Intervengono: Giorgio Spangher (emerito di procedura penale Università La Sapienza, Presidente del Comitato "Pannella Sciascia Tortora" per il si alla separazione delle carriere dei Magistrati), Maurizio Turco (Segretario del Partito Radicale), Fabio Federico (coordinatore del Comitato).

Convegno "Votare si al referendum per una giustizia ostituzionalmente giusta", registrato a Reggio Calabria lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 16:31.

Sono intervenuti: Francesco Siclari (presidente Camere penali Raggio Calabria), Natale Polimeni (centro studi Francesco Floccari), Carlo Morace (avvocato, rappresentante del CNF), Giorgio Spangher (presidente comitato Pannella Sciascia Tortora per il Si alla separazione delle carriere), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Fabio Federico (avvocato, coordinatore del comitato Pannella, Sciascia Tortora per il SI), Francesco Calabrese (presidente Comitato Francesco Floccari), Massimo Canale (avvocato), Demetrio Naccari Carlizi (avvocato).

Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 15 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Buonasera a tutti
Oggi l'abbiamo il piacere
Di organizzare di sentire noi la Camera penale di Reggio Calabria
Della quale sono il presidente il centro studi Francesco Floccari
Il Conti il comitato per il sì
Pannella Sciascia Tortora
Per la separazione delle carriere per il sorteggio dei membri del CSM questo importante incontro
Mente prima di addentrarci nell'incontro
Vorrei ci tengo particolarmente a ringraziare radio radicale
Indiretta sei per questo evento per noi presso la sala del consiglio comunale di della città di Reggio Calabria che ringrazio per la disponibilità
Immediata anche in tempi brevi della sala del consiglio comunale per questo niente evento che definire importante secondo me riduttivo
Riduttivo perché siamo in una condizione in una situazione nella quale viviamo una campagna referendaria
Che viaggia in realtà a due velocità
Una velocità
E quella propria dei dibattiti è quella propria dei confronti assolutamente lineari assolutamente
Diciamo cavallereschi
Noi che ci proponiamo le ragioni del sì ci spendiamo sempre
E cerchiamo sempre di di fare in modo che sia
La linea il fil rouge mi ogni nostra iniziativa e poi dall'altro lato invece vediamo quelle che definire cadute di stile ultimamente sembra davvero un è un femminismo sembra davvero un eufemismo perché non solo
Io abbiamo assistito a quelle diciamo campagna quelle quei manifesti con
Presagi di sciagura assolutamente privi di ogni fondamento rispetta quello che il contenuto della riforma
E o piuttosto a manifesti esposti fieramente nelle dagli altri delle stazioni più importanti con falsità inaudite che riguardano appunto l'oggetto delle conseguenze della riforma ma che peraltro hanno portato alla
Coraggiosa da par suo denuncia del professor Giorgio Spangher
Ma anche a quello che è l'ultimo evento di oggi ovvero quel post davvero vergognoso
No non lo so definirlo in nessun altro modo le cose vanno chiamate con il loro nome il posto del disposto del Segretario di M Maruotti che finisce per accostare
La
La riforma
Sulla quale discutiamo sulla quale siamo impegnati al prossimo referendum
Ad
Scenari di violenza di Stato
Il riferimento era
Alla luci sì oneri all'ex prete Minneapolis al quale viene accostata
La riforma ecco è davvero vergognoso e non lo ribadisco per la terza volta questo concetto perché sono certo che non c'era altro modo di finire questa attività ovviamente
Noi le ragioni del sì di questa Scelta che secondo noi ogni cittadino deve sentire propria per un migliore
Non male per uno milione fu per un miglior funzionamento della giustizia ecco non a caso il titolo o reca una scelta di votare sì per una giustizia che sia costituzionalmente giusto ecco perché
Noi la leggiamo la Costituzione non leggiamo la riforma e non c'è dubbio che votare sì non fa altro che attuare i principi del giusto processo così come pensati dal
Legislatore costituente del del mille novecentonovantanove
Non voglio indugiare oltre per non rubare nel tempo tacchi dopo di me
Sarà interverrà su questo tema
Sulle ragioni del sì al voglio ringraziare in via
Preventiva preliminare
Francesco calabra avvocato Francesco Calabrese l'avvocato Natale Polimeni
Che insieme alla Camera penale si sono occupati della organizzazione di di questo evento un tratto per degli indirizzi di saluto mi piace passare la parola al al collega e amico Natale Polimeni
Per un indirizzo per conto del centro studi grazie
Sì grazie intervengo interprete danza del Centro studi perché il presidente Francesco Della brezze diciamo in itinere che era fuori sede per un processo
Il messaggio che vogliamo far passare perché ci troviamo in un davanti dinanzi a un momento storico importantissimo
Dove ciò che noce
L'elevata conflittualità
Ciò da cui dobbiamo rifuggire in questa vicenda e della conflittualità io ritengo che una riforma costituzionale
Dada assolutamente meditata deve essere frutto di un dialogo franco e libero deve essere sedimentata spostarla nell'agone politico arrivare ad esasperazioni fa male
Dobbiamo far comprendere agli elettori dovranno far ricorso a chi andrà a votare al referendum che in un unico messaggio quello della terzietà
Io non non faccio neanche riferimento all'imparzialità è sufficiente far capire che abbiamo necessità e bisogno di un giudice equidistante o è qui vicino
Di un giudice sia diverso dal suo compagno di squadra che il Pubblico ministero
E esche che stiamo mettendo in atto qualcosa che c'è già scritto nel Codice c'era già scritto l'arco del mille novecentottantotto quando siamo passati in acqua se il professor Spangher
Di cui ci onoriamo della presenza era scritto almeno centottantotto è stato ribadito con legge costituzionale
Nel novantanove con la modifica il centoundici il processo al contraddittore le parti dinanzi a un giudice terzo imparziale cosa stiamo facendo stiamo dando una diversa veste architettoniche estetica ciò che c'è già
So che c'è già quindi nessuna rivoluzione culturale giudiziarie giuridica che si vuol far passare in questo momento storico noi ci stiamo dando una nuova veste architetto
Stiamo allontanando dal giudice quel respiro inquisitorio del Pubblico ministero
E stiamo anche contribuendo a far percepire a alla cittadinanza i cittadini che il Pubblico ministero non è un giudice essere in questi informazione culturale che deve passare serve anche per evitare quei momenti iniziali
Presente l'ordinanza di custodia cautelare che portano al linciaggio mediatico al circuito mediatico-giudiziario perché la percezione che ha il cittadino via essere dinanzi già alla richiesta del Pubblico Ministero dinanzi a una sentenza
E nel momento in cui facciamo questo io ritengo dobbiamo anche far passare dei dati natura statistica sono fondamentali perché se no in poggiamo il nostro pensiero senza dare un risvolto di carattere pratico rimane un pensiero vuoto non preciso
E da qui una sesta dice che non provengono
Da dalla nostra parte all'Avvocatura dal CNR dallo CF equazione
Il rappresentante lo cioè fa l'avvocato Morace dive derivano dal Ministero e nel due mila e ventiquattro la per l'asta dice il Ministero faccio riferimento le richieste di archiviazione dei procedimenti iscritti a registro ventuno estati a pari a quattrocentoquarantaquattro mila quattrocentotrenta i decreti di archiviazione emessi dal Gip trecentottantacinque mila quindi l'ottantasette per cento delle richieste
Le richieste a disporre intercettazioni quindi uno strumento invasivo sono stata colta nella misura del novantaquattro per cento le convalide credi d'urgenza il Pubblico ministero il novantacinque per cento la richiesta di proroga intercettazioni novantanove per cento
I decreti ma urgente ex articolo tredici la criminale organizzata al cento per cento quindi questi dati secondo me sono i danni che ne dobbiamo far passare che noi dobbiamo trasmettere ancora i due CSM una funzione assoluta di garanzia due organi distinti di auto-governo con al con maggioranza dei magistrati due terzi del PM un terzo proveniente dall'Avvocatura del professore universitario così nel CSM relativo ai giudicanti uno all'organo di disciplinare separato diverso sono una serie di argomenti
Fondamentali a garanzia della stessa magistratura garanzia soprattutto della cittadinanza Giovanni Falcone cui Milena no
Mi ricordo e mi commuovo ogni qual volta lo richiamo per averlo conosciuto personalmente per altri un momento sto un momento particolare nella mia vita quando arrivo a Reggio Calabria a casa
Nostra di mio zio alla morte vino Scopelliti e disse oggetto Kato Annino Scopelliti domani toccherà a me Giovanni Falcone era colui il quale sosteneva che non è che il giudice è il pubblico ministero non pare aggiunge che dobbiamo allontanarlo dalla figure giudicanti
Per cui io ritengo che sia fondamentale trasmettere il messaggio è gli eminenti relatori di oggi di certo lo sapranno fare meglio di noi
Un passo la parola al componente dell'organismo congressuale Forenza del nostro rappresentante l'avvocato Carlo morali
Sì grazie
Grazie a Natale Polimeni ha Francesco Calabrese al comitato fa nella Sciascia Tortora e quindi all'avvocato Federica professore Spangher per il lavoro che stanno svolgendo a livello nazionale è un organismo congressuale corrente ha istituito un coordinamento tra l'organismo e le varie associazioni
Renzi maggiormente rappresentative
Ecco il tema del giorno non è diverso da quelli che abbiamo vissuto nei giorni scorsi ma dobbiamo dire le cose come stanno c'è stato una inimmaginabile deriva di questa campagna
Referendario non avremmo mai immaginato di doverci confrontare con determinate affermazioni e il messaggio invece è molto semplice e molto intuitivo eh va beh incollato al cittadino come avvocatura lo stiamo facendo mantenendoci e nell'ambito dei ragionamenti giuridici
E intuitivo che chiunque anche quando va a giocare a bocce vorrebbe un giudice che non abbia nulla a che vedere con l'avversario e questo a maggior ragione si impone in una giustizia penale Qiao oggetto innanzitutto la reputazione del cittadino che io metto al primo posto in questa società mediatica e poi la libertà il patrimonio ci stanno raccontando che questa riforma è inutile
E qui c'è il professore Spangher la sentenza della Corte costituzionale numero trecentodiciassette del due mila diciannove dice che è un processo che non rispettare le garanzie
Non è giusto quale che sia la sua durata e allora io vi chiedo se aveste una macchina che alla convergenza e assetto ruote squilibrata
Ecco pensa e veste ad andare dal gommista riequilibravamo metterle in equilibrio oppure aumentare la velocità poteste pure aumentare la velocità ma non andrà mai dritta questa e questa è la giustizia penale fino a quando non si è riferibile a il rapporto
Tra pubblico ministero
Giudice e difensore giudice distante equidistante da difensore e Pubblico ministero all'inizio c'avevano detto
Che c'era la sottomissione del pm all'esecutivo che il pm contraddittoriamente potesse venire divenire un super poliziotto poi
E svelata questa falsità
Si dice che addirittura l'indebolimento dell'Arci e sembra che non si vede come si potrebbe realizzare se uno guardasse
All'enorme all'articolo centoquattro che prevede una lezione da parte del Parlamento in seduta comune lo stesso numero due terzi e un terzo di rappresentanza dei togati rappresentanti dell'ANCI lo stesso numero previsto nel mille novecentoquarantotto
