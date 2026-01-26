Puntata di "Capire per conoscere" di lunedì 26 gennaio 2026 , condotta da Sonia Martina con gli interventi di Mario Baldassarri (economista).
Tra gli argomenti discussi: Economia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 25 minuti.
Capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri presidente del centro studi economia reale detti stavo istituto tremano Olivetti di Ancona professore buongiorno
Buongiorno a voi
Allora prima di iniziare ricordiamo il numero della puntata di oggi cinquecento soluzioni produrre
Cinquecento sessantadue puntate sul professore ne ha fatte veramente tanti
Speriamo di farla rotante almeno no uno situato proprio negli ultimi dieci quindici anni
Allora la scorsa settimana
Ha parlato del così in porto di quello la previsione di quello che poteva succedere a Davos
E e adesso invece le volevo chiedere di commentare quello che è successo si è parlato molto ci sono state in anche momenti di tensione
Stoccate che all'Europa è stato molto apprezzato così come somma quello che ci poi ci riportano i quotidiani il discorso
Del primo ministro canadese
Cosa le è sembrato a lei di di questo World Economic Forum di quest'anno
Ma guardi prima di Davos dal settimanale scorsa mi ero permesso di sottolineare che a me sembrava una situazione un po'surreale
Quella che si stava costituendo nello scontro nel dibattito per la Groenlandia sacca e e che possano surreale dipendeva da Walküre semplici considerazioni lago grande territorio danese
La Danimarca e membro dell'opera
E membro della NATO sa se come tutti i condividono
L'Artico è una posizione strategica per tutti ma bassa dal bastava e basta una strategia NATO magari guidata dagli americani
Per la difesa la protezione della Curlandia
Ecco questo del sembrava surreale che Trump avesse detto io me la prendo ora compro opera con questo militarmente non ce n'era proprio bisogno
E quello che è emerso a Davos ex ministro creano tra Pepe con anche perché
I satelliti fino a qualche anno fa avevano già una diecina di basi americane in Groenlandia simboli hanno ritirato e adesso ce l'hanno di fare un paio soltanto
Sì poi una una una soprattutto
Che comunque vanno aperta riaperta che fosse l'avevo chiuso comunque storia tu il più loro possono
Quindi al di là di obiettori finale è è chiaro che tutti siamo d'accordo che l'articolo è strategico visto lo scioglimento dei ghiacci e così via tutti siamo d'accordo che e potrebbero rischiosa
Per l'Occidente quindi per l'America gli Stati Uniti e l'Europa una presenza forte cinese e russa
E però le conseguenze di quello che abbiamo constatato e cioè è già territorio ematologo dell'ambiente
Occorre una strategia NATO magari a guida americana voglio dire ma una strategia nato non sempre gli Stati Uniti si comprino o conquistino la Groenlandia ecco ma questo fa parte
Proprio d'una radice quasi psicologiche psichica presidente Trump perché perché lui essendo uni immobiliarista
Preferisce il bipolarismo cioè la trattativa due c'è e quindi se dal segreto Lando il multilateralismo
L'ONU e in parte anche vorrebbe la stessa Unione Europea su questo principio lo ha vinto le elezioni perché dobbiamo dimenticare che tanto è stato votato dagli americani
Pone un piacere ci ma così è ma è stato adottato gli americani sulla base di un di un'indicazione molto forte
Basta andare in giro per il mondo da parte degli Stati Uniti
Appare i salvatori della patria in giro per il mondo i paladini della democrazia eccetera noi dobbiamo preoccuparci Dinoi americani questa è la sintesi del maga
Vecchia America Gray interviene vuol dire in realtà pensiamo ai fatti nostri all'interno degli Stati Uniti
Ecco e questo principio lo ha vinto le elezioni e su questo principio la maggioranza degli americani la votato proprio su questo principio
Che tutto sommato a un anno di distanza dal suo insediamento NO sta raggiungendo gli obiettivi che si era preposto ha sostanzialmente
Questo è e quindi e lungo il consenso interno
A Tampa sta un pochino vacillando è molto forte ancora sul tema immigrati integrazione perché lì la pancia dell'America
Vede liquidazioni comuni invasione e così via ma per esempio sul fronte de dati economici e non sta raggiungendo gli obiettivi e lo sta mantenendo le promesse
Nel senso che come avevamo detto sin dal primo momento
La l'Aprilia dei dati che Trump ha preso e ha applicato un po'a tutti a raffica
A parte che i dati annunciati
