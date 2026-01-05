CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri.
Puntata dedicata al raid degli Stati Uniti in Venezuela e alle relative conseguenze politiche ed economiche.
Puntata di "Capire per conoscere. Intervista a Mario Baldassarri" di lunedì 5 gennaio 2026 condotta da Roberta Jannuzzi con gli interventi di Mario Baldassarri (economista, presidente del Centro Studi Economia Reale).
Tra gli argomenti discussi: America Del Sud, America Latina, Cina, Difesa, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Machado, Maduro, Meloni, Petrolio, Politica, Taiwan, Trump, Unione Europea, Usa, Venezuela.
La … registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.