Porterebbe a una sottoposizione del giudice al potere politico
Il che è un'altra balla che è stata raccontata un qualcosa che non ha un minimo di consistenza giuridica e allora dico
Se queste sono gli argomenti con i quali ci dobbiamo confrontare l'unica cosa da fare è instaurare un dialogo giuridico instaurare un dialogo su basi serie informare il cittadino continuare a farlo convinti come avvocatura
Che è l'unica missione
Che a noi compete e quella di da un lato svolgere questi due mesi
Che ci restano prima del voto in maniera razionale equilibrata della trance tradizione dell'avvocatura
E dall'altro priorità Arci al dopo perché nel dopo referendum saranno gli avvocati e i magistrati qualunque sia l'esito a dovere far prevalere al loro interno le componenti moderate e evidentemente io mi sarei aspettato anche oggi una presa di posizione immediata da parte della magistratura rispetto a delle dichiarazioni
Che determinano una l'interferenza una pericolo per la correttezza del referendum
Costituzionale allo stato nono riscontrato alcun intervento rispetto a dichiarazioni di chi colui il quale rappresenta in questo momento
L'Associazione nazionale magistrati che io ritengo che la stragrande
Maggioranza dei magistrati sia equilibrata sia la stragrande maggioranza e sicuramente in difformità con queste con questo tipologia di messaggio populista allarmisti allarmistico e quindi mi sarei aspettato spettato ecco che questi magistrati che noi conosciamo danze tre ecco come in larga parte
Equilibrati prendessero le distanze da certe posizioni grazie grazie
Corre Boni Rambo lavoro
Grazie grazie Carlo per il tuo intervento ovviamente io preso la parola solo esclusivamente per rinnovare i miei ringraziamenti al professor Giorgio Spangher rapper passagli immediatamente la parola per ascoltarlo
Ben primo in primo luogo grazie a voi per essere presenti
Come è stato detto noi avevamo assunto un'iniziativa
Che aveva lo scopo di una specie di cartellino giallo stiamo attenti
Cioè il dibattito sta scivolando su piattaforme sua argomentazione non più consentite cerchiamo di darci una calmata il discorso va fatto in termini giuridici questo discorso questo messaggio verosimilmente non è stato raccolto da tutti e ci siamo trovate oggi di fronte a questa dichiarazione inaccettabile da parte di chi verosimilmente perché dibattito interno alla magistratura forse si sta confrontando supposizione diverso io spero che l'incidente chiamiamolo così se vogliamo ridimensionarlo di oggi sia un segnale abbastanza forte perché la magistratura riprenda quel discorso di confronto che noi auspichiamo e che io auspico da sempre
Perché vedete io non sono avvocato non sono magistrato qualche volta sono stato prestato la giurisdizione come giudice onorario del Tribunale di sorveglianza come giudice tributario ma non ho mai fatto la professione
E non sono con l'avvocato sono professore universitario che ha avuto la fortuna
Di studiare il processo penale dal Codice del mio novecentotrenta non che sia nato nel mille novecentotrenta ma a un certo punto nel senso che ho studiato quel processo quando era all'università nel mille novecentosessantotto
E tutti gli anni successivi l'ho visto come dire crescere ho visto cambiare fino alla alla presenza attuale spiego perché cerco di spiegarmi c'è questa riforma ha un significato giuridico profondo e a delle norme che la chiarificare nonché la spiegano che ne sono il fondamento
Allora nel mille novecento e trenta
Senza fare polemiche c'era un regime in questo Paese
è un regime come tutti i regimi Cerri che a plasmare la giurisdizione
Secondo quelle che sono le proprie visioni del momento del possesso della Società della giurisdizione
Voi siete giovane parlo soprattutto a voi perché gli avvocati quelli che sono qui che avevamo qualche anno sanno già tutto
Nel novecentotrenta fu fatto il codice penale
Nel mille novecentotrenta fu fatto il Codice di procedura penale
Nel mille novecentotrentaquattro
Il ministro Mussolini non credo che abbia visto molto c'erano i ministri che facevano le cose i giuristi dell'epoca c'era Rocco che scriveva il codice c'era Manzini che scriveva il codice nel mille novecentotrentaquattro fu fatta la riforma
Del
Della procedura penale minorile
Nemmeno a centotrentacinque l'ordinamento più di pre penitenziario
Nel mille novecentoquarantuno l'ordinamento giudiziario nel mille novecentoquarantadue il codice di procedura civile nel mille novecentoquarantadue il codice di procedura civile
Cioè cosa voglio dire in quell'arco di tempo
Chi è governato al Paese e sono tante le cose che ha fatto in quel Paese negative
Per esempio con Lisa la Camera dei Fasci ce ne fra le gemelle no fu fatto fu fu fondata in quel periodo lì ieri ricordiamo ciliegia e ci sono delle cose che erano delle origini storiche
Anche l'ordinamento giudiziario non regine storica del mille novecentoquarantuno
Voi oggi si apre i tavoli codice segreto un codice così se cercate ordinamento giudiziario troverete scritto regio decreto regio decreto è firmato dal presidente del Consiglio dell'epoca ma il regio decreto mi si può ben obietterà
Sì Spangher però l'abbiamo cambiato si momento l'abbiamo cambiato in molti profili hanno fatto il giudice di pace abbiamo cambiato il processo pretorile ma qual è la struttura che quella ordinamento giudiziario aveva ecco grandi quando in in perché quel quell'ordinamento giudiziario cerco di spiegato il passaggio
E finito nella Carta costituzionale nel mille novecentoquarantotto quando fu scritto la Carta costituzionale l'ordinamento giudiziario di riferimento era quello di grandi non non erano convinti dell'ordinamento giudiziario di grandi tanto è vero che nella settima Disposizioni transitorie scritto quell'ordinamento lo osserviamo fino a quando non lo cambiamo e non è stato mai cambiato mi spiego
Allora cosa diceva quell'ordinamento giudiziario di grandi preso vediamo se riesco a riprenderla pagina dell'articolo centonovanta del della legge di ordinamento giudiziario
L'articolo centonovanta è fondamentale per capire com'era
L'ordinamento giudiziario per quanto ci riguarda oggi e l'articolo centonovanta abbiate un attimo di pazienza perché ripeto ve lo leggerò e questo questa norma fu oppure rimase in vigore fino al due mila sei cosa diceva l'articolo centonovantasei riesco a recuperarlo da Locri sullo screening sotto
Ascolti un attimo di pazienza
Centonovanta del codice dell'Ordine Jedi ordinamento giudiziario
Centonovanta perché è importante capire
Cosa diceva questo articolo centonovanta che è durato fino al due mila SI
Che questo alla base sostanzialmente della riforma
L'articolo centonovanta del Cordella vegete ordinamento giudiziario
Che lo dice chiedevo prima di tirargliela fuori
Diceva una cosa importante
Abbiate pazienza che non trovo
Centonovanta
La magistratura unificata nel concetto nel concorso di ammissione nel tirocinio e nel ruolo di anzianità
E distinta relativamente alle funzioni
Tra giudicanti e requirenti
Cos'era il concetto la magistratura unitaria
Capito il concetto nella logica della giurisdizione che aveva quel regime Lapo tipo terra dello Stato era lo Stato il potere che era rappresentato da quel sistema giudiziario
L'autorità dello Stato che si estrinsecava nel codice penale nel codice Rocco nel codice di procedura penale nella legge di ordinamento giudiziario e chiaro la magistratura unificata unica
Nel concorso nella missione nell'anzianità si divide solo per le funzioni
Cosa diceva grandi nella sua relazione dell'ordinamento giudiziario
Che la magistratura e rischia un'articolazione interna giudici e pubblici ministeri perché entrambe rappresentano lo Stato il potere dello Stato
Se io vi prego facesse una lezione di procedura e qui ci sarà sicuramente oppose solista voi ricorderete
Le questioni relativamente assolutamente ed evolutive voi ricorderete la presenza della parte civile dentro il processo penale perché bisognava inserire l'azione civile nella visione unitaria della giurisdizione dentro il processo penale la mano destra non può fare la sinistra quando si mobilitò che il l'imputato non poteva fare
L'appello de e e limitatamente devoluti io ma come si permette l'imputato di limitare i poteri di cognizione del giudice tanto è vero che quando fu inserito il divieto telefona sempre in uso
Rocco introdusse l'appello incidentale del commissario per valorizzare cioè le cose si tengono c'era una visione del processo della giustizia particolare
Questa visione del Giusti della giustizia che vi sto spiegando l'unificazione della giurisdizione né d'una mera articolazione
Si rendeva conto
Si rendeva conto grandi che c'era un problema del processo pretorile prendendosi subito lanciato al Pubblico ministero ma diceva
Eh va be'ma la materia pretorile va bene il G sia un giudice che faccia anche funzioni di pubblico ministero ed era un ulteriore e e inserimento dell'accusa dentro la giurisdizione il giudice si diceva il giudice Giano bifronte nel segnavamo scuola
Dicevamo il giudice ha una doppia faccia Fanton verso il giudice per un verso il pubblico ministero
Fittiziamente a dibattimento si titoli ed Eva qualcuno di rappresentare l'accusa ma lo si chiamava lì tanto il giudice accusatore decideva
Cordero dice giustamente che il pretore il fossile del sistema inquisitorio perché nel momento in cui tu giudice pubblico ministero li identifichi nella stessa persona è chiaro che non sistematiche argomenti inquisito
Bene la domanda che io vi faccio e mi faccio quando nel mille novecentoquarantotto
Il costituente
Quelli che erano chiamati a a ridisegnare il modello costituzionale della giurisdizione a quale ordinamento giudiziario ha fatto riferimento non avevamo altri c'era gli ordinamento giudiziario di grandi quello che diceva e nell'articolo centonovanta che pubblici ministeri e giudici sono un'articolazione
Sono semplicemente si distinguono per funzioni ma sono sempre espressione della stessa visione unitaria della magistratura
Tutto quello finito nel Consiglio superiore
Perché non avevano un altro strumento momento
E finito nel Consiglio Superiore dove pubblici ministeri e giudici stanno insieme
Ma restano dal mille novecentoquarantotto perché non c'era un altro ordinamento giudiziario del quale il fallimento ma la settima Disposizioni transitorie della Costituzione diceva che quell'ordinamento giudiziario di grandi regio decreto
Si doveva applicare operare fino a quando non si fosse cambiato in conformità alla Costituzione
Perché si sapeva che la Costituzione cambiava delle terminate regole della giurisdizione
Però non c'era tempo per scrivere cioè dovevano scrivere centotrentotto articoli quelli che sono della Costituzione ma non avevano il tempo per riscriverlo ordinamento giudiziario siano riservati di deciderlo di cambiarlo nel tempo settima disposizione transitoria
Questi stemma rimasto immutato ci sono stati cambiamenti ci sono stati dei momenti diciamo così di di riforma
Dei dei momenti di riforma non nascono per caso è sempre la classe politica che interpreta gli umori del Paese mille novecentosettantacinque un anno molto importante mille novecentosessantacinque Statuto dei lavoratori divorzio ricorda Mozzi ci sono tante cose nel settantacinque statuto e riforma dell'ordinamento penitenziario disgraziatamente su questa linea riformista