Soltanto i poli di fatto molto più contenuti degli accordi bilaterali che lui apre accenna Strabace sicuramente ma sicuramente
Danneggiano i Paesi che li ricevono come abbiamo sempre detto e danneggiano i Paesi che gli impongono di dire ai cittadini
Il tema centrale di darci i clan Pereira riequilibrare la bilancia commerciale americana che per esempio verso il libero Europa è un deficit centocinquanta miliardi di dollari
Che è poca cosa rispetto ai sedici mila miliardi di PIL americano ecco però sta di fatto che a un anno di distanza le esportazioni cinesi o sono aumentati le esportazioni italiane sono aumentate verso gli Stati Uniti è di fatto ci sono già studi importanti fatti i dati per oggi li hanno pagati le imprese importo aprirci americane
I temi sono tasse pagate dagli americani
In pratica importi attrici che hanno col timore di trasmettere questi maggiori costi sui prezzi finali ai loro consumatori quindi non sono ancora andati a a scalfire
I consumatori e le imprese americane con prezzi più alti a seguito degli altri
Però certamente quei prezzi che hanno fatto la vittoria di Trump ricordiamolo le uova l'hamburger e la vetrina ci hanno fatto vincere Trump e quei pezzi sono ancora alti in America
E molti americani cominciano a chiedersi ma noi comunque dal punto di vista economico continuiamo a ad avere i prezzi che c'erano prima cioè per noi le uova
L'hamburger e la berlina che sono gli indicatori molto banali
Va molto importante agli occhi dell'americano medio e continuano a essere tre molto anni il più che il clima che c'è un fronte interno che si sta aprendo
Uno è proprio quello sui dati perché la Corte suprema a lasciarsi trarre essendo la decisione S. legittimo da parte di un presidente imporre dazi senza passare per il congresso
Ora trappola patto dicendo che era una questione al solito di sicurezza nazionale strada Corte suprema potrà dire qualcosa
Secondo quello che sta emergendo sul fronte interno
è che è vero che il tema immigrazione e ancora molto forte a favore di Trump americano ancora diciamo sostiene Trump per la cosiddetta lotta all'immigrazione
C'è da vedere però
Fino a quando questa lotta all'immigrazione non diventi libertà di esportazione degli immigrati
Vivere la caccia all'immigrato clandestino all'interno del Paese e qui viene in gioco il ruolo dell'ICE aristocratici astratte di quella specie di Forza Armata che non ha neanche la scritta fuori sia sulle auto nel sulle divise eccetera
Che purtroppo a seguito dei due recenti
Chiamiamoli da quello che si vede in televisione
Assassini davo allora e sexy e cioè io avrei detto papà delle esecuzioni sembrano dell'esecuzione in sé quasi a mente precisa sosta mentre
Ecco questo sta facendo salire molto l'opposizione interna americana e questo è il secondo fronte anche perché su questo ha in missione in questura dice
E qualche dubbio emerge sempre più forte e potente perché il non non non vorrei dire una castroneria ma a per molti aspetti sembra quasi essere la guardia dei Pasdaran di Trump
Ahmed è una bella tra l'altro andarla simbolo che il termine totalmente diversi ma il ruolo che hanno il passo allarme all'interno dell'Iran che appunto non solo una pulizia non solo leggerci consolida l'avvenire ma è un una guardia parte
Alla al diciamo in greco indebito collegamento diretto collegamento corner l'organo esecutivo sa esaurendo in questo caso deve con con il Presidente
Ecco mi mi faccia aggiungere però sì come spesso faccio anche per quel grande
Politico il maestro che era Andreotti un cattivo pensiero
E cioè in tutto questo trambusto in tutto questo squilibrio ponderale istinto Stay queste picconate al multilateralismo e il passaggio al bilateralismo
Le scelte non prima di quel più Gianluca Tirone l'Europa non è l'Europa ecco arrivare l'Europa dove è una costatazione è un cattivo pensiero del piromane fiero
è che in quei avanti indietro di eventi diminuiti i mercati finanziari di cose eccetera è qualcosa sta guadagnando baracca due miliardi di dollari
Perché perché io so facesse se io conosco cosa succede dopo domani
Beh ovviamente posso predisporre operazioni finanziarie in cui comprendendo e nel giro di pochi giorni guadagno perché anche i soldi
Guardate emblematico l'andamento di tutte le le monete elettroniche Evil piccolino e così via sì
Per cui pochi guadagnano tantissimo
E molti allocchi perdono l'intero risparmio sì vengono archiviati ai e investire su quei mercati estremamente volatili estremamente rischiosi ecco
Quindi il cattivo pensiero è ma qualcuno
