Convegno "Votare si al referendum per una giustizia ostituzionalmente giusta", registrato a Reggio Calabria lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 16:31.
Sono intervenuti: Francesco Siclari (presidente Camere penali Raggio Calabria), Natale Polimeni (centro studi Francesco Floccari), Carlo Morace (avvocato, … rappresentante del CNF), Giorgio Spangher (presidente comitato Pannella Sciascia Tortora per il Si alla separazione delle carriere), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Fabio Federico (avvocato, coordinatore del comitato Pannella, Sciascia Tortora per il SI), Francesco Calabrese (presidente Comitato Francesco Floccari), Massimo Canale (avvocato), Demetrio Naccari Carlizi (avvocato).
Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 15 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