Che già vedeva in qualche modo anche la riforma di ordinamento giudiziario ma soprattutto una riforma del processo penale la prima delega del sessantaquattro
Come dire intervenne purtroppo disgraziatamente il terrorismo e il terrorismo veri della classe politica non può tener conto del contesto nel quale le proprie leggi devono essere attuate e quello vi ha al Gino freno i il processo riformatore quel processo riformatore del sessantaquattro dell'iniziative della Fondazione Carnelutti il processo a un certo punto dibattuto tutte cose che furono sostanzialmente mese nel freezer
Congelate perché c'era la possibilità c'era l'impossibilità perché nel nostro paese c'era la criminalità organizzata prima criminalità terroristica e poi criminalità organizzata non si possono fare riforme garantista nel momento in cui il Paese squassato da fenomeni particolarmente incidenti e questo la classe politica lo per lo percepisce perché deve cogliere il momento nel quale è possibile fare un processo riformatore
Questo momento si trovò
Questo momento fu trovato nel mille novecentottantotto io invito veramente i ragazzi invito anche gli avvocati su dati SMI giro di là ma guardi ragazzi
Perché mi piace parlare per loro anche se forse non non non non conoscono tutte le cose di cui io parlo
Perché voi le conoscete voi sapete voi avete già sentito tutto di questi e dicevo nel mille novecentottantotto ci fu una coincidenza possibile perché ci fu un momento di pausa nei fenomeni terroristici nei fenomeni di criminalità organizzata e il Parlamento all'unanimità
Parlamento all'unanimità il rarissimo al Parlamento all'unanimità formalmente all'unanimità votò una legge delega recuperando anche gli elementi delle proposte di riforma dal progetto Gonnella possiedo Bonifacio tutta una serie di ci fu un tentacolo un'elaborazione il diritto il diritto non è una cosa che si cala dall'alto una cosa che deve vivere nella società
E in quel momento si sentiva possibilità di cambiare il codice di procedura penale dico una cosa molto importante
Quel progetto fu canalizzato su un da un ministro Vassalli
A cura Commissione ministeriale presieduta
Da Pisapia
Nella quale partecipano giuristi avvocati la cosa importante che è emersa l'altro giorno nel dibattito condominio Moni e che hanno socialisti
Cioè particolarmente questo una cosa molto significativa non c'erano non c'era con suo Pixar Coco sarà Conso per la procedura penale non c'era conosca non c'era Corbello in quella Commissione c'erano tre rappresentanti di socialisti perché questo dico
Perché Dominioni sottolinea che quella è una riforma di sinistra
Le le etichette contano per quello che comunque era un progetto riformato era un progetto di riforma delle istituzioni mille novecentottantotto Ciano contingenze che lo permettevano una delega approvata all'unanimità quella delega fu attuata
Attenzione Dominioni ha detto una cosa che per me è significativa non è un processo accusatorio
è un processo di parti
Lui parla mette l'accento su una parola diversa non l'accusatore all'americana attenzione non sapevamo Niang non solo nel quarantotto non sapevano che cosa era l'accusatore
Con tutto rispetto perché a un certo punto l'America non c'avevamo pari maison per televisione non avevamo niente
Nel mille novecentottantotto pensate voi Repubblica mandò netti Modona vedere i processi americani e scrisse gli articoli su repubblica per spiegare cos'era un processo
All'americana i principi sono principi del sistema accusatorio ma la logica era che un processo di parti questo è fondamentale
Cioè che il giudice non può essere parte che parte non può essere giudice questa la filosofia del processo dette il processo dell'ottantotto
Disgraziatamente quel processo dell'ottantotto ebbe una delega Breve questo non non non ricordavo io un anno di delega per questo molto affrettato quell'elaborazione fu molto affrettata
E non solo ma si scontrano dentro la magistratura entro la commissione che lavorò indefessamente
Si scontrano opinioni diverse c'erano i magistrati io facevo parte su fa non mi piace mai parlare di me
Eravamo in una commissione di regime transitorio pensate per il regime transitorio propongo proponemmo due soluzioni e in carica ma il ministro di decidere perché non c'era accordo dentro perché c'erano già i contrasti su come doveva esser quel processo
Io ricordo io di contrasti con il procuratore Gerico uno che diventato che il procuratore generale ma anche la stessa commissione
Presieduta da Pisapia come dire aveva problemi di di di di di tenuta con la parte della magistratura che si opponeva a a certe riforme certe significa ma il progetto arrivò alla fine
E Vassalli esercitò la legge delega e bellissima la scena che ricorda Dominioni cioè risulta attraversavamo i corpi corridoi bui
Della del Ministero di Grazia e Giustizia salimmo su le scale del ministero di via Arenula
E tutti mandammo dal ministro li consegniamo al progetto di riforma pensate che si pensava addirittura di farlo entrare in vigore applicando le processo minorile sul militare
Ci fu una proposta dire ma lo facciamo entrare in vigore abbiamo le strutture non abbiamo le strutture e vagoni sembra facciamo una sperimentazione sul processo penale militare poi la fin fine Vassalli decise perché gli fu consegnato il Progetto
E Luigi Duse questore ricevette questo un po'questo progetto del codice dell'ottantotto disse domani esercito la delega il codice del mille novecentotrenta è morto
Purtroppo il codice del mio e centotrenta non non muori quel giorno non morì
E questo io ricordo che ero giovane molti andando in giro per l'Italia non andavamo nelle sedi piccole prima eravamo piccolini i grandi quelli facciano parte la commissione andavano Amodio Dominioni
Pisapia coso tutti andavano reclamizzare mancavano piccolini andavamo nei piccoli centri
Nelle piccole città nelle piccole realtà che potevano come dire chiamare noi visto che non potevano ospitare gli altri a a portare il verbo noi ci credevamo quella riforma
Perché per noi era il completamento del nostro studio nostri studi io non facevo l'avvocato però credevamo in quel processo in un processo diverso
Che è un processo di parti che dico era tutto incentrato sul principio di oralità
E sul concetto della parità delle parti fra accusa e difesa
Vi dirò una cosa se volete capire credetemi che cos'è un processo accusato il processo dell'ottantotto sono a Reggio Calabria siamo leggetevi quello che ha scritto Delfino Siracusa perfino siracusano e inanimata il processo del mille novecentottantotto e Luís che lo sentiva lì se leggete le sue pagine lui voi capite che cosa può essere un processo diverso nel quale l'accusa l'accusa la difesa e la difesa e il giudice è un giudice purtroppo il nostro Paese ha i suoi problemi i suoi problemi di criminalità i suoi problemi dico che incidono oggi può essere la sicurezza domani può essere un'altra cosa può essere quello che volete voi se la criminalità organizzata può esser le stragi
La politica ai sensori per capire quello che il una realtà assente e nel mille novecentonovantadue noi lo lo dico qui abbiamo avuto le stragi
Avvenuto le stragi già il codice non era amato la riforma non era amata attenzione la riforma non era amata avevamo sempre l'ordinamento giudiziario del mille novecentoquarantuno e non era cambiata aspettata
E non è l'amata tanto è vero che ci fu una sollevazione da parte di alcuni giudici Marcello Maddalena un magistrato rispettabilissimo Marcello Maddalena pubblico ministero torinese che però K capeggiò una rivolta da da parte della magistratura nei confronti la riforma è una richiesta di ritornare al Codice Rocco ma ci furono le stragi e le stragi segnava un momento di svolta per cui quel sistema
Che forse nel momento in cui fu elaborato non aveva concepito bene
La necessità di tener conto anche della criminalità organizzata fu una piccola commissione Caponnetto che se ne occupa ma non non donna incise sulla struttura del processo si rivelò in inadeguato al confronto con la alla lotta
Con la criminalità organizzata la Corte costituzionale sacrifico il Codice di procedura penale nelle sue norme fondamentali le sentenze del novantadue che che abbiamo già visto
Nel però nella nella legge di nella legge di delega attenti nella legge di delega
Quella che sulla cui base è stata fatta il Codice di procedura penale io vi dico una cosa pensate che abbiamo dovuto aspettare per la riparazione dell'errore giudiziario notevoli Giobbe dell'ingiusta carcerazione
Da una sentenza numero uno del mille novecentosessantanove in cui la corsa diceva è il Parlamento faccia io non posso fare la legge di di attuazione della riforma della rete la riparazione per l'ingiusta detenzione
Il la la direttiva numero cento del mille novecentottantotto pensati ritardi che a questo Paese sui diritti dei cittadini
Cioè la persona incarcerata dal mille novecentosessantanove la Corte dice hai diritto abbiamo dovuto aspettare la la direttiva numero cento e poi codice dei minori centottantotto con tute poi le letture riduttive che la giurisprudenza fa sulla riparazione per l'ingiusta detenzione
Era talmente inadeguato pensate un po'cioè fu fatto talmente in fretta perché c'era questa volontà di farla delega la Breva in un anno
Che Vassalli né in un convegno di Firenze scoprì scoprì segnalo che a un certo punto mancava la indagini mancavano le indagini difensive
E in alcuna norma il trentotto bis fu inserito nelle norme di attuazione cioè voglio l'impugnazione fecero in in un in una notte presero le vecchie impugnazione le misero sopra il il il corpo del codice di procedura penale del mio Novecento e trenta ottantotto ma presero l'impugnazione del mio Novecento e trenta le mese Lolli cambiando pochissime cose concordato il controllo sulla motivazione
Da come mi novecentonovantadue c'è questo fatto però nella legge de lega attenti nella legge dedica stava scritto ciò che Vassalli aveva detto in un'intervista
Che processo oggi oggi processo ordinamento marciano insieme
Se voi fate prendete il Codice di procedura penale di invito prendete l'articolo uno uno il primo giace un cambiamento perché ISPA procedura penale chi spiega agli studenti il codice del mille novecentotrenta partiva con l'azione penale la pretesa punitiva dello Stato
Di cui si faceva carico il Pubblico ministero questa il Codice del minore centotrenta Rocco
Oggi come oggi abbiamo l'articolo uno giurisdizione giudice cambiare da pm a giudice cambiare il mondo capite quello che voglio dire da pm dall'accusa alla giurisdizione la garanzia sta scritto che il codice di procedura penale si fa secondo le norme di questo Codice e delle leggi di ordinamento giudiziario process ordinamento devono stare insieme
Questo ha scritto nell'articolo uno è nella legge delega stava scritto
All'articolo cinque della delega lo si dimentica che bisognava adeguare l'ordinamento giudiziario
Quello Rocco quello Orlandi all'uovo modello processuali sta scritto e in effetti fu istituito una Commissione presieduta da Vladimiro Zagrebelsky una commissione che poi lavorò un testo delle disposizione attuazione il DPR quattro quattro nove del mille novecento e ottantanove
Nella quale sta sta incominciando a scrivere torna lei ha riso Bonfili affidate più di quello che vi dico se non mi tocca qui aspettare sempre di aprire il cellulare inserivo secondo comma nel secondo comma
E il secondo comma dice che il passaggio di funzioni da giudice a pubblico ministero e da polemista raggio il problema era noto
