durata: 18 min 37 sec
A cura di Valentina Pietrosanti
Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri.

Puntata dedicata al raid degli Stati Uniti in Venezuela e alle relative conseguenze politiche ed economiche.

Puntata di "Capire per conoscere. Intervista a Mario Baldassarri" di lunedì 5 gennaio 2026 condotta da Roberta Jannuzzi con gli interventi di Mario Baldassarri (economista, presidente del Centro Studi Economia Reale).

Tra gli argomenti discussi: America Del Sud, America Latina, Cina, Difesa, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Machado, Maduro, Meloni, Petrolio, Politica, Taiwan, Trump, Unione Europea, Usa, Venezuela.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.