In tutto questo squilibrio fra intorno notizie quotidiane che sconvolgono i mercati becco al Colosseo Sala ventiquattro ore quarantotto ore prima evidentemente era e come diciamo giocare interno all'Enalotto sapendo interi numeri che devono uscire
Sì sì è chiaro che Piero
Poi ovviamente il la constatazione ancora una volta l'Europa che non c'è mi chiedo una cosa banale
Ma cosa spetta all'Europa a fare un grande piano di rilancio degli investimenti europei finanziato dal debito comune europeo
Se non ora quando
Allora ecco questo questo il tema
Attorno indietro
Prima di di di di andare sull'Europa per due aspetti uno
Il
Diciamo l'ultimo assassinio di questo male ex pretty Beretti esatto leggevo lui che qualche repubblicana somma sono qua qualcuno poco isola ciò e inizia ad avere delle perplessità ci sono dei repubblicani che hanno chiesto
Una una una commissione d'inchiesta seria insomma su questo fatto accaduto
No a tornare adesso ci sono tre fronti interni americani si stanno cominciando a fare una fronda Trump il primo come ha detto la Corte suprema essi su dei dati che il secondo è il movimento di reazione della gente
E contro gli eccessi
Di questa politica anti immigrazione che però tratta gli immigrati clandestini come se fossero carne da macello
E il terzo fronte importante e all'interno del partito repubblicano
Che poi questa ICI che poi alla fine ha ucciso due cittadini americani no comunque adesso che lo
Esatto poi la Corte Suprema bisogna vedere perché insomma diciamo che anche lì comunque come sappiamo bene
C'è la lunga mano SDI Trump
Ecco quindi medesimo il però tutto questo ha sullo sfondo le elezioni di midterm che circolano tra pochi mesi
Quindi se questo interni contengono aver allargato diciamo
A a guadagnare un po'consenso eccetera Tramper rischia molto alle elezioni del mid term
Le lo sappiamo in fondo
Qualcuno lo spera mancano ancora nove mesi mi domando no più che altro da cui a nove mesi chissà cos'altro si inventerà questo Presidente degli Stati Uniti volevo tornare un attimo sul dollaro nos a Davos sono perché
Intanto il segretario al Tesoro bene se sette che si è irritato alla notizia di svendite da parte di fondi danesi e svedesi titoli americani
Proprio sull'ipotesi più futuro indebolimento del dollaro perché non ne abbiamo parlato tante volte no contenute in uno studio di dolci banca
E poi c'è questo economista americano Kenneth Rogoff ha detto che teme che il dollaro possa perdere un futuro in futuro la propria centralità nel sistema finanziario internazionale
Lei già questo aspetto del dollaro lo ha osservato
Diverse volte fin dall'inizio e prima sì no però dobbiamo partire da quello che è il vero grosso enorme chiede regole da Achille economia americana che divelte evito c'è Marina ora
Il debito pubblico americano è anche in parte consistente detenuto all'estero
Cioè siamo noi in Europa c'è la Cina e così via
Quindi banalmente potremmo dire ma se non cominciamo a vendere il debito per i titoli di Stato americani questi perdono valore mettono in crisi
La ai colombi americana bene ma sono anche patrimonio attivo per la Cina e per l'Europa
Quindi un creditore per essere molto cauto nel far svalutare il proprio credito anche perché nell'anno di Trump questo anno è il dollaro ha già perso quasi il diciotto per cento per esempio nei confronti dell'euro
Ecco che non è più considerato e il dollaro la riserva assicura così come lo erano i titoli di Stato americano cioè l'investimento più sicuro al mondo
è che i mercati finanziari possono elargire altri modi il dollaro può perdere questa sua sovranità e magari essere e in qualche misura affiancato dall'Euro anche se l'Europa purtroppo oggi non ha dietro uno stato ed una banca centrale ma non ha dietro lo Stato ma molto sottilmente piano piano i cinesi che sono dei gran furbacchioni
E in qualche misura stanno cercando nei loro rapporti bilaterali vedi col Brasile
Di inserire la loro moneta lo yuan cinese negli scambi internazionali
Ma anche lo yuan cinese ha un tallone d'Achille e cioè il fatto che non è quotato sui mercati è deciso dal governo cinese politicamente
Però è evidente che il ruolo che il dollaro ha avuto dal dopoguerra ad oggi è il ruolo dei titoli di Stato americani che ha un nome tutto dal dopoguerra ad oggi
In parte assist ammette rimettendo in discussione
E questo è il vero tallone d'Achille delle dell'economia americana e anche del potere politico degli degli americani
Saronno e non è che possiamo dire vendiamo i titoli americani che così si svalutano e mettiamo in crisi se gli Stati Uniti sarebbe il vecchio proverbio del marito che fa dispetto alla moglie