Nell'ottantotto era noto al problema
Si fa attraverso una valutazione del Consiglio superiore il passaggio di funzioni dei due soggetti che sono dentro il Consiglio superiore tutte e due che sono l'autorità giù che sono la magistratura se ci sono attitudini
Invito a leggerlo articolo cinque della delega
Questa delega fu attuata con questo comma secondo comma del centonovanta che al primo mantiene l'unità giudice e pubblico ministero ma secondo dice il passaggio di funzioni è consentito se c'è l'attitudine vorrei fare una domanda provocatoria ma è stato negato qualche pubblico ministero quei che giunge un passaggio di funzioni no naturalmente la politica è chiaro quale discorso la politica cambia
E c'è un periodo nel quale io sono stato il Consiglio Superiore Magistratura due mila due due mila sei nel quale il cambiamento politico caricamento politico perché la politica incide sul diritto ragazze ricordate la politica
Il diritto espressione della politica per le fa il Parlamento le leggi il giudice è soggetto alle leggi siamo noi che votando abbiamo e la presenta digito questo lo pago veramente a voi non parlo
Va a voi
L'articolo vedete cosa come funzione la sovranità appartiene al popolo
Il popolo esercito attraverso i suoi rappresentanti il giudice è soggetto solo alla legge per questa ragione quando giudice emette sentenza la sentenza emessa in nome del popolo italiano ecco il circuito
Popolo sovranità delegati del popolo giudice che attua la legge sentenze emesse in nome vostro nostro capito questo circuito costituzionale nostro naturalmente la questa riforma questa questa ipotesi della attitudine
Era insufficiente e nel due mila sei cambiato il il governo cambiata le maggioranze fu modificato l'articolo centonovanta e si incominciò a prevedere quei passaggi progressivi di funzioni prima un passaggio due passaggi tre passaggi del Veneto il centonovanta primo comma è sparito
Quello che vi ho detto del novantuno
è sparito anche secondo ed è stato sostituito da quei passaggi progressivi fino alla riforma carta la domanda queste situazioni qui di passaggio sono sufficienti o no
Beh non sono sufficienti e la ragione è molto semplice perché rispetto a quelle sentenze della Corte costituzionale del mille novecentonovantadue il Parlamento tra parentesi devo dire che quando furono concentrano quelle sentenze molti della commissione
Di di Pisapia si dimisero
E non vorrei dimenticare che ci fosse anche Lattanzi che si dimise ma comunque non ha importanza che si dimise e chi non si dimise perché c'è un una un anno di tempo per adeguare il codice le nuove emergenze si dimisero
Però naturalmente il discorso delle sentenze della Corte Costituzionale rimase inalterato
A un certo periodo di tempo però il Parlamento riuscì a fare delle modifiche a quelle norme gli articoli cinquecento quelli del Polo
Qual è il problema il passaggio di funzioni il passaggio delle poi delle prove del Pubblico ministero dibattimento perché sistema dell'ottantotto prevedeva il filtro le prove dell'accusa non potevano passare al dibattimento in forza del principio di oralità
Vedete le scorie di quel sistema di quel sistema di grandi ci sono ancora in Costituzione
Quando voi leggete nel Codice la parola autorità giudiziarie sapete cosa vuol dire autorità giudiziaria lo può dire mica solo giudice vuol dire al giudice e pubblico ministero
Intercettazioni telefoniche potevano esser fatte dal giudice dal Pubblico ministero oggi se leggete l'articolo tredici c'è ancora un residuato oltre la carcerazione preventiva trovato ancora scritto autorità giudiziaria
In teoria du desert boot l'avete un provvedimento restrittivo della libertà personale oggi sulla base della Costituzione pian pianino l'abbiamo bonificata ma quel principio di autorità giudiziarie giudice pm rimasto mentre e si è voluto cercare di limitarlo nel mille novecento successivo son modifiche normative
Perché poi la Corte non è che la corte ha fatto un colpo di Stato politico la Corte ha trovato in Costituzione la parola autorità giudiziaria
Sì e gli altri del giudice passano dibattimento perché non passano gli atti della autorità giudiziarie pile t'ho trovato scritto lì non è la non dispersione dei mezzi di prova e il concetto di autorità giudiziaria che ha permesso alla Corte costituzionale di affossare il processo dell'ottantotto
Ma a un certo punto nel mille novecento successivo il Parlamento modificate le maggioranze e tenuto conto di quello che si voleva del Nuovo Mondo che c'era rispetto al processo noi volevamo processo l'americana non un processo americano
Lasciamo gli americani dove sono che stanno male lì e non non portiamo Che lingua
Nel neanche nel processo penale
C'è un fil tremendo oggi sullo visto sotto accusa
Un Fini sull'intelligenza artificiale un uomo sulla sedia elettrica
è un certo punto l'accusatore e una un accusatore è un'intelligenza artificiale e lunga novanta minuti di tempo
Per scagionarsi non ricorda nulla di quello di cui viene accusato e a novanta minuti si inventò novanta minuti non si nord un po'porta le prove al giudice la sedia elettrica funziona e muore questo film
Proprio in questi giorni sale quindi sì sì sì è e e la già la deformazione dell'intelligenza artificiale dentro process si chiama Marcy sotto accusa
Pare torniamo indietro
Scusate le deviazioni perché sì il diritto al diritto anche noioso qualche voto bisogna anche alleggerire con qualche considerazione ulteriore e lo dicevo nel intorno agli anni due mila in parlamento a un rigurgito Cianciullo punto sente l'inadeguatezza di quel modello del modello come trasformato dalla Corte costituzionale e soprattutto sente la necessità di cambiare determinate norme nonostante cambi le norme la Corte costituzionale ribadisce la sua posizione e allora
Il Parlamento si rende conto con un accordo bipartisan
Presidente saldi avvocato figlio di avvocato i leccesi del PDS e per Presidente del Senato di centro destra fanno un accordo e Varmo la modifica dell'articolo centoundici della Costituzione
All'unanimità lì non c'era e ferendo che tenga perché il quorum è stato raggiunto
Se leggete il cento e undici il centoundici guardate per i magistrati sembra una norma di processo non è una norma di processo non è un ventiquattro anche se ripete alcune garanzie del ventiquattro la lingua il venti eccetera eccetera
Ma dice una cosa fondamentale che ogni processo si svolge in contraddittorio
Di fronte a Parma a parti sullo stesso piano davanti a un giudice terzo e imparziale
Questo dice quella quella quella norma della nostra Costituzione non di un'altra
Costituzione che il giudice deve essere terzo che ci sono due parti non abbiamo fatto molto vedete
Dalla costola del giudice inquisitore abbiamo portato via
Una figura il PIL pretore no dal pretore era la figura inquisitore l'abbiamo tolto abbiamo fatto il Pubblico ministero che stava seduto presso di lui se guardate i film francesi voi troverete che i francesi a un sistema inquisitorio
I pubblici ministeri stanno vicino alla Corte d'Assise
Cioè qui c'è la corte d'assise dice pubblico estero noi pian pianino l'abbiamo spostato l'abbiamo spostato
Guardatevi l'articolo centoquarantatré delle disposizioni di attuazione
Che non è la non è un problema di arredamento
Guardate la con la collocazione di una una terra spiegava agli studenti parlo veramente per voi oggi per quelli che siete qui
Non è un problema di arredamento voi avete visto questa una voi sapete perché io sto qui
Perché io rappresento giusto o sbagliato un certo tipo di autorità che oggi trasferisce alcune nozioni questo il mio ruolo non potrei stare lì devo stare qua
è chiaro e voi state lì
Bene
La l'articolo centoquarantatré dell'ordinamento giudiziario di disciplina laurea d'udienza quel pm che noi avevamo prima inserito dentro il giudice
L'abbiamo spostato e l'abbiamo spostato ancora l'abbiamo messo in un all'udienza di fronte al giudice
Sulla piano di parità quel posto non può essere più avanti colposo del PM non può essere più avanti di quello della difesa sono su un piano di parità l'aula d'udienza dirò una cosa blasfema che dico gli studenti non si fanno più chiese con il pubblico con il pulpito
è cambiata anche perché guardate che anche la messa è un rito momenti senza offesa io sono cattolico come vuole la messa è un rito una volta andava su aver verbo oggi non va più su di ritardo oggi le letture le fanno i partecipanti cioè e tutto cambiato
Anche il processo è cambiato
Anche e non è cambiato ancora tutto e non è cambiato tanto perché quella parità che forse c'è nella fase dibattimentale
Non c'è nella fase istruttoria nella fase delle indagini dove ritorna il concetto di autorità giudiziaria giudice pubblico ministero che fanno la stessa cosa la funzione di accusa con la funzione di difesa
Ora noi riteniamo che l'articolo centoundici della Costituzione
Non sia una norma processuale state attenti io voglio spezzare
Mi sbilancio faccio anche un'argomentazione che in qualche modo può essere favorevole non a quelli del no non c'entra niente col no a un'argomentazione qualcuno dice che quell'articolo centoundici della Costituzione in effetti non è una norma ordinamentale
è una norma procedurale
E ne trae non convince diciamo cioè si può parlare non si possono dire cose io sono convinto che sia qualcosa di più
Perché in effetti quella decisione di terra e di saldi nasce dal rigetto di un ulteriore sentenza della Corte costituzionale fu una reazione una sentenza della Corte
Cioè la corte non aveva ancora capito le modifiche allora di già non avete capito allora li cambiamo la Costituzione quindi la lettura che vorrebbe quella norma come una norma processuale non ordinamentale poi non è vero ma insomma è un argomento che viene speso per esempio da Giannuzzo
Quella non è una norma di processi di dire è una norma non di ordinamento ma di processo io credo che non sia vero e in ogni caso noi dobbiamo adeguare alla costituzione centoundici vuole che sia processuale o che si ordinamentale dobbiamo adeguare l'ordinamento giudiziario a quella previsione
E purtroppo per farlo non per possibile legge ordinaria noi dobbiamo farlo attraverso una riforma una legge di riforma costituzionale
E la riforma costituzionale considerato che è stato insufficiente l'articolo centonovanta dei suoi commi dobbiamo farlo portando il Pubblico ministero
Pur restando dentro un Consiglio superiore in una posizione di Consiglio Superiore autonomo dobbiamo spezzare il legame che c'è nell'ambito di una della giurisdizione chiamiamola così del Consiglio superiore fra il pubblico ministero il giudice
Faccio a voi ragazzi una domanda
Anzi prima facciamo discorsi Pubblico ministero giudici processo penale sono entità assolutamente diverso
Diverso pensate
Dopo il faro un paradosso
Allora o pubblico ministero non posso fare una rimessione del processo un pm calabrese diciamo calabrese
Che mi odia che proprio ce l'ha con me che tu mi ami Martini archivia è ricominciata ricomincia ricominciano una procura della
Non faccio nomi no ma non ho nomi questo momento ognuno pensa su ma però ciò non lasciamo perdere questo io non posso fare in una posso fare una rimessione
Se il giudice fosse diversamente orientato male rintanato se ci fosse un contesto ambientale io c'ho la rimessione
La libertà di determinazione persone di Barbizon Pro Sesto del tipo che inseguono
E non è starò enti non può essere non può nostro questa ricusato
