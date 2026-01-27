Orizzonte 2030 - La scelta che conta: sapersi orientare tra i percorsi formativi del futuro, già presente, al tempo dell’Intelligenza Artificiale

Interviene la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca.



Saluti istituzionali: Paolo Barelli (Presidente Gruppo Forza Italia Camera), Maurizio Gasparri (Presidente Gruppo Forza Italia Senato), Alessandro Cattaneo (Responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia).



Modera Valentina Aprea (Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione Forza Italia).



Focus N.1: "Tecnologie Intelligenti per un futuro condiviso: ICT e AI con ITS Academy e Imprese" con Guido Torrielli (Presidente Rete ITS Italy), Euclide Della Vista (Presidente ITS Academy ICT Puglia e Lazio), Roberto Sella (Coordinatore …

ITS Academy Lombardia), Giorgio Maracchioni (Presidente ITS Pharma Academy NTV Roma), Anna Mareschi Danieli (Membro CdA Danieli & C.



Officine Meccaniche S.p.A), Paola Perabò (Presidente ITS Academy Udine – EVP Risorse Umane Danieli & C), Ester Iannis (Direttore ITS Academy Udine), Riccardo Di Stefano (Delegato Education e Open Innovation di Confindustria), Marta Ferrari (Direttrice Generale Fondazione Della Frera).



Focus N.2 - Crescere nelle STEAM: educare dall’infanzia alle superiori tra matematica e nuovi linguaggi della IA.



Intervengono: Carmela Palumbo (Capo Dipartimento MIM), Stefania Strignano (Dirigente Scolastico IC Ungaretti Melzo), Giulio Massa (Istituti De Amicis Milano), Leroy George (Docente EIS Versilia, Ricercatore Institute of Mechanical Intelligence Sant’Anna School of Advanced Studies), Matteo Papini (Studente EIS Versilia), Lorella Carimali (Docente Liceo Vittorio Veneto MI, Ideatrice Metodo Steam Orienta), Katia Tedeschi (Dirigente Liceo Scientifico A.



Avogadro e IIS Di Vittorio Lattanzio Roma), Rosangela Colucci (Dirigente Scolastico I.I.S.S.



G.



Cesare D.



Romanazzi Bari), Emanuele Vicinanza (Studente IIS Genovesi – Da Vinci – Salerno), Donatella D’Amico (Direttore Generale USR Marche), Michela Freddano (INVALSI).



Focus N.3 - Identità e futuro: il talento del fare.



Arte e creatività per innovare le professioni della bellezza del Made in Italy.



Intervegono: Diego Montrone (AEF Lombardia), Salvatore Amura (Scuola di Restauro Botticino Valore Italia MIND), Lara Paone (Scuola Centrale Formazione).



Focus N.4 - Benessere a scuola e generazione Z: il nuovo profilo professionale del docente con Mario Rusconi (ANP Roma), Mariangela Grassi (ANPE), Ivana Barbacci (Segretaria Nazionale CISL Scuola.



Conclusioni Rosaria Tassinari (Commissione Cultura Camera) e Paolo Frassinetti (Sottosegretario di Stato MIM).

leggi tutto

riduci