Certo
Senta dobbiamo cambiare argomento per una questione di tempi e allora
L'incontro a villa Pamphili trasferiti lì immersa e Giorgia Meloni hanno firmato una serie di accordi per rafforzare la cooperazione tra Germania e l'Italia a livello bilaterale ente europeo
Devo dire che il giorno successivo c'erano tanti editoriali che parlavano di
Come che fra i due che quindi fra Merse e Meloni tra parentesi Marco è un nuovo asse
L'asse franco tedesco e morso e molto raffreddato insomma in questa fase
Il la relazione diciamo le le le proposte si è parlato tanto somma delle proposte di Mario Draghi no che comunque dietro a questi ogni incontro insomma
Sono state utilizzate molto le proposte o comunque si è discusso però di fatto
Nel no Pepper
Non è che ci sia poi molto
In sostanza intanto le chiedo e anche qui dovevo proprio dove proprio l'onere
La constatazione che lasse franco tedesco carretto e l'Europa nel bene e nel male
E negli ultimi trent'anni non c'è più soprattutto per la debolezza francese Sesto sono allora che in prospettiva possa in qualche misura costruirsi una italiano e Tedesco
è un aspetto positivo anche perché dal punto di vista dell'integrazione economica e molti sono molto più integrate l'economia tedesca e quella italiana tra di loro basti pensare all'auto molto all'automobile ecco
E quindi in prospettiva possono essere un nuovo asse il problema è vedere
Questo nuovo asse all'interno dell'Unione Europea all'interno dell'area euro come fa ad acquisire altri pay
Se ad esempio l'europea e altri pezzi perché l'asse franco tedesco ha guidato l'Europa balla guidata è diciamo con attorno all'Europa ripeto nel bene e nel male nel bene in termini di integrazione eccetera nel mare perché quell'asse poi dal punto di vista fine monetario e finanziario
è e confluito in quegli stupidi Paravidino al flipper attraverso i quali l'Europa ha frenato la domanda interna europea
Quindi di fatto dopo venticinque anni trattatistica ce lo dimostra Europa è cresciuta la metà degli Stati Uniti ma per decisione europea
Perché frenando la domanda interna e puntando tutto sulle esportazioni ha dimezzato il proprio tasso di crescita potenziale
Allora se l'asse Germania Italia può essere un primo embrione pere modificare in qualche misura le strategie europee verso una maggiore integrazione ma soprattutto verso una maggiore integrazione politica
Sui grandi vedi pubblici difesa sicurezza Energia grandi infrastrutture tecnologia l'intelligenza artificiale e così via e allora l'Europa si sveglia e su questi temi si pone un proprio Progetto un una propria strategia che in qualche misura nel giro di gli anni perché non lo si fa in pochi metri la può mettere diciamo in condizioni di competitività verso gli Stati Uniti e verso la Cina
Altrimenti come abbiamo toccato con mano appena si è parlato di difesa europea cosa è emerso che una maggiore esperienza della difesa in Europa significa acquisto di armi americane l'integrazione tra il sistema produttivo industriale di ricerca e l'aspetto geopolitico è totale in questo momento
Ora
E quindi mi chiedo ancora una volta ma perché l'Europa invece di che minacciare contro dati Trump che sappiamo essere comunque negativi anche per noi
Devo rilancia sul piano della crescita un grande piano di investimenti pubblici e privati sui settori strategici europei che rimette all'Europa almeno in parte in linea
Con la frontiera dedicata alla frontiera cinese sto
E ha tutte le potenzialità in questo momento anche un vantaggio dal punita finanziario perché perché eventuali titoli europei di debito comune rappresenterebbero fosse in quel tempo fa scelte quel quell'investimento sicuro che il dollaro sta Mammano perdendo come caratteristica
Se non a caso gli spread lo stanno già dicendo mercati lo stanno già dicendo dei mercati
Pagano interessi sui titoli di Stato tedeschi italiani minori rispetto a quell'incidente risale ad alcuni anni quindi sommessamente i mercati ce lo stanno già dicendo questo
Ecco però è chiaro che bisogna prendere il coraggio a quattro mani da parte dell'Europa e a lanciare questo grande piano di sviluppo investimenti
Sì poggiato su titoli di Stato europei che in un certo senso non aumentano il debito pubblico europeo ma sostituiscono
Parte dei debiti pubblici nazionali di cui avremmo bisogno nei prossimi anni con un debito europeo che è più sicuro e costa meno
Professore dobbiamo chiudere
Ok ci sentiamo lunedì prossimo capire per conoscere grazie a Mario Baldassarri buon giorno e buon lavoro voi