Non può essere ricusato possono astenersi ed è chiaro che non posso perché non posso ricusare una parte avversa come faccio a ricusare una parte posso riposare il giudice ma non posso ricusare la parte perché lui è parte
Andiamo avanti
Voglio sottrarmi voglio dischi dichiarare che il pubblico ministero di Reggio Calabria è incompatibile
Cioè che qui c'è un'incompetenza non posso farlo per il cinquantaquattro fattami da solo poter di farli controllare dal suo capo dell'ufficio
E autonomo no e autonomo sono in udienza il giudice autonomo PM no è un tono in udienza dipende dall'indicazione di capo dell'ufficio ma vi faccio un esempio ulteriore
E voi mi potete dire se questa persona qui
Può essere affidato a un giudice abbinato a me lo stesso Consiglio superiore
Processo penale contro Giorgio Spangher no veramente sono io il Pubblico ministero
Iscrivo la notizia di reato di di chi vuoi tu polipo di Tiscali votare iscriverti scrivo a luglio iscrivo Federico
Poi certo modo dopo riscritto Federico che le intercettazioni telefoniche contro Federico
Poi chiedo misure cautelari contro Federico faccio perquisizione sequestro nella casa di Federico
Poi certo punto continua faccio deposto gli atti aspettate polacca
Ho deposito agli atti esercito l'azione penale faccia l'udienza preliminare
Ne vengo smentito Federico viene assolto in pugno Pato la corte d'appello mi dà ragione allora esercito deposito e chiedo al dibattimento
Decreto di citazione no al dibattimento Denise presento la lista testi sempre io eh
Non è cambiato nessuno è sempre quello descritto Federico
Presento la lista testi faccio l'interrogatorio Sabino presento documenti faccio sempre io
Arrivo alla fine del dibattimento di primo grado vengo sconfitto nel senso o prima posa per fatto l'abbreviato e patteggiamento la Messa da pro intervento su tutto è sempre io
Cioè premio nessuno esclude che sia io giusto sbaglio bene
Vengo assolto e non lo impugna preghiere pongono generale di sostituirlo
Bene io mi devo tenere questa persona io tengo questa per legittimamente perché codice lo prevede sempre lui
L'unica cosa che non può fare il ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza di Croce
Ma questa è un'app e un giudice una parte ma nel frattempo che l'unica nel processo i giudici cambiano in continuazione cambiano i giudici ma lui resta sempre lo stesso ma perché perché una parte è evidente che una allora io mi domando ma in tutta onestà noi possiamo anche se ha fatto un concorso anche se a farvi Into tutto quello che volete voi anche se ma possiamo tenere dentro un organismo come il Consiglio superiore della magistratura che un organo di garanzia
Costituzionale giudici e pubblici ministeri che sono in questa mia con ricostruzione smaccatamente parte ma anche se non fosse sempre lui sempre parte
E e giudice terzo e l'altro una parte non li posso tenere dentro lo stesso organismo per le ragioni che vi diranno loro si votano fra di loro si conoscono fanno parte dell'Associazione nazionale magistrati tutto quello che volete ma non entro nelle patologie non entro nel vigente Palamara del fatto dello scambio dico non mi interessa
C'ho fatto parte per quattro anni dal Consiglio superiore le ho viste tutte ma non è questo il punto valutiamo in astratto vi sentite dire onestamente di dire che lo stesso organo costituzionale di garanzia un giudice i giudici
E i pubblici ministeri possono stare insieme quando l'avvocato non ci sta perché l'avvocato è fuori da questo asse logica
Si cambiano le regole si chiamano gli uffici si danno i pareri sui provvedimenti e ti ripetono vi posso dire quando c'è un cordone che lega un'associazione privata come l'associazione nazionale magistrati alla rappresentanza dentro l'organo di garanzia
Ma non voglio scivolare neanche su questo è possibile abbinare nello stesso organo giudici e pubblici ministeri
Cioè noi l'unica cosa che facciamo conservando le proporzioni adesso parleremo del resto
Abbiamo ritenuto che questo si questi signori queste parti abbiano un loro consiglio superiore
Che ci sia un Consiglio Superiore loro perché sono magistrati ma che sia diverso da dal Consiglio superiore dei giudici i giudici hanno il loro consiglio superiore e pubblicitaria nel Consiglio superiore
Le proporzioni sono le stesse abbiamo scelto di fare un criterio quello dell'elezione
Vedete si può discutere mi sono spiegato quindi la promessa prima e che non abbiamo lasciato la intelaiatura abbiamo detto che ci saranno un Consiglio superiore
Presieduto dal capo dello Stato dentro il Consiglio superiore ci saranno due Consigli Superiori Consiglio Superiore commissario Ambrosio subito dei giudici perché sono entità assolutamente non comparabili
Poi discuteremo nella legge di attuazione quanto i numeri qui ho già sentito delle cose che mi sembrano strane comunque non entriamo nel merito di una legge futuro
Teniamo conto di quello che dice sorteggio
Io lo dicevo prima Federico
Non esiste non è mai stata non c'è mai stato un elezione del Consiglio superiore con legge ordinaria
Che sia stato fatto con le stesse regole del consiglio precedente ogni Consiglio superiore ha cambiato
Perché è il primo Consiglio superiore da tutti i giudici di Cassazione erano tutti di e mail possono nate le correnti eccetera eccetera ma anche questo non voglio polemizzare sulla logica correntizia la sappiamo tutti come appunto è la logica del potere
Che vale in politica come vale per la magistratura non è che questi sono diversi dagli altri la politica e quella la politica si gestisce secondo le logiche del potere
è chiaro la magistratura che le conosce Hidan pannocchie non non facciamo questo
Si polemizza perché si dice sorteggio attenzione ora a parte che verranno sotto già dei magistrati
Però sorteggiati i magistrati che sono iscritti all'Associazione nazionale
Per cui il rischio che sostanzialmente ci si indebolì vento contraddizione pare lasciato che si lascia perdere io credo che il giorno dopo quelli che saranno sorteggiate attenzione bisognerà che decidiamo come siamo sorteggiati
Perché bisognava avere una legge di attuazione
Ci voleva le quote rosa bisognerà che non siano tutte di cassazione bisognerà individuare che siamo anche civili o non o o o incivili dei giudici civili sono esclusi dal sorteggio io non credo che i giudici civili sono esclusi dal sorteggio oggi in Consiglio Superiore sono pochissimi
I collegi di giudici civili in Consiglio Superiore quindici sotto una serie di problemi di attuazione ma ci sono stati anche prima
Quando dicevamo vigenti IGT consiglieri del Consiglio superiore venivano eletti e c'erano le norme che prevedevano l'elezione c'era una legge ordinaria che prevedeva l'elezione
E avremo una legge che di di cui secondo me è la parte più intelligente della magistratura sta già più moderata saggia discute non certo quella che ha fatto al posto oggi l'altra che pensa che guarda già domani comunque va be'succederà quello che succederà
E questo è uno l'altra porta è chiaro quindi il discorso della polemica a parte che ci sono magistrati favorevole al sorteggio appare
Col sorteggio non incide sulla sull'influenza della politica sui sorteggiati sono magistrati sono magistrati iscritti all'Associazione nazionale che cosa c'entra la politica con un sorteggio che sorteggio dei magistrati
Che si associa all'anno immediatamente dopo che si trovavano secondo le loro affinità
Guardate che quando fu fatta la Costituzione qualcosa quelli di Signorini avevano capito
Si fanno quattro anni ma non si può essere rieletti
Perché si si è capito che a un certo punto non servizio reso il ai colleghi
E questo se ricordate bene non si può essere eletti dopo i quattro anni di consiliatura non immediatamente solo due sono stati rieletti
Da crebbe rischi e Patroni due patrono tentato anche una terza volta è stato trombato va be'il si vede che gli piaceva
è certo punto ma non ha importanza comunque lasciamo perdere
E chiaro quello che voglio dire quindi saranno magistrati
Ma si sa che come gli altri Polese che uno voglia fare mai il consigliere si dimetterà subentrerà dovremo trovare le quote rosa dovremo trovare tutti napoletani tutti i siciliani tutti romani
Bisognerà trovare un sistema attraverso il quale fare il il sorteggio ma sorteggio è una garanzia
Se per quattro anni esercitano una funzione al servizio dei propri colleghi
Certo può essere difficile io l'ho sperimentato
Che il tecnicismo del Consiglio superiore grande ma chi vive io vivevo la procedura penale e la l'università loro vivono la magistratura sanno tutto delle circolari sanno tutto di come funziona la giustizia sanno tutto del Consiglio superiore
E mi mi fermo per non voglio entrare polemiche poi non voglio essere accusato di andare in contrasto con quello che ha aperto l'inizio l'altra polemica
E perché in come dire ci sarebbe anche un diciamo così un sorteggio particolare per i politici
Parlato se c'è una norma che io considero veramente giusta e lì la le modalità di elezione della politica
L'elezione politica mirata verso l'indicazione che innanzitutto viene fatta non in coincidenza con i rinnovi del Consiglio superiore vi spiego come funziona
C'è il Consiglio Superiore della Magistratura sono decaduti tutti nuovo Consiglio Superiore il Parlamento deve riunirsi trovare una volta cinque tre adesso sei e quattro politici che vadano in Consiglio ma di fare il momento in cui c'è già il Consiglio
Dei togati
Chiaro qui invece il discorso che si fa all'inizio della legislatura quando non si sa quali saranno le maggioranze dei togati chiaro ragionamento
Ed è chiaro che le maggioranze dei togati possono avere una certa incidenza la trama di sistema molto semplice il partito di maggio i partiti di maggioranza hanno sei posti i pareri di minoranza ne hanno quattro ai tempi miei cinque e tre chiaro
Ma non è questo
Il punto
Il punto che in questa maniera si rompe la cosa più pericolosa dell'apporto fra politica possibile che i magistrati non hanno capito il rapporto personale che si sta ora fra Chiti designa e chi viene eletto
Io non posso spiegarvi come non posso spiega non voglio spiegarlo come funziona
Perché è chiaro che quella scelta di quei nomi avviene perché lo fa il segretario del partito non è che vi sono i migliori milioni chiaro sono finito anch'io quindi non saranno che facevano anticipando i migliori ci sono tanti e natiche vicino andato Buccico sono andati tanti dentro il Consiglio superiore da sono dati se serissimi professori che poi uno di quelli fa il vice presidente attento uno di quei laici fa il vicepresidente del CSM quindi bisogna che si garantisca ecco perché e giusto quel sistema per i politici a differenza del sistema dei dai dei togati
Si crea un rapporto passionale
Capito se turni de allora io ti chiamo ti dico senti io ti indico ma io so chi mi ha indicato
E basta e non insisto più avete capito quindi ritengo che quel sistema per rompere quel meccanismo sia come dire scardinando i tempi
Sia scardinando il modello mi si dice ma se ci sono pochi posti saranno vedremo se sono pochi inizia il canestro sarà così scarso
Ne facciamo solo dieci hanno se sono dieci chiaro che dove diventano sorteggiati dieci ma se ne facciamo quaranta sarà difficile che io che ho indicato tetto ho la certezza che tu viene estratto
Sorteggiato perché quei voti certo indico tre quella maggioranza parlamentare di tre quinti che poi non sta scritto ancora scritto seduta comune ma non sta scritto il numero ai tempi miei erano i tre quinti per essere eletti ma semplice si mettevano lì segretari responsabile giustizia indicava i sei nomi e voi deputati ricevevano messaggino andavano lì e votavano che cavolo
Ma se io faccio prima questa operazione poi sorteggio non ho la garanzia che il mio sì estratto che questo rompe un certo tipo di rapporto che credetemi è molto importante per le culture carriere Poli
Chiusa parentesi strano che i magistrati non l'abbiano capito o non vogliono davvero
Non voglio torna in mente tediarvi
Alta corte di giustizia poi ne parlano gli altri insomma ma gli si contesta va signore
Io ho fatto adesso lasciamo Parrot fatto la sezione disciplinare e la sezione disciplinare ha delle lacune fermare la sezione disciplinare fatta da sei persone sono gli stessi che si vedono
E sono gli stessi che si vedono per quattro anni quattro giorni alla settimana altro quattro settimane quattro giorni
Allora io ho fatto quattro anni
Ogni mese noi abbiamo le sedute
Ogni settimana abbiamo le sedute ogni settimana ed ogni settimana quattro giorni si sta dentro
è un organo chiuso c'entra la mattina si esce la sera come fa a quell'organo disciplinare a staccarsi dalle logiche nelle quali si è stato dentro coinvolto a parte la composizione a parte che le le la decisione può e vale sezioni unite civili
E quindi ci sono dei problemi sono stati evidenziati l'Alta Corte di Giustizia porta fuori il Consiglio le garanzie del della del del procedimento disciplinare
Mi siccome mi si contesta ma di nuovo pubblici ministeri e giudici stanno insieme mente li avete se va ma è giusto
Ma a me pare corretto perché motivo mi pare corretto
Perché non potevamo fare due se due alte corte di giustizia una per i pm una per i giudici cerchiamo di essere ma c'è la nomina dei del del capo dello Stato di alcuna rappresentanti cioè certo se non ci si fida più neanche di questo
Se voi si fa pure sorte cioè voglio dire mi pare che su nove o di alta amministrazione della della disciplina della disciplinare
C'è un problema cognato neri per noi problemi non ci mancano male
Se quelle decisioni sono ricorribile per Cassazione io ritengo di no
E spiego anche perché ritengo di no perché se abbiamo due decisioni dell'Alta Corte di Alta Corte che non è una magistratura ordinaria è un giudice particolare quello dell'Alta Corte disciplinare alcuna particolare composizione
Io credo che invece il discorso sia diverso si potrebbe costruire secondo la logica della doppia conforme perché perché i magistrati vogliono cento e undici perché si tornerebbe le sezioni unite civili
Le due decisioni decisione della una elezione due una delle due decisioni la seconda andrebbe alle sezioni unite civili paté da magistrati
Allora che senso ha fare un'Alta corte di disciplinare se poi la decisione andrebbe sente undici alle sezioni unite civili io ritengo che si possa costruire diversamente
Allora io vengo assolto magistrato il discorso è finito
Vengo condannato appello sono condannato a b due condanne buona notte sono assolto vale la seconda con la secondo proscioglimento contro la prima condanna si chiama doppia da venti a doppia conforme non ho la doppia conforme se una doppia conforme ricordava bene c'è una di procedimento e una di condanna prevale il procedimento questa mi parrebbe una logica che naturalmente dal senso al lavoro dell'Alta Corte disciplinare
E naturalmente esclude la possibilità di ritornare l'applicazione dell'articolo centoundici che i magistrati in qualche modo mugugnano ma di questo se ne parlerà adesso non voglio ulteriormente tediarvi
C'è una domanda migliorerà la giustizia
è difficile dire che la misura la sicuramente la giustizia ha bisogno di risorse ha bisogno di uomo e bisogno di mezzi ha bisogno di tutto quello che volete voi però io credo che la cosa importante guardate ai miei studenti ho sempre detto
Il processo penale una bruttissima bestia però per capirlo bisogna provarci
Se lo approvi capisci che cos'è un processo penale il processo penale la cosa peggiore che ti possa capitare perché tu hai anche il discredito
Non ha importanza se sei innocente o colpevole non ha importanza peggio se sei innocente perché se sei colpevole te ne fai una ragione se sei innocente non te ne fai una ragione in un circuito ho sentito una bellissima intervista fatta da Gaia Tortora a Tatarella
La cosa che mi ha sempre una bellissima cosa perché l'UE ha avuto un atteggiamento positivo costruttivo e ha subito sette anni di restrizione libertà personale ho sentito come si chiama Zuncheddu ho sentito altri che sono stati condannati in un atteggiamento sereno
Io non so se sarei in grado di essere sereno ma forse sarei sereno dopo averla scampata
Ma io vorrei questo da questa riforma che il cittadino entrando in un'aula di giustizia abbia la sensazione anche tu altoparlanti asse che il pm dica quello che vuole che faccia quello che gli pare
Che abbia di fronte a Scelli che guarda un giudice terzo indipendente imparziale che sappia ascoltare le sue ragioni
E che abbia questa garanzia noi vogliamo questa garanzia
Per il cittadino non sarà un processo più breve non sarà un progetto avrà sempre gli stessi difetti tutto quello che volete voi
Ma nel momento in cui il giudice le chiamato a decidere quel giudice io devo per la la certezza te quel giudice un giudice indipendente imparziale e che ascolterà le ragioni dell'accusa ma Scutellà le ragioni della difesa
E invece nella fase delle indagini la vischiosità è molto forte il giudice e più debole a dibattimento la presenza dell'avvocato
Tutela meglio il difensore ma anche andando nel dibattimento
L'avvocato entrando nella d'udienza deve avere la certezza che quel signore che si muove Quentin una stanza particolare
Non abbia troppe dialoghi con il giudice che giudice lo sappia ascoltare anche se mai sui rapporti di vicinanza e sui rapporti di concorso le sue vicende
Già essere guardate ho sentito tante volte e del mio concorso
Frase molto molto suggestiva e del mio concorso
Cioè ci sono rapporti perché giusto sentire una vicenda è come io che dicessi
Ne ha messi in cattedra Dominioni c'è un senso di gratitudine
L'ha chiamata voi non sapete il significato che alla chiamata di un consigliere al magistrato di che abbiamo votato sì è stato nominato sono cose psicologiche che contano io voglio che il cittadino entrando in un'aula abbia la sensazione di essere giudicato serenamente grazie
Grazie
Grazie professore grazie davvero è sempre un piacere sentirlo ogni volta è come la prima volta è uno uno spettacolo e Corano altro modo di definire i suoi interventi e il suo modo di spiegare le cose anche quelle che possono sembrare è più complicate ma che in realtà sono di una semplicità davvero disarmante di una semplicità disarmante che passa appunto per anche per la storia la nostra storia nostra storia politica la nostra storia
Giudiziaria la storia di di come nascono le riforme di come sono ma frutto di un dibattito politico che forse nessuno è mai andato a ricercare le parlo quando mi riferisco a nessuno mi riparlo e mi riferisco espressamente a chi ancora oggi dal lato del nuovo
Evoca scenari apocalittici rispetto ad una riforma che di apocalittico nulla a una riforma che altro non è che la naturale prosecuzione la natura e la naturale sbocco di quello che prevede la la terzietà del giudice sancito dall'articolo centoundici della Costituzione mi ha fatto anche piacere il suo commento sulla diciamo sulla articolo centoquarantatré delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale perché è una è un momento davvero importante quando ci si distribuisce all'interno di un'aula nel per per celebrare un processo ed è importante che si stia sulla stessa linea
Dalla stessa parte del nel del Pubblico ministero l'avvocato il pubblico e il Pubblico ministero sono parti e stanno sulla stessa linea
Degni da un in un in una posizione equidistante rispetto a quella che è la posizione del giudice che si trova in un'altra naturale posizione quella di giudicare quella che deve di una posizione equidistante che deve valutare le ragioni dell'accusa le ragioni della difesa e formarsi nel contraddittorio appunto delle parti
La propria idea
Ed è una lotta questa del della posizione degli avvocati che io oggi ancora faccio e mi dispiace dirlo ma anche nei confronti dei colleghi perché tante volte noto che sono i colleghi stessi e sedersi al secondo al terzo banco rispetto a quello del
Dove sia del pubblico ministero tante volte perché il primo banco è occupato da colleghi che non sono interessati al processo non capendo l'importanza che c'è in questa forma rituale di
Di posizionamento ecco di logistica delle parti all'interno di un'aula di giustizia
Grazie di nuovo professore ora passerei immediatamente la parola al segretario del partito dei radicale Maurizio Turco che invito a sedersi qui così
Forse è meglio ma anche per
Grazie grazie al professor Spangher per la lezione
Se posso professore vorrei aggiungere due cosine
Collaterali alla lezione ci abbia messo quarant'anni per far scendere il Pubblico ministero
Dallo scranno vicino
Al giudice e forse dopo quarant'anni quella forma diventa anche anche sostanza con questo con questo con questo referendum
Io penso che dobbiamo inserire nel discorso teorico pratico dell'ordinamento giudiziario anche alcune questioni che lei ha citato come questioni che hanno rallentato
Il processo riformatore
Beh sulle re sull'emergenza terrorismo mafia hanno comportato gravi danni e non solo rallentato perché noi sia per il terrorismo ma soprattutto per la marcia e col quarantuno bis abbiamo iniziato che era un provvedimento incostituzionale per cui durava solo un anno e adesso ormai dura la vita e non ci sono nemmeno i ricorsi che erano previsti quindi i sistemi di difesa da parte del dei dei dei detenuti quindi l'aver stravolto in qualche modo la costituzioni principi costituzionali le garanzie a tra questi attraverso questa provvedimenti emergenziali che diventavano a provvedimenti ordinari non è da poco
C'è un altro passaggio che secondo me nel raccontò va sottolineato la Corte europea dei diritti dell'uomo agli inizi degli anni novanta
Scrisse
Era il comitato dei ministri all'unanimità scrissero con quindi compreso il ministro italiano della giustizia che a causa delle procedure
Della lentezza delle procedure civili penali amministrative lo Stato di diritto in Italia era in pericolo dalla meta degli anni ottanta
Allora forse potremmo fare un convegno su cosa resta di quello Stato di diritto degli anni ottanta
Non solo siamo arrivati siamo arrivati al punto che oggi per entrare nel nel discorso e quindi il Comitato Pannella Sciascia Tortora lame IMEI la metà degli anni ottanta erano esattamente gli anni del referendum Tortora sulla responsabilità civile del magistrati
Grandi dibattiti ma non c'era da fare grandi dibattiti era molto chiara la questione l'ottanta per cento dei cittadini dicono sì
Come lei sa la Costituzione prevede che il referendum dovrebbe essere l'ultima istanza dei cittadini e quindi immediatamente entrare nella legislazione no il Parlamento che fa e lì dall'ottantasei arriviamo all'ottantotto
Perché proprio il giudice Giuliano
Passarli
E Louis che
Facendo la riforma diciamo dimentica quello che era stato deciso dei cittadini due anni prima
Lo ha anche ammesso cioè ha ammesso di aver avuto del nell'ultimo intervento che ha fatto in pubblico ammesso che è stato sollecitato in atto un attimo a per calmare le acque a non a non procedere questo per dire cosa
Non finisce qui c'è questo referendum e l'inizio di un processo un processo che parte dalla riforma dell'ordinamento giudiziario ma immediatamente dopo io dico che si potrebbe fare già adesso cioè subito domattina
La responsabilità civile dei magistrati per iniziare voglio dire perché poi ci sono tante altre altre questioni che dovremmo mettere che dovremmo mettere in agenda ma proprio per iniziare per far cambiare per far capire che l'aria è cambiata quale aria
Non l'aria della Costituzione mannaia dei principi costituzionali che animavano i costituzionalisti
Non lo dico adesso perché se no poi va a finire che voglia far certe cose Giovanni leone quello che sarebbe diventato
Il Presidente della Repubblica ha tentato a più riprese di introdurre un principio dice è un principio fondamentale no in una democrazia che il Pubblico ministero faccia riferimento al alla fine ha detto va bene ritiro la il il la proposta perché il fascismo è appena finito uno potrebbe pensare la continuità del fascismo invece questo è un principio proprio
Dove si incardina
Dove si incardinano i principi dello Stato di diritto
Beh dopo ottant'anni forse potremmo riprenderla proposta
Potremmo dipende dovremmo riprendere quella quella quella proposta
E noi siamo arrivati nel corso dei decenni a questo referendum quando io sento dire i cittadini non capiranno hanno già capito
Hanno già capito l'hanno dimostrato quattro anni fa abbiamo votato su cinque referendum sulla giustizia
Non c'è stato il quorum va bene facciamo finta che un sondaggio vero non quei sondaggi adesso che fanno più o meno un tanto al chilo
Quel sondaggio vero ci dice che di quelli di coloro che sono andati a votare il settanta per cento
Non c'è stato un grande dibattito ha capito il settanta per cento era per la separazione delle carriere non solo è stato il referendum più votato
Cosa può accadere diciamo dall'ora al ventidue ventitré marzo
Può accadere che leggo perché se l'acqua le denunce Tartano veloci
Può accadere che l'Anm usi slogan da imbonitori dice Natalia Ceccarelli magistrato del comitato direttivo centrale della MM
Cioè un magistrato dell'Anm della minoranza
Dell'Anm la minoranza contro le correnti che dice più quelli usati dai magistrati slogan da indoor da imbonitori io mi chiedo così astrattamente
Abbiamo il novantasei per cento dei magistrati che fanno parte della MM
Non so vogliamo dire che l'ottanta per cento condividono condividono gli slogan da imbonitori ma domani personaggi che si sono esposti dunque durante questa campagna referendaria
Se si dovessero trovare di fronte
Giudice
Che ha fatto la campagna per il no
E l'imputato dovesse essere uno che ha fatto la campagna per il sì
Con quale sentimento l'imputato affronterebbe quel processo perché i toni sono cambiati
I toni sono campi non è più abbiamo delle idee diverse non è più abbiamo delle delle idee diverse oggi l'essenza di questo referendum e che i magistrati dicono
Perché
Però oggi dicono
Non si può assolutamente procedere non è un problema di diritto è un problema di potere tanto è vero che quando
Uscì la notizia
Faremo la riforma della separazione delle carriere dice
Che state facendo mettete mano arretra alla Costituzione per due tre casi l'anno è inutile è inutile quel adesso è diventato dannoso i casi restano sempre due tre l'anno diventa dannoso perché voglio dire è obiettivo della riforma distruggere le correnti della magistratura che tanti danni hanno fatto in questi ottant'anni a cominciare dall'inizio
Perché io credo che c'è una premessa a tutto quello che ha detto il professor Spangher
Ma abbiamo avuto una persona Gaetano alza distinti
Che è stato il presidente del tribunale della razza durante il fascismo
Subito dopo diventa
Ministro della giustizia per poco tempo con Badoglio poi diventa capo del legislativo con Togliatti nel cinquantasette
Dopo quattordici anni da quando era presidente del tribunale della razza presidente della Corte costituzionale
In anni Mac Luan li Luís avrebbe dovuto giudicare quello che aveva fatto prima perché è stato uno stretto collaboratore di grandi nella riscrittura
Fascista del codice penale del codice di procedura penale
E non è l'unico che ha fatto questo passaggio perché veniva citato Neppi Modona ma ci sono Diversity hanno scritto su questo non è accaduto niente a parte alcuni casi un po'esagerati e questo Gaetano Azzariti che c'è anche un busto adesso alla corte costituzionale non è che era altri presidente del tribunale della razza perché ci ha perso tutti fascisti sia fascista anch'io no era un convinto antisemita
è un convinto antisemita e non s'è mai messo in discussione questo suo antisemitismo
Che devo dire così come ha condizionato il tribunale della razza ha condizionato la corte la Corte costituzionale
Io dottor Siclari
Minimi sono stati mostro utile sia il primo che il secondo intervento perché ormai il problema è politico
Cerco sempre la quanto vogliamo intanto anche quando non parlavamo quattro anni fa che non c'è stato il dibattito tecnico la gente ha capito
E ha votato per la separazione delle carriere oggi c'è un passaggio e ed è un passaggio che Prodi è una persona molto furba evidentemente non sempre la furbizia aiuta Goffredo Bettini Goffredo Bettini se n'è uscito fuori dicendo lo o il Papa penalista repubblicano
Sono sempre stato per la separazione delle carriere all'inizio di questa campagna ho ho detto sì alla separazione delle carriere
Adesso che il dibattito si è politicizzato votano
Allora intanto andiamo a votare su un testo e non sul dibattito e andiamo a votare su un testo che prevede la separazione delle delle cartiere e qual è il quali sono i termini della politicizzazione
Perché è diventato un referendum sul governo
C'è un piccolo problema
Che se la volta precedente era un referendum sul governo perché il Presidente del Consiglio Renzi aveva voluto un referendum sul governo dicendo se non venga approvata questa questa riforma me ne vado adesso
Il referendum sul governo
Lo hanno convocato loro lo hanno convocato loro per cambiare posizione ma nel momento in cui
Dal partito democratico dalla sinistra
Da da da noi viene questo cambio zitti posizione
Questo cambio di posizione è il tradimento già nei programmi del partito democratico
Lo giustificano come la politicizzazione del del referendum male esattamente il contrario
Stanno tentando di politicizzare di politicizzare il referendum e nel tentativo di politicizzare lo stanno tradendo i loro i loro principi quindi quello che accadrà dopo
Sia che vinca il sì e io sono convintissimo che
Continueremo a vincere
Anche se
Dobbiamo stare attenti perché la funzione del mentire dell'usare gli slogan da imbonitori non è quella di convincere e quella di condizionare e quella di devono dire menzogne per condizionare per condizionare le lettori loro non vogliono fare il dibattito tecnico
è il dibattito tecnico non si fa sui massimi sistemi il dibattito tecnico si fa sul quesito referendario el quesito ci son diversi magistrati che stanno cercando di rendere in pochissime parole no
Quella che è l'essenza quello che è l'essenza di questo di questo referendum
è l'essenza di questo referendum e che finalmente nel momento in cui passerà il sì potremmo passare alla riforma della giustizia perché con questo referendum noi ci stiamo occupando delle fondamenta inutile pensare che si possa costruire una casa senza fondamenta queste sono le fondamenta dici scusate se
Devo ricordarlo non a caso si chiama comitato Pannella cesso Tortora
Il primo striscione davanti alla Cassazione con la scritta giustizia giusta e la del mille novecento sessantasei
Del mille novecento sessantasette poi ci sono stati i referendum
Cessato il due mila quattro ma io credo che
Quel passaggio del due mila venti ha dato comunque un segno un segno del sentimento popolare di coloro che sono andati a votare non c'è dubbio ma sicuramente
Il sentimento di chi capisce che questa giustizia così non può funzionare
Dei magistrati che si comportano
Come si stanno comportando comunque avranno delle conseguenze le conseguenze
Scusate non le pagheranno gli avvocati fosse in parte riusciremo a farle pagare ai magistrati sicuramente le pagheranno i cittadini grazie
Grazie davvero grazie Maurizio davvero una analisi assolutamente lucida e precisa di quello che sta accadendo io vorrei soltanto prima di introdurre l'amico e collega Fabio Federico del coordinatore per il con del comitato per il sì Pannella Sciascia porto d'armi
Permetto soltanto di aggiungere una una cosa rispetto a quella che è la situazione a quelle che sono che il modo di condurre questa campagna da parte diciamo degli AN me mi permetto solo di sottolineare questo ecco
Ma rispetto a quel
Qual manifesto dove si fa a quella domanda per introdurre la scelta di votare il nono a quel manifesto dove si dice vorresti un giudice che dipenda dalla politica no per dire e questo è il senso della riforma è giusto dire no ma
A prescindere dal colore politico della riforma non sino e siamo avvocati
Noi non siamo politicizzati non abbiamo le nostre idee politiche ma non siamo donne a favore dell'un partito né a favore dell'altro e noi a quella domanda siamo i primi a rispondere no
Se solo avessimo il sentore anche lontanamente che questa riforma
Portasse con sé la possibilità che un giudice della Repubblica italiana fosse asservito alla politica noi saremmo i primi a lottare al contrario
Allotta né per il no ed è inconcepibile che si possa inventare perché di questo si ti si tratta una un presagio di sciagura che che preconizzava sottomissione del giudice alla politica attraverso la riforma che tutto fa
Tranne che operare
Una cosa del genere
A una riforma che invece ha a cuore comunque è sempre là indipendenza del giudice inteso come terzo ed imparziale ed indipendente sia da un punto di vista Esterno quindi indipendente rispetto ai poteri dello Stato
Sia da un punto di vista interno perché la vera imparzialità alla vendita e mezza passa anche per un'indipendenza interna che deve essere un'indipendenza anche da coloro i quali sono i colleghi del giudice oggi da coloro i quali sono i pubblici ministeri quindi l'indipendenza deve essere anche all'interno dell'ordine della magistratura mi permetto solo di segnalare questa
Questa ulteriore
Pensiero di lasciarvi questo Tore pensiero prima di introdurre come dicevo l'amico e collega Fabio Federico grazie
Grazie Francesco grazie alla Centro Studi Floccari chiede da un incontro mio e e di Natale della collega Natale Polimeni
Ha fatto nascere questa occasione che un'occasione fondamentale per anche per noi diciamo che ho
Perdiamo nel mondo della giustizia ma soprattutto per trasmettere un messaggio ai cittadini
Un messaggio che in questo periodo doveva essere improntato a dare indicazioni più precise anche valoriali
Di questa importantissima riforma costituzionale perché quando si tocca la costituzione si toccano le norme fondamentali
Del nostro ASS assetto ordinamentale e giuridico
Quindi sono quelle che la dottrina tedesca chiamava le Grundnorm queste norme così importanti col quale noi poi tutte le altre leggi
Interpretiamo
Quelle norme fondamentali che sono alla base anche della nostra cultura giuridica
E se noi apparteniamo la cultura oggi giuridica che quella occidentale
Basterebbe fare un'analisi di quali sono gli ordinamenti che prevedono la separazione delle carriere dei magistrati cioè un corpo giudicante un corpo inquirente
Beh
Vedete che siamo rimasti noi soli nel panorama occidentale allele l'unicità dei magistrati giudicanti e inquirenti in un unico corpo perché i Paesi che invece hanno
In maniera diversa ma comunque separato le carriere
Sono la Francia Germania Spagna Portogallo Belgio Paesi Bassi Lussemburgo Austria Danimarca Svezia Finlandia cioè tutto il blocco occidentale
A un sistema che separa
Il corpo giudicante dal corpo gli inquirenti e siamo in compagnia invece per quelle qui gli Stati che doc uniscono di un unico organo la magistratura in compagnia della Romania Bulgaria
Albania Moldavia Montenegro Bosnia Erzegovina
E poi Egitto Tunisia Algeria e così il figlio
Questo ci deve fare riflettere
Sul percorso che dobbiamo intraprendere che abbiamo intrapreso ma ecco molto spesso capita anche a me di confrontarli Miconi gli studenti con i giovani studenti
è una delle critiche diciamo che viene mossa a questa riforma che espressione di un'iniziativa governativa i giovani qualche giovane l'altro giorno mi diceva
Mi dica avvocato Matt Susy ma questo governo e perché quando si critica in questo senso chi l'hai letto
L'abbiamo eletto noi
Quindi e il popolo italiano che ha deciso di fare la riforma o sbaglio tramite i suoi rappresentanti
Era nel programma di questo governo quindi e la maggioranza dei cittadini che vuole una riforma costituzionale perché non lo diciamo questo
Perché non attribuiamo al governo responsabilità che non sono tutte sono nostre nelle nostre scelte al di là poi prenderli degli orientamenti politici
E anche un modo diverso di confrontarsi politicamente che deve cambiare in questo Paese non può essere un eterno scontro anche quando si vuole introdurre in questo Paese una misura
Di civiltà culturale e giuridica che appartiene al nostro cultura occidentale
E a chi abbiamo appreso e maturato nel tempo la realtà che noi stiamo vivendo in questo momento purtroppo è una realtà e un confronto dovuto alla nostra storia particolare
Che abbiamo vissuto negli ultimi trenta quarant'anni
Perché quando nasceva il professor Spangher Sciai illustrato in una maniera
Straordinaria con chiarezza tutti quei passaggi storici fondamentali della riforma del nuovo codice di procedura penale Vassalli
Però quando è nato il nostro processo
E nato nel momento più drammatico della storia italiana
Un cambiamento epocale della storia tant'è che da lì a poco avremmo chiamato la seconda foto Repubblica il nostro Paese quindi il contesto storico culturale e giudiziario
In cui è nato il nostro nuovo codice di procedura penale a impronta accusatoria che prevedeva una terzietà del giudice
Lo era in sé in tutte le sue espressioni quel luogo quel giudice terzo indipendente imparziale
Separato dal Pubblico ministero fisicamente separato nelle aule di giustizia del del Pubblico ministero quindi
In quel contesto purtroppo si è creata
Anche una magistratura
Era espressione di un vuoto politico e di un consenso
Parliamoci chiaro
La stessa associazione magistrati a nazionale Magis all'Anm soffre di quella rivoluzione
Che è avvenuto che avvenuta in quegli anni
Perché si è
Decapitata un'intera classe politica
E come tutte le rivoluzioni cruente
Che ha visto anche dei caduti ma abbiamo dimenticato che cos'è stata Mani pulite in questo Paese abbiamo dimenticato da tutti
Questa siamo in un'aula consigliare del comune di Reggio Calabria
E molti di coloro i quali hanno rivestito funzioni politiche in questa città hanno sofferto quella stagione
E quella quel Periodo di Mani pulite che ha che è stato una rivoluzione
Nel vero senso l'alcol delle vittime
E come tutte le rivoluzioni
Si sostituisce un tiranno perché vengono nuovi tiranni
E qui e che in questo contesto che è nata quella quella politicizzazione forse della magistratura che le è stata conferita dalla dal popolo
Da Mark ma ci siamo già dimenticati i consensi delle iniziative di Mani pulite
Cioè siamo dimenticati quelle folle atto amanti
Per quello che tu riguardava il centrodestra poi il periodo stragista altri consensi popolari ed un nuovo odio
Del dell'opinione pubblica verso la politica del passato quel vuoto è stato riempito
Dalla dalla magistratura
Che in sei vedette questa riforma costituzionale
A messo in evidenza quello che avevano già percepito i costituenti nei lavori preparatori alla Costituzione quando
Questo titolo della Costituzione che de intitolato la magistratura bisognava intitolarlo come lo intitoliamo
Potere giurisdizionale e a un certo punto i costituenti hanno scelto la parola alla magistratura e uno dei costituenti c'era sì perché la magistratura ha più senso perché è una congregazione di uomini
Quindi il fatto di attribuirgli questo significato questo corpo
Era nell'idea dei costituenti di identificare di Soggetti degli degli uomini che operavano per la giustizia ma come un corpo
è logico che la realtà del quarantotto era una realtà che viveva ancora di quella esperienza
Inquisitoria e poi abbiamo dovuto aspettare all'ottantuno e il mille centottantanove per trasformare il nostro processo
Che era già diventato un un processo inquisitorio misto perché c'erano stati diversi interventi che attenua volo questa figura del giudice istruttore Kenta non solo istruiva ma raccoglieva con l'istruzione le prove e anche quel fu ingenua questa questa funzione di accusatore
Per arrivare al nuovo Codice breve procedura penale il quale ha sofferto di quel clima storico politico per poi arrivare a un certo punto nel quale proprio la diciamo snaturare il nostro naturale del del processo penale accusatorio l'impossibilità di trovare quell'equilibrio che si era pensato nel nell'idea del nuovo assetto del processo penale accusata una parte in parità con
Il la difesa l'altra parte un giudice terzo imparziale che si è arrivati nel Duemila
Ad introdurre
Un articolo della Costituzione il centoundici la Costituzione che ribadisce stesse che cosa che cosa dovrà ribadire
Quel centoundici e della Costituzione i principi accusatori
E servito qualche cosa dopo ventisei anni siamo riusciti a rendere effettivamente un sistema processuale penale in cui abbiamo una terzietà del del giudice
Un corpo giudicante effettivamente indipendente dal corpo della giri degli inquirenti dei pubblici ministeri questa è la domanda il quesito che noi dobbiamo porre no
E io vi do la dimostrazione
No perché nel tempo quei bei carismi di selezione dei magistrati della rappresentanza dei magistrati
Che vanno che andavano a e che vanno per ora a costituire l'organo di autogoverno della magistratura che il Consiglio superiore della magistratura
Hanno dimostrato di perse dia vere purtroppo
Delle delle conseguenze naturali legati a alle agli orientamenti politici di una parte della magistratura
Perché il sistema delle correnti il sistema quindi di una politicizzazione della magistratura si è tradotto poi nell'organo di autogoverno che il Consiglio superiore la magistratura
Un organo che deve amministrare non solo chi giudica ma anche chi accusa
Sì vi è un solo anzi e non basta questo organo addirittura deve anche provvedere alla disciplina
Del dei magistrati
Occuparsi del disciplina quindi abbia un organo unico il colti autogoverno della magistratura
Che si occupa dei giudicanti degli inquirenti e della loro della organizzazioni quindi delle loro carriere e anche della loro disciplina
Quindi tutto in uno ebbero che poi c'è la sezione disciplinare
Del del CSM
Però è sempre il Consiglio superiore della magistratura
Ora pensare che questo sia un sistema giusto
Pensare che della
Si possa in una certa maniera
Riuscire a garantire a un cittadino la terzietà del giudice
Questo è veramente un qualche cosa che
Io credo Bang conoscono i cittadini che hanno avuto a che fare di un giudizio che hanno subito un giudizio penale
Perché i cittadini che hanno subito un giudizio penale sanno bene sulla loro pelle che cosa vuol dire
Un giudice ed un pubblico ministero che da convivono
Una spessa esperienza di carriera Aid e e quanto è difficile per la difesa estranea a questo con testo a questa ripeto parola
Del dei costituenti congregazione di vuoti
Noi vogliamo in questa con questa riforma a fare una cosa importante non pensare alla magistratura come una congregazione di uomini
Ma come un insieme di cittadini dove partecipiamo anche noi avvocati alla giustizia
Recentemente in un processo
Io ascoltato proprio Carlo l'avvocato Carlo Morace nel processo propaggine
Io ho fatto una richiesta in quel processo nel quale dovevo fare l'esame del mio imputato e ho chiesto al Pubblico ministero di poterlo incontrare prima per preparare l'esame
Del mio imputato
Momento costituzionale garantito Chiti accusa il confronto con la pubblica accusa io ho detto prima di confrontarci voglio un incontro per preparare
Ho ricevuto delle risposte
A mio avviso inquietanti da parte del del presidente del collegio del tribunale
E imbarazzanti
Da parte del pubblico ministero prima di tutto perché ha detto Pubblico ministero io non ho mai sentito una cosa del genere
Il presidente ha io non non non ne capisco il significato
Hanno lo capite il significato di confrontarsi
Ne è convinto
Uno l'accusato
E magari riuscire a fare un'udienza un esame dopo è tanti temi potevano essere esauriti prima che riproporli nuovamente
Del dibattimento per arrivare poi a da parte mia sanzionare
Alcune alcuni alcune fasi del procedimento con la richiesta di inutilizzabilità dell'intercettazione con le richieste ovviamente che da comprometterà hanno pur probabilmente l'intero o Processo
Questo per farvi capire che dobbiamo ristabilire il dialogo perché l'avvocato non è il nemico
Del processo
L'avvocato
Che difende un cittadino che nel nostro caso ha già scontato tre anni di di carcerazione preventiva e colui che deve aiutare il Pubblico ministero ma se il Pubblico ministero sta sullo stesso piano
Non si è viene considerato un estraneo un elemento fastidioso nel processo e per fare questo per cosa dobbiamo fare dobbiamo riformare l'organizzazione della magistratura creando due Consigli superiori la magistratura
Uno per i giudicanti e uno per gli inquirenti per creare quello che ha detto anche Carlo la cultura della giurisdizione
Di un nuovo modo di vedere la giustizia di un nuovo questo sì saranno riflessi positivi anche per l'avvocatura
Noi vogliamo aiutare la magistratura ora io voglio capire altra questione che poi diciamolo i detrattori di questa riforma costituzionale
Una delle delle indicazioni che danno a sì noi saremmo d'accordo sulla separazione delle carriere
Però non siamo d'accordo sul sorteggio e quindi non votiamo votiamo sì
E io mi chiedo
Quale
Diciamo a parte appunto si parla di sorteggio come metodo di segno di di ovviamente di selezione dei rappresentanti dei due Consigli Superiori magistratura per la componente dei due terzi dei magistrati
Ora e qui mi preoccupa l'estrema sfiducia dell'Associazione nazionale magistrati nei confronti dei magistrati
Perché se tu mi vieni a dire che quel metodo di selezione
Del magistrati tramite il sorteggio
Porterebbe ad far rivestire l'incarico di consigliere nel Consiglio superiore la magistratura
Ad un soggetto non qualificato Nina dato allora io mi preoccuperei di di di come si si arriva a ricoprire un ruolo così delicato importante quale quello di magistrato cioè una sfiducia che si sta dimostrando da parte di un organo

